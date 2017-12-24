الكراوي يناقش بالمنصورية النموذج التنموي الجديد

أيوب صدور

قال إدريس الكراوي، الأمين العام للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، إن المغرب مستمر في إنتاج الثروة، ومطالب ببلورة نموذج جديد يضمن توزيعها بشكل عادل يضمن الكرامة للجميع.

وأضاف الكراوي، في تقديمه للدراسة التي أنجزها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، أن الثروة الإجمالية للمغرب مقسمة إلى أربعة أقسام، حددها في الرأسمال المنتج والرأسمال الطبيعي والرأسمال غير المادي، بالإضافة إلى مخزون الأصول المالية، مؤكدا أن اللقاء يندرج في إطار عمل المجلس. وأكد أن الدراسة المنجزة لا يجب أن تبقى حبيسة الرفوف، في إشارة إلى ضرورة الانفتاح على المجتمع المدني وفعالياته.

كلام الكراوي جاء على هامش لقاء استضافه مقهى الشباب بالمنصورية، يوم السبت، من أجل مناقشة "النموذج التنموي الجديد.. أي تقاطع بين رؤى الشباب والنخب؟"، في إطار سلسلة حلقات النقاش، التي تنظمها مجموعة الأمل بالمنصورية، بتنسيق مع المجلس الجماعي للمنصورية بإقليم بنسليمان.

وأوضح الكراوي أن الدراسة المنجزة من قبل المجلس أبرزت عدة مفارقات عاناها النموذج التنموي القديم وحالت دون تحقيق نتائج تنموية حقيقية ملموسة، مشيرا إلى وجود عدة تحديات داخلية وخارجية لا بد من مجابهتها لرفع الرهانات المستقبلية للتنمية، وتحديد الطموحات التي يستثمر فيها المغرب من أجل تحقيق نموذج تنموي ناجح ونافع، داعيا إلى العمل من أجل ميثاق اجتماعي جديد مبني على حوار يؤسس لجيل جديد من التعاقدات الكبرى.

من جانبه، أبرز عبد العالي بونصر، منسق مجموعة الأمل، أن مقهى الشباب بالمنصورية يعتبر فضاء حرا للنقاش العمومي الجاد، يستضيف بصفة شهرية مجموعة من الشخصيات العمومية، من أجل مناقشة قضايا الشباب والتنمية.