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الرئيسية | مجتمع | التوفيق يبحث بالسعودية ترتيبات موسم الحج المقبل

التوفيق يبحث بالسعودية ترتيبات موسم الحج المقبل

التوفيق يبحث بالسعودية ترتيبات موسم الحج المقبل
هسبريس - متابعة
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:18

أجرى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق، الخميس بجدة، مباحثات مع وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، همت ترتيبات استقبال الحجاج لموسم الحج المقبل (1439هـ).

ويندرج هذا اللقاء، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة السعودية مع مسؤولي قطاع شؤون الحجاج في دول العالم الإسلامي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الاجتماعات تأتي "وفقا للتوجيهات المستمرة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال وفود بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج 1439هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة".

وأضافت أن اللقاءات ذاتها تأتي أيضا، في إطار خطط وزارة الحج والعمرة في التنسيق مع شؤون الحجاج في الدول الإسلامية ودول الأقليات، بشأن ترتيبات شؤون حجاجهم القادمين لأداء مناسك الحج، ومناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤونهم، ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم.

ونقلت الوكالة عن التوفيق، إشادته بتميز ونجاح موسم حج العام الماضي، وكذا بالخدمات النوعية التي تقدمها الحكومة السعودية لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - حمودة الگناوي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:37
ترتيبات الحج مهمة جدا ولكن اين موضوع القدس من هذه الزيارة؟
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12
2 - متابع الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:38
هاد الوزير اشنو خدمتو بغيت نعرف من نهار شد هاذه المهمة وهو ينتقص منها مساجد يبنوهم المحسنين محلات تيكريوهم زوايا تتخرج لهم هبة معرفتش واش وزير الأوقاف اولا وزير زوايا سؤال مطروح
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23
3 - حلا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:45
أصبح موسم الحج كالبقرة الحلوب بالنسبة للتوفيق ووزارته.حتى من فضل وكالات الاسفار الخاصة بسبب مشاكل البعثات الرسمية الشوهة لاحقتموه.مايفلت حد.البقاع الطاهرة هناك بالسعودية وتتقاضون رسوم عليها كما لو أنكم أنتم من يقدم لنا تلك الخدمات وتستثمرون فيها لتتلقوا نصيبا.ياك الوكالات تدفع ضرائب على ارباحها فرضا لو فعلا ملاكها يدفعون لماذا إذن مبلغ 400درهم او أكثر على كل حاج تلزم به الوكالات وطبعا هم سيزيدونه على التكاليف للحجاج؟كتقلبوا غير فين تمصوا دماء المواطنين.
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18
4 - زهير بومية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:04
كن هدى الله المغاربة مكاين لا حج لا والو...كل واحد داكشي باش احج اصدقو فلمغاربة...ديك السعودية تورقات
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27
5 - MRE الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:13
على من استطاع الى الحج سبيلا و رغب في دلك ان يحج قبل ان تعلن امريكا نقل سفارتها في القدس الى ممة المكرمة..
اقول اعلان لان نقل سفارة امريكا في اسرائيل الى السعودية قد تم مند بناء ساعة بكبن فوق الحرم الشريف.
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10
6 - khadija الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:15
من سمع الترتيبات لموسم الحج القادم سيظن ان هدا صحيح ان الحجاج المغاربة يسكنون فنادق قديمة ولا يوفرون لهم النقل بحيث ياتوهم بحافلات مترهلة وغير كافية لعدد الحجاج والدليل ان اغلب الحجاج يمشون سيرا على الاقدام من مكة الى منى ومنها الى عرفة والرجوع بنفس الطريقة (تكرفيص اخلاص)
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11
7 - pilgrimage boycotts الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:46
لا للحـــــــــج في هذا آلموصم !!!!
يمكننا أن نرسل هذه الاموال إلى فلسطين لدعمهم بشكل أفضل عوض دعم ترامب بسياسته العنصرية ضد الاسلام والمسلمين
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14
8 - سعودي السبت 23 دجنبر 2017 - 09:39
اولا انصحكم بعدم الحج والله توفرون علينا

الشي الثاني صراحه عملت في الحج المغرب من الحملات التي لا تتهتم في النظافه ياكل ويغتسل ويركي جنب ويقلب المخيم زباله

الفروض قبل يسفرونهم الى السعوديه يثقفونهم ويعلمونهم الصح والنطافه لن في بلدكم غير نظيفين ؟

الشي الثاني الي يقول الفلوس بتروح لترام يا حبيبي انا ما الومك لن ٩٥٪؜ من الشعب المغربي جاهل ومعروف دولين ٩٥٪؜ منشغل بتسول والسرقات والمخدرات عل تعتقد ان السعوديه في حاجه الى مبلغك البسيط الي انت تشوفه كثير هذا ما يسفر شخص واحد برا السعوديه لسياحه الي ياخذ فلوسك شركات التطويف السعوديه ما تاخذ ريال

تعال شرف الحملات الاخرا نظيفه مرتبه ناسها نظيفه والحمله ماهي حراميه تلهط الفلوس ولا توفر لكم باصات وتلوم الحكومه


انصحكم والله بعدم السفر والله يكتب اجركم

تبرعوا للفلسطينيين افضل لكم ما قد قدمتوا شي واحد لفلسطين ولا فرحتوهم بدرهم واحد بس كلام من وراء الشاشات حطوا دسكات كثير والله انبسط هههه
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-3
9 - عبده المغربي السبت 23 دجنبر 2017 - 10:28
الترتيبات مهمة، ولكن لماذا تم استبعاد خريجي معهد محمد السادس للأمة من عملية مرافقة الحجاج الى بيت الله الحرام مع أنهم أكثر الفئات معرفة بتعاليم الدين وما درسوا وما تكلفت الدولة بتدريبهم إلا لمثل هذه المناسبات
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0
10 - mmm السبت 23 دجنبر 2017 - 17:57
J ai fait le pèlerinage en 2013à partir de la France et j ai vu des hadj marocains perdus à madina et al Mecque sans guide sans nourriture et les responsables étaient joyeux et heureux dans leur hôtel quelle honte
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