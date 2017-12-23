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وهبي يزور معتقلي حراك الريف في "عكاشة" ويناشد إنهاء الملف

وهبي يزور معتقلي حراك الريف في "عكاشة" ويناشد إنهاء الملف
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:35

زار المحامي عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، معتقلي حراك الريف القابعين بسجن عكاشة، في إطار التخابر معهم قبيل الجلسة التي ستعقد الثلاثاء المقبل.

وأكد المحامي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه التقى بتسعة معتقلين؛ على رأسهم بدر بولحجول والدهشور وحاجي.

وبخصوص ما دار بين وهبي وهؤلاء النشطاء، أكد المحامي أنه جرى التداول في أمور تخص المعتقلين، وكذا حول مطالبهم التي كانت وراء اعتقالهم.

ولفت المحامي نفسه إلى أن المعتقلين ما زالوا مصرين على ملفهم المطلبي المتمثل في حقوق اجتماعية مشروعة.

وأردف القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة بالقول إنه "من المؤسف أن ترى شبابا يتم اعتقالهم والزج بهم في السجن، لمطالبتهم بحقوق اجتماعية".

وتابع أن هذا الأمر "خلق معاناة على جميع الأصعدة، خاصة لأسر المعتقلين"، معبرا عن متمنياته بأن يتم التدخل في هذا الملف وإنهاء الأزمة.

يشار إلى أن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت، أمس الخميس، طلبات السراح المؤقت لفائدة المعتقلين، والتي كانت قد تقدمت بها هيئة الدفاع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - عبدالله الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:53
يا رجل هاذ المعتقلين تطالب بإطلاق سراحهم قبل محاكمتهم ، ها انت محامي في دولة شرعية ام محامي في غابة؟
شوف يا رجل لي دار علاش يتحاكم او لي كان نقي يخرج اذ كنت محاميا اما قانون الغابة ديرو في الغابة.
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-161
2 - محمد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:54
يقول المثل المغربي المشهور:"يبيعو القرد و يضحكو على اللي شراه"
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83
3 - Nihilus الجمعة 22 دجنبر 2017 - 21:59
ils sont condamnés avant d'être jugée, le voila la justice au Maroc, de la pseudo-démocratie
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40
4 - taliouine الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:09
Je comprends bien ce qui wahbi à dit



