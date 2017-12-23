التوفيق يبحث بالسعودية ترتيبات موسم الحج المقبل

هسبريس - متابعة

أجرى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أحمد التوفيق، الخميس بجدة، مباحثات مع وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، همت ترتيبات استقبال الحجاج لموسم الحج المقبل (1439هـ).

ويندرج هذا اللقاء، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة السعودية مع مسؤولي قطاع شؤون الحجاج في دول العالم الإسلامي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الاجتماعات تأتي "وفقا للتوجيهات المستمرة للإعداد الجيد لترتيبات استقبال وفود بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم لموسم حج 1439هـ، وتقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة".

وأضافت أن اللقاءات ذاتها تأتي أيضا، في إطار خطط وزارة الحج والعمرة في التنسيق مع شؤون الحجاج في الدول الإسلامية ودول الأقليات، بشأن ترتيبات شؤون حجاجهم القادمين لأداء مناسك الحج، ومناقشة الموضوعات التي تخص تنظيم شؤونهم، ومنها استقبالهم وتفويجهم وإسكانهم وتنقلاتهم.

ونقلت الوكالة عن التوفيق، إشادته بتميز ونجاح موسم حج العام الماضي، وكذا بالخدمات النوعية التي تقدمها الحكومة السعودية لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.