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الرئيسية | مجتمع | ولادة طفلة برأسين تحير أطباء مشفى "السويسي"

ولادة طفلة برأسين تحير أطباء مشفى "السويسي"

ولادة طفلة برأسين تحير أطباء مشفى "السويسي"
هسبريس - خديجة تشوت
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:25

تعاني الرضيعة آية البوطي، التي رأت النور بمستشفى السويسي قبل 22 يوما، من حمل رأسين فوق جسمها الصغير؛ الأمر الذي حير الأطباء المشرفين على حالتها.

وحسب تصريح والد الطفلة لهسبريس فإنه "اكتشف التصاق ذلك الجسم الغريب برأس طفلته عندما كانت جنينا، واستعصى على الأطباء الذين أشرفوا على حمل زوجته إيجاد حل قبل موعد الوضع".

وبصعوبة كبيرة تمكنت الأم من وضع الرضيعة التي انتظرتها طويلا، لكنها "صدمت من هول مشهد ولادتها برأسين ملتصقين يستوجب فصلهما عملية جراحية تتخطى قيمتها 18 مليون سنتيم"، حسب تصريح الأب في اتصاله بهسبريس.

وعانت الأم خلال فترة حملها من فقر دم حاد، وهو ما دفع الأب إلى ربطه بولادة ابنته بذلك الشكل غير الطبيعي، مؤكدا أن زوجته لم تخضع لأي نوع من الأدوية التي من شأنها التأثير على صحة الجنين.

وترقد الرضيعة بمستشفى السويسي بجناح الأطفال على أمل إجراء العملية الجراحية الكفيلة بتخليصها من ثقل الرأس الثاني، والذي يبلغ وزنه نصف كيلوغرام حسب ما جاء على لسان والدها.

للتواصل مع والد الطفلة: 0655282038

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - youssef lkhaldi الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:40
و هل سنعترض على خلق الله. لي جابها الله نقولو الحمدلله عليها
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-114
2 - الماحيكازا الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:40
ولله في خلقه شؤون. .....يخلق مايشاء
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124
3 - مغربية في الغربة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:47
سبحان الله العضيم
مع الاسف انا اعيش في المملكة السويدية واي عملية جراحية مجانا اي انسان عندو حق في الرعاية الصحية هذا الاب منين غادي يجيب 18 المليون لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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241
4 - rachida الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:48
بصراحة العمليات من هذا النوع يجب ان تكون مجانا هذا من باب الانسانية وعطفا على اطفال لا حول لهم ولا قوة . اتمنى لهذه الطفلة الاتية الى هذا العالم ان تحضى بالرحمة والمساعدة من اولاءك الذين يكتنزون الذهب والاموال .
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285
5 - حنظلة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:51
هدا كان زمان ياحبيبي الخبير. أما اليوم فااظن أن العزوبية والعنوسة أرحم
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-107
6 - Le DoC الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:55
قبل كتابة أ ي موضوع طبي يجب الإ لتجاء إ لى ذوي التخصص لكي يكون المضمون علميا و تعم الفائدة ولا يجب الاكتفاء بأقوال الأقارب أو العائلة.
هذه الحالة ليست نادرة ومعروفة لذا جل الأطباء و تسمى بالفرنسية encéphalocèle و هي عبارة عن فتق للمخ و أغشيته من خلال فراغ في الجمجمة.
كما أن العملية الجراحية لا تتطلب ذلك المبلغ و تجرى فبي المستشفيات الجامعية.
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96
7 - Zeghari الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:55
هذا خلق الله ماشاء لله ولا قوة إلا بالله
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50
8 - اريج الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 10:58
اللهم الطف يالطيف، بما جرت به المقادير
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42
9 - ابو محمد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:02
ندعوا الله جل وعلا ان يشفي الطفلة ويصبر اهلها على ما أصابهم
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62
10 - براهيم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:04
اللهم اشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امين يارب العالمين
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48
11 - عبدالله الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:06
أسأل الله العلي العظيم ان يلطف بها
وشكرا لكم على الرقم اللذي أسفل الصفحة
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37
12 - abdou الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:09
ولدت في المسنشفى على الدولة التكفل بها.اين هي الحقاوي؟ هده المراة التي تستحق العناية هي ومولودتها.
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48
13 - adam paris الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:10
J'ai du mal à comprendre le fonctionnement
de notre pays !

