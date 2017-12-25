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الرئيسية | مجتمع | معاناة صامتة .. أشعة الشمس تُخرب جلد "شاب قمري" في كلميم

معاناة صامتة .. أشعة الشمس تُخرب جلد "شاب قمري" في كلميم

معاناة صامتة .. أشعة الشمس تُخرب جلد "شاب قمري" في كلميم
محمد أكينو من كلميم
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 08:00

يعيش عزيز خرخاش في صمت مع مرضه النادر في أحد أحياء تيرت بكلميم، يعاني الشاب العشريني من مرض يسمى "جفاف الجلد المصطبغ"، ويطلق على الأطفال الذين يصابون به "أطفال القمر" أو "القمريون"، بسبب عدم قدرتهم على البقاء تحت أشعة الشمس، ولا يعيشون بشكل طبيعي إلا ليلاً، تحت ضوء القمر، ويقدر عددهم في المغرب بأكثر من 500 شخص.

يقول الأطباء إن هؤلاء المرضى يصابون بحروق وتقرحات جلدية بعد التعرض للشمس، وتظهر على جلودهم بقع من تغيرات اللون، إضافة إلى تقشر الجلد وتورم جفون العيون والتهابها.

تحدث عزيز لهسبريس بكثير من الألم عن طفولته التي ذاق فيها مرارة اليتم بفقدان الأبوين، ومعاناته مع هذا المرض النادر، وقال: "أنا الوحيد في الأسرة المصاب بهذا المرض، لدي إخوتي من أبي سالمين ولم يصابواْ به"، وأضاف بنبرة حزن: "خرجت للحياة ولم أجد أبي، وبعده توفيت والدتي وعشت يتيماً منذ صغري، كل ما تبقى لي حينها هي جدتي، التي ربتني واحتضنتني حتى توفاها الله، وأصبحتُ الآن أعيش عند عمتي هنا بكلميم".

وأشار هذا الشاب إلى أنه لا يستطيع البقاء تحت الشمس لمدة طويلة، وأوضح قائلا: "كنت أعيش في قرية ضواحي شيشاوة، وعانيت كثيراً بسبب الظروف القاسية للبادية وارتفاع درجات الحرارة التي تزيدني مرضاً"، مضيفاً: "لما أتيت إلى كلميم تحسنت حالتي كثيراً، وأصبحت أتناول دوائي بانتظام ويمكن أن أخرج وأقضي أغراضي نهاراً ولكن بسرعة كبيرة"، وزاد: "إذا بقيت في الشمس طويلاً ترجع أعراض المرض بقوة من جديد وأبدأ في حك الجلد حتى يتشقق ويخرج منه الدم".

وعبر الشاب القمري عن شكره لبعض الجمعيات بكلميم وبعض المحسنين الذين يساعدونه، وقال بنبرة تأثر: "لم أحظ بفرصة الولوج الى المدرسة في طفولتي بسبب هذا المرض الذي منعني من الخروج إلى الشمس، إضافة إلى ظروف اليتم القاسية وعدم وجود مدرسة خاصة بمثل هؤلاء المرضى بقريتنا".

وطالب عزيز الجهات المعنية بمساعدته والالتفات إلى معاناته، هو وكل الأطفال والشباب الذين يعانون من هذا المرض النادر، مبرزا أنه يحتاج الدواء والمراهم الضرورية للتخفيف من المرض، وقال: "أسكن حالياً مع عمتي التي لم تفرط في منذ وفاة جدتي رحمها الله".

ولم يمنع المرض هذا الشاب من متابعة فريقه الرياضي المفضل في كرة القدم، ومحاولة التعايش مع المرض والتغلب على معاناته.

في المقابل، أورد إبراهيم آيت بنعلي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بكلميم، أن المندوبية الإقليمية لا تتوفر حالياً على إحصائيات دقيقة للمصابين بهذا الداء بإقليم كلميم، وقال: "هذا مرض نادر يعاني المصابون به من صعوبة العيش تحت أشعة الشمس".

وأضاف: "لدينا طبيبة متخصصة في أمراض الجلد، والمصلحة الاجتماعية في المندوبية الإقليمية تفتح أبوابها للمساعدة الاجتماعية لهؤلاء المرضى"، كاشفا أن هؤلاء المرضى "يمكنهم التقدم إلى المندوبية، ونحن سنقدم لهم المساعدة اللازمة"، مقرا بأن "مستلزمات الدواء تستنزف الأسر لأنه مرض مزمن".

