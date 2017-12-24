مندوبية السجون توضح بشأن ظروف معتقلي الريف

هسبريس - و.م.ع

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1، يستفيدون من نفس ظروف اعتقال باقي السجناء.

وأوضحت المندوبية في بيان، اليوم الأحد، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص عدم استفادة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي عين السبع 1 من الماء الساخن، لا أساس له من الصحة، وأن جميع النزلاء يستفيدون من الاستحمام بالماء الساخن مرتين خلال الأسبوع.

وأضافت أنه في ما يتعلق بعملية التفتيش داخل المؤسسة، فهي تتم وفقا للقانون المنظم للمؤسسات السجنية، عبر إجراء تفتيش منتظم ودقيق لمختلف الأماكن التي يقيم أو يعمل بها المعتقلون. وسجلت أن النزلاء المذكورين يستفيدون، على غرار باقي نزلاء المؤسسة، من الفسحة اليومية لمدة ساعتين مقسمة إلى فترتين، إحداهما صباحية وأخرى مسائية.