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الرئيسية | مجتمع | عصيد: تحريم احتفال "بوناني" تطرف .. وسكنفل: جائز شرعاً بشروط

عصيد: تحريم احتفال "بوناني" تطرف .. وسكنفل: جائز شرعاً بشروط

عصيد: تحريم احتفال "بوناني" تطرف .. وسكنفل: جائز شرعاً بشروط
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:00

تباينت تعليقات المغاربة على موقع هسبريس بين مؤيد ومعارض للفتوى المثيرة للجدل التي أطلقها الشيخ عبد الله النهاري، حول تحريم الاحتفالات والتهاني وجميع المعاملات التجارية التي تشهدها البلاد بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وانتقدت غالبية التعليقات مثل هذه الدعوات التي تنهل من الفكر السلفي المتشدد، حسبها. واستغرب أحد المعلقين على الخبر كيف يفتي من ليس أهلاً بمنع الاحتفالات وسط العائلات التي دأبت منذ القدم على ذلك توديعاً لسنة كانت حافلة بالأحداث، واستقبالاً لسنة جديدة تُعلق عليها الكثير من الآمال والأمنيات.

وجاء في أحد التعليقات: "فقهاء الجهل لا تفوتهم فرصة إلا وأبعدوا الإسلام عن زمانه ومكانه. رأس السنة ليس باحتفال ديني، بل هو فرصة لتجمع العائلة ووصل الأهل. بابا نويل لا أصل له في أي دين.. كفاكم غباءً".

وأكدت مجمل التعليقات أن "المغاربة يحتفلون بنهاية سنة وبداية أخرى، وأنه لا يوجد في الإسلام ما يمنع مشاركة أعياد جميع الأنبياء والرسل، ومنها مناسبة ميلاد النبي عيسى".

مواطن مغربي آخر من المنتقدين بشدة لموقف النهاري علق قائلاً: "نتمنى سنة 2018 سعيدة لكل المغاربة. أكبر رد على هذا الشيخ هو الاحتفال برأس السنة الميلادية. سنحتفل جميعا كمغاربة باقتناء الحلويات والمشروبات وتبادل الهدايا وتبادل التهاني والرقص والاستمتاع بأفضل الأغاني".

وفي تعليق ساخر على تحريم تهاني المغاربة لأهل الكتاب، أورد أحد قراء هسبريس في تعليقه أنه "إذا كان الاحتفال بالسنة الجديدة، أيها الشيخ الكريم، تشبها بالنصارى، فماذا يعني استعمال أجهزة التواصل التكنولوجي، والألبسة الداخلية التي ترتديها، والأحذية، وذاك المكبر الصوتي الذي ترفع من خلاله صوتك؟".

عصيد: دعوات ظلامية

الناشط الحقوقي والأمازيغي أحمد عصيد انتقد بشدة الدعوات المحرمة للاحتفال برأس السنة الميلادية، وقال إن "المغرب ومنذ قرون لم يكن أبداً منغلقاً على ذاته، بل منفتحاً على جميع الحضارات الكونية".

وأوضح عصيد، في تصريح لهسبريس، أن الكثير من الشيوخ الدينيين لم يستوعبوا إلى يومنا هذا خصوصيات المجتمع المغربي، واعتبرهم "مجرد دعاة للتطرف مؤطرين في إطار أيدلوجيات شرقانية مثل الوهابية السعودية أو الإيديولوجية الإخوانية المصرية".

وشدد المتحدث على أن الدين بخصوصياته المغربية لا يرى نهائياً أي مشكل في الاحتفال مع العالم بهذه المناسبة، كما أن التقويم الميلادي تعتمده الدولة المغربية ويتعامل به المواطنون والمؤسسات العمومية في جميع مناحي الحياة، ولفت إلى أن "الاحتفالات هي لحظات من فرح والمرح، ووحدهم أصحاب ثقافة الموت وإيديولوجيات الظلام من يغلقون على أنفسهم الأبواب والنوافذ لكي لا يروا نور الواقع".

سكنفل: يجوز شرعاً

وفي تعليق رسمي، قال لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، إن الاحتفالات وتبادل التهاني بمناسبة رأس السنة الميلادية "ليس محرماً شرعاً"؛ وذلك رداً على ما قاله الشيخ عبد الله النهاري.

وقال خطيب الجمعة الشهير بمسجد العكاري بالرباط، ضمن تصريح لهسبريس: "إن الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام بما يتناسب ومعجزة مولده عليه السلام ليس محرما شرعا إذا كان ذلك بذكر هذه المعجزة وبيان أن عيسى عليه السلام هو نبي الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه كما قال عز وجل في كتابه العزيز".

وأوضح سكنفل أنه "يجوز للمسلم أن يبارك للنصارى بذلك المولد دون أن يعتقد اعتقادهم في عيسى عليه السلام، ويهدي إليهم ويشاركهم في هذا الاحتفال ضمن الضوابط الشرعية التي تمنع المحرمات، كشرب الخمور وأكل لحم الخنزير، وما إلى ذلك من الممارسات التي لا تتفق مع الشرع".

