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الرئيسية | مجتمع | الممرضون يطعنون في مرسوم المعادلة طلباً للأثر الرجعي والأقدمية

الممرضون يطعنون في مرسوم المعادلة طلباً للأثر الرجعي والأقدمية

الممرضون يطعنون في مرسوم المعادلة طلباً للأثر الرجعي والأقدمية
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 23 دجنبر 2017 - 17:00

قرر الممرضون بالمغرب خوض معركة قضائية ضد مرسوم المعادلة الذي أصدره وزير الصحة السابق الحسين الوردي، والذي أنهى محنة 12 ألف ممرض وممرضة يطالبون برفع الحيف عنهم، لكن لم يستفيدوا من الأثر الرجعي ومن الأقدمية.

وبحسب ما علمت هسبريس، فقد أقيمت دعوى قضائية للطعن لدى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط في المرسوم رقم 2.17.535 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، طلباً للأثر الرجعي والأقدمية الاعتبارية.

وقال عبد الجبار كربازي، ممرض بإقليم أزيلال عضو المجلس الوطني لحركة تقنيي وتقنييات الصحة بالمغرب، إن "المرسوم لم يتطرق لمسألة الأثر الرجعي والأقدمية الاعتبارية"، وأضاف: "التسوية تمت على أساس الدبلوم، وهذا الدبلوم حصلنا عليه منذ 2007، لكن الممرض كان يوظف في السلم التاسع عوض العاشر".

واعتبر كربازي، في تصريح لهسبريس، أن الممرض المغربي كان هو الاستثناء الوحيد ضمن موظفي الإدارات العمومية بالمغرب بتوظيفه في السلم التاسع عوض السلم العاشر، بناءً على دبلوم حصل عليه بعد ثلاث سنوات من الدراسة بعد شهادة البكالوريا.

وأشار إلى أن الممرضين كانوا ينتظرون أن يتضمن هذا المرسوم حق الأقدمية والأثر الرجعي، "لكن وزارة الصحة ضربت حقوقنا عرض الحائط، ولجأت إلى نظام التسوية عبر شطرين بدون أثر رجعي ولا أقدمية، وهذا الأمر غير دستوري ومجحف ولا يحقق المساواة".

وكان الممرضون قد قرروا بعد صدور مرسوم المعادلة التخلي عن تنسيقية "الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" التي قادت مسيرات ووقفات احتجاجات كبيرة خلال السنوات الماضية، وتشكيل تنسيق جديد يحمل اسم "حركة تقنيي وتقنيات الصحة بالمغرب"، والطعن في المادة 25 من المرسوم.

وكانت الحكومة قد صادقت، منتصف شتنبر الماضي، على هذا المرسوم لتغيير النظام الخاص بهيئة الممرضين لملاءمة منظومة التكوين في هذا المجال مع منظومة التوظيف في أسلاك وزارة الصحة وباقي الإدارات والمؤسسات العمومية.

وقد مكن هذا المرسوم من ترتيب الأطر شبه الطبية وتقنيي الصحة في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها، والاعتراف بالمعادلة الإدارية لتسوية الوضعية الإدارية، على شطرين، لفئة الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الحاصلين على الديبلومات الوطنية،

