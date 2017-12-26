32 ألف مغربي يؤدون مناسك الحج هذا العام

هسبريس - متابعة

بحث مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مكتب شؤون الحجاج المغاربة، أحمد قسطاس، الاثنين بمكة المكرمة، مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، عباس قطان، الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة خلال موسم الحج المقبل (1439هـ).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قسطاس قوله في تصريح صحفي، إن هذا الاجتماع يروم مناقشة الخدمات المقدمة للحجاج المغاربة، والإطلاع على المستجدات والتنظيمات الصادرة من الجهة الوصية بالسعودية، لتحقيق النجاح الكامل لمناسك الحج.

وأشار إلى أن عدد الحجاج المغاربة الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا الموسم، يقدر بـ32 ألف حاجا وحاجة، مشيدا في هذا الصدد، بما تقوم به المملكة العربية السعودية من تطوير لمنظومة الخدمات التي تقدمها لضيوف بيت الله الحرام.

وفي هذا الصدد، ذكر قسطاس بالجهود التي يبذلها المغرب في ما يخص إطلاق برامج وورشات توعوية لفائدة الحجاج قبل القدوم للحج، وذلك للتعريف برحلة الحج منذ القدوم حتى المغادرة بعد قضاء المناسك.