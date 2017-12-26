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الرئيسية | مجتمع | بعد احتجاجات "شهيدي الفحم" .. جرادة تستيقظ على "هدوء حذر"

بعد احتجاجات "شهيدي الفحم" .. جرادة تستيقظ على "هدوء حذر"

بعد احتجاجات "شهيدي الفحم" .. جرادة تستيقظ على "هدوء حذر"
هسبريس من جرادة
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 12:00

بعد يوم حافل وصاخب أمس الاثنين، استيقظت مدينة جرادة، اليوم الثلاثاء، على وقع هدوء طبع مجمل شوارع المدينة، بعد أن بدت الحياة في إيقاعها الاعتيادي بالمدينة.

جولة هسبريس في شوارع جرادة اتضح من خلالها أن معظم المحلات التجارية واصلت هذا الصباح عملها بشكل عادٍ على عكس يوم أمس، وامتلأت الشوارع بالمارة في طريقهم نحو قضاء أغراضهم.

في المقابل، تعرف المدينة أيضا احتشادا لمجموعة من الشباب الذين يعتزمون تنظيم وقفة أمام مبنى العمالة احتجاجا على حادثة مصرع العاملين، يرتقب، بحسب تصريحات ناشطين، أن تُتبع بإغلاق المحلات ومواصلة الإضراب الذي انطلق يوم أمس.

حريّ بالذكر أن المحلات التجارية والمقاهي بالمدينة كانت قد استجابت، أمس الاثنين، لنداء الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون ونشطاء "حراك جرادة"؛ إذ أغلقت أبوابها طيلة اليوم.

ووفق النشطاء أنفسهم، فإن هذا الإضراب "يأتي في إطار المطالبة بالتعجيل بتحقيق المطالب المرفوعة من قبل الساكنة، وفتح تحقيق معمق في وفاة الهالكين شهيدي الفحم، وتعويض ذويهما، وجبر الضرر بأثر رجعي، مع معاقبة المسؤولين، وإيجاد بديل اقتصادي".

