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كُتّاب وآراء
الزفزافي يستعجل الإعدام .. ومعتقلون: "قسما يا ناصر الحراك ينتصر"
انتفض قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، داخل القفص الزجاجي بالقاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مطالبا بتسريع تنفيذ عقوبة الإعدام في حقه.
ناصر الذي شرع في الصراخ من داخل القفص مباشرة بعد إعلان رئيس الجلسة، عليّ الطرشي، اليوم الثلاثاء، رفعها إثر خلافات بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، قال: "أنا مستعد للإعدام، لكن بشرط تنفيذه".
وتابع: "نطمئن محاكمة معتقلي الحراك، عجلوا بتنفيذ الإعدام، وسأكون شهيد الوطن"، مضيفا: "أي انتصار أكثر من هذا يا من تدعون الوطنية، طفل له عشر سنوات تم تعذيبه في مخفر الشرطة".
وأردف المتهم الرئيسي في الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة بعد واقعة مقتل محسن فكري: "لقد تركنا شبابا وأطفالا ونساء سينتصرون للوطن"، ليشرع المعتقلون في ترديد شعارات من قبيل "قسما قسما يا ناصر..الحراك سينتصر".
وشهدت الجلسة 12 من محاكمة معتقلي حراك الريف تشنجا منذ بدايتها بسبب مزاعم بتعذيب ومضايقات يتعرض لها المعتقلون داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء؛ إذ طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي بتوضيحات من النيابة العامة بخصوص هذا الأمر.
ودعا الجامعي المحكمة أيضا إلى تمكين المعتقلين من أقلام وأوراق لتدوين ما يتم في الجلسة؛ الأمر الذي لم تعترض عليه النيابة العامة.
أما المحامي محمد أغناج، فقال إن "المعتقل محسن أثري تعرض للتعذيب داخل السجن ولا زالت الآثار ظاهرة عليه، خاصة على مستوى اليد"، بينما شدد المحامي محمد المسعودي على أن "المعتقلين تاينعسو على الضس".
وفندت النيابة العامة، عبر ممثلها حكيم الوردي، هاته المزاعم، وأكدت أن "المعتقل محسن أثري رفض الامتثال لتأديب من طرف مصالح المؤسسة السجنية بعد العثور على ساعة يدوية تحتوي على كاميرا للتصوير"، مضيفة أنه "قاوم موظفي السجن، بعد محاولتهم نقله إلى زنزانة انفرادية، ما تطلب حمله من طرف هؤلاء الحراس".
وأردف المتحدث أن "المعتقل أثري أقدم على محاولة إغراق الزنزانة التي يتواجد بها بالمياه؛ حيث قام بترك صنبور الماء مفتوحا ليتسرب إليها وخارجها".
وشددت النيابة العامة على أن ما يهمها هو "رفع اللبس عما يجري بالسجن، وتوضيح الأمر لفائدة أسر المعتقلين، وبالتالي فنحن لا نية لنا في حجب المعلومة".
وازدادت الجلسة توترا حين حاولت المحامية خديجة الروكاني مقاطعة ممثل الحق العام لأكثر من مرة ومطالبتها له بتقديم بعض المعطيات؛ ما اضطر رئيس الجلسة إلى تنبيهها، قبل أن يأمر كاتب الضبط بتسجيل محضر في حقها.
وردت المحامية على هذا الأمر بالقول: "نحن لسنا في القسم حتى يتم تهديدنا، والتاريخ هو الذي يسجل وليست المحاضر".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (85)
وملكنا يجوب أقطار العالم ولا يبالي ماذا يقع في البلاد.
الأمن ارتبك وقبضت الحديد أصبحت تخاف من الشعب.
الإطلاق الفوري لمعتقلي حراك الريف تحت سراح مؤقت من أجل تمكينهم من الحرية الكاملة بصفتهم مواطنين مدنيين ومحميين بحق الوثيقة الدستورية المستفتى بشأنها والملزمة التطبيق حتى "دون تنزيل" لأنها منزلة عند نشرها ولها محكمة دستورية تستند إليها في البت في جميع الخلافات القانونية.
نلتمس كذلك من كتاب القوانين الخاص بالحياة المدنية، تقنينها وحماية المواطن والدولة من خلال منع استعمال مواد من شأنها زعزعة النظام العام أو الإخلال بالحياء العام.
نلتمس من خلالها إدماج أصحاب الآراء النقاشية في جمعيات معترف بها أو كيانات تعمل وفق منظومة قانونية معترف بها قانونا وعرفا.
