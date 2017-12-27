24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2812:3315:0717:2918:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. عدم التصريح بأموال الانتخابات يعيد ممتلكات السياسيين إلى الواجهة (5.00)

  2. انسحاب جماعي لدفاع ومعتقلي الريف .. والنيابة: "خرق للقوانين" (5.00)

  3. تساقطات مطرية وثلجية في الأفق .. والدفء يعقب الصقيع بالمملكة (5.00)

  4. غياب الحاضنات يُسبب وفيات مواليد "خدّج" في مستشفى سطات (5.00)

  5. طوكيو تلهم الرباط إحداث حافلات خاصة بالنساء لمكافحة العنف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | حراك الريف يتصدّر الأحداث السياسية والاجتماعية في "مغرب 2017"

حراك الريف يتصدّر الأحداث السياسية والاجتماعية في "مغرب 2017"

حراك الريف يتصدّر الأحداث السياسية والاجتماعية في "مغرب 2017"
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:00

لا جدال في أن حراك الريف الذي انطلقت شرارته الأولى في أكتوبر من عام 2016 واستمر لأشهر، يُعد من ضمن أبرز الأحداث التي طبعت السنة التي نودعها؛ وذلك نظراً لانطلاقه من الهامش إلى المركز بمطالب اجتماعية واضحة، إضافة إلى الفترة الصعبة التي عاشتها المنطقة في السابق.

وقد تميز هذا الحراك باحتجاجات كبيرة غير مسبوقة منذ "حركة 20 فبراير"، جابت شوارع مدينة الحسيمة وصمدت لأشهر أمام تطويق أمني صارم، كما كان للحراك أثر بالغ على الحياة السياسية في العاصمة الرباط؛ إذ أدى التحقيق الذي دعا إليه الملك محمد السادس حول مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" إلى إعفاء وزراء من مختلف الأحزاب.

وبالإضافة إلى هذا الزلزال الذي هز عروش مقرات الأحزاب السياسية في الرباط، فتحت احتجاجات الريف النقاش حول طريقة تدبير الشأن العام محلياً، كما ساءلت البرنامج التنموي المغربي حتى بات هذا الأخير بتأكيد أعلى سلطة في البلاد غير ناجع ولا يجيب على مطالب المغاربة.

هو حراك وإن أدى إلى إعفاء وزراء وتوبيخ آخرين بسبب تأخر تنفيذ المشاريع، فقد كان سبباً في الزج بأكثر من 150 محتجاً في غياهب السجون في الحسيمة والناظور وتازة وتاوريرت، إضافة إلى الدار البيضاء حيث يقبع زعماء الحراك، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، الذي يواجه تهماً ثقيلة.

وقد كان هذا الحراك أيضاً بمثابة ناقوس حول فشل الأحزاب السياسية في أداء دور الوساطة بين المجتمع والدولة التي اضطرت على إثر ذلك إلى مواجهة محتجين يرفعون مطالبهم نحو المؤسسة الملكية بعدما كفروا بجميع "الدكاكين السياسية"، بحسب تعبير الزفزافي.

محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، يرى أن حراك الريف يرقى إلى أن يكون أبرز حدث سياسي اجتماعي ميز سنة 2017، وقال إنه "جاء نتيجة بروز جملة من الاختلالات في تدبير الشأن العام بهذه المنطقة".

وأضاف زين الدين، في حديث لهسبريس، أن "هذه الاختلالات تضخمت حتى بات من الصعب إيجاد حلول جذرية لها، وهو الأمر الذي دفع صانعي القرار بالمغرب إلى التدخل لإيجاد حلول، خصوصاً بعد تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط الذي سبق أن دشن الملك محمد السادس مشاريعه قبل سنوات".

وربط الأستاذ الجامعي ظهور هذه الاختلالات بغياب الكفاءة في من يدبر الشأن العام، إضافة إلى انعدام الإحساس بالمسؤولية؛ الأمر الذي دفع الدولة إلى القيام برد فعل كبير تمثل فيما اعتبر "زلزالاً سياسياً" أدى إلى إعفاءات في حق وزراء وتوبيخ ولاة وعمال وقواد.

وأشار زين الدين إلى أن هذا الحراك فتح النقاش حول المراكز الجهوية للاستثمار وإعادة هيكلتها من جديد، بعدما لم تقم بدورها الذي كان مرجواً منها المتمثل في جلب الاستثمار جهوياً والنهوض بقطاع التشغيل محلياً، وقد نالت حصة كبرى من الانتقاد في خطابات الملك.

واعتبر الأستاذ الجامعي أن حراك الريف كان بارزاً في السنة التي نودعها لكونه "فضح ممارسة الطبقة السياسية وعدم قيامها بوظائف التأطير والوساطة"، وقال إن ذلك "جلي في عدم إيجادها لأي أجوبة للقضايا الملتهبة التي كان يحملها المحتجون في مناطق الريف لأشهر عدة".

