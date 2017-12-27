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كُتّاب وآراء
عصيد: تحريم احتفال "بوناني" تطرف .. وسكنفل: جائز شرعاً بشروط
تباينت تعليقات المغاربة على موقع هسبريس بين مؤيد ومعارض للفتوى المثيرة للجدل التي أطلقها الشيخ عبد الله النهاري، حول تحريم الاحتفالات والتهاني وجميع المعاملات التجارية التي تشهدها البلاد بمناسبة رأس السنة الميلادية.
وانتقدت غالبية التعليقات مثل هذه الدعوات التي تنهل من الفكر السلفي المتشدد، حسبها. واستغرب أحد المعلقين على الخبر كيف يفتي من ليس أهلاً بمنع الاحتفالات وسط العائلات التي دأبت منذ القدم على ذلك توديعاً لسنة كانت حافلة بالأحداث، واستقبالاً لسنة جديدة تُعلق عليها الكثير من الآمال والأمنيات.
وجاء في أحد التعليقات: "فقهاء الجهل لا تفوتهم فرصة إلا وأبعدوا الإسلام عن زمانه ومكانه. رأس السنة ليس باحتفال ديني، بل هو فرصة لتجمع العائلة ووصل الأهل. بابا نويل لا أصل له في أي دين.. كفاكم غباءً".
وأكدت مجمل التعليقات أن "المغاربة يحتفلون بنهاية سنة وبداية أخرى، وأنه لا يوجد في الإسلام ما يمنع مشاركة أعياد جميع الأنبياء والرسل، ومنها مناسبة ميلاد النبي عيسى".
مواطن مغربي آخر من المنتقدين بشدة لموقف النهاري علق قائلاً: "نتمنى سنة 2018 سعيدة لكل المغاربة. أكبر رد على هذا الشيخ هو الاحتفال برأس السنة الميلادية. سنحتفل جميعا كمغاربة باقتناء الحلويات والمشروبات وتبادل الهدايا وتبادل التهاني والرقص والاستمتاع بأفضل الأغاني".
وفي تعليق ساخر على تحريم تهاني المغاربة لأهل الكتاب، أورد أحد قراء هسبريس في تعليقه أنه "إذا كان الاحتفال بالسنة الجديدة، أيها الشيخ الكريم، تشبها بالنصارى، فماذا يعني استعمال أجهزة التواصل التكنولوجي، والألبسة الداخلية التي ترتديها، والأحذية، وذاك المكبر الصوتي الذي ترفع من خلاله صوتك؟".
عصيد: دعوات ظلامية
الناشط الحقوقي والأمازيغي أحمد عصيد انتقد بشدة الدعوات المحرمة للاحتفال برأس السنة الميلادية، وقال إن "المغرب ومنذ قرون لم يكن أبداً منغلقاً على ذاته، بل منفتحاً على جميع الحضارات الكونية".
وأوضح عصيد، في تصريح لهسبريس، أن الكثير من الشيوخ الدينيين لم يستوعبوا إلى يومنا هذا خصوصيات المجتمع المغربي، واعتبرهم "مجرد دعاة للتطرف مؤطرين في إطار أيدلوجيات شرقانية مثل الوهابية السعودية أو الإيديولوجية الإخوانية المصرية".
وشدد المتحدث على أن الدين بخصوصياته المغربية لا يرى نهائياً أي مشكل في الاحتفال مع العالم بهذه المناسبة، كما أن التقويم الميلادي تعتمده الدولة المغربية ويتعامل به المواطنون والمؤسسات العمومية في جميع مناحي الحياة، ولفت إلى أن "الاحتفالات هي لحظات من فرح والمرح، ووحدهم أصحاب ثقافة الموت وإيديولوجيات الظلام من يغلقون على أنفسهم الأبواب والنوافذ لكي لا يروا نور الواقع".
سكنفل: يجوز شرعاً
وفي تعليق رسمي، قال لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، إن الاحتفالات وتبادل التهاني بمناسبة رأس السنة الميلادية "ليس محرماً شرعاً"؛ وذلك رداً على ما قاله الشيخ عبد الله النهاري.
وقال خطيب الجمعة الشهير بمسجد العكاري بالرباط، ضمن تصريح لهسبريس: "إن الاحتفال بمولد سيدنا عيسى عليه السلام بما يتناسب ومعجزة مولده عليه السلام ليس محرما شرعا إذا كان ذلك بذكر هذه المعجزة وبيان أن عيسى عليه السلام هو نبي الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه كما قال عز وجل في كتابه العزيز".
وأوضح سكنفل أنه "يجوز للمسلم أن يبارك للنصارى بذلك المولد دون أن يعتقد اعتقادهم في عيسى عليه السلام، ويهدي إليهم ويشاركهم في هذا الاحتفال ضمن الضوابط الشرعية التي تمنع المحرمات، كشرب الخمور وأكل لحم الخنزير، وما إلى ذلك من الممارسات التي لا تتفق مع الشرع".
