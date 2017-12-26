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الرئيسية | مجتمع | الزفزافي يستعجل الإعدام .. ومعتقلون: "قسما يا ناصر الحراك ينتصر"

الزفزافي يستعجل الإعدام .. ومعتقلون: "قسما يا ناصر الحراك ينتصر"

الزفزافي يستعجل الإعدام .. ومعتقلون: "قسما يا ناصر الحراك ينتصر"
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:00

انتفض قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، داخل القفص الزجاجي بالقاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبا بتسريع تنفيذ عقوبة الإعدام في حقه.

ناصر الذي شرع في الصراخ من داخل القفص مباشرة بعد إعلان رئيس الجلسة، عليّ الطرشي، اليوم الثلاثاء، رفعها إثر خلافات بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، قال: "أنا مستعد للإعدام، لكن بشرط تنفيذه".

وتابع: "نطمئن محاكمة معتقلي الحراك، عجلوا بتنفيذ الإعدام، وسأكون شهيد الوطن"، مضيفا: "أي انتصار أكثر من هذا يا من تدعون الوطنية، طفل له عشر سنوات تم تعذيبه في مخفر الشرطة".

وأردف المتهم الرئيسي في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة بعد واقعة مقتل محسن فكري: "لقد تركنا شبابا وأطفالا ونساء سينتصرون للوطن"، ليشرع المعتقلون في ترديد شعارات من قبيل "قسما قسما يا ناصر..الحراك سينتصر".

وشهدت الجلسة 12 من محاكمة معتقلي حراك الريف تشنجا منذ بدايتها بسبب مزاعم بتعذيب ومضايقات يتعرض لها المعتقلون داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء؛ إذ طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي بتوضيحات من النيابة العامة بخصوص هذا الأمر.

ودعا الجامعي المحكمة أيضا إلى تمكين المعتقلين من أقلام وأوراق لتدوين ما يتم في الجلسة؛ الأمر الذي لم تعترض عليه النيابة العامة.

أما المحامي محمد أغناج، فقال إن "المعتقل محسن أثري تعرض للتعذيب داخل السجن ولا زالت الآثار ظاهرة عليه، خاصة على مستوى اليد"، بينما شدد المحامي محمد المسعودي على أن "المعتقلين تاينعسو على الضس".

وفندت النيابة العامة، عبر ممثلها حكيم الوردي، هاته المزاعم، وأكدت أن "المعتقل محسن أثري رفض الامتثال لتأديب من طرف مصالح المؤسسة السجنية بعد العثور على ساعة يدوية تحتوي على كاميرا للتصوير"، مضيفة أنه "قاوم موظفي السجن، بعد محاولتهم نقله إلى زنزانة انفرادية، ما تطلب حمله من طرف هؤلاء الحراس".

وأردف المتحدث أن "المعتقل أثري أقدم على محاولة إغراق الزنزانة التي يتواجد بها بالمياه؛ حيث قام بترك صنبور الماء مفتوحا ليتسرب إليها وخارجها".

وشددت النيابة العامة على أن ما يهمها هو "رفع اللبس عما يجري بالسجن، وتوضيح الأمر لفائدة أسر المعتقلين، وبالتالي فنحن لا نية لنا في حجب المعلومة".

وازدادت الجلسة توترا حين حاولت المحامية خديجة الروكاني مقاطعة ممثل الحق العام لأكثر من مرة ومطالبتها له بتقديم بعض المعطيات؛ ما اضطر رئيس الجلسة إلى تنبيهها، قبل أن يأمر كاتب الضبط بتسجيل محضر في حقها.

