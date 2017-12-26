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- العوانس مُعرضات للاكتئاب .. والمتزوجون أكثر سعادة من العزاب - (82)
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كُتّاب وآراء
العوانس مُعرضات للاكتئاب .. والمتزوجون أكثر سعادة من العزاب
توصلت دراسة أجريت في بريطانيا إلى أن المتزوجين أكثر سعادة وارتياحا في حياتهم من العزاب، حسب المسح الذي أجري بالمملكة المتحدة في الفترة من 1991 إلى 2009 وشمل حوالي 30 ألف شخص، بمعنى أن البيانات غطت 18 سنة.
وقد توصل الباحثان "شون غروفر" و"جون هليويل"، من كلية "فانكوفر للاقتصاد"، إلى أن المتزوجين هم أكثر سعادة من العزاب، ولديهم قناعة أكبر بالحياة قد يعود تاريخها إلى ما قبل شهر العسل، وأن ذلك يستمر إلى الشيخوخة.
وقال الباحثان: "حتى بعد سنوات من الزواج، فإن الأوضاع تكون على ما يرام؛ فالزوجان يبدوان أكثر ارتياحا، وهذا يشير إلى وجود تأثير سببي في جميع مراحل الزواج يعمل على توفير هذه الراحة والارتياح".
وعن إمكانية إسقاط هذه النتيجة على المجتمع المغربي والقول بأن الأشخاص المتزوجين أكثر سعادة من العزاب بالمغرب، فسر جواد مبروكي، خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي، خصوصية العلاقات الزوجية، في تصريح لهسبريس، بالقول: "من خلال الحالات التي تعرض عليّ يوميا، أجد أن عدد النساء العازبات اللواتي يفوق سنهن 40 سنة هن عرضة للاكتئاب أكثر من النساء المتزوجات، والشيء نفسه لدى الرجال الذين لم يتزوجوا أو مطلقون مقارنة مع الرجال المتزوجين".
"نعتقد أن السعادة الزوجية هي غياب تام للنزاعات والاحتكاكات بين الزوجين، وأعتبر هذا خطأ. لنكون سعداء، لا بد من النزاعات لأنها طبيعية في أي علاقات كانت. أعتبر الزواج ميتا إذا غابت النزاعات نهائيا، بمعنى لا شيء ولا تبادل يقع بين الزوجين"، يقول المبروكي.
واعتبر الأخصائي أن تقبل الخلافات هو الحل لوصول الأزواج المغاربة إلى السعادة، مؤكدا أن "ما يجعل الزواج سعيدا وناجحا هو تقبل هذه النزاعات واعتبارها طبيعية، ويجب الاستعداد لمعرفة كيفية التعامل معها بطرق عقلانية وحضارية، علما أن هذه الامتحانات تكون فرصة لرقي الزوجين واستحكام العلاقة أكثر، وهذا من أسرار نجاح وسعادة الزواج".
وللوصول إلى السعادة الزوجية، يجب الاقتناع، بحسب مبروكي، بأن "الزواج هدفه تحقيق ما ليس بإمكاني الحصول عليه بمفردي لتحقق سعادتي. فمثلا الأنثى أو الذكر كطير بجناح واحد لا يستطيع الطيران وهو بحاجة إلى الجناح الآخر، ولهذا فالزواج عطاء وحصول على الجناح الآخر".
وأضاف مبروكي: "من خلال هذا المثال، نرى أن الفرد العازب يعيش بجناح واحد ومن المستحيل أن يحلق في السماء ليمتع نفسه بالسعادة والحرية. وبهذا المثال، أبرهن على أن الحرية الحقيقية للفرد يجدها في الزواج وبدونه فهو سجين في الأرض ولن يحقق أبدا حريته ويطير في السماء. إذا اعتبرنا الزواج من هذه الزوايا، فسنرى أنه سبب السعادة".
ويتفق الأخصائي مع النظرية البريطانية ويقر بإمكانية الوصول إليها؛ إذ قال: "هذه الدراسات الأوروبية أظهرت أن تحقيق السعادة يكون أفضل عند المتزوجين، وأظن لعدة أسباب؛ أولها أن الزواج في الماضي كانت تطغى عليه مفاهيم دينية خاطئة أثقلته بكثير إلى درجة شلل الطير الذي لم يعد قادرا على التحليق في السماء".
