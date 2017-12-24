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"دكاترة التعليم" يصعدون الاحتجاجات .. ويهددون بمقاطعة الامتحانات

"دكاترة التعليم" يصعدون الاحتجاجات .. ويهددون بمقاطعة الامتحانات
هسبريس - خديجة تشوت (صور: منير امحيمدات)
الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:30

جابت شوارع العاصمة الرباط، صباح اليوم الأحد، انطلاقا من أمام وزارة التربية الوطنية ووصولا إلى مقر البرلمان، مسيرة احتجاجية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتعجيل حل ملف دكاترة القطاع وتغيير صفتهم ومنحهم صفة أستاذ تعليم عال مساعد.

ورفع دكاترة التربية الوطنية شعارات للمطالبة بتعجيل إيجاد حل لملفهم، مهددين بالتصعيد من الاعتصام أمام الوزارة في سلسلة الاحتجاجات التي يخوضونها منذ 17 سنة إلى مقاطعة امتحانات البكالوريا والامتناع عن التصحيح.

وكشفت زهور الجهري، منسقة الفيدرالية للنقابة الوطنية للتعليم، أن "الخطوات الاحتجاجية المقبلة ستكون أكثر تصعيدا حتى انتزاع حقوقنا المهضومة كاملة"، قبل أن تضيف أن "الخطوات المقبلة ستكون بدرجات عليا ربما سنقوم بمقاطعة الامتحانات والتصحيحات حتى نجد الحل لملفنا المطلبي".

وأكدت المتحدثة أن ملفهم "ظل عالقا، وعمّر طويلا برفوف الوزارة الوصية على القطاع، وهذه المسيرة التي لن نتراجع بعدها عن مطالبنا هي مسيرة غضب، نحتج فيها على الوضع المزري الذي وصل فيه الدكتور المغربي الذي يمتلك أعلى شهادة تمنحها الجامعات المغربية".

ومن أهم مطالب المحتجين، توضح المتحدثة، "نرغب في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، ونرغب في تغيير الإطار إلى أستاذ تعليم عال مساعد، وهذا الأمر لن يكلف الدولة الكثير؛ لأن الجامعات المغربية ومراكز البحث تشهد خصاصا مهولا في الموارد البشرية".

وعن "مسيرة لا تراجع لا استسلام" التي دعت لها النقابات الأربع، قال كريم محمد، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح لهسبريس: "لم تختر إطلاق مسيرة الغضب بشكل اعتباطي بل وظفناه بشكل مقصود".

وأضاف المتحدث "منذ سنة 2000 وهذا الملف عالق ويجتر منذ 17 سنة، بالرغم من الحوارات المطلبية التي جمعتنا بالوزارة المعنية ونضالاتنا الكبرى التي عرفت في بدايتها اعتصاما لمدة 67 يوما خرجنا به باتفاقية مع الوزارة وكان بمثابة حل للملف المعاناة عبر ثلاث دفعات لتغيير الإطار إلى أستاذ العالي المساعد، إلا أن الأمر لم ينفذ بعد".

وحول أهم المطالب التي أخرجت حوالي 200 أستاذ للاحتجاج اليوم، يزيد محمد كريم: "لنا مطلب واحد هو: تغيير الإطار إلى أستاذ تعليم عال مساعد، وقدمنا بمذكرة في هذا المطلب وساعدتنا الوزارة في إيجاد حلول من قبيل الالتزام بالحل السابق؛ لأننا نعتبر أنفسنا في الدفعة الثالثة".

وعن عدد الأساتذة الذين يطالبون بالتحاقهم بالجامعات، يوضح المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: "عددنا حسب الإحصاء الذي قمنا به بدون مساعدة الوزارة الوصية على القطاع، يوجد حوالي 1400 دكتور".

