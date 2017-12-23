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الرئيسية | مجتمع | البنك الدولي يقرض ملياري درهم لمجلس البيضاء

البنك الدولي يقرض ملياري درهم لمجلس البيضاء

البنك الدولي يقرض ملياري درهم لمجلس البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
السبت 23 دجنبر 2017 - 09:10

صادق مجلس مدينة الدار البيضاء، الجمعة، من جديد، على قرض آخر، ينضاف إلى قروض سابقة، والذي تصل قيمته إلى قرابة ملياري درهم، منح له من لدن البنك الدولي.

وبالرغم من غياب عدد من الأعضاء في الدورة الاستثنائية التي عقدت بدعوة من وزارة الداخلية ممثلة في شخص عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، صادق الحاضرون على اتفاقية انتداب الجماعة لشركة "الدار البيضاء للخدمات" من أجل تدبير برنامج يدعم خطة تنمية "الدار البيضاء الكبرى 2015-2020".

واعتبر عدد من المستشارين الجماعيين الرافضين لهذه القروض أن المنح المالية التي يتوصل بها المجلس الجماعي من شأنها إثقال مديونية المدينة، كما ستسهم في إضعاف المجالس المقبلة.

ومن شأن هذه المنحة، التي تصل إلى 172 مليون أورو، أن تساعد، حسب الاتفاقية المصادق عليها، في دعم مخطط تنمية الدار البيضاء والعمل على تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز مناخية الأعمال وجاذبية المدينة.

وجرى التوقيع، يوم الخميس بالعاصمة الرباط، على منح البنك الدولي المغرب قرضا تستفيد منه الدار البيضاء، والذي وقعه كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي، وعبد العزيز العماري رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء.

وحسب مضامين العقد، فإن المنحة المذكورة ستسهم في زيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء، من خلال تعزيز نظام المداخيل في الجماعة وتعبئة الاستثمارات الخاصة.

وبخصوص الملفات الاجتماعية، فإن هذا العقد سيمكن، حسب الأطراف الموقعة عليه، من تحسين البيئة الحضرية والرفع من الولوج إلى الخدمات الأساسية؛ على رأسها المياه والكهرباء والصرف الصحي، الذي سيستفيد منه حوالي 10 آلاف أسرة في الأحياء الفقيرة بالدار البيضاء.

كما عرفت الدورة مصادقة الأعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية تتعلق بكيفية تخصيص قروض صندوق التجهيز الجماعي لمجلس العمالة، من أجل تمويل جزء من برامج التنمية الترابية الملتزم به من لدن وزارة الداخلية.

وبلغ الغلاف المالي لهذه القروض الممنوحة من لدن صندوق التجهيز الجماعي إلى مجلس عمالة الدار البيضاء أزيد من مليار درهم، والتي سيتم تخصيصها -حسب الاتفاقية- حصريا لتمويل جزء من حصة مساهمة وزارة الداخلية في برامج التنمية بالمدينة والتي كانت الوزارة قد التزمت بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Hicham السبت 23 دجنبر 2017 - 09:23
عايشين في على القروض و باغين البركة....
الله اعفو علينا او عليكم
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13
2 - بيضاوي السبت 23 دجنبر 2017 - 09:27
لا حولة ولا قوة إلا بالله... من بعد هاد القرض غادي نتاظرو الرفع من الجبايات المحلية لتسديد هاد الديون
وهادشي كامل على حساب المواطن المقهور اصلا، غادي نبدل المدينة قبل ما توقع الفاس في الراس
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10
3 - kimo السبت 23 دجنبر 2017 - 10:07
لا نعرف اسباب ودواعي مثل هده القروض خصوصا ان مدينة الدار البيضاء تزخر بمؤهلات يمكنها ان تشغل داتها بداتها و على سبيل الحصر الضريبة على القيمة المضافة اين تلتجأ الصكوك وأن طلبا من المواطنين 20 درهم لبناء مستشفى واقعي او لن مدرسة يبخلو لكنكم تختبأون وراء قروض لتقتاتو منها عن طريق عروض لشركات بأتوات و هامش من الصفقة والله قد مللنا من حركاتكم وقد عاق الشعب بكم
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7
4 - خليلوفيتش السبت 23 دجنبر 2017 - 10:57
تعليقي موجه خصوصا لعلماء القروض وفقهائه ما حكم الشرع في هذا النوع من القروض وهل هو ربى كما هو الشأن بالنسبة للمواطن؟ أم هو حلال على الدولة و حرام على المواطن الضعيف؟ و إن كان حراما فهل نقاطع أجورنا مثال ؟
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7
5 - يوسف سلا السبت 23 دجنبر 2017 - 11:14
حرام مدينة من حجم الدار البيضاء تغرق في القروض اللهم ان هذا لمنكر ،المدينة تعيش على وقع الاجرام و الفساد ...
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6
6 - ابن سوس المغربي السبت 23 دجنبر 2017 - 11:49
المشكلة من يراقب هذه الأموال التي تستئذن باسم الشعب المغربي اين تذهب و ما مصير المشاريع المعتمدة هل سا تنفذ بمقاييس الدولية و الشفافية منذ ستين سنة و الدارالبيضاء و مل المدن المغربية الى الوراء في الخدمات والبنى والتحية غياب الرقابة و الأطر النزيهة التي تخدم من قلبها هذا الوطن الكل ينهب يبحث عن الاغتناء على حساب المال العام ولا من يحرك ساكناً غيبو المحاسبة وللسعب خارج التغطية مغلوب وعلى أمره بسبب الجهل والتخلف و مافيات الفساد لديها انيابها مل من يقول كلمة حق مصيره تلفيق تهم و زجه في السجن أين المحاسبة؟
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4
7 - mmmmmm السبت 23 دجنبر 2017 - 13:23
هده هي استراتيجية المسووءلينً المغاربة أغرقوا خزينة الدولة وبدأو ا بإغراق الجماعات بالقروض هدا ليس حل قروض لا نعرف الى أين تدهب
بلادنا فايادي مسؤولين نهبوا كل شىء الله احفض
يجب المحاسبة
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6
8 - Amir السبت 23 دجنبر 2017 - 17:12
كالعادة سيستخدم نصف القرض لترقيع المدينة هنا وهناك والباقي سيتم صرفه في حفلات كريسماس وبون اني. وكل عام وانتم بخير. والسلام
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0
9 - محمد البوعناني السبت 23 دجنبر 2017 - 18:41
أليس غير قانوني الاقتراض من أجل نفقات التسيير؟؟؟؟
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