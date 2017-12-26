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العوانس مُعرضات للاكتئاب .. والمتزوجون أكثر سعادة من العزاب

العوانس مُعرضات للاكتئاب .. والمتزوجون أكثر سعادة من العزاب
هسبريس - خديجة تشوت
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:00

توصلت دراسة أجريت في بريطانيا إلى أن المتزوجين أكثر سعادة وارتياحا في حياتهم من العزاب، حسب المسح الذي أجري بالمملكة المتحدة في الفترة من 1991 إلى 2009 وشمل حوالي 30 ألف شخص، بمعنى أن البيانات غطت 18 سنة.

وقد توصل الباحثان "شون غروفر" و"جون هليويل"، من كلية "فانكوفر للاقتصاد"، إلى أن المتزوجين هم أكثر سعادة من العزاب، ولديهم قناعة أكبر بالحياة قد يعود تاريخها إلى ما قبل شهر العسل، وأن ذلك يستمر إلى الشيخوخة.

وقال الباحثان: "حتى بعد سنوات من الزواج، فإن الأوضاع تكون على ما يرام؛ فالزوجان يبدوان أكثر ارتياحا، وهذا يشير إلى وجود تأثير سببي في جميع مراحل الزواج يعمل على توفير هذه الراحة والارتياح".

وعن إمكانية إسقاط هذه النتيجة على المجتمع المغربي والقول بأن الأشخاص المتزوجين أكثر سعادة من العزاب بالمغرب، فسر جواد مبروكي، خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي، خصوصية العلاقات الزوجية، في تصريح لهسبريس، بالقول: "من خلال الحالات التي تعرض عليّ يوميا، أجد أن عدد النساء العازبات اللواتي يفوق سنهن 40 سنة هن عرضة للاكتئاب أكثر من النساء المتزوجات، والشيء نفسه لدى الرجال الذين لم يتزوجوا أو مطلقون مقارنة مع الرجال المتزوجين".

"نعتقد أن السعادة الزوجية هي غياب تام للنزاعات والاحتكاكات بين الزوجين، وأعتبر هذا خطأ. لنكون سعداء، لا بد من النزاعات لأنها طبيعية في أي علاقات كانت. أعتبر الزواج ميتا إذا غابت النزاعات نهائيا، بمعنى لا شيء ولا تبادل يقع بين الزوجين"، يقول المبروكي.

واعتبر الأخصائي أن تقبل الخلافات هو الحل لوصول الأزواج المغاربة إلى السعادة، مؤكدا أن "ما يجعل الزواج سعيدا وناجحا هو تقبل هذه النزاعات واعتبارها طبيعية، ويجب الاستعداد لمعرفة كيفية التعامل معها بطرق عقلانية وحضارية، علما أن هذه الامتحانات تكون فرصة لرقي الزوجين واستحكام العلاقة أكثر، وهذا من أسرار نجاح وسعادة الزواج".

وللوصول إلى السعادة الزوجية، يجب الاقتناع، بحسب مبروكي، بأن "الزواج هدفه تحقيق ما ليس بإمكاني الحصول عليه بمفردي لتحقق سعادتي. فمثلا الأنثى أو الذكر كطير بجناح واحد لا يستطيع الطيران وهو بحاجة إلى الجناح الآخر، ولهذا فالزواج عطاء وحصول على الجناح الآخر".

وأضاف مبروكي: "من خلال هذا المثال، نرى أن الفرد العازب يعيش بجناح واحد ومن المستحيل أن يحلق في السماء ليمتع نفسه بالسعادة والحرية. وبهذا المثال، أبرهن على أن الحرية الحقيقية للفرد يجدها في الزواج وبدونه فهو سجين في الأرض ولن يحقق أبدا حريته ويطير في السماء. إذا اعتبرنا الزواج من هذه الزوايا، فسنرى أنه سبب السعادة".

ويتفق الأخصائي مع النظرية البريطانية ويقر بإمكانية الوصول إليها؛ إذ قال: "هذه الدراسات الأوروبية أظهرت أن تحقيق السعادة يكون أفضل عند المتزوجين، وأظن لعدة أسباب؛ أولها أن الزواج في الماضي كانت تطغى عليه مفاهيم دينية خاطئة أثقلته بكثير إلى درجة شلل الطير الذي لم يعد قادرا على التحليق في السماء".

واستطرد: "من الأسباب الأخرى، طغيان الكنيسة؛ ما جعل غالبية الأتباع يتركون الدين وحتى مؤسسة الزواج، لكن بعد تجربة طويلة اتضح أن العزوبة ليست منبعا للسعادة بالمقارنة مع من هم متزوجون؛ فالعزاب هم أقل سعادة، وخصوصا في كبرهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (82)

1 - hassan الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:18
الحمد لله على نعمة الإسلام ديننا الحنيف بين دالك في القرآن والسنة مند سنين بدون بحث ولا علم نفس .أما المشاكل الزوجية الحالية ناتجة عن عدم الوعي والتخلى عن المسؤولية وعدم القناعة وعدم الإلتزام بشرع الله .
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146
2 - khalid الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:21
بعد 25 سنة من الزواج أقول لكم هدا غلط كبير المتزوجون هم الأكثر تعاسة لإنهم يعملون كالآلة لتوفير وجبات البيت و الأطفال و النساء لا يشكرن
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213
3 - ندم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:23
عن أنس بن مالك – رضي الله عنه- أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: "من رزقه الله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني"

ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (625)
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296
4 - ميساء الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:23
وهل الرجل لا يعاني من العنوسة ؟ مصطلح العنوسة اخترعوه ونشروه في الدول الاسلامية المتخلفة ليرهبوا به المرأة ويفزعوها بينما الفزع الحقيقي هو ان تجد المرأة نفسها عبدا تابعا ملحقا بالرجل بدون دخل مادي تعيل به نفسها بدل ان تعتمد على نفقة رجل عليها وكأنها قاصر
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-150
5 - آسية الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:25
اظن أن صاحب المقال ليس على علم بكل جديد،لقد أصبح المتزوجون و المتزوجات عرضة للإصابة بأمراض مزمنة،هذا في الدول المتقدمة أما عندنا فالانتحار المعنوي هو مآل كثير من الزيجات،والعازبات وليس العانسات اصبحن في هذه الظروف أكثر سعادة رغم ضغوط العائلية و كثرة الكلام
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131
6 - مغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:29
هناك فرق كبير بين الجمتع البريطاني والمغربي في ااحقوق والمستوى الدراسي وغيرها، لذلك فمعظم الشعب المغربي يعاني من المشاكل لنفسانية بسبب الفقر والتهميش، والحكرة والفساد والفوارق الإجتماعية وغيرها، مما أدى الى إرتفاع حالات الطلق والعنف بين المتزوجين، لذلك فالسعاد عن معظم الغاربة منعدمة تمامن، بل صاخطون على حالهم.
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86
7 - brahim الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:30
شيء طبيعي خالص والفاهم يفهم وهل يستوي المتزوج والغير متزوج العزاب مثلي يعرفون
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28
8 - الزواج والعنوسة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:30
من اسباب العنوسة هو اشتغال المرأة في ميادين عديدة وفي الادارات وفي المؤسسات هذا ممتاز ولكن له عواقب وخيمة ان بعض الشباب الذكور عاطلون عن العمل لم يجدوا وظيفة ليكونوا اسرة ويتزوجوا بزوجة او زوجتين او ثلاث. اغلبية الذكور عاطلون عن العمل وترتفع العنوسة ويكثر الفساد الاخلاقي والمجتمعي الحمد لله على نعمة الاسلام
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-14
9 - أمين الرباطي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:30
الأمر واضح في المسألة فالله تعالى *هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رحمة * أليس السكن والمودة والرحمة هي السعادة .
لماذا تتركون كل شيء و تعرضون المسألة على اخصائي نفسي والصحيح أنه لا يمثل المغاربة بل يمثل الديانة البهائية التي ينتمي إليها و يقدح في دين المغاربة غير ما مرة فتارة يصفهم بالنفاق وأخرى ب ....
فسؤالي ألم تجدوا غير هذا البهائي لتسألوا عن أحوال المغاربة . أظن أن وراء الأكمة ما وراءها .
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54
10 - نورالدييين الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:39
فعلا
يارب ارزقني الزوجة الصالحة في اقرب وقت
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131
11 - ماشي ديما الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:39
دراسة ومعادلة لا تكون دائما صحيحة فهنالك من الرجال والنساء من تسببت لهم الزواج في جميع الامراض النفسية و العضوية خصوصا عندما تلتقي مع الإنسان(ة). الغير المسؤول والامبالي (ة) .الازواج اللدين لايعرفون في الزواج الا النصب والمكر والخداع والإغراء (لقد دهب زمن المودة والرحمة والاحترام الى آخر العمر )(خصوصا عندما تلتقي مع وحدة اولى واحد ممربينش وممخلقينش والكارثة العظمى هي تكون من شي بيئة مكشفة ).
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91
12 - rochdi الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:42
برطانيا هههههههه ، في المغرب تجب دراسات من نوع اخر لان النتائج هي عكس نتائج برطانيا
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70
13 - رأيي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:42
السعادة تاتي من حب الله و حب نفسك وذاتك و ليس من الزواج او شيء اخر و من تجربتي الشخصية عمري 35سنة لدي سلام نفسي كبير و حب للحياة رغم اني لست متزوجة عكس بعض المتزوجات فور ما تجلس معها تيبان عليها اكتئاب و الهم ههه هذا لا ينفي ان الزواج الناجح موجود لكنه قليل جدددا فقط عندما يلتقي زوجان واعيان و لديهم رسالة في الحياة تحياتي
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88
14 - دايز الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:44
كل هاد كدب في كدب تمتعوا بعزوبتكم الى اقصى حد ممكن الزواج يتبعه الندم اللهم اني قد بلغت نصيحة من مسن .
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64
15 - Mika الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:45
كما قال داروين و جميع علماء النفس، الانسان حيوان اجتماعي. يعني ان الانسان يحتاج الى شخص اخر طول الوقت، للتحدث عن كل شيء و لا شيء و تبادل الأفكار.
هذه العلاقة يمكن ان تكون علاقة مثلية او بين رجل و امرأة ر ليس لها علاقة لا من بعيد و لا من قريب بما جاء في الكتب الدينية.
الحب و الجنس أيضا يلعبان دورا كبيرا في رفع نسبة السعادة، لانه يفرز هرمونات السعادة مثل الدوبامين.
لا تخلطوا الدين و العلم الحقيقي لان الاول في واد و الاخر في واد اخر
و شكرًا
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-39
16 - مواطن الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:48
في المغرب. المراة اصبحت لا تريد زوجا ولكن تريد رجلا ليتبناها فهي تريد منه كل شيئ صداق مسكن مأكل ملبس مصروف سفر عرس شروط في مقابل تقريبا لا شيئ حيث اصبحت اشغال البيت قليلة مع صغر الشقق و قلة الاطفال و كثرة الآلات المنزلية التي على الزوج شراءها.
بالنسبة للجنس فكلاهما مستفيد رغم ان الزوج هو اكثر من يبذل المجهود الجنسي و المراة هي الاكثر استمتاعا.
حتى و ان وافق الزوج على هذه الشروط و يتبنى امراة فانه بعد الزواج سيصبح تحت رحمة من تبناها خوفا من النفقة و غيرها.
واذا لم تقم الزوجة بواجباتها ومع وجود طفل او طفلين فليس له حل سوى الصبر او الاكتآب مع منع تعدد الزوجات ولو حتى بتحذيرها من انه سيتزوج باخرى. اي ان المراة المغربية بعد الزواج لا يصبح لها رادع او مخيف.
فكيف تريدون ان يزداد الزواج و تقل العنوسة ونحن امام قوانين تحتقر الرجل.
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109
17 - عبدالله الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:51
السعادة غير مرتبطة بالزواج. السعادة في العصر الحالي هي ان تتوفر على صحة جية و امكانيات مادية و أن تعيش وسط من تحب. غير دلك لا اضن انك ستعيش سعيدا. لأن الزواج لا يضمن دائما السعادة
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103
18 - مهاجر أحمق الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:53
لقد حان الوقت للتغيير الجدري في ميدان الزواج. فمند آلاف السنين و الرجل هو الذي يخطب و يدفع المهر ويعمل و يبني بيتا ويصرف يوميا و يعنف و يطلق و يدفع النفقة. أما المرأة فلقاتها باردة تجي من دار باها خاوية اليدين حافية الارجل مشعككة الرأس وتاكل وتشرب وتنگر و تنكد و طلب الطلاق و تريب الدار و تمشي ومن بعد تبقا تخلص فلوس الطلاق و النفقة. وزاد الاسلام كرس هاذ المنطق باية الرجال قوامون على النساء و زادوها الاوربيون حقوق المرأة و جات المدونة وكملات لي بقا. و الرجل مسكين مازادوه والو غير الثقل والهم والافلاس. خص هاذ القصة تقلب رأسا على عقب و تولي المراة هي لي تقلب على الرجل للزواج وتقلب على نمرتو بالريق الناشف و تطلب يدو من مو ولا جداه و يطلب ليها جوج من الحاجة و يتشرط مع راسو و تشد هي الكريدي و تشري الدار وتفرشها و تمشي تخدم و تصرف. المهم انا كنتسنى شي مزغوبة باغا تكمل دينها تجي تخطبني قبل مانشرف هنا فأمريكا.
