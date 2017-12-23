وهبي يزور معتقلي حراك الريف في "عكاشة" ويناشد إنهاء الملف

هسبريس من الدار البيضاء

زار المحامي عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، معتقلي حراك الريف القابعين بسجن عكاشة، في إطار التخابر معهم قبيل الجلسة التي ستعقد الثلاثاء المقبل.

وأكد المحامي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه التقى بتسعة معتقلين؛ على رأسهم بدر بولحجول والدهشور وحاجي.

وبخصوص ما دار بين وهبي وهؤلاء النشطاء، أكد المحامي أنه جرى التداول في أمور تخص المعتقلين، وكذا حول مطالبهم التي كانت وراء اعتقالهم.

ولفت المحامي نفسه إلى أن المعتقلين ما زالوا مصرين على ملفهم المطلبي المتمثل في حقوق اجتماعية مشروعة.

وأردف القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة بالقول إنه "من المؤسف أن ترى شبابا يتم اعتقالهم والزج بهم في السجن، لمطالبتهم بحقوق اجتماعية".

وتابع أن هذا الأمر "خلق معاناة على جميع الأصعدة، خاصة لأسر المعتقلين"، معبرا عن متمنياته بأن يتم التدخل في هذا الملف وإنهاء الأزمة.

يشار إلى أن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت، أمس الخميس، طلبات السراح المؤقت لفائدة المعتقلين، والتي كانت قد تقدمت بها هيئة الدفاع.