منبر انفصالي يتهم وفدا جزائريا بالتطبيع مع المغرب

مُتابعة من خالد ملوك

اتهمت منابر إعلامية موالية لجبهة البوليساريو الانفصالية وفدا جزائريا شارك في أشغال القمة المغاربية الثانية للقادة الشباب، التي احتضنتها مدينة العيون خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و25 دجنبر الجاري، بالتطبيع مع ما أسمته "الاحتلال المغربي".

وفي هذا الصدد قالت صحيفة "Futurosahara"، التابعة للتنظيم الانفصالي، إن "الوفد المشار إليه ارتكب خرقا جديدا بشأن القرارات والمواثيق الدولية بسبب مشاركته، رفقة ممثلين عن بلدان مغاربية مثل تونس وليبيا وموريتانيا، في نشاط رسمي ينظم بعاصمة الصحراء الغربية الخاضعة للاحتلال".

وتبعا للمصدر الإعلامي ذاته، الذي وصف المشاركة بـ"الخطوة المثيرة"، فإن "الوفود الجزائرية دأبت على مقاطعة الفعاليات السياسية والرياضية الدولية التي تشارك فيها بعض الفرق الصحراوية، بسبب انتهاكها للقانون الدولي الذي لا يعترف بأي سيادة مغربية على هذه المناطق"، وأشار أيضا إلى أن "هذا الملتقى يأتي في إطار سياسة الأمر الواقع التي يمارسها الاحتلال المغربي وسط صمت القيادة الصحراوية التي تسوق انتصارات سياسية لم يلمسها المواطن على أرض الواقع".

وفي الأخير، دعت الصحيفة السلطات الجزائرية إلى "إلزام مواطنيها بعدم المشاركة في التسويق للاحتلال المغربي في المناطق الصحراوية، لأن هذه المشاركة تعتبر شكلا من أشكال التطبيع مع واقع دام أزيد من أربعة عقود"، وفق تعبيرها.