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98
19 - مومو الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:54
من المعلقات و المعلقين من يقول أن سر السعادة هو الزواج، و منهم من يقول أن الزواج لا يجلب إلا التعاسة. و الحقيقة هي أن البشر مختلفون، فمنهم من يجد السعادة في الزواج و منهم من يجدها في غيره، أما التعيس فهو من رضخ لضغوطات العائلة و المجتمع و تزوج زواجا يتعسه أو ترك زواجا من شخص يحبه و يسعده.
كما الأمر بالنسبة للأبناء، من الناس من يرى في أبنائه اكتمالا و استمرارية لذاته و يجد سعادته عند خدمتهم، و منهم من لا يرى فيهم إلا مخلوقات دخيلة تأكل عرق جبينه و تملأ يومه مشاكل و تنقص من مصروفه و تحد من حريته، لهذا لا يجب الإنجاب إلا عن اقتناع و استعداد للتضحية و ليس رضوخا لضغوطات العائلة و المجتمع.
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75
20 - femme libre الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:56
هل تأخر الرجل في الزواج ليس بعنوسة ؟ ....المغربيات حسب اخر الاحصائيات اكثر من 70%يتزوجن باوربيين بسبب عقلية المغربي العفنة مما ا دى ارتفاع عدد الدكور البايرين الدارالبيضاء تاتي في المقدمة .هناك حقد مرضي دفين عند المغربي ضد المراة خصوصا المستقلة ماديا بلا حشمة بلا حيا تجده يحارب تعليم المراة لان الامية سهل يحكر عليها يستطيع استغلال الجانب المادي لادلالها وضربها وممارسة شذوده عليها دون معارضة اما المغربية المستقلة ماديا فهو يعتبرها عدوة لانه اذا تجرا على تعنيفها ستجعله يندم وتسجنه بحكم قضائي لذا سيدتي :استقلاليتك المادية هي كرامتك وعفتك تقاعدك هو حاميك .من المثلج للصدور رؤية المراة في جميع المجالات شرطيات سائقات طاكسي البارحة رايت مغربية ميكانيكية واصلن وتجاهلن الخفافيش وعقلياتهم المريضة .
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-48
21 - Amir الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:56
بالنسبة الي العكس هو الصحيح. في وقتنا هذا ونظرا لما وصلت اليه الحاله عندنا في يتعلق بالعلاقات الزوجية. لا يقدم على الزواج من الرجال الا متهور او فاقد لوعيه بالكامل او شخص ببساطه اراد وضع حد لحياته بشكل دراماتكي. ومن يريد ان يتأكد من هذا الكلام فما عليه ان يقوم بجولة في محاكم الاسره عبر المملكة ،واظن ان ابتدأ من محكمه الاسره في الدار البيضاء ستكون كافية لطي ملف الزواج بشكل فوري والى الابد.
الله على راحه. والسلام
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32
22 - Mhamed الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:01
هذا صحيح ولكن ينطبق فقط على الزواج الناجح. الذي قيل عنه.
لي حبيب حبه رمز الوفاء أن شاء شئت وان شئت يشاء.
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15
23 - باعمراني الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:02
قالوا للمرأة في مجتامعتنا أنها جسد و انها عانس و ناقصة عقل و دين٠
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ٠
المرأة في الإرت مهزلة لا يجب أن تطبق في هذا العالم ٠
كل إمرأة تعجبت فهي زانية.
بالله عليكم أين كرم الإسلام المرأة.
أذكروا أمثلة هذا التكريم.و لا تقولوا:الإسلام كرم المرأة متبوع بنقطة.
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-57
24 - ملاحظة من عازب 35 عام الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:03
أعتقد ان هدا المقال لا ينطبق على واقع الزوجية في المغرب صحيح ان هناك فئة من متزوجين سعداء بزواجهم وهناك فئة تعيش الجحيم في الزواج.
فعلى سبيل المثال المحاكم مكتظة بحالات الطلاق خصوصا في المحور الرباط الدار البيضاء. امت فيما يخص العزاب وتعاستهم فقد اكدة دراسة ان عزاب يبقون بحالت صحية جيدة وشباب دائم ودالك راجع بأساس غياب المسؤولية وضغط الأسري لتوفير واجبات المنزلية فتجد العازب او العازبة غير مجبر بإجتهاد وإحترام وإنظباط في العمل وغير متوتر.
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35
25 - مغربية في الغربة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:04
سورة النساء :.....عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن.
اين تكريم المراة.
"للذكر مثل حظ الانتيين".اين تكريم المراة.
"لا يفلح قوم ولوا عليهم امراة".اين تكريم المراة.
اعتبار المراة عورة ولاتجوز شهادتها ولاقوامة لها.اين تكريم المراة.
الاسلام اخد عن غيره من الاديان احتقار المراة وخصوصا الزوجة.
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-118
26 - مفكر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:05
صاحب اول تعليق يقول بان الاسلام كرم المرأة وانا اطلب منه دليل مادي واحد على تكريم الاسلام للمراة، هل كرمها عندما قارنها بالكلب الاسود والحمار وجعل مرورها قرب المصلي يبطل الصلاة؟ هل كرمها حين سمح للرجل ان يضربها بدليل اية قرآنية؟ هل كرمها بانه سلبها حريتها وجعلها لا تصلح الا لان تكون زوجة مطيعة؟ ام انه كرمها حينما وصفها بنافصة عقل؟ لا ارى اي تكريم للمراة من الاسلام على العكس انا ارى انه سلبها حقوقها وجعلها لا تسوى دجاجة منتوفة
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-89
27 - رأيي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:06
تتمة لموضوعي ...من يريدون الزواج فقط لاجل الجنس او المال او الجمال حتما سينتهي الزواج بالفشل او حتى لو استمر سيؤدي الى الاكتئاب و الهم.الزواج يجب ان يلتقي فيه الثالوث : الاخلاق/التفاهم/المسؤولية ...واحد الحاجة مهمة بزاااف اغلب المغاربة معندهمش ان يكون الرجل او المرأة مشبعا عاطفيا قبل الزواج تحياتي
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37
28 - Wafi الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:13
L homme au Maroc ne peut pas vivre avec cette culture qui manque de flexibilité contre les contraintes et complexité matériels et morales
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11
29 - زينب الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:16
ابتداءا من سن 30 الفتاة العازبة تدخل في مرحلة العنوسة و هي فترة جد صعبة علينا نحن النساء اكثر من الرجال...الله يسهل امور جميع المسلمين انشاء الله.
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64
30 - agadir الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:22
سنة الله التي قد خلت ولن تجد لسنة الله تبديلا ..صدق الله العظيم..
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32
31 - باسم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:26
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ) رواه مسلم (1467) وابن ماجه (1855) ولفظه ( إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ ) .
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34
32 - Yassine الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:31
le marriage est un concept arriéré et avoir des enfants est un suicide au Maroc si tu n'as pas les moyens

