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  1. انسحاب جماعي لدفاع ومعتقلي الريف .. والنيابة: "خرق للقوانين" (5.00)

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انسحاب جماعي لدفاع ومعتقلي الريف .. والنيابة: "خرق للقوانين"

انسحاب جماعي لدفاع ومعتقلي الريف .. والنيابة: "خرق للقوانين"
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:00

يبدو أن مسار محاكمة معتقلي حراك الريف سيعرف منعطفا جديدا، بعد إقدام هيئة الدفاع على انسحاب جماعي من جلسة اليوم الثلاثاء.

فبعد انسحاب النقيب عبد الرحيم الجامعي، بادر كل المحامين إلى الانسحاب عقب اجتماع لهم بإحدى القاعات المجاورة للقاعة رقم 7، احتجاجا على منح المحكمة الكلمة للوكيل العام للترافع، رغم طرحهم قضية عارضة تتعلق بـ"التعذيب" الذي طال أحد المعتقلين بسجن "عكاشة".

ولم يقتصر الأمر على المحامين فحسب، بل شهدت القاعة اليوم الثلاثاء انسحاب كل المعتقلين، باستثناء الصحافي حميد المهداوي، بعد هذه الواقعة؛ وذلك تعبيرا منهم عن تمسكهم بهيئة الدفاع.

وقال ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، من داخل القفص الزجاجي: "نتمسك بدفاعنا، وطالما لا نرى هيئة الدفاع فلا يمكننا مواصلة المحاكمة، وسننسحب إذا لم تتم الاستجابة لنا"، لتقرر الأسر الحاضرة بدورها مغادرة القاعة.

وبعد إشعار علي الطرشي المعتقلين عن طريق عون بالمحكمة بالعودة إلى القاعة من أجل استكمال المحاكمة، عبر المعتقلون عن رفضهم ذلك، ليقرر رئيس الجلسة مواصلة الاستماع إلى الوكيل العام، مع تأكيده على تعيين محامين بدل هيئة الدفاع المنسحبة في إطار المساعدة القضائية.

من جهته، عبر ممثل النيابة العامة عن استيائه وأسفه لهذا الانسحاب، "في وقت كان صدر المحكمة والنيابة العامة متسعا للاستماع إلى ما تقدم به الدفاع".

وشدد حكيم الوردي، ممثل الحق العام، على أن المسألة التي أثيرت لا يعتبرها عارضة، وزاد: "قدمنا أجوبة على ذلك، وفاجأنا هذا الانسحاب"، مضيفا: "كانت هناك مساحة متاحة للدفاع، وكانت هناك طلبات عديدة، ولم يتم التضييق عليه. وما أسس عليه الانسحاب مخالف للقانون".

وانتقد ممثل النيابة العامة انسحاب هيئة الدفاع، مشيرا إلى خرقها مجموعة من القوانين، سواء المنظمة لمهنة المحاماة أو القانون الجنائي، وشدد على أنه "لا يحق للمحامي سحب نيابته إلا بإشعار موكله بوقت كاف، كما ينص على ذلك قانون المهنة".

كما استدل الوردي على كلامه بالمادة 316 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على تعيين محام آخر في حالة امتناع المحامي عن القيام بمهمته أو وضع حد لها.

وبلغة حادة تحدث نائب الوكيل العام: "حنا ما عارضين على حد، وإذا أصبحت المحكمة أسيرة للانسحابات فلا يمكن مواصلة المحاكمة".

وشهدت الجلسة أيضا احتجاج الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل" المتابع في الملف نفسه، والذي لم يساير معتقلي الحراك في انسحابهم من القاعة، وخاطب رئيس الجلسة قائلا: "أنا جاهز ولم أنسحب، فهل ملفي جاهز؟".

وزاد المهداوي: "يجب أن تستمعوا إليّ، فملفي جاهز، هناك تزوير، وهذه إساءة للجسم الصحافي..وأنا راجل ماشي شماتة"، ليقرر القاضي طرده، وهو ما سيرد عليه الصحافي: "تاتعرفوا غير تعتقلوا وطردوا".