وبعيداً عن المواقف المتشددة، أشار رئيس المجلس العلمي بعمالة الصخيرات تمارة إلى أن "القرآن الكريم احتفى بمولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام احتفاء كبيرا وعظيما، كما احتفى بأمه مريم العذراء عليها السلام احتفاء خلد اسمها في الكون لعفتها وقنوتها، فهي رمز العفة وشعار القنوت لله رب العالمين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (68)

1 - مغربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:06
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق الرويبضة
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176
2 - channa الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:07
واش عصيد هذا مرجع ديني إليّ غادين نهتموا بيه أو نسمعوا ليه
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218
3 - youssef الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:08
يقول الله عز وجل" تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا"
تسقط السموات وتنشق والأرض وتخر الجبال لغيرتهم على الدات الإلهية ولحزنهم لقول بني البشر "اتخد الله ولدا".
ويجي كحل الراس كقول غادي نحتفل برأس السنة.
منقول
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222
4 - معلوم من الدين بالضرورة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:09
تبيان الشرع
لا يجوز لأحد من المسلمين مشاركة أهل الكتاب في الاحتفال بعيد الكريسمس "أول السنة الميلادية" ولا تهنئتهم بهذه المناسبة لأن العيد من جنس أعمالهم التي هي دينهم الخاص بهم، أو شعار دينهم الباطل، وقد نهينا عن موافقتهم في أعيادهم، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار: 
1- أما الكتاب: فقول الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً [الفرقان:72].
قال مجاهد في تفسيرها: إنها أعياد المشركين، وكذلك قال مثلهالربيع بن أنس، والقاضي أبو يعلى والضحاك. 
وقال ابن سيرين: الزور هو الشعانين ، والشعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح ويحتفلون فيه بحمل السعف، ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدسكما في اقتضاء الصراط المستقيم 1/537، والمعجم الوسيط1/488،
ووجه الدلالة هو أ نه إذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور، لا مجرد شهوده.
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105
5 - معلوم من الدين بالضرورة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:10
وأما السنة: فمنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذا اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود، وأحمد، والنسائي على شرط مسلم
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117
6 - المتتبع الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:11
الشيخ النهاري حينما أفتى تناول موضوع احتفال المسلمين برأس السنة الميلادية من الناحية الدينية والإسلامية المحضة ففي اسلامنا الحنيف ليس هناك ما يجب أن يساير العصر وما يجب أن لا يسايره فالحلال والحرام حرام وقد ورد في القرآن الكريم بعد اعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : * ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم* الآية لذلك لا نأخذ تحليل ما حرم الله على مقياسنا
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106
7 - مغربية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:12
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ فهو مِنهُم” أخرجه أبو داود وصحّحه ابن حبان.
الصراحة ما لقيت ما نزيد على هاد الحديث
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108
8 - مهاجر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:12
كل من يدافع عن التجارة هل نسى أن اكثر مبيعات رأس السنة هما الخمر والسياحة الجنسية واستغلال الاطفال جنسيا والفتيات سكرانات في عين الدياب
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99
9 - امين مغربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:12
يحرمون ويحللون ما يشاؤون الاحتفال بالسنة الميلادية ليس له سلبيات على المجتمع بل بالعكس. انشغلو بالامور الهامة وليس التفاهات
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-127
10 - harrokki الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:13
Un musulman qui refuse de fêter une fête chrétienne c'est logique et ça me regarde mais un individu non musulman qui se mêle des affaires des musulmans est un intrus haineux sans savoir vivre
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31
11 - المصطفى الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:14
لا تزايدوا على اهل الاختصاص والعلماء المفتون ، فاغلبهم ان لم نقل كلهم يحرمون الإحتفال برأس السنة الميلادية لأن فيها تشبه بأهل التثليث الذين يعتبرون عيسى عليه السلام ربا .
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89
12 - ميمون الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:14
هذا فاش احنا فالحين.اﻻحتفال برأس السنة ، يا من ﻻ رأس لهم وﻻ عقل.فإذا اردنا ان نقلد الغرب في ذلك،فلماذا ﻻ نقلدهم كذلك في اﻻخذ بالتقدم الصناعي واﻻقتصادي والسياسي والحقوقي؟
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87
13 - السكنفل لواه السفرتح الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:15
ههههههه.لقيتو بمن تستادللو غا السكنفل
هذا دليل آخر على عمالته وتسوله ببعض ما تعلمه من شيوخه الذين احسب انهم يتبرأون من أمثاله
أحاديث كثيرة تنهى عن التشبه بالكفار في لباسهم وطريقة عيشهم وتحظر محاكاتهم في حركاتهم وسكناتهم .
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56
14 - simo danmark الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:15
الكل يفتي بفتواه بلى الكل يلغي بلغاه.....لمادا هدا الاهتمام بالكريسماس ورأس السنة....هل تهنا في عالمنا الاسلامي.....الله يرد بِنَا .....هنا في الدانمارك نتعب ونشقى وتسهر للتعريف بديننا الحنيف وفِي بلد الاسلام يشقى البعض للتعريف بالمسيحية.....الله واحد لا ثالت له... ....
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73
15 - مسلم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:17
"تكادُ السماوات يتفطَرنَ منه ،وتنشَّقُ الأرض ، وتخرُ الجبال هداً "