واستطرد: "من الأسباب الأخرى، طغيان الكنيسة؛ ما جعل غالبية الأتباع يتركون الدين وحتى مؤسسة الزواج، لكن بعد تجربة طويلة اتضح أن العزوبة ليست منبعا للسعادة بالمقارنة مع من هم متزوجون؛ فالعزاب هم أقل سعادة، وخصوصا في كبرهم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (82)
ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (625)
لماذا تتركون كل شيء و تعرضون المسألة على اخصائي نفسي والصحيح أنه لا يمثل المغاربة بل يمثل الديانة البهائية التي ينتمي إليها و يقدح في دين المغاربة غير ما مرة فتارة يصفهم بالنفاق وأخرى ب ....
فسؤالي ألم تجدوا غير هذا البهائي لتسألوا عن أحوال المغاربة . أظن أن وراء الأكمة ما وراءها .
يارب ارزقني الزوجة الصالحة في اقرب وقت
هذه العلاقة يمكن ان تكون علاقة مثلية او بين رجل و امرأة ر ليس لها علاقة لا من بعيد و لا من قريب بما جاء في الكتب الدينية.
الحب و الجنس أيضا يلعبان دورا كبيرا في رفع نسبة السعادة، لانه يفرز هرمونات السعادة مثل الدوبامين.
لا تخلطوا الدين و العلم الحقيقي لان الاول في واد و الاخر في واد اخر
و شكرًا
بالنسبة للجنس فكلاهما مستفيد رغم ان الزوج هو اكثر من يبذل المجهود الجنسي و المراة هي الاكثر استمتاعا.
حتى و ان وافق الزوج على هذه الشروط و يتبنى امراة فانه بعد الزواج سيصبح تحت رحمة من تبناها خوفا من النفقة و غيرها.
واذا لم تقم الزوجة بواجباتها ومع وجود طفل او طفلين فليس له حل سوى الصبر او الاكتآب مع منع تعدد الزوجات ولو حتى بتحذيرها من انه سيتزوج باخرى. اي ان المراة المغربية بعد الزواج لا يصبح لها رادع او مخيف.
فكيف تريدون ان يزداد الزواج و تقل العنوسة ونحن امام قوانين تحتقر الرجل.
كما الأمر بالنسبة للأبناء، من الناس من يرى في أبنائه اكتمالا و استمرارية لذاته و يجد سعادته عند خدمتهم، و منهم من لا يرى فيهم إلا مخلوقات دخيلة تأكل عرق جبينه و تملأ يومه مشاكل و تنقص من مصروفه و تحد من حريته، لهذا لا يجب الإنجاب إلا عن اقتناع و استعداد للتضحية و ليس رضوخا لضغوطات العائلة و المجتمع.
الله على راحه. والسلام
لي حبيب حبه رمز الوفاء أن شاء شئت وان شئت يشاء.
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ٠
المرأة في الإرت مهزلة لا يجب أن تطبق في هذا العالم ٠
كل إمرأة تعجبت فهي زانية.
بالله عليكم أين كرم الإسلام المرأة.
أذكروا أمثلة هذا التكريم.و لا تقولوا:الإسلام كرم المرأة متبوع بنقطة.
فعلى سبيل المثال المحاكم مكتظة بحالات الطلاق خصوصا في المحور الرباط الدار البيضاء. امت فيما يخص العزاب وتعاستهم فقد اكدة دراسة ان عزاب يبقون بحالت صحية جيدة وشباب دائم ودالك راجع بأساس غياب المسؤولية وضغط الأسري لتوفير واجبات المنزلية فتجد العازب او العازبة غير مجبر بإجتهاد وإحترام وإنظباط في العمل وغير متوتر.
اين تكريم المراة.
"للذكر مثل حظ الانتيين".اين تكريم المراة.
"لا يفلح قوم ولوا عليهم امراة".اين تكريم المراة.
اعتبار المراة عورة ولاتجوز شهادتها ولاقوامة لها.اين تكريم المراة.
الاسلام اخد عن غيره من الاديان احتقار المراة وخصوصا الزوجة.
je conseille mes frères et soeurs de vivre seul et de profiter de la vie sans soucis
الحمد لله على نعمة العزوبية و الطلاق حمدا كثيرا و سبحان الله بكرة و أصيلا
وكرم الإسلام المرأة زوجةً ، فأوصى بها الأزواج خيرا ، وأمر بالإحسان في عشرتها ، وأخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة ، لمسئوليته في الإنفاق والقيام على شئون الأسرة ، وبين أن خير المسلمين أفضلُهم تعاملا مع زوجته ، وحرم أخذ مالها بغير رضاها ، ومن ذلك قوله تعالى : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) النساء/19 ، وقوله : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) البقرة/228 .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ) رواه البخاري (3331) ومسلم (1468) .
