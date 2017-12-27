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الرئيسية | مجتمع | الاتحاد الاشتراكي يتضامن مع "نضالات جرادة"

الاتحاد الاشتراكي يتضامن مع "نضالات جرادة"

الاتحاد الاشتراكي يتضامن مع "نضالات جرادة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:21

أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية بجرادة "تضامنها المبدئي واللامشروط مع نضالات الجماهير الشعبية السلمية والعادلة والمشروعة بالإقليم"، مطالبة في الآن ذاته الجهات المسؤولة بـ"رفع العسكرة عن المدينة وإيقاف كل أشكال المتابعات، مع فتح حوار جاد ومسؤول على أرضية المطالب الآنية للحراك الشعبي".

كما طالب فرع "حزب الوردة" بجرادة، في بلاغ توصلت به هسبريس، الحكومة بفتح تحقيق نزيه وشامل حول المشاريع المنجزة بالإقليم، أو ذات الصلة بالبدائل الاقتصادية والاجتماعية المعطلة بعد الإغلاق، "وكذا عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها ممتلكات شركة مفاحم المغرب أثناء عملية التفويت والتصفية، ومآل المتحف المنجمي، ومصطاف السعيدية، وكل مسببات المخاطر البيئية والحوادث المميتة في الساندريات ومغارات المناجم، وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأكد البلاغ أن الأحداث الذي يشهدها هذا الإقليم الحدودي وتأخر مشاريعه التنموية "أيضا نتاج للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنتهجها الدولة عموما، ومنها على وجه التحديد رسم خرائط انتخابية على المقاس، وتمييع التنافس الحر والنزيه عبر الحياد السلبي لفتح المجال لكائنات انتخابية تتكون من المهربين والأميين وأباطرة المناجم وناهبي المال العام لتسيير الشأن العام المحلي، وهي لا تخدم إلا مصالحها، وعاجزة كل العجز عن تقديم أو اقتراح مشاريع تنموية تكون في مستوى تطلعات ساكنة الإقليم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - حنين الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:34
مات لكم الحوت يا "حزب القوات الشعبية". في الماضي، في ماضي عهده، في زمن مجده، لم يكن usfp يتضامن فقط وإنما كان هو الرائد والطليعة والمتزعم لنضالات الشعب. الآن كيف يحجب الغربال الشمس؟ مات الاتحاد ولم تعد بلاغات من هذا النوع تفيد أو تجدي. لا التودد ينفع ولا الاستجداء يرقع. الله يرحم usfp ويجدد عليه الرحمات، آمين يا أرحم الراحمين.
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39
2 - abdellatif الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:37
كي ديرو راسهم بحالا حنا حمير سياسة الاستحمار علاه شكون خرج على المغرب منغير الاحزاب او النقابا وفي اللخر نحن نتضامن مع .... وباز راه حنا في 2017 باراكا
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49
3 - عبد الصادق لكتيف الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:45
كنا ننتظر محترفي الركمجة السياسية و أخير تم وصول الفريق الاشراكي للمشاركة في بطولة ركوب أمواج الشرق .الركوب على على الفقراء و المظلومين و المهمشين و الجائزة هي امتيازات سياسية على حساب الموتى الاحياء
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4 - marocaine الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:45
الاتحاد الاشتراكي بلا بلا بلا و ما كاين والو
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31
5 - متأمل الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 10:53
مطالب ساكنة جرادة معقولة وموضوعية ولهذا يجب على المسؤولين الإنكباب والتفرغ لإيجاد حلول استعجالية لهذه الساكنة فالمواطن له الحق أن يعيش كسائر البشر وأن يكون له سكن وعمل حتى يشعر بوطنيته وإنسانيته لكن على الساكنة أن يكونوا بمستوى عال نحو الوطن وألا ينساقوا للمؤامرات التي تدبر ليلا وفي خفاء من طرف العدو حتى ينال من أمننا الذي ننعم به فإذا ذهب الأمن ذهب كل شيء كما هو حال بعض الدول العربية.
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6 - محمد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:03
التضامن ياخدام الدولة ألله العن لي مايحشمش
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18
7 - حزب يركب على معاناة الناس الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:03