وردت المحامية على هذا الأمر بالقول: "نحن لسنا في القسم حتى يتم تهديدنا، والتاريخ هو الذي يسجل وليست المحاضر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - aziz الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:14
من قال أن هناك عدالة أتحداه وأعطيه عدة أمثلة في عدم وجود عدالة إلا لما تريد الدولة شيء لها أكثر من 30 سنة ونحن في العدالة من أجل أرض ولم نصل لحل نهائي، امرأة لها منزل تكتريه للقمة العيش سنتان لا كراء ولا إفراغ وتسعى اليوم في الشوارع الرباط دائما مملوءة بالإضرابات والاحتجاجات ولا حق المواطن منه للسماء أما العدالة وحزب العدالة كلام وعود ولا حق يدكر أما النشطاء الله يتولى أمرهم والشرفارة يستريحون بما سرقوا
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472
2 - Jamal الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:14
القضاء المغربي اصبح لا يعرف ما يقدم وما ياخر ينتظرون الأوامر من اعلى.
وملكنا يجوب أقطار العالم ولا يبالي ماذا يقع في البلاد.
الأمن ارتبك وقبضت الحديد أصبحت تخاف من الشعب.
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667
3 - ريف إي نو الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:14
آهٍ عليك يا وطني لنا الله يا ناصر وحتما ستنتصر لأنك دائما ما كنت تنادي بالسلمية في كل خرجاتك ستنتصر لأنك كنت سببا رئيسيا في إعفاء مجموعة من الوزراء بالرغم من فبركة الملف ، ستنتصر لأنك دخلت قلوب كل الأحرار في كل بقاع هذا الوطن الجريح وقفت صدا منيعا ضد الفساد والمفسدين أنت رمز الرجولة التي إفتقدناها في هذه الحقبة بدون أي أجندات سياسية ، عريت واقع الأحزاب الكرطونية والتي لا هما لها سوى التطبيل وتلفيق التهم الواهية ، وقفت في وجه أعداء الوطن خرجت فقط للمطالبة بحقوقك وبفضلك الحراك لا زال مستمرا بالرغم من الإعتقالات اليومية بالإقليم ، فجرت ذالك الخوف الذي كان يسكننا وضل كذالك منذ سنوات الرصاص اليوم الحسيمة ، جرادة و المغرب المنسي من جبال الأطلس إلى جنوب القصبات مرورا بالأحياء الهامشية والمهمشة فدمتا مناضلا حرا شريفا زعزعة أركان الفساد
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425
4 - Simmo الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:14
مغرب الضلم والحكرة والمخزن.لا حقوق لا تعليم لا صحة لا شغل.
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498
5 - fouki abdelghani الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:15
أنا لست متفقا ولست معارض الحراك لكنني معارض لطريقته الغير حضارية
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-511
6 - NOUMRI الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:16
هدا الكلام و هده الهتافات صرح بها في فلسطين و سوريا و غيرها أما هنا فالقانون فوق الجميع ؤلي دار الدنب إستاهل العقوبة و لكم الحق في الدفاع عن أنفسكم حسب ما يسمح به الدستور
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-657
7 - ريفي أصيل الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:16
الصراخ والعويل هذه هي بضاعتكم اللتي تمتلكونها. ثمنها بخس لا تسمن ولا تغني من جوع كان عليكم الانتحار قبل أن تأتو إلى المحكمة .أما الدولة فلن تلوث ايديها على الخائنين. فكل من هب ودب يتكلم عن الشهادة. السفهاء يتكلمون في أمور العامة.
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-653
8 - بلادي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:18
نعم هناك مضايقات و تعديب في السجون المغربية ،و كذب من قال العكس ،احنا مغاربة وعارفين بعضياتنا لا داعي لتغطية الشمس بالغربال الله يطلق سراحكم يا ربي
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438
9 - wood الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:18
المخزن لن يتخلى ابدا عن اساليبه الدنيئة التي يحكم بها عياشته و عبيده و خصوصا التعذيب ، فبدونه سيصبح مجرد من اهم سلاح يطوع به المغاربة ،فالتعذيب بالنسبة له سلاح فعال لترهيب المواطنين الذين قد لا يهابون السجن او الاعتقال بينما جلسات التعذيب تقشعر لها الابدان !!!
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312
10 - ناصر في قبضة الانتقام الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:18
محاكمة معتقلي حراك الريف هو وأد للمصالحة الوطنية وتكريس لاستمراربة عهد الجمر والرصاص الذي لا يريد أن ينتهي.
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266
11 - محمد البوهالي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:19
بسم جلالته وبسم السيد رئيس الجلسة ومستشاريه باسم ممثل الحق العام وباسم الحاضرين جميعا، نلتمس من سيادتكم مايلي:
الإطلاق الفوري لمعتقلي حراك الريف تحت سراح مؤقت من أجل تمكينهم من الحرية الكاملة بصفتهم مواطنين مدنيين ومحميين بحق الوثيقة الدستورية المستفتى بشأنها والملزمة التطبيق حتى "دون تنزيل" لأنها منزلة عند نشرها ولها محكمة دستورية تستند إليها في البت في جميع الخلافات القانونية.
نلتمس كذلك من كتاب القوانين الخاص بالحياة المدنية، تقنينها وحماية المواطن والدولة من خلال منع استعمال مواد من شأنها زعزعة النظام العام أو الإخلال بالحياء العام.
نلتمس من خلالها إدماج أصحاب الآراء النقاشية في جمعيات معترف بها أو كيانات تعمل وفق منظومة قانونية معترف بها قانونا وعرفا.
نلتمس من السيد الرئيس الإسراع في بت الأحكام، فمدة الحراك كانت كافية من أجل التحرك لمنع قيام الثورة الريفية بما لها من حمولات تاريخية وعوامل مساعدة قادرة على تعرية التربة والإخلال بالأمن العام.
نلتمس من السادة المستشارين تمكين المعتقلين من رسالة اعتذار لحامي حمى الوطن والدين من أجل طلب العفو كونهم توجهوا للشعب دون الحصول على ترخيص...
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-221
12 - عادل الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:20
إنتحار زفزافي اوم نبعد عادي إنفصالي لا يخاف الله نتضر منو أسوأ لهدا الوطن
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-360
13 - حمو الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:20
في بلادنا السعيدة النيابة العامة والمحكمة والاستئناف والمخزن واحد، لا استقلالية ولا عدالة ولا حقوق المواطن، اللهم انصر كل مظلوم ومحكور وفك قيد هؤلاء الاسرى المظلومين.
