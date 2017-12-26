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التراجع عن تحويل مدرسة إلى باعة جائلين بالبيضاء

التراجع عن تحويل مدرسة إلى باعة جائلين بالبيضاء
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:35

تراجع مسؤولو عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء عن قرار تحويل جزء من مدرسة ابتدائية عمومية إلى فضاء تجاري مخصص للباعة الجائلين بدون علم مصالح وزارة التعليم بالعاصمة الاقتصادية، بعد الضغوط التي مارسها أعضاء النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، للتراجع عن القرار.

وقال حسن الصمدي، نائب كاتب فرع الحي الحسني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن رجال ونساء التعليم بمنطقة الحي الحسني تفاجؤوا بقرار العاملة حنان التيجاني تحويل الجزء الجنوبي من المدرسة الابتدائية القدس، الواقعة بشارع وادي سبو بحي الألفة في الحي الحسني، إلى مركز لتوطين عشرات الباعة المتجولين في إطار مشروع يمول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقال الصمدي، في تصريح لهسبريس: "رجال ونساء التعليم بمنطقة الحي الحسني عبروا عن امتعاضهم من قرار العاملة التيجاني تحويل مؤسسة تعليمية عمومية إلى مركز تجاري، في وقت كنا نناضل من أجل إزالة مظاهر انتشار الباعة الجائلين بمحيط المؤسسة التربوية".

وأضاف نائب كاتب فرع الحي الحسني للنقابة الوطنية للتعليم: "بمجرد أن توصلنا بخبر شروع عاملة الحي الحسني في تشييد حائط وسط المؤسسة التعليمية، ربطنا الاتصال بأكاديمية وزارة التعليم ونائب الوزارة، التي أخبرتنا بأنها لا علم لها بالموضوع، وبأن العاملة هي من اتخذ القرار لأنها المسؤولة الأولى بالعمالة".

وطالب أعضاء فرع الحي الحسني للنقابة الوطنية للتعليم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في المؤسسة التعليمية، وإصلاح كل الأضرار التي تسبب فيها قرار العاملة، إلى جانب محاربة ظاهرة الباعة الجائلين التي شوهت محيط المؤسسة التعليمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عبدالحق الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:25
ولماذا التراجع كان بأمكانكم أن تدخلوا إلى أقسام التلاميذ
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17
2 - مقاطعة الحي الحسني الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:31
اما هنا بمحيط مدرسة الأخطل بنين وبنات فأصبح الواقع كارثيا نظرا للأنتشار الواسع للفراشة على حساب مداخل المدرسة زيادة على الكلام النابي والمشاجرات التي يسمع صداها داخل الاقسام وذالك بتغاض من السلطات المحلية
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14
3 - ايت الراصد:المهاجر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:34
ماذا عن مدرستي المولى رشيد والأندلس ببئر انزران بالقنيطرة حيث جانبي اسوارهما اصبح مبنيا بأكشاك للباعة الجائلين ..بل الاخطر ان قرب مدخل مدرسة المولى الحسن استحوذت عليها عشوائية التدبير من طرف المسمى رباح رئيس المجلس البلدي الذي يهب الدكاكين اولا لمن دعموه انتخابيا؟!حيث جعل الشارع مزبلة وفوضى خطيرة تمنع الراجلين من استعمال الارصفة ببئر انزران ..والكارثة انه عِوَض محاربة هؤلاء الباعة أهداهم دكاكين ليستمروا بعرباتهم في احتلال الملك العام وامام الدكاكين ؟!ليتضح بان العامل كذلك متواطئ ضد مصالح الساكنة لانه لم يعمل على تحرير الملك العام سواء بالخبارات او سوق المسيرة او طريق العلامة او ساحة بىر انزران من فوضى الباعة الذين أثروا سلبا على حركة السير والجولان ..فمتى يتحرك العامل للقيام بواجبه ام انه يعلم ان القنيطرة اصبحت مزبلة خلفية للرباط كمركز للجهة ..؟!؟
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11
4 - Ziryab الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:40
جماعة متخلفين و عديمي الضمير. الناس تتبرع بأملاك خاصة من أجل إقامة مدارس و هم يحولون المدارس لمحلات للخردة. مع العلم أن المدارس تعرف اكتضاضا و مطلوب بناء مدارس جديدة للرفع من الطاقة الإستعابية لفتح المجال لكل الأطفال من أجل حقهم في التعليم وفي ظروف حسنة.
لو اعتمدنا على الإستثمار في التعليم منذ الإستقلال لما كثر الفراشة و المتشردون و المشرملون والحراكة.
هل سبق لكم أن سمعتم كوري حراك.
لماذا ذكرت كوريا ؟ لأن دخلها الوطني الخام في سنة 1962 كان يساوي دخل المغرب تماما. أي تقريبا مليارين و نصف مليار دولار. 2.5مليار. و الأن دخلها يزن أربعة عشرة مرة نظيره المغربي. 1400 مليار دولا تقريبا. و نحن فقط مائة مليار دولار. السر في المدرسة وليس الفراشة
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5 - kamal الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:27
ماعسانا أن نقول و قد جف الحبر و نفذ الورق في عمالة جل مظاهر العشوائية بادية للعيان فيها
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5
6 - immigrés triste الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:28
Je suis triste quand je vois mon pays reste toujours dans la même politique rien a changé ça fait presque 70 ans de l indépendance aucun changement qui permette nous vivrons bien sans prendre la discussion de vivre loin de notre famille ...mais dieu est toujours la vous observez comment vous avez tué la jeunesse de ce pays ......
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7 - بن المادني الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:38
هذا التصرف الا مبالي يستحق وحده زلزالا او عاصفة
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8 - امي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:09
هناك سؤالين نتمنى من المسؤولين عن القرار العاملي الاجابة عليه بكل صراحة ماسر التعدي على حرمات المدارس بمقاطعة الحي الحسني وهنا نمودج تساهلت معه السلطات بالمنطقة وهو اقتطاع محلات تجارية حرم المدرسة بمدرسة خالد بن الوليد بقصبة الامين من طرف المنعش العقاري بلساسفة بعدما تم مرور لجنة المكلفة بالتسليم بدون تدخل لا السيد مدير المؤسسة او اية جهة. هدا من جهة ومن جهة اخرى ما مصير اموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تم صرفها في هذه الفضيحة التي تم التراجع عنها بعد ضغط النقابة وهي مشكورا الم يستفيد المسؤولون من الزلزال الملكي الاخير ؟
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9 - سلام الصويري الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:39
هناك مخطط لبيع اغلب الاراضي التي توجد خارج بنايات المدارس والمستشفيات والادارات العمومية كما ان هناك مخطط لبيع اغلبها كليا والمستفيد هم سلطة التحكم التي لها هدف القضاء على التعليم والتطبيب العموميين ورموز المضاربات العقارية كل هذا بتواطء طبعا مع رموز الفساد الانتخابي
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10 - نجلاء الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:12
هذا دليل على ان التعليم العمومي يحتضر ومستهدف وهو الذي يعد الدعامة الأساسية للنهوض بهذا البلد إلى الأمام والتقدم والازدهار وباصلاحه سيصلح المجتمع ككل. لما تصبح المؤسسات التعليمية بهذا الشكل فلنصل على جيل المستقبل صلاة الجنازة.
أمام مدرسة الاخطل بالحي الحسني وأمام مدرسة القدس بالالفة الحي الحسني بالبيضاء كارثة.
والله أصبح التلاميذ يجدون حرجا وهم داخلين او خارجين. لتبادر الدولة بإيجاد أسواق نموذجية لهؤلاء المستضعفين الفراشة.
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