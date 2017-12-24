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الرئيسية | مجتمع | صحيفة إسبانية تتهم المغرب بحرق خيام مهاجرين

صحيفة إسبانية تتهم المغرب بحرق خيام مهاجرين

صحيفة إسبانية تتهم المغرب بحرق خيام مهاجرين
مُتابعة من خالد ملوك
الأحد 24 دجنبر 2017 - 07:05

قالت منظمات حقوقية تعنى بالدفاع عن المهاجرين الأفارقة القادمين من دول العمق الإفريقي إن السلطات الأمنية المغربية أقدمت، خلال الأيام الأخيرة، على إضرام النار في خيام تؤوي مرشحين للهجرة غير النظامية بالغابات المتاخمة لسبتة المحتلة.

صحيفة "إلفارو" الإسبانية، التي أوردت الخبر، أشارت إلى أن عملية هدم وحرق خيام هؤلاء المهاجرين تمت بغرض تفادي بناء مستوطنات جديدة، والحيلولة دون حدوث عمليات نزوح جماعية بهدف اجتياز الجدار الأمني الشائك المحيط بالمدينة.

وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أن عناصر الأمن المغربي، المرابطة بالمناطق المحاذية لمدينة سبتة، أعلنت الحرب على المهاجرين السريين، مشيرا إلى أنها "تقوم بإقفال جميع نقط العبور وتحاصر آلاف الراغبين في دخول التراب الإسباني، في انتظار ترحيلهم إلى مدينتي فاس أو الدار البيضاء".

من جانبه، أكد شاب مغربي يدعى رضوان، عن المنظمة الحقوقية "Alarm Phone"، أن الفريق الذي يشتغل برفقته "يقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية على هؤلاء المهاجرين، الذين يعيشون وضعية صعبة، في ظل تعرضهم لمطاردات أمنية بجبال مدن الشمال المغربي"، وفق تعبيره.

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