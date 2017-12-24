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الرئيسية | مجتمع | مندوبية السجون توضح بشأن ظروف معتقلي الريف

مندوبية السجون توضح بشأن ظروف معتقلي الريف

مندوبية السجون توضح بشأن ظروف معتقلي الريف
هسبريس - و.م.ع
الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:10

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1، يستفيدون من نفس ظروف اعتقال باقي السجناء.

وأوضحت المندوبية في بيان، اليوم الأحد، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص عدم استفادة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1 من الماء الساخن، لا أساس له من الصحة، وأن جميع النزلاء يستفيدون من الاستحمام بالماء الساخن مرتين خلال الأسبوع.

وأضافت أنه في ما يتعلق بعملية التفتيش داخل المؤسسة، فهي تتم وفقا للقانون المنظم للمؤسسات السجنية، عبر إجراء تفتيش منتظم ودقيق لمختلف الأماكن التي يقيم أو يعمل بها المعتقلون. وسجلت أن النزلاء المذكورين يستفيدون، على غرار باقي نزلاء المؤسسة، من الفسحة اليومية لمدة ساعتين مقسمة إلى فترتين، إحداهما صباحية وأخرى مسائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - le vagabond الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:24
باقي السجون اقترفوا جرائم وظروف إقامتهم في السجن لها معناها. ظروف معتقلي حراك الريف يجب أن تكون ظروف الابرياء الأحرار. أطلقوا سراح الشباب الحر الذي حرك الغيرة في الوطن ضد الفساد والا فلماذا الزلزال السياسي بعد التقارير حول عدم أو تأخر اوراش الحسيمة .
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15
2 - ali الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:42
يجب على المندوبية أن توضح ضروف جميع المعتقلين فكلهم ينتمون إلى هادا الوطن العزيز ويجب أن توفر لهم كل ما يلزم لفاقد الأهلية فهي لا تصرف من جيبها فكل المصاريف فهي من الخزينة العامة .
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2
3 - عبدالله الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:12
اعداء الوطن يتربصون على مغربنا من الداخل والخارج والحمدلله سوف يخرجون في الحيط ولا يزيدون الا الطين بلة بأكاذيبهم ومسرحياتهم. كونو على يقين ان المعتقلين سوف يأخذون حقهم بما فعلو وبما تآمرو على هاذ الوطن العزيز.
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-4
4 - محند ولد موحى الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:13
لعل اامعتقلين الزفازفة ما زالوا يعتبرون انفسهم شعب الله اامختار . وتجب معاملتهم معاملة خاصة بمستوى فندق 5 نجوم. نسي المعتقلون انهم متهمون بعدة جنح وجنايات في حق الشعب المغربي والقوات العمومية و الدولة. نسي الزفازفة انهم متهمون كباقي السجناء المغاربة ولا تجب معاملتهم معاملة خاصة . فهم ليسوا ابرياء بل متهمون حتى تقول العدالة كلمتها في حقهم.
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