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260
14 - يوسف بن تاشفين الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:22
عدم حصول الزفزافي على العفو من طرف الملك يضع علامة استفهام؟؟؟ فان كان بريءا وما قام به ومن معه يهدف لانجاز مطالب اجتماعية واقتصادية في منطقتهم فنحن الى جانبه...اما ان كانوا يريدون زعزعة استقرار الوطن بمساعدة اعداء الوطن فهذا امر مرفوض ..وفي هذه الحالة ان طالبوا العفو الملكي والتوبة فنرجو من امير المؤمنين ان يعفو عنهم فهم ابناؤه...
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-158
15 - Zeus The Wolf الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:23
للأسف دورك اقترب يا وطني, بسبب هاد سلطة العنيدة غاتنوض شي ثورة تسيق هاد تخربيق كامل وياريتها تكون فكرية, ولكن محال.
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151
16 - ردناب الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:24
ما تقوم به المحكمة وخاصة ممثل النيابة العامة عبارة عن مسرحية هزلية فعوض أن تقوم المحكمة بتكريم هؤلاء الصناديد زعماء الحراك الذين فضحوا المفسدين وعروا عوراتهم تلفق إليهم تهما باطلة ولولا هؤلاء المعتقلين لما تم عزل 6 وزراء و144 قائدا و 28 باشا وووو
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179
17 - fouki الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:24
انك حين تهدم وتتشتم وتكسر ممتلكات الدولة حينها ترتكب جرما بحق الشعب اللذي تدعي أنك تناضل من أجله ليست هده هي الطريقة للوصول إلى المبتغى
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-167
18 - من فاس الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:26
زفزافي. حاله يصطاد في الماء العكر.. يمرر مصالحه بعناوين عريضة موهمة تخفي مصلحته. يقول اريد اعدام و هو يخاف من زنزانة انفرادية. ويعرف وقيل له من طرف محاميه. ان هاته التهم المتبتة في حقه عقوبتها. كذا من سنة سجنا نافذا... لكن يريد. اشعال الرأي الاجنبي الذي تخل عنه. اي اسبانيا. المحتلة التي يمجدها هو ومن معه رغم ان جنودها اغتصبوا نساء و اشجار و رش كيماوي واعدامات... ولو عاودت هذا سيمجدها .افتراضا.... لانها الان ملهية في نفس مشكل و السياق او شبيه....
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-155
19 - المتتبع الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:27
اقسم بالله العلي العظيم ان الدفاع يقوم بتمثيلية ما معناه يقول النيابة المعتقلون ينامون على الضس أنه المعقل يا سادة والنوم يكون دائما على الضس أثناء الاعتقال الاحتياطي لان الطاقة الاستيعابية لا تتحمل كثرة المعتقلين ايها الدفاع كفى دفوعات شكلية وجهزوا الملف وارونا حنة يديكم البرهان الساطع على براءة المتابعين بالدليل وكفى كفى ضحكت على الدقون
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-110
20 - zineb zanouba الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:27
يجب محاكمتهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه زعزعزة استقرار البلاد
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-166
21 - الدكالي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:32
والله لو كان يعرف ان الاعدام ينفذ لرتعد ولكن الذين يحكم عليهم بعد ان قتلوا عدة اشخاص لاينفذ فيهم مثل مجرم مكناس المحكوم بثلاثة اعدامات ولم ينفذ فيه ولا واحد
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-139
22 - حسن ابوهان الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:33
اخي ناصر....هل تعلم الفرق بيني وبينك ؟الفرق ياسيدي هو انني خانع قانع شيطان اخرس ارى المنكر والبهتان وادير وجهي الى الناحية الاخرى ارى العدوان والاعتداء والكريساج امام عيني واهرب بعيدا بل اشغل نفسي بالهاتف حتى لايضطر المعتدى عليه ان يطلب مني نجدته واتخلف لانني انا الخاءف المسكون بحب الحياة حتى لو كانت لاتسوى ثمن بصلة عفنة ...اكتفي بما اعطي الي وانصرف ولااستطيع ان اتمرد او اطلب المزيد حتى لاافقد عملي حتى لو كان في الظلام يعني بدون ضمان اجتماعي ولا هم يحزنون يسكنني خوف من كل شيء حتى وانا ذاهب لكي ادفع فاتورة الكهرباء الغالية بالثمن. الفقيرة من حيث الشفافية لانني لا اقدر على سؤال لماذا وكيف تتم عملية الحساب في العداد انا خانع وخنوع ومطيع والتزم الصمت وانا اسمع الخطباء في المسجد ولا استطيع ان اتكلم لانني ساتعرض لوابل الاحدية والسب والشتم من لدن من ارادوا لي ان ابقى صامتا مطيعا اسمع فقط ولا اطرح الاسءلة ...ولانني رجل وديع لاارفض اي شيء تعودت على الغلاء والقهر والاستبداد والظلم ولم اعد اكترث الا لشيء,واحد هو انني كل صباح ادعو الله ان يمر يومي على خير .....
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173
23 - كيم جونغ أون الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:36
حسب آخر الأخبار، فإن الريفيين الشرفاء بالخارج يقومون بواجبهم أتجاه قضية الريف و قضية المعتقلين،و تدويل القضية الريفية بدأ يتبلور،، و أظن كما يعلم من قرأ التاريخ الحقيقي للمغرب ،أن ملف الريف يتجه في نفس الإتجاه و المسلك الذي سلكه ملف الصحراء الغربية، قمع و سجن الصحراويين و ظهور حركة لا تعترف بسلطة المخزن و تطالب بحق تقرير المصير حسب ما تنص القوانين الدولية، تذكروا ما أقوله لكم، سياسة المخزن القمعية تتجه بالريف نحو المطالبة بحق تقرير المصير و بعده الإنفصال، و ستريكم الأيام.
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80
24 - محمد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:46
لو كانت العدالة موجودة في هذا البلد لتمت محاكمة اخنوش بسبب موت محسن مول السمك لأنه هو المسؤول عن هذا القطاع لكنه خرج منها كاخراج الشعر من العجين لكنهم لن يستطيعوا ذالك لانه يحتمي بالملك.
العدالة سيف فقط على فقراء و أبناء الشعب المغلوب عن امرهم
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133
25 - Tanzanien الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:51
Le makhzen a peur ,il le montre pas mais LR makhzen a peur.....si jerada et d'autres régions se soulève comme un seul homme, si le jazira montrait juste des images d'El houceima comme elle la montrer pendant le printemps arabe ,vous allée voir makhzen faire une omra définitive