كل ذلك: "أن دعو للرحمن ولدا "

والبعض ما زال يسأل ، "هل يجوز ان نحتفل معهم ونهنئهم بعيدهم ؟!! "
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48
16 - kattani simo الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:17
لقد ناضل الاحرار في هذه البلاد من اجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان لاكن مثل هذه النماذج مازالت تصر على ان ترجعنا القرون الوسطى اولا من اعطاه حق اصدار الفتوى اليس النبي عيسى عليه السلام من انبياء الله ما المانع من الاحتفال شريطة ان يكون الحفل خاليا من الخمور والمحرمات اليس من حق كل مواطن ان يمارس حريته هل كل مرة يطل علينا شخص ويدعي انه يملك الحقيقة المطلقة ويعامل هذا الشعب على انه قاصر
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-63
17 - عبد الفتاح كندا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:18
وما دخل عصيد في مسائل فقهية, تراه يحشر نفسه فيما لا يعنيه, هدا ليس موضوع فلسفي لتجتهد فيه, وكل مواطن بطبيعة الحال حر فمن اراد ان يحتفل فليحتفل ومن اراد غير دلك فله ما اراد .اليست هده هي مبادء الحرية ام تؤمن ببعض وتكفر ببعض.
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26
18 - مسكبن الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:19
عجيب وغريب هذا الزمان اللي ولو حتى عصيد تيفتي في الدين.البوناني عيد النصارة اللي بغا احتفل راه منهم والسلام
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41
19 - هاأنذا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:19
متى كان هذا العصيد ضليعا في الفقه الإسلامي حتى يبيح ما يريد ويحرم ما يريد ما أعرفه هو أنه ملحد لا دين له. أجمع كل الفقهاء على ضرورة مخالفة اليهود والنصارى في اعيادهم الدينية والاحتفال برأس السنة ليس احتفالا اجتماعيا بل هو ديني محض
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35
20 - سامي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:19
الى مل المنتقدين لفكر السيد النهاري ،ليكن في علمكم ان المسيح عليه السلام لم يولد في دسمبر وليكن في علمكم ان الاحتفال بمولد نبي بدعة ابتدعها الغرب وهم احرار اما سيدنا محمد عليه السلام لم يترك لنا احتفال بمولد اي نبي او حتى مولده اتقوا الله وإدا كان ما تقولونه صحيح لماذا المسحيين لا يحتفلون باعيادنا ولا بمولد نبينا. وهو اشرف خلق الله
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42
21 - Karim الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:20
Non se sa mai il giorno di nascita,anche (3issa 3alaihi wasalam )non hai morto come facciamo festeggiare?elfahem yefhem
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-14
22 - abdel الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:21
لا عيد بعد عيدين (عيد الفطر و عيد الأضحى)
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32
23 - Sara الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:21
انا كنحتفل بيه لان راس العام يصادف عيد زواجي وعيد ميلاد زوجي . كاينة ناس كيحرموا حتى الاحتفال بعيد الميلاد وبعيد الزواج و بعيد الام وعيد الحب وعيد المولد وباي عيد حياتهم كلها نكد فنكد واي مظهر من مظاهر الفرح كيستفزهم . فعلا كاينة عيدين فالاسلام الفطر والاضحى وكنحتفلوا بهم الحمد لله لكن لابأس فنظري من ان الانسان يستغل اي مناسبة للاحتفال خصوصا ان المغاربة اللي كيحتفلوا ما عندهمش نوايا دينية ولا كيشريوا شجرة الميلاد ولا عارفين قصة سان فلانتين فعيد الحب. كيشريوا طارطا ويتجمعوا يضحكوا ويقصروا ويتفرجوا فالسهرة الحامضة دالمغرب وهاد الشي كيعملوه حتى فالايام العادية .
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-32
24 - عبد المضيف الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:21
كيف يعقل ان 2018 سنة على الأبواب ومازال الناس يحتكمون الى كلام شيوخهم، لا الى الى عقولهم وضمائرهم. هل تعلمون عقيدة هؤلاء الذين يحرمون تهنئة (الكفار)؟ هم تكفيريون اعداء الحياة والبهجة والسرور، مثلا انظروا الى هذه الفتوى من ابن تيمية يدعوا فيها الى قتل الأشخاص الذين لا يصلون في المساجد، وتأكدوا بأنفسكم:

الفتوى:
(([ ص: 254 ] وسئل عن رجل جار للمسجد ولم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدكانه .
الحاشية رقم: 1
فأجاب : الحمد لله . يؤمر بالصلاة مع المسلمين فإن كان لا يصلي فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله : إذا فرغت صليت بل من ظهر كذبه لم يقبل قوله ويلزم بما أمر الله به ورسوله .))

