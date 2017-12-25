24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:27
|12:32
|15:06
|17:28
|18:49
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- "ناشيونال ديموغرافي" بالدار البيضاء .. صخب السوق وسكينة المسجد
- مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان
- حلول "أعياد الميلاد" يحول مدنا عالمية إلى "أسواق خيالية"
- مقتل 3 أشخاص بهجوم مسلح على مقهى بالقاهرة
- مجلس أوروبي: 2017 الأسوأ لمسلمي الروهينغا
المياه العادمة لـ"واد زلاغ" تهدد بانهيار عمارات سكنية في فاس (5.00)
باحثون مغاربة يوصون بزيت أركان لتحقيق توازن الدهون في الدم (5.00)
"ناشيونال ديموغرافي" بالدار البيضاء .. صخب السوق وسكينة المسجد (5.00)
"قاموس الدارجة المغربية" أو تصعيب الدارجة من أجل تفصيحها (5.00)
- النهاري يحرم احتفالات "رأس السنة" .. والعماري: ضرر اقتصادي - (198)
- جرادة تغلي .. سكان يرفضون دفن "شهيدي الفحم" والعامل في ورطة - (72)
- مسيرة حاشدة تهز جرادة .. ومطالب بالتحقيق في "مشاريع موؤودة" - (61)
- مبروكي: المؤمن ينبذ "الترويج باللسان" .. ويرفض تسويق الأديان - (54)
- جامعي مغربي يطرح الاقتصاد حلا لفتح الحدود البرية مع الجزائر - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة التربية الوطنية تحقق في "تزوير بلاغ صحافي"
إثر ترويج بلاغ مجهول بخصوص مباراة توظيف أساتذة بموجب عقود نسب إليها، فتحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقا في الموضوع للوقوف على الأخبار الزائفة وتزوير بلاغ صحافي.
وأكدّت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنّها "تقدّمت لدى الجهات المختصة بشكاية من أجل فتح تحقيق في موضوع تزوير بلاغ صحفي ونشر أخبار زائفة بخصوص مباراة توظيف أساتذة بموجب عقد، ومباشرة المتابعة القضائية في حق كل من كان وراء فبركة ونشر البلاغ الكاذب".
وكانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكذا بعض المواقع الإخبارية، قد تداولت بلاغا نُسب إلى وزارة التربية الوطنية، يفيد بأنها ألغت تنظيم مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود المقررة يومي التاسع والعاشر من يناير 2018.
الوزارة فندت البلاغ المزيف، وأكدت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن ما نشر بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة، ونفت نفيا قاطعا أن تكون قد أصدرت أي إعلان أو بلاغ يستفاد منه إلغاء المباريات المذكورة، مشددة على أن "البلاغ المتداول هو مجرد إعلان كاذب ومفبرك منسوب إلى وزارة التربية الوطنية لا غير".
تجدر الإشارة إلى انّ الوزارة أعلنت في بلاغ سابق لها أنها حددت موعد مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود في التاسع والعاشر من يناير 2018، تحت إشراف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبتنسيق مع المديريات الإقليمية، بناء على حاجياتها الفعلية من الموارد البشرية.