ومن شأن المرسوم أن يمكن من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم 9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS)، في الدرجة الأولى (السلم 10)، إضافة إلى إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم 10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلمة من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS)، في الدرجة الممتازة (السلم 11).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - Amine Bouaaza السبت 23 دجنبر 2017 - 17:20
the equivalence of diplomas is a problem that the government must settle definitively and in all sectors: education, health, justice, agriculture, municipalities ... It is necessary to put the officials on equal footing in terms of salaries and salary scales. promotions .... good luck
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9
2 - عبد العزيز السبت 23 دجنبر 2017 - 17:25
للتذكير فقد تم تطبيق نفس الامر على جميع موظفي الدولة من اعوان ومحررين وكتاب اداريين ومتصرفين ومفتشين حيث لم تحتسب لهم لا الاقدمية الادارية ولا المالية ولا الاعتبارية بسبب التعديل الذي باشره بوسعيد سنة 2006 عندما قام بتعديل قانون الوظيفة العمومية من تاريخ الترقية او التسوية حيث وفرت الدولة الملايير وضاع الاف الاطر في حقوقهم المادية والاعتبارية والمعنوية سواء في الدرجة او السلم او الرتبة .
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0
3 - ezzidi khalil السبت 23 دجنبر 2017 - 17:26
il faut faire un equilibre de valeure pour cette grande categorie.
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13
4 - ناقص هم السبت 23 دجنبر 2017 - 17:29
حمدو الله و شكروه راكم لصقتو فالدولة. هناك اناسا اكثر منكم مستوى و لم يجدوا و لو منصبا اقل منكم رغم حصولهم على الدكتراة و الماستر
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-38
5 - yassine السبت 23 دجنبر 2017 - 17:51
الممرضين هم أكثر الموضفين عرضتا للضلم و الحيف من طرف الحكومات المتعاقبة وجب علينا كمواطنين مساندتهم للأدوار المهمة التي يقومون بها
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26
6 - مغربي السبت 23 دجنبر 2017 - 18:03
التمريض يجب ان تكون فيه سنوات التكوين على الاقل خمس او ست سنوات ثلات سنوات لا تكفي بتاتا
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13
7 - Police السبت 23 دجنبر 2017 - 18:25
من حقهم الإدماج وأخد حقوقهم كاملة وبأثر رجعي
إداكنا نعيش في دلة الحق والقانون .
نحن في الشرطة حاصلون على الدكتوراه
لكن لا لتسوية عبر شطرين ولا أثر رجعي ولا أقدمية، وهذا الأمر غير دستوري ومجحف ولا يحقق المساواة...
الكل تنطبق عليه قوانين ومراسيم الوظيفة العمومية...نتمنى أن يلتفت المدير العام للأمن الوطني الى هذه الفئة.
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13
8 - BOUSTON السبت 23 دجنبر 2017 - 18:33
نعم ان نضالهم جاء بثمار ولو لم تكن محمودة ولكن لا بد من الأثر الرجعي و لكن لي انا سأل كممرض من سنة 1988 تخرجت من مردرسة تكوين الممرضين الإعداديين و في سنة 1995 حصلت على دبالوم مساعد الصحة دبلوم الدولة في سنة2001 ترقيت الى السلم 9 و في سنة 2008 الى السلم 10 و في 2015 الى السلم 11 وبه اصبحت ممرض مجاز من الدرجة الممتازة ولكن أتساءل هل هناك ما استفيد منه في هذا المرسوم ......بعد كل هذا الجهد حوالي 30 سنة من العمل بدأت من السلم 6
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13
9 - oujdi السبت 23 دجنبر 2017 - 19:15
moi personnellement je ne sais pas ce que veulent ces infirmiers échelle 10 et ils rouspètent encore que disent les gens qui ont un master et n ont pas trouvé de travail dans l état . A part quelques infirmiers et infirmières tous n ont ni conscience professionnelle ni même leur travail le font avec moins de compétence. si l état chouchoutent les infirmiers elle doit chuchoter les autres aussi qui n ont même pas l échelle 6 ou 7 avec un bac
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-10
10 - نور الممرض السبت 23 دجنبر 2017 - 19:19