vivement un geste royal pour finir cette soufrance
.Mais je comprend pas l'absence de wahbi dans ça région ou elle était élu ....on l'a jamais vu ....jamais ....c'est honteux une bonne personnalité comme lui qui fait rien ni pour taliouine ni pour ça famille labas ....toujours absent ....je comprends pas ......
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23
5 - rifi الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:13
le Maroc est un grand prison a deux porte sebta et melilla
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3
6 - الحسيمي الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:19
هذا المحامي يركب على ملف الحسيمة لأنه بصريح العبارة كيضرب على راسوا حيت هو المرشح الأوفر لخلافة المدعو العماري على رأس البام لا أكثر ولا أقل
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46
7 - رشيد الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:25
سبحان الله. وهبي محامي وبرلماني بالطريقة المراكشية المعهودة. وأكمل من عندك.
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46
8 - المتتبع الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:27
الأستاذ وهبي انا احترمك كثيرا ولكن اليوم تأكد لي أنه لا فرق بينك وبين كل أصحاب البذل السوداء المنصبين في هذا الملف كلكم في هذا الملف تناشدون ملك البلاد بالعفو على المعتقلين الحراك والى يومنا لا احد منكم تجرأ وقال لنا الملف من الناحية القانونية تشوبه كذا وكذا وقرار الإحالة لاعب قانونيا وملتمس النيابة جلبتها خروقات طبقا لفصول قانون المسطرة المدنية مضت شهرين وانتم في الدفوعات الشكلية مرافعات ماراطونية ما هي إلا ضياع للوقت ودفوعات شكلية تكررت من محام لاخر اتقوا الله وجهزوا الملف لنرى براعتكم في انتزاع البراءة أما والحال كما يرى خوفي من إدانة مشددة
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43
9 - عاطف الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:32
الهشاشة تعم الجميع في هذا البلد الامين بتفاوتها حسب المناطق والجهات واكثرها في منطقة الاطلس المتوسط حيث لازالوا الناس يسكنون الكهوف في حياة تشبه حياة الانسان ماقبل التاريخ، والمطالب الاجتماعية لاتعني البلقنة وحمل الاعلام الانفصالية والصور من اجل الطعن في الصور الرسمية للبلاد واستقلالها وتوابتها ومن يقول غير ذالك فانه يخفي الشمس بالغربال هناك اللافتات والاعلام والتدخلات من طرف هؤلاء تدعو الى الانفصال كفانا الضحك على المغاربة فلنسمي الاشياء بمسمياتها الحراك ليس هو الانفصال. الاعتداء على القوة العمومية والشرطة ليس بالحراك السلمي ولا بالمطالب الاجتماعية هذا الفعل الشنيع لايقل عنفا وتخريبا عما وقع في (جدم ازيك) بالعيون المغربية.
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-28
10 - صاغرو الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:33
هناك أخطاء من جميع الأطراف وانا ايضا اضم صوتي لصوت السيد وهبي لطي هذا الملف وبدأ صفحة جديدة.
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6
11 - الزمر الجمعة 22 دجنبر 2017 - 22:37
السلام، والله اني (كفران ) جدا ليس من المعتقلين بل من هائلاء الدين يخرجون علينا بتصريحات مسبق و فارغة ومجانين وكننا نعيش في دولة لاحق ولا قنون شبه منعدم ؟ لو كان بهدا الشكل لا سمح لك بهده التصريحات اصلا.
ادا كان هائلاء المعتقلين خرجوا من أجل مطالب مشروعة. فحتى الدولة بكل أجهزة الأمنية وغيرها لها مطالب أكثر من مشروعة هي تطبيق القانون . هدا ليست مناوشات بين جماهير كرة القدم. هده ممارسات و عتداء على رجال الأمن أي اعتداء على كل الشعب المغربي.
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-27
12 - Ali الجمعة 22 دجنبر 2017 - 23:04
À Rifi
Alors prends un des deux portes et vas t en..
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10
13 - محند ولد الليط الجمعة 22 دجنبر 2017 - 23:27
لا يا استاذ اكن لك كامل الاحترام والتقدير. المعتقلون ارتكبوا جنح وجنايات في حق الشعب المغربي والدولة. نحن المغاربة نصر على متابعتهم قضائيا لرد الاعتبار إلينا والى نساءنا على الإهانات والفوضى والعنف والتحريض. القضاء فوق الجميع . سيقول كلمته في حق كل متورط من المتهمين. انذاك سيكون كلام اخر.
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-21
14 - Daniel السبت 23 دجنبر 2017 - 00:12
يحز في نفسي أن أرى بعض التعليقات التي تدين هنا مختطفي الحراك وكأنهم يتكلمون عن صهاينة أو مليشيات البوليساريو التي قتلت وذبحت إخواننا المغاربة . هؤلاء الحسيميين ناس شرفاء يطلبون حقوقهم لا اقل ولا أكثر وهي من أبسط الحقوق.
ذنبهم الوحيد هم أنهم لم يركعو للمخزن وظلو متشبتين بمطالبهم . ونحن نعرف أن المخزن لم تعجبه هذه المجابهة ويريد الإنتقام منهم لكي لا تتكرر هذه الأشياء في مناطق أخرى مهمشة. لأنه يتنصل من واجبه وهذا خطأ فادح ...
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21
15 - faysal السبت 23 دجنبر 2017 - 00:12
pays dectateur malheureusement, pays qui tue ces citoyens parce que ont demandés leur droits
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5
16 - الأعور السبت 23 دجنبر 2017 - 01:54
بدون التفاف ولا مراوغة . الكل ظاهر للعيان إلا من يريد التعامي عن الوقائع من بعض المنافقين الراكبين على الأمواج والذين لا يريدون الإعتراف بالحقائق لغرض في نفس يعقوب . رأيي الشخصي بكل اختصار إنهم عدوانيون وانفصاليون يجب تطبيق القانون ومحاكمتهم على أخطائهم ككل أبناء هذا الوطن .
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-6
17 - Anir السبت 23 دجنبر 2017 - 05:18
1 عبد الله
تتسائل هل نحن في دولة شرعيه ام في غابه ؟
نحن ياسيدي لسنا في غابه عاديه فحسب بل في غابه متوحشه
يتحكم فيها دينصوريات ضخمه ومفترسه تنهش في لحم ابناءها من حين لاخر بدون رحمه ولا شفقه كلما اشتد عليها الامر ،والغريب في الامر ان بعض من هؤلاء ونضرا لغبائهم يعتقدون سوف لا ياتي عليهم الدور ابدا ولذا تراهم فرحون لما يحدث لاخوانهم ويأيدون ذالك. والسلام
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2
18 - camara السبت 23 دجنبر 2017 - 06:01
arrêtez votre cirque
le Maroc est certainement mieux qu avant dans les libertés individuelles ou collectives sauf que certains la prennent a l inverse et profitent pour des fins en marge de la loi
laissez la justice trancher dans ce dossier épineux qui est le dossier des (complotistes) du rif qui ont dépassé le caractère d une simple revendication et si vous préférez manifestation il y a eu des blessés parmi ces jeunes du service de l ordre sans compter les pires qualificatifs des citoyens de ce pays et surtout les arabes passant par l ignorance totale du drapeau marocain
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-1
19 - yassine السبت 23 دجنبر 2017 - 08:29
صحيح أن أولاد الريف مطالبهم مشروعة و لهم كامل الحق في المطالبة بها، لكن بطرق سلمية لا بالاعتداء على الشرطة و القوات المساعدة و الحرق و التخريب.
عطاو للدولة منين تشد فيهم و داك الشي اللي وقع.
أنا رأي ديالي هو الا هاد الناس وطنيين ديال بصح و ديك المسألة ديال الانفصال ما عندهمش فراسهم و غير ملصقينها ليهم، فإن الوطن غفور رحيم.. يطلقو دوك الشباب يخرجو يبنيو حياتهم راهم مزالين صغار و ماكين لاش الحكم بإذانتهم بالحبس...
على صحراوا اللي قتلو ولادنا من الجيش و عذبوا و خربوا مالهم فالاخير حلو ليهم الباب بشعار الحسن الثاني إن الوطن غفور رحيم؟