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61
26 - الشرقي حنزاز الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:52
كفى هراءا
قضيت اربع سنوات سجنا نافذة في السجن المدني بالقنيطرة ( حبس لعواد) ولم اتعرض يوما للتعذيب وقد حصلت على الاجازة وكانت ادارة السجن تحترمني وتقدرني . ايام الامتحانات كنت اتنقل بين السجن المدني والمركزي.
هذه المدة قضيتها بين 1994 و 1998 ; وخلال هذه الفترة مر بالسجن ازيد من 20 الف سجين اي بالضبط من رقم السجين الذي كنت احمله 36528 الى الرقم 56000 ; وحالات التاذيب لم تسجل الا ناذرا فما بالك بالان?
كفى من البهتان
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-100
27 - GENEVE LAHAY BRUXEL الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:53
هاهو حراك الريف المبارك غادي يبدى من جديد ومن اروبا ويا الله يا المخزن وغادي نشوفو تاغنانت ديالك فين غادي تخرجنا و 2018 غادي تكون اسوء من 2017 وعاااااااااااااااش الشعب جلاااااااااالة الشعب فخااااااااامة الشعب
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70
28 - ikram france الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:58
المحكمة لا تتوفر على رجال لهم الجرأة لتحقيق العدالة بتجرد،هي إذن عدالة منحازة لصالح الطرف الأقوى ضد الضعيف،الاستفزاز و التعذيب و كل أشكال الانتهاكات ضد المعتقلين قائمة،لكن هيأة المحكمة ستظل تأخذ بالأعذار للجلادين،لن يرضى ذو ضمير أن يمسك ملفات من هذا القبيل في بلد لا زال يبحث عن استقلالية القضاء!!!،
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78
29 - مصطفى الطنجي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:59
العدل في مغربنا لا يمكن تطبيقه لأن جل الفضاء لا علم لهم بما بقع خارج البلاد وليست لهم دراية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان كما تنقصهم اللغات الأجنبية وجلهم يفتخر بالخصوصية المغربية والإسلام الرسمي
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63
30 - مواطن غيور على دينه ووطنه الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:00
الاعتقال دون محاكمة او الاعتقال الاداري او تاجيل متكرر للجلسات او استصدار احكام لا تناسب الحدث الذي يتم بموجبه محاكمة الاشخاص هي صنيعة النظام الصهيوني لاخضاع الفلسطينيون والقضاء المغربي ومن وراءه يستلهم كل هذه الاساليب من الصهاينة لاخراس صوت المغاربة الذين لا ذنب لهم سوى المطالبة بعيش كريم وعدالة اجتماعية ومحاربة الفساد. اللهم هذا منكر....
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65
31 - متتبعة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:04
هاد الزفزافي عمرنا سمعنا عليه وبشجاعته فالحسيمة .
وقتاش نلض ناض فمرة.
ومحسن فكري رآه ميسور الحال تاجر بالجملة وعندو لاكريمة دالطاكسي .
كاين فالحسيمة فقرا مساكن مكيرضاوش يهضروامثال البحرية اللي خدامين فالبار كويات دالحوت عايشين بالرحمة د الله
نهار كنمشيو للسوق والغلاء فيه عمرنا شفنا الزفزافي كيطالب دوك تجار الجملة يتقاو الله فالمسكين.
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-74
32 - الادلة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:04
الشعب ينتظر الادلة التي تتوفر عليها النيابة العامة و الادلة المضادة لدفاع لكن منخلال متابعاتي الاحظ ان المتهمين يقومون بكل مااستطاعوا لتعطيل المحاكمة بغرض تشتيت المتابعين عن جوهر القضية.أخشى انني أشعر ان التهم الموجة لهم حقيقية و الا لماذا يتهربون من الدخول في صلب المحاكمة.
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-64
33 - محامي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:05
لا احد يعلو على القانون ومحامو الدفاع يحاولون اغراق المتهمين بتهم جديدة وتعقيد وضعيتهم ويحاولون اطالة مدة المحاكمة لمصلحة المحامي ماديا ومعنويا وهادا ليس في مصلحة المتهمين
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-63
34 - علي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:08
لاافهم لهده الحكومة لما لا تلبي طلب الاخ الزفزافي لشنقه الى الموت او اعدامه حسب طلبه وتهنينا من هد قيل وقال مدام رفبته في الشنق خلاص تلبي ليه طلبه او تطلق سراحه وتخلي حال سبيله اتهنيونا مرضتونا.
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-71
35 - abdellatif الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:11
ce qui se passe au maroc ne se passe nulle part
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41
36 - مواطنة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:11
والله ثم والله ثم والله لو رأى المسؤولون العذاب الذي ينتظر كل ظالم لاسرعوا في تطبيق الشريعة وإدخال اللصوص والفاسدين السجن وتبرئة وتحفيز الشباب الموجودين في السجون طيلة هذه المدة! !!!! لك الله يا وطني ! حسبنا الله ونعم الوكيل.
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54
37 - حسن ابوهان الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:17
الى 26 ..انت تقارن نفسك بناصر الزفزافي هذا ظلم في حقه ...الرجل ليس بخريج سجون ولم يعتدي على احد ولا ظلم احد ولا سرق مال احد وانت الله اعلم ماهي تهمتك وكيفما كانت لاتشبه نفسك بناصر حشم على عرضك .....
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63
38 - sfwan الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:19
فليدهب الى الجحيم هو واعوانه , هدفكم الوحيد هوالفتنة وتقسيم البلاد ايها المجرمين
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-71
39 - Adilusa الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:21
لا نريد أحدا زعزعة استقرار البلد و أمنه... ومن يريد سوء وإثارة الفتن بهذا البلد يجب أن يعدمه الشعب قبل القضاء.
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-48
40 - عاش الشعب الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:23
اعتقال هؤلاء الشباب اصلا لا مبرر له يا من تحاولون تبرير ادعاءات التعديب. المخزن نفسه اعترف انه حدثت اختلالات و فساد وهو نفسه قام باقالة اربع وزراء مفسدين فلمادا هؤلاء الوزراء احرار و مطلوق سراحهم و لمادا هؤلاء الشباب الدين فضحوا المفسدين و نبهوا الملك لفسادهم مسجونون ؟