وبعيداً عن المواقف المتشددة، أشار رئيس المجلس العلمي بعمالة الصخيرات تمارة إلى أن "القرآن الكريم احتفى بمولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام احتفاء كبيرا وعظيما، كما احتفى بأمه مريم العذراء عليها السلام احتفاء خلد اسمها في الكون لعفتها وقنوتها، فهي رمز العفة وشعار القنوت لله رب العالمين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (68)
تسقط السموات وتنشق والأرض وتخر الجبال لغيرتهم على الدات الإلهية ولحزنهم لقول بني البشر "اتخد الله ولدا".
ويجي كحل الراس كقول غادي نحتفل برأس السنة.
منقول
لا يجوز لأحد من المسلمين مشاركة أهل الكتاب في الاحتفال بعيد الكريسمس "أول السنة الميلادية" ولا تهنئتهم بهذه المناسبة لأن العيد من جنس أعمالهم التي هي دينهم الخاص بهم، أو شعار دينهم الباطل، وقد نهينا عن موافقتهم في أعيادهم، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار:
1- أما الكتاب: فقول الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً [الفرقان:72].
قال مجاهد في تفسيرها: إنها أعياد المشركين، وكذلك قال مثلهالربيع بن أنس، والقاضي أبو يعلى والضحاك.
وقال ابن سيرين: الزور هو الشعانين ، والشعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح ويحتفلون فيه بحمل السعف، ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدسكما في اقتضاء الصراط المستقيم 1/537، والمعجم الوسيط1/488،
ووجه الدلالة هو أ نه إذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور، لا مجرد شهوده.
الصراحة ما لقيت ما نزيد على هاد الحديث
هذا دليل آخر على عمالته وتسوله ببعض ما تعلمه من شيوخه الذين احسب انهم يتبرأون من أمثاله
أحاديث كثيرة تنهى عن التشبه بالكفار في لباسهم وطريقة عيشهم وتحظر محاكاتهم في حركاتهم وسكناتهم .
كل ذلك: "أن دعو للرحمن ولدا "
والبعض ما زال يسأل ، "هل يجوز ان نحتفل معهم ونهنئهم بعيدهم ؟!! "
الفتوى:
(([ ص: 254 ] وسئل عن رجل جار للمسجد ولم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدكانه .
الحاشية رقم: 1
فأجاب : الحمد لله . يؤمر بالصلاة مع المسلمين فإن كان لا يصلي فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله : إذا فرغت صليت بل من ظهر كذبه لم يقبل قوله ويلزم بما أمر الله به ورسوله .))
في نظركم هل نحتكم الى عقولنا وضمائرنا أم الى فتاوى شيوخ الوهابية دعاة القتل والكراهية؟
مادامو لا يهنؤوننا بعامنا الجديد فلهم عامهم و ليا عام ههههه
باختصار شديد. من وجهة نظري ارى انه ان اردت ان تحتفل برأس السنة الميلادية او الهجرية؛ فعليك ان تحاسب نفسك ماذا فعلت من خير او شر في السنة الحالية. وضع مخططا حتى لا تقع في الأخطاء سواء بينك وبين خالقك او بينك وبين الناس. والسلام عليكم
الاحتفال شيء جميل جدا يدخل البهجة و الفرحة للقلوب
سؤال فقط لخطيب الجمعة
هل يجوز "مباركة" النصارى "بعيد" منهجه باطل او بالاحرى فيه"شرك"بالله
أقول لكم ..
كل عام ونحن لا شأن لنا بهم
كل عام ونحن لنا دين نعتز به !
كل عام ولنا قدوة حسنة نقتدي به (صلى الله عليه وسلم )
ان كان للنصارى (بابا نويل )
يحقق لهم أحلامهم كل سنه
ف لنا رب " يحقق لنا أحلامنا كل حين
فاعتزوا بدينكم واقتدو بنبيكم صلى الله عليه وسلم
كل عام و نحن نشهد أنه لا إله إلا الله
كل عام و نحن نشهد أن محمد عبد الله و رسوله
كل عام و نحن نشهد أن الله واحد أحد وليس ثالث ثلاثة
كل عام و نحن نشهد أن الله لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد
كل عام و نحن نشهد أن عيسى عبد الله و رسوله
كل عام و نحن نشهد أن عيسى كلمته التي ألقاها الى مريم و روح منه
كل عام و نحن نشهد أن اليهود ما صلبوه و ما قتلوه ولكن شبه لهم
كل عام و نحن قد ثبتنا الله على نعمة الإيمان و التوحيد
كل عام و نحن مسلمين موحدين
..كن مسلماً معتزاً بإسلامك..
ولاكن كيفاش غادي تبارك لنصراني في مولد المسيح الرب وهو ابن الرب وهو عيسى في نفس الوقت بلا ما تعتقد اعتقاده
و شحال ديال نفاق و جارك مكتكولش ليه
السلام
هل احتفل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بمولد عيسى عليه السلام رغم أن محمد جاء بعد عيسى عليهم الصلاة والسلام.
