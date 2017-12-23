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كُتّاب وآراء
بوليف يُشيد بتغريم الراجلين ويتوعد مستعملي واقي الصدمات بالسجن
قلّل محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، من الجدل الصاخب الذي أحدثه شروع شرطة السير والجولان في تطبيق الغرامات المفروضة على الراجلين، الذين يُخالفون قوانين السير بعدم احترامهم للممرات المخصصة للراجلين، معتبرا أن السخرية التي صاحبت الإجراء في مواقع التواصل الاجتماعي مفيدة وإيجابية.
وأورد بوليف، في ندوة صحافية نظمت اليوم الجمعة بمقر وزارته بالرباط، إن جزءا من المغاربة "أبدعوا في التحسيس بالخطوة في مواقع التواصل الاجتماعي"، على أن السخرية التي أحدثها هؤلاء عبر صور وفيديوهات "مهمة وإيجابية من الناحية السوسيولوجية إعلاميا".
وفي رده على الجدل الذي صاحب تنفيذ غرامات في حق من اختاروا عبور الشارع بعيدا عن ممر الراجلين، قال المسؤول الحكومي إن هذه الخطوة سبقتها حملة تحسيسية خاصة بممرات الراجلين انطلقت عام 2012، "فلم نستيقظ في الصباح لنقرر تنفيذ القرار والإجراءات المتعلقة به ليست اعتباطية".
وشدد بوليف على أن هذا الإجراء، الذي كان صادما لبعض المغاربة مقابل تقبل شريحة أخرى له، يأتي ضمن إستراتيجية وطنية عشرية وخطة عمل خماسية، بغرض تقليص عدد الوفيات في الطرق، موردا في هذا السياق تقريرا دوليا يضع المغرب في بلدان متوسطة بجانب أمريكا بنحو "10 وفيات لكل 100 ألف نسمة في حوادث السير".
وفيما أشار المسؤول الحكومي إلى أن 30 في المائة من حوادث السير الخطيرة تطال الراجلين المغاربة؛ ضمنهم 61 في المائة أقل من 14 سنة من العمر، قال إن برنامج العمل لوزارته يستهدف التقليص بتدرج من نسبة حوادث السير لتصل تقليصا بنسبة 25 في المائة في أفق العام 2021.
واستعرض الوزير عدة إجراءات قال إنها واكبت قرار معاقبة الراجلين المخالفين لمدونة السير، بينها بناء جسور خاصة بالراجلين وتوسيع التشوير الطرقي وسلوك مسار التحسيس والتوعية وإدماج التربية الطرقية في المناهج التعليمية.
وأكد بوليف أن تلك الإجراءات تستند على نصوص قانونية متعلقة بالراجلين في إطار القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الذي صدر سنة 2010، مشيرا إلى القانون يتحدث بوضوح في المادة الـ219 عن أن المخالفات لقواعد السير من الراجلين تبقى موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 25 درهما.
وفي موضوع حظر واقي الصدمات الأمامي للسيارات، الذي أثار بدوره جدلا واسعا، شدد محمد نجيب بوليف على أن الاستمرار في استعمال تلك الواقيات يبقى غير قانوني ومحظورا وفقا لمقتضيات القانون، فيما قال إنه وعلى غير الصحيح "هذا الواقي هو ضد السلامة الطرقية ويحمي فقط السيارة دون السائق والراجلين في حالة حوادث السير".
وتابع كاتب الدولة المكلف بالنقل قولا إن تطبيق القانون في هذا المجال سيتم بالتدريج وسينفذ بشكل شامل في يناير المقبل، حيث "بدأنا بتوجيه مراسلات إلى المصنعين والمسوقين في يونيو الماضي تحث على ضرورة الالتزام بضرورة تطبيق القانون بجانب مذكرة لمراكز الفحص التقني للسيارات.. مع نهجنا لمنطق الحملات التحسيسية".
وتتراوح غرامة عقوبة مصنعي أو وكلاء أو مستوردي أو مالكي واقي الصدمات الأمامي ما بين 5 آلاف و30 ألف درهم لكل من رفض إخضاع سيارته للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك، مع تعريض المركبة للحجز؛ فيما تصل عقوبة حالة العود بصاحبها للسجن من 3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (195)
او انكم لم تجدو ثغرات اخرى لجلب المال فقصدتم جيوب الفقراء و اين هي التوعية قبل تطبيق هدا القرار ...
