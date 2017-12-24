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الرئيسية | مجتمع | منبر انفصالي يتهم وفدا جزائريا بالتطبيع مع المغرب

منبر انفصالي يتهم وفدا جزائريا بالتطبيع مع المغرب

منبر انفصالي يتهم وفدا جزائريا بالتطبيع مع المغرب
مُتابعة من خالد ملوك
الأحد 24 دجنبر 2017 - 11:50

اتهمت منابر إعلامية موالية لجبهة البوليساريو الانفصالية وفدا جزائريا شارك في أشغال القمة المغاربية الثانية للقادة الشباب، التي احتضنتها مدينة العيون خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و25 دجنبر الجاري، بالتطبيع مع ما أسمته "الاحتلال المغربي".

وفي هذا الصدد قالت صحيفة "Futurosahara"، التابعة للتنظيم الانفصالي، إن "الوفد المشار إليه ارتكب خرقا جديدا بشأن القرارات والمواثيق الدولية بسبب مشاركته، رفقة ممثلين عن بلدان مغاربية مثل تونس وليبيا وموريتانيا، في نشاط رسمي ينظم بعاصمة الصحراء الغربية الخاضعة للاحتلال".

وتبعا للمصدر الإعلامي ذاته، الذي وصف المشاركة بـ"الخطوة المثيرة"، فإن "الوفود الجزائرية دأبت على مقاطعة الفعاليات السياسية والرياضية الدولية التي تشارك فيها بعض الفرق الصحراوية، بسبب انتهاكها للقانون الدولي الذي لا يعترف بأي سيادة مغربية على هذه المناطق"، وأشار أيضا إلى أن "هذا الملتقى يأتي في إطار سياسة الأمر الواقع التي يمارسها الاحتلال المغربي وسط صمت القيادة الصحراوية التي تسوق انتصارات سياسية لم يلمسها المواطن على أرض الواقع".

وفي الأخير، دعت الصحيفة السلطات الجزائرية إلى "إلزام مواطنيها بعدم المشاركة في التسويق للاحتلال المغربي في المناطق الصحراوية، لأن هذه المشاركة تعتبر شكلا من أشكال التطبيع مع واقع دام أزيد من أربعة عقود"، وفق تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - hamid الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:00
ils sont marrant ces bandes de criminels, merhba b les algériens partout au maroc vous êtes les biens venus, le polizbal veux contrôler le peuple algérien lool mais je rêve
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81
2 - simo الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:04
الذي لا يفهمه البوليزاريو هو ان الأخوة وليس التطبيع متجدرة في كروموزومات الشعبين. أما النزاع فهو سياسي ويتغير من الزمن وهي بالنسبة لنا سحابة صيف. وهذا النزاع مآله الزوال لأن إرادة الشعوب قوية. وحينها ستبقون تائهين في صحاري قاحلة محاصرين كما هو حالكم من الجزائر وموريتانيا أما وطنكم الأم المغرب فهو فاتح أبوابه لكم.
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119
3 - aissa الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:05
لا تطبيع ولا هم يحزنون، مشراكة مغاربية و نحن نرحب بكل إخواننا، و حتى أنتم يا من سميتم أنفسكم بوليزاريو مرحباً بكم في وطنكم في أي وقت من طنجة إلى لڭويرة.
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99
4 - في الصميم الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:08
وصلت الوقاحة بالمرتزقة ان يصفوا وفد الشباب الجزايري المشارك بالمنتدى أنه تطبيع (التطبيع) وهل نحن المغاربة والمغرب لسنا اشقاء في مخيلت المرتزقة او جاران او دولتنا مسلمتان طبعا لن نحتاج ولم نحتاج ان نوضح من نحن لمجموعة مرتزقة منضمة إرهابية فيوزية تتجار بالبشر وتنتشر في العالم من اجل السعاية على حساب ناس محتجزين باسم التحرر
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73
5 - تمغربيت الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:09
لا تقلقوا فسيدتكم جارة السوء لا تريد تطبيع العلاقة معنا.. لا تجعلونا نصدق أن لكم استقلالية القرار وانتم مجرد تابعين لهم بيادق في يدهم..
