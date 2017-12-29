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حقوق الإنسان في سنة 2017 .. مطالب بالكرامة واحتجاجات عارمة

حقوق الإنسان في سنة 2017 .. مطالب بالكرامة واحتجاجات عارمة
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 09:00

بصم الحق في العيش الكريم والحق في الاحتجاج بشكل قوي سنة 2017 التي تودعنا؛ إذ كانت مختلف القضايا الحقوقية والمطالب المرفوعة من طرف الجمعيات والنشطاء الحقوقيين ذات علاقة وطيدة بهذين الحقين.

كانت قضية سماك الحسيمة، محسن فكري، الذي قتل مطحونا وسط شاحنة لنقل النفايات أواخر سنة 2016، مؤشرا على كون سنة 2017 ستكون سنة المطالبة بالحق في العيش الكريم، وسنة احتجاجات، وهو ما تجلى من خلال مسيرات "حراك الريف" التي رفع أثناءها المحتجون جملة من الشعارات المطالبة بهذا الحق.

مع بداية السنة التي تغادرنا، كان حراك الريف قد دخل أوجه، وبدأت المطالب الاجتماعية والحقوقية ترتفع، لكن المقاربة من طرف السلطات ستسلك منحى آخر، ما سيجعل الصورة، بحسب نشطاء حقوقيين، تتجه نحو القتامة، لتغادرنا هذه السنة تاركة خلف القضبان العشرات من الشباب، ومعهم معاناة أسرهم اليومية.

وسط تلك الاحتجاجات، كان الجسم الإعلامي المغربي بدوره يعاني، بحسب المتتبعين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ إذ لم يسلم بدوره من المتابعات القضائية التي وصلت حد السجن لبعض الصحافيين والمدونين.

لا يقتصر الأمر فقط على حراك الريف؛ ففي مدينة زاكورة، كان الوضع أكثر قتامة؛ إذ شهدت هذه السنة احتجاجات مواطنين بسطاء من أجل قطرة ماء، كان مصيرهم الاعتقال والزج ببعضهم في السجون، لتكون بذلك بصمة عار في جبين المملكة الحقوقي.

أما مدينة الصويرة، فتلك قصة أخرى. مواطنات "من الدرجة تحت الصفر" لقين مصرعهن في تدافع بشري فقط من أجل 10 كيلوغرامات من الدقيق، بينما بعض المسؤولين يتفننون في تبذير أموال عمومية دون حسيب أو رقيب.

وهي تغادرنا، أبت سنة 2017 إلا أن تؤكد على قتامة الوضع، حين تناقلت وسائل الإعلام خبرا من شرق المملكة حيث التهميش والنسيان، يتعلق بمصرع شقيقين في بئر عميقة كانا يستخرجان الفحم منها، في منطقة لا مصانع فيها ولا معامل ولا مكان للعيش بكرامة!

"سنة سوداء"، "سنة نذير شؤم حقوقي"، تعددت الأسماء والمقصود واحد. هكذا اعتبرت أصوات حقوقية عدة سنة 2017، مشددة على أنها عرفت تردٍّ عام على جميع مستويات الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن هذه السنة "شهدت مسّا كبيرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وهو ما يجعلها أكثر سنة ترديا على مستوى جميع الحقوق؛ الأمر الذي يفسر بأن سياسات الدولة لا تدرج حقوق الإنسان الرئيسية، على الأقل في ما يتعلق بالحق في الصحة والشغل".

ويرجع السبب في هذا الأمر، بحسب الهايج، في تصريح لهسبريس، إلى الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 التي أرخت بظلالها على الحق في العيش الكريم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "العديد من المؤشرات تضع المغرب في مراتب متدنية وجد مقلقة، ومعالجة الدولة لهذه الوضعية اتجهت صوب تحميل الفئات الضعيفة والهشة وزرها، وبالتالي لم تكن لها رؤية أو استراتيجية قادرة على امتصاص هذه الأزمات، وهو ما كان وراء هذه الاحتجاجات والمسيرات التي يشهدها المغرب اليوم".