و نزيدك لبغيتي تحارب الفساد خاصك تبدا بالمسؤولين ماشي بالمواطنين
و نتمنى أنك تعمل زيارات فجائية لمراكز امتحانات السياقة خاصة الرباط و تشوف الظلم للي تيمارسوه دوك المهندسين ، حسبي الله و نعم الوكيل فيهم
ياوزيييييير زير ويا عداوة وتلوية لا تكذبوا على الشعب قولوا بأنه مغلوب على أمركم ، تخدمون أجندة أسيادكم اللوبيات والمافيات التجارية التي تمتص ما بقي من دماء الشعب بعد بيعها كل خيراته: خضروات وفواكه وباتات ومعادن وسمك وموارد لايعلمها سوى الله. والسلام
دعيناكم لله ولا أحد سواه.
فمزيدا من السباحة ضد التيار ، ومزيدا من استهداف جيوب المواطنين بمختلف الذرائع.
واش غكم معيا ألا أشنووووووو !!!
ارحموا الفقير ياعصبة البلاد
لنفترض أنكم وقفتو طفل أقل من 14 أو 16 سنة (معندو لا بطاقة التعريف ولا ولو) تديوه للسجن؟ أو تعيطو لباه إخلص؟؟؟
يجب التوعية وتدريس الأطفال قانون السير في المدارس.
وقبل كل شيء يجب صباغة ممرات الراجلين باستمرار، أو تكيف شركة بمتابعة الأمر والسهر على صباغة كل ممرات الراجلين وأيضا خطوط منتصف الطريق. في كل مدينة.
والإصلاح يكون إصلاح شامل وليس السير والجولان بينما الفساد والرشوة وتهريب الثروة والتسلط والتزوير والتدمير ونهب الميزانيات من طرف رموز الفساد الانتخابي والسلطوي يجري على قدم وساق .
انا والله العظيم تاكان يسحابلي غير الضحك واشاعة من الاشاعات.
وايلي .....
راه فشكل هاد القضية ديال 25.. انا شخصيا الى غادي نقطع من ممر الراجلين غادي تشدني الضحكة.. نتم غادي قاطع مؤدب..
من هدي للصدفة اللخرة ديال القميجة خاصها تسد
أما التذرع بحوادث سير الراجلين فمسالة ضعيفة للغاية لأن الحوادث مصدرها تقصير في التربية والتوعية على أساس بيداغوجي لا قمعي .وعلى أي الوزارة أمام امتحان قالت فيه وسائل التواصل الاجتماعي كلمتها بإسهال فيه بيداغوجيا لكل فاقد بيداغوجيا احترام الراجلين والأخذ بيدهم لا تغريمهم . السلام عليكم.
كفاكم من الضحك على ضقوننا وعلى وطنيتنا.
L'IRONIE ATTEINT SON PAROXYSME LORSQUE LES GENS REFUSENT D'ADMETTRE QU'ILS COMMETTENT DES INFRACTIONS EN CONTREVENANT AU CODE DE LA ROUTE.
غرامة 30 الف درهم والحبس سنة
هادا هو تشرميل
اخر ولاية لكم
و هندسة الكيفية لا بد الرجوع إلى ما هو معمول به دوليا و موضع هذه الممرات لم توضع في أماكن سليمة: معظمها تُسَطَّرْ و تعيق الرؤيا لدى السائقين و بإمكانها أن تؤدي إلى مخالفات أخرى. سيكون محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل هو المسؤول و الأخير مع وزارته.
لكن بالنسبة لغرامة 25درهم فانا لست معه بتاتا لان المواطن اللذي يقطع الطريق بعشوائية فهو خارج التغطية ولا يتوفر على المبلغ ,اما انه ذاهب للبحث عن العمل او انه في طريقه الى ادارة عمومية للمرة الثالثة للحصول على ورقة او انه يفكر في كبش العيد ,او يفكر في ثمن فاتورة الكهرباء
بخصوص واقي صدمات متفق معك لان ان قدر الله ضرب شي ممر راجلين ولا شي موطور ضربة ديال واقي خطر عليه بكتير لان صدمه بواقي ممكن يتوفى ...هادي ما قلنا باس ...ولكن بخصوص ممر راجلين مامتفقش معك حيت اصلا صباغة ديال ممر راجلين ما بيناش او الى حتى كاين تتلقا راسك غتدخل فشي بوطو ولا لحيط يعني وفرو شرووط لازمة باش حتى احنا نطبقو القانون ...راه مغربي لي هضر معك بالادب او خصك تعجب حيت ما بقاش لينا صبر مع الحكومة ....انشري هيسبريس
Et au lieu d'importer les sanctions appliques dans le monde développé pourquoi ne pas imoirter leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat non chez nous on prends que le negatif
Monsieur le ministre que dites vous des routes des infrastructures délabré non ca c'est pas votre affaire vous etes la pour nous faire regresser
ألا يعتبر هذا تطاول على صلاحيات المجلس التشريعي ؟؟
نريد توضيح فيما يتعلق بمثل هاته القرارات التي "تخرجلك من الجنب" في بلاغ لوزارة ما دون المصادقة عليها في البرلمان و نشرها في الجريدة الرسمية ..
