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الرئيسية | مجتمع | بوليف يُشيد بتغريم الراجلين ويتوعد مستعملي واقي الصدمات بالسجن

بوليف يُشيد بتغريم الراجلين ويتوعد مستعملي واقي الصدمات بالسجن

بوليف يُشيد بتغريم الراجلين ويتوعد مستعملي واقي الصدمات بالسجن
هسبريس - طارق بنهدا (صور: منير محيمدات)
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:00

قلّل محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، من الجدل الصاخب الذي أحدثه شروع شرطة السير والجولان في تطبيق الغرامات المفروضة على الراجلين، الذين يُخالفون قوانين السير بعدم احترامهم للممرات المخصصة للراجلين، معتبرا أن السخرية التي صاحبت الإجراء في مواقع التواصل الاجتماعي مفيدة وإيجابية.

وأورد بوليف، في ندوة صحافية نظمت اليوم الجمعة بمقر وزارته بالرباط، إن جزءا من المغاربة "أبدعوا في التحسيس بالخطوة في مواقع التواصل الاجتماعي"، على أن السخرية التي أحدثها هؤلاء عبر صور وفيديوهات "مهمة وإيجابية من الناحية السوسيولوجية إعلاميا".

وفي رده على الجدل الذي صاحب تنفيذ غرامات في حق من اختاروا عبور الشارع بعيدا عن ممر الراجلين، قال المسؤول الحكومي إن هذه الخطوة سبقتها حملة تحسيسية خاصة بممرات الراجلين انطلقت عام 2012، "فلم نستيقظ في الصباح لنقرر تنفيذ القرار والإجراءات المتعلقة به ليست اعتباطية".

وشدد بوليف على أن هذا الإجراء، الذي كان صادما لبعض المغاربة مقابل تقبل شريحة أخرى له، يأتي ضمن إستراتيجية وطنية عشرية وخطة عمل خماسية، بغرض تقليص عدد الوفيات في الطرق، موردا في هذا السياق تقريرا دوليا يضع المغرب في بلدان متوسطة بجانب أمريكا بنحو "10 وفيات لكل 100 ألف نسمة في حوادث السير".

وفيما أشار المسؤول الحكومي إلى أن 30 في المائة من حوادث السير الخطيرة تطال الراجلين المغاربة؛ ضمنهم 61 في المائة أقل من 14 سنة من العمر، قال إن برنامج العمل لوزارته يستهدف التقليص بتدرج من نسبة حوادث السير لتصل تقليصا بنسبة 25 في المائة في أفق العام 2021.

واستعرض الوزير عدة إجراءات قال إنها واكبت قرار معاقبة الراجلين المخالفين لمدونة السير، بينها بناء جسور خاصة بالراجلين وتوسيع التشوير الطرقي وسلوك مسار التحسيس والتوعية وإدماج التربية الطرقية في المناهج التعليمية.

وأكد بوليف أن تلك الإجراءات تستند على نصوص قانونية متعلقة بالراجلين في إطار القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الذي صدر سنة 2010، مشيرا إلى القانون يتحدث بوضوح في المادة الـ219 عن أن المخالفات لقواعد السير من الراجلين تبقى موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 25 درهما.

وفي موضوع حظر واقي الصدمات الأمامي للسيارات، الذي أثار بدوره جدلا واسعا، شدد محمد نجيب بوليف على أن الاستمرار في استعمال تلك الواقيات يبقى غير قانوني ومحظورا وفقا لمقتضيات القانون، فيما قال إنه وعلى غير الصحيح "هذا الواقي هو ضد السلامة الطرقية ويحمي فقط السيارة دون السائق والراجلين في حالة حوادث السير".

وتابع كاتب الدولة المكلف بالنقل قولا إن تطبيق القانون في هذا المجال سيتم بالتدريج وسينفذ بشكل شامل في يناير المقبل، حيث "بدأنا بتوجيه مراسلات إلى المصنعين والمسوقين في يونيو الماضي تحث على ضرورة الالتزام بضرورة تطبيق القانون بجانب مذكرة لمراكز الفحص التقني للسيارات.. مع نهجنا لمنطق الحملات التحسيسية".

وتتراوح غرامة عقوبة مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم لكل من رفض إخضاع سيارته للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، مع تعريض المركبة للحجز؛ فيما تصل عقوبة حالة العود بصاحبها للسجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (195)

1 - سعيد من الريف الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:07
هل سيكون من حق الشرطي أو الدركي أن يحرر مخالفة لسائق يمتلك الواقي الأمامي أم أن الأمر متعلق بعدم منحه شهادة الفحص التقني إلا بزوال الواقي الأمامي، لأن في الحالة الثانية من الممكن تركيب الواقي الأمامي بعد الحصول على شهادة الفحص التقني
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188
2 - fouki abdelghani الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:09
هههه إدا كنتم حقا تريدون التغير و إحترام القانون فبدؤ بأنفسكم و وفروا الصحة الطرقية او لا
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421
3 - bla bla الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:10
walahila mazyan pression sur les marocains ni travail ni avenir plus 25dh à payé. .avant de sortir cette loi ils faut sensibilisé les gens. ..réparé les routes. marqué les marche piéton ouzid ouzid ..wach had lhoukouma maandha mayadar
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131
4 - salah الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:11
درتيلاباس أوليدي مابقيتيش تاتمشي على رجليك داكشي علاش عجبك الحال فالمواطن يخلص إيوا الدنيا دوارة إنشاء الله ترجع تمشي على رجليك وتخلص حتا نتا. وبالنسبة للبارشوك متافق معاك ولكن ماشي السجن كاع واش نتا بغيتي تشرد الأطفال وتفسد الأسرة راه إلا دخل الراجل للحبس تتشرد مرتو وولادو ويلا مالقاو اللي يحضنهم راه العاقبة خايبا دير راسك فبلاصت واحد عندو وليدات ويلا مشا الحبس غادي يتأزم وفهم الوزيييييير
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404
5 - Med naji الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:11
غادين نبقاو نقولو سمن و عسل امولاي حتى نشوفو فين غادي توصلونا. .. صافيييي...
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183
6 - sami الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:11
اين البنية التحتية و اين هي الظروف الملاءمة لتطبيق القانون على الراجلين
او انكم لم تجدو ثغرات اخرى لجلب المال فقصدتم جيوب الفقراء و اين هي التوعية قبل تطبيق هدا القرار ...
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274
7 - الصراحة على عين ميكا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:12
اول شيء يمكن القيام به وهو اعداد ميادين عامة لاعدام مهربين المخدرات بكل اصنافها ولن نكون احسن من الصين.
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182
8 - نور الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:13
هاد الوزير ماله معانا واش يحساب لك المواطنين كلهم فلوس او عندك شي حسابات مع شركة هاد الواقيات وايلي عتى جا هاد القانون و الغرامات فين باغين توصلو على ظهرنا
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169
9 - مواطن الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:13
التزام الراجلين بالممر المخصص لهم واجب قانوني وحضاري.ولكن منع السيارات من واقي الصدمات امر غير منطقي لأن التساؤل المطروح هل الراجل سيسلم لاقدرالله عند اصطدامه بسيارة بوليف مثلا التي لاتتوفر على واقي الصدمات؟.
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150
10 - فقير الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:14
تصنيفونا مع الولايات المتحدة الامريكية دليل على ان الوفيات ليس مرتبط أساسا بالبنيات التحتية او المستوى التعليمي والمعيشي لذلك فلتحاول وزارتكم البحت على أسباب اخرى لحوادث السير بالمغرب .
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79
11 - الماحيكازا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:15
ماحادها تقاقي أوهي تزيد فالبيض. .....
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115
12 - محمد المغربي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:16
ماهي الغرامۃ التی يستحقها الوزير عن عدم تعبيد الطرق وتزينها وعن المدارات التي صممت عشواءيا وعن عدم وجود ممرات للراجلين في كثير من الطرق مما يعرض الراجلين للخطر في نظري يستحق الوزير غرامۃ 25 وعشرين الف درهم عن كل مخالفۃ
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287
13 - zorro الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:16
ازكمتم انوفنا بروائح فضائحكم,ونكاتكم التي اصبحت تضحك علينا العالم يا تجار الدين !اين هي ممراتكم بل اين هي طرقاتكم??انتم متخلفون عن الحضارة بمئات السنين,وتتحدثون عن تغريم الراجلين!!لماذا لا تقومون بواجبكم في بناء الممرات والمدارات والطرق والمعابر والمنافذ وحماية محيط المؤسسات التعليمية بمعابر خاصة وتشوير الطرق!!قاتلكم الله! كل سياستكم تبجيل السلطان ولحس الاحذية والبحث عن المناصب والتعويضات !!
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194
14 - مغربية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:17
زدتي فالبيرمي حيث قلتي كاين الفساد فداكشي و زدتينا تاني بهاد الغرامة و حنا ماراسمينش لينا حتى الخطوط
و نزيدك لبغيتي تحارب الفساد خاصك تبدا بالمسؤولين ماشي بالمواطنين
و نتمنى أنك تعمل زيارات فجائية لمراكز امتحانات السياقة خاصة الرباط و تشوف الظلم للي تيمارسوه دوك المهندسين ، حسبي الله و نعم الوكيل فيهم
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142
15 - جمال الحرتي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:17
يلزم على الدولة تطبيق بدروها القانون ... دودان له معايير دولية حيث ارتفاعه لا يزيد عن10 سانتيمات و الواضح ان هناك بعض الدودانات في القمة ديالهم ترى جبل توبقال و من الجهة الثانية ترى توين سينتر
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116
16 - mahmoud الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:21
avant de légiférer il fallait d'abord préparer les passages piétons et trottoirs convenables pour des êtres humains ,je préconise au ministre de faire un état des lieux surtout dans les quartiers populaires
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42
17 - harrokki الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:21
Que faire contre le cocktail Makhzenien "analphabétisme,ignorance et pauvreté " qui a nourri la population depuis l'indépendance pour s'accaparer des richesses du pays !!!!!
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32
18 - معلق الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:22
قانون الراجلين مزيان و لكن تجريم استعمال واقي الصدمات يدخل في إطار التهريج القانوني و التسلط التخلفي
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68
19 - دعيناكم لله ولا أحد سواه. الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:22
كفاكم هراء وضحكا على المواطنين. متى كان للراجلين حقوق حتى يتم تغريمهم والطرقات مغلقة في وجه المارة: الأرصفة محتلة منطرف المقاهي والباعة والدراجات و علا مات الإشهار العوائق الشخصية لبعض السكان ....و الكثير الكثير من الحواجز ...
ياوزيييييير زير ويا عداوة وتلوية لا تكذبوا على الشعب قولوا بأنه مغلوب على أمركم ، تخدمون أجندة أسيادكم اللوبيات والمافيات التجارية التي تمتص ما بقي من دماء الشعب بعد بيعها كل خيراته: خضروات وفواكه وباتات ومعادن وسمك وموارد لايعلمها سوى الله. والسلام
دعيناكم لله ولا أحد سواه.
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137
20 - حاميدو الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:23
اجراء قانوني سليم يروم التخفيض من حوادث السير هذا صحيح لكن يالمقابل يجب على الدولة أيضا أن تدفع للمواطن تعويضا عن طرقها المهترئة والمليئة بالحفر والمطبات والتي تكون في غالب الاحيان السبب في الكثير من حوادث السير.
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88
21 - اماني الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:24
ياااااااا ربي اسمح لي....كم أكره هذا الشخص....أحسه منااااااااافق
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133
22 - جحا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:24
غرامة قانونية وحكومة الخزعبلات ولنأتي لنتفخص حالة الطرقات واماكن التشوير بالمغرب انه أكبر شفار داخل الحكومة من حلب جيوب المظلومين سواء كانوا سائقين او راجلين في المغرب. زوروا متر متر فلن تجد شيئا مجهز على مايرام من طرقات وإشارات التشوير وغيرها أما المغرب العميق من مداشر وقرى فلا تسأل عن خصوصيات النقل المهم حكومة أعلنت نهايتها قبل الأوان بسياسة الاسترزاق من المواطنين وخاصة الطبقة المسحوقة لأنها تعلم لن تعود ولن يعود أصحابها بابتسامة الثعالب على المواطن أثناء الانتخابات حكومة مسخة
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68
23 - jawad الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:24
هذا ما ينتظره المواطنون من عدل وتنمية ورفاهية وتشغيل و...
فمزيدا من السباحة ضد التيار ، ومزيدا من استهداف جيوب المواطنين بمختلف الذرائع.
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71
24 - القرارات العربية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:25
للمغرب بحاجة للخدمات الاساسية أما في انعدامه فيجب محاسبة المفسدين هما أولا
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46
25 - لحسن الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:26
صحيح ... فتركيب واقي الصدمات parshok يشكل خطورة للسائق على عكس ما يظن البعض فهو يمنع خروج الايرباغ airbag عند وقوع حادثة وبالتالي إصابة السائق والركاب
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-3
26 - عمار الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:27
أنا لست ضد الفكرة لكن أين هي ممرات الراجلين أم أنها ستصبح كالردارات مخفية لا ترى.لما يرى الوزير حقيبته فارغة يفكر في الزيادات من رخصة السياقة إلى تغريم الراجلين والمزيد آت في نهاية السنة المقبلة.الدولة لم تعد تكفيها ضرائب الفقراء أما الأغنياء أغلبهم معفيون بطرق يعلمها الصغير والكبير.
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51
27 - rachid الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:27
" يا أمة ضحكت من جهلها الامم" دابا الصناديق تم إفراغها كصندوق التقاعد و غيرها ويجب ملأ هاته الصناديق لإقامة الحفلات والسهرات و إستدعاء مشاهير العالم في مجال الغناء والتمثيل و الرقص لهذا يجب خلق طرق جهنمية لجعل الناس يساهمون في ملأ هاته الصناديق عن طيب خاطر.الشكر الزجيل لهؤلاء المسؤولين لكيفكروا فينا و في مصلحة البلاد والعباد.
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60
28 - ربييييييييييييييييييع الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:29
ونحن كدالك نتضر منك أصلاح الممرات الترقيه وأعادة توضيحها و أصلاح جميع الأضواء في ملتقيات الطرق حينأدن حلال عليك 25 DH
واش غكم معيا ألا أشنووووووو !!!
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31
29 - Marocain d’allemagne الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:29
يصاوبو الطرقان بعدا و عاد يشوفو الغرامات ، سرقو كلشي و مازال طامعين ، فدوك الدريهمات يجبدوهوم من جيوب المواطن البسيط المغلوب على أمرو ، حسبي الله و نعم الوكيل... هادشي ماكابشرش بالخير
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38
30 - داودية الحسين الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:30
بالغتم كثيرا بقراراتكم الطبقة المتوسطة والفقيرة هي المستهدفة سيدي المحترم حتى المتوسطة تودون افقارها
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29
31 - انور الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:31
اجراء جد رائع . النهوض بالوعي مهم للدولة . تحيى الفكرة و المرجوا تقبلها لتفادي الحوادث.
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-67
32 - aboukaram الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:31
هنا الكائن البشري المستهدف هو داك الفقير بجميع أنواع شرائحه الدي فتح حسابا سابق .ليس عند البنك ولكن عند البقال عبارة عن كراسة يضبط فيها جميع المشتريات ليطعم عائلته من قوت فول عدس حمص فصوليا زيت وسكر يعني محاربة الجوع وبالتالي يتربص به رجل السلطة لينفد عليه مدونة 52-05 وسؤالي المطروح هل هناك أحد من وزارتكم له حساب عند البقال ؟طبعا لا لان كل شئ بالمجان على نفقة الدولة
ارحموا الفقير ياعصبة البلاد
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39
33 - زكرياء المراكشي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:32
"وفيما أشار المسؤول الحكومي إلى أن 30 في المائة من حوادث السير الخطيرة تطال الراجلين المغاربة؛ ضمنهم 61 في المائة أقل من 14 سنة من العمر"