je conseille mes frères et soeurs de vivre seul et de profiter de la vie sans soucis
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19
33 - لؤي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:32
لااظن ذلك في المغرب بل العكس هوالصحيح بعد الزواج تظهرالشخصية الشيطانية للمراءة باستغلال الرجل وتحقيره وتعذيبه نفسيا لافكار شيطانية منها زعم ربطه وعدم طلاقها وغيرها ثم بعد ان تاخد ما تريد تقايضه بالطلاق
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24
34 - ساخط الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:33
لما نتكلم عن الزواج ليس بالضرورة اشباع الرغبة الجنسية فقط.بل الزواج هو السكينة والمعاشرة الحسنة.لا يجب خلط الامور.فادا كانت مشاكل بين الازواج فغالبا تكون ملح للحياة.فبعد كل عاصفة يبدء جو جميل.ةاما العوانس سواء من الرجال او النساء ففي غالب الامر يكونون هم السبب في عنوستهم.اي انهم يضعون شروطا تعجيزية للزواج.حتى تمضي الوقت ويندمون تم يصابون بالاكتاب.ودالك راجع الى الطمع .دابا اصبح الراجل بغاها بلماندا ديالها والمراة بغات الراجل واجد بدارو بطونوبيلتو .مابقاش نبداو من الصفر.الكل بغاها واجدة.
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38
35 - رد علمي دقيق الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:35
البعض استغل الفرصة للتشنيع على قيمة المرأة في اﻹسلام وقال أين هي أدلة تكريمها؟ فأقول:إن أدلة تكريم المرأة أكبر من أن تحصر فقد نقل أحد الباحثين عن الشيخ الطاهر ابن عاشور قوله: أعلن اﻹسلام حقوق المرأة فقال تعالى "ولهن مثل الذي عليهن"كما جمع في اﻷقوال التشريعية بين ذكر الرجال والنساء قال تعالى " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة"...وقال في الترغيب "فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض"انتهى كلام الشيخ باختصار شديد.ﻷن المقام لايتسع وأختم كلامي بقوله تعالى "فماذا بعد الحق إلا الضلال" وقال الشاعر : لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.
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19
36 - عبد الوهاب الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:36
الزواج كل له نظرة عليه فمنه من يجد راحة البال ومنه لايجد تلك الراحة ومع ضغوطات الحياة وارتفاع المعيشة اصبحنا نعرف عنوسة اكبر مردها البطالة والفقر لو كانت الدولة توفر العيش الكريم لتزوج الناس وما انتشرت البغاء والدعارة والاجرام والسرقة الاسلام شجع الزواج لانه يقي الناس من الوقوع في حرام الله اتمنى ان يجد الشباب عملا من اجل فتح بيوت السعادة
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22
37 - فريد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:38
أقسم لكم بالله إن سبب العزوف عن الزواج هو الزلط و تفرعين المغربيات و رغبتهن العيش فوق المستوى المعيشي للمغاربة، فأنا تقدمت للزواج من فتاة تجاوزت الثلاثين، و لا تعمل (لأن هناك من يتمنى زوجة تعمل ليتعاونوا )، و لا مستوى دراسي، و لا واااالو، أنا كنت أحبها من بعيد منذ مدة و تقدمت لها عندما توفرت لي ظروف العيش الكريم، و لكن في مدة الخطوبة، تصرفاتها و كلامها و حركاتها و كأنكم تشاهدون ممثلات أفلام المكسيك المدبلجة، و التفرعين، أنا لا آكل هذه، أنا لا أشرب هذه ،أنا أحتاج للعيش كذا و كذا و كذااااا، المهم ، مصيبة سقطت فيها، فما نفعني إلا أن عريت على سيقاني و هربت . تركتها و إنتهى الأمر. سيري أبنتي داركوم إديروك خليع للشتاء. هاي هاي هاي، الزلط و التفرعين
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87
38 - حلا الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:44
الزواج إذا لم يكن من شخص فعلا تحبه وترغب بالعيش معه تحت سقف واحد لتشاركه كل شيء الحلو والمر وليس فقط الحلو من أمور الحياة فبالناقص منو.الى غادي يتجمعو زوجان باش يتعاركو ويتفننوا في إتعاس بعضهما البعض فالافضل ان لايقع من الأساس.وكلها يعوم بحروا.ألي شاف راسو سعيد ومرتاح بوحدو بلا زوجة بلا مسؤوليات وتهراس الراس وهذا ما أقول عنه مافيديهش أحسن يبقى عزاب ونفس الشيء للنساء ألي شافت راسها الوظيفة ديالها والاجرة ديالها والحرية ديالها أفضل لها من زوج بعكاك يستغلها ويقيد تحركاتها ويحاسبها على رزقها تبقى عانس أحسن وتهني راسها.الخلاصة كل واحد يقلب على السعادة ديالو فين كاينة ويتبعها ويتمتع بها.كل واحد ينعس على الجنب ألي يريحوا.
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32
39 - امل الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:01
هذه الدراسة لا تخصنا فلماذا اثارة النقاش عندنا وما انا مقتنعة به هو ان السعادة في التعلق بالله وحده لا بالزواج ولا بالاصدقاء ولا بالعاءلة ولا بالابناء ولا بالعزوبية فقد عشت مرحلة من العنوسة وتزوجت وعمري ثلاثة وثلاثين سنة وجربت الحالتين فعنوستي تارجحت بين السعادة والحزن وهذا طبيعي حسب المرحلة وظروفها لكن رغم الحزن كنت اجد ملاذي في الدعاء واشعر بعدها بارتياح وهذا الحال عشته واعيشه عند الزواج وبعد الزواج اذن ليس هناك اي رابط سببي بين السعادة والزواج المهم الرضى بالنصيب والقدر خيره وشره ليس في العنوسة نقص وليس في الزواج مفخرة كلاهما حيتة طبيعية وعادية ان قبلناها وسلمنا امرنا لله
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39
40 - مطلق و سعيد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:30
ما قيل مجرد تخمينات و افتراضات فقط،لا توجد نعمة في الحياة الدنيا أفضل من نعمة العزوبية،الزواج هو الجحيم المطلق،أنا الحمد لله تطلقت منذ خمسة عشر سنة،و أعيش بسعادة و هناء حرمت منها لعدة سنوات حين كنت متزوجا،و كل سنة أقيم احتفالا في ذكرى طلاقي.
الحمد لله على نعمة العزوبية و الطلاق حمدا كثيرا و سبحان الله بكرة و أصيلا
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22
41 - SAAD الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:37
قد جعل الإسلام من حق الأم على ولدها أن ينفق عليها إذا احتاجت إلى النفقة ، ما دام قادرا مستطيعا ، ولهذا لم يعرف عن أهل الإسلام طيلة قرون عديدة أن المرأة تُترك في دور العجزة ، أو يخرجها ابنها من البيت ، أو يمتنع أبناؤها من النفقة عليها ، أو تحتاج مع وجودهم إلى العمل لتأكل وتشرب .