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60
6 - عادل بوموجة الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:10
يا عباد الله لا وجود لشيء إسمه البوليزاريو نحن عندنا حرب مع أبناء جنود فرنسا الذين يجلسون على رقاب إخواننا الجزائريين نتمنى من المسؤولين المغاربة إعطاء الضوء الأخضر للجيش المغربي لتحرير الشعب الجزائري من الفقر والقمع والإضطهاد الذي يمارسه عليه نظامه الجبان
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-27
7 - مغرب الحضارة الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:17
اقول لهذه الصحيفة الصفراء futuro negro عن اي اراض تتكلمين فالصحراء مغربية وستبقى الى الابد فقط لانها مغربية .فوالله لن نفرط في ذرة رمل واحدة فقط لأنها مغربية. وسنسترجع ماتبقى فقط لأنها اراضي مغربية. اما البوليساريو والجزائر فلا دخل لهم في ارضنا نعقد فيها ما نشاء من لقاءات ونحن مستعدون للمواجهة ولو اقتضى الامر عقود وعقود.نحن مغاربة واسالوا عنا التاريخ. اما السباب والشتم صباح مساء فلن ينفعكم في شيء.
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62
8 - ياسين ايت تزنيت الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:18
انبحوا و انبحوا وزيدو انبحو وفي الاخير الصحراء مغربية . عن اي حتلال تتحدثون ههههه قال لك احتلال هل انا عندما اذهب الى بيت جدي اعتبر ذلك احتلال وكذلك الصحراء فهي موطن و لصل اجدادنا من المرابطين الى الصنهاجة و المتونة و الادارسة و السعديين ووو اقراؤو التاريخ.
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52
9 - لحنين75 الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:20
أنهم مغاربة أحرار يريدون العودة إلى الوطن الام وليس بالانفصالين يا مرتزقة يا ارهابيبن !! لقد انفضحت اكاذبكم و مكركم الخبيث !! كفى بالاسترزاق باخواننا المغاربة الصحراويين المحتجزين في معسكرات تندوف و الزنزانات الجزائرية. .! قال المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه و أدخله فاسح جنانه :" ان الله و الوطن غفور رحيم".!! و السلام عليكم شكرا هسبرس.
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37
10 - نبيل القنيطرة الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:22
قال المنبر التطبيع مع المغرب لكم الحق أن اقولوا هذا الهراء
ولكن يوم يأخذون العلقة التي تتحقون تعلمون ما معنى التطبيع يا من تتاجرون بأعراض و ماسي أبناء شعبنا المحتجزين لديكم يا لصوص المعونات الغذائية
ياربي تطلع في رؤو المسؤولين عن الجيش المغربي ويقوموا بحملة لتطهير الحدود من الميكروبات واسترجاع ما ثم التغاضي عنه لفترة طويلة من الزمن
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23
11 - مكناس الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:55
أنا بالي واقيلا الى البوليزاريو هو من يدبر شؤون الجزاءر وليس العكس. الجزاءر اعطتهم قليل من القوة وأصبحوا يتطاولون عليها. اليوم يأمرون وغدا يتدخلون في الشؤون الداخلية للجزاءر. إنهم ليسوا بأهل الثقة
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37
12 - فرحات المغربي الأحد 24 دجنبر 2017 - 13:08
الجزائر ،المغرب بلدان مستقلان يتمتعان بسيادة جغرافيا وتاريخيا وهما ممثلان على الصعيد العالمي ومعترف بهما عى صعيد منظمات دولية ولكل منهما سيادة ودستور ومجالس .أما أنتم يا مرتزقة إلى البحر يا شرذمة الخونة خنتم بلدكم الأصلي لا أرض ولا بحر
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21
13 - ادريس ابوخريص الأحد 24 دجنبر 2017 - 13:17
انا ليبي ويؤلمني القطيعة بين المغرب والجزائر من اجل مشكلة خلقها الاستعمار لاستنزاف الدولتين في صراع مرير الاجدى والاهم الاهتمام بالشأن الداخلي وتطوير الشباب وايجاد فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتوثيق العلاقات بعيدا عن الصراعات السياسية التي لا جدوى منها.