الهايج أكد أن ما جعل من 2017 سنة المطالبة بـ"الحق في العيش الكريم"، وجود "فئة قليلة مستفيدة من هذه الوضعية ولا تتحمل مسؤولية تقاسم أعباء هذه الأزمة، وبالتالي هناك فوارق ما بين الفئات والمناطق والمجالات".

لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، إذ أكد الهايج أن "ما يجعل هذه السنة تكاد تميل إلى السواد، هو الطريقة التي تعاطت معها الدولة مع الحركات الاحتجاجية بمختلف مناطق المغرب؛ إذ سجلنا القمع العنيف الذي تم في الريف وزاكورة وغيرها من المناطق".

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدولة "عمدت خلال هذه السنة، في تعاطيها مع حراك الريف، إلى شن جملة من الاعتقالات؛ الأمر الذي يجعلنا نعيد طرح ملف الاعتقال السياسي بالواجهة".

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، سار على المنوال نفسه، واعتبر أن "سنة 2017 نذير شؤم حقوقي، تركت شرخا شديد الخطورة"، مشددا على كون "تعاطي الدولة مع الحركات الاحتجاجية لم يرق إلى مستوى الإرادة المزعومة".

وشدد المتحدث نفسه على أن هذه السنة سجلت "أسوأ الأحداث المنافية لمبادئ حقوق الإنسان، تمثلت بالأساس في اعتقال المئات من النشطاء، على خلفية تحريضهم المزعوم، ومشاركتهم في وقفات ومسيرات احتجاجية، أو على خلفية مقالاتهم أو خرجاتهم الإعلامية، وهو ما عكس واقعا مريرا"، مضيفا أنها شهدت كذلك "استهداف أقلام حرة ومناضلة، والزج بها في السجون بتهم جنائية ثقيلة، مثل حالة الصحافي حميد المهداوي وعدد من إعلاميي حراك الحسيمة".

لا يختلف ما ذهب إليه الحقوقيان الهايج والخضري، عما أكده الحبيب حاجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، الذي يرى أن سنة 2017 "سنة وضع القيود على الحريات الأساسية، كحرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية التجمع، واستمرار حملات استهداف الصحافيين والنشطاء الحقوقيين والنقابيين وتوظيف القضاء للجمهم وقمعهم".

وسجل حاجي أن ما يزيد هذا الوضع قتامة هو "المقاربة الأمنية التي تعاملت بها الدولة في التعاطي مع الحركات الاجتماعية، على رأسها الحراك الاجتماعي بالحسيمة واحتجاجات العطش بزاكورة، إلى جانب خنق حرية التعبير؛ إذ جرى اعتقال الصحافي حميد المهداوي في هذا الصدد".

الناشطة الحقوقية إحدى البارزات في صفوف حركة "20 فبراير" سارة سوجار اعتبرت أن 2017 "سنة الاستشهادات والاعتقالات في صفوف المواطنين المطالبين بالكرامة والحق في العيش الكريم، في سياق دولي يتميز بتراجع احترام حقوق الإنسان والانتصار للقمع والتسلط باسم الحفاظ على الاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب".

ولفتت سوجار في تصريحها إلى أن "ارتفاع وتيرة الاحتجاج في مختلف ربوع الوطن من أجل المطالبة بالكرامة والحق في العيش الكريم، قابلته إجابة أمنية كان عنوانها البارز اعتقال نشطاء حراك الريف، وقمع الاحتجاجات، والتضييق على المناضلين والنشطاء والحقوقيين، والتضييق على حرية الفكر والرأي والتجمهر".

وترى الفاعلة الحقوقية أن المغرب "يعيش لحظة سياسية عصيبة تقتضي إرادة حكيمة تغلب لغة الحوار والإجابة الاقتصادية والاجتماعية المركبة على هذا الاحتقان، والمصالحة مع الشعب المغربي عبر إطلاق سراح كل المعتقلين، وتوفير ضمانات احترام الحق في التعبير والاحتجاج والانتماء وكذلك النقد والمعارضة".