وكرم الإسلام المرأة زوجةً ، فأوصى بها الأزواج خيرا ، وأمر بالإحسان في عشرتها ، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة ، لمسئوليته في الإنفاق والقيام على شئون الأسرة ، وبين أن خير المسلمين أفضلُهم تعاملا مع زوجته ، وحرم أخذ مالها بغير رضاها ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .
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21
42 - خالد.ف الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:43
بغض النظر عن الخوض في الدين حتى لا نترك فرصة للحاقدين ، من الناحية البيولوجية نجد أن المرأة تفقد خصوبتها كلما تقدم بها العمر ، و ءكدت الدراسات أن مواليد النساء اللاتي تجاوزن الأربعين أكثر عرضة للإعاقة ! و لمن يتبجح بالغرب ، فالمرأة هناك مستغلة شر استغلال في الإعلام و الأفلام الذنيءة و الدعارة....بطرق قانونية ملتوية ! استوصوا بالنساء خيرا فالنساء شقائق الرجال !
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4
43 - هماندوزي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:51
نحن الرجال مستعدون لحل هذه المعضلة التي تعاني منها نسبة كبيرة من الفتيات المغربيات إالمسمى العنوسة نطلب فقط منهن أن يتركوا عنادهن جانبا ويوافق أمام الملأ على تعدد الزوجات ونحن لدينا شرطا آخر وهو أن تكون المرأة تتوفر على مسكن لها ومدخول شهري أما الرجل فعليه أن يعدل فقط اي ليلة عند فلانة وليلة عند الأخرى ولا نخون العد وسيحل مشكل العنوسة مع تحياتي للنساء والفتيات المغربيات.
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-41
44 - اوله فرحة وأخره مأساة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:54
الزواج ليس سوى حلا مؤقتا للمازق الوجودي الذي يجد الانسان نفسه فيه. انه ليس سوى انتقاما لا واع يقدم عليه الانسان ردا على مهزلة وجوده الذي لم يكن ليرغب فيه لو خير بينه وبين ان لا يوجد اصلا. ومن المثير للاستغراب حقا ان تجد الناس يجهدون انفسهم كل الجهد ليصلوا اليه تارة باسم وهم الحب الذي لا يعدو كونه قناعا لغرائز جنسية عمياء ومقيتة وتارة باسم التطابق الاجتماعي وتارة كغطاء للطمع دون ان يتوقفوا للحظة ليساءلوا اعماق ذواتهم حول الاسباب الحقيقيقة التي تدفعهم اليه وهم في غيبوبتهم يعمهون، وخصوصا عندما يبدأون في التفكير في الانجاب وتحميل ابناءهم وزر رغباتهم وطموحاتهم وأمالهم. ولنا في اطفال الشوارع وفي المهاجرين والمشرملين والمقرقبين والمغتصبين وفي ذوي العاهات عبرة ودليلا ملموسا على لا معقولية هذا القرار الاناني والكارثي.
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12
45 - ملاحظ الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:54
المتزوجون ؤ غير المتزوجون سواسية في الشعور بالسعادة و التعاسة
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7
46 - Oujdi From USA الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:00
أنا لا أفهم لماذا مثل هذه المقارنات. شنو زعمۃ ؟؟ هل من أجل توهيمنا علی أن المغرب أدرك مرحلۃ المقارنۃ. ركزوا في حالكم و اتركوا علوا عليكم الوهم و التوهيم لأن بريطانيا و غيرها من حكام العالم تعدونا بمراحل في حياتهم و استحقوا مثل هذه الدراسات. أما نحن فيجب عليكم القول لنا كيف أخذ حقنا ممن سرقنا و هلك العباد. مازال المغرب خاصوا سنوات من أجل أن يكون له الحق في مقارنۃ نفسه حتی بالهند و ليس فقط بريطانيا حاكمۃ العالم.
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11
47 - Mohamed الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:17
هده الدراسة في بريطانيا ماشي فالمغرب ادهب الى المحاكم وسترى السعادة هناك هههههههه
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26
48 - محق الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:24
السعادة تكمن في ان ينام كل واحد منا علئ الجانب اللدي يلقئ فيه الراحة : ( الكل بينام غلئ الجنب اللي يريحوا ) مثل مصري .
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11
49 - Samir r الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:28
ما كاين لا كئابه ولا هم يحزنون.
فمن تجول في الباطورات المغربية اي في محاكم الاسره ويرى كيف يسلخ الرجل نتيجة للطلاق بعد محاكمته بفصول المدونه الجديدة المباركه لما تورط ابدا في اي زواج.
الله يحفظ أو صافي. والسلام
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18
50 - لا للتعميم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:46
مثل هدا الكلام ، وهده الافكار ترسخت في دهني ، لتدفعني ان اتزوج برجل يكبرني باكثر من 25 سنة ، صاحب مال ونفوذ ، ولكن للاسف انا اتعس مخلوقة في هده الحياة ، لاني لم اعش حياتي ، لم اتزوج من هو يقربني سنا ، رحلت من اب لانتقل الى اب اخر ، مادا اقول ربما حين يكون التوافق في السن وفي المستوى الثقافي والاجتماعي ستكون هناك سعادة .
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17
51 - متزوج الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:04
نعم الزواج هو سعادة بحد ذاته لكن اعطيكم نصيحة في الله. لا تتزوجو بسرعة او الاستهانة بالزواج لأنه قرار مصيري و مدمر اكثر من الساعة ابحثو جيدا عن النسب الشريف وبنت لحلال.
لأني الان في سنتي الخامسة من العذاب مع زوجة غير مطيعة و لا تعطي قيمة لزوجها. المشكلة اني لي طفل معها و اتردد كل مرة ان اطلق لكن هيهات يوم الانفجار
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21
52 - عازب و لا فخر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:05
هل هناك أصلا زواج في الغرب ؟. المرأة هناك متزوجة و في نفس الوقت لديها عشيق أو عشاق و نفس الآمر بالنسبة للرجل لدرجة أن هناك مواقع تعلمهم كيف يخونوا دون أن يكتشف أمرهم. مثل هذه الدراسات غالبا ما تكون لها أهداف مستترة و هذه الدراسة بالذات غبية لأن السعادة مسألة نسبية لا علاقة لها لا بالزواج و لا بالعزوبية. في الغرب تجد عازبا يتنقل من فتاة إلى أخرى كالنحلة بين الأزهار، و يرضي كل رغباته الجنسية، بخلاف المتزوج الذي يأكل نفس الطعام، و يتمنى في لحظة أن يغير، هنا الخيانة الزوجية. فلو نظرنا للأمر منطقيا، من هو السعيد يا ترى العازب الذي يطير كالنحلة أم المتزوج الملتصق بنفس السرير، إيوا سي مبروكي شكون لي كيحلق مزيان فالسما؟
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-22
53 - Abdo الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:06
العزوبية تاج فوق رؤوس العزاب لا يراها إلا المتزوجون المزاليط