وأضاف: "هذا الحراك كشف التقاعس الذي ميز الطبقة السياسية في القيام بأدوارها، هي سمة قديمة تتميز بها الأحزاب المغربية، لكن حراك الريف كشفها اليوم بشكل جلي، إلى أن وصلنا إلى مرحلة انعدم فيها المحاور الذي يمكن أن يشكل حلقة وصل بين المحتج والدولة".

واعتبر الباحث أن وجود حركات احتجاجية في أي نظام سياسي مفتوح أمر عادٍ، لكن "المشكل يكمن في كيفية تدبير هذه المطالب والاستجابة لها، وهذا ليس متوفراً في المغرب في ظل ضعف الأحزاب السياسية وعدم قيامها بأدوارها المنوطة بها".

بدوره، محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، يرى أن هذا الحراك يبقى أبرز الأحداث التي عرفتها سنة 2017 بالنظر إلى حجم تأثيراته، لكنه شدد على أن إعفاء رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، يبقى أيضاً ذا أهمية كبرى من الناحية السياسية.

وأشار العمراني، في تصريح لهسبريس، إلى أن "البلوكاج الحكومي وإعفاء بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني ومؤتمر البيجيدي أحداث لا تقل أهمية عن حراك الريف، لكن ما يميز الحراك كونه لا يزال مستمراً ولم تتم معالجته بكيفية نهائية نظراً لاستمرار المتابعات القضائية".

ويرى العمراني أن مختلف الأحداث البارزة التي عرفتها سنة 2017 ترتبط فيما بينها، وقال إن "تحليل مرحلة البلوكاج الحكومي والزلزال السياسي وإعفاء بنكيران من رئاسة الحكومة وأحداث الريف يخلص إلى أنها أمور مترابطة فيما بينها".

