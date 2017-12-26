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معتقلو الريف يدشنون إضرابا جماعيا عن الطعام

معتقلو الريف يدشنون إضرابا جماعيا عن الطعام
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:30

دخل معتقلو حراك الريف بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء، المعروف بـ"عكاشة"، يوم أمس في إضراب مفتوح عن الطعام.

وأكد المعتقلون في بيان لهم، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنهم أشعروا إدارة السجن والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والوكيل العام بدخولهم الجماعي في إضراب عن الطعام.

وطالب المضربون عن الطعام، في بيانهم الذي يأتي قبل ساعات من انطلاق جلسة محاكمتهم بمحكمة الاستئناف، التي سيواصل فيها ممثل النيابة العامة مرافعته حول أسباب استمرار اعتقالهم ومحاكمتهم، بضرورة "تجميع المعتقلين السياسيين في جناح واحد مع تمكينهم من فسحة جماعية".

وشدد هؤلاء على وجوب "فتح الزنازين بالفترة النهارية إلى غاية الساعة 18:00"، مع استفادتهم من "الاتصال بعائلاتهم دون تقييد ذلك بالأرقام المتصل بها والأيام التي يجرون فيها اتصالاتهم كما يستفيد من ذلك كل المعتقلين بالسجن، سواء أكانوا معتقلين سياسيين أو معتقلي الحق العام".

وأكد معتقلو الحراك، بحسب المصدر نفسه، على ضرورة "تجويد (من الجودة) المأكولات مع توفير وجبة العشاء"، و"الاستفادة من الحمام يوميا".

ودعا المعتقلون إدارة السجن إلى منحهم "الاستفادة من جهاز تخزين الأفلام والموسيقى كما هو الحال بالنسبة لكل السجناء، وكذا الاستفادة من الكتب في مواضيع متنوعة تاريخية وسياسية و..."

المصدر نفسه أوضح أن الإدارة "مطالبة بتغيير أساليبها التي تتعامل بها مع المعتقلين السياسيين كحرمانهم من أبسط حقوقهم وكذا السياسة الانتقامية التي تنهجها إدارة السجن التي دخلت كطرف مع الدولة من أجل تصفية حساباتها معهم".

وسبق للمندوبية السامية للسجون أن أكدت، نهاية الأسبوع الماضي، أن المعتقلين يستفيدون من الاستحمام بالماء الساخن مرتين في الأسبوع، مشددة على أن ترويح عكس ذلك "لا أساس له من الصحة".

وعن عملية التفتيش داخل السجن، أبرزت المندوبية أنها "تتم وفقا للقانون المنظم للمؤسسات السجنية، عبر إجراء تفتيش منتظم ودقيق لمختلف الأماكن التي يقيم أو يعمل بها المعتقلون".

