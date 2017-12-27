24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:28
|12:33
|15:07
|17:29
|18:50
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- إسبانيا تطلق سراح ثلاثة مغاربة موالين لـ"دأعش"
- مديرية الأمن تجدد "بطاقات التعريف" باعتماد تكنولوجيا المعلومات
- هذه تفاصيل "ترقيات قياسية" في صفوف 8644 موظفا للشرطة
- الرفع من واجب "تمبر" جواز السفر إلى 500 درهم
- فرنسا تفتح تحقيقا في قضية تلوث حليب للرضع
عدم التصريح بأموال الانتخابات يعيد ممتلكات السياسيين إلى الواجهة (5.00)
انسحاب جماعي لدفاع ومعتقلي الريف .. والنيابة: "خرق للقوانين" (5.00)
تساقطات مطرية وثلجية في الأفق .. والدفء يعقب الصقيع بالمملكة (5.00)
غياب الحاضنات يُسبب وفيات مواليد "خدّج" في مستشفى سطات (5.00)
طوكيو تلهم الرباط إحداث حافلات خاصة بالنساء لمكافحة العنف (5.00)
- "إصلاح الوظيفة" يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في نظام الأجور - (102)
- مديرية الأمن تجدد "بطاقات التعريف" باعتماد تكنولوجيا المعلومات - (99)
- الرفع من واجب "تمبر" جواز السفر إلى 500 درهم - (95)
- طوكيو تلهم الرباط إحداث حافلات خاصة بالنساء لمكافحة العنف - (79)
- حشود تطالب ببديل اقتصادي عاجل للفحم في "الجوهرة السوداء" - (76)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصر تشارك في مؤتمر التحكيم القانوني بالمغرب
وصل إلى المغرب، أمس الثلاثاء، الوفد القضائي المصري المشارك في الدورة الرابعة لمؤتمر القانون في الشرق الأوسط، الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 29 دجنبر الجاري بالعاصمة الرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس.
ووفق خبر صادر عن المكتب الإعلامي لسفارة مصر بالرباط، فقد كان في استقبال الوفد، الذي يرأسه المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، السفير المصري أشرف إبراهيم، وخالد الشرقاوي مستشار وزير العدل المغربي، ووفد من الوزارة، وسكرتير ثالث عمر شعيب من السفارة المصرية بالرباط.
ويرتقب أن يلقي المستشار أحمد أبو العزم، وفق المصدر ذاته، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار "التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وإفريقيا"، و"يتناول قضايا القضاء والتحكيم التجاري السعودي، والمرأة والقانون والقضاء، والتحكيم في مجال عقود التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، والتحكيم في عقود النقل والطاقة والغاز. كما يتناول الأعمال المصرفية والمالية والتأمين، واختلاف الثقافات وأثرها على أعمال التحكيم، إلى جانب التحكيم في قضايا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وواقع ومستقبل التحكيم في إفريقيا".
يذكر أن المؤتمر ينظم في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط من طرف مركز القانون السعودي للتدريب، بتعاون مع وزارة العدل المغربية، وبشراكة علمية مع جامعة السوربون، وجامعة روما 3، ومحكمة التحكيم التجاري الدولي في باريس كشريك للتحكيم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
3 تواريخ متميزة خلال النصف الثاني من شهر دجنبر 2017:
في يوم 16 دجنبر 2017 احتفلت بالذكرى 40 على إعلان الرباط الذي كان وراء خلق المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية (مقره ببيروت عاصمة لبنان).
في يوم 23 دجنبر 2017 استمتعت بخلاصات ندوة نظمت بالرباط بالقرب من مقر رئاسة النيابة العامة و محكمة الاستئناف و المجلس الأعلى للحسابات و مؤسسة وسيط المملكة من طرف نادي قضاة المغرب حول موضوع هام "ترشيد العمل القضائي المغربي".
ابتداءا من اليوم و إلى 29 دجنبر 2017 سأستمتع بما سيكتب حول أشغال المؤتمر الذي انطلق هذا الصباح بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط من طرف مركز القانون السعودي للتدريب، بتعاون مع وزارة العدل المغربية، وبشراكة علمية مع جامعة السوربون، وجامعة روما 3، ومحكمة التحكيم التجاري الدولي في باريس كشريك للتحكيم.
منذ 6 أبريل 2017 و أوراش إصلاح منظومة العدالة تعرف نشاط و حيوية في ظل وزارة أصبحت رزينة و نيابة عامة أصبحت مستقلة من السياسة و من تأثير رجال المال و الأعمال في يوم 07 أكتوبر 2017.