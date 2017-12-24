24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:27
|12:32
|15:06
|17:28
|18:48
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان
- شقير يناقش تطور الدولة بين المقاربة الانقسامية والمعالجة الاجتماعية
- محمد طبال .. فنان تشيكلي عصامي يسخر ريشته لفن "تكناويت"
- ألمانيا تنهي سنة 2017 بلا حكومة وسط صعود لليمين المتطرف
- معرض "ذاكرة أكادير" ينعش المحطات التاريخية لـ"مدينة الانبعاث"
المساعدات الأمريكية .. المغرب في المركز 11 من 20 دولة عربية (5.00)
الممرضون يطعنون في مرسوم المعادلة طلباً للأثر الرجعي والأقدمية (5.00)
نوبة رمل الماية تجمع عشّاق الموسيقى الأندلسية بعاصمة البوغاز (5.00)
- ميليشيات البوليساريو تستعد لإشعال فتيل الحرب في حدود الصحراء - (88)
- "ارتفاع صاروخي" لأسعار الدواجن يلهب جيوب المستهلكين بالمغرب - (66)
- برشلونة يحسم "الكلاسيكو" بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني - (53)
- المساعدات الأمريكية .. المغرب في المركز 11 من 20 دولة عربية - (32)
- الجزائر تفتح شركات حكومية أمام الخصخصة - (31)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صحيفة إسبانية تتهم المغرب بحرق خيام مهاجرين
قالت منظمات حقوقية تعنى بالدفاع عن المهاجرين الأفارقة القادمين من دول العمق الإفريقي إن السلطات الأمنية المغربية أقدمت، خلال الأيام الأخيرة، على إضرام النار في خيام تؤوي مرشحين للهجرة غير النظامية بالغابات المتاخمة لسبتة المحتلة.
صحيفة "إلفارو" الإسبانية، التي أوردت الخبر، أشارت إلى أن عملية هدم وحرق خيام هؤلاء المهاجرين تمت بغرض تفادي بناء مستوطنات جديدة، والحيلولة دون حدوث عمليات نزوح جماعية بهدف اجتياز الجدار الأمني الشائك المحيط بالمدينة.
وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أن عناصر الأمن المغربي، المرابطة بالمناطق المحاذية لمدينة سبتة، أعلنت الحرب على المهاجرين السريين، مشيرا إلى أنها "تقوم بإقفال جميع نقط العبور وتحاصر آلاف الراغبين في دخول التراب الإسباني، في انتظار ترحيلهم إلى مدينتي فاس أو الدار البيضاء".
من جانبه، أكد شاب مغربي يدعى رضوان، عن المنظمة الحقوقية "Alarm Phone"، أن الفريق الذي يشتغل برفقته "يقوم بتوزيع المساعدات الإنسانية على هؤلاء المهاجرين، الذين يعيشون وضعية صعبة، في ظل تعرضهم لمطاردات أمنية بجبال مدن الشمال المغربي"، وفق تعبيره.