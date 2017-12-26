24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5607:2812:3315:0717:2918:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"؟

  1. انسحاب جماعي لدفاع ومعتقلي الريف .. والنيابة: "خرق للقوانين" (5.00)

  2. حشود تطالب ببديل اقتصادي عاجل للفحم في "الجوهرة السوداء" (5.00)

  3. التراجع عن تحويل مدرسة إلى باعة جائلين بالبيضاء (5.00)

  4. وزارة الأسرة تعد مكاسب الحملة ضد تعنيف النساء (5.00)

  5. انتشار المتاجر الكبرى في الأحياء يضيّق الخناق على "مُول الحانوت" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | إسلاميون يسحبون ملف "سنوات الرصاص" من اليزمي لفائدة العثماني

إسلاميون يسحبون ملف "سنوات الرصاص" من اليزمي لفائدة العثماني

إسلاميون يسحبون ملف "سنوات الرصاص" من اليزمي لفائدة العثماني
هسبريس - طارق بنهدا
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:00

تسلم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نهاية الأسبوع المنصرم، ملفا حقوقيا يهم النشطاء الإسلاميين ممن تعرضوا لانتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان إبان ما سمي "سنوات الرصاص"؛ وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة المضي في تسوية الملف من جديد في سياق المصادقة على "الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان".

وجاءت الخطوة بعد أيام من الإعلان الحكومي عن الخطة، إذ سارع نشطاء إسلاميون إلى تأسيس "لجنة التضامن لقدماء المعتقلين الإسلاميين خلال سنوات الرصاص"، وتهتم بـ"تكتل المعتقلين الإسلاميين السابقين للمطالبة بحقوقهم في جبر أضرارهم، بما يضمن لهم العيش الكريم انسجاما مع قواعد اﻹنصاف"؛ فضلا عن "وضع برنامج للتعبئة والتحرك الفوري للمطالبة بحقهم في الإدماج الاجتماعي بشكل شامل وعادل".

محمد حقيقي، عضو اللجنة حديثة التأسيس، قال إن العثماني تسلم فعلا الملف من الأخيرة، وزاد: "وعدنا بتنظيم لقاء من أجل التباحث في الملف بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان"، موضحا أن الموعد سيتناقش أوضاع الإسلاميين المعنيين الاجتماعية "على ضوء مقاربة جبر الضرر ومآﻻت تنفيذ توصيات هيئة اﻹنصاف والمصالحة في حقهم".

ويوضح حقيقي، في تصريح لهسبريس، أن جبر الضرر "لا يهم فقط البعد المادي، بل نطالب باسترجاع دورنا كمناضلين سياسيين في المجتمع"، مردفا: "هناك عناصر إسلامية من المتضررين من الانتهاكات الحقوقية زمن سنوات الجمر والرصاص محرومة من ولوج مؤسسات وطنية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطردت من أخرى، كهيئة الإنصاف والمصالحة؛ كما منعنا من تأسيس الأحزاب، كما هو شأن حزبي الأمة والبديل الحضاري المحظورَين".

ويرى المعتقل السياسي السابق أن المغرب رصد ما قيمته 200 مليار درهم "في إطار مقاربة جبر الضرر كمقاربة للمصالحة مع ملف الانتهاكات"، مضيفا أن "قواعد الإنصاف تقتضي أن تكون تلك المقاربة منسجمة مع قواعد العدالة الانتقالية؛ لأنه إن لم يكن هناك إنصاف شامل لكل التوجهات والتيارات والحساسيات فليست هناك مصالحة حقيقية ولا يمكن طي الملف".

واتهم حقيقي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتورط في ما وصفها بـ"اختلالات في طي ملف سنوات الجمر والرصاص"، مضيفا: "لا يمكن التغاضي عنها لأن مثل هذه الهيئات تعطي صورة خاطئة ومغالطات، وإن صمتنا عن طريقة تنفيذ مقاربة الإنصاف في هذه الملف فسنكون شركاء في الجريمة"؛ على أن الإسلاميين "كانوا من أكبرا المتضررين من ملف جبر الضرر".

ويتابع العضو السابق في هيئة الإنصاف والمصالحة هجومه على CNDH بالقول: "قالوا لنا إن هناك 750 ملفا سيتم البت فيها هذا العام، وأعلنوا أنهم في غضون شهرين وفي أفق شهر يناير القادم سيتم إصدار التقرير الختامي لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة.. لكن كان كل ذلك مجرد مغالطات"، متهما المجلس الوطني ذاته بنهج سياسة التمييز ضد الإسلاميين في ملف جبر الضرر.

ويضم ملف "قدماء المعتقلين الإسلاميين خلال سنوات الرصاص"، وفقا للجنة ذاتها، "إسلاميين كانوا ضحايا الانتهاكات الحقوقية، من خلال الأحداث الاجتماعية لسنوات 1981 و84 و90 بالدار البيضاء ومناطق الشمال وفاس، ضمن ما أطلق عليها وقتها مجموعات "71" و"26" و"مراكش1" و"مراكش2"، وكانوا ينتمون إلى تنظيمات "الشبيبة الإسلامية" و"الجماعة الإسلامية"، و"حركة المجاهدين بالمغرب"، و"الشباب الثوري" و"المستقلين"، وغيرها".

