مصر تشارك في مؤتمر التحكيم القانوني بالمغرب

هسبريس من الرباط

وصل إلى المغرب، أمس الثلاثاء، الوفد القضائي المصري المشارك في الدورة الرابعة لمؤتمر القانون في الشرق الأوسط، الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 29 دجنبر الجاري بالعاصمة الرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس.

ووفق خبر صادر عن المكتب الإعلامي لسفارة مصر بالرباط، فقد كان في استقبال الوفد، الذي يرأسه المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، السفير المصري أشرف إبراهيم، وخالد الشرقاوي مستشار وزير العدل المغربي، ووفد من الوزارة، وسكرتير ثالث عمر شعيب من السفارة المصرية بالرباط.

ويرتقب أن يلقي المستشار أحمد أبو العزم، وفق المصدر ذاته، كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار "التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وإفريقيا"، و"يتناول قضايا القضاء والتحكيم التجاري السعودي، والمرأة والقانون والقضاء، والتحكيم في مجال عقود التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي، والتحكيم في عقود النقل والطاقة والغاز. كما يتناول الأعمال المصرفية والمالية والتأمين، واختلاف الثقافات وأثرها على أعمال التحكيم، إلى جانب التحكيم في قضايا المقاولات والإنشاءات الهندسية، وواقع ومستقبل التحكيم في إفريقيا".

يذكر أن المؤتمر ينظم في مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط من طرف مركز القانون السعودي للتدريب، بتعاون مع وزارة العدل المغربية، وبشراكة علمية مع جامعة السوربون، وجامعة روما 3، ومحكمة التحكيم التجاري الدولي في باريس كشريك للتحكيم.