في نظركم هل نحتكم الى عقولنا وضمائرنا أم الى فتاوى شيوخ الوهابية دعاة القتل والكراهية؟
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-31
25 - مغربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:21
انا عن نفسي و لعيدا عن الدين لن احتفل براس السنة الميلادية حتى يحتفل الغرب برأس السنة الهجرية و هو التقويم العربي قبل ان ينسب ان يصبح اسلامي
مادامو لا يهنؤوننا بعامنا الجديد فلهم عامهم و ليا عام ههههه
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15
26 - بن يوسف تازمورت الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:21
السلام عليكم ورحمة الله.
باختصار شديد. من وجهة نظري ارى انه ان اردت ان تحتفل برأس السنة الميلادية او الهجرية؛ فعليك ان تحاسب نفسك ماذا فعلت من خير او شر في السنة الحالية. وضع مخططا حتى لا تقع في الأخطاء سواء بينك وبين خالقك او بينك وبين الناس. والسلام عليكم
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18
27 - youssef الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:23
إحتفال بالرأس السنة هو إحتفال ديني يحتفل به غرب للميلاد إبن الله عيسى ونحن نحرم هدا إضافة إلى أنه في دول أوروبية يمنعون إحتفال بالعيد كبير دبح وتقول لي جائز أحتفال بbonanye
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12
28 - abderahim الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:23
إذا كان الاحتفال حلال بالنسبة لك فإنك على دينهم وتشهد بأن الله ثالث ثلاث والعياذ بالله
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8
29 - makenzy الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:23
المنهزم لا يرى في خصمه الا التحظر و في نفسه الا التخلف.
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11
30 - ميساء الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:24
سنة سعيدة لكل المغاربة. أتمنى ان تكون مليئة بالافراح و المسرّات و كل ما تمنيتم.
الاحتفال شيء جميل جدا يدخل البهجة و الفرحة للقلوب
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-12
31 - لا حول ولا قوة الا بالله الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:24
قال النبي صل الله عليه و سلم : العيد عيدين، ايوا بدلوا كلام الرسول تا هو؛ و اصلا ميلاد المسيح لم يكن في 25 يناير سيروا تقروا شوية و تبحثوا (حاجة لي ماتديروش بالتأكيد)، و هاد الاحتفالات لها بعد تجاري بحث ، و الغرب ما تيسوقوا كاع للدين بل افضح من ذلك اغلبهم يسخرون من الديانات الا القليل لي مازال تيحضروا الكنائس و اصلا هاد الشعب ليس له اي مرجع ديني او عقائدي ,خاصهم اي مناسبة للعربدة و السكر و تحليل المناكر ، لي بغى يحتفل سوقو و لكن لا تنسوا قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود و النصارى حتى تتبع ملتهم ، صدق الله العظيم ، انتهى!!
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11
32 - محمد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:26
لن اكلف نفسي بالرد على المدعو "صعيد"
سؤال فقط لخطيب الجمعة
هل يجوز "مباركة" النصارى "بعيد" منهجه باطل او بالاحرى فيه"شرك"بالله
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10
33 - abdou kos الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:28
المغاربة لايحتفلون بميلاد المسيح (عليه السلام) ، ولكن يحتفلون من أجل أنهم في حاجة الى الاحتفال ، وتغيير نمط الحياة اليومية ، ولو سألت أغلب المغاربة بماذا تحتفل؟ لاجاب غالبيتهم ، نحتفل برأس السنة الجديدة فقط (وليس بميلاد المسيح)عليه السلام ، فرأس السنة الجديد هو بداية لعام آخر يتمنى فيه المغاربة تغير حياتهم وأحوالهم الى الافضل .
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-9
34 - معتصم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:28
شيخنا عصيد.
أصلا نتا ملحد ...........
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5
35 - mch med الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:29
الفتوى من علماني باطلة شرعا ولا تجوز تركناه لك ان تحتفل به لوحدك ومن يؤيدك
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10
36 - MATADOR الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:29
العلمانيون والملحدون اصبحوا يعتبرون كل تحريم لبدعة من البدع انه تطرف كي يخلطوا بين الاسلام والارهاب . المهم الاحتفال بالسنة الهجرية قبل السنة الملادية اللتي يعتبرها الكثيرون ليلة الخمر والفسق والميسر والفساد
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3
37 - يوسف الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:30
بمناسبة السنه الميلادية الجديدة
أقول لكم ..
كل عام ونحن لا شأن لنا بهم
كل عام ونحن لنا دين نعتز به !
كل عام ولنا قدوة حسنة نقتدي به (صلى الله عليه وسلم )
ان كان للنصارى (بابا نويل )
يحقق لهم أحلامهم كل سنه
ف لنا رب " يحقق لنا أحلامنا كل حين
فاعتزوا بدينكم واقتدو بنبيكم صلى الله عليه وسلم
كل عام و نحن نشهد أنه لا إله إلا الله
كل عام و نحن نشهد أن محمد عبد الله و رسوله
كل عام و نحن نشهد أن الله واحد أحد وليس ثالث ثلاثة
كل عام و نحن نشهد أن الله لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد
كل عام و نحن نشهد أن عيسى عبد الله و رسوله
كل عام و نحن نشهد أن عيسى كلمته التي ألقاها الى مريم و روح منه
كل عام و نحن نشهد أن اليهود ما صلبوه و ما قتلوه ولكن شبه لهم
كل عام و نحن قد ثبتنا الله على نعمة الإيمان و التوحيد
كل عام و نحن مسلمين موحدين
..كن مسلماً معتزاً بإسلامك..
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-2
38 - محي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:32
كل ديانة راس سنتها. وكما هو معروف هناك المائات من الديانات على وجه البسيطة, بعضها الاهي وبعضها وضعي. : و حسب انتمائي للديانة التي اؤمن بها, ساشارك المحتفلين. رسولنا الكريم لم يحتفل باي ديانة ثانية والا سيحصل تناقد في ديانتنا الحنيفة. استقر باوربا ولم احتفل يوما بعيد غير اسلامي. لا احد من غير المسلمين يشاركني المناسبات الاسلامية. اخد مسبقا عطلة يومين لتصادف اعيادنا الاسلامية او عطلة اطول للذهاب الى بلدي لزيارة الاهل وذلك خاصة في اواخر رمضان. فيما يخص عيد مولد المسيح عليه السلام غير مؤكد لانه عيد جديد له مائتي سنة فقط.