وكيف يمكن لي أنا كمواطن أن أتابع قطاع معين قانونيا في حالة تطبيق علي قانون خيالي لا وجود لسند قانوني له ؟؟
السخرية انتم الذين يصنعونها بسرقة ميزانيات المشاريع والبنيات التحتية وتاتون في الأخير وتهينون الشعب المغربي وتلصقون له تهمة السخرية .
كل من يقوم بفضح الفساد والجهات المسؤولة عنه تستهزؤون منه وتصفونه بالسخرية .
انتم السخرية وانتم من تصنعونها.
أما كل ما نشر فهو واقعنا المعاش من جراء سرقة ميزانيات المشاريع سيدي المحترم إلى بقات شي حاجة سميتها الاحترام.....
خاصنة اسي بوليف واحد القانون يجرم الوزراء حين نتوفى ارامل بسبب ازدحام من اجل دقيق و لتر زيت ...
يجب سن قانون يحاسب اعلى هرم في سلطة الحكومة حين تنقلب حافلة على حافة نهر هائج في قنطرة بدون دعامات جانبية ...
نحن اول دولة في سن القوانين و اخر دولة في التنمية والمدخول الوطني الفردي ... و حتى بورمينافاصو و رواندا احسن منا ... من المسؤول اذا ؟
اول مايقوم به الوزير وهو في مكتبه ان يغير القانون او يضع بصمة فيه ... هل هذا هو عملكم ؟
اينكم من قولة عمر :والله لو تعثرت بغلة في العراق لخفت ان يحاسبني الله عليها .. التي تتبجحون بها في خطبكم الترشيحية...
جماعات وقرى و مداشر تعيش العصر الحجري .وطرقات لم تشيد بعد .؟؟!! ووعود كاذبة ....ومبرارات بلغة الخشب ....اين كان السيد الوزير ايام العطل والاعياد حين تعمد بعض شىركات النقل للزيادة في تذاكر السفر ....ومن اين سياتيك مواطن يعيش تحت خط الفقر (.اقل من دولار واحد )ب بخمس وعشرين درهما .
كفى من استحمار شعب و استغباؤه كفى من الكذب كفى من الضحك على الذقون.
-حماية المواطنين من احتيال سائقي التاكسيات و أصحاب الحافلات الناقلة بين المدن
-التدخل من أجل نقل حضري إنساني
-التدخل من أجل تربية طرقية و محو أمية المغاربة فيما يتعلق بالسير و الجولان
-الحد من الفساد في مصالح service des mined
أما الراجلين و واقيات الصدمات فما هي إلا ثانوية الثانويات
وليس لي إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
وضح الممرات الراجلين والمعاقين وسع الطرقات المزدحمة ورقم المواطنين تا ليمابغاش اخلص أو. هرب أرسل له الغرامة للبيت
تطبقون القوانين على المواطن المهلوك من جميع الجهات
واللي ماعندوش اشنو غانديرو ليه؟
يعني شي غادي يخلص وشي غادي نديرو عليه عين ميكا؟
ايوا هنا غاتولي الروينة، بحيث الشرطي سيراقب فقط الراجلين الللي باينة عليهم اللعاقة، اما المزاليط فعين ما شافت فلب ماوجع.
