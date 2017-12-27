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الرئيسية | مجتمع | محامون: هذه حيثيات الانسحاب الجماعي من محاكمة "حراك الريف"

محامون: هذه حيثيات الانسحاب الجماعي من محاكمة "حراك الريف"

محامون: هذه حيثيات الانسحاب الجماعي من محاكمة "حراك الريف"
هسبريس-عبد الإله شبل
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 04:00

اعتبر دفاع المعتقلين في حراك الريف، الذين انسحبوا من جلسة المحاكمة، ظهر الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن قرار رئيس الجلسة علي الطرشي "تعيين محامين للمتهمين في إطار المساعدة القضائية غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين ما زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون".

وأوضح أصحاب البذلة السوداء في بيان لهم، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع "فيها نصيب من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع".

وعبرت هيئة الدفاع عن المعتقلين عن "قلقها بخصوص مصير الملف، وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد".

وأوضح أصحاب البلاغ بأنهم سيراسلون في هذا الصدد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية، مؤكدين أن الهيئة "تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون".

وأضاف المصدر نفسه، في توضيح حيثيات الانسحاب الجماعي من الجلسة، أن الدفاع عرض على المحكمة "مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها، والتي اشتدت خلال الأيام الاخيرة، من سجن انفرادي وحرمان من أبسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة بالكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين، ترتبت عنه آثار ظاهرة".

وتابع المصدر ذاته "أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن، وتعلن قرارها بصرف النظر عما أثير".

وأضاف أن المحكمة "أصرت على الاستمرار في المناقشات ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الإجابة عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، مما أجبر الدفاع على إعلان موقفه متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبثهم بدفاعهم".

وشهدت الجلسة، التي تم تأجيلها إلى غاية الثلاثاء المقبل، انسحاب هيئة الدفاع وكذا المعتقلين، وهو ما جعل ممثل النيابة العامة يعبر عن استيائه وأسفه من هذا الانسحاب.

وأوضح حكيم الوردي، ممثل الحق العام، في كلمته، أنه "أثيرت مسألة لا أعتبرها عارضة، وقد قدمنا أجوبة عن ذلك، ونحن نفاجأ بهذا الانسحاب"، مضيفا "كانت هناك مساحة متاحة للدفاع، وكانت هناك طلبات عديدة، ولم يتم التضييق عليه، وما أسس عليه الانسحاب مخالف للقانون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ديما مغربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 05:59
عنداكم ديرو تاعت بلارج بغا يبوس ولدو عماه من عينو
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2
2 - كمال اس الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 06:04
يا للمهزلة اكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر المدقع اطفالنا بالآلاف في الشوارع متسكعون بناتنا مبيوعات لذوي المال من اجل الدعارة ... الفساد في المغرب وصل الى ما لا يحمد عقباه .. الرشوة وشراء الذمم اصبحت بالعلالي السطو على اموال الفقراء .. غلاء المعيشة استحمار المواطنين .. الحكرة اموال الشعب وممتلكات الشعب وخيرات الشعب تسيطر عليها الملاك الكبار بتواطؤ مع فرنسا ومؤسساتها الاقتصادية ... ولما خرجوا المواطنين الاحرار الذين لا يريدون الذل والاذلال والاستحمار يرجون بهم في سجون العار ... اينكم يا احرار المغرب ؟ اينكم يا جيش المغرب الحر؟ الى أين يريدون الفاسدين ان يوجهوا هذا المغرب الجريح ؟ استيقظوا يا أهل الضمائر .. ! ان بلادنا تضيع منا واغرق ... هؤولاء الفرنسيين الذين يخدمون اجندات مصالح المستعمر للإستفادة الشخصية قد جعلونا عبيدا مذلولين منحطين منغمسين في اكبر مزبلة يشهدها التاريخ ... يا احرار المغرب اتحدوا..
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3 - ابوطارق TIR الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 06:08
اصحاب البدلة السوداء هم بزناسة ، واصحاب البوووووووز
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8
4 - تاوناتي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 06:13
اذا كانوا انفصاليين فحاكموهم كما حاكمتم متهمي احذاث اكديم الزاك بشفافية وحضور دولي.واذا كانوا مشاغبين فلا حاجة لكل هذه الزوبعة.
اظن ان المخزن ورط نفسه ولايعرف باي تهمة سيحكم عليهم خصوصا وان الزفزافي يصرح بان نضاله من اجل الوطن والمواطنين المغاربة.
الحل بيد الملك, يطلق سراح هؤلاء الشباب ويعوضهم ويحاكم من تسبب في اهدار المال العام على هذه المهزلة.
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9
5 - driss canada الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 06:14
الظلم تغول في غياب مطلق القانون وأصبح يلتهم المظلومين الأبرياء البسطاء من الشعب أمام الملأ في واضحة النهار بدون رحمة أو شفقة وعلى أتفه الأسباب .ولا أحد أصبح يجرؤ أويعارض هاؤلاء الظالمين ويقف مع المظلومين ولو بأضعف الأيمان. فكل مواطن مغربي للأسف أصبح شعاره أنا وحدي وبعدي الطوفان.وهدا ماجعل الظلخ والفساد يستفحلان في مجتمعنا المغربي.
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6 - hassan الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 06:38
انسحاب الدفاع اعتراضا على قرار القاضي فيه نوع من الابتزاز للمحكمة يعني افعلوا ما نطلبه او سننسحب هذا ليس اسلوب مهني فالقاضي هو من له الكلمة الفصل في اي نزاع او شنآن بين النيابة و المحامي و الانسحاب اهانة لقرار القاضي
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7 - عاش شعب المغرب الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 07:37
الحمد لله أن الشعب عاق وفاق .عاق بمكر وخداع من يحكمه .
إمارة المؤمنين وضامن استقرار البلد وملك الفقراء... كلها شعارات كاذبة لم تعد تنفع مع هذا الجيل الثائر .شعارات زائفة سوقها الإعلام المغربي قنوات الصرف الصحي للجيل الفائت . لن تنفع مع هذا الجيل .
لدي إحساس أن كل مدن البلد ستخرج في مظاهرات في الأيام المقبلة .
للصبر حدود
أطلقو سراح المناضلين الشرفاء واعتقلو من نهبو الوطن ونهبو خيراثه .
عاش شعب المغرب
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8 - HAMID الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 07:38
Quelle justice : une vraie mascarade
L'état de la hogra c'est tout.
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-3
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