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
الله يفرجها عليهم.. تقبلوا مروري و السلام عليكم
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2
20 - سعيد السبت 23 دجنبر 2017 - 08:53
عثرت البغال في العراق و في المغرب عثر الرجال و النساء و الأطفال......
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1
21 - AMAZIGHI NADORI السبت 23 دجنبر 2017 - 08:57
ا العدالة ستاخد مجراها ..ولا تساهل مع المجرمين الخونة.. ومن لا يحب المغرب نحن كذلك لا نقبله بيننا.
ولا يهمنا امركم
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-6
22 - المحاميد السبت 23 دجنبر 2017 - 09:08
المغرب واحد موحد من طنجة الى لكويرة والموت الخائنين اين وجدو عاش الملك وعاشت المملكة المغربية والجزائر عدوة المغرب هي تمول وتسليح الانفصلين اين ما وجدو في العالم وأقول للجزائر الى حفرتي شي حفرة وسعها راه غدي اطيحي فيها
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2
23 - ميدعلي السبت 23 دجنبر 2017 - 10:01
في الدول الديموقراطية لا تجد محامي يتدخل في القضاء باي حال من الاحوال ولكن يقوم بمهامه احسن قيام .عندنا المحامي يشكك في القضاء لتغطية فشله ولقضاء مآرب اخرى ؟؟؟ملف الحسيمة طال اكثر من الازم بسبب المحامين ودفوعاتهم الخاوية ،هدفهم التنمر والتاسد على حساب المعتقل . وماذا تنتظر من محامي ينوب بالمجان (متتطفل يعني !!!)لاحظوا من فضلكم طبيعة الدفوعات الشكلية...لاحول ولاقوة الا بالله
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0
24 - أزغوذ السبت 23 دجنبر 2017 - 10:07
.أتعجب كيف تسمح لمغاربة نفسهم أن يصفوا إخوانا لهم خرجوا ليقول لا للضلم لا للفساد و لم يركعوا و لم يلحسوا صبابيط الآخرين إدا كنتم بهده الطريقة تدافعون عن دولتكم و تؤازرن المفسدين و تشتمون الشرفاء فالوطن غني عنكم وأمثالكم .نحن في هدا الوطن لسنا منافقين ولسنا لحاسين الكابة للحاكمين كي يتركوا لنا شائط من مـأكلهم ..لنا نفس الحقوق كمغاربة و نحب مغربا للجميع توزع فيه الثروة بالقسطاط والحرية في التعبير وإنصاف كل المواطنين بدون استثناء في هدا الوطن .نحب الخير لوطننا المغرب و نحب السلم الازدهار في البلد .الكل يشهد على أن الأمور ليست بخير و على رأسها قائد البلاد الملك محمد السادس والدليل إعفاءات بالجملة من المناصب كل يوم ...و قد جاء هدا بفضل نضال شرفاء المغرب في الريف كما في باقي المدن المغربية .وأخيرا وليس بأخير نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية أحداث الريف ونقول أن زمن المسرحية انتهت ما بقي للمحكمة إلا أن تبرأ هؤلاء وتعتدر لهم الحكومة لأنها ضلمتهم كما ضلمت الشعب المغربي كله.تعرت عورة المفسدين حتى أولائك الذين لم يمسهم الاعفاء سيأتي دورهم وسترميهم العاصفة .
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1
25 - Mohamed casa السبت 23 دجنبر 2017 - 10:58
قرار صاءب من السيد وهبي ولكن يجب عليك الدفاع عنهم لانهم مضلمون ويواجهون تهم باطلة...
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0
26 - عاطف السبت 23 دجنبر 2017 - 18:30
الى دانييل الشباب الصحراوي ليسوا بملشيات التابعة للبولساريو انهم ابناءنا المغرر بهم من طرف المخابرات الاجنبية لقد عادا اغلبهم الى رشدهم منذ ذاالك الحدث الماساوي (اجدم ازيك) لهذا نريد تسمية الاشياء بمسمياتها الزفزافي ومن معه غرربهم وقاموا بخدش هبة الدولة المغربية وعليهم الاعتراف بالافعال التي ارتكبوها والعدالة فوق الجميع.
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