Aucun couverture sociale pour aider le peuple ,
Vive la France et vive l'Europe !
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36
14 - nano الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:36
على الدولة أن تتكفل بالرعاية الطبية لهذه الطفلة... شحال قد المغاربة يبقاو يسعاو بعضهم أكولشي كيخلص الضرائب. الدولة مكتسمح لحتا واحد فشي درهم افاش يمرض شي واحد خاصنا نجمعو ليه ...لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم. الله يرأف بهم
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52
15 - jawad الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 11:47
زعما هذا طبيب او المستشفى محشم على عراضوا. 18 مليون واخا تكون هذه العائلة المصدومة من أعداء الله . على الدولة عن تتكلف بالعلاج فهذا مرض خلوقي ليس دنب الاب او المولود. فهو إبن المغرب لهذا على الدولة تحمل المسؤولية
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41
16 - karima الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:10
حتا حنا عشنا نفس الالم فسنة 2000 تزادت اختي هاكدا و من داتها ماما لكازا كالو ليها دي بنتك معندنا منديرو ليها ميمكنش تعيش كنتمنى يلقاو شي حل لهاد البنت و متعانيش الأسرة ديالها من نفس المعاناة اللي دزنا منها
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24
17 - mimi الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:14
سبحان الله لو كان هذا في أي دولة في الخارج لتحملت كل المصاريف العملية لكن في بلادنا الوزارة المعنية لا تبالي لك الله يا صبية
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25
18 - عبد الفتاح حبوبي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:21
والله عيب يتكلمون على عملية جراحية والملود داخل مباني الحكومة في وزارة الصحة
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا اللة ونعمة الوكيل
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20
19 - زعبول الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:45
إسألوا ذلك الذي يأخذ الأموال من أوروبا يكدسها في بانما و يأتيكم بالنفايات الكيماوية و السامة لحرقها في أفران الإسمنت و يستنشقها المغاربة و يأكلونها في الخضر و الفواكه و مع الغبار ،، إسألوه يعطيكم الجواب .
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26
20 - طنجاوي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:59
شكرا هسبريس على هذه المبادرة النبيلة التي عملت على نشر الخبر .. لعل الله يسخر المحسنين للتكافل و التعاون مع عائلة الطفلة .
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14
21 - El Jebha الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:26
عنوان متناقض
كيف يحير يجب أن نحمد الله على كل شيع ولله في خلقه شؤون ولا شيء يدعي للحيرة فيما أتانا به الله الحمدلله
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4
22 - ahmednassim79 الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:35
قالك 18 مليون ان هؤلاء الاطباء فقدو صوابهم لو كان عنده هدا المبلغ لما ولد امراته في طبيب عمومي اي مستتشفى الدولة على اي نرجو من المحسنين وكدالك الاطباء المتطوعين ان يمدون يد المساعدة الى الطفلة البريءة (ان الله لا يضيع اجر المحسنين) حسبيا الله ونعم الوكيل
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12
23 - امازيغ الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:53
اينكم ايها "النشطاء" "الحقوقيون " هده حالة ليست طبيعية . يجب التظاهر والخروج الى الشوارع انها غلطة الدولة التي لم تقم بدورها. فلا تستغربوا ادا هدد الاب بحرق نفسه او ادا كانت هناك دعوات للتظاهر . هده هي الحرية على الطريقة المغربية .
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-10
24 - ياسين رباطي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:01
لا حول ولا قوة إلا بالله أتمنى الشفاء العاجل لطفلة التي رأت النورة مند 22 يوم مثل هاده الحالة باها خدام في الموقف أو يشتغل في شركة الأجر ديالو متيتعداش 2600 درهم العائلة ديالو معندهاش باش يجمعو داك المبلغ الله يحسن العوان علاش المستشفى ديال الدولة متكلفش بهاد الطفلة لأن هدا المرض من عند الله وأتمنى الصبر آباء الطفلة كاينين بعض الأغنياء لي تيخسرو في الليلة الوحيدة حتى 140000 درهم في اليوم أو أكثر بالمال ديالهم ممكن يشريو الجنة ولاكن متيفكرووووووش غير فالكاباري والكازينو ولاكن هاد الطفلة بإذن الله غادي دير عملية وغادي تشافى ويفرحو واليديها الفرج قريب إن شاء الله الله ينصر سيدنا جلالة الملك محمد السادس لتيعتق الشعب ديالو بحال هاد الظروف
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6
25 - احساين الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:23
جوابا لي المعلق Le Doc اوافق عل تعليقك وهي حالات ظهرت في عدد كبيى من مناطق العالم و في المغرب الرأس واحد اما الشيء الزائد هو ما قلته ......
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-3
26 - خالد زيطان الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:30
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اشفيها يارب العالمين
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1
27 - مصطفى تنغير الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:41
الحمد لله ولله في خلقه شؤون الله سبحانه يفعل في ملكه ما يريد لكن لحيرني هو 18 مليون د السنتيم ماشاء الله انصحكي ام هذه المولودة بكثرة لا حول ولا قوة الا بالله انتظري الفرج من الله.
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-1
28 - miloud الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:36
Moi je comprend pas la fillette est née à rabat capitale du Maroc Et on demande de l'aide pour faire cette opération je comprend rien de cette administration cest une honte pitié comme meme pour les enfants cest grave
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1
29 - ناصر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:48
اللهم شفيها من عندك فأنت القادر على كل شيء
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2
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