كفاكم ضحكا على هدا الشعب المسكين كفاكم بطشا به
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50
41 - كريم دوكالة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:23
اطلقو صراح المناضلين الاحرار و الكف عن التلاعب والتزوير التهم الكادبة......
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48
42 - عاش الملك والشعب المغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:24
هاد المجموعة المتهمة بتهم ثقيلة وثابتة في حقها ماديا ومعنويا + ما يسمون انفسهم محاميين.. ينطبق عليها المثل ..تسحر مع الدراري تصبح فاطر..يا ودي دخلو فالموضوع وعطيوهم مايستحقون من احكام كل حسب فعله الاجرامي وكل واحد يمشي يشوف شغله ..مع كامل احترامي للمحكمة الموقرة
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-62
43 - الحمريطي مول الحوت الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:25
يتفنون في خلق المسرحيات . تعذيب. اعدام .شهادة . يرفضون مناقشة موضوع المتابعة لان التهم تابثة في حقهم . موثقة بالصوت والصورة.. وماذا عساه ان يقول... الاستشهاد في سبيل خيانة الوطن. العنف المفرط في حق الشعب المغربي والدولة وكذا استعمال الضغط بشتى الوساءل. القضاء سيقول كلمته . اما المسرحيات فلن تفيد في شيء اللهم لا شماتة .
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-46
44 - ديما مغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:27
اللهم كن عند حسن ضن خلقك اللهم لبي رغبته
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-28
45 - Oujd pur الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:34
اه عليك يا وطني اكلوك المفسدين و الناهبين وكروش الحرااام لا عدالة لا قانون لا صحة لا تعليم لا سكن لا عمل ولا حرية لا تعبير لا مستقبل لا واااالووااا هاد المسؤولين مانعرف فين عايشين فشي دولة اخرى من غير المغرب و الله اعلم من يسير هذه البلاد و باي قانون وباي دستورر ولكن ولككككن هناك ملك مقتدر يرى كل شيئ من فوق سبع سماوات وهو العلي القدير القادر على كل شيئ
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48
46 - rachid الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:39
من يقول ليس هناك تعديب أقول له أنا شخصيا تعرضت للاعتقال في ناضور علي خلفية أو مزاعيم أني أدخلت سيارت مسروقة من فرنسا و أنني زعيم مافيا لتهريب سيارات وتعرضت للإهانة في مخفر وتعذيب وتم إعتقالي 9 أشهر تقريبا وفي أخر الجلسة حكمت بالبراءة فما دنبي ومن المسؤول عن هدا ؟؟؟
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51
47 - ريفي ايت سعيد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:40
الدولة المغربية في طريقها الى الانهيار
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29
48 - NeoSimo الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:44
المخزن معروف عليه دائماً قدرته على نجنب الإصطدام بالشعب من خلال مناورات ذكية إلا هذه المرة فمن خلال إدارة الدولة لحراك الريف يبدوا وكأن الدولة تريد تأجيج الحراك حتى يحصل ما لا يحمد عقباه...

