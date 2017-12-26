التراجع عن تحويل مدرسة إلى باعة جائلين بالبيضاء

هسبريس – محمد لديب

تراجع مسؤولو عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء عن قرار تحويل جزء من مدرسة ابتدائية عمومية إلى فضاء تجاري مخصص للباعة الجائلين بدون علم مصالح وزارة التعليم بالعاصمة الاقتصادية، بعد الضغوط التي مارسها أعضاء النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، للتراجع عن القرار.

وقال حسن الصمدي، نائب كاتب فرع الحي الحسني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن رجال ونساء التعليم بمنطقة الحي الحسني تفاجؤوا بقرار العاملة حنان التيجاني تحويل الجزء الجنوبي من المدرسة الابتدائية القدس، الواقعة بشارع وادي سبو بحي الألفة في الحي الحسني، إلى مركز لتوطين عشرات الباعة المتجولين في إطار مشروع يمول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقال الصمدي، في تصريح لهسبريس: "رجال ونساء التعليم بمنطقة الحي الحسني عبروا عن امتعاضهم من قرار العاملة التيجاني تحويل مؤسسة تعليمية عمومية إلى مركز تجاري، في وقت كنا نناضل من أجل إزالة مظاهر انتشار الباعة الجائلين بمحيط المؤسسة التربوية".

وأضاف نائب كاتب فرع الحي الحسني للنقابة الوطنية للتعليم: "بمجرد أن توصلنا بخبر شروع عاملة الحي الحسني في تشييد حائط وسط المؤسسة التعليمية، ربطنا الاتصال بأكاديمية وزارة التعليم ونائب الوزارة، التي أخبرتنا بأنها لا علم لها بالموضوع، وبأن العاملة هي من اتخذ القرار لأنها المسؤولة الأولى بالعمالة".

وطالب أعضاء فرع الحي الحسني للنقابة الوطنية للتعليم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في المؤسسة التعليمية، وإصلاح كل الأضرار التي تسبب فيها قرار العاملة، إلى جانب محاربة ظاهرة الباعة الجائلين التي شوهت محيط المؤسسة التعليمية.