لنفترض أنكم وقفتو طفل أقل من 14 أو 16 سنة (معندو لا بطاقة التعريف ولا ولو) تديوه للسجن؟ أو تعيطو لباه إخلص؟؟؟

يجب التوعية وتدريس الأطفال قانون السير في المدارس.

وقبل كل شيء يجب صباغة ممرات الراجلين باستمرار، أو تكيف شركة بمتابعة الأمر والسهر على صباغة كل ممرات الراجلين وأيضا خطوط منتصف الطريق. في كل مدينة.
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25
34 - Observateur الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:33
هل صحيح أن هناك غرامات مرتقبة في حق من سيتحدث في الشارع العام بلغة غير اللغة العربية الفصحى ؟
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31
35 - محمد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:33
كان بالأولى تطوير التعليم الدي يوجد في حالة مزرية و كذلك الصحة العدل ركائز الدولة أما تغريم للراجلين وجل المغاربة في بطالة معدل دخل الفرد اليومي لا يتعدى 10دراهم ...
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35
36 - الرضا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:35
الرضا زيرو ليا بنادم هاد الشعب مايليق ليه غير الزيارة...بنادم يقطع الطريق فيما بغا يسوق طوموبيلتو كيما بغا هاد السيبا ماكاينا في حتى شي بلاد المواطن ناقصو الوعي ..الزيار الزيار الله يعز الحكام
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-37
37 - العربي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:36
مزيان هاذ الشي لي كديروا آلسي بوليف. ولكن إلا بغيتوا تكملوا خيركم هي تشجعوا مصنعي الملابس باش تاهما يجتاهدوا ويختارعوا شي ملابس تكون بالإير باك "air bag" وفرضوها على الراجلين. وحتى واقيات السيارات نقدروا نعوضوهم بواقيات مصنوعين من البونج وبالبصمة.
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23
38 - بوعزة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:37
ربما يخيل له انه وزير في حكومة السويد او سويسرا او نيوزيلاندا ،
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40
39 - سلام الصويري الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:38
كل هذا يدخل في مسرحيات الهاء الشعب وتحويل أنظاره عن ما هو أعمق وهي البطالة والفقر والاحباط والافتقاد للعيش الكريم المواطنين في المناطق المختلفة من البوادي وهوامش المدن فسلوك التحضر يأتي بعد توفير موارد العيش الكريم للمواطن .
والإصلاح يكون إصلاح شامل وليس السير والجولان بينما الفساد والرشوة وتهريب الثروة والتسلط والتزوير والتدمير ونهب الميزانيات من طرف رموز الفساد الانتخابي والسلطوي يجري على قدم وساق .
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40
40 - حمودة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:38
كتهضروا على الخوى الخاوي اما الأهم والمهم هو احداث البنيات التحتية باش الأمور تكون مناسبة،اما انت يارجل تجي وتفرض قوانين لا تناسب الواقع فهذا في حد ذاته جرم،تانيا الى الدولة بغات تدخل المصاريف للخزينة خاص نبداو من المسؤولين الكبار ماشي المستضعفين .
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30
41 - الطنز البنفسجي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:39
تاهادشي بصح ؟؟؟؟؟؟
انا والله العظيم تاكان يسحابلي غير الضحك واشاعة من الاشاعات.
وايلي .....
راه فشكل هاد القضية ديال 25.. انا شخصيا الى غادي نقطع من ممر الراجلين غادي تشدني الضحكة.. نتم غادي قاطع مؤدب..
من هدي للصدفة اللخرة ديال القميجة خاصها تسد
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24
42 - Abdou الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:39
كلام معقول هاذا مايجعل الحياة آمنة لا للتشويش في مواقع التواصل الاجتماعي ما قال ألا مانحتاج
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-33
43 - زهير الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:40
من حقك أن تشيد شاكر العروس أمها؛ لو كان مثلك وزير في دولة متقدمة لرموك في النفايات؛ كيف يعقل أن تسن قانون و الطرق غير مرسمة بخطوط الراجلين أو غير مرئية؛ فأنتم تعتبرون المغاربة كالابقار الحلوب لملاؤ الخزينة و سداد الديون المتراكمة؛ زيدو ثم زيدو فالشعب مغلوب على امره
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27
44 - الوطنية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:40
المرور من ممر الراجلين واجب هو حفاظ على سلامة المواطن اذا طبقها السائق كذلك ووقف قبل الوصول الى الخطوط لكن اقول لكم انتم حزب يحارب الفقراء بشتى الطرق وصلتم الى جيبه بتطبيق المخالفة عليه ( لان شكون ك يمشي على رجليه غير المزلوط اما الغني راكب سيارته وك يتفطح )
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23
45 - راي حر الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:41
صلح الطرقان و الممرات بحال اوروبا و عطيو خلصة اوروبا عاد اجي اسي طبق لقوانين حمو رابي
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30
46 - وعن الخطافة .? الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:41
وماذا تقول عن الخطافة . ? اهل الخطاف له الحق في مادونية . ? وان كان نعم فما هي شروط امتلاكها .? وان كان لا فما هي وسائل النقل التي يمكنه استعمالها . ? مادمت شجعت على ممارستها .اهي كروسة دات عجلتين يجرها حمار ام بغل ام فرس ? ام كارو دات اربع عجلات ام طروبورتور . ام بيكلا . ام موتور . ام….. انشوي ياهسبريس .
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13
47 - مسلم الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:42
والله معندك علاش تحشم الوزير ما بنولك غير دراوش راه كاين لديك 25 درهم متصوراش فنهار زيدوا عليها 200 درهم في جواز السفر زيدو عليها 3500 رخصة السياقة ومزال العاطي يعطي
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26
48 - رشيد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:42
حكومة تواكب السخرية بالسخرية ماذا تنتظرون منها؟؟؟
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25
49 - rachid الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:43
حملة تحسيسية في مسلسل منار او سامحيني
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17
50 - ahmed الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:44
comment vous expliquer qui il ya beaucoup de bus qui circulent avec des portes ouvertes même celle arrière du moteur
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14
51 - ببيداغوجية اللابيداغوجيا. الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:48
السلوك العقابي المؤدى عنه لصالح الخزينة هو تشريع تعسفي لعقلية تختزن في لاشعورها العقاب الطفولي الذي تربت فيه داخل الأسرة التقليدية .وحين يكون العقاب بثمن 25 درهم تكون هذه هي الخطوة الأولى للنهاية أي بداية النهاية.
أما التذرع بحوادث سير الراجلين فمسالة ضعيفة للغاية لأن الحوادث مصدرها تقصير في التربية والتوعية على أساس بيداغوجي لا قمعي .وعلى أي الوزارة أمام امتحان قالت فيه وسائل التواصل الاجتماعي كلمتها بإسهال فيه بيداغوجيا لكل فاقد بيداغوجيا احترام الراجلين والأخذ بيدهم لا تغريمهم . السلام عليكم.
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15
52 - Bozbal الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:51
لو قررنا فحص أسطول سيارتك المتحصلة من الريع أولا.لنجد البارشوكات.تقتل بها ديناصورات سرقتم كل أموالنا بالتدريج.مدوناتكم غ قالب و دستوركم.اغربوا عنا
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19
53 - Simo الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:52
اي ساءق اخوتي الله ارحم الوالدين منين تكون في الطريق تفكر هاداك الولد لي غادي المدرسة ابنك راه نتا في طونوبيل ديالك دايز بلا ضمير ولا اهتمام راك عندك الابن او الام او الاخ او الجد ديالك حتا هوما راجيلين باغين اقطعو الطريق و بغيت نكول السيد بوليف راه أحسن تمنع واقي الصدمات الأخطر لي هوا السياقة في حالة سكر
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10
54 - Hassane الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:53
اسمع السيد بوليف نحن لسنا ضد التغيير والتطور,ولكن الاوليات والضروريات اولى.مثلا محاربة الرشاوي الطرقات التى هي جزء من حوادث السير.....اخر
كفاكم من الضحك على ضقوننا وعلى وطنيتنا.
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20
55 - DOLIPRANE الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:54
DANS NOTRE PAYS, LES CHIENS SAVENT TRAVERSER LA ROUTE MIEUX QUE LES HUMAINS. IL FAUT ENSEIGNER AUX GENS COMMENT UN CHIEN TRAVERSE LA ROUTE SANS SE FAIRE HEURTER PAR UN VOITURIER. J'AI VU PERSONNELLEMENT COMMENT DES CHIENS ATTENDENT LE PASSAGE DES VOITURES AVANT DE TRAVERSER.
L'IRONIE ATTEINT SON PAROXYSME LORSQUE LES GENS REFUSENT D'ADMETTRE QU'ILS COMMETTENT DES INFRACTIONS EN CONTREVENANT AU CODE DE LA ROUTE.
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-2
56 - مواطنة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:56
منذ ان حط المنتمون الى حزب العدالة والتنمية رحالهم بقبة البرلمان وتوليهم مناصب وزارية وهم في قرارتهم يعمهون بكل ارتجالية و اعتباطية ودون سابق انذار .يعيثون في الارض ظلما لجيوب مواطنين بسطاء تولوا كراسي نصبهم هؤلاء واصبحوا عليهم يتسلطون .فارزقهم يا رب غضبك واحرق قلوبهم بنار السعير
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24
57 - أنس طنجاوي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:56
يضع المغرب في بلدان متوسطة بجانب أمريكا...واش عندنا البنية التحتية ديال المريكان ؟ حزب تجار الدين يستهدف ابادة الطبقة المعوزة و تفقير الطبقة المتوسطة.
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18
58 - زغلول الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:58
سلام
غرامة 30 الف درهم والحبس سنة
هادا هو تشرميل
اخر ولاية لكم
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24
59 - اسلال الجمعة 22 دجنبر 2017 - 17:58
والله أودى السي بوليف إلى غي كتخربق بحال هاذ القرارات كاع ما داروها الدول اللي فايتينا بشحال شوفو لكم شي قرارات اللي نافعة راه الهبال هداك
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17
60 - عبدالناصر_إفني الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:00
يتبجح محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل لما جاء في المادة 219 من مدونة السير دون شرح كيفية تسطير ممرات الراجلين حتى يكون المفهوم موحدا لدى المجالس المنتخبة و مصلحة المرور بالأمن الوطني في إطار لجنة السير و الجولان: ممر الراجلين لا يعم إلا أماكن دون أخرى وسط المدارات الحضرية.
و هندسة الكيفية لا بد الرجوع إلى ما هو معمول به دوليا و موضع هذه الممرات لم توضع في أماكن سليمة: معظمها تُسَطَّرْ و تعيق الرؤيا لدى السائقين و بإمكانها أن تؤدي إلى مخالفات أخرى. سيكون محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل هو المسؤول و الأخير مع وزارته.
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11
61 - Karim الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:00
il faut une amende plus grande pour les automobilistes qui ne respectent pas les passages piétons , . il faut aussi des amendes contre les gens qui jettent les ordures sur la voie publique et dans les plages , des amendes contre les cafés qui occupent l'espace publiques et ils sont nombreux . il faut plusieurs amendes trés sévères pour éduquer ces sauvages
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9
62 - Rayyan الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:01