وتحيات لاخوتي في المغرب والجزائر
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25
14 - قدورNL الأحد 24 دجنبر 2017 - 13:44
لا أفهم كيف الاخوة في الجزائر يتقبلون مثل هذه التدخلات في سياستهم من قبل مجموعة من المرتزقة التائهين، زعما راه عندكم النيف كما تقولون دائما.
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15
15 - hamid الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:01
ايها البوزبال والله لن تحلموا بحبة رمل في الصحراء المغربية والله لم ننتظر الا الضوء الاخضر بمشيءة الله سنحرر جميع الاقاليم المغربية بما فيها تندوف وبير لحلو ووووووو في الاخير ستجدون انفسكم بدون ماوى لا الجزاءر لا موريتانيا وووو
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10
16 - حسن الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:02
الصحراء مغربية وستبقى مغربية الى ان يرت الله الارض ومن عليها
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11
17 - البيضاري الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:12
والله عشنا وشفنا حتى اصبحت البوليزاريو تعطي الدروس للجزاءريين في القانون الدولي وتملي عليهم ما يفعلون هههه!
هل نسيتم ايها الانفصاليون ان المغاربة والجزائريين اخوان واشقاء من فصيلة واحدة يشتركون الاسلام والعروبة والامازيغية والعادات والتقاليد ومهما طال الخلاف السياسي بينهما لا بد ان تعود المياه الى مجاريها علما ان ان اقرب شعب في المنطقة للمغاربة هم الجزائريون والعكس صحيح ايضا.
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10
18 - الزمر الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:16
السلام، هنا يطرح السؤال هل جبة الانفصال هي السبب في عدم فتح الحدود بين الجزائر والمغرب. أو بمعنى آخر هل هنالك لوبيات مساندة لهده الجبهة في الجزائر هي من تقف وراء هدا الامر . هل هده الجبهة نجحت أن تأثر في النظام والشعب الجزائري إلى هدا الحد . في ما لم ينجح المغرب في دالك ولو الشيء القليل.
والمسألة الثانية ؟ هل هده خدعة أخرى من النظام الجزائري أو رسالة خاصة إلى المجتمع الدولي أن الجزائر لا علاقة لها بموضوع الصحراء المغربية ويجب على الأمم المتحدة أن تبعادها من هدا النزاع .
والأيام القادم هم من ستحدد هدا الامر.
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7
19 - IBN JAZAIER الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:37
من المستحيل ان تفرض نفسك بالقوة على شعب اعزل ان يعيش تحتى ارجلك نحن في سنة 2018 وليس في عصر الجاهلية هناك قانون دول وسوف يفصل فالقضية وترتاح الشعوب كلنا احرار ومن حقنا ان نعيش بعيدا عن السيطرة والاستغلال اتمنى من مجلس الامن ان يسرع لانهاء هذا المشكل الذي فرق عائلات باءكملها
وشكرا لكل من يساهم في عمليت السلام نحن مسلمون وديننا ياءمرنا ان نكون
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-25
20 - منى الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:43
انقلب السحر على الساحر هههههه اصبح مرتزقة تندوف يعطون الاوامر للجزائر وان تتحرك وفق مظور البوليساريو
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9
21 - مغربي من فلادلفيا الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:54
يقول المثل دخلهم يخرجوك
اصبح الانفصاليون يتدخلون في الجزائريين الأحرار هده خطوة
عما قريب سوف يتدخلون في الدستور الجزائري هههه
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6
22 - far الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:19
هده مناورة جزائرية خجولة وكانها تريد ان تهمس في
ادن الامين العام للا مم المتحدة انها محايدة عندما
طالبها بحل المشكل مع المغرب.