ناصر كان مجرد حركي يحاول أن يوصل صوته للدولة والآن وبعد سجنه وتعذيبه أصبح أيقونة يصعب التعامل معها مما وضع الدولة في خانة الخاسر مهما كانت نتيجة المحاكمة...
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49
49 - هماندوزي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:50
صياح الزفزافي داخل المحكمة يعني أن السجن فعل فعلته وبدأ الزفزافي يعاني من الملل واليأس وسلب للحرية دون أن يلوح في الأفق امل لاعتناق الحرية مما يزيد له توترا وعصبية والآن أوصيك بالصبر لأن من يريد العسل عليه أن يصبر لعضة النحل لأن الاندفاع العشواءي وعدم التفكير قبل أخذ القرارات يودي بصاحبه إلى ما عليه انت الان أما تنفيذ عقوبة الإعدام فلن يتحقق لأنه حكم أخف من المؤبد وانت تستحق حكم المؤبد على ما اقترفته جاهليتك .
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-46
50 - عبدو الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:53
هذه البﻻد تكالب عليها أعداء الفقراء واﻷحرار أعطاء الوطن وسيأتي يوم وتنفجر من كثير الضغط
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32
51 - kayssar الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:56
هدا التماطل كله يقوم به المعتقلون و المحامون من اجل ربح الوقت ، لان الحجج و الادلة التي تملكها الدولة ضدهم قوية و ثابتة و ثقيلة ، خيانة ضد البلد و تآمر مع دول اجنبية، و تمويل خارجي من اجل زعزعة البلد. وارد هنا على من قال في تعليقه ان الحراك سيبتدئ من الخارج في 2018 و سيكون أقوى.... انه المغرب الشامخ و امثالك كريشة في مهب الريح ، تكافا غير مع العنصرية لي عايش فيها، اما المملكة المغربية بزاف عليك ، و من كانت نيته زعزعة البلد نحل له بالمرصاد.
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-37
52 - Marroqui الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:01
لو كان شافك المخزن حملت العلم الوطني ولو مرة واحدة والله ما دخلت السجن وما وقعت في هذه الورطة التي وصلت بك الي المطالبة بتنفيذ حق الانتحار في حقك
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-49
53 - براء الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:08
السلام فقد جائتكم رسالتي ردا على بعض المخزنيين و المعلقين الخنوعين الذين ورثوا الذل عن أجدادهم و يتحدثون باسم الدولة إما خوفا أو نفاقا شئتم. أم أبيتم الشعب المغربي أصبح على علم تام بكل الخبايا و الاستهتار بقدرات الشعب ما كاين لا دولة حق و لا هم يحزنون مجرد مسرحيات تروج للشعب و إنتهى و لا آمال لا فالأحزاب السياسية و لا غيرها الإصلاح يأتي بالتصحية و كم يؤسفني أنا رجالا قامو ثائرين على الظلم لأجل من لا يستحق هذا الشعب الا الإستحمار و الإذلال و لا يزال من لا يملك منهم رايف غدائه مرددا بيعته لمن خان شعبه من البداية يحزنني هذا الواقع يتغنون بالوطنية اين هي وطنيتكم يا من رحلتم أموالكم للخارج لإستثمار في بلدان الغير و إنعاش إقتصادها يا من خنتم شباب أوطانكم أنام من تلزمكم الوطنية فلا علم لكم الا عن خطط النصب و النهب فليمت الزفزافي و كل المعتقلين معمل قصر الزمن أو طال سيأتي جيل يزحف بكم لمزبلة التاريخ دمنا و دمام أحرار و السلام
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30
54 - عاش الملك والشعب المغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:08
الى الرقم 37..كلامك صحيح..لا وجه للمقارنة مع واحد سجن اربع سنوات بتهمة ممكن سرقة او شيك بدون رصيد..الخ.. اما الاخر فتهمته او نقل تهم عديدة..التامر على البلد والتخابر و التوصل بمبالغ مالية مشبوهة قصد زعزعة استقرار البلد واهانة الدولة ومؤسساتها والتهجم على اماكن العبادة ومنع المصلين من اداء صلاتهم ...وتهم اخرى سيتم الكشف عنها لاحقا..مارايك في هده المقارنة...ههه
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-48
55 - اسمع اش طاري الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:11
مصر تنفد حكم الاعدام في حق 15 شخص هاجموا
واحرقوا مقرات الشرطة.
مادا عن الدين يحرقون مقرات الامن ويحملون اعلاما
انفصالية وينعتوننا بالعياشة ويستقوون علينا بدول
تكن لنا العداء.
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-17
56 - افرزاز الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:11
تعلموا الدروس في الديمقراطية من الزفزافي وسوف تعلق صورته الى جانب الخطابي يا معشر العياشة والجيلالة يا من يطعن في سيد الرجال ولن تستطيع امك ان ننجب مثله المساس بالزفزافي انزلاق الى تالمجهول على المخزن اطلاق سراحه فالريفيون لن يركعوا
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21
57 - الخق ثم الخق الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:12
الحق ثم الحق