بالنسبة للواقية هل يظن الوزير ان الناس يشترونها ترفا وزيادة في المصاريف بل مرغمون لان الطرقات اصبحت جد مزدحمة واحتمال الاحتكاك اصبح كبيرا وكان على الوزير ليكون في جنب المواطن ان يامر الجميع بتركيب الواقيات من كل الجهات ويساهم في ثمنها لتنخفض في السوق لانه وحكومته عاجزة عن تطوير البنية الطرقية بالمملكة
واخيرا للسيد بوليف الملتحي المجلبب اتق الله في الناس وراجع وارجع
وانما ينزغنك من الشيطان نزع فاستعد بالله من الرجيم ولك قصة داوود عليه السلام عبرة فكلمة واحدة قد تهوي بصاحبها 70 خريفا في جهنم فما بالك بقرار ات تهم ملايين الناس اذا لم تكن في محلها ولم تؤخذ بحقها
أعتقد أنه جاء بدوافع أمنية لا حصر لها و غير مناسب الإشهار بها
هذه وجهة نظري جائت بناءً على عدم وجود سبب مقنع في الموضوع يبرر منع واقي الصدمات
نستطيع أن نقول أنه دافع إقتصادي كذلك
فالسيارة القديمة يجب أن ترمى و يتم طحن حديدها
وهكذا صاحبها إن بقي على قيد الحياة
سيشترى سيارة جديدة إن كان عنده المال ليدفع ثمنها فهو حتما يستحق أن يستغل الطرقات التي يتم بنائها فقط لـأولائك الذين يعرفون كيف يجنون المال و يفعلون المحال من أجل المال و هكذا ...
أولاد الذين
مقابل رشاوي لوزارتكم من الدي يدفع الغرامه انت ام اصحاب المقاهي الدين سلبوا حق الراجلين وغيرهم من التجار والباعة
Les accidents sont dus a l'absence de tracage sur les routes ,.
D'abord limiter le grand nombre de véhicules "M" et "J",qui roule toute l'année dans notre pays sans respect du code de la route. Je peux vous dire les conducteurs de ces véhicules on y trouve de personnalités hauts placées.
Revenant aux passages piétons.
Dans la plus part des villes ils n'existent pas des vrais passages(peinture de mauvaise qualité)Les conducteurs sont indisciplinés envers le PIETON,qui est utilisé comme un pigeon.
Avant de faire appliquer cette loi, il fallait reamènager nos routes,surtout au centre des villes(trottoirs exploités par les marchands ambulants,les épicieries
qui exposent leurs marchandises gênant la circulation. Dans notre pays le code de la route est orphelin d'une justice qui ne le protège pas.Mais le malheur nous vient de nos responsables avec des véhicules M et J ,qui s'arrêtent au milieu de la chaussée pour acheter des cigarettes,ou une baguette.
Vous venez de commettre une erreur
contre nou
وتخصيص ممرات للراجلين في الستينيات من القرن الماضي كان الشرطي يقوم بافراغ الهواء من عجلة للدرجة الهوائية ؛وكان الكل بخير ويحترم الطريق
لم يتحرك حتى احس او حسسوه بان هناك نقاش واستياء لدى المغاربة من بعض الاجراءات الزجرية التي تنوي بعص مصالح وزارته القيام بها. فاقترحوا عليه تبريد الطرح وتخراج العينين في المواطنين المسالمين المغلوبين على امرهم وتهديدهم وتوعدهم بالسجن(على غرار قياد الاستعمار: اسكت ولا نديك للحبس!)
ناسيا او جاهلا بما كان يجب ان يقوم به وزير يحترم نفسه باحترام مواطنيه الذين كانوا السسب في تقلده هذه "المسؤولية" -ولا اظنه يعتبرها كذلك- . كان اولى بسيادته ان يقوم بتقديم مشاريع قوانين بعد دراستها واستلهامها من الخبراء والعلماء والمختصين في المجالات المرتبطة بحوادث السير .ثم طرحها للنقاش العمومي قبل التبني النهائي لانجع الحلول... ولكن من استهان بذكاء المواطنين لا بد له يوما من ان يستهان به...(فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون).
أم أصبح المواطن الحاءط القصير الدي تركبون عليه بامن وامان...أين هي ممرات الراجلين اصلا...أين الولوجيات لدوي الحاجات.....أين يسير الراجل اصلا...كل الطوارات ملءى بكراسي المقاهي. .... قهر تم المواطن....التخطيط الخماسي...الخطة السادسة.....القانون رقم كدا.....استر يا رب...والله سءمنا من وجوهكم وخرجاتكم ...أصبح همكم الوحيد هو تفقير الفقير ...الغلاء...الغرامات...الفاتورات الكهرماءية الخيالية...الضراءب...و لا صحة ولا تعليم ولا شغل ......منكم لله...تبججوا وتبجحو ا وتبحبحوا ....سيأتي يوم تدفعون الثمن لما تقترفوه في حق شعب صبور وضع ثقته فيكم....
نريد نصيبنا من الرصيف للمرور بأمان.
بالمحاسبة......!!!!!
وضمان عدم الافلات من العقاب...!