كما أن سجناء الحراك، يضيف المصدر نفسه، "يستفيدون على غرار باقي نزلاء المؤسسة من الفسحة اليومية لمدة ساعتين مقسمة إلى فترتين، إحداهما صباحية وأخرى مسائية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - كريم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:48
يوم أمس في جرادة صاح المتظاهرون اسم ناصر الزفزافي, المخزن البليد لا يريد أن يفهم أننا شعب هذا الوطن ولسنا عبيد أو رعية, الربيع المغربي لم يأت بعد, حين يأتي ستندمون على دمعة أذرفتها أم مغربية على ابنها المعتقل, وستندمون على كل سنتيم سرقتموه
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17
2 - wood الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:53
الذي يعرف طبيعة المخزن يعرف ايضا انه لن يطلق سراحهم بعفو او بدونه بل على العكس سيحكم عليهم بأحكام ثقيلة ، فنشطاء الحراك تمردوا على المخزن و وصفوه بالفاسد و المقيت و بالتالي فمعاقبتهم بالنسبة اليه ضرورية ليكونوا عبرة للاخرين ، لكنه في نفس الوقت يستعمل بعض عمالائه لايهام عائلات المعتقلين و المسجونين بسبب الحراك انه سيتم العفو عنهم مستقبلا في مناسبة ما !!!
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13
3 - amine lefilali الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:02
يا خوتي هاذو راه ماشي معتقلين سياسيين ، أرجو عدم خلط المعطيات
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-7
4 - ahelame الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:04
(الاستحمام بالماء الساخن مرتين في الأسبوع ) هاذا أصبح فندقا و ليس سجنا
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-11
5 - NOUMRI الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:07
صافي كونوا هانيين غادي إجهزوا ليكم جناح خاص بيكم فيه جميع وسائل الراحة من تكييف و تلفاز و الأنترنيت و هواتف نقالة أخر موديل و فسحة خارج السجن خاصة بكم و كدا التعاقد مع ممول حفلات لوجباتكم اليومية و صاحب حمام تركي و سيروا أتحشموا أعلى راسكم المحاكمة ستتواصل و أثبتوا براءتكم بالحجة و البرهان لا بالإضراب عن الطعام خلاصة الأمر غادي إقتلكم الجوع ؤ غادي أترجعوا التاكلوا ؤ غادي أتجيبوها في في راسكم
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-7
6 - khalid الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:08
تحية لأهل الريف و لأهل الصحراء و ها هم أهل جرادة في طريقهم للإلتحاق بقاطرة المعارضين للمافيا التي تنهب رزق المغاربة تكدسها في بانما و سويسرا و و و و ،و تترك الشعب يموت جوعا و بطالة و فقرا و مرضا.
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11
7 - شوف تشوف الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:11
ليس لدينا حقوق ولا من يدافع عنها فالدولة بمثابة غابة وهي المستأسدة على القطيع بأكمله ونحن تعتبرنا كحيوانات برمائية فنموت في عرض البحر وزاحفة فننفق فوقها وطفيلية فنختنق تحتها ولم يبقى لنا عرض فالدولة تمتلك وتسيطر على كل شيئ من الثروات حتى القانون ونحن شيئنا من لا شيئ شئنا أم أبينا هاذا هو واقعنا المرير مع الحقوق المهضومة لأكثر من 60 سنة كلها معانات للطبقة الكادحة نصيبنا من مغرب اليوم هو الحكرة والتجويع والتفقير والميز العنصري والغلاء الفاحش فالأمية والعطالة وتزكي دورها بالترهيب وأحكام تعسفية وجائرة في حق نشطاء سياسيين وصحافيبن وطالبي الحق العام ولا شيئ قابل للتغيير في دولة ليس فيها حق ولم تعترف بالقانون . فإبان خروج الإستعمار عمت الفرحة بين بعض المغاربة وصديقهم الفرنسي المحنك والملم بسياسة أهل الدار فأجابهم بالحرف سنذهب وستأكون بعضكم بعضا فلم يكذب الخواجة والمغاربة الأعيان ومحيطهم يلهفون أكثر مما يأكلون .
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10
8 - المهاجر لله في بلاد الكفر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:14
أطلقوا سراح المعتقلين، لقد وصل السيل الزبى.
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5
9 - كمال الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:58
لو وقف الشعب المغربي بكامله وقفه رجل واحد مع الحراك في الريف و زاكوره والان في جراده لرأينا السلطة المخزنيه في ركن الحلبه رافعه الرايه البيضاء ومستعده للتنفيذ جميع مطالب الشعب. لكن مع الأسف الشديد مازال ليس هناك نضج.
ضياع الفرصة تلو الفرصة يزيدهم الوضع تفاقما. والسلام
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10 - ديما مغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:30
كان على المضربين أن يبادروا قبل هذه الفترة لكن المطلوب هو الاستمرار في التنفيذ
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1
11 - حكيم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:41
الحسيمة ، تنغير ، زاكورة، جرادة....والقادم أعظم
المخزن يريد أن يغطي الشمس بالغربال لكن واقع الشعب المقهور هو الكلمة الفصل طال الزمن أو قصر لا محالة....
تحيى الضمائر الحرة في هذا البلد .
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