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الرئيسية | مجتمع | "تهديد أمن الدولة" يدفع القضاء إلى الاستماع لمنجب ومن معه

"تهديد أمن الدولة" يدفع القضاء إلى الاستماع لمنجب ومن معه

"تهديد أمن الدولة" يدفع القضاء إلى الاستماع لمنجب ومن معه
هسبريس - أمال كنين
السبت 23 دجنبر 2017 - 13:00

عادت قضية الحقوقي المعطي منجب والنشطاء الستة إلى الواجهة من جديد مع اقتراب تاسع جلسات محاكمتهم، في المقابل عادت المنظمات الدولية إلى الاحتجاج على ذلك، معتبرة أن الأمر يدخل في إطار التضييق على حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة.

وقالت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان إن "المحكمة ستستمع من جديد للمعطي منجب وستة حقوقيين وإعلاميين آخرين بسبب أنشطتهم المدافعة عن حرية التعبير في البلاد، وينبغي أن تستغل السلطات المغربية هذه الجلسة التي تعد هي التاسعة من أجل وضع حد لهذه المضايقات ووضع حد لتشويه سمعتهم وتعريضهم لمحاكمات لا نهاية لها".

ويتعلق الأمر بكل من المعطي منجب، وصمد عياش، ومرية مكريم، ورشيد طارق، وهشام منصوري، وجميعهم أعضاء في الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية، بالإضافة إلى الرئيس السابق لجمعية الحقوق الرقمية هشام خريبشي، المعروف باسم هشام المرآة، ومحمد الصبر. ويتابع هؤلاء بتهمة "تهديد أمن وسلامة الدولة"، وهي التهمة التي قد تعرضهم للسجن ما بين سنة إلى خمس سنوات على أساس المادة 206 من القانون الجنائي.

وقالت حفيظة شاكر، نائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في بيان نشرته المنظمة الدولية، "يجب أن تكون جلسة الاستماع هذه فرصة للمغرب للامتثال لالتزاماته الدولية في هذا المجال من خلال التخلي عن هذه الإجراءات التعسفية التي تهدف فقط إلى معاقبة أنشطة المعطي منجب وزملائه في مجال حقوق الإنسان".

وقال جيرلاد ستابروك، الأمين العام لمنظمة "OMCT"، إن "مضايقتهم (منجب ومن معه) القضائية المستمرة، ولاسيما من خلال الطول المفرط للإجراءات القضائية المتخذة ضدهم، تشكل انتهاكا صارخا للحق في محاكمة عادلة".