دابا اغلبية الناس مخداماش خدموهم بعدك باش الى قلتيلو خلص الغرامة تجي معاك اما ناس كتمشى على رجليها حيت معندهاش تا فلوس طوبيس تجي تقولو خلص 25درهم حشوما
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19
63 - الشئ في غير محله الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:01
اغلب مناطق المغرب لا تربطها طرق. وان كانت فهي متهارية ومتهالكة ولا توجد فيها ممرات للراجلبن اطلاقا. هده في المدن ، اما في البوادي فلا يوجد شيئا. وبالعودة للمدن هده الممرات قليلة وبعيدة جدا على العابرين وخصوصا المسنين والصغار. هدا القانون في الاصل نقله سي غلاب من السويد وما ادراك ما السويد واراد ان يطبقه علينا. على سي بوليف ان يقول لنا لمن سيدهب مجموع هده الدعيرة، هل للعجز الداخلي ام لتمويل مشاريع لا نعلم مكانها ولا كلفتها. المهم للسي بوليف هو طلب الحكومة بناء المزيد من السجون للمتنعين او العاجزين عن اداء هده الدعيرة وبهدا الشكل سيبقى لنا مولانا بوليف رضي الله عنه على خاطره. المهم، كم عندنا من اشخاص و اشياء في غير محلها
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9
64 - Mouatene الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:03
بالنسبة لواقي الصدمات انا متفق معه .
لكن بالنسبة لغرامة 25درهم فانا لست معه بتاتا لان المواطن اللذي يقطع الطريق بعشوائية فهو خارج التغطية ولا يتوفر على المبلغ ,اما انه ذاهب للبحث عن العمل او انه في طريقه الى ادارة عمومية للمرة الثالثة للحصول على ورقة او انه يفكر في كبش العيد ,او يفكر في ثمن فاتورة الكهرباء
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-3
65 - منصور الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:06
الابداع والسبق غير في الخاوي ابتكار غرامة الراجلين وفرحانين بيها وكأن شوارع المدن مجهزة ومهيأة وهي مبهدلة وكلها حفر لا تنسى السيد الوزير ان توصي زميلك في الصحة ان يخترع هو ايظا جهاز لقياس التنفس في الشوارع وكل من يتجاوز المقدار المخصص له يؤدي الغرامة
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8
66 - رشيد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:07
السلام عليكم
بخصوص واقي صدمات متفق معك لان ان قدر الله ضرب شي ممر راجلين ولا شي موطور ضربة ديال واقي خطر عليه بكتير لان صدمه بواقي ممكن يتوفى ...هادي ما قلنا باس ...ولكن بخصوص ممر راجلين مامتفقش معك حيت اصلا صباغة ديال ممر راجلين ما بيناش او الى حتى كاين تتلقا راسك غتدخل فشي بوطو ولا لحيط يعني وفرو شرووط لازمة باش حتى احنا نطبقو القانون ...راه مغربي لي هضر معك بالادب او خصك تعجب حيت ما بقاش لينا صبر مع الحكومة ....انشري هيسبريس
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-2
67 - متتبع على هسبريس الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:08
اكمل سيد بوليف في مسارك الصحيح ... نحن مع التغييرات الجذرية والتي تهدف الى الحد من مسببات الحوادث وكدا تطبيق القانون مع احترام التكافئ بين جل الناس راجلين كانو او سائقين .. يحيا العدل .. في انتظار ان يعمم على المجال الاجتماعي كذلك مع باقي الوزارات الوصية .. كفانا تلاعبات ونعم للمصلحة العامة.
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-26
68 - Moriscos الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:09
Arretez d'insulter notre intelligence tout ca est fait sous pretexte d'appliquer la loi et faire regner ordre mais les dessous de table c'est renflouer les caisses de l'etat avev cette argent ramasse ees poches des citoyens pauvres au lieu de rehausser niveau de vie on essaie par tt les moyens de nous affaiblir et detruire la classe moyenne.
Et au lieu d'importer les sanctions appliques dans le monde développé pourquoi ne pas imoirter leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat non chez nous on prends que le negatif
Monsieur le ministre que dites vous des routes des infrastructures délabré non ca c'est pas votre affaire vous etes la pour nous faire regresser
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7
69 - MAGHRIBI STOP الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:09
Dieu merci, je n’avais pas voté pour le PJD et je ne voterais jamais pour eux mais cotre eux et contre ce monsieur BOUNIF
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8
70 - متتبع الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:10
بسم الله الرحمان الرحيم .هذا حالنا دائما، سن القوانين ابتداء من فوق، الكل يبدأ من فوق في المغرب الا المحاسبة، فالاجدر بنا ان نبدأ بالاهم وهو تأسيس الارضية، بالله عليكم هل لدينا ممرات مصبوغة واشارات ضوئية للراجلين كتحمر الوجه؟ اكيد لا والف لا، فالذين سنو القوانين فضلو الابتداء بالزجر قبل التحسيس، بداو بالرابحة، اليس من الأجدر ان يستحيوا من الله و يتركوا خلفهم العقلية الديكتاتورية (المغاربة كمونين) التي تربوا عليها&nbsp; والتي اكل عليها الدهر. البداية تكونو باعادة التحسيس&quot; وذكر&quot;&nbsp; والتقليل من (الاشهار الخاوي)، تحسيس السائقين و الطلبة والتلاميذ، تحسين البنية التحتية و ارا ليك للغرامة كأخر شئ. احبتي لا حياة لمن لا غيرة له، اناشد المسؤولين ان يعتبرو بدول اوروبا التي لا يملون من زيارتها واتمنى ان توحي لهم ضمائرهم بتقليد احد شوارع هذه الدول وسيكون نعم التقليد، هذا ان كانوا ينتبهون للشوارع اثناء زياراتهم واشك في ذلك.
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7
71 - KAMاا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:10
حسب علمي فان واقي الصدمات يعرقل عمل اجهزة الرادار خصوصا التابتة منها ويحول دون القراءة الجيدة للوحة الترقيم مما يحول دون استصدار المخالفات المتعلقة خاصة بالسرعة المفرطة وهدا ما لا تريد الوزارة البوح به للعموم
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13
72 - علي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:13
وماذا عن الدراجات النارية ثلاثية العجلات.الا تستوجب ترقيم و رخصة قيادة.الا تقتل هي أيضا.
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15
73 - محمد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:14
المهم هذا أذكى وزير في المغرب ، وزير التخربيقات و المشاكل والخوا الخاوي ، و رخصو المعيشة و جيبولنا الخدمة و تهلاو في الشعب ، كالك 25 درهم تدي البعابع...
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19
74 - العربي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:15
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون...علم الترغيم والتغريم...حنانيك يارباه...هذه.افرازات العدالة والتنمية ...وماخفي كان أعظم عظم الله أجركم في هذه الجمعة المباركة.
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11
75 - يسن الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:15
هل سيغرم الراجلون في اوساط المدن فقط ام في كلّ الاحياء؟؟؟كفانا عكرا فوق!!!!!!!!!!!!!!
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8
76 - م ن الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:16
احسن شيئ يجب تطبيق القانون علا الجميع وبدون استثنائ ويجب تغريم السيارات التي لاتحترم ممر الراجلين واشارت المرور سطوب كنت في المغرب في احدا المدن. عطلة ورئيت في ضرف خمسةدقائق اكثر من خمسين سيارت اخترقت الضوئلاحمر مثل هاؤلائ يتسببون في الحوادث يجب تغريمهم
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5
77 - المسؤولية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:17
قال ليه اش خاصك العريان قال ليه خاتم اموالي كل شي صاوبتوه بقى ليكم عا الغرامات من جيوب المساكين إلى بغيتو تخدمو بداو بالتعليم الأمن الصحة هادو هما الحوايج لي يخليو المواطن يوعى ويحس بالمسؤولية عاد يمكن تطبقو عليه القانون
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11
78 - Oujdi الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:17
أين هو السند القانوني الذي يمنع الواقي من الحوادث للسيارات ؟؟
ألا يعتبر هذا تطاول على صلاحيات المجلس التشريعي ؟؟
نريد توضيح فيما يتعلق بمثل هاته القرارات التي "تخرجلك من الجنب" في بلاغ لوزارة ما دون المصادقة عليها في البرلمان و نشرها في الجريدة الرسمية ..
وكيف يمكن لي أنا كمواطن أن أتابع قطاع معين قانونيا في حالة تطبيق علي قانون خيالي لا وجود لسند قانوني له ؟؟
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15
79 - مغربي ↑↑↑ الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:18
.... ثم سنمر بعد هذا لفرض غرامات على كل من يعبر الطريق برجله اليسرى أولا ... ثم على من يعبر برجليه ... ثم سنطبق غرامات أشد على من يعبر الطريق أصلا ... أبدعوا وتفننوا في ملء الصناديق ... كيت اللي جات فيه ... انتهى الكلام.
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15
80 - متتبع صويري الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:18
هل سياسة الحكومة بقاو فيها المغاربة من وقوع حوادث السير فعلا لو كان صحيح لماذا 25 درهم ام كيما العادة افراغ جيوب المغاربة والسؤال أين تدهب هذه الأموال
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11
81 - عمار الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:20
وهل تتعتبرون كل هذا سخرية اسي محمد.
السخرية انتم الذين يصنعونها بسرقة ميزانيات المشاريع والبنيات التحتية وتاتون في الأخير وتهينون الشعب المغربي وتلصقون له تهمة السخرية .
كل من يقوم بفضح الفساد والجهات المسؤولة عنه تستهزؤون منه وتصفونه بالسخرية .
انتم السخرية وانتم من تصنعونها.
أما كل ما نشر فهو واقعنا المعاش من جراء سرقة ميزانيات المشاريع سيدي المحترم إلى بقات شي حاجة سميتها الاحترام.....
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11
82 - عابد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:27
من سنحاسب عن الموت البطيء للشعب ... من سنجرم لكثرة المنتحرين من المغاربة ... من سنجرم اذا كانت اول امنية لكل مغربي ان يهاجر في قوارب الموت ...
خاصنة اسي بوليف واحد القانون يجرم الوزراء حين نتوفى ارامل بسبب ازدحام من اجل دقيق و لتر زيت ...
يجب سن قانون يحاسب اعلى هرم في سلطة الحكومة حين تنقلب حافلة على حافة نهر هائج في قنطرة بدون دعامات جانبية ...
نحن اول دولة في سن القوانين و اخر دولة في التنمية والمدخول الوطني الفردي ... و حتى بورمينافاصو و رواندا احسن منا ... من المسؤول اذا ؟
اول مايقوم به الوزير وهو في مكتبه ان يغير القانون او يضع بصمة فيه ... هل هذا هو عملكم ؟
اينكم من قولة عمر :والله لو تعثرت بغلة في العراق لخفت ان يحاسبني الله عليها .. التي تتبجحون بها في خطبكم الترشيحية...
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10
83 - Idrissi الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:27
السيد بوليف ينطبق عليه المثل القاءل .اسد على الشعب وامام التماسيح والعفاريت نعامة .
جماعات وقرى و مداشر تعيش العصر الحجري .وطرقات لم تشيد بعد .؟؟!! ووعود كاذبة ....ومبرارات بلغة الخشب ....اين كان السيد الوزير ايام العطل والاعياد حين تعمد بعض شىركات النقل للزيادة في تذاكر السفر ....ومن اين سياتيك مواطن يعيش تحت خط الفقر (.اقل من دولار واحد )ب بخمس وعشرين درهما .
كفى من استحمار شعب و استغباؤه كفى من الكذب كفى من الضحك على الذقون.
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9
84 - marocain الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:28