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16
54 - تتمة 44 الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:07
لقد آن الاوان ان يصبح الابناء قادرين على محاكمتهم اباءهم على الجرم المرتكب في حقهم وان يتحمل الاباء مسؤوليتهم كاملة. وفي عصرنا هذا اصبح الابناء يقتصون من اصولهم دون محاكمة، فتصل العقوبة في اقصاها الى القتل ولا تقل عن العصيان والتمرد، الا ان العناد الانساني والنفاق الاجتماعي ينسبان ذلك الى عوامل ثانوية كالمخدرات والانحراف والتي ما هي الا نتائج للتعسف والاكراه على الوجود الذي طالهم. وانا هنا لا اشك في النوايا الحسنة للوالدين في كثير من الاحيان ولكن ليس في جميعها. فهم انفسهم ضحايا اوهام وتأثير قوة طبيعية غاشمة وخبيثة لا تترك لهم مجالا للتفكير المتأني في العواقب. ولكن وكما يقول المثل فالطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.
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-1
55 - مغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:07
متزوج منذ سنين اقول لكم بدأت تعاستي يوم تزوجت .
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18
56 - تعليق 25 الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:24
اتفق معك في تعليقك ولكن مجتمعنا المتخلف ولا متدين ويدافع عن إسلام وهو منافق.
ماقلته صحيح ولكن قومنا لا يفقه كلامك المتحضر والمتقدم.
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5
57 - سامية موهب الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:25
الحل الامثل العنوسة هو السماح بتعدد الزوجات بدون قيود، خلاف ذلك أنتم تحاربون الله ورسوله.
المكان المثالي للمرأة هو حضن بيتها ورعاية أبنائها وترك العمل للرجل.
اللهم أني قد بلغت فاشهد.
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-1
58 - عبدالسلام الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:30
الزواج.علم.قاءم.بداتة.الاغلبية.لايفقهون.
ابجاديته.الكل.تزوج.لينكح.نكحو.وولدوا.
وطردوا.الاطفال.الى.الشارع.ليتناكح.الباء.
وجمعوا.اطفالهم.وتخاصموا.امامهم.ونفصلوا
بعدما.ملوا.منبعضهك.بعضا.ونصرفوا.وتركوا.
الاطفال.في.الشارع.يتسولون.ويتقاتلون
وترقو.في.المجتمع.واصبح.دراجات.مشرملين.
وهي.علا.درجة.الوقاحة.وتشرد.هدا.كله.من
جهل.علم.الزواج.
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6
59 - Nizar الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:38
السلام عليكم يا اخواني نحن في غنا اطروحة الغرب وتقارير نحن عرب مسلنين لدينا كتاب وسنة كل شئ مفصل المشكل في القوانين الوضعية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ان تمسكتم بالمتاب وسنتي لن تظلوا بعدي كيف نحن نحارب التعدد تحت دريعة الامكانات المادية وغلاء المهور وهناك لوبي نسائي علماني يحاربون التعدد وقيس على دالك تلك المدونة المشؤومة لما تنظر ان زواج التانية يشترط الموافقة الاولى والثالتة الموافقة الاولى والتانية مادا ننتظر اكيد هدا يسبب في تقليص الزواج وانتشار العنوسة من النساء والرجال نحن ربطنا الزواج بالمال والاقتصاد اكثر من الدين والنتيجة انتشر الفساد بكل المقاييس ولم يعد الشباب التفكير في الزواج لان الشارع منتشر بكل اصناف العمرية لكي نقضي على هده الظاهرة المشينة في نظري احداث صندوق الزواج وازالة العراقيل في زواج التعدد وسوف نقلص من العنوسة والفساد والله الموفق
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-10
60 - ياسلام الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:57
اقول لمن لم يتزوج عليك باليقين لان الزواج على سنة الله ورسوله فيه خير كثير شاء من شاء وكره من كره من لم يتزوج فلا حياة له وانا ادعو الله ان تزول الغيرة بين نسائنا ليكون التعدد ميسرا . ما شاء الله احبكم
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-8
61 - مريم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:03
هم الإسلاميين في الحياة التعدد والنكاح و الجواري ..... ناس معرت فين وصلوا والإسلاميين مقابلين غير المرأة ولباس المرأة و التعدد ....عليه الدول الإسلامية متخلفة
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-8
62 - abdellah الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:25
لقد تزوجت بفتاة في المغرب واتيت بها الى سوسرا عندما وصلت هنا عدبتني العداب الدي لا يرحم رفعت علية ثهم امام الشرطة ثهم مزور من اجلي الحصول على المسعدات الاجتماعية طمع طعون
حدري يا شباب مغربية تبقا في المغرب
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16
63 - nkki الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:52
انا اعزب وسعيد جدا واتحدى من هو متزوج ويقول انه اسعد مني
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7
64 - Sadik الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:03
من يقول ان الاسلام لم يكرم المراة ادعوكم للتامل في سيد الخلق محمد نبينا و حبيبنا حيث اوصى بالمراة في اهم و اخر خطبة وهي خطبة الوداع، فقال عليه السلام اصيكم بالنساء .انتهى الكلام
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9
65 - Hahahs الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:07
في المغرب الرجال المتزوجون عرضة للتسمم بسبب السحر اللي من نهار عرفو المراة وهما يدعزو فيه...هههه وبرافو للسحارات اللي عطيتوهم جوابهم للذكورة رديتوهم مساكن غير كيبعبعو ..طبيعي أي وحدة ماكاتسحرش تبقى بأيرة واي مزلوط عنده كرامة يبقى باير....الساحرات كيتزوحو الذكورة
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-6
66 - زكاوي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:27
من لم يتيسر له الزواج؛ وحفظ نفسه؛ وسار في طريق الله سواء كان رجلا أو امرأة؛ فقد ربح الجنة.
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9
67 - مغربي متزوج بمغربية في امريكا الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:28