وختم المتحدث قوله: "نعرف أن الخصاص بالجامعات المغربية يفوق 2000 إطار، بهذا المعنى يمكننا سده وهذا ما أكدناه في لقاءاتنا السابقة، مع الوزارة السابقة التي اعترفت بمصداقية الملف وبقانونية المطلب؛ لكن في الأخير يبقى الملف عالقا في الإجراءات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - أستاذ جامعي الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:45
أشمن دكاتره الله يهديكم كنتم تتركون تلاميذكم عرضة للضياع وتذهبون للجامعة للحصول على شواهد لا قيمة لها. والله لو بحثنا في سيركم العلمية لوجدنا أنكم لم تنشروا ولو مقالا واحدا
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30
2 - Observateur الأحد 24 دجنبر 2017 - 15:54
"مقاطعة الامتحانات والتصحيحات حتى نجد الحل لملفنا المطلبي" ! أشمن تصحيح، احفض و اعرط هاذ الشي للي كاين، مكاين اقرايا ولا والو، ميزانية التعليم بالملايير بحال للي كتكاب الماء فالرملة، راه باش تكون المردودية أول حاجة خسنا انعملوها هي مغربة التعليم، أو هاذيك الساعة طلبوا للي بغيتو !
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21
3 - دكتورا عاطل الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:02
دولة الفوضى سياسة حكومة بنكيران وبعد العثماني دمرت التعليم العالي فباتبعه سياسة تقشف وذلك بفتح مباراة اساتذة المساعدين في التعليم العالي في وجه الموظفين الذي هو نوع من توظيف شبه المباشر واقصاء الدكاترة المعطلين الغير الموظفين من مباراة يشكل نوع من تمييز الغير القانوني والدستوري بتعرضه مع مبدا المساواة الجميع في اجتياز المباراة فهؤولاء الانتهازين من الدكاتر الموظفين يريدون الحصول على استاذ مساعد في التعليم العالي مستغليين نقابة وشجع الدولة وتقشفها عوض ان تخلق مناصب جديد تقوم بزيادة في اجر الموظفين وتقصي بذلك الدكاتر الغير الموظفينحيث ينبغي ايقاف هذه المهزلة وفتح مباراة التوظيف استاذ مساعد في وجه جميع حاملي الدكتوراه موظفين و غير موظفين والاكفاء يصبح استاذ جامعي وليس توظيف هؤولاء الانتهازين الانانين مباشرة في التعليم العالي
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16
4 - الحسن بن الغثيتي الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:07
و الله حرام دكاترة في الشارع يحتجون في حين ان الخصاص مهول في الجامعات...لا بد من الحاق هؤلاء الاخوة بالجامعات...المعترضون عليهم و على حقهم فقط الاساتذة الجامعيين الذين التحقوا بالكليات عن طريق المحسوبية و الزبونية و العلاقات...و قد سمعت واحدا يعترض علة هؤلاء الدكاترة لانه تم الحافه في الكلية ضدا في القوانين و الاعراف...و حتى يبقى الفساد في الكليات...اقترح الحاق كل هؤلاء بالكليات من طرف الوزارة التي عليها ان تكون شجاعة في مواجهة الفاسادين الذين فرخوا في الكليات التي اصبحت مرتعا لهم و لعائلاتهم لدرجة اصبحنا نجد في الكليات عائلات: الاب و الابن و الاخت و الاخوات و الاصهار و ابناء الاصهار الخ...انه الفساد...و لهذا لا يريدون ان يوظف المغاربة حتى تبقى المناصب حكرا على عائلاتهم و احبابهم و كأنهم فقط من ولدتهم امهاتم...و ان المغاربة لا يستحقون... على السيد الوزير تعيين هؤلاء في الكليات من دون انتظار رأي الفاسدين...
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-3
5 - محمد الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:07
ان كنتم فعلا تؤمنون انكم ذوي خبرة اطلب من الوزارة فتح مباريات أستاذة التعليم العالي مساعد امام جميع الدكاترة موظفين ومعطلين