وشهدت الجلسة صباح اليوم احتجاج ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، بعد تشنج العلاقة بين الدفاع والنيابة العامة، وطالب بتعجيل تنفيذ الإعدام في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - اريج الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:14
هاد الناس خاصهم العفو ﻻنه بسبههم تم اكتشاف عدة خروقات للمسؤولين ما سبب في الزلزال السياسي اظن هدا يشفع لهم.
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186
2 - مواطن غيور . عفا الله عما سلف الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:19
السلام عليكم.أطلب من صاحب الجلالة التدخل في هدا الملف وطيه بصفة نهائية بالعفو عن جميع المعتقلين وحتى المسرحين الدين قضوا عقوبة حبسية.
هدا الملف وملف زاكورة وغيرها أضر المغرب و بصورته بصفة كبيرة وفي جميع المحافل الدولية، حتى أصدقاء المغرب و الجمعيات الدولية الحقوقية بدؤوا يبتعدون عنه.
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101
3 - مغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:19
محاكمة نشطاء الحراك بالريف باطلة من أساسها واﻻصل في العدالة هو محاكمة من يستغل القضاء باسم قيمة العدالة وعذريتها ﻻدانة أبناء الشعب المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.. اذا كانت البرجوازية وكبار المﻻكين وقوى التحكم في البلاد والعباد يعتقدون أنهم سيخدعوننا بكذبة المؤسسات وسلطة القضاء، فانهم واهمون والشعب يعرف كل كبيرة وصغيرة، وما صمته الراهن اﻻ الهدوء الذي يسبق العاصفة.
أما الوقائع التي تؤكد زيف مؤسسة القضاء ولكي يسهل على المواطن العادي استيعابها فاني الخصها في اﻻسئلة التالية: لماذا لا يحاكم وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية واامسؤولين اﻻمنيين في قضية مقتل محسن فكري وعماد العتابي في الحسيمة ؟ لماذا لم يتم اعتقال من قام بتسريب فيديو تعرية الزفزافي ومن قام بتعذيب المعتقلين ؟ لماذا لم يتم فتح تحقيق في اعتقال وتعذيب اطفال في الريف ؟ ولماذا لم يتم محاسبة من تم اعفائهم في ملف الحسيمة ؟ وغيرها كثير من اﻻسئلة التي تؤكد بؤس خطاب المتحكمين في رقاب الشعب.
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142
4 - yassar الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:20
محاكمة تتبت مما لا يدع مجالا للشك اننا نعيش في بلد تنعدم فيه العدالة
و الهربة لمن استطاع ايها سبيلا
انشري هسبريس
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112
5 - سؤالان الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:23
لماذا لم تخرج مظاهرات في باقي المدن المغربية في نفس توقيت مظاهرات الحسيمة? راية اي بلد التي كان يرفعها متظاهرو الحسيمة?
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-79
6 - خبير في الشؤون الصحراوية الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:24
صراحة، الجميع يعرف ان القضاء المغربي قضاء غير نزيه ،وبالتالي لا داعية لضياع الوقت .انسحاب هيئة الدفاع، سيزيد من الضغط على الدولة المغربية من طرف المنظمات الدولية.عدم حضور المعتقلين سيزيد الضغط اكثر وبالتالي سيضع القاضي المغلوب على امره، في وضع حرج.اخواني اخواتي ارى نفس السيناريو اثناء محاكمة معتقلي اكديم ازيك.الاحكام جاهزة .
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69
7 - Abdeslam from usa الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:24
السلام عليكم.
انساحبو لأنه ما عندهم ما يتقال
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-94
8 - الصراحة على عين ميكا الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:26
اصبح محكمة ومحاكمة مهزلة واصبحت كمسلسل سامحني الملل.
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70
9 - كازاوي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:26
لهذا السبب بالذات يجب الفصل بين السلط. لكي ﻻ يتم استغلالها لقمع الشعب. وهذا اصبح واقعا معاشا. هناك من يتحكم في كل شيئ يعتقل الشعب ويقوم بزجهم في السجن ويعد لهم محاكمة صورية ثم يقوم بتنصيب محامين لهم لشرعنة المحاكمة وبعدها يعين قضاة ودفاع الدولة. ثم يصدر اﻻحكام هههه والله الى هادشي كيضحك وكيبكي في نفس الوقت ا لخوت.
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73
10 - باموس الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:27
والله سباب البلا في هد البلاد هم المحامين واتمنى متابعة بعض العناصر منهم
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-60
11 - وليد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:29