وأكدت الفدرالية أن "التهم الموجهة ضد النشطاء السبعة تهدف إلى إسكاتهم والتشكيك في كفاحهم من أجل تعزيز حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات من خلال إنشائهم لتطبيق (صانع القصة) (story maker)، والترويج لشكل من أكال صحافة المواطن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - يوسف المغربي السبت 23 دجنبر 2017 - 13:23
لقد اتضح اخيرا ليس هناك لا حقوق ولا ديمقراضية فكل من مس سلامة المغرب يعاقب اشد العقوبة والسلام
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35
2 - ايت الراصد:المهاجر السبت 23 دجنبر 2017 - 13:33
باختصار يظن الحكام المخزنيون انهم تجاوزوا انتفاضات الربيع العربي وأنهم الان بمنأى عن التغيير الديمقراطي ولهذا فانهم الان يحكمون قبضتهم الأمنية بتحكم ممنهج ..وينتقمون من كل احرار هذه المملكة -السعيدة لخدام الدولة ومن معهم لاشريك لهم-٠ !؟؟
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37
3 - مهاتما غاندي السبت 23 دجنبر 2017 - 14:02
حقوق الإنسان بما فيها حرية الرأي و التعبير و الإعتقاد هي دائما على الرأس و العين و لا يتنكر لها إلا أعداء الإنسان الحر الكريم..ماأستغرب له شخصيا هي اللغة الآمرة الناهية التي تستعملها بعض المنظمات الحقوقية الدولية (يجب و يجب و يجب..) في تعاملها مع قضيية منجب و غيرها فتكون النتيجة مفاجئة في سلبيتها و ضررها ربما أكبر من نفعها للمعنيين مهما كانت عدالة قضيتهم..أحيانا يفرض المثل "بلارج جا يبوس ولدو عورو" نفسه بقوة!..عدا ذلك لا يمكن إلا التضامن مع المعطي منجب و رفاقه و مطالبة المخزن بالكف عن سياسة الترصد و الإنتقام.
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-28
4 - ديما مغربي السبت 23 دجنبر 2017 - 14:11
اللي مادار رأسو فالنخالة ماينقبو الدجاج! !!!!!!!!!!!
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-44
5 - حزين جدا جدا على الامة السبت 23 دجنبر 2017 - 14:17
ما رأي هذه المنظمات فيما يتعرض له اطفال ابرياء في فلسطين الجريحة ؟؟ أم ان أولوية هذه المنظمات هو احتضان فقط من يريد بيع وطنه و الارتماء في أحضان المستعمر، ويبقى الملف الحقوقي هو حصان طروادة.
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-22
6 - مغربي مغترب السبت 23 دجنبر 2017 - 14:23
حرية التعبير لها حدود وحين يتخطاها أي كان وجب محاكمته وإلا سيصبح المجتمع مثل الغابة
سلام
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-19
7 - Amime السبت 23 دجنبر 2017 - 14:35
يجب التفريق بين الدولة من جهة و البلد او الوطن من جهة اخرى. انتقاد الدولة ليس جريمة بل واجب. الدولة بمؤسساتها في خدمة الوطن المقدس والمواطنين و ليس العكس.
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46
8 - Fikri السبت 23 دجنبر 2017 - 14:51
ان تتجرأ في المغرب ان تعبر عن موقف سياسي لا يتماشى مع السياسة المتبعة في المغرب مصيرك عن طريق مجموعة من القوالب اما التجرجير في المحاكم او الاعتقال التعسفي ، كفاكم مغامرات وضربوا في المعقول.
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6
9 - التخليطة السبت 23 دجنبر 2017 - 15:20
تهمة تهديد الدولة تهمة فضفاضة قابلة لتلبيسها للجميع خاصا في كوريا الشمالية
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21
10 - وطني بدون حدود السبت 23 دجنبر 2017 - 15:28
هاد مونجيب و أمثاله خاصهم يترباو شوية راه الوطنية عندهم مفقودة شوية أو ربما باعوها ! المعارضة احيانا جيدة و صحية في المجتمع السياسي و لكن عندما تصبح المعارضة معارضة فقط من أجل المعارضة هنا يجب وقفها و إصلاحها و إصلاح بوصلتها ! وشكرا
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-33
11 - الطيب بنكيران السبت 23 دجنبر 2017 - 16:48
سبحان الله، التهم جاهزة، كل من ينادي بالحرية والعدالة والكرامة، تلفِق له تهم مثل، تهديد أمن الدولة، التعامل مع جهات خارجية، التخابر مع أعداء الوطن. متى سيستيقظ المخزن من سباته ويعترف علانية ان مثل هذه التهم أصبحت تجلب السخرية والضحك على هؤلاء .... الذين يريدون التحكم في رقاب الشعب باي ثمن .
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8
12 - saood السبت 23 دجنبر 2017 - 19:11
ياك النظام زامت ليا الشلاهبية دوك لبيعين الوطنية والمواطنة فابور دوك لي يدعون الدفاع عن الحقوق والحرية وهم ابعد ما يكونون بعدا عن هذه المبادئ اسيدي انا فقير ضعيف ماديا لكن لم يسبق لي ان كلفت مثل هؤلاء للدفاع عني انا حريتي تتجلى في عدم المس يعرضي واخرج واعود الى بيتي دون مضايقة من احد اعيش على مستواىا و امكانياتي وراضي والحمد لله من بطمح الى الاعلى يتعب ورزقي مضمون من عند خالقي منجب معروف وسيرته معروفة وشرح الواضحات من المفضحات
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4
13 - Ghomari السبت 23 دجنبر 2017 - 19:15
ما هي جريمة منجب حتى يحاكم 9 مرات؟
ألأنه يفتح فمه لانتقاد الحكومة؟
إنه لم يرفع سلاحا و لم يرم بحجارة، لماذا تريدون أن تكممــوا أفواه الناس؟
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-1
14 - ابي الجعد...يا زينة المدن السبت 23 دجنبر 2017 - 19:39
كثير من الناس يجهلون جهلا قاصما ما تعنيه بالحرف كلمتي حقوق الانسان....!!!!
هل حقوق الانسان وكرامته وحقه هو الاختباء في ثوب الخاءن ..الذي يهدد شعبه وبلده..؟؟؟!!!
انهم وجدوها عذرا نافعا ان يقوم كل من هب ودب ويتفوه ويتشدق بضرورة احترام حقوق الانسان ولو كان الرجل ماشيا ليحرق بلده....دولته....بني جلدته فقط ليبقى اعداء الوطن والبلاد والعباد ناشطين وهانيين...!!!!
نحن نختلف في كثير من الامور مع ما يريدون ان يفرضوه علينا السياسيون ....المرتشون ..والمخزن
لكن امن بلادنا هو اولى الاولويات ولا مكان للخونة فيها
هنا في اوروبا اؤكد لكم انهم يضربون عرض الحاءط اي حقوق للانسان عندما تعترض وتتعارض مع امن البلد والناس .....انهم يفرضون القانون....ولا ينصتون للمنظمات الحقوقية الكاذبة المتملقة...!!!!
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2
15 - انت على حق السبت 23 دجنبر 2017 - 19:48
الى المعلق رقم 4 ديما مغربي...انت على حق خلي الدجاج ياكل النخالة وقول العام زين...انا اشفق على امثالك يا اخي و هم كثر مع الاسف
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