نلتمس من السيد الرئيس الإسراع في بت الأحكام، فمدة الحراك كانت كافية من أجل التحرك لمنع قيام الثورة الريفية بما لها من حمولات تاريخية وعوامل مساعدة قادرة على تعرية التربة والإخلال بالأمن العام.
نلتمس من السادة المستشارين تمكين المعتقلين من رسالة اعتذار لحامي حمى الوطن والدين من أجل طلب العفو كونهم توجهوا للشعب دون الحصول على ترخيص...
العدالة سيف فقط على فقراء و أبناء الشعب المغلوب عن امرهم
قضيت اربع سنوات سجنا نافذة في السجن المدني بالقنيطرة ( حبس لعواد) ولم اتعرض يوما للتعذيب وقد حصلت على الاجازة وكانت ادارة السجن تحترمني وتقدرني . ايام الامتحانات كنت اتنقل بين السجن المدني والمركزي.
هذه المدة قضيتها بين 1994 و 1998 ; وخلال هذه الفترة مر بالسجن ازيد من 20 الف سجين اي بالضبط من رقم السجين الذي كنت احمله 36528 الى الرقم 56000 ; وحالات التاذيب لم تسجل الا ناذرا فما بالك بالان?
كفى من البهتان
وقتاش نلض ناض فمرة.
ومحسن فكري رآه ميسور الحال تاجر بالجملة وعندو لاكريمة دالطاكسي .
كاين فالحسيمة فقرا مساكن مكيرضاوش يهضروامثال البحرية اللي خدامين فالبار كويات دالحوت عايشين بالرحمة د الله
نهار كنمشيو للسوق والغلاء فيه عمرنا شفنا الزفزافي كيطالب دوك تجار الجملة يتقاو الله فالمسكين.
كفاكم ضحكا على هدا الشعب المسكين كفاكم بطشا به
ناصر كان مجرد حركي يحاول أن يوصل صوته للدولة والآن وبعد سجنه وتعذيبه أصبح أيقونة يصعب التعامل معها مما وضع الدولة في خانة الخاسر مهما كانت نتيجة المحاكمة...
واحرقوا مقرات الشرطة.
مادا عن الدين يحرقون مقرات الامن ويحملون اعلاما
انفصالية وينعتوننا بالعياشة ويستقوون علينا بدول
تكن لنا العداء.
محاكمة هؤلاء محاكمة خفيفة رغم انهم على حق الا انهم لا يحق لهم الرشق بالحجارة ==
اليس لدلك الساهر على الامن حق
نعم كانت هناك اختلالات واقيل من اقيل وسجن من سجن
وظهر الحق ان المغاربة ليسوا قطيع غنم
خصوصا في الطريقة لاتي يتعامل بها المسؤولين
وهؤلاء المسؤولين هم مغاربة كدلك
ادن افراد من نفس العائلة
اصعد الى الشجرة وكل منها بدون ان يراك الشعب فان راك فانه مالك الاقالة
وان لم يرك فاغتن وكل هنيءا مريئا
ادن دائما تدوم المحاسبة وليس المحاسبة الا عند ظهور المشاكل وخروج الشعب الى الخارج
عفوا اطلقوا صراح هؤلاء بدكاء وقدموا لهم اعتدارا وتعويض لجبر الضرر
انها الديموقراطية في الاسلام
هدا لا يعني اطلاق صراح من يتاجر بالفوضى والفتنة
عيقتو وزدتو فيه واللي غلب اعف
هادشي راه طول اباراكا من هاد الديكتاتورية الفارغة أما حكموهم او ارخيوهم والسلام
أنا أقول لكم بكل لغات العالم: باز باز باز
تخيل معي؛ الكل أقر بمشروعية المطالب؛وننم إكتشاف بؤر الفساد؛ فإستجاب الملك فقام بعزل مسؤولين؛ لكن يجب أن يسجنوا لكي يكونوا عبرة لمن أراد أن يفضح الفساد
1 -يجب وضع أسس إقتصادية في عدة مدن مغربية وذلك بجعل إستثمارات بقيمة 30 مليار دولار تقريبا في مشاريع جهوية كبرى .كل جهة بما يتلاءم معها من مواد أولية ....
2 - كان منذ البداية معالجة ملف الريف, وإني لاأرى أي مشكلة في إطلاق كل معتقلي الريف كخطوة أولية والإسراع في بث روح إستثمارات جهوية ضخمة .