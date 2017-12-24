150 طفلا يستفيدون من إعذار جماعي بالبيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

استفاد 150 طفلا، يتحدرون من أسر معوزة ببعض أحياء مدينة الدار البيضاء، من عملية إعذار جماعي نظمتها، يوم السبت، جمعية "ملتقى بلادي للمواطنة"، بشراكة مع مقاطعة أنفا.

وأفادت الجمعية المنظمة، في بلاغ لها، أن "العملية الاجتماعية التي تُنظم كل سنة، تميزت بعدة مراحل، بدءا من إجراء التحاليل الطبية المجانية لفائدة المستفيدين، ثم إقامة حفل فني وفق التقاليد المغربية المميّزة للمناسبة، قبل أن تتوج بعملية الإعذار التي أشرف عليها طاقم طبي وتمريضي متخصص".

وجاء في البلاغ الصحافي، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المبادرة شملت أيضا "توزيع مساعدات اجتماعية على أسر الأطفال المستفيدين، فضلا عن توزيع الأدوية المخصصة لذلك".

ياسين الريخ، رئيس المكتب المركزي لجمعية "ملتقى بلادي للمواطنة"، أوضح أن "المبادرة بلغت دورتها السادسة، إذ دأبت الجمعية على إقامتها كل سنة، وهي

القافلة التي تتميز بمساهمة مجموعة من المتدخلين، مما يعكس روح التضامن التي تميز المغاربة".

وأضاف "خلال كل سنة نحاول الزيادة في عدد المستفيدين وتوسيع الرقعة الجغرافية للعملية"، مشيرا إلى أن "هذه العملية الاجتماعية عرفت مساهمة مجموعة من المحسنين والمتطوعين الذين عملوا على توظيف كافة الوسائل المادية واللوجيستيكية لإنجاحها".

من جهته، عبر محمد الشباك، رئيس مجلس مقاطعة أنفا، عن سعادته "بهذه المبادرة الطبية التي تدخل البهجة على نفوس أسر المستفيدين، وتتماشى مع الأعراف والقيم التي تميز المجتمع المغربي المبنية على التكافل والتآزر"، منوها بالطاقم الطبي والتنظيمي المشرف على هذه العملية.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن "جمعية ملتقى بلادي للمواطنة تأسست سنة 2008، ويوجد مقرها المركزي بالدارالبيضاء أنفا، ولها شبكة فروع موزعة عبر مجموعة من جهات المملكة، وسبق لها تنظيم مجموعة من البرامج التضامنية والاجتماعية بالدار البيضاء وعدد من جهات المملكة".