ءطلعة على التعليقات و لاحضة انً من خلال الاّراء هناك نساء علمانيات خرجوا عن الموضوع الحقيقي للكاتب و أضحين يتساءلن عن تكريم المرأة في الاسلام الى درجة ان السدة متغربة في الخارج ( تعليق رقم 25 ) طعنت في كلام الله بءعطاءما أمثلة من القران . فيا اختي ان لم تقتنعي بكلام الله ولو انك لم تفهميني الفهم الصحيح فكاميرا في نفسك لعل الله يغفر لك ولكن ان تجهزي به فهو سوف يكون عليك شهيدا يوم القيامة . الله كرم المرأة الموءمنة الصالحة في الآخرة حيت قال فيها الرسول " انا و المرأة الصالحة الصابرة كهاتين في الجنة . " اما امتال هءولاء المعلقات فءن الله جعل لهن الشيطان قرينا حتى يعيشوا و يموتوا في ضلال حيت يسءلو عما كانو يعملون ، و اقصد من هنا ان الله خلق الانسان و خلق فيه غريزة الشهوة الجنسية ( فمادى ستعملي ءيتها الأخت الغير راضية عن كلام الله بطبيعة الحال الزنا و هدا سيكون حجتا ثانيا عليك يوم القيامة) اما بالنسبة للرجال فعلموا إنكم سوف تساءلون امام الله عن علكم ومالك ووقتكم فيما انفقتموه . فالله خلق المرأة و الرجل ليكونوا مجتمعات صالحة ، و لكن انتم اخترتم التشبه بالنصارى فتعستوا في الدنيا
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3
68 - وليد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:49
Abdellah 62
مع الأسف الشديد حالتك ليست الوحيدة ياخي ،فهي ضاهره شائعه في اروبا. فانا شخصيا اعرف حالات عديدة. واحد من معاريفي حدثت له مرتين متاتبعتين اي تجربتين ،وما ان تمكنا من تسويه وضعيتهم القانونيه غادرو البيت الزوجية مع اشخاص اخرين وتركوه في وضعيه نفسيه حرجه نضرا للاحباط الشديد الذي الم به
وطبعا ونضرا لما رايت انا شخصيا لم يخطر في بالي الزواج ابدا. بصراحة لم يبقى هناك زواج بمعنى الكلمة. والسلام
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3
69 - Elbouhali الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:54
الى femme liberté عندي امراة الزين والخدمة مخيرة بغات الحرية ديالها طبقتها وامشيت بحالي من بعد 9 شهور ولات طالبة سلة بلا عنب سيري تحشمي تبكي على الراجل تبطئ عليه ولا سيري شوفي ليك شي طبيب نفساني
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1
70 - أمازيغي باعمراني عبدالله الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:57
الزواج نعمة ومسكن ورحمة وهناء وسكينة ومن يقول هذا فهو خااااطئ أو فشل في زواجه ، قد يتحول الزواج الى نقمة ونكدٍ وعبئ على كلا الطرفين وهذا قد يحدث في حالة زواج بغرض الطمع أو التقرب من نسبٍ محترم اجتماعيا أو بغرض الفساد فالبيت السعيد لا يكون كذلك الا بتضحيات كلا الطرفين فالزواج كورقة بيضاء تخطها دائما بقلم أسود (مشاكل صغيرة ) فإن لم تمسح ما كتبت كل يومٍ قد تتحول الصفحة الى سوادٍ حالك(تعاسة الزواج) ويصعب عليك مسحها إلا بصعوبة كبيرة وبصبر كبير وبالتعاون .
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4
71 - المراة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:00
ما الاحظه كلما زرت المغرب تلك العقدة المرضية والعدائية لدى الدكور ضد المراة :اذا كانت المغربية ناجحة ومستقلة ماديا وترفض ان تتزوج ببوركابي يطمع فيها تجد اجترار كلمة عانس اقصى ما يستطيع كل بطالي فاشل مكبوت فعله للتقزيم واحتقار المواطنات.في نظري لابد من احصائيات جديدة لانه لاتوجد اسرة مغربية تخلو من دكور تجاوزوا 30و 40 تعولهم امهم من المنطقي حسب عقلياتهم تسميتهم بايرون وعانسون ايضا .في بريطانيا الزواج شراكة ورحلة حياة واذا لم يلتق الشخص soulmate يمكنك دون زواج ان تتبنى اطفال وتوفير حياة سعيدة المجتمعات الراقية تجاوزت البديهيات لكن مجتمع متخلف كالمغرب ما فائدة الزواج بمن يومن بان ضرب الزوجة حق وملكات اليمين وان المراة عورة ونكاح الميتة تجد عجوز رمي بزوجته المسنة في الشارع ليتزوج بقاصر,زوج يتزوج بثلاثة وارببعة ويهمل اطفاله المهم هو النكاح ... عزيزتي المغربية تزوجي بمن يحترمك كاانسانة من يعتبرك صديقة وشريكة في القرارات وتفادي عشاق القبور واللون الاسود ومن يعتبرك جارية وعورة ولكم في فضيحة الفيزازي خير مثال
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1
72 - ميساء الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:39
الرد على مغربي في أمريكا ، هل تسمي ما و رد في القرآن و أصح الكتابين بعد القرآن ألا و هما البخازي و مسلم و اللذي اتفق على صحتهما جمهور علماء أهل السنة و المجاعة عفوا والجماعة كذب و إفتراء..فهل تستطيع أن تذكر لي ماذا ستنال المرأة في الجنة. فهي في الإسلام مهانة في الدنيا الآخرة حيث أن للرجل في الجنة مآة الحور العين و الغلمان اللذين يخدمونه و يصبون له الخمر أما المرأة فستصبح أحدى الحوريات الألف لزوجها ولن يصل دورها إلا بعد آلاف السنين لكي يستمتع بها هناك ادرس دينك جيدا تم تكلم
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-8
73 - Abdo Germany الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:42
كول واحد وزهرو،هناك زواج صالح والأخر مكفس.
جاري الجزاءري كان انسانا مرحا لاكن بعدما تزوج انجب طفلين لاحضت عليه تغيير مهول.اصبح كءيب وتعيس جدا...لم افهم شيءا.
عمري 37 مقيم بالمانيا واريد الزواج بمغربية تريد البقاء في المغرب وانا مرة هنا مرة تما.^
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-1
74 - فتاة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:47
إلى المسمي نفسه هماندوزي,الصراحة لم أجد ردا لتعليقك السخيف,أضحكتني كثيرا يا أخي. هذه ما تسمى بأحلام اليقضة...تريد أن تعدد الزوجات و بشروط!!!!!!أن تتوفر النساء اللواتي سيتزوجن بك على مدخول و منزل!!!!!!!!إلى حداك شي حد قل ليه يعطيك شي تصرفيقة باش تفيق.
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2
75 - فرحة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:47
إلى التعليق 63 هههه يا اخي انا اتحداك،انا اسعد منك،وزوجي المتزوج بي اسعد منك!!!تزوجت في سن 24سنة،وزوجي29سنة.مضى على زواجنا 16سنة وابوين لثلاثة اطفال رائعين،حفظهم الله لنا.الزواج قرار واستقرار نفسي واجتماعي ومادي وجنسي.انا سعيدة وزوجي سعيد ايضا.تزوجوا،تزوجوا وتنازلوا قليلا ولن تندموا!!!
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2
76 - سارة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:57
إلى المعلقة" المراة". لو كان بإمكاني وضع 1000 جيم لتعليقك لفعلت. الظاهر أنك امرأة ذات شخصية قوية. أتمنى من أشباه الرجال وهم يعرفون أنفسهم منهم بعض المعلقين أن يقرؤو تعليقك.
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-3
77 - نظرة الاسلام للمرأة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:13
التراث الاسلامي زاخر بما يدل على احتقار المرأة. إليكم هذه الأقوال الهمجية لتعلموا نظرة الاسلام للمرأة