اسي بوليف عندما تذهب لزيارة دولة ما، خاصة ادا كانت اوربية، فعوض الانهماك في شراء الهدايا و البضائع باموال الشعب، كان عليك ان تنظر في البنيات التحتية لهاته الدول، و ممرات الراجلين هل هي محتلة من طرف المقاهي و الباعة المتجولين، و هل السيارات تحترم ممرات الراجلين و،،،،،و،،،،،و،،،،، وعند ذلك طبقه في المغرب (الحجاب على المرحاض و العكر على لخنونة)
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12
85 - pv 20 juillet الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:28
واشتو الافكار النيرة ،انشتاين زمنه بحال هاد الافكار غادي تخرجنا فالمريخ دريكت،المهم اسهل واقصر الطرق الى جيب المواطن اللي ما بغاش اخلص حيدوا ليه الصباط وديوه الفوريان،ولا ديتيه الحبس غادي تخسر عليه كل نهار 70 درهم ديال المكلة،هادي راها فرصة للمشردين والعاطلين ضايعين ضايعين امشي بعد اعيش فابور،الله اعطينا وجه هاد العبقري ناكلو به البسطيلة فحمام العيلات
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11
86 - شيزوفرينيا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:28
هاذ الحكومة انتخبوا المغاربة لهذا الغرض ما كاين غير الخطية و زيادة فالضريبة و المواد الاستهلاكية من الكهرباء إلى الحليب و منع التظاهر في حالة إلى ما عجبهمش المغاربة الحال
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10
87 - اللهم ان هادا منكر الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:31
نعم مع تطبيق القانون على الجميع ولاكن اين محاربة السطو على الملك العام ولاكن اين البنية التحتية قبل تطبيق القانون على المواطن مادا طبقتم من وعود اصلاح الطرقات و محاربة الفساد..........
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9
88 - بنسعيد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:32
الذي يتكلم بمنطق السجن في مثل هذه المخالفات من المستبعد أن يكون إنسانا سويا،و هو في غالب الظن صاحب نفسية قاسية تفتقر للرحمة،لا غرابة أن تكون مثل هذه التصريحات من هذا المسؤول،فقد سبق له أن صرح بأنه سيقترح عقوبات بالسجن 3 سنوات و غرامة12000 درهم في حق من تم ضبطه متجاوزا لعلامة ممنوع المرور!!!!، ما هكذا يتم الردع،و ليس بهذا العنف سيتم تقليص عدد وفيات حوادث السير!!، ركزوا بالأساس على العناية بالبنيات التحتية و حالة الطرقات،و حاربوا الفساد المتفشي في المصالح التابعة لوزارة النقل و مراكز مراقبة الحالة الميكانيكية للناقلات!!!!.
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13
89 - نزار الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:33
شوفوا الطرقات كلها حفر وفي حالة رديئة ،وأنتم كتشوفوا غي الأشياء الثانوية .على الدولة أن تدفع كذلك غرامات لأصحاب السيارات بسبب أعطاب هذه الحفر
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10
90 - حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:33
هذا القرار صائب %100لكن في دولة تحترم المواطن وتوفر له كل متطلبات الحياة من تشغيل وتطبيب وتعليم وتوفير السلع على قدر الراتب الذي يتقاضاه أما بالنسبة للقوانين التي تصدر بدون وجه حق مثل الغرامة على مخالفة ممر الراجلين وحين يكون من أصدر هذا القرار غبي وبعيد كل البعد عن مطبات الشوارع والطرق فكيف سنستصيغ هذا القرار أين هي ممرات الراجلين التي ألزمتمونا على المرور فوقها بدل من إخراج هذا القرار للوجود أصلحوا ممراتكم العقلية والمتسلطة ثم أصلحوا ممرات الطرق وأصلحوا البنية التحتية وبعدها حاسبونا كما شئتم
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9
91 - Omar الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:34
انا مع القرار إذا كان يبعد عليك ممر الراجلين أقل من 50 متر أما إذا كان ممر الراجلين أكثر من الرقم السابق فيجب عليك تسديد الطريق السيار وشكرا
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2
92 - ahmed الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:35
et pourquoi la loi qui contre indique de fumer dans le milieu publique de sa plique pas alors qu'elle a été poser avant celle de la route
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2
93 - MAGHRIBI الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:36
je trouve que c'est une bonne initiative mais la plus part du temps c'est les voitures qui ne respecte pas le passage piéton est malgré tous vous n'avez rien entretenu contre eux ...en Europe dés l'âge de 3ans il ya toujours un policier qui va le s chercher a la crèche pour leurs expliquer comment traverser la route plus tard la mêmes choses avec le vélo pour apprendre le code de la route par contre les voitures qui ne respect pas le passage c'est une amande salée plus retiré de permis
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2
94 - أحمد فارس الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:39
حرروا الملك العام قبل فرض الغرامة على الراحلين. فهناك من المقاهي و بعض المحلات التجارية و أرباب بعض المساكن يحتلون الرصيف احتلالا تاما ؛ مما يضطر الراحلين المارين من أمام هذه المحلات بالسير على الطريق المخصص للعربات بدل السير على الرصيف المخصص للراجلين. و تتحمل مصالح الجماعات الترابية كامل المسؤولية نظرا لعدم قيامها بالدور المنوط ؛ من مراقبة احتلال الملك العام و تفعيل تدابير شرطة المرور.
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5
95 - قدورNL الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:39
أحب الصرامة في تطبيق القانون ومحاسبة من لا يحترم القانون ولكن هل نحن في المغرب وصلنا الى مستوى من التجهيز الطرقي والبنية التحتية الطرقية والوعي الكافي في استعمال الطرق سواء من طرف السائقين أوالراجلين التي تخول الدولة اغرام من لا يستعمل ممر الراجلين?? طبعا لا ولهذا فهذا القانون غريب شيأ ما.
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8
96 - عبدو الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:43
(اش خاصك العريان خاصني خاتم ا مولاي ) من الاف المشاكل وجدتم الحل المناسب بالله عليك هل تهمكم حياة المواطن، انقدو المواطن في المستشفيات سجون تمارس فيها الدعارة وتجارة المخدرات والبقاء للاقوى مدارس للتعليم الفاشل وابناءكم في امريكا واروبا يدروسون تتكلمون عن الراجلين وطرقات مستعمرة بالفراشات وباعة الخضار ووووو. كما يقول المثل(العكر فوق......
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9
97 - assifnwourgh الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:44
دابا خاصنا نمشيو كيلومتر أولا زوج باش نقطعوا فهاد الباساجات ديالك ليبحال إلى راسمهم بطباشير .. أولا خاصنا نديو معنا سطل دصباغة أونبقاونشرطو.. أو حامي الصدمات مالو حتى هو أشدار ليكم..
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8
98 - Abdessamad الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:44
نريد منكم السيد بوليف :
-حماية المواطنين من احتيال سائقي التاكسيات و أصحاب الحافلات الناقلة بين المدن
-التدخل من أجل نقل حضري إنساني
-التدخل من أجل تربية طرقية و محو أمية المغاربة فيما يتعلق بالسير و الجولان
-الحد من الفساد في مصالح service des mined
أما الراجلين و واقيات الصدمات فما هي إلا ثانوية الثانويات
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8
99 - mmm الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:45
n importe quoi cette loi le gouvernement vit sur une autre planète il faut descendre sur terre pour savoir comment vivent les gens
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7
100 - AQUA VELVA SAVANE الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:50
Il faudrait d'abord commencer par libérer les trottoirs pour que les piétons puissent trouver un endroit sanctuarisé pour marcher avec leurs enfants. Or ce que nous constatons dans toutes les rues marocaines, c'est que les piétons marchent sur la route à côté des voitures parce que les trottoirs sont occupés par les FERRACHA. C'est ce qu'on appelle mettre la charrue avant les boeufs.
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8
101 - الماموني الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:53
هادشي رآه مزيان ولاكن يجب التوعية أولا وقبل كل شيء يجب أعادة التربية لجميع المغاربة
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-3
102 - didi الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:54
ماهذه المهزلة وماهذه الحكومة التي ابتلينا بها أهي عقاب إلاهي أم سوء اختيار صناديق الإختراع لك الله يا مغلوبا على أمره أستحلفكم بالله لمن تعود ملكية السيارات المتوفرة على واقي الصدمات الأمامي هل رأيتم يوما سيارة من نوع إونو إو رونو ٤ أو ما شابه هذا النوع تتوفر على هذه الخاصية كفى ضحكا على الدقون يا حزب العداوة و التنحية حزب تجار الدين
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9
103 - hakim الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:55
المغاربة ولفوا الكسايد او الموت فالطرقات،جميع الدول المتقدمة تفرض غرامة على الراجيلين منا في المانيا القانون صارم لذلك لن تجد حواديث السير علد الطرقات.لكن اتاسف على المغربة مبغوش اتقدو لدرتي معاهم اوحلى.هناك من يتساءل كيفاش غانخلص 25dh وا نا مخدامش.الجواب ساهل مو تحترم قانون السير.
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-13
104 - Aryaz الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:55
كان اولى ان تحسسوا الجماعات كي تخصص على الاقل ممرات للراجلين، ولن تعطي الرخص للمقاهي والدكاكين لاستغلال الارصفة trottoirs، حيث لا يجد الاطفال وذو الحاجات الخاصة طريق للمرور.
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7
105 - saad الجمعة 22 دجنبر 2017 - 18:59
هذا هو حال الحكومة كل مافيه منفع لهم لا يصعب عليهم اقول لبوليف اذا كنت حقا تريد ان ترضي نفسك امام الله والحكومة معك تفحصوا الطرقات داخل الأحياء الشعبية وما خلفه طرامواي حيث الحفر في اَي اتجاه اقول لاصحاب السيارات الذين يسلكون هذه الأماكن الوعرة ان يبرمجون وقفة احتجاجية حثى تصلح هذه الطرقات التي ليس لها الا اسم طريق واتمنا ان يمر الملك من هده الطرقات حتى يقف على حال الشعب البسيط الدي يجري على قوت يومه اما اصحاب السعادة فكل طرقهم زرابي مفروشة حثى ان مر بهم خط الطرامواي فهو يبعد عن سكناهم بآلاف المترات الله بنعل لميحشم
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6
106 - سوسي حر. الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:01
موعدنا في الانتخابات المقبلة يا عثماني و زبانيته..تانيا سيتم تفعيل هاشتغ ممخلصينش و اطلاق حملة و طنية ضد هدا الاجراء التعسفي ضد الفقراء و استهداف جيوبهم..و نشوفو فين غادي يوصلنا هاد شي...حيت الحمار نهار تخلق تخلق بحالو بحال الحيوانات..مي بداو كيهزو عليه الثقل و ماهدرش شوية زادو كيركبو عليه و ماهدرش و زادو كيعصيو فيه ...كون هدر نهار اللول و احتج مايوصلش لهاد الحالة فاش كاين دابا من الادلال و الاحتقار..
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11
107 - وفاء 1 الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:02
نعم نحن مع الممرات والغرامة مالية لمن لا يمشي في الرصيف أو الممرات ولكن يجب عليكم أيضا غرامة مالية وحمل مسؤولية الواجبات الصحية والمعيشية لكل مواطن تعرض للسقوط في الحفر التي تمتلئ كل الأرصفة وإعداد مستشفيات وأطباء للمواطنين المقهورين
وليس لي إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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13
108 - moha الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:10
