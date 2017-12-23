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كُتّاب وآراء
التوفيق يبحث بالسعودية ترتيبات موسم الحج المقبل
أجرى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق، الخميس بجدة، مباحثات مع وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، همت ترتيبات استقبال الحجاج لموسم الحج المقبل (1439هـ).
ويندرج هذا اللقاء، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة السعودية مع مسؤولي قطاع شؤون الحجاج في دول العالم الإسلامي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الاجتماعات تأتي "وفقا للتوجيهات المستمرة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال وفود بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج 1439هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة".
وأضافت أن اللقاءات ذاتها تأتي أيضا، في إطار خطط وزارة الحج والعمرة في التنسيق مع شؤون الحجاج في الدول الإسلامية ودول الأقليات، بشأن ترتيبات شؤون حجاجهم القادمين لأداء مناسك الحج، ومناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤونهم، ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم.
ونقلت الوكالة عن التوفيق، إشادته بتميز ونجاح موسم حج العام الماضي، وكذا بالخدمات النوعية التي تقدمها الحكومة السعودية لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
اقول اعلان لان نقل سفارة امريكا في اسرائيل الى السعودية قد تم مند بناء ساعة بكبن فوق الحرم الشريف.
يمكننا أن نرسل هذه الاموال إلى فلسطين لدعمهم بشكل أفضل عوض دعم ترامب بسياسته العنصرية ضد الاسلام والمسلمين
الشي الثاني صراحه عملت في الحج المغرب من الحملات التي لا تتهتم في النظافه ياكل ويغتسل ويركي جنب ويقلب المخيم زباله
الفروض قبل يسفرونهم الى السعوديه يثقفونهم ويعلمونهم الصح والنطافه لن في بلدكم غير نظيفين ؟
الشي الثاني الي يقول الفلوس بتروح لترام يا حبيبي انا ما الومك لن ٩٥٪ من الشعب المغربي جاهل ومعروف دولين ٩٥٪ منشغل بتسول والسرقات والمخدرات عل تعتقد ان السعوديه في حاجه الى مبلغك البسيط الي انت تشوفه كثير هذا ما يسفر شخص واحد برا السعوديه لسياحه الي ياخذ فلوسك شركات التطويف السعوديه ما تاخذ ريال
تعال شرف الحملات الاخرا نظيفه مرتبه ناسها نظيفه والحمله ماهي حراميه تلهط الفلوس ولا توفر لكم باصات وتلوم الحكومه
انصحكم والله بعدم السفر والله يكتب اجركم
تبرعوا للفلسطينيين افضل لكم ما قد قدمتوا شي واحد لفلسطين ولا فرحتوهم بدرهم واحد بس كلام من وراء الشاشات حطوا دسكات كثير والله انبسط هههه