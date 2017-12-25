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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية الوطنية تحقق في "تزوير بلاغ صحافي"

وزارة التربية الوطنية تحقق في "تزوير بلاغ صحافي"

وزارة التربية الوطنية تحقق في "تزوير بلاغ صحافي"
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 دجنبر 2017 - 06:10

إثر ترويج بلاغ مجهول بخصوص مباراة توظيف أساتذة بموجب عقود نسب إليها، فتحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقا في الموضوع للوقوف على الأخبار الزائفة وتزوير بلاغ صحافي.

وأكدّت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنّها "تقدّمت لدى الجهات المختصة بشكاية من أجل فتح تحقيق في موضوع تزوير بلاغ صحفي ونشر أخبار زائفة بخصوص مباراة توظيف أساتذة بموجب عقد، ومباشرة المتابعة القضائية في حق كل من كان وراء فبركة ونشر البلاغ الكاذب".

وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذا بعض المواقع الإخبارية، قد تداولت بلاغا نُسب إلى وزارة التربية الوطنية، يفيد بأنها ألغت تنظيم مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود المقررة يومي التاسع والعاشر من يناير 2018.

الوزارة فندت البلاغ المزيف، وأكدت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن ما نشر بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، ونفت نفيا قاطعا أن تكون قد أصدرت أي إعلان أو بلاغ يستفاد منه إلغاء المباريات المذكورة، مشددة على أن "البلاغ المتداول هو مجرد إعلان كاذب ومفبرك منسوب إلى وزارة التربية الوطنية لا غير".

تجدر الإشارة إلى انّ الوزارة أعلنت في بلاغ سابق لها أنها حددت موعد مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود في التاسع والعاشر من يناير 2018، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبتنسيق مع المديريات الإقليمية، بناء على حاجياتها الفعلية من الموارد البشرية.

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