بدوره عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، يرى أن الانتقال الديمقراطي المنشود يستدعي "فهما أعمق لمعضلة التعثر الديمقراطي المغربي، قبل تقييم مدى صلابة وجسارة الإرادة السياسية المغربية، من أجل مواجهة تحديات العصر، وتحقيق الأمل المنشود، والقطع مع انتهاكات الماضي والحاضر، وخلق مناخ الثقة بين الدولة ومكونات المجتمع لاستشراف مستقبل قوامه البناء والنهضة، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة المبنية على مبدأ الكرامة للجميع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - achraf الجمعة 29 دجنبر 2017 - 09:21
يجب على الدولة التقاط الاشارة والشروع في العمل الجاد ومنح الشعب جميع الحقوق. كذلك يجب القطع مع الاساليب القديمة من قمع وتعذيب ... لان هذه الامور تؤجج الاوضاع اكثر, دون نسيان ان صورة المغرب تهتز امام المنظمات الدولية.

الشعب اليائس قادر على فعل اي شيء حين ينقضي صبره....
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44
2 - الفقر والضياع الجمعة 29 دجنبر 2017 - 09:22
المغرب دولة لاتعترف بحق المواطن في الكرامة والعيش الكريم.المواطن المغربي مقهور بالضرائب غلاء المعيشة وانعدمت القدرة الشرائية .المغرب بلد يقهر فيه الفقراء وتعتيم اعلامي على حقيقة الوضع انتشار العنصرية حقيقة متواجدة .الدولة لاتضمن التشغيل الالعملائها وهي طبقة تستولي على كل مرافد الرزق بينما الفقراء لا حق لهم بالتشغيل.
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54
3 - Said belgie الجمعة 29 دجنبر 2017 - 09:32
حكومتنا لا تعرف معنى حقوق الانسان،معتقلي حراك الريف و الصحفي المهداوي خير ذليل،اما الرميد كوزير لها شيء مظحك،أنسى يا مواطن و اخرج قلب على راسك
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39
4 - Red one الجمعة 29 دجنبر 2017 - 09:45
سنة سوداء .شباب ضاع شبابه بين الازقة وآفة الانحراف والادمان . لم نعد نكثرت لاوضاع البلاد.نتمنى الخروج الى بلدان الحق والقانون
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30
5 - عبدالحق الجمعة 29 دجنبر 2017 - 09:55
متى سيعيش المواطن المغربي مكرما معززا ؟
مما لاشك فيه ان المغرب يوقع على جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان على كافة المجالات ولهذا يجب على الدولة ان تحترم هذه البنود وتوفر لواطنيها العيش الكريم من سكن لاءق وشغل وتطبيب وغيرها من الحقوق او تخصص تعويضا عن الشوماج كما هو ساري في الدول الاوربية
ولتحقيق هذا المبتغى يجب على الشركات الكبرى دات الدخل المرتفع ان تساهم في هذا المجال عن طريق انشاء صندوق يخصص منح شهرية للطبقات الفقيرة.
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17
6 - le vagabond الجمعة 29 دجنبر 2017 - 10:11
الحكومة لازالت تتخبط في فهم ووعي الدستور الجديد ونصوصه والمواطن الذي خرج للطلب بالعيش الكريم ظانا ان الدستور يحمي حقوقه، ردت عليه الدولة بالاعتقالات. من المخزي والمحزن جدا أن يكون في وطننا ممثلون للشعب أميون أو لم يكملوا دراسة الابتدائي فننتظر منهم أن يكون لهم بعد سياسي واقتصادي لحل مشاكل مناطق الوطن ( كالعديد من ممثلي الجماعات...) في الوقت الذي أطر عليى كثيرة تخرج كل يوم للطلب بشغل شريف. نتمنى ان تكون 2018 سنة لإعطاء كل ذي حق حقه.
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18
7 - HAMID الجمعة 29 دجنبر 2017 - 10:14