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1
39 - البقالي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:33
حضرت لمداخلات عصيد في عدة مناسبات.. بإستثناء شجاعته و جرأته في الدفاع المستميت عن الامازيغية و عدم تفعيل بعض القوانين... الا انه مجاهر بعدائه للدين و لكل ما هو عربي حتى ان أحد الاحزاب الذي أغلب فطاحلته من أمازيغ ازرو و ايموزار يؤثثون بمهاتراته مؤتمراتهم في ربوع المفرب
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-3
40 - اكتشاف المجرات الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:35
أقوام وصلت الى المريخ و شرعت في بناء محطات هناك و نحن لازلنا نردد نفس الاسطوانة المشروخة كل رأس سنة جديدة هل الاحتفال بها حلال أم حرام ؟! هزلت.
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-7
41 - baady الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:35
عصيد و قناة 2M وجهان لعملة واحدة باي حق يسمح للمسى عصيد في الخوض في امور الدين وهو مجال له علماءه ولماذا لم نسمع عن تعليق لسيد عصيد عن تهويد القدس و جعلها عاصمة ابدية للكيان الصهيوني
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42 - سكنفل ولد سكنفل الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:36
المهم هو المشاركة
ولاكن كيفاش غادي تبارك لنصراني في مولد المسيح الرب وهو ابن الرب وهو عيسى في نفس الوقت بلا ما تعتقد اعتقاده
و شحال ديال نفاق و جارك مكتكولش ليه
السلام
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43 - yalli hanie الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:37
فعلا الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة تمنيا بسنة ميلادية جديدة ملؤها الفرح والسعادة وتحقيق ما لم يتحقق في السنة الفارطة غباء متنوع طبعا ، لأننا نعيش في عالم متقلب والأعوام التي تأتي أعوام صعبة ملؤها المآسي والكوارث وهلم جرا ، نحن ما زلنا نتوقع الخير ونأمل الخير وهذا التمني يجعلنا بلداء ولا نعرف حق المعرفة أن السنوات القادمة هي عجاف ولا فرح فيها وسيموت أناس كثر بفعل المجاعة والأمراض والحروب التي لا ترحم أحدا، الإنسان ربما يحتفل بحثا عن الفرح الخاذع لا غير طبعا */*/ أما المسيحيون الذين يحتفلون بمولد عيسى عليه السلام ونويل فذلك شأنهم أما نحن فلنا أعيادنا طبعا ولا يجب أن نكون عبيدا لنحتفل بأعياد النصارى الذين يحتقرون المسلمين في قرارة أنفسهم لأنهم لا شخصية لهم ويقلدون الغرب في كل شيء طبعا */
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44 - المسلمون و رأس السنة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:37
. هدا راءي في الموضوع .انا لست مسلما ملتزما و ارجوا الله ان بتوب عني . و لكن اقول لداك المعلق الدي قال سوَف نحتفل بعيد رأس السنة ونشرب و نتبادل الهدايا ونسمع الموسيقا . ادى كان المسيحيون انفسهم هده السنة امتنعو عن لاحتفال ببيت لحم حيث يحج آلاف المسيحيين من كل بقاع العالم لحتفال برأس السنة حزنا على القدس و كرسالة الى السيد ترامب . فمادا ستقول انت ربك يا من تعيش في بلاد إمارة المءمنين . و الله شيء مضحك المغاربة الريح لي جا يديهم . البارحة آلاف البشر خرجوا لتضاهر على قرار السيد ترامب و اليوم الرقس و الموسيقا للاحتفال بعيد يستعد له اهل الخمور . مادمتم على هدا الحال فترامب و الصهاينة حاطين هي بطنهم بطيخة عليكم يا أمة ضحكت من جهلها امّم النصارى و اليهود . فءن الكنيست الاسراءلي صوط بمجمعه على ضم القدس و الضفة الى اسراءيل العظمى . فمادى انتم فاعلون يا مسلمون انا لا أدافع على هدا الدي يسما نهاري و حتى لا اعرفه و لكن لما قرأت التقرير و التعليقات عرفة ان العرب لا اقول المغاربة لوحدهم اصابهم ما سمعته مرة في حديت عن النبي محمد. اخرجوا لصلاة الاستيقاء لعل الله يرحمكم عِوَض الاحتفال .
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45 - بيننا وبينكم الله الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:37
ولن ترضى عنك اليهود وﻻ النصارى حتى تتبع ملتهم' قل إن هدى الله هو الهدى"صدق الله العظيم" ....احتفلوا !!!واحتفلوا !!! ثم احتفلوا !!! وارقصوا !!! وغنوا !!! واقتنوا الحلويات والشموع..كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودوناه أو يمجسونه أوينصرتنه.... وأنتم يا علماء نصف لحية ( الكادومة) على يمينكم وشمالكم مﻻئكة تكتب بما تفتون به.....
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46 - عبد الصمد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:38
السلام عليكم.
هل احتفل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بمولد عيسى عليه السلام رغم أن محمد جاء بعد عيسى عليهم الصلاة والسلام.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ، إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ، إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ".
هل أصبح من يقول قال الله و قال رسول الله متشدد فوالله انه زمن الرويبضة. فيجب فهم شيء أن العالم والداعي إلى الله مفروض عليه أن يبين للناس و ينصحهم فقط اما الهداية فمن الله لأن الله سبحانه وتعالى يسأل هل بلغت و ليس هل هديت
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47 - Gala الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:39
السنة الميلادية هي السنة الشمسية نتعامل بها رغم انفنا لأن الله هو الذي خلقها يعني أنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر ونظم بواسطتها الفصول الأربعة التي جعلها مختلفة بين جنوب وشمال الكرة الأرضية وهناك آيات عديدة تتكلم عن هذه الأمور في القرآن الكريم. إذن لا يمكن أن نتجاهل هذه السنة لأننا مسلمون. أما عن تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة السنة الجديدة فهي أمر عادي ولا تتنافى مع توجيهات ديننا الحنيف. إذا كان لديك أصدقاء نصارى أو غيرهم ويباركون لك حلول السنة الجديدة فيجب أن ترد عليهم وإلا ستكون قليل الأدب وتكون قد خالفت الدين الإسلامي الذي أكد على رد التحية. كفى من التطرف يا مسلمين!
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48 - البراك واد ميمون الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:40