كما أكد مجموعة من النشطاء أن "حراك جرادة" "لن ينتهي مع دفن الضحيتين، بل سيمتد إلى غاية تحقيق المطلب الأول الذي خرجت من أجله الساكنة، والذي يتجلى في حل مشكل فواتير الكهرباء الصاروخية، بالإضافة إلى المطالب المسطرة الأخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - simo الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:48
يا أخواني راه المطالب الاجتماعي من حق أي واحد يخرج او يطالب بها لكن لا للفتنة راه الفتنة نائمة و اللعنة على من أيقضها الفاهم يفهم راسو
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-209
2 - Rimini sud الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:52
الى الجحيم جميع الحراكات الضرب بيد من حديد على الفوضويين القانون فوق الجميع
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-211
3 - الفقر تحت الصفر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 13:55
اتمنى لسكان جرادة ان يتمسكوا بوطنيتهم فاغلبهم موظفون في قطاعات فقيرة ماديا كالامن ومع ذلك فهم من الحامدين الشاكرين اما الباقون فبصراحة يعيشون فقرا تحت الصفر بدرجات متفاوتة كحالة الطقس هذه الايام في المنطقة ذاتها .. نتمى من بعض المسؤولين الذين يخشون الله ان يوصلوا الرسالة فالشعب واصلة ليه لعظم .. الناس مالقاتش ماتاكل والبرلماني يخدم 4 سنين يسرق فيها ثروات الشعب بالملايير و تتركون له مليون لشهر الى متم العمر..حشوما واحشوماه
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114
4 - The phenomenal الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:20
أستغرب للبعض الذين يقولون لا للفتنة لا الفتنة هل المطالبة بالحقوق فتنة لماذا تخلطون الأمور؟.. للأسف 2018 على الأبواب و أبناء هذا الوطن يعانون الأمرين.. إلى أين يا وطني؟
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120
5 - واحد من الناس الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:31
بعض التعليقات ينطبق عليها المثل القائل حتى ولو أمطرت السماء حرية لرأيت البعض يحملون مظلاتهم
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84
6 - souad الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 14:52
ارجوكم لا تطلقو احكاما بدون معرفة الوضع انا عملت بالمنطقة والله غالبية الناس هناك يعيشون فقرا مدقعا حقا ناسها ناس دراويش لكن فاضت بهم .اليس لهم حق في العيش الكريم؟ اليس لهم الحق في التشغيل مناخ قاسي وطبيعة قاسية وحكومة اقسى منهما
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89
7 - بنت جرادة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:27
الى الذين يقولون لا للفتنة ليتكم زرتم جرادة لتعرفوا معنى الفتنة الحقيقية.فمجرد نظرة الى الوجوه تختزل لك ما يعيشه ناسها من فقر و بؤس و ضنك و مع ذلك تراهم صابرين حامدين.لكن وصل الامر للنخاع،فأبوا الا ان يطالبوا بابسط حقوقهم.فلا تتحذلقوا و تقولوا لا للفتنة قبل ان تزوروا جرادة.جرادة المعاناة.جرادة الصمود،جرادة الامل رغم الالم.
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60
8 - محمد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 15:28
لا تقلقوا ، الدولة سوف تفتح تحقيق ...
بالحق فين وصل تحقيق فاجعة طانطان ، و شكون سرب امتحانات البكالوريا ؟ ...و و و
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41
9 - مريمة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:16
اش من عاصفة؟العاصفة هي اللي باغين تنوضوها،واش ما لقيتو ما ديرو غير فينما مات شي واحد،من دون سبب او آخر،ترجعو المسؤلية للدولة،والله ما كيليق ليكم غير القمع،بزاف عليكم الحرية حينت ما كتفهموش ليها وما كتقدروهاش،عزيز عليكم غير الفوضى،باش تسلبو حقوق الآخرين اللي ما قدرتوش تحصلو عليها بالطرق المشروعة
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-62
10 - Abdeslam from usa الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:33
السلام عليكم. يا اخوان، الرسول عليه السلام يقول توكلوا ولم يقل انتظروا الدولة. ادا لو مات نجار او حداد، خرجنا للتظاهر.نحن اللدين يكونون الدولة وليس العكس.إسرائيل كونها اليهود وليس اسرائيل من كون اليهود. لما هاجرت الى امريكا حينها عرفت لماذا الغرب متقدم ونحن متأخرون.شعب يريد ان يعيش فوق figig ولا يريد ان يشتغل وينتظر الدولة ان تعمل له كل شيء.لا تسمعوا الى الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية، هم سبب تأخرنا وبؤسنا. اللّٰه ياخد فيهم الحق.
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-41
11 - Alha9i9a الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 16:37
الفتنة الحقيقية هي الرضا بالفقر والتهميش الممنهج والذل المصيطر على عقول الشعب الخنوع، أما الإنفصاليون الحقيقيون هم خدام الدولة الذين إنفصلوا كل الإنفصال عن الشعب المقهور بخيانتهم العظمى وغذرهم الملعون وسرقتهم التي لا تنتهي.....
