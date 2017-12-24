24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2712:3215:0617:2818:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟

  1. معاناة مع امتحان السياقة (5.00)

  2. المساعدات الأمريكية .. المغرب في المركز 11 من 20 دولة عربية (5.00)

  3. باحثون مغاربة يوصون بزيت أركان لتحقيق توازن الدهون في الدم (5.00)

  4. أعياد الميلاد توقف قصف "جيش العزة" السوري (5.00)

  5. حادثة سير تكشف مشتبها في سرقته سيارة بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مديرون يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية

مديرون يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية

مديرون يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية
صالح الخزاعي
الأحد 24 دجنبر 2017 - 10:32

أصدرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بخريبكة، بيانا عقب "تدارس الملف المطلبي الإقليمي والجهوي والوطني، والتصور العام لبرنامج التكوين، وتنظيم العمل الاجتماعي للفرع، واستحضار الوضع العام المؤطر للمدرسة العمومية والمهام الجديدة للإدارة التربوية".

وبعد أن عبر التنظيم الجمعوي عن "تقديره لجميع المديرين على الجهود المبذولة، في غياب الشروط الإدارية والتدبيرية والمادية والبشرية الكفيلة بالنهوض بالمدرسة العمومية والمنظومة التربوية"، أبدى استغرابه من "عدم توصل المؤسسات بتقارير نتائج الافتحاصات منذ نهاية الموسم الدراسي الفائت".

وتشبث المديرون، من خلال البيان ذاته، بـ"المطالبة بحقهم في التعويضات عن سنتي 2013 و2014 المسلوبة بدون وجه حق"، مع مطالبة المسؤولين إقليميا وجهويا بـ"العمل على توحيد التعويضات في الجهة، ورفع التعويضات الجزافية عن التنقل والامتحانات الإشهادية، وتوحيدها بين الأكاديميات".