والحظ مع الافضل
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30
6 - السالمي الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:11
لا يعقل ان يضل حامل الدكتوراه او الماستر بنفس الاطار
لقد تمت تغيير الإطار للموظفين بقطاعات اخرى كالصحة والعدل نتمنى ان تطبق على باقي القطاعات الأخرى التابعة للوظيفة العمومية.
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-11
7 - نبيل الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:13
ليس الحصول على شهادة الدكتوراه يعطي الحق لأي كان، وفي أي دولة، الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي مباشرة. الكل يعلم أن وزارة التلعيم العالي دأبت منذ أزيد من أربع سنوات على تخصيص مناصب للتحويل خاصة بالموظفين العموميين يقدر عددها بأكثر من 500 منصب كل سنة، رغم أن هذا الإجراء يضرب مبدأ الإنصاف من أساسه، بحكم عدم إتاحة الفرصة للحاصيلن على الدكتوراه الذين لا بتوفرون أصلا على أي وظيفة، من حق إجتياز مباراة التعليم العالي.
إذن عن أي حق يتحدث هؤلاء، ومجال الاشتراك في مباريات التعليم العالي مفتوحة أماهمهم، اللهم إذا أرادوا أن يحصل على مناصب من دون اجتياز مباراة، وهذا أمر لايوجد في أي بلد كان
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16
8 - كمال الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:16
البحث العلمي أصبح مهزلة .الأصح أن لا يتم قبول الموظفين بالتعليم العالي لأنهم يجلبون الخراب للعلم ويشكلون عائق لتقدم المغرب على صعيد الإنتاج العلمي. -
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7
9 - wood الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:21
يقول المثل المغربي : (لي كيحسب بوحدو كيشيط ليه) . فالدولة بدل حل مشكل الدكاترة المعطلين ادمجتهم في التعليم الثانوي لسد الخصاص في هذا القطاع لضرب عصفورين بحجر ، و الان بعد تدهور وضعية التعليم الكل يريد ان يهرب من هذا القطاع المزري نتيجة سياساتها الفاشلة ، فتخبط الدولة و تسيير البلد بمنطق المراوغة و الحيل سيقودها حتما الى الطريق المسدود !!!
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4
10 - دكتور غير موظف الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:26
مجموعة من الانتهازيين لا يؤمنون بمبدأ تكافئ الفرص وجدت فيهم البهلوني بنكيران و الحكومة الحل التقشفي. الدمقراطية هي فتح المباريات امام الجميع دون أي إقصاء انتهى الكلام
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13
11 - أستاذ جامعي الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:28
لقد عمرّ هذا الملف طويلاً. هناك أطراف تسعى جاهدة إلى إقبار هذه القضية لغاية في نفس يعقوب. لا يعقل أن تلقي البلاد بخيرة أطرها في غياهب المدارس الإبتدائية والثانويات بينما الجامعات تشكو من نقص الأطر والإكتظاظ.
فعلاً، بعد إخفاق الحكومات في إنصاف هذه النخبة، يبقى الشارع هو الفيصل حتى تغيير إطار دكاترة التربية الوطنية.
بالنضال والصمود ... الحقوق ستعود.
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-7
12 - Ikram الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:32
وانت يا استاذ لاتملك لاتكوينا ولا بيدغوجية للتدريس في الجامعة.استاتذة الثانوي التاهيلي اكثر كفاءة منكم.اغلبكم في الجامعة توظف بباك صاحبي ازيد ازيد...
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4
13 - قانوني الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:41
في الوقت الذي يمنع فيه منافق الكذب ينكران التوظيف المباشر في وجه معطلين حاملي الماستر والدكتوراه نجده يرسخه بالنسبة للموظفين التعليم الانتهازين وذلك بفتح مباراة حصرا بالموظفين وهي مباراة شكلية هدفها دمج هؤولاء مباشرة في التعليم العالي فهذا النوع من التوظيف غير دستوري الذي يضرب في مبدا المساواة والكفاءة في تقلد مناصب التوظيف العمومي واقصاء غير مبرر للدكاترة الغير الموظفين ينبغي على الدكاترة الغير الموظفين العاطلين انشاء تنسقية على غرار هؤولاء الانتخازين للضغط على الدولة ورفع دعوى ادارية لايقاف هذه الكارثة والتمييز الغير مبرر في وجه الدكاترة المعطلين لالغاء مباريات الخاصة بالموظفين وفتحها في وجه العموم الاكفاء والاجدر يصبح استاذ جميع وليس الكسول وله صفة موظف فقط
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9
14 - مغربي حر الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:41
هؤلاء خم من دمر التعليم جماهة من الفاشلين التحقوا بالتعليم لأنه الخيار الوحيد لكل الفاشلين والجميع يعلم أن كل من فشل في حياته الدراسية التحق بالتعليم فماذا ننتظر منهم
نطالب بتدابير دقيقة وفحص دقيق لكل من يريد الإلتحاق بسلك التعليم ومن بين الشروط الأساسية نجاحه في حياته الدراسية وتفوقه وحسن سيرته الخاصة والعامة وأن لا يكون من المدمنين الفاشلين
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10
15 - عبد الرحيم الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:45
لا يعقل ان تهمش اعلى شهادة في البلاد لابد من تغيير الاطار لتشجيع البحث العلمي
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-10
16 - khalid الأحد 24 دجنبر 2017 - 16:57
كيف يعقل أن يطالب أناس بالترتيب في مناصب لا يشتغلون بالعمل بها
حمل شهادة الدكتوراه لا تأمن منصب أستاذ إلا إذا كان الشخص يشتغل أستاذا بالتعليم العالي

حمل شهادة الدكتوراه لا تلزم الدولة للتشغيل حاملها كأستاذ جامعي
اذا لم يجد حامل هذه الشهادة العمل الذي يحلم أنه يليق بمهامه فهذه مشكلته ليست مشكلة الدولة