محاكمة هؤلاء محاكمة خفيفة رغم انهم على حق الا انهم لا يحق لهم الرشق بالحجارة ==
اليس لدلك الساهر على الامن حق

نعم كانت هناك اختلالات واقيل من اقيل وسجن من سجن

وظهر الحق ان المغاربة ليسوا قطيع غنم
خصوصا في الطريقة لاتي يتعامل بها المسؤولين
وهؤلاء المسؤولين هم مغاربة كدلك

ادن افراد من نفس العائلة

اصعد الى الشجرة وكل منها بدون ان يراك الشعب فان راك فانه مالك الاقالة

وان لم يرك فاغتن وكل هنيءا مريئا

ادن دائما تدوم المحاسبة وليس المحاسبة الا عند ظهور المشاكل وخروج الشعب الى الخارج

عفوا اطلقوا صراح هؤلاء بدكاء وقدموا لهم اعتدارا وتعويض لجبر الضرر

انها الديموقراطية في الاسلام

هدا لا يعني اطلاق صراح من يتاجر بالفوضى والفتنة
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-24
58 - الى تعليق 15 الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:37
تعليق 15,,ماكين لاثورة لاهم يحزنون ,المغاربة شعب كاموني يخاف مايحشم شكون هدا لي باغي يخماج فالحبسات,,,ثورة المغاربة غير فالحاسوب ؤنتحداك نتا الاول ؤالله ماتقدر تحرك.
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22
59 - عاش الملك والشعب المغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:43
الى الرقم 56 ..حاشا امهات المغاربة العفيفات الشريفات ان ينجبن خونة وعملاء فهن ينجن فقط العقلاء والشرفاء..انت حر ان تفتخر بزفزافك ومن انجبته..اتمنى الرسالة تكون وصلت
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-25
60 - محمد قاسي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:44
لن تكون مملكتنا المغربية لغير شرفائها الوطنيين الاحرار ،الذين يدافعون عنها ويقدمون الغالي و النفيس من أجلها ،و لا يتآمرون مع الخصوم للنيل من أمنها و آستقرارها..نحن على يقين أن مجرى القضاء المغربي ،بخصوص قضية اضطرابات الحسيمة يصب في الإتجاه الصحيح لكشف ملابسات هذه القضية وحقيقة من تآمروا على المملكة، وسعوا للإضرار بها ..ومن ثبتت في حقه الخيانة، أكيد أنه سينال الجزاء الذي يستحقه..عاشت مملكتنا المغربية الصامدة و العزة لشعبها الوفي..
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-16
61 - لعم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:47
السلام عليكم إخواني المغاربة
عيقتو وزدتو فيه واللي غلب اعف
هادشي راه طول اباراكا من هاد الديكتاتورية الفارغة أما حكموهم او ارخيوهم والسلام
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-11
62 - حسن ابوهان الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:52
الى 54... كان عليهم تعيينك قاضي مدامت الاحكام والتهم جاهزة عندك ويريحوا انفسهم فانت سليل الجلادين والسجانين اللذين يلصقون التهم بالباطل ويوذيبون اجساد المناضلين في الاسيد ...هل تملك دليل ان هؤلاء المناضلين تامروا على الدولة ؟او تسلموا مبالغ من الخارج؟ مع كامل الاسف مشكلتنا مع اصناف جهزت لكي تكون فيروسات عندما يريد المخزن ان يشغل بهم الشعب يسلطهم عليه ...وانت منهم
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17
63 - Ahmed الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:57
لماذا لا يتم نقل أطوار المحاكمة و تمكين النيابة العامة و الدفاع من طرح دفوعاتهم بكل وضوح و سنح الفرصة للرأي العام لتتبع أطوارها.
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22
64 - Adil.zig الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:58
سراحة هدا الشخص قاهر بنوا عياش بدرجة ممتازة وكل يوم يمر عليه يكتسب شهرة بين كافة أطياف الشعب المغلوب على أمره . . .
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19
65 - شوافة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:07
المغرب هدا ؤالله ؤتزلق لاعقلو عليك,,واش كتصحابو ريوسكم مسوقين للزفزافي يموت ؤلايحيا.
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-24
66 - SAID الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:11
الزفزافي سيضل في السجن لسنوات طويلة حتى يعفو علية الحسن الثالث، و عندها يخرج منحني الظهر و الرأس، و لا يتكلم أبدا في أمور السياسة التي لا يفقه فيها شيئا. الدنيا تتغير و الناس تتغير و الشعارات تتغير و أجيال تنتهي و أجيال أخرى تحل محلها بطموحات و أفكار جديدة. الزفزافي ألقى بنفسه في مزبلة الحاضر أما التاريخ فلن يذكر شيئا عنه.
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-29
67 - ريفي أصيل الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:20
إلى من سمى نفسه ريفي أصيل، وإلى رقم 6 و7 و42 و 43، عيب وعار أن تصدر منكم نلك التصاريح المخزية، في أي فلك تعيشون يامن يقتاتون بمآسي إخوانهم ؟ أليس فيكم رجل رشيد ؟ ألكم ضمير أم رغام فيه قيح وصدأ؟
أنا أقول لكم بكل لغات العالم: باز باز باز
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22
68 - عاش الملك والشعب المغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:23
الى الرقم 62..انا لم اقل الا ما يعرفه جميع المغاربة الاحرار المحبين لبلدهم باستثناء الذين يغرسون رؤوسهم في الرمل مثل النعامة ويحقدون على بلدهم لا لشيء بسبب انهم منبوذون وفاشلون في حياتهم الشخصية والعاءلية والمجتمعية وعقدهم النفسية
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-26
69 - محمد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:49
إلى صاحب التعليق 7 ريفي أصيل أنت لست بريفي ولا بمغربي أنت لاتشعر بما يعانيه هؤلاء المعتقلين ولا عائلاتهم ولو كنت ريفي أي تعيش بالريف لما قلت هذا الكلام الدنئ الذي يعبر عن ثقافتك الغير منتمية لثقافة أهل الريف فالناس هناك يعانون من إرتفاع صاروخي في المواد الغذائية وإنعدام فرص العمل والقمع حقا إنها مهزلة الدولة تدعي حل الأمور بل هي من تعقدها.
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21
70 - حسن ابوهان الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:01
68...هؤلاء القابعون في السجن يحبون بلدهم ويريدون ان تزدهر منطقتهم وينعمون بالعيش الكريم لهم ولاسرهم ولاجيال القادمة ...هم اكثر حبا من هؤلاء اللذين ينهبون ارزاق العباد وياكلون اموال اليتامى والارامل بغير حق وينافقون في ولاءهم لمن يدفع اكثر ....اتصورك لو كنت من هؤلاء اللذين يعيشون تحت الصفر سترمي بنفسك في البحر او تحمل السلاح ضد ابناء ...لكنك ترضع من الثدي وتدعونا ان نسكت ونقول عاش الملك
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19
71 - مغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:10
هذه المحاكمة ما هي إلا مسرحية . أما القضاة فهم عبارة عن بيادق وكراكيز لا يعرفون معنى كلمة "ضمير"
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21
72 - tinghir الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:14