لكل السوداويين والعدميين وشداد الآفاق الذين يبخسون مستوى الممرض ومنهم المعلق الذي تبجح بالماستر نقول.ولوج المعاهد الوطنية للتمريض يأتي باتنقاءات لنقط الباكالوريا التي قد تصل في بعض الأحيان الى 17.مع المررو بامتحانات كتابية وشفوية وإن نجح المرشح يقضي تلاث سنوات في السلك الاول وسنتين في السلك التاني بمعنى يحصل على مساتركك التي تتبجح بها هذا من جهة من جهة اخرى معظم الممرضين أكملوا دراساتهم في شعب أخرى ومنهم من كان حاصلا على الاجازة القدية واتبع مسلك الدراسة التمريضية.فرجاء دعوا عنكم الترهات والخزعبلات وثقافة الحفظ والاستعراض في جامعات تحولت إلى....لاتبخسوا الناس اشياءهم فمنكم من لايفرق بين الرفع والضم والكسر ...عالم التفاهة هزلت
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10
11 - حسين السبت 23 دجنبر 2017 - 20:00
يظهر أن إعفاء وزير الصحة السابق حال دون تحقيق كل الأهداف التي سطر لها وهي إصلاح وضعية الممرض بتعبيد له الطريق للوصول إلى تحقيق ذاته وتحسين وضعيته عبر معادلة دراسات التمريض بالدراسات الجامعية على درب LMD وهذا ما شجع اليوم مختلف مهني التمريض بالتسجيل في الكليات لمتابعة دراستهم العليا ،وهذا ليس بعزيز على معالي وزير الصحة السابق كممرض سابق ثم أستاذ جامعي وباحث ، يعرف جيدا دور الممرض المحوري في منظومة الصحة العمومية ببلادنا .
ويظهر آن هذا المنحى ربما أخذه على حساب الاهتمام بالطبيب الذي لم يجد له أحسن من مخرج سوى فرض الخدمة الإجبارية عليه بعد تخرجه للعمل في المناطق النائية مع تناسي دور التكوين المستمر لأطباء القطاع العام لمواكبة التطور الحاصل في المجال والذين يتحملون لوحدهم فاتورته .
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3
12 - Juba 2 Paris السبت 23 دجنبر 2017 - 20:03
ولتذكير فقط اود ان اذكر ان رواتب الممرضات عند تخرها في المغرب الكبير هو وبكل شفافية كالتالي :
-المغرب الممرض سلم 10 : 5850 درهم اي 580 اورو، الممرض سلم 11 : 7650 درهم اي 760 اورو
-تونس الممرضة 700 دينار اي 250 اورو
-الجزاءر الممرضة 24000 دينار اي 120 اورو وهو اقرب الى رواتب الدول الفقيرة من جنوب الصحراء منه الى دول الضفة الجنوبية من المتوسط.
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3
13 - رسيد السبت 23 دجنبر 2017 - 20:23
فكرة رائعة من اجل استرجاع الحقوق الدستورية بطريقة قانونية، لانه وللاسف الدولة المغربية تحاول دائما هضم حقوق الفئات الضعيفة تنظيميا خاصة اذا تعلق الامر بمستحقاتهم المالية. بالتوفيق.
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2
14 - كلمة حق السبت 23 دجنبر 2017 - 20:29
كل التقدير والاحترام لملاءكة الرحمة .أقول لبعض المعلقين السلبيين بإمكانك الدهاب الى أي مؤسسة صحية لترى معانات هده الشريحة المغضوب عليها التي تكابد مشقات الليل من ضلم بعض المنحرفين الدين يملؤن المستعجلات ليلا ناهيك عن قلة الموارد البشرية فكيف للممرض أو ممرضة خدمة أكثر من أربعين مريض في بعض اﻷجنحة التي تتطلب أكثر من اليقضة .فبعض الؤسسات الصحية قامت بإغلاق بعض التخصصات لندرة الموارد البشرية وإدماجها في مصلحة واحدة للتغطية عن فشل الوزارة الوصية والتضحية بالممرض .كفاك أيها السلبي من العياقة.وشكرا هسبرس.
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2
15 - تصحيح السبت 23 دجنبر 2017 - 20:37
يتعلق الامر بحركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب وتم رفع الدعوة بشكل قانوني امام المحكمة نظرا لاستنفاد جميع اشكال النضالية والوساطة النقابية و السياسية و الحزبية و المؤسساتية في شخص وسيط المملكة الدي مع الاسف لم تدعه صداقته للوزير ان يكون حازما في هذا الملف الذي يراوح ادراج هذه المؤسسة مند 11 شهرا وتم رفع الدعوى الشطط في استعمال السلطة ضد الادارة كونها اضرت بالمنفعة الفردية للاشخاص المتضررين من هذا المرسوم فكيف لممرض قضى ازيد من 8 سنوات سجينا في الزنزانة 9 وتاتي الوزارة لتضرب سنوات العمل و تامارة في الجبال و الصحاري و الليالي الطوال داخل ردهات المستشفيات في الصفر ويتساوى مع حديثي التخرج اضف الى ذالكم تقسيم دوي الحق الى قسمين في ضرب واضح لمبدئ تكافؤ الفرص..النضال لاينتهي الا ببلوغ الهدف انتهى
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0
16 - متتبع السبت 23 دجنبر 2017 - 21:15
القانون لا يسري بأثر رجعي . ثم أن التسوية كانت أصلا إلا لإرضاء الفئة المذللة اي الممرضين لأنه لا يمكن المقارنة أصلا بين التكوين الجامعي الأكاديمي و بين تكوين تقنيي الصحة اللذي يعتبر تكوين مهني يمر جله بالتداريب المهنية الميدانية و بعد العويل و الصراخ حصلوا على التسوية و درجة خارج الاطار و يطالبون الان بالاثر الرجعي هزلت!!! و النتيجة ضعف المردودية سوء المعاملة و الغياب الغير المشروع الحل الوحيد هو تشغيل الممرضين بموجب عقود مثل المعلمين و ذلك لحفظ المصلحة العامة
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0
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