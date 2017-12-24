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كُتّاب وآراء
منبر انفصالي يتهم وفدا جزائريا بالتطبيع مع المغرب
اتهمت منابر إعلامية موالية لجبهة البوليساريو الانفصالية وفدا جزائريا شارك في أشغال القمة المغاربية الثانية للقادة الشباب، التي احتضنتها مدينة العيون خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و25 دجنبر الجاري، بالتطبيع مع ما أسمته "الاحتلال المغربي".
وفي هذا الصدد قالت صحيفة "Futurosahara"، التابعة للتنظيم الانفصالي، إن "الوفد المشار إليه ارتكب خرقا جديدا بشأن القرارات والمواثيق الدولية بسبب مشاركته، رفقة ممثلين عن بلدان مغاربية مثل تونس وليبيا وموريتانيا، في نشاط رسمي ينظم بعاصمة الصحراء الغربية الخاضعة للاحتلال".
وتبعا للمصدر الإعلامي ذاته، الذي وصف المشاركة بـ"الخطوة المثيرة"، فإن "الوفود الجزائرية دأبت على مقاطعة الفعاليات السياسية والرياضية الدولية التي تشارك فيها بعض الفرق الصحراوية، بسبب انتهاكها للقانون الدولي الذي لا يعترف بأي سيادة مغربية على هذه المناطق"، وأشار أيضا إلى أن "هذا الملتقى يأتي في إطار سياسة الأمر الواقع التي يمارسها الاحتلال المغربي وسط صمت القيادة الصحراوية التي تسوق انتصارات سياسية لم يلمسها المواطن على أرض الواقع".
وفي الأخير، دعت الصحيفة السلطات الجزائرية إلى "إلزام مواطنيها بعدم المشاركة في التسويق للاحتلال المغربي في المناطق الصحراوية، لأن هذه المشاركة تعتبر شكلا من أشكال التطبيع مع واقع دام أزيد من أربعة عقود"، وفق تعبيرها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
ولكن يوم يأخذون العلقة التي تتحقون تعلمون ما معنى التطبيع يا من تتاجرون بأعراض و ماسي أبناء شعبنا المحتجزين لديكم يا لصوص المعونات الغذائية
ياربي تطلع في رؤو المسؤولين عن الجيش المغربي ويقوموا بحملة لتطهير الحدود من الميكروبات واسترجاع ما ثم التغاضي عنه لفترة طويلة من الزمن
وتحيات لاخوتي في المغرب والجزائر
هل نسيتم ايها الانفصاليون ان المغاربة والجزائريين اخوان واشقاء من فصيلة واحدة يشتركون الاسلام والعروبة والامازيغية والعادات والتقاليد ومهما طال الخلاف السياسي بينهما لا بد ان تعود المياه الى مجاريها علما ان ان اقرب شعب في المنطقة للمغاربة هم الجزائريون والعكس صحيح ايضا.
والمسألة الثانية ؟ هل هده خدعة أخرى من النظام الجزائري أو رسالة خاصة إلى المجتمع الدولي أن الجزائر لا علاقة لها بموضوع الصحراء المغربية ويجب على الأمم المتحدة أن تبعادها من هدا النزاع .
والأيام القادم هم من ستحدد هدا الامر.
وشكرا لكل من يساهم في عمليت السلام نحن مسلمون وديننا ياءمرنا ان نكون
اصبح الانفصاليون يتدخلون في الجزائريين الأحرار هده خطوة
عما قريب سوف يتدخلون في الدستور الجزائري هههه
ادن الامين العام للا مم المتحدة انها محايدة عندما
طالبها بحل المشكل مع المغرب.
البوليزاريو بدات ترقص رقصات الديك المدبوح
والحمد لله أن هذا السرطان لم يتسرب إلى الشعب التونسي والليبي ونسبيا الموريتاني
هؤلاء المرتزقة يشبهون السرطان في المنطقة ووجب بثره حتى لا يستفحل أكثر من خلال أبواقه الدعائية التي تنشرالخبث والكذب والتضليل
le POLISARIO est un torchon de toilette qu'il faut éviter de s'approcher pour ne pas sentir mauvais. le moment venu il sera balayé.