أولا أريد أن أبلغ ما يسمون بالجمهورين أنني كمغربي حر فإنني أعتز بأنني عياش فعاش الملك رمز بلدنا الحبيب ، لربما نسيتم كيف كان المغرب ما قبل و بعد الإستعمار و ما قدمت العائلة الملكية من تضحيات من أجل إستقرارنا و إلى المستوى الذي نحن نعيشه اليوم . حرية التعبير لها شروط و قواعد وخطوط حمراء يجب إحترامها ، أما بالنسبة للذين يتكلمون عن الفساد ، فالفساد يوجد في جميع دول العالم لكن السؤال من يحتظنه و من يناصره ، ألسنا نحن ؟ من يرشي؟ من يفسد؟ إرجعوا إلى كتاب الله، أتمنى إلى كل العياشة سنة سعيدة و عاش الملك رمز وحدتنا الله الوطن الملك
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-45
8 - د المجاطي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 10:18
فعلا فتوى الحقوق هي بثت الفثنة بطريقة مسيحية كاستعار ثقافي وما اصبح عليه الشارع من تسيب عارم بحرية مطلقة وتفشى الفساد والدعارة بين الشباب ليتحول الى مشرملين بالعربدة ولتخدير للسرقة وتساهلت المحاكم وترفهت السجون وانعدم تطبيق الامن بصرامة واصبحنا نعيش تحت رحمة دواغش الشارع في انعدام تطبيق نضام الشرع والقانون المغربي الاصلي كما كان حيث كان النضام والامان والاداب وسجون فارغة والمدارس مطبقة العصى لمن عصى فربت وعلمة استفاد دلك الجيل الان والحمد لله
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-19
9 - HAMID الجمعة 29 دجنبر 2017 - 10:46
لى الخونة، إلى من يبيع وطنه، إلى من يزرعون الفتن، إلى الحقوقيين الجمهورين، إلى المرتزقة إلى المغضوب عليهم من ملحدين و شرمدة لن تزعزعوا إستقرار بلدي فنحن العياشة أحرارا في أراءنا نحب قائدنا و نبايعه و نتمى له مزيدا من الخير و إنه لفخر لنا أن نكون عياشة الله الوطن الملك
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-34
10 - بنت المملكة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 11:31
فيناهوا الإنسان الي غتعبروه وتعطيوه حقوقو الحكومة تعتبرنا من جنس اخار ومن حقها محدها زاطما علينا وحنا ساكتين من حقهم يزيدو يحتاقرونة
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6
11 - مهاجر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:06
2018 ستكون اسوء من 2017 لان قرارات محكومة بن كيران واخوه العثماني تمس بالاساس حقوق الانسان المغربي في التعليم والصحة والسكن والشغل والعيش الكريم وممارسة الحريات الفردية والجماعية.
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6
12 - حسن الغيني الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:06
عن أي حقوق انسان تتكلمون وعن اي مظلومية تتهافتون. واحد طحنته الآلة لتهوره والإثنان دفنا في حفرة متلبسين و متسللين كالجرذان وبدون اي شروط السلامة اللازمة و القانونية وبطريقة غير شرعية لسلب ممتلكات الوطن. ثم بعد ذلك نملأ الشوارع والأماكن العمومية و الإضرار بممتلكات الناس و الخلق. صار ينطبق علينا المثل الدارج "طاحت الصومعة علقوا الحجام". هذه الوضغية التي نعيشها اليوم، هو ما عاشته مصر قبل السيسي، كل يم وعلى طول السنة الناس يملؤون شارع التحرير للاحتجاج والتضاهر على أي شيء و لو تافه حتى جاءت أحداث رابعة بعدها توقفت المظاهرات و أخليت الشوارع، وحمدت الناس ربها ولزمت بيوتها. فهل نحن بحاجة لرابعة؟ بالتأكيد لا نتمنى ذلك، لكن لا يمكن أن نستمر في هذه العبثية على حساب الوطن و استقراره وتقدمه
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-16
13 - rifito الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:09
الى صاحب التعليق رقم 7؛ أي تضحيات اللاتي قدمتها العائلة الحاكمة؟؟
الى متى ستبقون تلمعون صورة المخزن؟؟ هل تعلم أن الاغلبية الساحقة من الشعب ضد هذه السياسات؟؟ و الدليل هو الديسلايكات التعاليق الطبالة؛
الى متى سيبقى هدا المخزن يبرر فشله في المؤامرات الخارجية و تلفيق التهم للأحرار؛ لكن إن الله يمهل و لا يهمل؛ فالشمس لا تغطى بالغربال صديقي؛