فمن تجول في الباطورات المغربية اي في محاكم الاسره ويرى كيف يسلخ الرجل نتيجة للطلاق بعد محاكمته بفصول المدونه الجديدة المباركه لما تورط ابدا في اي زواج.
الله يحفظ أو صافي. والسلام
لأني الان في سنتي الخامسة من العذاب مع زوجة غير مطيعة و لا تعطي قيمة لزوجها. المشكلة اني لي طفل معها و اتردد كل مرة ان اطلق لكن هيهات يوم الانفجار
ماقلته صحيح ولكن قومنا لا يفقه كلامك المتحضر والمتقدم.
المكان المثالي للمرأة هو حضن بيتها ورعاية أبنائها وترك العمل للرجل.
اللهم أني قد بلغت فاشهد.
ابجاديته.الكل.تزوج.لينكح.نكحو.وولدوا.
وطردوا.الاطفال.الى.الشارع.ليتناكح.الباء.
وجمعوا.اطفالهم.وتخاصموا.امامهم.ونفصلوا
بعدما.ملوا.منبعضهك.بعضا.ونصرفوا.وتركوا.
الاطفال.في.الشارع.يتسولون.ويتقاتلون
وترقو.في.المجتمع.واصبح.دراجات.مشرملين.
وهي.علا.درجة.الوقاحة.وتشرد.هدا.كله.من
جهل.علم.الزواج.
حدري يا شباب مغربية تبقا في المغرب
مع الأسف الشديد حالتك ليست الوحيدة ياخي ،فهي ضاهره شائعه في اروبا. فانا شخصيا اعرف حالات عديدة. واحد من معاريفي حدثت له مرتين متاتبعتين اي تجربتين ،وما ان تمكنا من تسويه وضعيتهم القانونيه غادرو البيت الزوجية مع اشخاص اخرين وتركوه في وضعيه نفسيه حرجه نضرا للاحباط الشديد الذي الم به
وطبعا ونضرا لما رايت انا شخصيا لم يخطر في بالي الزواج ابدا. بصراحة لم يبقى هناك زواج بمعنى الكلمة. والسلام
جاري الجزاءري كان انسانا مرحا لاكن بعدما تزوج انجب طفلين لاحضت عليه تغيير مهول.اصبح كءيب وتعيس جدا...لم افهم شيءا.
عمري 37 مقيم بالمانيا واريد الزواج بمغربية تريد البقاء في المغرب وانا مرة هنا مرة تما.^
1ـ المرأة تأتي على صورة شيطان.. فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن معها مثل الذي معها. (حديث)
2 ـ للمرأة عشر عورات: فإذا تزوّجت ستر الزواج عورة وإذا ماتت ستر القبر التسع الباقيات. (حديث)
3 ـ المرأة عورة فإن خرجت استشرفها الشيطان. (حديث)
4 ـ النساء حبائل الشيطان. (حديث)
5 ـ النساء سفهاء[!!!] إلا التي أطاعت زوجها. (حديث)
6 ـ لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله! . (حديث)
7 ـ علّقوا السوط حتى يراه أهل البيت فإنه أدب لهم. (حديث)
8 ـ استعينوا على النساء بالعري، فإن المرأة إذا كثرت ثيابها وأحسنت زينتها أحبت الخروج. (حديث)
9 ـ لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد،[ لماذا ] ثم لعلّه يعانقها ويجامعها [!!!] في آخر اليوم. (حديث)
11 ـ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها [!!!] وهي على قتب لم تمنعه! . (حديث)
12 ـ والذي نفسي بيده: لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجس بالقيح والصديد . ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه. (حديث)
13 ـ أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة! . (حديث)
14 ـ لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها , وهي لا تستغني عنه! .- حديث.
15 ـ إذا دعا الرجل امرأته لفراشه , فأبت أن تجيء فبات غضبانا عليها , لعنتها الملائكة [!!!] حتى تصبح (حديث)
16 ـ أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة! (حديث)
17 ـ مثل المرأة الصالحة بين النساء مثل الغراب الأعصم بين مئة غراب. (حديث)
18 ـ يا معشر النساء، تصدَّقن فإني أُريتكم أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن
والزواج هو رزق كالمال الصحة الأولاد... نسأل الله العلي القدير أن يرزق كل مسلم زوجة صالحة مخلصة وأن يرزق كل مسلمة زوجا صالحا يخاف الله فيها ويصونها