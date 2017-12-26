24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:28
|12:33
|15:07
|17:29
|18:49
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: "وباء مجهول" يستنفر الأطر الصحية بالبيضاء
- هكذا حاول المتهم بقتل البرلماني مرادس تشتيت جهود المحققين
- افتضاض بكارة طالبة في مرحاض بكلية خريبكة
- ماكدونالدز: القلب مغربي
- الكويت تغادر منافسات كأس الخليج لكرة القدم
انسحاب جماعي لدفاع ومعتقلي الريف .. والنيابة: "خرق للقوانين" (5.00)
حشود تطالب ببديل اقتصادي عاجل للفحم في "الجوهرة السوداء" (5.00)
انتشار المتاجر الكبرى في الأحياء يضيّق الخناق على "مُول الحانوت" (5.00)
- دولة الملوك الأمازيغ القدامى بالمغرب .. سلطة "الأكليد" مطلقة - (90)
- مديرية الأمن تجدد "بطاقات التعريف" باعتماد تكنولوجيا المعلومات - (87)
- الزفزافي يستعجل الإعدام .. ومعتقلون: "قسما يا ناصر الحراك ينتصر" - (85)
- العوانس مُعرضات للاكتئاب .. والمتزوجون أكثر سعادة من العزاب - (82)
- الرفع من واجب "تمبر" جواز السفر إلى 500 درهم - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بعد احتجاجات "شهيدي الفحم" .. جرادة تستيقظ على "هدوء حذر"
بعد يوم حافل وصاخب أمس الاثنين، استيقظت مدينة جرادة، اليوم الثلاثاء، على وقع هدوء طبع مجمل شوارع المدينة، بعد أن بدت الحياة في إيقاعها الاعتيادي بالمدينة.
جولة هسبريس في شوارع جرادة اتضح من خلالها أن معظم المحلات التجارية واصلت هذا الصباح عملها بشكل عادٍ على عكس يوم أمس، وامتلأت الشوارع بالمارة في طريقهم نحو قضاء أغراضهم.
في المقابل، تعرف المدينة أيضا احتشادا لمجموعة من الشباب الذين يعتزمون تنظيم وقفة أمام مبنى العمالة احتجاجا على حادثة مصرع العاملين، يرتقب، بحسب تصريحات ناشطين، أن تُتبع بإغلاق المحلات ومواصلة الإضراب الذي انطلق يوم أمس.
حريّ بالذكر أن المحلات التجارية والمقاهي بالمدينة كانت قد استجابت، أمس الاثنين، لنداء الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون ونشطاء "حراك جرادة"؛ إذ أغلقت أبوابها طيلة اليوم.
ووفق النشطاء أنفسهم، فإن هذا الإضراب "يأتي في إطار المطالبة بالتعجيل بتحقيق المطالب المرفوعة من قبل الساكنة، وفتح تحقيق معمق في وفاة الهالكين شهيدي الفحم، وتعويض ذويهما، وجبر الضرر بأثر رجعي، مع معاقبة المسؤولين، وإيجاد بديل اقتصادي".
كما أكد مجموعة من النشطاء أن "حراك جرادة" "لن ينتهي مع دفن الضحيتين، بل سيمتد إلى غاية تحقيق المطلب الأول الذي خرجت من أجله الساكنة، والذي يتجلى في حل مشكل فواتير الكهرباء الصاروخية، بالإضافة إلى المطالب المسطرة الأخرى".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
بالحق فين وصل تحقيق فاجعة طانطان ، و شكون سرب امتحانات البكالوريا ؟ ...و و و
أي فتنة تتكلم عنها فلتعلم ان الدول التي وقعت فيها الثورة متقدمة عن المغرب في المؤشر البشري لعام 2016 و2017
إنها ثورة الفحم والسمك والماء ووووإنها ثورة إجتماعية ضد الفساد
مقاطعة العثمانية بالدار البيضاء تعادل منطقة الشرق!
و مع ذلك هناك جهة! ولاية، عمالة، مجالسعلى انواعها، وكالات التنمية، ادارات!!!!! يعني نظام السوفخزات و الكلخوزات، النظام الشيوعي في منطقة الشرق!!!
اقترح ثلاث وكالات للتنمية و بدون انتخابات او مجالس لاتعمل، وكالة تنمية المناطق الحدودية، وكالة تنمية المجالات الحيوية بالشرق، وكالة تشجيع الاستثمار بالشرف.
و فقط.
"ستون سنة مرت بالتمام والكمال على إلغاء معاهدة الحماية الفرنسية الإسبانية وحصول المغرب على استقلاله، إلا أن البلد لازال محافظًا على إرثه الاستعماري، وقد سعى المقيم العام الفرنسي "الجنرال ليوطي" مباشرة بعد فرض الحماية سنة 2012، إلى تقسيم البلد إلى مغرب "نافع" وآخر "غير نافع"؛ حيث شمل الأول المنطقة الغربية التي تحظى بسهول وأراضٍ خصبة وأنهار وسواحل، في حين أن المغرب غير النافع هو عبارة عن أراضي جليلة وصحراوية، ولازالت هذه المناطق لا تحظى باهتمام تنموي ولم تسارع الحكومات المتعاقبة إلى تجهيز هذه المناطق ببنية تحتية ملائمة وتوفير ما يحتاجه سكان البوادي النائية من أجل عيش كريم."
منقولة
كان الله في عون جهة الشرق وأخص بالذكر ( جرسيف.تاوريرت. الدريوش. الناضور.جرادة. وجدة ثم فيجيج )