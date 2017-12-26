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كُتّاب وآراء
ولادة طفلة برأسين تحير أطباء مشفى "السويسي"
تعاني الرضيعة آية البوطي، التي رأت النور بمستشفى السويسي قبل 22 يوما، من حمل رأسين فوق جسمها الصغير؛ الأمر الذي حير الأطباء المشرفين على حالتها.
وحسب تصريح والد الطفلة لهسبريس فإنه "اكتشف التصاق ذلك الجسم الغريب برأس طفلته عندما كانت جنينا، واستعصى على الأطباء الذين أشرفوا على حمل زوجته إيجاد حل قبل موعد الوضع".
وبصعوبة كبيرة تمكنت الأم من وضع الرضيعة التي انتظرتها طويلا، لكنها "صدمت من هول مشهد ولادتها برأسين ملتصقين يستوجب فصلهما عملية جراحية تتخطى قيمتها 18 مليون سنتيم"، حسب تصريح الأب في اتصاله بهسبريس.
وعانت الأم خلال فترة حملها من فقر دم حاد، وهو ما دفع الأب إلى ربطه بولادة ابنته بذلك الشكل غير الطبيعي، مؤكدا أن زوجته لم تخضع لأي نوع من الأدوية التي من شأنها التأثير على صحة الجنين.
وترقد الرضيعة بمستشفى السويسي بجناح الأطفال على أمل إجراء العملية الجراحية الكفيلة بتخليصها من ثقل الرأس الثاني، والذي يبلغ وزنه نصف كيلوغرام حسب ما جاء على لسان والدها.
للتواصل مع والد الطفلة: 0655282038
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
مع الاسف انا اعيش في المملكة السويدية واي عملية جراحية مجانا اي انسان عندو حق في الرعاية الصحية هذا الاب منين غادي يجيب 18 المليون لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم
هذه الحالة ليست نادرة ومعروفة لذا جل الأطباء و تسمى بالفرنسية encéphalocèle و هي عبارة عن فتق للمخ و أغشيته من خلال فراغ في الجمجمة.
كما أن العملية الجراحية لا تتطلب ذلك المبلغ و تجرى فبي المستشفيات الجامعية.
وشكرا لكم على الرقم اللذي أسفل الصفحة
de notre pays !
Aucun couverture sociale pour aider le peuple ,
Vive la France et vive l'Europe !
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا اللة ونعمة الوكيل
كيف يحير يجب أن نحمد الله على كل شيع ولله في خلقه شؤون ولا شيء يدعي للحيرة فيما أتانا به الله الحمدلله