Je pense qu'il serait d'abord judicieux d'assurer des seminaires de sensibilisation et de formation au profit des présidents et ingenieurs municipaux afin qu'ils soient à la hauteur de leurs responsabilites respectives
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2
109 - غباء فوق غباء فوق غباء الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:29
95 في المائة من التعليقات غبية, شعب يفتح فمه بذون ان يفكر كيف يرد ,اين هو الوعي الفكري ,او انه لا يوجد في قاموسكم
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-17
110 - حكمة االبواجدة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:31
حزب البواجدة والبوجاديات لا يليق لشيئ. تدروشتم حتى تكرشتم . وتمسكنتم حتى تمسكتم وواعدتم فاخلفتم وعودكم .. وبعد ان تمكنتم . افقار الفقير واغناء الغني وعفى الله عما سلف و63 سنة للتقاعد. ووصفت احداهن من البوجاديات بشهيدات الدقيق بالملهوطات ووووو… و… .. لكن موعدنا في الانتخابات القادمة .
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4
111 - Hamo الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:32
اك السي بوليف هاني معا راسك وتخرج في القوانين
وضح الممرات الراجلين والمعاقين وسع الطرقات المزدحمة ورقم المواطنين تا ليمابغاش اخلص أو. هرب أرسل له الغرامة للبيت
تطبقون القوانين على المواطن المهلوك من جميع الجهات
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9
112 - Abdellah الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:32
أنا مع إلزامية الراجلين المرور عبر المكان المخصص لهم, لكن ماذا عن السائقين الذين لا يتوقفون عند ممر الراجلين؟ والله لأكبر ما يثير سخطي هو عدم إحترام السائقين للراجلين, من يريد معرفة مستوى إحترامنا للقوانين ما عليه سوى إستعمال مؤشر إحترام الراجلين من طرف السائقين.
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3
113 - chouf الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:34
اش انقول والله شاهد الى مهربش من السائق وبالسرعة وعمري يتجاوز73يا حتى احكني مع الارض وزد عاد المنبه في مدار الحضاري.اش نقول الله يهدي ما خلق فين لحترام.بادرة حسنة ممر للراجل .ولكن زيدوا اشوييا ومخالفات للمحافظفة على وسطنا البيئي. واش هاذو مدن واش هاذي نظافة كل وارمي القاذورات ولا احد يحترم ابسط شروط الصحة .كاننا عايشين في غابة.الله ياودي راه العيش في المدينة ليه شروط.
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4
114 - تراميب الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:37
يتواعدكم ترامب يا مغاربة اما ان تاءدوا المخالفات ولا السجن لكم لكن هل هدا الترمب المغربي حدتكم على الشوارع المهمشة وطرقات تصلح للماشية ولا تصلح للمارين يضجكون عليكم فالاهم عندهم هو جيوبكم لا غير لان ان اهتموا لامرينا فهناك مستشفيات لن تجد بها الاطباء والممرضين ومدارس عليك جمل المظلة ان تريد ان تدرس فكفاكم اسنحمارا للشعب المنهوب اضلا
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8
115 - mowatin الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:37
Toutes les voitures de police sont équipées des anti choc alors appliquer la loi à tout vihecule y compris les voitures de location état.
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4
116 - YOUSSEF الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:39
غرامات الراجلين واش غادي يخلصها غير اللي عندو الفلوس؟
واللي ماعندوش اشنو غانديرو ليه؟
يعني شي غادي يخلص وشي غادي نديرو عليه عين ميكا؟
ايوا هنا غاتولي الروينة، بحيث الشرطي سيراقب فقط الراجلين الللي باينة عليهم اللعاقة، اما المزاليط فعين ما شافت فلب ماوجع.
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5
117 - مواطن2 الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:43
قرار تغريم الراجلين صائب ويجب تطبيقه.....لانهم تمادوا في عنادهم مع السيارات بحيث لا يحترمون قانون المرور.....وهدا شيء ايجابي.....اما الواقي فقرار منعه يبقى مشوبا بشيء من الخلل....حيث ان الواقي قد يكون نفعه اكثر من ضرره......اما العقوبة بالسجن فهدا شيء مبالغ فيه....وهنا لابد من القول بان اعتماد الغرامة احسن بكثير من السجن...وفي حالة العود يمكن مضاعفة الغرامة بدون اي اجراء قضائي قد يمتد الى السجن....الغرامة فقط.....على كل حال اجراءات تصب في المصلحة العامة والعمل بها قد يكون نافعا ويدخل في اطار التربية الطرقية التي نفتقد اليها....فمرحبا باي تغيير يصب في المصلحة العامة.
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-4
118 - سناء الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:44
كترت الهم كضحك كاينين احياء على قدهم مفيهمش ممر الراجلين كيفاش غدير ليهم آسي الوزير ولى قرسة من الفكرون و مايمشيش فالت.
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6
119 - حسن الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:45
سي بوليف عايش فشي جهة اخرى من الارض،القتلى تودي بهم الحافلات والطاكسيات التي تسير بلا حسيب ولا رقيب ، ماشي العبور خارج ممرات الراجلين ،وخا وزير رك معرف والو ...
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4
120 - Abou majd الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:45
السيد الوزير بهذا الكلام يجعل نفسه فوق القانون ودستور البلاد والعباد ويشرع ويطبق ونسي نفسه تماما ولم يعد يتعود من نزغات الشيطان الرجيم و للتذكير فقط اقول للسيد الوزير ان حكومته تبحث عن حل لمعضلة السجون من حيث الاكتضاض او من حيث التمويل وخصوصا بعد تعليق العمل بالقفة وهو يبحث عن المزيد ام انه ممسوتق الاخبار
بالنسبة للواقية هل يظن الوزير ان الناس يشترونها ترفا وزيادة في المصاريف بل مرغمون لان الطرقات اصبحت جد مزدحمة واحتمال الاحتكاك اصبح كبيرا وكان على الوزير ليكون في جنب المواطن ان يامر الجميع بتركيب الواقيات من كل الجهات ويساهم في ثمنها لتنخفض في السوق لانه وحكومته عاجزة عن تطوير البنية الطرقية بالمملكة
واخيرا للسيد بوليف الملتحي المجلبب اتق الله في الناس وراجع وارجع
وانما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعد بالله من الرجيم ولك قصة داوود عليه السلام عبرة فكلمة واحدة قد تهوي بصاحبها 70 خريفا في جهنم فما بالك بقرار ات تهم ملايين الناس اذا لم تكن في محلها ولم تؤخذ بحقها
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6
121 - حدو بومحي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:50
ان تغريم الراجلين لن يوقف الحوادث ولن ينقص منها ولن يخفف منها ما لم يتم حرمان كل من يصاب في ممرات وسائل النقل من حق التأمين
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4
122 - عبد الله الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:52
شوف للناس لي راهم اموتو بالبرد والفقر والامراض فالبوادي والله الى حرام عليكم ولكن غادي اجي الْيَوْمَ لي غادي نتسال فيه كيفاش غادي اكون الجواب حين إذن
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6
123 - watani الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:54
تتمة : اقول او مساحة اضافية منحة الى "لهارايا " " الخضارة " "موالين الفواكه " اصحاب الاثواب " في كل مدينة مغربية تتصف بنوع معين من هذا " الهريف " على الملك العمومي وحتى اصحاب المنازل يعتبر ان كل ما مساحة ارضية للرصيف الذي هو مام منزله بعترها ملكه ويقوم بترصيفها "بالزليج" او " الماربر" ويضع فيها عربته كيفما كانت وخصوصا اذا كانت تحمل صفيحة ترقيم بها علامات او حروف او كلمة بالاحمر .
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5
124 - المهدي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:57
ماذا نقول في شأن الذين يمشون وسط الطريق المخصص للسيارات ؟ هل يعاقبون ام القانون يعني فقط العبور ؟لأن أغلب الحوادث تقع لأن الشخص لا يجد رصيفا بسبب مقهى أو فراشة. أضف إلى ذلك عدد من ممرات الراحلين تنتهي داخل مقهى . فهل من إجراءات جديدة؟
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8
125 - أولاد الذين الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:57
بخصوص منع واقي الصدمات للسيارات
أعتقد أنه جاء بدوافع أمنية لا حصر لها و غير مناسب الإشهار بها
هذه وجهة نظري جائت بناءً على عدم وجود سبب مقنع في الموضوع يبرر منع واقي الصدمات
نستطيع أن نقول أنه دافع إقتصادي كذلك
فالسيارة القديمة يجب أن ترمى و يتم طحن حديدها
وهكذا صاحبها إن بقي على قيد الحياة
سيشترى سيارة جديدة إن كان عنده المال ليدفع ثمنها فهو حتما يستحق أن يستغل الطرقات التي يتم بنائها فقط لـأولائك الذين يعرفون كيف يجنون المال و يفعلون المحال من أجل المال و هكذا ...
أولاد الذين
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5
126 - hassan الجمعة 22 دجنبر 2017 - 19:59
سؤال للسيد الوزير : هل بامكانك تحرير الطريق العمومي قبل ان نتحدث عن كيفية قطعه ؟ فالرصيف سيدي الوزير جزء لا يتجزأ عن الطريق وهو من لوازم اي طريق . قم بتحرير الرصيف و إخلائه من الكراسي و الطاولالت والباعة ، و مكن الراجلين من حقهم " الرصيف " المسلوب منهم ، حتى يتمكنوا من الوصول الى النقط " ممر الراجلين " التي ترغب أن يقطعوا الطريق فيها . وإلا نكون -كمن يضع العكر على الخنونة-.
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6
127 - أمازيغي باعمراني عبدالله الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:04
هادشي فاش حادكين فتغريم المواطنين صلحتوا تا الطرقات والأرصفة يا الباجدة .
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6
128 - جندي لم يجني شئا الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:04
عاملونا كما تعامل فرنسا مواطنيها المعاونة الاجتماع لكباري السن يسمح لهم بالعيش الكريم في منازلهم وليس بمجمع المسنين الدي تستهزء بهم كاميرات الاداعة المغربية كفئران الطب ,راتب العاطلين عن العمل , التغطية الصحية بالمجان للمحتاجين , البنية التحتية للطرقات وووو ,ان كان كل هدا متوفر للمواطن المغربي فما عليكم أن تقرروا ما شئتم فيما هو قانون , اما تفعلونه الآن فهو ابتزاز للمواطن الضعيف الدي لا حول ولا قوة له ,لكن لو كان هدا في أروبا ويعيشون ما نعيشه نحن من حكرة لا تطلع الشمس عليكم لكن المواطن المغربي مسالم ومطأطئ الرأس وهدا ما جعلكم تتماطلون في سرقته ,
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6
129 - حلاق اليوم الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:07
ان مرور الراجلين بجانب السيارات والدراجات النارية والعادية سببه عدم وجود ممرات لراجلين عندما نجد ممر الراجلين استولى عليه اصحاب المقاهي وغيرهم
مقابل رشاوي لوزارتكم من الدي يدفع الغرامه انت ام اصحاب المقاهي الدين سلبوا حق الراجلين وغيرهم من التجار والباعة
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3
130 - rachid الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:12
هد بوليف زاد فيه بزاف. كان صادق على الزيادة فالمحروقات هاهو دابا زاد علينا 25 درهم.
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7
131 - لحسن بل الفقيه الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:12
على الوزير ان يفهم بان البادية لها الحق الطرقات . ومالك كتكلم بهاداك الاسلوب ياك ما تصحاب راسك حنا خماسة عندك
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7
132 - Observateur الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:32
C bon d'appliquer les lois pour organiser ce peuple anarchique. Mais qui va sanctionner l'etat quand il mettra pas les passages dans les petites rues ils sont quasi absents.ou bien la loi ne concerne que les grands boulevards.balayez devant chez vous avant de le faire devant le voisin.
Les accidents sont dus a l'absence de tracage sur les routes ,.
