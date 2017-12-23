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وهبي يزور معتقلي حراك الريف في "عكاشة" ويناشد إنهاء الملف (5.00)
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كُتّاب وآراء
وهبي يزور معتقلي حراك الريف في "عكاشة" ويناشد إنهاء الملف
زار المحامي عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، معتقلي حراك الريف القابعين بسجن عكاشة، في إطار التخابر معهم قبيل الجلسة التي ستعقد الثلاثاء المقبل.
وأكد المحامي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه التقى بتسعة معتقلين؛ على رأسهم بدر بولحجول والدهشور وحاجي.
وبخصوص ما دار بين وهبي وهؤلاء النشطاء، أكد المحامي أنه جرى التداول في أمور تخص المعتقلين، وكذا حول مطالبهم التي كانت وراء اعتقالهم.
ولفت المحامي نفسه إلى أن المعتقلين ما زالوا مصرين على ملفهم المطلبي المتمثل في حقوق اجتماعية مشروعة.
وأردف القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة بالقول إنه "من المؤسف أن ترى شبابا يتم اعتقالهم والزج بهم في السجن، لمطالبتهم بحقوق اجتماعية".
وتابع أن هذا الأمر "خلق معاناة على جميع الأصعدة، خاصة لأسر المعتقلين"، معبرا عن متمنياته بأن يتم التدخل في هذا الملف وإنهاء الأزمة.
يشار إلى أن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت، أمس الخميس، طلبات السراح المؤقت لفائدة المعتقلين، والتي كانت قد تقدمت بها هيئة الدفاع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
شوف يا رجل لي دار علاش يتحاكم او لي كان نقي يخرج اذ كنت محاميا اما قانون الغابة ديرو في الغابة.
vivement un geste royal pour finir cette soufrance
.Mais je comprend pas l'absence de wahbi dans ça région ou elle était élu ....on l'a jamais vu ....jamais ....c'est honteux une bonne personnalité comme lui qui fait rien ni pour taliouine ni pour ça famille labas ....toujours absent ....je comprends pas ......
ادا كان هائلاء المعتقلين خرجوا من أجل مطالب مشروعة. فحتى الدولة بكل أجهزة الأمنية وغيرها لها مطالب أكثر من مشروعة هي تطبيق القانون . هدا ليست مناوشات بين جماهير كرة القدم. هده ممارسات و عتداء على رجال الأمن أي اعتداء على كل الشعب المغربي.
Alors prends un des deux portes et vas t en..
ذنبهم الوحيد هم أنهم لم يركعو للمخزن وظلو متشبتين بمطالبهم . ونحن نعرف أن المخزن لم تعجبه هذه المجابهة ويريد الإنتقام منهم لكي لا تتكرر هذه الأشياء في مناطق أخرى مهمشة. لأنه يتنصل من واجبه وهذا خطأ فادح ...
تتسائل هل نحن في دولة شرعيه ام في غابه ؟
نحن ياسيدي لسنا في غابه عاديه فحسب بل في غابه متوحشه
يتحكم فيها دينصوريات ضخمه ومفترسه تنهش في لحم ابناءها من حين لاخر بدون رحمه ولا شفقه كلما اشتد عليها الامر ،والغريب في الامر ان بعض من هؤلاء ونضرا لغبائهم يعتقدون سوف لا ياتي عليهم الدور ابدا ولذا تراهم فرحون لما يحدث لاخوانهم ويأيدون ذالك. والسلام
le Maroc est certainement mieux qu avant dans les libertés individuelles ou collectives sauf que certains la prennent a l inverse et profitent pour des fins en marge de la loi
laissez la justice trancher dans ce dossier épineux qui est le dossier des (complotistes) du rif qui ont dépassé le caractère d une simple revendication et si vous préférez manifestation il y a eu des blessés parmi ces jeunes du service de l ordre sans compter les pires qualificatifs des citoyens de ce pays et surtout les arabes passant par l ignorance totale du drapeau marocain
عطاو للدولة منين تشد فيهم و داك الشي اللي وقع.
أنا رأي ديالي هو الا هاد الناس وطنيين ديال بصح و ديك المسألة ديال الانفصال ما عندهمش فراسهم و غير ملصقينها ليهم، فإن الوطن غفور رحيم.. يطلقو دوك الشباب يخرجو يبنيو حياتهم راهم مزالين صغار و ماكين لاش الحكم بإذانتهم بالحبس...
على صحراوا اللي قتلو ولادنا من الجيش و عذبوا و خربوا مالهم فالاخير حلو ليهم الباب بشعار الحسن الثاني إن الوطن غفور رحيم؟
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
الله يفرجها عليهم.. تقبلوا مروري و السلام عليكم
ولا يهمنا امركم