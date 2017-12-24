مديرون يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية

صالح الخزاعي

أصدرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بخريبكة، بيانا عقب "تدارس الملف المطلبي الإقليمي والجهوي والوطني، والتصور العام لبرنامج التكوين، وتنظيم العمل الاجتماعي للفرع، واستحضار الوضع العام المؤطر للمدرسة العمومية والمهام الجديدة للإدارة التربوية".

وبعد أن عبر التنظيم الجمعوي عن "تقديره لجميع المديرين على الجهود المبذولة، في غياب الشروط الإدارية والتدبيرية والمادية والبشرية الكفيلة بالنهوض بالمدرسة العمومية والمنظومة التربوية"، أبدى استغرابه من "عدم توصل المؤسسات بتقارير نتائج الافتحاصات منذ نهاية الموسم الدراسي الفائت".

وتشبث المديرون، من خلال البيان ذاته، بـ"المطالبة بحقهم في التعويضات عن سنتي 2013 و2014 المسلوبة بدون وجه حق"، مع مطالبة المسؤولين إقليميا وجهويا بـ"العمل على توحيد التعويضات في الجهة، ورفع التعويضات الجزافية عن التنقل والامتحانات الإشهادية، وتوحيدها بين الأكاديميات".

وطالب المديرون والمديرات بـ"خلق إطار للإدارة التربوية بالقانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية يراعي الوضع الاعتباري للمدير بالمؤسسة العمومية"، داعين في الوقت ذاته إلى "توضيح الموقف من عدم استفادة المديرين من هيئة التوجيه والتخطيط من الحركة الإدارية الوطنية، رغم أحقيتهم بالمناصب المتبارى عليها"، كما طالبوا بـ"التمثيلية في المجالس الإدارية للأكاديميات".