احتفل يا اخي ويا اختي ولكن ليس بالاغاني والرقص والى ما غير ذلك...بل بدكر الله عز وجل وطلب المغفرة لما اذنبت السنة الفارطة واطلب الله ان يدخل السنة الجارية بالخير واليمن والبركات. ...قالو نرد على الشيخ النهاري وماشغلك بشيخ افتى فتوة هو سيحاسب عليها ان كان خاطءا.كل نعجة كتعلق من فراقشها
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49 - Morocco الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:41
إلى عصيد هل يحتفل الغرب بالسنة الهجرية ؟؟ اذن فهو أيضا تطرف....
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50 - مسلم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:42
عصيد لايولام في تصريحه هذا هوا أصلاً يريد البلاد أن تصبح علمانية فالحقيقة هي نحن مسلمون في دولة إسلامية والمسلم الحقيقي هو الذي يخالف الكفار في منهجهم وعقيدتهم من تبعهم فهو منهم لهذا أنا اتفق معا الشيخ النهاري السنة الميلادية هي للكفار وليس للمسلمين نحن لنا سنتنا وهي السنة الهجرية.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)
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51 - abdelmalek essalama الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:43
يجب أن نفرق بين ما هو ديني تعبدي محض وتوقفي عل النبي صلى الله عليه وسلم و على العلوم الشرعية التي تبثت على الصحابة ومن تبعهم بإحسان...وبين الأمور الدنيوية مثل الإبداعات والإختراعات من سيارات ولباس وتكنولوجية ووو الخ....هذه كلها محل اجتهادات لكل البشر على السواء بدون خلط...والمرجو من الكل ألا يقفزوا على العلماء وأقول للجميع تذكروا قوله تعالى ؛ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله...
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52 - ابن عبد الله الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:44
باختصار تام جدا : متى كان عصيد هذا مفتيا أو حتى عالما في الدين. كلامه لا يأخذ به والفتوى تأخذ من العلماء الربانيين لا لكل من هب ودبَّ.
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53 - ماريا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:46
لهم دينهم ولنا دين. ياأمة اقرأ هذا ليس عيدنا هو عيد الكفار. الذين يقولون بأن عيسى ابن الله.فياايها المسلمون أسألكم سؤالا فهل عيسى ابن الله؟ .
الله واحد أحد لم يلد ولم يولد. هذه الآية تقراونها وتصلون بها الم تتدبروها؟الله واحد أحد.
إن احتفلتم مع الكفار فأنتم معهم. وانتم تتشبهون بهم.ومن تشبه بقوم بعث معهم.
تفقهوا فب دينكم ياامة اقرأ.وهل عصيدا هذا عالما ربانيا الذي أراد ان يفتي.
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54 - حسين الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:46
واذاكان الامر ان من لم يحتفل براس السنة حسب فتوى سي صعيد فهو متطرفا
فان الشعب الصيني كله متطرفا لانهم لايحتلفون بهذا العيد .
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55 - مواطن مغربي أصلي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:46
يجب القطع مع العقلية السلفية المتشددة التي تشغل الناس بهاته التفاصيل الجانبية. حان الوقت لتقبل الإختلاف، اللي بغا يحتفل يحتفل و اللي مابغاش سوقو هداك.
الناس يحتفلون بدخول سنة جديدة التي هي السنة الرسمية المعتمدة في العالم سواء في المعاملات الدولية الإدارية أو التجارية، كما أن العالم كله سعيد بدخول السنة الجديدة التي يتمنى الجميع أن تكون أفضل من السنة الفارطة.
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56 - ansari الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:47
بم تريدون الاحتفال وأي إنجاز يشفع لكم به؟؟ نكبات ومصائب وكوارث ومآسي يعيشها إخوتنا في الدين والإنسانية في جميع بقاع العالم بل وحتى في مدن وقرى المغرب العميق..ويأتي من يدافع عن احتفال برأس سنة أو رجلها وكأن الأمر يعنينا والقيام به سيشكل الفارق بالفعل..
من أراد أن يحتفل فلينظر ما قدم في سنته فإن وجد خيرا فليحمد الله وإن وجد شرا فبم سيفيده احتفاله وصحيفته سوداء عند مولاه؟؟
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57 - غيورة على الاسلام الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:48
هل يعلم هؤلاء الذين يقولون ان هذا تطرف و تخلف ، ان اجدادنا هم من أتى بالحضارة التي نراها عند الغرب الان . من شتى العلوم طب و هندسة و اقتصاد و .... و بان التخلف احاطنا من كل جهة بعد ان اخذنا نقلد الغرب في كل التفاهات على أساس انها تحضر .
لا املك الا ان أقول : اللهم ردنا إليك مردّاً جميلا . اللهم إنَّا نسألك اللطف فالطف بِنَا يا رب العلمين .
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58 - امنت بالله الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:50
اقول لكل من يحتفل مع النصارى بعيدهم فأنت منهم.لقول رسول الله صلع( من تشبه بقوم فهو منهم) فهل تحب أن تحشر معهم يوم القيامة؟ راجع نفسك
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59 - tayib الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:50
الاسلام دين الحق علي الارض احب من احب وكره من كره.اماالسيدعصيد ليس له في ذلك مايقول .اماالشيخ نهاري افتي بماراي حقاان كان علي حق فالجزاء عندالله ولااظن انه خالف الشرع.اماالاخرون افتوابماسولت لهم انفسهم وحسابهم علي الله .قال تعالي:من عمل صالحافلنفسه ومن اساء فعليها.
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60 - جلال الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:52
أنا كمسلم أعيش في أوروبا منذ 20 سنة ويمكن أن أقول أن %80 من المسلمين الذين يعيشون وسط النصارى (الاروبيين ) لايحتفلون بتاتا بهذا العيد (رأس السنة ) وفي بلدان المسلمين كالمغرب مثلا ربما نجد %80 من يحتفل بهذا العيد.
ماهذا العجب يامسلمين ؟ بعتم دينكم ؟ هل رأيتم نصراني ذبح خروف عيد الأضحى ليشارك المسلمين في عيدهم ؟ ؟ ؟ ؟
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61 - وديعه الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:52
الاخوة المحترمين كونوا امة وسطا لم يريد ان يكون في هذه الوسطية ، فيجوز ان نبارك للمسيحيين عيدهم فهذا شيء يؤلف بين مختلف القلوب البشرية ، ولكن الاشكالية تقع هنا :