البوليزاريو بدات ترقص رقصات الديك المدبوح
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3
23 - مغربي مغترب الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:23
سبق وان وصفت مرتزقة الرابوني بالسرطان الذي نخر جسم الشعب الجزائري إلى درجة أننا أصبحنا أحيانا لا نميز بيم الجزائري الأصيل وبيم المرتزق الرابوني الدخيل في كل مواقع التواصل الإجتماعي
والحمد لله أن هذا السرطان لم يتسرب إلى الشعب التونسي والليبي ونسبيا الموريتاني
هؤلاء المرتزقة يشبهون السرطان في المنطقة ووجب بثره حتى لا يستفحل أكثر من خلال أبواقه الدعائية التي تنشرالخبث والكذب والتضليل
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3
24 - le vagabond الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:25
والله مضحك. في يوم من الايام القادمة بحول الله سينقلب السحر على الساحر. ستصبح الجارة والبوليساريو "tom y jerry" القط والفأر.
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9
25 - جوابي الى "الزمر" الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:55
جواب عن سؤال الاخ "الزمر" في موضوع الحدود، و الله و انا صادق في ذالك ان غلق الحدود مع المغرب مطلب ثابت للشعب الجزاءري و لا توجد اي جهة اخرى متسببة في الموقف، و لن يقدر اي كان ان يغير شيء ما دام المغرب لم ينصاع للشروط المعلنة و من اهمها مشكلة الحشيش و التوقف عن الحملة العداءية الممنهجة ضد الجزاءر، انشر حق الرد من فضلك و شكرا ،
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-11
26 - منى الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:05
رقم19 ولماذا لا تطبق كلامك على جمهورية القبائل المحتلة ورئيسها الشرعي المطرود فرحات مهني وتضطهدون حركة الماك المناضلة
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6
27 - abdo1 الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:19
سوف يستيقظ الشعب الشقيق الجزاءري ليقول كلمته بطرد كل انفصالي من تندوف وبخلق اواصر الاخوة والجوار مع المملكة المغربية من طنحة لكويرة وبالتالي خلق علاقات اقتصادية اجتماعية سياسية وتنموية . و ان الصبح لقريب . شكرا هيسبريس
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-1
28 - جزائري الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:22
اهلا بالاشقاء المغاربة ببللدهم الثاني الجزائر.
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3
29 - le vagabond الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:47
إلى الأخ الشقيق ibn al jazair لماذا لا تعطون استقلال للقبايل يا من تدعون الدفاع عن تقرير مصير الشعوب والافتخار بالاستعمار والحدود الموروثة عليه. والله أمركم لغريب" كل شي فيكم كل شي منكم". اما عن ما سماه البوليساريو بالتطبيع فهو نكتة جميلة جدا، والله العظيم رغم الحدود المغلقة لازلنا في اتصال مع خالتي وأبناءها من وهران إلى الناظور لكن، مع كل اسفي من السياسيين، عبر اسبانيا ورغم كل الصعوبات فلن تقطع صلة الرحيم مع الإخوة. قلك التطبيع والله ما تحشموا يا مرتزقة .
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4
30 - ahmad الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:09
vous donnez trop de crédit à cette bande de mercenaires. ça n'a rien avoir avec les Algériens et les Marocains. une erreur des ex dirigeants algériens de tendance marxiste-leniniste que le régime actuel cherche à réparer mais comment en présence de documents officiels signés à IFRANE Par le défunt BOUMEDIANE et feu SM HASSAN II OU IL N'Y A PAS TRACE NI DE LA RASD NI DE CE GROUPUSCULE QU'EST LE POLISARIO et ou la révision du tracé frontalier était explicitement RECONNUE par les deux parties?
le POLISARIO est un torchon de toilette qu'il faut éviter de s'approcher pour ne pas sentir mauvais. le moment venu il sera balayé.
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