ويقول محمد حقيقي إن "ما يوحد هؤلاء الإسلاميين كونهم ضحايا لهم مرجعية إسلامية"، مشددا على أن ملفاتهم في السابق صنفت خارج الآجال بعدما كانت خارج الاختصاص لدى هيئة الإنصاف والمصالحة، متهما المجلس الوطني بالسعي إلى إقصائهم من جبر الضرر "بعدما تم تعويض سياسيين يساريين وصحراويين وتوزيع الريع عليهم"، متسائلا: "أين تلك الميزانية التي رصدت للتعويض الشامل لكل الضحايا؟"، وزاد: "لهذا نطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات وننتظر أن تحدث تقاريره زلزالاً سياسيا كما يحدث في المغرب هذه الأيام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطنة مغربية الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:39
السلام عليكم ، ماذا يريد هؤلاء الإسلاميين او السلفيين من مجتمعنا المسالم ؟ نشر سمومهم و افكارهم المتطرفة او تطبيق الشريعة او تعدد الزوجات ...اتركونا و شأننا من كراهيتكم وهمجيتكم ..... حفظ الله المغرب ملكا وشعبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
2 - فاروق الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:52
نعم لجبر الضرر ماديا... لكن جبر الضرر في العودة لمؤسسات الدولة حكومية او غير حكومية اتمنى ان تضلوا في اماكنكم ولا تبرحوها ابدا ابدا, هذا افضل لنا ولكم. غالبية المتفقهين في الشان المغربي عموما وخصوصا موقفهم من اولئك الموجودين في مناصب القرارات حاليا ... ينتظرون بفارغ الصبر ان تنتهى المدة المتبقية لولاية اللا عدالة واللا تنمية ... نريد طلاقا لا رجعيا مع كل من له خلفية دينية. لا للمتاسلمين, لا لتجار الدين, السياسة اذا أسلمت خربت, جنت وطغت ورسخت التخلف... والله اقصى ما اتمناه ان نتحول لدولة علمانية كتركيا ليعيش الجميع سواسية باسم القانون فقط... اما الدين فقد استغل دائما عبر التاريخ لاخضاع الشعوب ولينعم من يفرضون انفسهم كاوصياء علينا باسمه بخيرات ومقدرات القطيع التابع. فعوض ان تكلمني عن الله وعن الثواب والعقاب كلمني فقط عن حقوقي اين ذهبت ومن يستاثر بها وكيف السبيل لاسترجاعها. خذ انت الجنة واعطني حقوقي على الارض ولا تبالي ... فمصيري مع الله انا كفيل به والله كفيل بي وبك و بنا جميعا. اروبا كانت تعيش في التخلف حين كانت الكنيسة هي المسيطرة... لكن ما ان طلقت الكنيسة حتى عانقت التطور ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - ملاحظ بسيط الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:58
خطاب التحامل واضح، قالك توزيع الريع على اليسار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
4 - المتفائل الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:59
...ومتى يتسلم السيد رئيس الحكومة "ملف" شيوخ التربية الوطنيه الذي يطلق عليه اسم ضحايا النظامين 2003-1985 ام ان" دمه "تفرق بين "القبائل" اعني انقابات والحكومات.؟ام ان هؤلاء ليسوا ناسا وبالتالي لا حقوق لهم؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - المتعجب الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:42
تعليق على صاحبة التعليق رقم 1.
ألا تستحي يا أمة أين لك المواطنة وأنت تشتمين المواطنين الأحرار هل الإسلاميون باعوا لك نصيبهم في الوطن?
إن الإسلاميين هم أبناء الوطن الحقيقيون.
يصبرون على اذاكم.
أما أنتم فإنكم مصدر كل فتنة.
الله يحفظنا من شركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
6 - hassia الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:56
سبحان الله يطالبون بالدمقراطية وحقوق الانسان وهم أول من لايؤمن بها ولا يحترم الحريات الفردية,يريدون فرض نمط عيش على المغاربة والشريعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
7 - عبدالله الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:23
ما حشم ما عرق هاز لافتة فيها انا محمد ، بزاف عليك تكون بحالو صلى الله عليه وسلم مون كانت السيرة ديالكم بحالو كون العالم كان احسن او كون سنوات الرصاص دارت خدمتها بالمعقول او نحات الأفكار والأيديولوجية ديال الجاهلية ديالكم ما يكونش الارهاب ، راه المسلمين الأبرياء خصهوم يرفعو دعوة بكم يا اغبياء لأنكم شوهتو اسلامنا وشوهتو بالمسلمين وأهان بهم الكل في بقاع العالم وحتى القدس انت واحد مِم أسباب استعمارها.
سيرو دخلو لجواكم او حشمو على عراضكم اما النبي بزاف عليكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - أمازيغ الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:34
السلفية و الوهابية خطر على الشعب المغربي منهم يتخرجون مجرمون مستعدين تدمير أوطان و تشريد شعوب من أجل تحقيق خرافة الخلافة الإسلامية الإجرامية حسب فهم للأجور...محاربة الدواعش مسؤولية كل الشعب المغربي للحفاظ على هذا الوطن و هذا الشعب العظيم المتسامح و عشاق الإجرام المقدس لا مكان لهم بين شعبنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.