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0
133 - abdelfattah الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:33
غير زيدنا اسي بوليف،مازال ملقيتو باش اتعمر الصنادق ،هذاك الشي لمازال الكاس باش ايفيض راك جبتيه،الناس ملقات ماتاكل وابغتيهم اخلصو 25 درهم،والناس لمافحالهمش وهاذوك الناس لكيطلبو ولا كيبيع واش ايوقف عند ممر الراجلين اولى يمشيو عند اصحاب السيارات ولا السيارات ايجيو فوق ممر الراجلين باش ايصدقو ولايشريو،قادو راسكم هو الاول عاد اتقادو الشعب
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2
134 - مواطن مغربي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:36
ان استمرار استفادة المواطنين المارين وسط الطرقات الخاصة بالسيارات والشاحنات وغيرها من التأمينات لن يغير أي شيء زغم الغرامات وغيرها .فالحل هو منع استفادة أي كان نوعه يسير في ممرات وسائل النقل من الاستفادة من التأمين والدليل أنني رأيت بأم عيني أمهات يدفعون بدوي أمام السيارات من أجل الاستفادة من التأمين
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-2
135 - le marocain الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:37
M.Le Ministre,j'ai une remarque importante a vous faire.
D'abord limiter le grand nombre de véhicules "M" et "J",qui roule toute l'année dans notre pays sans respect du code de la route. Je peux vous dire les conducteurs de ces véhicules on y trouve de personnalités hauts placées.
Revenant aux passages piétons.
Dans la plus part des villes ils n'existent pas des vrais passages(peinture de mauvaise qualité)Les conducteurs sont indisciplinés envers le PIETON,qui est utilisé comme un pigeon.
Avant de faire appliquer cette loi, il fallait reamènager nos routes,surtout au centre des villes(trottoirs exploités par les marchands ambulants,les épicieries
qui exposent leurs marchandises gênant la circulation. Dans notre pays le code de la route est orphelin d'une justice qui ne le protège pas.Mais le malheur nous vient de nos responsables avec des véhicules M et J ,qui s'arrêtent au milieu de la chaussée pour acheter des cigarettes,ou une baguette.
Vous venez de commettre une erreur
contre nou
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2
136 - وداع الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:39
حبدا لو تكون عندكم الجرأة تخليو الأرصفة خالية للراجلين باش يمشيو مرتاحين ومايحتاجوش يمشيو جنب أو وسط الطريق، هادوك المقاهي وأصحاب الدكاكين لي شادين الرصيف كله تقريبا واش عندكم شي حل ليهم أو أنتم غي كاتخرجوا قرارات غي للمساكين لي محتاجين لديك 25 درهم باش يتغدى ويركب فطرونسبور وإلى شدو بكري؛ اتقيو الله وباركا من الطنز راكم حماضيتو وريحتكم عطات..
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5
137 - Hrazem الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:42
Cette loio et son application constitiue un pas en avant et la confirmation de l'Etat de droit. Toutefois il est impératif pour une application efficace aux conséquences sécuritaqires et éducatives de tracer suffisamment de passages piétant. de dégager les trottoirs de leurs occupant illégaux, de sanctionner les automobilistes qui ne respectent pas le code de conduite et particulièrement les taxis qui font la loi et s'arretent n'importe ou et à surprise
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2
138 - لطفي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:42
سيدي الوزير اذا كنت ترى أن هذه الغرامات ستنعش خزينة الدولة فانني اقترح عليك لتغرقوا الشقف لهذا الشعب أن تغرموا ب dhs25 كل من بصق او تبول او رمى سيجارة او تحرش او استعمل الكلاكسون او رمى اي شيء من يديه او لم يجمع ما ترك كلبه.. اكيد انك ستملىء الخزينة بالملايير.
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5
139 - ش.م الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:46
على وزارة الداخلية والنقل ان تفرض عقوبات أشد تصل إلى السجن على الراجلين وأصحاب الدراجات الهوائية لما يشكلونه من خطورة على أنفسهم وعلى الغير حين لم يحترموا حقوقه الغير يتسببون في حوادت السير وأن تصدر بلاغات عن طريق الإعلام المرئي و المسموع و المطبوعات ،إن أرادوا تقليل حوادث السير البدنية
وتخصيص ممرات للراجلين في الستينيات من القرن الماضي كان الشرطي يقوم بافراغ الهواء من عجلة للدرجة الهوائية ؛وكان الكل بخير ويحترم الطريق
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2
140 - مراقب عن كثب الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:46
انا نواعدكم نحيد ليكم 50%من الحوادث ولكن ماتبقاوش تبيعو الخمر وتسدو البيران
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1
141 - راجي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:47
وهل يعوض الراجل إذا سقط في قرقارة؟
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2
142 - issam الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:47
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كل شيء جميل نحن نريد وطنا آمنا و حذيتا و متسامحا و لكن الجميل في الامر هو الطرقات غير سليمة قانون السير غير متكامل العديد من المواطنين حاملين بطاقة السياقة بالرشوة و المسؤولين هم السبب و أين هو القانون الذي يحمي المعوق. الدين ليس لهم شغل ضعفاء لا يعون ما يفعلون لأنهم منكسرين دهنيا من هم المسؤولون عن مساعدتهم يا اخي نحن متأخرين مقارنة مع الدول المتقدمة . المواطن الضعيف عندما يسمع مخالفة من هدا النوع ستاتيه صدمة كيف يعقل إنسان في يده حمل ادا أراد ان يذهب الى منزله بالجوار يجب عليه قطع مسافات تم يعود هدا ادا كان في الأصل ممر الراجلين و يجب أيضا ان يكون التسامح الذي لم نجده في رجال السلطة و المسؤولين لا زال المغرب بلد القمع و الزرواطة راجعو انفسكم قبل ان تطبقو القانون و شكرًا
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2
143 - MOHAMMED الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:47
ان خفظ سعر الطرق السيارة بالمغرب و التي اصبحت تقريبا تخطي جميع الجهات لكفيل بان ينقص من حوادث السير بنسبة 90 بالمائة . عوض استعمال الطرق الوطنية المجانية الغير مؤهلة لاستيعاب الكم الهائل من المركبات
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0
144 - احمد بلفقيه الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:59
الظاهر والله اعلم ان السيد بو ليف لم يخطط لا للتخفيف من حوادث السير ولا للحفاظ على الراجلين ولا الراكبين ولا السائقين.
لم يتحرك حتى احس او حسسوه بان هناك نقاش واستياء لدى المغاربة من بعض الاجراءات الزجرية التي تنوي بعص مصالح وزارته القيام بها. فاقترحوا عليه تبريد الطرح وتخراج العينين في المواطنين المسالمين المغلوبين على امرهم وتهديدهم وتوعدهم بالسجن(على غرار قياد الاستعمار: اسكت ولا نديك للحبس!)
ناسيا او جاهلا بما كان يجب ان يقوم به وزير يحترم نفسه باحترام مواطنيه الذين كانوا السسب في تقلده هذه "المسؤولية" -ولا اظنه يعتبرها كذلك- . كان اولى بسيادته ان يقوم بتقديم مشاريع قوانين بعد دراستها واستلهامها من الخبراء والعلماء والمختصين في المجالات المرتبطة بحوادث السير .ثم طرحها للنقاش العمومي قبل التبني النهائي لانجع الحلول... ولكن من استهان بذكاء المواطنين لا بد له يوما من ان يستهان به...(فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون).
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6
145 - عمر الجمعة 22 دجنبر 2017 - 20:59
بالنسبة لي موضوع الواقي الامامي هناك حالات خاصة متل الفئة التي تشتغل في أسواق الخضر والفاكه هذه العربات تتعرض دائما ل الكسر بفعل الكرارس التي تنقل الخضر داخل السوق حيث انها تشحن 40 صندوق من البطاطس أو البصل
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1
146 - الملالي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:00
مادا لو لو طبقتم القانون على انفسكم يا ترى؟الحفر بالجملة بالطرقات ..التشوير الطرقي غائب ....حتى الطريق السيار ليس سيارا ببعض النقط...
أم أصبح المواطن الحاءط القصير الدي تركبون عليه بامن وامان...أين هي ممرات الراجلين اصلا...أين الولوجيات لدوي الحاجات.....أين يسير الراجل اصلا...كل الطوارات ملءى بكراسي المقاهي. .... قهر تم المواطن....التخطيط الخماسي...الخطة السادسة.....القانون رقم كدا.....استر يا رب...والله سءمنا من وجوهكم وخرجاتكم ...أصبح همكم الوحيد هو تفقير الفقير ...الغلاء...الغرامات...الفاتورات الكهرماءية الخيالية...الضراءب...و لا صحة ولا تعليم ولا شغل ......منكم لله...تبججوا وتبجحو ا وتبحبحوا ....سيأتي يوم تدفعون الثمن لما تقترفوه في حق شعب صبور وضع ثقته فيكم....
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3
147 - Amazighi الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:02
ان من بين انجازات الحكومتين اللتين تراسهما حزب العدالة و التنمية هي قدرتها الفاءقة على تبرير الفشل و تحويل انتباه الشارع فمثلا فعوض الكلام عن غلاء المعيشة تجدهم يبدعون في اختلاق مثل هذه الاشياء كالسيد بوليف و زميلته التي تريد ان تضع الكاميرات لمراقبة الرجال لكي لا يتحرشوا بالرجال و الله ان البصري و عباس الفاسي لاشرف منكم ليس لما قدموه لنا و لكن لعدم نفاقهم و اتذكر ما قاله البصري يوما بالبرلمان اثناء مناقشة وساءل الاعلام حيث قال انه من لم تعجبه برامج التلفزة فهناك زر تحث الجهار اضغط عليه و ارتاح و لهذا يعتبر حزب العدالة و التنمية من بين الاشياء التي انخدع بها المغاربة
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6
148 - عبد الله الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:04
ولماذا لاتطبقون الغرامة على أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان المتغيبون بدون عذر عن حضور جلسات العمل؛ قبل فرض غرامة 25 درهم يجب إقامة ممرات الراجلين بكثرة وجسور و إبرازها للعموم مع توعية وتحسيس المواطنين بكل أجراء يكون في صالحهم
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6
149 - راجي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:04
هذه هي الحكامة. التزامات المواطن دون حقوق؟
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6
150 - عابر سبيل الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:06
أحيي السيد الوزير على تطبيق القانون على الفقراء دون الأغنياء. نحن مع احترام ممر الراجلين أيها الوزير و على أصحاب السيارات اعطاء الأسبقية للراجلين في هذا الممر. و لكن ما يحز في نفوسنا هو عدم قدرتكم على تحرير الملك العام. عليكم أولا بتطبيق القانون على مالكي المقاهي و التجار الذين استولو على ممر الراجلين.
نريد نصيبنا من الرصيف للمرور بأمان.
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8
151 - مواطن الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:16
قادوا بعدا الطريق وهاديك الساعة طبق القانون ديالك. واتحداك أن اقوم بذلك لسبب بسيط فاقد الشيء لا يعطيه...
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4
152 - امل الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:19
الصراحة وهادي كتوقعلي حتى انا ملي كيكون لواحد عندو شي مشكل صعيب او عندو شي حد مريض او تيقلب على خدمة وغادي مقهور مبقى ميركز فالطريق حتى يولي زايدين عليه ب خمسة وعشرين درهم والمشطل لخاااايب هو ان الراجلين فكثير من الاحيان كيكونوا من الاميين والناس كبار فالسن او بدويين يعني مساكن معندهم علم بكيفاش يقطع الطريق وغي تبام ليه الطريق خاوية يزيد حتى يولي فلخلاص انا بعد حاسة بيهم حيت هاديك الخظسة وعشرين درهم يقضي بيها شلا حوايج الله يهديكم فكروا بعد فالمستوى التعليمي والمادي ديال غالبية الراجلين الله يكون فالعون