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35
12 - marocaine 100% الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:10
لكم الله يا جرادة.شهيدي الفحم 'الله يرحمهم'واضراب على غلاء فاتورة الكهرباء.هاد الفحم اش كيديرو بيه??????ناس الكهرباء ايفهموني
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13
13 - oueld hmidou الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:31
Si les commerçants faisaient la Greve les habitants creveront de faim pas comme et hoceima qui ont marjane pour depanner
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-4
14 - ابن جراد الحرة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:45
يا سمو الرقم 1
أي فتنة تتكلم عنها فلتعلم ان الدول التي وقعت فيها الثورة متقدمة عن المغرب في المؤشر البشري لعام 2016 و2017
إنها ثورة الفحم والسمك والماء ووووإنها ثورة إجتماعية ضد الفساد
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14
15 - Malki الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:48
منطقة المغرب الشرقي باجمعها 2 مليون ساكنة، تعيش في مساحة اكبر من هولندا!!!
مقاطعة العثمانية بالدار البيضاء تعادل منطقة الشرق!
و مع ذلك هناك جهة! ولاية، عمالة، مجالسعلى انواعها، وكالات التنمية، ادارات!!!!! يعني نظام السوفخزات و الكلخوزات، النظام الشيوعي في منطقة الشرق!!!
اقترح ثلاث وكالات للتنمية و بدون انتخابات او مجالس لاتعمل، وكالة تنمية المناطق الحدودية، وكالة تنمية المجالات الحيوية بالشرق، وكالة تشجيع الاستثمار بالشرف.
و فقط.
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3
16 - Chahlal n الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 17:58
استيقظنا على هدوء حدر لاننا لا نعرف من سيدفن ابناءه اليوم بحثا عن كيس فحم يساوي 80درهم . ماذا عسانا نفعل . اخوتي في كل ربوع المملكة من منكم يقبل بدفن ابناءه وهم يسعون وراء قوت يومي . في حين اباطرة المدينة ناءمون في البرلمان . اظطلعوا على وثاءقي فرانس24 على جرادة فقد لخصت مند سنين ما يقع . اضطلعوا قبل الحكم من فظلكم .
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9
17 - الشرارة بدأت الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:24
فقر أمية جهل ناس يموتون من أجل لقمة العيش ويموتون أمام ابواب المستشفيات العمومية وفساد منتشر في كل مكان إلى أين تريدون أيها المسؤولون عن هذا البلد ان تجر هذا الوطن بالضبط؟
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4
18 - راي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:54
وضعية جرادة استثنائية.لا هي موجودة في نقطة تقاطع طرقات ولاهي وسط منطقة فلاحية قوية ولا هي في منطقة صناعية.فبعد اغلاق المنجم وتسريح العمال عدد كبير من ااسكان غادروا المدينة نحو المناطق الاخرى ولم يبق بها سوى ااساكنة ذات الاصول المحلية او اولئك الذين الفوا العيش بها ولم يجدوا ما به ينتقلون الى مكان اخر باستثناء فئة قليلة اتجهن الى الخارج وخاصة اسبانيا وهي تعاني بدورها بعد ان كانت تساعد عائلاتها.
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3
19 - عبد.لكبير الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:12
معانات المغاربة مستمرة
"ستون سنة مرت بالتمام والكمال على إلغاء معاهدة الحماية الفرنسية الإسبانية وحصول المغرب على استقلاله، إلا أن البلد لازال محافظًا على إرثه الاستعماري، وقد سعى المقيم العام الفرنسي "الجنرال ليوطي" مباشرة بعد فرض الحماية سنة 2012، إلى تقسيم البلد إلى مغرب "نافع" وآخر "غير نافع"؛ حيث شمل الأول المنطقة الغربية التي تحظى بسهول وأراضٍ خصبة وأنهار وسواحل، في حين أن المغرب غير النافع هو عبارة عن أراضي جليلة وصحراوية، ولازالت هذه المناطق لا تحظى باهتمام تنموي ولم تسارع الحكومات المتعاقبة إلى تجهيز هذه المناطق ببنية تحتية ملائمة وتوفير ما يحتاجه سكان البوادي النائية من أجل عيش كريم."
منقولة
كان الله في عون جهة الشرق وأخص بالذكر ( جرسيف.تاوريرت. الدريوش. الناضور.جرادة. وجدة ثم فيجيج )
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1
20 - راي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:45
المصدر المالي الاساسي بجرادة هو أجور الموظفين وبعض المتقاعدين او ما يجود به بعض المهاجرين.وامكانيات المنطقة محدودة.خلال الحملات الانتخابية في زمن مضى كانت هنالك وعود باستغلال نبتة الحلفاء في صناعة الورق والملابس وصخور الرخام التي قيل بانها توجد على مقربة منها واستغلال الفحم ااحجري في الصناعة الالكترونية واعداد منطقة لبناء اسطبلات تربية المواشي بعد تصفية الماء الحار...لكن ذلك لم يتحقق منه اي شيء.وفي الحال لا يمكن وقف استغلال الطبقة السطحية من الفحم في غياب البدائل.لكن هذا الاستغلال ينباي ان يقنن.
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