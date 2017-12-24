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كُتّاب وآراء
مديرون يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية والإدارية
أصدرت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، عبر فرعها الإقليمي بخريبكة، بيانا عقب "تدارس الملف المطلبي الإقليمي والجهوي والوطني، والتصور العام لبرنامج التكوين، وتنظيم العمل الاجتماعي للفرع، واستحضار الوضع العام المؤطر للمدرسة العمومية والمهام الجديدة للإدارة التربوية".
وبعد أن عبر التنظيم الجمعوي عن "تقديره لجميع المديرين على الجهود المبذولة، في غياب الشروط الإدارية والتدبيرية والمادية والبشرية الكفيلة بالنهوض بالمدرسة العمومية والمنظومة التربوية"، أبدى استغرابه من "عدم توصل المؤسسات بتقارير نتائج الافتحاصات منذ نهاية الموسم الدراسي الفائت".
وتشبث المديرون، من خلال البيان ذاته، بـ"المطالبة بحقهم في التعويضات عن سنتي 2013 و2014 المسلوبة بدون وجه حق"، مع مطالبة المسؤولين إقليميا وجهويا بـ"العمل على توحيد التعويضات في الجهة، ورفع التعويضات الجزافية عن التنقل والامتحانات الإشهادية، وتوحيدها بين الأكاديميات".
وطالب المديرون والمديرات بـ"خلق إطار للإدارة التربوية بالقانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية يراعي الوضع الاعتباري للمدير بالمؤسسة العمومية"، داعين في الوقت ذاته إلى "توضيح الموقف من عدم استفادة المديرين من هيئة التوجيه والتخطيط من الحركة الإدارية الوطنية، رغم أحقيتهم بالمناصب المتبارى عليها"، كما طالبوا بـ"التمثيلية في المجالس الإدارية للأكاديميات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
- استحضار الوضع العام المؤطر للمدرسة العمومية.
- عبر التنظيم الجمعوي عن "تقديره للجهود المبذولة".
- "المطالبة بالحق في التعويضات".
الله يعطينا وجوكم. اغلبية ان لم نقل كل مديري المؤسسات التربوية لا ترى لهم حضور سوى ساعات قليلة بالأسبوع. ويطالبون، يطالبون، و يطالبون....
لولا هذا التسيب لما وصل قطاع " التربية " و التعليم لهذا المستوى المؤسف.
لذا أيها السادة المدراء وغيركم كالأطباء والصيادلة والأساتذة وباقي الموظفين المدنيين احمدوا الله على نعمه فالجندي مثلا يعمل طوال الأسبوع يعني 24/24 سبعة أيام وحتى الأعياد ولا ينطق أو يطالب بشيء.
أرجوكم ساهموا في بناء واستقرار البلد ولا تكونوا الشرارة التي توقد الفتنة فإن أحسستم بالحيف فاعتبروا ما ترونه نقصانا بمثابة مساهمة منكم في مسقبل مجتمعنا وشكرا.
درهم
اعتقد ان المدير ليس رئيس حكومة !!!!!!!!!!