مشاركة المسيحيين في اعيادهم ليس فيها ما يتعارض مع الدين الاسلامي اما المشاركة في احتفاليات لا تمتلك اي عنوان عقائدي سوى انها ليلة عيد ميلاد المسيح عليه السلام او انها ليلة راس السنة الميلادية انما هي خارجة عن الدين سواء اخفيت او اعلنت لان موضوعية تلك الاحتفاليات موضوعية غالبا ما يطغى عليها المجون الذي ينتقص من اخلاق المسلم سواء بين ثنايا مجتمعه او بين يدي الله .

ذلك القبول المبدئي لاحتفالية عيد مولد عيسى عليه السلام تحول تدريجيا بين يدي الشباب المسلم الى عادة في غير موضوعيتها وانحاز كثير من المسلمين الى مشاركة المسيحيين في تفاصيل احتفالية لا يرضاها الدين الاسلامي او الدين المسيحي وتمثل انتهاكات وخروقات لنظم اسلامية كثيرة ولم تكن تلك الخروقات في اختلاط الجنسين او تناول المسكرات فحسب بل تشكل خروقات للعرف الاسلامي وتربوية النشيء المسلم.

ويبقى الانسان حر في اختياراته بشرط ان لا تلحق ضرر بالاخر ( فللحريات قاسم مشترك ) .
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62 - ندم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:53
لقد اصبح عصيد مفتي الديار المغربية

الا تحترم عقلك ?