وأجمع الباحثان على أن هذا الزلزال الذي أحدثه "حراك الريف" ستستمر ارتداداته إلى حين، وسيكون لها تأثير على العمل الحكومي مستقبلاً. فبعد إعفاء وزراء ضمن الحكومة الحالية في أكتوبر الماضي، لا يزال سعد الدين العثماني يسعى إلى ترميم حكومته ولم ينجح في ذلك إلى حد الساعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - oujdi الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:18
assez assez penser a l'avenir ilne faut pas revenir a l'arriere
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - maghribi الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:25
يجب على الدولة أن تطلق سراح المعتقلين الأبرياء في سجون العار المخزن ينتقم منهم إنهم يعانون ويجب على الدولة أن تتصالح مع الريف ومع أبناء الشعب من طنجة إلى الكويرة أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين أطلقوا معتقلي حراك الريف حسبي الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
3 - ريف إي نو الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:30
الريفيين ليسوا إنفصاليين ، بل فقط نريد العيش الكريم من صحة وتعليم وشغل وحرية وكرامة وكل هذا جاء به دستور المملكة 2011 لكن الغريب أن الدولة نفسها لا زالت تحارب الحراك فكيف يعقل أن تضل الإعتقالا منذ شهر يونيو إلى حدود يوم أمس فالحراك لا زال ممتدا حتى تحقيق المطالب العااادية والمشروعة إضافة إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين كانوا دائما ما ينادون بالسلمية لكن الدولة عرفت كيف تفبرك الأحداث واحدا تلوى الآخر فما عساي أن أقول سوى : لنا الله في هذا الوطن المغتصب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
4 - ديما مغربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:38
شتي هادوك الحراكة تاع الريف هما اللي بغاو الشهرة في سنة 2017
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-75
5 - سائر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:44
لا شك أن مطالب المواطنين المشروعة هي حق مشروع وكما قيل ما ضاع حق وراءه مطالب لكن يجب علينا أن نكون حذرين ويقظين من الأعداء الذين يترقبون بنا ليل نهار للنيل من بلدنا المغرب حتى يذهب أمنه وإستقراره ووحدته لكي يرجع إلى الوراء فلنساهم جميعا كمجتمع مدني الحفاظ على وحدتنا واستقرارنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-38
6 - idir الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:45
لايوجد قضاء في مصر.هذا الوفد ماهو الا ماكياج صورة للخارج.المغرب والحمد لله ليس سادج.الاعدامات بالجملة .السجون مملوءة.التعديب.بناء السجون.منع التعبير.اغلاق المواقع.على من تضحكون ياعصابات الانقلاب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
7 - متتبع الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:51
المرجو أن نرقى بتعليقاتنا إلى مستوى يليق بنا، من خلال تفادي التجريح و الإتهامات المجانية التي قد تخلق الكراهية بين أبناء مختلف الجهات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
8 - كريم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:59
بشرى للمغاربة خلال حلول2018 اعادة اعادة تجديد البطاقة الوطنية .نشوفو القيد والمقدم والكاتبة ونشدو الصف في الكمسارية ونشدو الصف تاني في مكتب تجديد بالطاقة ونخلصوا التنابر والمواصلات لكي تدور عجلة الاقتصاد الوطني.اما السياسيون والاغنياء فالبطاقة تصلهم الى منازلهم مع رسالة شكر وهدية من الداخلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
9 - vvv الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:25
حراف الريف اظهر فساد المسؤولين فلولا الحراك لما كان هناك مايطلق عليه "زلزال سياسي"
لذلك بما انه تم اتباث الفساد لمذا لا تزال هناك المحاكمة؟؟
حراك الريف اثبت ان القظاء غير مستقل بل العكس يخدم جهات معينة
كذلك حراك الريف اثبت ان عدو الشعب هو الشعب نفسه ، الشعب اللذي يفظل على ان يعيش في القاع على ان يطالب بحقوقه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
10 - maroc الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:26
من يجب أن يكون في السجون نراهم في القنوات التلفزية كل يوم بوعود كاذبة ...و الذين يقولون الحقيقة و يفضحون الفساد خلف السجون متهمون بالفتنة والانفصال ....لاحول ولاقوة الا بالله ..لا نعرف كيف سنزرع في أولادنا حب هذا الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
11 - الحرية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:24
تماما لانه أظهر أن الدولة عندنا لا تسير بشكل ديمقراطي وانما يسيرها اشخاص اخرون لا يعرف الشعب من هم ومن يكونون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
12 - basma الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:01
le hirak de rif a montre que l etat n est pas de droit ni justice,qu il n y a pas de responsible au maroc mais juste des profiteers avec bcp de pouvoir d une constitution ecrite par des elites a leur faveur,et qui n est pas humaine ni populaire,qu il y a une majorite d intelectuelle prof universitaire qui sont ayacha et n on rien a avoir avec l intelectualisme
que les journaliste au maroc sont classe parmi les dernier au monde malgre la liberte de parle a des sites d internet au people
je croit que le system est expose ds le monde surtout en Europe par sont abuse a in people qui peut etre rich eduque et on bon sante
les marocain sont ds une main diabolique d in system mafieu et mechan
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - حقوقي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:27
لقد انطفءت شمعة الحراك ولا داعي لركوب مركب غريق ابطاله في السجن ينتظرون نصيبهم من السجن لتمردهم على الوطن الحبيب والمغرب الكبير .الله الوطن الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
14 - سائر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:40
تعاليق يغلب عليها طابع العاطفة والحماس المبني على الجهل المطبق والتي تعبر على أن المجتمع ما زال متخلفا يسهل اختراقه من طرف أعداء الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
15 - Nizar الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:53
هل هناك فقط احداث الريف اين احداث سيدي افني التي انطلقت اول شرارتها بالمغرب ولم يتحقق اي شئ الى حد هده السطور مدينة مهمشة اقتصاديا اجتماعيا رياضيا بنية التحتية متهالكة شباب عاطل في بعض. الاحيان لما يتحرك السردين ينتعش السوق وقيس عن باقي الاحداث بالمملكة مادام لم يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة لن يتغير اي شى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
16 - محلل سياسي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:59
عندما يخرج قادة الحراك من السجن. يجب على رشيد شو. استظافتهم إلى البرنامج لكي يتحدثوا عن أسباب الشهرة. كذلك يجب استظافتهم في برنامج كي كنتي كي ولتي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
17 - marocain الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:05
مثل هذه الوجوه و الشباب في عُموم المغرب الظاهر من هيأتِهم أنهم مُنْحلون أخلاقِياً و جُلهم عندهم أفكار علمانية و تحرُّرِية هُم من سيُعوَّل عنهم في الدِّفاع عن حقوق المظلومين و المُطالبة بالمُكْتَسَبات؟"عْوْلْنا عْلى لْخْلى"...و لو أن المظاهرة لا يُحْكَمُ مِن خِلالِها على عقلية الشخص،لكن جل التجارِب أثْبَتتْ أنَّ كل حركةٍ أو حِزْبٍ أو...لا يُسيِّرُها أُناسٌ مُسْتَقيمين و مؤمنين بالله و يخشَونهُ في الغيب لا يُنتَظَرُ منها أمانةٌ و لا جِدِّيةٌ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
18 - امين معلوف الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:27
حراك الريف رؤية جديدة و عبقرية متقدمة في التعبير عن غضب الشارع المغربي من خلال تعبيرات ناضجة وواعية،لكن الدولة المخزنية لاتعترف بمثل هته العقليات ولا تتعامل بمنطق الحوار، بل الإعتقالات و الاختطافات العشوية هي الطاغية من أجل السيطرة على الحراك،مما نتج عنه اعتقال أكثر من 1520 معتقل من مختلف الاعمار، بدءا من 7 الى 72 سنة.هذا ان دل على شيئ انما يدل أم العقلية الاوفقيرية لهي المهيمنة على الرغم من التحولات التي شهدها المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.