النيابه العامة يعني السلطة المخزنيه. غير باش نكونو واضحين. والسلام
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79
12 - الوعري محمد الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:29
بسم الله الرحمن الرحيم، لا توجد العدالة في بلادنا،الوطن في خطر من الشماله لجنوبه،
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69
13 - مهاجر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:31
سمعة المغرب تضررت في الداخل والخارج من جراء التعديب والإختطاف حتى اطفال الثانويات ومسرحيات المحاكمة والوزير الأول الدي يتكلم اليوم عن شهداء جرادة وهو يقهقه بالضحك داخل البرلمان
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66
14 - Sami الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:33
أتحدى القاضي والوكيل العام الذي يحاكم رجال الريف الثائرين ضد الظلم والفقر والتهميش والفساد في البلد اتحداهم أن يصدرو مذكرة باعتقال اللصوص الكبار في دهاليز القرار السياسي في البلد .من أوصل البلد لهذا الإفلاس ليس الزفزافي ورفاقه الصامدين وإنما الدائرة المحيطة بملك البلد هؤلاء هم أكبر معرقلي الإصلاح في البلد وهي وهؤلاء هم اللصوص الطغاة .
يجب عليكم اعتقال اللصوص وليس من فصح اللصوص.
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71
15 - ديما مغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:34
قال ليك هذا واحد البناي بنى حائط فلما رآه كاد أن ينهار نادى صاحب الدار ان لم تعطني اجرتي ساريب هذا الحائط ولم يترك للسيد وقت للتفكير فريب الحائط بدعوى انك لم تستجيب لطلبي
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-35
16 - كلنا سواسية الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:35
أيها القضاة. أيها المسؤلون. غدا سنقف امام الله وسيظهر منا من الظالم والمظلوم ، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ، أطلقو سراح هاؤلاء الأبرياء ، ايتها الحكومة المحكومة لامفر لكم الى الامام نحن لكم بالمرصاد انكشفت عورتكم وستنكشف اكثر فاكثر ...
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50
17 - محمد اشلحي. الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:37
ما ينتظره هؤلاء المحامون والنيابة العامة،أن يأتي زلزال سياسي آخر يزلزل جسم العدالة المغربية المريضة . أما معتقلي الحراك فلن يأتي الفرج أن لم يتحرك الشعب المغربي الحر و أن يحتج بطريقة سلمية أمام المحكمة.
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38
18 - RIFI FOR EVER الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:37
الحل الوحيد وهو اطلاق سراح جميع المختطفين ديال حراك الريف وتعويظهم فهاديك المدة لي دوزوها في الحبس والتحقيق في ملف شهداء حراك الريف وشهداء عشرون فبراير 2011 وتحقيق الملف المطلبي ورفع العسكرة عن منطقة الريف
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41
19 - م ع الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:40
إنسحوا و المحكمة قبلت الإنسحاب هدا ليس لعب الدراري. المحكمة ستكلف دفاع لهم كما هو معمول به عالميا و عند المتهمين حق رفض الدفاع و الدفاع عن أنفسهم.
أصلا المحامون لا يتوفرون على أدلة لتبرئة موكليهم من الأدلة الثابتة فإنسحبوا حتى يحافظوا على صورتهم. من البداية كان هدفهم الشهرة و إعطاء إستجوابات للصحافة.
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-45
20 - هماندوزي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:43
انسحبوا أو لم يسحبوا حضورهم لا يفيد في شيء والحكم الذي سيتخذ سوف لا يتغير بدفاعات المحامين لأن الأفعال المنسوبة إلى الزفزافي موثقة بالصوت والصورة وما على الجميع الا الانتظار لتلاوة الحكم من طرف قاضي المحكمة .ليعلم الجميع ان المشروع الذى عمل عليه زعماء الثلاثي الكردي الكتالوني الريفي قد فشل لأن زعماء هذه المناطق لم يكونوا في المستوى ولا يفقهون شيئا في السياسة لأنهم اختاروا الوقت الغير المناسب وها نحن نرى أين وصلوا بمشروع الانفصال السجون واللجوء السياسي أو ضرب الطم بالعامية بالنسبة للبرازيل.
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-49
21 - عاش الملك والشعب المغربي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:53
هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان هذه هي اخر رقصات الديك المدبوح قبل استسلامه للموت..ليس ببعيد بعد جلستين او ثلاث جلسات سينتفض المتهمون وسينهارون وسيعترفون جملة وتفصيلا دون قيد او شرط بكل ما نسب اليهم ويطلبون العفو ..الظاهر ان المحامين هم من يقفون حجرة عثرة امامهم ..انتظروا المفاجاة