الاتحاد الاشتراكي هل ما وزال حزبا؟ الحزب الدي انغمس مسؤولوه إلي أخمص أقدامهم في الفساد والريع هل له مصداقية ؟ الحزب الدي لم يستطيع حتى أن يشكل فريق برلماني ويستجدي من حزب مخزني وهو البام أن يحتضنه هل هذا حزب؟ الحزب الدي قبل على نفسه في وضع محط بالكرامة وبكرامة مؤسيسه أن يكون منه رئيس مجلس النواب وهو لم يحصل سوى على فتات الأصوات هل هذا حزب له مصداقية ؟ هل هذا حزب لديه وجه احشم عليه؟ الحزب الدي استولي أمينه العام على أراضي الشعب بثمن بخبس مقابل بيع الحزب بالتقسيط هل هذا حزب....انا من سكان جرادة أعبر لكم أني أرفض تضامنكم و احتقر استغلالكم السياسي لأوضاع منطقتي للركوب عليها سياسيا
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28
8 - وجدي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:09
رسالتي الى البرلمانيين المحليين و المسؤولين المعنيين : إحذروا !!!؟ فردة فعل هذا الشعب و إن كان مسالما قد تاتي على الأخضر و اليابس فقد بلغ السيل الزبى. لأنني لم أعد أرى سوى ثورة ملك و شعب تلوح في الأفق
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9 - حجي 07. الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:13
سلام.هد الاحزب بكل صراحه ماعندها متقدم للشعب حيت فقد الشيء لا يعطه.الله اءكون معانا .
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10 - مواطن الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:24
اليوم.جءتم.لتتضامنون.اليس.بلامس.حينما.تاحت.
الفرصت.لكم.لتحكمون.السثم.انتم.من.كان.سببفي.غلق.منجم.جراد.وسبب.في.تفقرنا.
اليوم.راءتم.التجمع.البشري.كبير.وحسبتم.
انهم.اصوات.انتخابية.رخيسة.لاتعتقدون.
انداكرة.الشعب.قصيرة.مات.ليكم.الحوت.
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11 - الاشتراكي والساندريلا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:33
باغيين تركبوا اعليها لاااااسي عندها رجالاتها اللي حاضيينهااوقادين بيها.لعبو غيرها.حتى ايموتوا الناس اللي عارفينكم
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12 - شوف تشوف الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 11:54
الإتحاد الإشتراكي واليسار الديموقراطي الموحد هم حزبان معروفان بنواياهم ولهم الأهداف نفسها ويركبون على فواجع الوطن والجنائز الملحمية فالإشتراكيون يركبون على حصان طراودة لموتى مناجم الفحم واليسار الديموقراطي أصبح يتقن الركمجة فوق أمواج الحراك الريفي وكان من الصواب عليكم كأحزاب أن تسبقوا العواصف وتقفوا وتنددوا قبل وقوعها فلستم بغرباء هاذا الوطن وما يقع تعرفونه أكثر منا ولكم نصيب من الكوارث اللتي ألمت بالأمة وأبناء الوطن…
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13 - كونيتو الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:23
واش هدا الحزب تايقرا التعاليق ديال المواطنين.لااضنه يفعل.والاحسن ليه يمشي يدفن راسو بالحياة حتى حد مازاوك فيه باش ايساعدو.ضهر الشعب ليس للركب
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14 - ريفي حر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 12:28
هذه محاولة المخزن و الدكاكين السياسية لإختراق الحراك، يجب طردهم كما فعلنا بهم في الريف
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15 - إيبولا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:02
لاااا حوار إلا مع مبعوث القصر الذي يحكم ، أما الدكاكين السياسية و ممثلي المحكومة فلا حوار معهم، هكذا صمد ممثلوا حراك الريف.
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16 - باز الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 13:15
أقول للأحزاب الأخرى انتظروا حتى تقوم انتفاضة جديدة بجهة ما في البلاد لتعلنوا مساندتكم لها ... لا ثم لا لأحزاب المناسبات واستغلال مآسي الشعب لتحقيق مكاسب " سياسية "
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17 - خليلوفيتش الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:15
أمر مضحك عندما تقرأ العنوان يخيل لك أن حزب الإتحاد الإشتراكي يوجد في حكومة أخرى غير الحكومة المغربية ما دام يتضامن بحالو بحال شي مواطن عادي راحنا كاملين متضامنين مع جرادة وو لوكان كنا فمركز القرار بحالكم ما كناش غادين غير نتضامنو غير بالهضرا كنا كنا غادين نتاخدو إجراءات عاجلة و صارمة إذن كفى إستحمارا للشعب
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