وطالب المديرون والمديرات بـ"خلق إطار للإدارة التربوية بالقانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية يراعي الوضع الاعتباري للمدير بالمؤسسة العمومية"، داعين في الوقت ذاته إلى "توضيح الموقف من عدم استفادة المديرين من هيئة التوجيه والتخطيط من الحركة الإدارية الوطنية، رغم أحقيتهم بالمناصب المتبارى عليها"، كما طالبوا بـ"التمثيلية في المجالس الإدارية للأكاديميات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - simo الأحد 24 دجنبر 2017 - 10:54
والله ما كتحشمو. اش يقول الجندي في الصحراء. لا ماء لا عائلة لا راحة. مهدد في كل شىء. عندو شهرية هزيلة. حمدو الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - مول النعناع الأحد 24 دجنبر 2017 - 11:02
اتركوا الدولة تحل معضلة البطالة اولا لان هناك من لايملك من الاصل ما تطالبون انتم بتحسينه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - التازي الأحد 24 دجنبر 2017 - 11:18
كل ما يفعله المديرون هو الراحة ،حتى الاعمال المكتبية بسيطة جدا ونادرة ولا تستدعي اي ذكاء.كما انهم لا يلتزمون بالوقت ولا يحاسبهم اي احد.لذا اعتقد ان ما يتقاضونه يفوق مجهوداتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
4 - ملاحظ الأحد 24 دجنبر 2017 - 11:21
- التصور العام لبرنامج التكوين.
- استحضار الوضع العام المؤطر للمدرسة العمومية.
- عبر التنظيم الجمعوي عن "تقديره للجهود المبذولة".
- "المطالبة بالحق في التعويضات".
الله يعطينا وجوكم. اغلبية ان لم نقل كل مديري المؤسسات التربوية لا ترى لهم حضور سوى ساعات قليلة بالأسبوع. ويطالبون، يطالبون، و يطالبون....
لولا هذا التسيب لما وصل قطاع " التربية " و التعليم لهذا المستوى المؤسف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - جبل الأحد 24 دجنبر 2017 - 11:40
حسنٌ. سؤال بسيط للجمعية. التعويضات التي تتجاوز 6000 درهم التي يتلقاها المدراء برسم إمتحانات الباكالوريا بدورتيها والتي لا يستفيد منها إطلاقاً بقية الطاقم الإداري من نظار ،حراس عامون، أعوان ونظار وأساتذة أحياناً غم إنخراطهم في أداء مهمة خارج تلك التي يقرها النص وغير مؤدى عنها؟ لماذا لا يخرج هؤلاء الناس للمطالبة بأي تحسين للمقررات ولا للنصوص المؤطرة للمدرسة العمومية؟ لماذا لا نرى أحد يتحدث إلا عندما يتعلق الأمر بتعويض مادي؟ لي عندو شي مِلف ولا ماتوصلش "بالحقوق ديالو".. يتبع المسطرة الطبيعية للأمور بحال جميع المواطنين ويخلي الصحافة والأبواق فتيساع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - nawfal الأحد 24 دجنبر 2017 - 11:42
يجب على هؤولاء قراءة تقربر المجلس الأعلى للحسابات فى ما يخص تكلفة رواتب الموظفين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - جواج الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:02
بداية أقول لجمعية المديرين إذا كنتم تطالبون بحقكم في التعويض عن المتاعب في الامتحانات الاشهادية وهذا شيئ جيد فماذا عن متاعب الحارس العام والناظر هل السيد المدير يعمل لوحده في تحضير للإمتحانات الاشهادية بل العكس كل الأعمال الشاقة تمر عبر السيد الحارس العام والناظر أما السيد المدير فغالبا ما يمارس هواية التوقيع على اللوائح والمحاضر ووووووو..... أليس كذلك إذن يجب أن يكون هناك إنصاف لجميع الفئات داخل الإدارة التربوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
8 - wood الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:02
من حق اي شخص ان يطالب بتحسين وضعيته و ظروف اشتغاله لكن يجب دائما استحضار الامور الاخرى ، فغالبا نرى ان الكل يدافع عن مصالحه الخاصة و الضيقة ضاربا عرض الحائط مجموعة من الامور التي تسيء الى عمله . فالمدرسة العمومية تعيش الكثير من الاختلالات ، و المديرون هم المسؤولون عن السير العادي لهذه المؤسسات ،كالاكتظاظ ، ضعف المستوى ،انتشار العنف ،قلة الاساتذة ، تردي البنيات التحتية ،انعدام الاعوان و المعيدين و الحراس العامون . فكل ما يهمهم هو التعويضات اما الامور الاخرى فلا شأن لهم بها من بعيد او قريب !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - المصطفى الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:50
قرأت في أحد التعاليق وضعية الجندي وأنا أزيد عن ذلك الشرطي والدركي والمخزني ولمقدم والقايد هاد الناس شحال الراتب ديالهم بالمقارنة مع ساعات العدمل لي هي 24/24 ولا حق لهم في الكلام او المطالبة بالحقوق او الإنتماء للجمعيات أو التعويض عن الساعات الإضافية وزد على ذلك المسؤوليات الجسام سواء أمام الإدارة أو أمام المواطنين وينعتون بأقبح النعوت رغم أن فلسفة عملهم هي أمن واستقرار هذا الوطن الذي يجمعنا.
لذا أيها السادة المدراء وغيركم كالأطباء والصيادلة والأساتذة وباقي الموظفين المدنيين احمدوا الله على نعمه فالجندي مثلا يعمل طوال الأسبوع يعني 24/24 سبعة أيام وحتى الأعياد ولا ينطق أو يطالب بشيء.
أرجوكم ساهموا في بناء واستقرار البلد ولا تكونوا الشرارة التي توقد الفتنة فإن أحسستم بالحيف فاعتبروا ما ترونه نقصانا بمثابة مساهمة منكم في مسقبل مجتمعنا وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - مصدر موثوق الأحد 24 دجنبر 2017 - 12:54
صحح معوماتك فالتعويضات تناهز 26000
درهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - DAGHOUGH ABDELKRIM الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:14
BONJOURS; IL Y A UN DIRECTEUR QUE J AI TRAVAILLE AVEC LUI DANS UN ETABLISSEMENT QUI NE FAIT RIEN DU TOUT SAUF LA DISCUSSION AVEC LES PROFESSEURS DANS SON BUREAU ET TOUT SON TRAVAILLE EST REALISE UN SURVEILLANT GENERALE ET LE RESPONSABLE DE LA SECURITE QUI ONT LA CLE DU BUREAU EN PERMANENT...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - الشرقاوي.. الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:40
السلام.. كل المديرين في اي وزارة يتبرعون بالسكن بجانب العمل.. هذا لايوجد في اي دولة اوروبية.. هل من نتيجة ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - jamit الأحد 24 دجنبر 2017 - 14:56
اما الحراس العامون فتعويضهم عند الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
14 - شاهد الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:16
لكل مواطن ان يطالب بتحسين وضعه للجهات المسؤولة
اعتقد ان المدير ليس رئيس حكومة !!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
15 - مكلف بالإدارة الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:01
إلى الحراس العامين الذين يتطاولون على رؤسائهم المباشرين : ألم يكن المديرون حراسا عامين ونظارا؟ ثم ما هو دور الحارس العام في امتحانات الباكلوريا: لا شيء ، وعودوا لدفتر مساطر الباكلوريا... أما التعويضات الهزيلة( 1500.00 درهما )عن الامتحانات فهي لرئيس المركز الذي ليس يالضرورة مدير المؤسسة... وهو يتنقل يوميا طيلة أيام الامتحان على السادسة صباحا لينقل أظرفة الامتحان ويعيدها كل مساء بسيارته الخاصة...ويرأس مركز التصحيح حين يكون الحراس العامون في عطلة مدفوعة الأجر . أما من عن الجاهل الحاقد الذي ذكر رقم 26000.00 فهذه مجموع التعويضات السنوية للمدير قبل إخضاعها للضريبة وتدخل في أجرتهم... التي ليست سرا على متعلم ... أما من تحدث عن السكنيات فمعظمها محتل والباقي غير صالح ويؤدى واجب كرائها أما الحاسد على مواعيد العمل فلن تكون أحرص على مراقبة المديرين من رؤسائهم ، ووالله لو التزم المدير بجدول حصصه المعلوم (38 ساعة أسبوعيا) وامتنع عن الخروج من المؤسسة لتعطلت مصالح عديدة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.