نرى أن حاملي هذه الشهادات لا يحتلون بأي شكل من الموضوعية
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6
17 - samia الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:02
هذه الدكتورة الجديدة لاقيمة لها كوبي كولي المباراة هي الحل لتكافؤ الفرص مع الدكاترة الاخرين
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6
18 - اكرام الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:02
المناسب والمنطقي هو تغيير الاطار لاساتذة الموظفين لانهم هم الاجدر بهذا الاستحقاق.ولديهم تجربة القسم وبيداغوجيات للتدريس.اما من درسونا في الجامعات لا حول ولاقوة الا بالله.توظيف بالوراثة فقط، الزبونية والمحسوبية
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-7
19 - مجرد مواطن متتبع الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:03
من العار أن يبقى ملف هؤلاء الدكاترة العاملين في قطاع التربية الوطنية عالقا في دهاليز الحكومة ووزارة التربية الوطنية... ينبغي إنصاف هذه الفئة لأنها مؤهلة بيداغوحيا وعلميا للتحمل مسؤولية التدريس والتأطير بالجامعة المغربية التي تعرف خصاصا مهولا في أطر التدريس، وقد أثبتت التجارب أن الأساتذة المنتقلين من التعليم المدرسي إلى الجامعي ينجحون بكيفية لافتة في مهامهم الجامعية... أما الذين يعارضون حق هذه الفئة فإنما في نفوسهم مرض، أو من الدكاترة المعطلين، ومن حقهم بالتوظيف لكن دون التحامل والطعن في زملائهم العاملين في قطاع التعليم... الله يهدي ما خلق
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-7
20 - مواطن2 الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:04
التعليم بالجامعات يخضع لمقاييس معينة....وكل من لمس في نفسه المقدرة ان يتقدم لمباراة ولوج الجامعة....وادا كان متيقنا من كفاءته سيجتازها بنجاح والله المعين.....وللاشارة فان = الفلوس = موجودة بالتعليم الثانوي اكثر بكثير من الجامعة....قال لي احد الاصدقاء المقربين عن استاد يعرفه حق المعرفة يدرس بثانوية تقنية يقوم بساعات اضافية في مؤسستين خصوصيتين مدخوله منهما 22 الف درهم و10 الاف درهم يضاف اليهما الراتب المعادل للخارج عن السلم....بمعنى حوالي 44 الف درهم شهريا.....مع الاشارة الى ان مردوديته في التعليم العمومي ضعيفة جدا.....فما قول الدكاترة.....؟
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5
21 - benazouz الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:09
كم يؤلمني أن ارى هؤلاء "الدكاترة على الورق" ... لا زين لا مجيب بكري !! فهاؤلاء لا يهمهم إلا راتب الأستاذ الجامعي. أخبركم أن الجامعة العمومية إلى زوال ... إمتلاك الشهادة لا يخول الحق لحاملها التدريس بالجامعة. فهناك مسار ما بعد الدكتوراه أهم من الدكتوراه نفسها. هذا المسار يكون عادة بأحد الجامعات المرموقة عالميا. وهو الشيء الذي يعلو على معضمية هؤلاء. فيمكني قولهم : "الحقوق المهضومة"
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7
22 - Juba 2 Paris الأحد 24 دجنبر 2017 - 17:31
وددت فقط ان اعطي بكل شفافية اجور الاساتذة الدكاترك الجامعيين في المغرب الكبير، قبل الثورة التونسية كانت الرواتب متقاربة بين المغرب وتونس وانخفضت في تونس بسبب انخفاض دينارهم اما راتب maitre assistant, maitre de conf & professeuf فهي كالتالي:
المغرب 13000 درهم للاستاذ المساعد، 25000درهم للاستاذ المحاضر في الشعب الادبية و 45000 درهم للاستاذ في شعب الطب والصيدلة والبحث العلمي اي 1300 اورو، 2500 اورو و4500 اورو
تونس يبدا الاستاذ المساعد ب1600 دينار اي 750 اورو تقريبا الى 3000 اورو للاستاذ المحاضر حسب التخصصات
الجزاءر يبدا الاستاذ المساعد ب42000 دينار اي 210 اورو ثم 55000 دينار للاستاذ المحاضر و66000 دينار للبروفيسور اي 330 اورو للاستاذ الجامعي الباحث!

ودابا بغيت غير نعرف شكون الي عندو البترول المروك والا الجزاءر؟!
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3
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