نيابة عني احييك ايها الرجل الصادق الشجاع مهما فعلو بكم من انواع التعذيب والسب واهانة لكرامتكم فهاذا يدل انكم على صواب مهما كلف الثمن فلا تركعو لبشر ابذا عاجلا ام اجل سوف يكشف الغطاء عن المفسدين نحن معكم اهل الريف .ناصر الزفزافي.
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21
73 - hassia الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:30
الفوضى والاحتجاجات فى كل البلدان العربية,الجزائر ضد المغرب,تونس ضد الامارات,الخليجيون ضد قطر.الحرب فى سوريا واليمن.الارهاب فى العراق,ليبيا ومصر,لااستقرار فى لبنان ولا دفاع عن فلسطين كرجل واحد.هده هي الجاهلية وصخط الله
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-8
74 - ريفي مغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:34
إلى صاحب التعليق 7 ريفي أصيل انت لست مغربي اما انت جزائري او من البوليساريو وهدفك واضح كما تفعلون دائما وهو اثارة الفتنة
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11
75 - مغربي حر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:42
من ذا الذي ما يزال يصدق وجود العدالة في البلدان غير الديمقراطية. ا لمؤسسات كلها في أيدي المتحكمين والذين يحكمون الدولة من وراء حجاب دون ان ينتخبهم احد. لا عدالة ولا ديمقراطية ولا حقوق
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20
76 - عاش الملك والشعب المغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:59
الى الرقم 70..هؤلاء لي تقول يحبون بلدهم وووووو..مدانون بتهم ثقيلة ولا اظن ان المسؤولين اغبياء الى هده الدرجة وتلفقهم تهم مطبوخة.. ثانيا انا مع اي تظاهر سلمي وحضاري يخدم الوطن والمواطن.. وبالمناسبة انا احيي بشدة ساكنة جرادة المطالبة باصلاح احوال المدينة وناسها وانا متؤكد انهم سيكسبون ود المغاربة قاطبة لانها مطالب مشروعة و طريقة تنظيمها حضارية ومؤطريها لهم حس وطني غيور لا شبهة فيه..هناك فرق بين ^^حراك الريف^^ ومطالب جرادة..والفاهم يفهم
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-22
77 - مسارع الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:07
أنا أمشي مع الدولة بالمنطق إذا كان الزفزافي حسب رأيكم اعتقل على خلفية حادث المسجد فاحكمو عليه لأنه يوجد نص في القانون الجنائي الذي حدد العقوبة في ثلاثة سنوات ونصف.أما إذا كان اعتقل بسبب التآمر على الدولة لماذا لم يعتقل في تلك اللحظة التي تآمر فيها خسب زعمكم. فحسب رأي أنه إذا كان قد هدد فعلا أمن الدولة فيجب ان يعتقل في ذلك اليوم الذي هدد فيه الامن العام وليس بعد مرور أكثر من نصف عام على الحراك المهم لا شيء واضح عندكم لا أدلة أدليتم بها للرأي العام لا حجج محاكمة غامضة .
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25
78 - ريفيتو الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:20
الخطأ الوحيد اللذين إرتكبه الززفزافي و رفاقه هو: كانوا يحتجون ظنا أنهم في دولة ديموقراطية؛
تخيل معي؛ الكل أقر بمشروعية المطالب؛وننم إكتشاف بؤر الفساد؛ فإستجاب الملك فقام بعزل مسؤولين؛ لكن يجب أن يسجنوا لكي يكونوا عبرة لمن أراد أن يفضح الفساد
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16
79 - عاطف الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:42
انتفظ قاءد الحراك ذاخل القفص الزجاجي مطالبا من المحكمة استعجال الحكم عليه بالاعدام شرطا ان يتم تنفيذه ليكون شهيد الوطن على حد زعمه ونساله عن اي وطن يتحدث بالظبط هل يتحدث عن المملكة المغربية او الجمهورية الريفية التي كانوا يحملون اعلامها.
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-17
80 - عبدالله الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:01
اقسم بالله العلي العظيم الى غادي يكون عندي نهار العيد نهار اسمع بان هاذ الفيروس ديال هاذ الخوانة جميعا اعدمو لأنني سوف أتأكد بان أطفال وأمهات والعجوز المغربي سوف يعيشون في سلام ولا خراب كسوريا وارتاح لان بلادي التي احب سوف تعيش في سلام ، اما الفساد سوق يتحد وقتا طويلا لتنقيته لانه يروج في دم المغاربة من القائد حتى الفوق ما خصناش نلومو غير الحكومة خصنا نلومو أنفسنا جميعا لأننا نحن المشكل مون ما نشجعوش الرشوة او تعطيوها فين ترتاح ما غاديش تبقى.
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-4
81 - بنت الري____________ش_1_ الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:14
المنبطحين والمتملقين,يسخرون تعاليقهم للنيل من هؤلاء الاحرار ,نلتمس لهم العذر لانهم مجرد عبيد لا يفقهون شيئا ,كبروا بلجام وبردعة,يقتاتون على الفتات ;قضية ابطال الحسيمة واضحة وضوح الشمس;يكفيهم فخرا ان الملك نصره الله شكل لجنة لتقصي الحقائق في تاخير مشروع الحسيمة وكانت النتيجة زلزال عصف بعدة وزراء ومسؤولين لم يكن احدا ينتظر سقوطهم سياسيا,وهم الان من يسخرون كل قوتهم للانتقام من هؤلاء الاحرار بالضغط واستعمال النفوذ لجعل منهم عبرة ;لكن هيهات هيهات مهما طال الظلم والليل فالفجر ات لا محالة وترجع الخفافيش الى ظلماتها ,هؤلاء ازدادوا احرارا وسيموتون احرارا.....هناك فرق كبير جدا بين الحر والعبد الخانع!
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9
82 - Boutaib said الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:15
الزفزافي ليس له مستوى دراسي لم يعرف الجامعة فكيف تجعلونه زعيما في القرن 21 .ربما لازلتم تعيشون قرن 20.
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-3
83 - Citoyen الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:19
لم نصل بعد لمفهوم الدولة ما دامت اﻻحظاب ﻻ تصلح وﻻ البرلمان وﻻ الحكومة وما دامت اجهزت التحكم هي من تسير البلد
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6
84 - عباسي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:47
الى المحامية الروكاني وهل القسم او الفصل الدراسي هو فضاء لممارسة التهديد اعتقد انك خاطئة او شيء اكثر من هذا، القسم هو فضاء للتربية وتربية وتعليم الناشئة ليس معناه ممارسة التهديد، قد يحدث التهديد من البعض لكن لا يجب ان يكون حكما عاما وجاهزا وبالاخص انه صدر من محامية ياسلام. على كل حال يجب ان تعتذر المحامية عن هذا الوصف ولا تسقطه بهذه الطريقة على القسم حيث هو فضاء تربوي اولا واخيرا
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0
85 - moroccan american free الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:50
بسم الله الرحمن الرحيم
1 -يجب وضع أسس إقتصادية في عدة مدن مغربية وذلك بجعل إستثمارات بقيمة 30 مليار دولار تقريبا في مشاريع جهوية كبرى .كل جهة بما يتلاءم معها من مواد أولية ....
2 - كان منذ البداية معالجة ملف الريف, وإني لاأرى أي مشكلة في إطلاق كل معتقلي الريف كخطوة أولية والإسراع في بث روح إستثمارات جهوية ضخمة .
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