ام اصبح الدين عصيدة لمن يريد ان يغرف منها?
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63 - مصطفى الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:54
الاحتفال بدكرى مولد النبي عيسى عليه السلام عند المسلمين يجب ان يكون عبارة عن ندوات للجميع في كل المساجد والساحات بحيث يتم التعريف بمن هو هدا النبي ومن هي امه وشرح الايات من سورة مريم وال عمران للمسلمين رجال ونساء واوجه الفرق بين مايعتقده المسلمون واليهود والنصارى في عيسى عليه السلام وأمه
لان اغلب المسلمين لايعرفون اي شىء عن هدا النبي وعن أمه
المسلمون الدين ينادون بالاحتفال مثل النصارى ماهم سوى تبعية ونحن في زمان التبعية لليهود والنصارى وسنة الله تجري في الحياة
رجال ونساء هو تدكير المسلمين والغلبة من المسلمين بمن هو عيسى ومن هي مريم
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64 - شكيب عبد الحميد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:54
في الحقيقة قرات ما جاء في التعليقات ورأيى هو ما دمنا تابعين في التقويم الميلادي وتابعين في كل شيء اقتصاديا ووووو فلم لا نحتفل بطريقتنا بالسنة الجديدة وهي عادة سار عليها المغاربة تقليدا للغرب ما داموا تابعين في كل شيء الامر لا يجب ان يرى من الناحية الدينية لان السياق لا يتطلب هذا ..انما السؤال هو لم لم نتحرر فكريا واقتصاديا وسياسيا ؟اما الدين ففيه اشياء كثيرة محرمة وهي حلال عندنا الخمر له بارات وملاهي ليلية خاصة بالزنا والخمر وجميع انواع الفواحش اضف الى المعاملات الربوية ووووو كفى من ازدواجية الشخصية ومن التناقضات .القضية اكبر من هذه التحليلات البسيطة الخارجة عن سياقها.وشكرا وهذا راي اتمنى ان يكون صائبا .
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65 - هشام الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:55
تلك الايام نداولها بين الناس . صدق الله العظيم
نحن نجتهد الامور التي لا يجب الاجتهاد فيها لانها جزئيات لا تضر من اخد بها ولا من تركها وليست سنن بل عادات بين البشر
ولكن علماء ومفكري المغرب يحولوا لهم النبش في الخاوي
ماذا سيضيف النهاري وعصيد ان حرم الاول واجاز الثاني اعتقد شخصيا انه لا شيئ هناك من يعجبه قضاء تلك الليلة ياكل الحلوى وهناك الي ممسوق
المشكل الكبير ان في تلك الليلة تكثر فيها حوادث السير والاغتصاب والسرقة
مما يضطر معه رجال الامن الى بدل جهود اضافية وكلفة اضافية للمجتمع
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66 - NeoSimo الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:55
على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ما وصلت إليه نسبة كبيرة من المغاربة من تشدد فالدولة هي التي سمحت للمد الإخواني والوهابي المتشدد بالدخول إلى المغرب لكي تسحب البساط من الحركات اليسارية... والآن الجميع يكتوي من نار هذا القرار سواء الدولة التي هي في حالة إستنفار مستمر لوقف العمليات الإرهابية أو المواطنين الوسطيين الذين يضاقهم تشدد البعض والمغرر بهم من المتشددين الذين أصبحوا أكثر تشدداً من منطقة القصيم في السعودية أو قندهار في أفغانستان...

وفي الأخير أقول للمغاربة البسطاء الوسطيين بون آني و سنة سعيدة و هاپي نيو يير...
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67 - الفائزون الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:58
ما جدوى تحريمه أو إجازته ما دام المغاربة يفعلون ما يحلو لهم حتى في المسائل النصية التي لا تقبل الاحتمال و الظن كالخمر و الزنا...
و يا للسخرية، قد لا يحتفل به أناس لأنه التبس عليهم موقف الشرع منه بينما من جهة أخرى يبيحون لأنفسهم القيام بشتى أنواع الكبائر و الموبقات التي يعرفون أنها شرعا من أبغض المحرمات
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68 - العوني الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 14:59
للتذكير فقط احتفالات عيد الميلاد عند النصارى راه ليلة 25 دجنبر اما راس السنة فهي احتفالات عادية في جميع انحاء العالم
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