للتواصل مع عزيز خرباش: 0643209914

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - قنيطري ،،، الاثنين 25 دجنبر 2017 - 09:11
هو مرض نادر لكنه جده خطير مثل الاشخاص الذين يعانون من حساسية الماء ..
ما يؤزم من وضعية اصحاب الامراض النادرة هو عدم وقوف الدولة بجانبهم ، لا من ناحية الادوية و لا مساعدات مادية شهرية و لايستفيدون من تجربة الغرب في الفضاءات المفتوحة لاصحاب مثل هذا المرض .. لك الله ياوطني ، ففريب يوم الحساب ، حساب سارقي الفوسفاط و الذهب و السمك ....
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111
2 - جهل بلا حدود الاثنين 25 دجنبر 2017 - 09:14
صراحة هؤلاء الأشخاص العظيمين وجب تخصيص شهرية لصالحهم تقدر ب 2500 درهم من خزينة الدولة. اصحاب الاحتياجات الخاصة على العين والراس. والله انتم فخر لنا، عزتنا بعزتكم، وهنائنا بهنائكم. احبكم يا اخوتي.
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158
3 - كينيطريس ! الاثنين 25 دجنبر 2017 - 09:21
هل هذا هو المغرب الذي يقول فيه المعلقون انهم مستعدون للتضحية من اجله امام البوليزاريو .. و اصحاب الامراض النادرة و المعاقين و اصحاب الامراض المزمنة يبكون ليلا نهار بدون مساعدة في بلد الفوسفاط الذهب السمك !!!
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82
4 - Yassine الاثنين 25 دجنبر 2017 - 09:28
يجب عل الدولة مساعدة هولاء الاشخاص وليس بالدعاء كما يفعل بعض الاغبياء يدعون ليل نهار والحالة كما هيا كما في فلسطين او اي مكان فيه المسلمين مضطهدين وكل مايقولون ابتلاء او هده جنة الكافر ان الله يمهل ولايهمل حكمة كل هته المصطلحات التي لاتغير في الحقيقة شيى
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32
5 - صحراوية متواضعة الاثنين 25 دجنبر 2017 - 09:36
اسأل الله له الشفاء وأن يظل الرابط الأسري قويا لاحتصانه ومساعدته .واتمنى من الدولة والمؤسسات دعم كل المرضى والتحسيس بقبول الاختلاف وادماج اخواننا هؤلاء في الدراسة والتعلم ليلا حسب ظىروفهم فهذا من اوجب حقوقهم
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27
6 - oussama الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:11
يا خوتي المغاربة ما عرفتش واش حتا نتوما بحالي ولا لا ، و لكن أقسم و رب الكعبة أن مثل هذه الأخبار تحز في قلبي حزا كبيرا و ما هي إلى ثواني حتى تبدأ عيناي تسيل دما و لا أقول دمعا حزنا على إخوتي الذين يموتون في صمت ... و نريد أن ندخل الجنة كنضحكوا على نفوسنا...، ثروات بلادي في كل مكان و شعبها مهمش إلى أبعد الحدود،
و يبقى السؤال الذي لم نجد له جوابا، إلى متى سنبقا هكذا ؟
الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة
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46
7 - سعيد الاثنين 25 دجنبر 2017 - 10:45
لك الله يا اخي .للتعلم أننا كتلاميد منذ السنة التحضيرية مرورا بالإعداد ثم التانوي والجامعي يؤدى على كل هذه المراحل رسوم التأمين مع العلم ان لا أحد يستفيد من حقوق التأمين مع العلم انه اجباري.اليس من حق هؤلاء الاستفادة ولو من جزء من العائدات الطائلة.وشكرا لكن يهمهم أمر هؤلاء المطلوبين على امرهم
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22
8 - ابوطارق TIR الاثنين 25 دجنبر 2017 - 11:23
لازم الدولة تعمل راتب لماذا الولد المريض واليتيم راتب علي طول حياته ، الملك ابوه والدولة امه، اعطيه حقه ياامة الاسلام ،
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28
9 - حسن الاثنين 25 دجنبر 2017 - 12:40
شافاك الله وعافاك أخي الكريم والله ثم تالله لو كنت مسؤولا او لي أموالا لما ضحيت من أجلك بالغالي والنفس لوجه الله الكريم ولكن العين بصيرة واليد قصيرة ولا املك الا ان أقول اللهم يا ربي يا خالق السموات والارض اشفي هذا الشاب انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما.
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14
10 - متعاطف الاثنين 25 دجنبر 2017 - 14:13
هدا الاخ رغم المرض فهو يحمل قميص الوداد الرياضي فاننا نريد من شي مسؤول من نادي الوداد ان يحفزه على الاقل هدا المشهد ويتقدم بمساعدة مهمة لهدا الشاب .وسنشكره جميعا على دلك.
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19
11 - امل الاثنين 25 دجنبر 2017 - 15:24
شفاك الله يا ولدي فكلنا جسد واحد ومابه انت اليوم قد اكون انا او ابني فيه غدا ماهي الا الايام تتداول بيننا انتم اقصد كل من يعيش حالة اعاقة او مرض صعب ومكلف هم نحن ونحن انتم وتضامننا ليس تبرعا بل هو واجب علينا جميعا اتمنى لو يخصص صندوق لكل من يحتاج مساعدة مادية من ابناء هذا الوطن الحبيبوالله كم اخشى يوم نلقى الله ويسالنا عنكم
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2
12 - ABDEL الاثنين 25 دجنبر 2017 - 15:29
الله يشفيه..ابني فيه نفس المرض .أو هد المرض من الأمراض النادرة ...مرض وراتي .ليس له علاج لحد ألان.فقط هناك كريمات تخفف من معناة المصاب.ليكون في علم الجميع أن هد المرض ليس معدي علي الأطلاق.تكون حد الحالة عندما يكون الأباء حاملين نفس الجينات هنا تكون نسبة الأصابة عند الجنين أكتر ب75%.نتمني من السلطات تقوم بشي مبادرة اتجاه أطفال السمكية ولو توفر لهم الدواء .كريمات +neotigason.نوع المرض ل- في هد الشاب هو ichtiosis lamelar..مرض السمكية وليست له أي علاقة باطفال القمر..أنصحك أخي بالاستحمام بما البحر يساعد في سقوط القشور الميتة.
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5
13 - aguida الاثنين 25 دجنبر 2017 - 17:03
je crois qu'il s' agit d'une malade dermisue aussi comme le Xéroderma pigmentosum et qui s' appelle Ictyose.
Quoi que soit nous avons biens reçu ton message
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