1ـ المرأة تأتي على صورة شيطان.. فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن معها مثل الذي معها. (حديث)

2 ـ للمرأة عشر عورات: فإذا تزوّجت ستر الزواج عورة وإذا ماتت ستر القبر التسع الباقيات. (حديث)

3 ـ المرأة عورة فإن خرجت استشرفها الشيطان. (حديث)

4 ـ النساء حبائل الشيطان. (حديث)

5 ـ النساء سفهاء[!!!] إلا التي أطاعت زوجها. (حديث)

6 ـ لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله! . (حديث)

7 ـ علّقوا السوط حتى يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. (حديث)

8 ـ استعينوا على النساء بالعري، فإن المرأة إذا كثرت ثيابها وأحسنت زينتها أحبت الخروج. (حديث)

9 ـ لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد،[ لماذا ] ثم لعلّه يعانقها ويجامعها [!!!] في آخر اليوم. (حديث)
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78 - نظرة الاسلام للمرأة-2- الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:56
10 ـ ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط.. (حديث)

11 ـ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها [!!!] وهي على قتب لم تمنعه! . (حديث)

12 ـ والذي نفسي بيده: لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجس بالقيح والصديد . ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. (حديث)

13 ـ أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة! . (حديث)

14 ـ لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها , وهي لا تستغني عنه! .- حديث.

15 ـ إذا دعا الرجل امرأته لفراشه , فأبت أن تجيء فبات غضبانا عليها , لعنتها الملائكة [!!!] حتى تصبح (حديث)

16 ـ أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة! (حديث)

17 ـ مثل المرأة الصالحة بين النساء مثل الغراب الأعصم بين مئة غراب. (حديث)

18 ـ يا معشر النساء، تصدَّقن فإني أُريتكم أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن
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79 - وايضا الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:04
واتفق مع من يقول ، ان المغاربة اغلبهم لايرون في الزواج الا الجنس والنكاح ، يتزوجون اكثر من مرة ، زواج طلاق ، وقد يضطرون لاعطاء النفقة لابنائهم فقد بسبب الخوف ، كما ان هؤلاء الابناء لا ينظرون لابيهم الا كونه كمحسن يعطي الصدقة لا اقل ولا اكثر ، لا مسؤولية ولا خوف على مصير الابناء . ًًً فاقول لا لا للزواج
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80 - نادم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:48
أنا شخصيا نادم على النهار لكحل اللي فكرت نتزوج فيه
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81 - حلا الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:53
لاحول ولاقوة إلا بالله.لهذه الدرجة فقدت أيها المغربي الثقة في المغربية؟أغلبكم كيشكي وكيندب حظو قليل ألي قال بلي راه تزوج وسعيد ومرتاح.ماكنتش عارفة بلي الرجل المغربي وصلت به المواصيل لهذه الدرجة وهذا رأيه في الزواج.أنا تصدمت فالحقيقة ماعرفت مانقدم ولا مانأخر.
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82 - معلقة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 21:10
المقال مفيذ ومن هذا المنبر أتقدم بالشكر للسيد المبروكي لكن دعني سيدي اعاتبك لو سمحت سيدي هناك خدش لنفسية وإحساس العازبات ولو اني متزوجة أضع نفسي مكانهن فحتى من لا تعاني من الاكتئاب بعد قراءة المقال ممكن أن تصاب به
والزواج هو رزق كالمال الصحة الأولاد... نسأل الله العلي القدير أن يرزق كل مسلم زوجة صالحة مخلصة وأن يرزق كل مسلمة زوجا صالحا يخاف الله فيها ويصونها
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