فقد قال رسول الله صلى الله عليه :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ، إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ، إِلَّا وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ".
هل أصبح من يقول قال الله و قال رسول الله متشدد فوالله انه زمن الرويبضة. فيجب فهم شيء أن العالم والداعي إلى الله مفروض عليه أن يبين للناس و ينصحهم فقط اما الهداية فمن الله لأن الله سبحانه وتعالى يسأل هل بلغت و ليس هل هديت
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)
الله واحد أحد لم يلد ولم يولد. هذه الآية تقراونها وتصلون بها الم تتدبروها؟الله واحد أحد.
إن احتفلتم مع الكفار فأنتم معهم. وانتم تتشبهون بهم.ومن تشبه بقوم بعث معهم.
تفقهوا فب دينكم ياامة اقرأ.وهل عصيدا هذا عالما ربانيا الذي أراد ان يفتي.
فان الشعب الصيني كله متطرفا لانهم لايحتلفون بهذا العيد .
الناس يحتفلون بدخول سنة جديدة التي هي السنة الرسمية المعتمدة في العالم سواء في المعاملات الدولية الإدارية أو التجارية، كما أن العالم كله سعيد بدخول السنة الجديدة التي يتمنى الجميع أن تكون أفضل من السنة الفارطة.
من أراد أن يحتفل فلينظر ما قدم في سنته فإن وجد خيرا فليحمد الله وإن وجد شرا فبم سيفيده احتفاله وصحيفته سوداء عند مولاه؟؟
لا املك الا ان أقول : اللهم ردنا إليك مردّاً جميلا . اللهم إنَّا نسألك اللطف فالطف بِنَا يا رب العلمين .
ماهذا العجب يامسلمين ؟ بعتم دينكم ؟ هل رأيتم نصراني ذبح خروف عيد الأضحى ليشارك المسلمين في عيدهم ؟ ؟ ؟ ؟
مشاركة المسيحيين في اعيادهم ليس فيها ما يتعارض مع الدين الاسلامي اما المشاركة في احتفاليات لا تمتلك اي عنوان عقائدي سوى انها ليلة عيد ميلاد المسيح عليه السلام او انها ليلة راس السنة الميلادية انما هي خارجة عن الدين سواء اخفيت او اعلنت لان موضوعية تلك الاحتفاليات موضوعية غالبا ما يطغى عليها المجون الذي ينتقص من اخلاق المسلم سواء بين ثنايا مجتمعه او بين يدي الله .
ذلك القبول المبدئي لاحتفالية عيد مولد عيسى عليه السلام تحول تدريجيا بين يدي الشباب المسلم الى عادة في غير موضوعيتها وانحاز كثير من المسلمين الى مشاركة المسيحيين في تفاصيل احتفالية لا يرضاها الدين الاسلامي او الدين المسيحي وتمثل انتهاكات وخروقات لنظم اسلامية كثيرة ولم تكن تلك الخروقات في اختلاط الجنسين او تناول المسكرات فحسب بل تشكل خروقات للعرف الاسلامي وتربوية النشيء المسلم.
ويبقى الانسان حر في اختياراته بشرط ان لا تلحق ضرر بالاخر ( فللحريات قاسم مشترك ) .
الا تحترم عقلك ?
ام اصبح الدين عصيدة لمن يريد ان يغرف منها?
لان اغلب المسلمين لايعرفون اي شىء عن هدا النبي وعن أمه
المسلمون الدين ينادون بالاحتفال مثل النصارى ماهم سوى تبعية ونحن في زمان التبعية لليهود والنصارى وسنة الله تجري في الحياة
رجال ونساء هو تدكير المسلمين والغلبة من المسلمين بمن هو عيسى ومن هي مريم
نحن نجتهد الامور التي لا يجب الاجتهاد فيها لانها جزئيات لا تضر من اخد بها ولا من تركها وليست سنن بل عادات بين البشر
ولكن علماء ومفكري المغرب يحولوا لهم النبش في الخاوي
ماذا سيضيف النهاري وعصيد ان حرم الاول واجاز الثاني اعتقد شخصيا انه لا شيئ هناك من يعجبه قضاء تلك الليلة ياكل الحلوى وهناك الي ممسوق
المشكل الكبير ان في تلك الليلة تكثر فيها حوادث السير والاغتصاب والسرقة
مما يضطر معه رجال الامن الى بدل جهود اضافية وكلفة اضافية للمجتمع
وفي الأخير أقول للمغاربة البسطاء الوسطيين بون آني و سنة سعيدة و هاپي نيو يير...
و يا للسخرية، قد لا يحتفل به أناس لأنه التبس عليهم موقف الشرع منه بينما من جهة أخرى يبيحون لأنفسهم القيام بشتى أنواع الكبائر و الموبقات التي يعرفون أنها شرعا من أبغض المحرمات