إسلاميون يسحبون ملف "سنوات الرصاص" من اليزمي لفائدة العثماني

هسبريس - طارق بنهدا

تسلم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نهاية الأسبوع المنصرم، ملفا حقوقيا يهم النشطاء الإسلاميين ممن تعرضوا لانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان إبان ما سمي "سنوات الرصاص"؛ وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة المضي في تسوية الملف من جديد في سياق المصادقة على "الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وجاءت الخطوة بعد أيام من الإعلان الحكومي عن الخطة، إذ سارع نشطاء إسلاميون إلى تأسيس "لجنة التضامن لقدماء المعتقلين الإسلاميين خلال سنوات الرصاص"، وتهتم بـ"تكتل المعتقلين الإسلاميين السابقين للمطالبة بحقوقهم في جبر أضرارهم، بما يضمن لهم العيش الكريم انسجاما مع قواعد اﻹنصاف"؛ فضلا عن "وضع برنامج للتعبئة والتحرك الفوري للمطالبة بحقهم في الإدماج الاجتماعي بشكل شامل وعادل".

محمد حقيقي، عضو اللجنة حديثة التأسيس، قال إن العثماني تسلم فعلا الملف من الأخيرة، وزاد: "وعدنا بتنظيم لقاء من أجل التباحث في الملف بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان"، موضحا أن الموعد سيتناقش أوضاع الإسلاميين المعنيين الاجتماعية "على ضوء مقاربة جبر الضرر ومآﻻت تنفيذ توصيات هيئة اﻹنصاف والمصالحة في حقهم".

ويوضح حقيقي، في تصريح لهسبريس، أن جبر الضرر "لا يهم فقط البعد المادي، بل نطالب باسترجاع دورنا كمناضلين سياسيين في المجتمع"، مردفا: "هناك عناصر إسلامية من المتضررين من الانتهاكات الحقوقية زمن سنوات الجمر والرصاص محرومة من ولوج مؤسسات وطنية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطردت من أخرى، كهيئة الإنصاف والمصالحة؛ كما منعنا من تأسيس الأحزاب، كما هو شأن حزبي الأمة والبديل الحضاري المحظورَين".

ويرى المعتقل السياسي السابق أن المغرب رصد ما قيمته 200 مليار درهم "في إطار مقاربة جبر الضرر كمقاربة للمصالحة مع ملف الانتهاكات"، مضيفا أن "قواعد الإنصاف تقتضي أن تكون تلك المقاربة منسجمة مع قواعد العدالة الانتقالية؛ لأنه إن لم يكن هناك إنصاف شامل لكل التوجهات والتيارات والحساسيات فليست هناك مصالحة حقيقية ولا يمكن طي الملف".

واتهم حقيقي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتورط في ما وصفها بـ"اختلالات في طي ملف سنوات الجمر والرصاص"، مضيفا: "لا يمكن التغاضي عنها لأن مثل هذه الهيئات تعطي صورة خاطئة ومغالطات، وإن صمتنا عن طريقة تنفيذ مقاربة الإنصاف في هذه الملف فسنكون شركاء في الجريمة"؛ على أن الإسلاميين "كانوا من أكبرا المتضررين من ملف جبر الضرر".

ويتابع العضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة هجومه على CNDH بالقول: "قالوا لنا إن هناك 750 ملفا سيتم البت فيها هذا العام، وأعلنوا أنهم في غضون شهرين وفي أفق شهر يناير القادم سيتم إصدار التقرير الختامي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة.. لكن كان كل ذلك مجرد مغالطات"، متهما المجلس الوطني ذاته بنهج سياسة التمييز ضد الإسلاميين في ملف جبر الضرر.

ويضم ملف "قدماء المعتقلين الإسلاميين خلال سنوات الرصاص"، وفقا للجنة ذاتها، "إسلاميين كانوا ضحايا الانتهاكات الحقوقية، من خلال الأحداث الاجتماعية لسنوات 1981 و84 و90 بالدار البيضاء ومناطق الشمال وفاس، ضمن ما أطلق عليها وقتها مجموعات "71" و"26" و"مراكش1" و"مراكش2"، وكانوا ينتمون إلى تنظيمات "الشبيبة الإسلامية" و"الجماعة الإسلامية"، و"حركة المجاهدين بالمغرب"، و"الشباب الثوري" و"المستقلين"، وغيرها".

ويقول محمد حقيقي إن "ما يوحد هؤلاء الإسلاميين كونهم ضحايا لهم مرجعية إسلامية"، مشددا على أن ملفاتهم في السابق صنفت خارج الآجال بعدما كانت خارج الاختصاص لدى هيئة الإنصاف والمصالحة، متهما المجلس الوطني بالسعي إلى إقصائهم من جبر الضرر "بعدما تم تعويض سياسيين يساريين وصحراويين وتوزيع الريع عليهم"، متسائلا: "أين تلك الميزانية التي رصدت للتعويض الشامل لكل الضحايا؟"، وزاد: "لهذا نطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات وننتظر أن تحدث تقاريره زلزالاً سياسيا كما يحدث في المغرب هذه الأيام".