(إن الله ينصر الدولة الكافرة "العادلة" و لا ينصر الدولة المسلمة "الظالمة")
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21
14 - تنبئ الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:16
اعتقد ان الشعب المغربي في سنوات أخيرة مند 2011 بدأ يدخل في صراع حول مطالبة بكرامته وحقه في حياة كريمة وخدمات ترقى كتلك موجودة في البلدان الاروبية وامريكا.
وتقاعس وكسل الحكومة في محاربة الفساد وفرض العدالة المطلقة سيزيد من وضع من سيء لأسوء ولا أعتقد ان القادم يبشر بالخير مادام الإسلاميين موجودون داخل هده الحكومة المشؤمة
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5
15 - نبيل FBI الجمعة 29 دجنبر 2017 - 12:57
هذه الدولة لا تهمها حقوق او ارادات وتطلعات الشعب فهمها الوحيد هي المحافضة على هبة المخزن والنظام. فهو مستعد للضرب بيد من حديد وطحن الشعب لاجل الحفاض على كيان المخزن واستنزاف ثروة المغاربة لاغير .
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1
16 - HAMID الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:12
قيادة أزيد من ٣٠ مليون مواطن، حماية الوطن والسهر على سلامته، العمل على تطوير جميع القطاعات، الصمود أمام جميع الطغوط الخارجية، كيف كان وكيف أصبح المغرب و و و أليست تضحيات في سبيل الوطن من يتعارك ديبلوماسيا في أذغال إفريقيا لسحب إعترافات بالمزعومة دولة المرتزقة من يشيد الطرق، الموانئ، السكك، المطارات من يحميك من أطاع أعداء الوحدة ؟؟؟ العائلةالملكية لها كل الفضل في إستقرارنا و سلامتنا حب من حب وكره من كره و المخزن مكون من أولاد الشعب و يحميك و يحميني ، لم يأتي هذا المخزن من كوكب أخر ؛ نلمع صورته لأنه منا فتحية للمخزن و عاش العياشة و عاش قائد البلاد.
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-8
17 - متتبع الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:51
2017 سنة الحكرة و الطرد التعسفي للعمال و خروقات قانون الشغل و التراجعات عن الحقوق و تغول الباطرونا على المؤسسات الدستورية ضدا على الجهود المبدولة لتلميع صورة المغرب
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1
18 - طارق مصطفى الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:56
لقد تعبنا من تكرار نفس الشعارات و نفس التقارير كل سنة
فدور الجمعيات الحقوقية ليس رفع الشعارات فقط و ركب كل موجة من شأنها أن ترفع أسهمهم في سوق المساومات على حساب حقوق المواطنين.
فلتتحرك هذه الجمعيات بفعالية في جميع المجلات و مع جميع الشرائح ؛في القرى و الدشائر و الجبال التي لا يصل إليها هؤلاء المطبلون في كل واد. فلا نكاد نراهم إلا في بؤر التوتر، و كأن باقي المناطق تعيش في رفاهية و استقرار -الله يهديهم-
فالمسئولية الأولى للمنتخبين لضمان الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية المنصوص عليها في الميثاق الدولي الذي صادقنا عليه دون تفعيله،و دور الحقوقيين بالدرجة الأولى الضغط لإصدار قوانين تضمن هذه الحقوق،بل و تقديم ملتمسات قوانين في هذا الصدد بعقلانية و حضارة،و طرح حلول عملية بعيدا عن اللغو
تبقى المساواة في الحقوق المدنية، السياسية ،الإجتماعية،و الإقتصادية هو قطب الرحى و مطلب كل مغربي
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1
19 - مغربية الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:41
شعب مستحمر يبيع صوتو و بعدين يطالب بالحقوق تحملوا المسؤولية الكاملة وراء ترشيحكم لوزراء شفرونا هلكونا هلكو الخزينة ولاو وطامعين فالريال الي كنسابوه بعض المدن ما فيهم حتى ممر الراجلين ويقولك خلص على ترابة الي عبرتي منها لا حول و لا قوة إلا بالله
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