من اجل رفع مستوى النمو....وخلق
مناصب الشغل للعاطلين.....!!!
تخليق الحياة السياسية...اولا....!
وبعدها ..تاتي التربية على مواجهة
....حرب الطرق......! والانضباط...!!!!
او انكم لم تجدو ثغرات اخرى لجلب المال فقصدتم جيوب الفقراء (العكار فوق الخنونة). حكومة دون المستوة
يجب تغريم الراجلين الدين يستعملون الهاتف او سماعات الادن خلال عبور الطريق
تم نحن سيارتنا تمر من طرقات بها حفر كأنها بللوعات وتتعرض سيارتنا الأعطال ونصلح ونصلح ومن تم نواصل حياتنا وننسى مع العام انه من المفروض ان نقاضي وزارتك أيها الوزير بولليف ونقاضي الجماعة على هذه الحفر
مع كامل الأسف نحن المغاربة جاهلون للقوانين وتطبق علينا ولا يعذر احد لجهله القانون
وفيقوا وعيقوا المغاربة
Mais a ce payer tous les choses vont a l'inverse
Tahiyati
كيفاش هاد الشرطي غادي يقابلهم جميعا ,حتى ولو تمكن من توقيف راجل واحد وارغامه على اداء الغرامة ,سيكون هناك العشرات او المئات من الراجلين يعبرون الطريق كما يحلو لهم في نفس المربع.
وبالتالي يستحيل تطبيق القانون على جميع المخالفين إلا من كان له سوء الحظ ووقع في المصيدة.حتى رجل الشرطة سيفكر مليا قبل ان يقدم على توقيف راجل لانه يعرف جيدا انه سيكون معرضا لسخط مئات او الالاف الرجلين
يستحيـــــــــــــــــــــــــل تطبيق هذا القانون الظالم
هذه القوانين راها في مصلحة الجميع
اللي ماتايقطعش من المكان المخصص راه تاي عرض حياة وحياة غيرو للخطر فهو اللي خاصكوم تهضرو معه وتوبخوه باش ايمون منظم
واللي داير هذاك الحاجز او الواقي قدام السيارة راه هو اللي باغي الحرب علاش ديما نهضرو هير فالدولة راه حنا اللي فينا الخطأ
علاش حنا مانحتارموش ممرات الراجلين منين تبالينا ،المواطن ماغدي يخلص والو ، احنا ربحنا شوية ديال النظام ، حافضنا على صحة ديالنا او وليداتنا الدولة رابحة بطريقة غير مباشرة ( سيارة الاسعاف الا جات، المستعجلات الا كاين الاطباء ) الحاصول الصبيطرات يلاه يتكفاو مع المرضى الله يشافينا جميعا ااوقاية خير من من 25 او كتى دياا العلاج
الان بدا يتصور لكم المواطن انه لا يعبر الطريق من ممر الراجلين.
كنطالب المسؤولين مايتغضاوش على هاد الناس ماشي البارشوك والبارشوكة
هذا الناس تسمعهم تقول عايشين ف أروبا. كيمثلوا علينا و صافي.
ثم قالك سيفرضون رسوما إضافية على السيارات ذات الانبعاثات المهمة و لكن لا تطبق إلا على السيارات الجديدةهههه. السيارات القديمة تشبعنا دخان مشي مشكل و نطبق قانوني صنع أوروبي في المغرب كوبي كولي. المهم الفلوس أما صحة المواطن و راحته فآخر همهم.
يبدو ان الوزير يفر والنار تشتعل بالله لا تو قد الفتنة فلمغاربة صابرين ولكن لصبر حدو د هل فكرت سيدي كم عائلات تعيش مع اصحاب السيارات ذلك الواقي الذي تفكر في حذفه كم يذر على الناس لإطعام البطون الفارغة هل تعلم بان الذين يمشون وسط الطريق 89 /0 لهم مشاكل عاءلية اومادية يفضلً. الانتحار خير ان يرجع لدار ان كان له مأوى سيدي لا النار تشعل النار في الهشيم في الأخير لا تقديم على الخطوة حتى تسال أهل العلم دو الاختصاص في علم الصدمات تلاميذ نيوتن لتعلم جيدا الدور الحقيقي ملاحظة أني اشتريت السيارة باللواقي من Lamaison
التعجيل بحذف الواقي الحديدي من شاحنات نقل البضائع.
منح المواطنين سنة كاملة من أجل إزالة الواقي الحديدي
يجب الفرق بين الواقي البلاستيك الإضافي والواقي الحديدي