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-44
22 - شعشاع الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:54
انسحاب الدفاع له تفسير واحد..وهو..قلة حيلة المحامين وعدم قدرتهم على مواجهة ادلة النيابة العامة...
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-42
23 - علولة الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 18:55
تذكرنا هذه المحاكمة بمحاكمة صدام
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13
24 - احمد بن عبد السللم الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:02
كنا نعلم ان الامر سيفضي الى محاكمة صورية دون ادنى ضمانات النزاهة، انه بلد الاستبداد.
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17
25 - Chojaa الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:08
مفهمناش لاش هاد التصعيذ من طرف النيابة العامة و مطالبة باعدام ناصر و رفاقه ....ا بغيناكم تحطو كلشي لوسط .الا كانا حنا مغاربة و عدنا دستور كينص على الملكية المواطنة بينو لينا لاش هاد الناس يتسجنو او يتعدمو .فالمقابل ان شفارة دالبلاد يجولون و يعيشون في الثراء الفاحش .كلشي بالمقلوب
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18
26 - zorro الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:09
الراجل قالكم عدموه,كونوا رجال وعدموه ولا مفيكمش راجل يدير شي حاجة بلا ما يقوليها ليه سيادو!!قضاء ومحاكم من ورق المراحيض
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16
27 - محند الريفي ولد موحى الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:24
يجب على الجميع احترام و تطبيق القانون. يجب المرور الى موطوع الاعتقالات. اامحامون يريدون تمطيط الشكل . الملف اصبح جاهزا لمناقشة المواضيع. واعطاء الحجج والدوافع للتهم المنسوبة إلى الزفازفة. ويبدو ان الامور تطورت بشكل كبير لان المعتقلين والدفاع لا يريدون الغوص في مناقشة موضوع المتابعة لكل معتقل . وهذه هي المشكلة .
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-14
28 - عبدالله الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:25
هاد الدفاع ولاو سماسرية ما بقاوش محامين ، كون كانو في المستوى ديال المحامات كون عطاو الأدلة حبرا على ورق بلا مسرحيات وكدوب ، هاذو ولاو حراك في خفى ، خصكوم ترجعو درسو وتقراو الدروس ديالكم لأنكم ماشي في المستوى الله اعلم هاذيك الشهادة ديال المحامات ديالكم شاريينها .
الغياب عن الدفاع هو ضعف والهروب الى الامام ، انتم تعرفون بالضبط ان الدولة عندها التبارير الصحيحة وان الزفازفة خوانة وغرقو وتريدون تغطية الشمس بالغربال لا شيء. اتمنى ان يحاكمو وياخذون ما يستحقون في ما فعلو لا في الشعب المغربي او الوطن
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-14
29 - امازيغ سوسي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:37
انه الاستسلام امام الادلة القوية والتهم البينة . الدولة كانت على حق من البداية . والله لو كانت هناك نسبة ضءيلة من الشك لاقام هؤلاء المحامون الدنيا و لوصل صراخهم كل بقاع العالم . ولكن الحق يعلى ولا يعلى عليه . اما ان تفندوا تهم الدولة او تعترفوا بقوتها وتستسلموا وهو ما فعلتم . وهو ما كان واضحا من الاول بعد شروطكم الغريبة كل مرة استدعاء سفير هولاندا وروسيا . استدعاء صاحب الفيسبوك . اتهام العماري المطالبة باستدعاء الحموشي ووزير الداخلية واخنوش وغيرهم . واخيرا ادعاء باغتصابهم بالعصا و تنقيلهم الى زنازن مليءة بالحشرات والغبار كل هدا كان يدل عن عجزكم عن تفنيد ادلة الدولة وتماطلكم وكل هدا لم يجد ادنا صاغية من اي مغربي الدي عرف الحقيقة كل الحقيفة . و بالمناسبة حتى محاموا مجرمي كديم ازيك انسحبوا في اواخر المحاكمة فهل هي محظ صدفة ؟
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-14
30 - ماسين الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:38
اخشى ان يجن جنون السلطة المخزنيه وذالك تزامنا مع الانفجار البركاني المفاجئ الذي حدث في جراده هذه الايام وتزج بهؤلاء المحامين هم ايضا في غياهب السجون مع موكليهم او نفيهم الى ما وراء البحار. اصبح المغرب منطقة بركانيه بامتياز مع مزيج من الزالازل الطبيعية و الاصطناعيه منها ووسط جفاف مخيف.معادله جد خطيرة
الله يحفظ أو صافي. والسلام
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11
31 - Amri الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:47
لماذا لا يحاكم هؤلاء قرب ذويهم في الحسيمة؟
