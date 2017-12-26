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كُتّاب وآراء
التراجع عن تحويل مدرسة إلى باعة جائلين بالبيضاء
تراجع مسؤولو عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء عن قرار تحويل جزء من مدرسة ابتدائية عمومية إلى فضاء تجاري مخصص للباعة الجائلين بدون علم مصالح وزارة التعليم بالعاصمة الاقتصادية، بعد الضغوط التي مارسها أعضاء النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، للتراجع عن القرار.
وقال حسن الصمدي، نائب كاتب فرع الحي الحسني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن رجال ونساء التعليم بمنطقة الحي الحسني تفاجؤوا بقرار العاملة حنان التيجاني تحويل الجزء الجنوبي من المدرسة الابتدائية القدس، الواقعة بشارع وادي سبو بحي الألفة في الحي الحسني، إلى مركز لتوطين عشرات الباعة المتجولين في إطار مشروع يمول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال الصمدي، في تصريح لهسبريس: "رجال ونساء التعليم بمنطقة الحي الحسني عبروا عن امتعاضهم من قرار العاملة التيجاني تحويل مؤسسة تعليمية عمومية إلى مركز تجاري، في وقت كنا نناضل من أجل إزالة مظاهر انتشار الباعة الجائلين بمحيط المؤسسة التربوية".
وأضاف نائب كاتب فرع الحي الحسني للنقابة الوطنية للتعليم: "بمجرد أن توصلنا بخبر شروع عاملة الحي الحسني في تشييد حائط وسط المؤسسة التعليمية، ربطنا الاتصال بأكاديمية وزارة التعليم ونائب الوزارة، التي أخبرتنا بأنها لا علم لها بالموضوع، وبأن العاملة هي من اتخذ القرار لأنها المسؤولة الأولى بالعمالة".
وطالب أعضاء فرع الحي الحسني للنقابة الوطنية للتعليم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه في المؤسسة التعليمية، وإصلاح كل الأضرار التي تسبب فيها قرار العاملة، إلى جانب محاربة ظاهرة الباعة الجائلين التي شوهت محيط المؤسسة التعليمية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
لو اعتمدنا على الإستثمار في التعليم منذ الإستقلال لما كثر الفراشة و المتشردون و المشرملون والحراكة.
هل سبق لكم أن سمعتم كوري حراك.
لماذا ذكرت كوريا ؟ لأن دخلها الوطني الخام في سنة 1962 كان يساوي دخل المغرب تماما. أي تقريبا مليارين و نصف مليار دولار. 2.5مليار. و الأن دخلها يزن أربعة عشرة مرة نظيره المغربي. 1400 مليار دولا تقريبا. و نحن فقط مائة مليار دولار. السر في المدرسة وليس الفراشة
أمام مدرسة الاخطل بالحي الحسني وأمام مدرسة القدس بالالفة الحي الحسني بالبيضاء كارثة.
والله أصبح التلاميذ يجدون حرجا وهم داخلين او خارجين. لتبادر الدولة بإيجاد أسواق نموذجية لهؤلاء المستضعفين الفراشة.