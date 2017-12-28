نقابات عمالية ترفض مجالسة الوزير يتيم وتتهم الحكومة بـ"التلاعب"

هسبريس - عبد الرحيم العسري

علمت هسبريس أن مركزيات نقابية رفضت الجلوس مع وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، الذي كلفه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي للنظر في منهجية تدبير المفاوضات والملفات المطلبية المتراكمة منذ عهد الولاية الحكومية السابقة.

ووجه يتيم دعوة إلى كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلا أنه تفاجأ بجواب كتابي من لدن بعض المركزيات تعتذر عن الحضور لأن "الحكومة لا تتوفر على الإرادة السياسية لفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى نتائج، ويحدث القطيعة مع التجارب السابقة القائمة على الاحتواء وربح الوقت".

في السياق ذاته، قالت مراسلة وجهتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المسؤول الحكومي، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إنها تعتذر عن المشاركة في لقاءات الوزير وترفض "كل الأساليب الاحتوائية التي تنهجها الحكومة"، واتهمت المركزية النقابية العثماني بـ"تغليط الرأي العام والتلاعب بمصالح الشغيلة المغربية".

وخلافاً لمراسلة وزارة الشغل والإدماج المهني، أكد المكتب التنفيذي للـ"CDT" أن "الحوار الاجتماعي لم ينطلق بعدُ، حتى يتسنى لنا متابعته من قبل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية المعنية"، ولفتت إلى أن اللقاءات السابقة تظل في جوهرها "لقاءات شكلية، تفتقد لكل قواعد ومبادئ الحوار الاجتماعي المتعارف عليها وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خصوصا وأنها تتم دون جدول أعمال ودون خلاصات".

وترى النقابات أن المنهجية التي تقترحها الحكومة "فاشلة"، وقبل الجلوس إلى طاولة التفاوض وجب أولاً تنفيذ جميع الالتزامات السابقة المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، وسحب مشروع قانون الإضراب من مجلس المستشارين، على اعتبار أنه من "غير المعقول أن تفتح الحكومة حوارات وهذا القانون يناقش في البرلمان".

عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للنقابة ذاتها، أكد أن "خطوة الحكومة الجديدة لا فائدة منها وتروم فقط ربح الوقت"، وأشار في تصريح لهسبريس إلى أن "الحكومة منذ ست سنوات وهي تبحث عن منهجية للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين"، وأكد أن نقابته ستقاطع جميع الجلسات والمبادرات التي تروم "التلاعب وربح الوقت وفقط".

من جهته، استجاب الاتحاد المغربي للشغل، بشروط، لدعوة وزير الشغل والإدماج المهني، وقال الميلودي موخاريق في تصريح لهسبريس إن نقابته أرسلت ممثلين لحضور اللقاء "حتى لا يقال إن النقابات تعرقل حل قضايا الشغيلة".

وأورد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن "الحكومة منذ شهر أكتوبر الماضي وهي تناور في موضوع التفاوض حول الحوار الاجتماعي، وعندما استفاقت من سباتها ومررت قانون المالية، ارتأت الجلوس مع النقابات"، وأكد أن نقابته "لن توقع شيكاً على بياض للحكومة من أجل تحديد جدول أعمال على هواها".

وأضاف موخاريق أن النقابات تتشبث بجميع مطالبها و"لن تتنازل عن حماية الحريات النقابية وسحب أو تجميد مشروع قانون الإضراب الذي تريد الحكومة تمريره بطرق ملتوية، بالإضافة إلى التصدي للمطلب المشؤوم لأرباب العمل القاضي بمراجعة مدونة الشغل من أجل إدخال الهشاشة وتسهيل طرد العمال تحت يافطة المرونة"، بتعبيره.