أليس هذا دليل على أن المراد من محاكمتهم في الدار البيضاء هو إستفزاز أهالي المعتقلين؟
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14
32 - كاعي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 19:59
المحاكم في المغرب أسوأ من محاكم التفتيش الكنسية في عقود الظلام في أوروبا.هذه مهزلة بكل المقاييس،أطلقوا سراح المعتقلين فهم شرفاء قالو كلمة الحق ولم يخافو في الله لومة لائم،أما القضاء المغربي فهو قضاء التعليمات لا أقل ولا أكثر.يجب إطلاق سراحهم فورا وتعويضهم عنوااضرر اللاحق بهم وبأهلهم،وتحقيق المطالب الاجتماعية التي اعتقلوا من أجلها،أما العفو فلا يجوز الحديث عنه فهم لم يرتكبو أي جرم.
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9
33 - mustapha الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:01
انسحاب هيئة الدفاع هاذا هو الحل الانسب لهذه القضيية خليو القضاء اشطح بوحدو والسلام.
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12
34 - كيف افكر/ الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:08
لا حول ولا قوة الا بالله ,اهل يوجد في هذا البلد الغالي ناس اذكياء ام الكل اغبياء?
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6
35 - مجرد رأي الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:17
انسحاب هيئة الدفاع ليس بصدفة، يأتي بعد رصد لخروقات خطيرة وغير عادلة ولا علاقة لها بدولة الحق والقانون، معضلة القضاء في المغرب هي انعدام الاستقلالية والحرية والدولة مازالت تتمسك بكل شيء وهذا يعرقل تقدمنا وتطورنا مع الاسف.
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3
36 - مهاجر الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:23
كفى وكفى وكفى من الظلم اكثر ما 60 عام. عانينا الويل والتنكيل والتعذيب في السجن العام قبل السجون الخاصة. وهل هناك افتك وابشع من سجن تازمامارت. واين الانصاف والمصالحة ايها الجلادون?
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1
37 - LAHNIN الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:31
سبق لي أن كتبت تعليق قبل اسابيع على صفحات هذه الجريدة المحترمة قلت فيه أن ملف هؤلاء مختطفي حراك الريف يجب أن ينتقل إلى أروقة اامحاكم الأوربية ﻷن تلقضاء في المغرب يتحكم فيه ااملك والقصر ومن يدور في فلكه. بعبارة أوضح ليس لدينا قضاء في المغرب.
إذن هؤلاء المحامون الشرفاء عليهم نقل هذا الملف من يد سلطة وقضاء فاسد إلى قضاء نزيه بفرنسا والمانيا وسويسرا والنرويج وبلجيكا وكندا وامريكا.
القاضي والوكيل العام تأتيه مكالمات من داخل مكاتب القصر الملكي بالرباط وهو يقوم بتنفيد التعليمات.قضاء فاسد ونظام ملكي ظالم .
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3
38 - Nihilus الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:32
Ce qui choque, c'est la nule professionalite de la police qui base son investigation sur la torture, et obligue oblige les detenues a signer sois la pression de simulation de violation, etc. La democratie c'est la presence d'avocat dans le procesus d declaration des detenues
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2
39 - Bern الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:37
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يمكن للملك ان يصدر عفو لمعتقلي حراك الريف لأنهم ليسو البيدوفيلي دانيال فرنسا هي المتحكمة في الملف ومتحكمة في بلادنا وقوانينا وخيراتنا والنضام واذا نجح حراك الريف فرنسا في خطر ومصالحها وعملاءها اما الجاءزة للسلام للزفزافي مسرحية و الشعب باكمله هو القادر على تغير الكفة اذا الشعب يوما أراد الحياة ولاكن الشعب مخدر ويحب الذل
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3
40 - Abdelaziz الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 20:39
La réponse au sahraoui.
Le sujet de Akdim izid est plus compliqué, il s'agit des criminels qui ont tué des soldats et des gendarmes marocains, tu est un défenseur des polisario. Tu n'est pas marocain ..
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3
41 - نائب الثلاثاء 26 دجنبر 2017 - 21:02
عندما يتحول الظالم الى الحاكم ماذا نريد أن نقول أكثر سلطة القرار في البلاد تتحكم في القضاء وانا مسؤول على قول هذا حتى لو وصل بي حد السجن ففصل السلط في المغرب حلم بعيد المنال..... القرارات تطبق بل حذافرها في السلطة القضائية بأمر من السلطة التشريعية والقضائية.
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