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153 - Mounir الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:29
إذا أسندت الأمور لغير اهلها فانتظر الحكومة الموالية
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7
154 - Derdous الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:30
اطلب منك يا بوليف ان تسوق. الى السجن المخالفين المزاليط الذين أوصلوا امثالك الى السلطة .زيدلهوم باش يتعلمو يصوتو على امثالك
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6
155 - التفعيل...والصرامة.....! الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:31
يجب تفعيل ربط المسؤولية.....
بالمحاسبة......!!!!!
وضمان عدم الافلات من العقاب...!
من اجل رفع مستوى النمو....وخلق
مناصب الشغل للعاطلين.....!!!
تخليق الحياة السياسية...اولا....!
وبعدها ..تاتي التربية على مواجهة
....حرب الطرق......! والانضباط...!!!!
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4
156 - احب بلادي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:38
ماذا اقول ؟اقول حسبي الله ونعم الوكيل .شعب خرج يدور عل الشغل و ملقاه والمخزن عسس عليه يقطع شنطي .بش يشدو .سوءال وحيد ناس ليمعندومش باش يخلاس شنو يديرو معاه ،يدواه لفوريان او للحبس او يحايدولو بيرمي او يعفواه ويمشي بحالو؟ وشكرا .
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157 - بوشدوكة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:40
شعب المغرب غني في البداية والمدينة ويستحق كل الزيادات الضرائب والبروصيات لكي تضخ في جيوب الوزراء الذين يتفننون يجتهدون في سن القوانين التي تزيد من افقار الشعب
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158 - مغربي غيور الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:41
اين البنية التحتية و اين هي الظروف الملاءمة لتطبيق القانون
او انكم لم تجدو ثغرات اخرى لجلب المال فقصدتم جيوب الفقراء (العكار فوق الخنونة). حكومة دون المستوة
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4
159 - سوسي ولد اشتوكة الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:42
كيف يعقل تطبيق القانون على الراجلين، واصحاب السيارات و الشاحنات لا يحترمون ممر الراحلين هنا في سوس هل عند ارتكاب لسائق حادثة في ممر الراجلين و تسبب في وفاة ستنفع الغرامة او السجن لا، تشديد العقوبة باعدام هو الحل احترام الراجلين ايضا، نعم ل25 dhs و لكن يجب اكتار من ممرات الراجلين لاحترام القانون، ام لدي لا يستطيع ادائه يجب تفكير فيه لكي لا يتضرر عبر حلول ممكنة، قانون يجب ان يسري على الجميع من أجل مغرب ديمقراطية ان كان بفعل او مجرد كلام.
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160 - zalte الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:44
العاصمة بدون حافلة أسي بونيف هده 6 أعوام
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2
161 - farid الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:50
بوليسي فبلاصة مايحبس سيارة جاية بسرعة وزرب علي وما خلاتنيش نقطع فممر الراجلين واقف كيحنزز فيا ياك ماغادي نفوتو،الحاصول الراجلين فهاد البلاد محتقرون ،والاحترام لأصحاب السيارات والفيلات والماركات
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162 - bilal الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:53
on'espere bien de ne plus voir de tel ministre de faible competence dans le prochain gouvernement
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163 - هبة الله الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:58
انا لا اعرف كيف يفكر هذا ..... شخص منبوذ اكرهه من النظرة الاولى
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164 - هشام الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:02
حزب عف الله عما سلف من 3 أشهر إلى سنة سجن بالنسبة لسائقين
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165 - lakhdar mhamed الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:11
اعلم سيدي الوزير ان المهندسون دوو الاختصاص في الفيزياء للسيارات الجديدة لا بدو لها من الحماية من الأجسام الصلبة لماذا لان كلها ميكا plastique من triporteures كله هيكل صلب جديد من يحميها العربات الحديدية هل اعلم سيدي ان خارج المدون او في الغابات هناك طريق وسطها أعشاب فل ن لم لم يكون الواقي فسيتم تدمير المبرد radiateur ان السيارات القديمة كانت اقوى متانة le parchoc من الواقي الان ما لكم كيف تحكموا الم تكن لكم عقول تفكرون بها سيدي جيت تطلب. نارا ام جيت توقد نارا
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3
166 - مغربى صريح الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:12
حكومة غبية بليدة متى أهمها أو فكرت فى مصلحة المواطن والله إنها لا تبحث ولا تسن إلا قوانين مجحفة تريد أن تملأ الصندوق والصندوق عمرو ماغادى يعمر مادامت تحكمنا عصابات من النصابين المبتزين أين هى الإصلاحات الحقيقية من تنظيف الإدارات من الفساد والرشوة والمحسوبية والإستبداد والقمع والحكرة والبيروقراطية ووو... فهم لا يهمهم موت المواطن أو حياته فموته وحياته عندهم سواء ...
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4
167 - مواطن الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:14
المرجو وضع ممرات واضحة الراجلين. المرجو وضع اضواء الراجلين و برمجتها بشكل منطقي لاحترام الراجلين. حاليا قليل جدا تلك الاضواء. وعندما توجد فهي خطر على الراجلين حيث تشتعل بالخضروات احيانا عندما يجب الوقوف، ناهيك انها تتحول مباشرة من الاخضر الى الاحمى دون سابق إنذار. مما يضع الراجلين وسط الطريق في خطر.
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3
168 - anas الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:16
قبل ماتقلبو تنقص من معدل الحوادت أو الوفيات باش تكاد مع أمريكا وفر الناس ما ياكلو أو وفرو ليهم الخدمة باش يلقاو لفلوس يخلص بها المخالفات بنادم مالقا تباش يشرب قهوة
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5
169 - السياسات الفاشلةلحكومةالفشل الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:43
إن الباجدة الذين يقودون حكومة خدام الدولة الفاشلة و العاجزة يجتهدون فقط في إنتاج و إعادة إنتاج المزيد من القرارات و السياسات اللاشعبية التفقيرية و التجويعية القهرية ضد عموم الطيف الشعبي المغربي الكادح و هاهم الآن بعد الاجهاز على مكتسباته في المقاصة و التقاعد و الصحة و التعليم...إلخ يريدون تغريم الراجلين مستعملي الرصيف في إفراغ لجيوبهم و قوت يومهم المعدوم و البئيس بفعل سياسات هذا الحزب اللاشعبية القهرية التراجعية. ‏‎ ‎
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6
170 - مغربية الجمعة 22 دجنبر 2017 - 23:19
اوا سيدي!!!! ما هي التدابير التي ستتخدونها للحد من تسيب اصحاب الطريبورتور؟؟؟؟
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171 - الهاشمي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 23:40
تطوان لا يتم فيها صباغة ممر الراجلين والرصيف الا خلال الزيارة الملكية
يجب تغريم الراجلين الدين يستعملون الهاتف او سماعات الادن خلال عبور الطريق
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-1
172 - مغربى أصيل الجمعة 22 دجنبر 2017 - 23:44
ليكن فى علم الجميع أن المغرب ينقسم لتلاث طبقات طبقة فقيرة مسحوقة وأخرى متوسطة والأخرى غنية فهم الآن يخططون ليلحقوا الطبقة المتوسطة بالمسحوقة كى تبقى طبقتين مسحوقة وغنية كى يستطيعوا السيطرة على الكل ... تأمل كيف يفكرون وكيف يخططون ...
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1
173 - المكي السبت 23 دجنبر 2017 - 00:07
هذا الأزعر وزير بدون حقيبة....يتمتع بالراتب والامتيازات ليخرج لنا يتهكم على المواطنين....منصب خلق لتقاسم الكعكة...الريع بزاف عليكم الدين.
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174 - FAROUK السبت 23 دجنبر 2017 - 00:27
السائقون لا يحترمون الراجلين عند عبورهم للممر القانوني الخاص بهم لذا يجب معاقبتهم بدورهم بخمسون درهما لانهم يعارضون حياة الراجلين للخطر او الموت .
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2
175 - اسية السبت 23 دجنبر 2017 - 00:28
عجيب هذا الوزير يفرض القنون الجزري ودفع الغرامة على عدم استعمال الراجلين الممر المخصص لهم ولكن أين هي الممرات
تم نحن سيارتنا تمر من طرقات بها حفر كأنها بللوعات وتتعرض سيارتنا الأعطال ونصلح ونصلح ومن تم نواصل حياتنا وننسى مع العام انه من المفروض ان نقاضي وزارتك أيها الوزير بولليف ونقاضي الجماعة على هذه الحفر
مع كامل الأسف نحن المغاربة جاهلون للقوانين وتطبق علينا ولا يعذر احد لجهله القانون
وفيقوا وعيقوا المغاربة
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1
176 - Wald lblad السبت 23 دجنبر 2017 - 00:35
Moi je dit a ce monsieur le ministre lorsque on veut netoyer lrs escaliers on comence du haut versle bas et c'est pas le cotraire
Mais a ce payer tous les choses vont a l'inverse
Tahiyati
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2
177 - mehmmmmmmmmmmmmet السبت 23 دجنبر 2017 - 00:49
واقي الصدمات وبالتجريب لايحمي لا السيارة ولاالركاب إنه مجرد واجهة تجميلية للسيارة، ومنطق فرض الغرامات في المغرب وصل إلى حد لايطاق خصوصا مع الزيادات الصاروخية في السلع والمحروقات. الدولة تواجه الرعايا بقسوة وهذا من شأنه أن يخلف نتيجة عكسية تقود المغرب إلى ما لايحمد عقباه.
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178 - مغربي السبت 23 دجنبر 2017 - 03:06
قرارات من ليس لهم شيئ يقدمونه للشعب، عوض النهوض بالمنضومة الطرقية وهيكلتها يتهجمون على المواطن بالغرامات والحبس ويتبجحون بالمقاربة السوسيولوجية وكأنهم أدركوا الحقيقة. الشباب ينتضر منكم حلول للبطالة والتعليم و...لاتضنوهم يمزحون في مواقع التواصل. سيد الوزيرهل فكرتم بتحسين خدمات النقل العمومي في جميع أنحاء المغرب?... ما أضن هذا فتفكيركم لا يتحدى جيب المواطن.
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0
179 - rais السبت 23 دجنبر 2017 - 03:07
باش يطبق داك القانون على الراجلين خاص شرطي لكل مواطن كيتمشى في الزنقة ,في كل بقعة 100 متر تجد المئات من المواطنين مقابل شرطي واحد
كيفاش هاد الشرطي غادي يقابلهم جميعا ,حتى ولو تمكن من توقيف راجل واحد وارغامه على اداء الغرامة ,سيكون هناك العشرات او المئات من الراجلين يعبرون الطريق كما يحلو لهم في نفس المربع.
وبالتالي يستحيل تطبيق القانون على جميع المخالفين إلا من كان له سوء الحظ ووقع في المصيدة.حتى رجل الشرطة سيفكر مليا قبل ان يقدم على توقيف راجل لانه يعرف جيدا انه سيكون معرضا لسخط مئات او الالاف الرجلين
يستحيـــــــــــــــــــــــــل تطبيق هذا القانون الظالم
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180 - المهدي السبت 23 دجنبر 2017 - 07:16
انها الفتنة في نظري عندما يمر حشد من المواطنين خارج ممر الراجلين .هل تتم ملاحقتهم ليؤدوا الغرامة ؟ واذا كان هناك مانع مثل وجود مقهى او منزل ابتلع الرصيف هل من حق المواطن دعوى ضدهم في حال وقوع حادث سببه السطو على الأرصفة.
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181 - سعد المراكشي السبت 23 دجنبر 2017 - 07:16
مافهمتش علاش بعض الناس بحال الجراثيم عزيز عليها تعيش فالوسخ سبحان الله
هذه القوانين راها في مصلحة الجميع
اللي ماتايقطعش من المكان المخصص راه تاي عرض حياة وحياة غيرو للخطر فهو اللي خاصكوم تهضرو معه وتوبخوه باش ايمون منظم

واللي داير هذاك الحاجز او الواقي قدام السيارة راه هو اللي باغي الحرب علاش ديما نهضرو هير فالدولة راه حنا اللي فينا الخطأ
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-3
182 - مواطن السبت 23 دجنبر 2017 - 07:45
جربوا فينا ما شءتم فلم ننتخبكم أصلا أنتم مجرد نصابيين وتجار مخططات خماسية وسداسية وهلم جرى.نريد تعليما يرتقي بالمواطن ليرتقي الوطن نريد الصحة نريد سكنا يحترم آدمية المواطن .نريد عملا وراثبا يواكب زياداتكم التي أثقلت كاهل المواطن المقهور بعد ذالك مرحبا.أما قوانين الدول المتقدمة فلم تطبق إلا بعد ضمان العيش الكريم لمواطنيها.
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3
183 - Jamal السبت 23 دجنبر 2017 - 08:21
السلام عليكم اخواني
علاش حنا مانحتارموش ممرات الراجلين منين تبالينا ،المواطن ماغدي يخلص والو ، احنا ربحنا شوية ديال النظام ، حافضنا على صحة ديالنا او وليداتنا الدولة رابحة بطريقة غير مباشرة ( سيارة الاسعاف الا جات، المستعجلات الا كاين الاطباء ) الحاصول الصبيطرات يلاه يتكفاو مع المرضى الله يشافينا جميعا ااوقاية خير من من 25 او كتى دياا العلاج
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184 - ع العلوي السبت 23 دجنبر 2017 - 08:26
شوفوا حالتكم كيف كنتوا فالماضي ( صور جميلة على صفحات التواصل الاجتماعي) و كيف ولتوا. سبحان مبدل الاحوال.
الان بدا يتصور لكم المواطن انه لا يعبر الطريق من ممر الراجلين.
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185 - Mehdi السبت 23 دجنبر 2017 - 09:57
والحوادث اللي النسبة ديالها تقريبا 80% اللي كتحصد الارواح يوميا معمرنا سمعنا شي قانون صارم فحق هاد الناس اللي كيقتلو الابرياء باطل
كنطالب المسؤولين مايتغضاوش على هاد الناس ماشي البارشوك والبارشوكة
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186 - marocain afrique السبت 23 دجنبر 2017 - 12:34
L autre semaine j etais a ouganda j ai visitė la capitale kampala et une petite ville Entebbe imaginez que dans les deux ville je n ai vu aucune personne fume dans la rue et aucun migot jetė dans la rue au dechet ni papier ni plastique dans la rue. Morsqu on essaie d allumer une cigarette dans la rue les citoyens informe que c est interdit. Les bureaux de tabac se font trop rares on peine pour acheter un paquet de cigarettes. Un camarda a voulu acheter un cartouche de10 paquets la vendeuse lui a repondu que c est possible. On vend qu un paquet. . A ENtebbe la curculation routiere est tres intense mais il n y a aucun fru rouge ni panneau STop et paradoxalement pas d accident. Pas d insulte de chaufard pas meme de claxon. Ca c est veritė. J ai deja entendu dire que KIgali lacapitale de ghawanda et la plus propre ville au monde..c est ca la vraie civilisation et la citoyenetė
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187 - abouamine السبت 23 دجنبر 2017 - 13:08
البعض يتحدث عن واقي الصدمات , ويظن أنه "البارشوك" كما جاء في احد التعاليق....لا ,الأمر لا يتعلق ب pare choc...بل ب pare buffles......اي تلك الانابيب الحديدية الموجودة في أمام بعض السيارات ..لا سيما من نوع...4×4....
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188 - fati السبت 23 دجنبر 2017 - 14:17
يجب أولا توفير ممر الراجلين الذي لا يوجد رسميا إلا في الأحياء الراقية و حتى إذا وجد يتم احتلاله من طرف المقاهي و التجار. مما جعل الناس يتعودون على المشي في الطريق. إذا فوزارتكم من عليها تعويض المواطنين للضرر الذي يلحقهم لعدم وجود ممرات الراجلين. ثم تعويضنا لإعطاء أصحاب التربورتور الحق في الكريساج و الاعتداء على السيارات بدون التوفر لا على على رخصة و لا على تأمين.
هذا الناس تسمعهم تقول عايشين ف أروبا. كيمثلوا علينا و صافي.
ثم قالك سيفرضون رسوما إضافية على السيارات ذات الانبعاثات المهمة و لكن لا تطبق إلا على السيارات الجديدةهههه. السيارات القديمة تشبعنا دخان مشي مشكل و نطبق قانوني صنع أوروبي في المغرب كوبي كولي. المهم الفلوس أما صحة المواطن و راحته فآخر همهم.
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189 - عبد الجليل من اسفي السبت 23 دجنبر 2017 - 14:35
السيد الوزير اناديك عبر هذا المنبر لاقول لك هل فكرت في تحرير الملك العام قبل تطبيق الغرامات على الراجلين.فبالنسبة لمدينة اسفي التي اسكن فيها فازقتها وشوارعها بمختلف الاحياء وحتى تلك الراقية او المجاورة للمركب الاداري تشهد فوضى عارمة.بحيث نلاحظ ( الطروطوارات) كلها مستولى عليها ك من ارباب المقاهب او المتاجر او الدكاكين الصغيرة او محلات الصناعة الميكانيكية او غيرها من الخدمات المتنوعة.هذا الاستلاء اتلعشوائي يؤثر سلبا على المواطن الراجل وخاصة ذلك الكفيف او العجوز.بحيث لا يجد ممرا يحميه من حادثة لا قدر الله.فاين هو دور السيد العامل واين هو دور السيد رئيس الجماعة الذي ينتمي لحزبكم .ابهذا التطبيق تريدون تغريم المواطن 250 درهما.تحاسبوا اولا مع هؤلاء المسؤولين ثم اولائك الذين استولوا على الملك العام.ثم بعد ذلك طبقوا الغرامة على المواطن.ونحن مستعدون لذلك اذا ارتكبنا مخالفات.مدينة اسفي تشهد فوضى عارمة .فاذا رغبتم في معرفة خقيقتها زوروها خفية او ابعثوا من يقوم بهذه المهمة وسترون الحالة المسفة التي تعيشها شوارع وازقة المدينة. اما الممرات فلا تظهر حتى بالنهار ما بالك الليل.عار والله عار وحشومة.
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190 - lakhdar mhamed السبت 23 دجنبر 2017 - 15:31
هل يبدو للناس ما يبدو لي
يبدو ان الوزير يفر والنار تشتعل بالله لا تو قد الفتنة فلمغاربة صابرين ولكن لصبر حدو د هل فكرت سيدي كم عائلات تعيش مع اصحاب السيارات ذلك الواقي الذي تفكر في حذفه كم يذر على الناس لإطعام البطون الفارغة هل تعلم بان الذين يمشون وسط الطريق 89 /0 لهم مشاكل عاءلية اومادية يفضلً. الانتحار خير ان يرجع لدار ان كان له مأوى سيدي لا النار تشعل النار في الهشيم في الأخير لا تقديم على الخطوة حتى تسال أهل العلم دو الاختصاص في علم الصدمات تلاميذ نيوتن لتعلم جيدا الدور الحقيقي ملاحظة أني اشتريت السيارة باللواقي من Lamaison
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191 - lakhdar السبت 23 دجنبر 2017 - 17:36
يا صديقي العزيز قصدنا ان السيارات الجديدة ليس لها par choc من حديد اي واقي الصدمات ففكر صانعها بديل لأجل التخفيف فصنع البديل وجعل السيارة أدوات fixation في أسفل châssis لسيارة هده من جهة من قطع الأرزاق على بطون جاءعة تسترزق مع اصحاب السيارات هل ستعلهم انت صاحب لفها مات العوجة انصر اخاك الفقير ضالما او مظلوما
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192 - ملاحظ السبت 23 دجنبر 2017 - 19:45
1.في جميع الشوارع تقريبا لا يوجد إلا عمود واحد لاشارات المرور حيث لا تتمكن من رؤية الضوء الأخضر الذي يسمح للراجلين بالمرور إلا إذا كنت في الجهة المقابلة. 2. أصحاب الدراجات الهوائية لا يعتبرون أنفسهم معنيين بالضوء الأحمر ، كما أن معظم هذه الدراجات لا تتوفر على الإنارة بالليل. وهناك منظر مألوف في شوارعنا يتمثل في تجول الأطفال بالدراجات الهوائية في جميع الاتجاهات حاملين بعضهم على المقود.
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193 - حسنين و محمدين السبت 23 دجنبر 2017 - 19:46
السيد الوزير يجب :
التعجيل بحذف الواقي الحديدي من شاحنات نقل البضائع.
منح المواطنين سنة كاملة من أجل إزالة الواقي الحديدي
يجب الفرق بين الواقي البلاستيك الإضافي والواقي الحديدي
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194 - حسن السبت 23 دجنبر 2017 - 20:38
تبقاو تزيرو فيها تتطرطقوها شي نهار... هاد لاارتجال اللي والاو يطبقوه الوزراء والبرلمانيين بزاف...
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195 - ,مصالح شخصية على ظهور المغاربة السبت 23 دجنبر 2017 - 21:22
سبحان الله ! زعما إزالة الواقيات للسيارات سوف يحفظ الأرواح للمواطنين؟ أم العكس؟ ما هذا الإستهتار بعقول المغاربة؟ أم أن القضية فيها إن وإن وما الصفقات التي تعقدها الحكومة مع صوت السيارات الأجانب إلى هذا الجانب المظلم من القضية خاصة وأنها تعرف تراجعات في المبيعات بالمغرب لكن الحل بطبيعة الحال هو على ظهورنا ومن جيوبنا مع صفقات أجزاء السيارات المستورة والأصلية التي تريد الحكومة فرضها علينا قريبا وما بناء ممرات الدوران الأخيرة وبكثرة قد تصل حد تسهيل وقوع الحوادث وتهالك بدن السيارات وفرض غرامة على الراجلين إلا خدمة لهته الأجندة الخبيثة للحزب الحاكم وسياساته اللا شعبية منذ أن وصل إلى الحكم
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