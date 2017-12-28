24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2912:3415:0817:3018:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. رسالة خولة إلى سارق دراجتها (5.00)

  2. اعتقالات وقوانين تُقيد حرية "صاحبة الجلالة" بالمغرب في 2017 (5.00)

  3. "فيسبوكيون" يوصلون أربعينيا مفقودا بعائلته (5.00)

  4. الصين تجرب استخدام الهواتف النقالة كبطاقة هوية (5.00)

  5. نقابة "ميدي1 تيفي" تدعو إلى حل مشاكل القناة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | نقابات عمالية ترفض مجالسة الوزير يتيم وتتهم الحكومة بـ"التلاعب"

نقابات عمالية ترفض مجالسة الوزير يتيم وتتهم الحكومة بـ"التلاعب"

نقابات عمالية ترفض مجالسة الوزير يتيم وتتهم الحكومة بـ"التلاعب"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:00

علمت هسبريس أن مركزيات نقابية رفضت الجلوس مع وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، الذي كلفه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي للنظر في منهجية تدبير المفاوضات والملفات المطلبية المتراكمة منذ عهد الولاية الحكومية السابقة.

ووجه يتيم دعوة إلى كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلا أنه تفاجأ بجواب كتابي من لدن بعض المركزيات تعتذر عن الحضور لأن "الحكومة لا تتوفر على الإرادة السياسية لفتح حوار اجتماعي حقيقي يفضي إلى نتائج، ويحدث القطيعة مع التجارب السابقة القائمة على الاحتواء وربح الوقت".

في السياق ذاته، قالت مراسلة وجهتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المسؤول الحكومي، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إنها تعتذر عن المشاركة في لقاءات الوزير وترفض "كل الأساليب الاحتوائية التي تنهجها الحكومة"، واتهمت المركزية النقابية العثماني بـ"تغليط الرأي العام والتلاعب بمصالح الشغيلة المغربية".

وخلافاً لمراسلة وزارة الشغل والإدماج المهني، أكد المكتب التنفيذي للـ"CDT" أن "الحوار الاجتماعي لم ينطلق بعدُ، حتى يتسنى لنا متابعته من قبل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية المعنية"، ولفتت إلى أن اللقاءات السابقة تظل في جوهرها "لقاءات شكلية، تفتقد لكل قواعد ومبادئ الحوار الاجتماعي المتعارف عليها وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، خصوصا وأنها تتم دون جدول أعمال ودون خلاصات".

وترى النقابات أن المنهجية التي تقترحها الحكومة "فاشلة"، وقبل الجلوس إلى طاولة التفاوض وجب أولاً تنفيذ جميع الالتزامات السابقة المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، وسحب مشروع قانون الإضراب من مجلس المستشارين، على اعتبار أنه من "غير المعقول أن تفتح الحكومة حوارات وهذا القانون يناقش في البرلمان".

عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للنقابة ذاتها، أكد أن "خطوة الحكومة الجديدة لا فائدة منها وتروم فقط ربح الوقت"، وأشار في تصريح لهسبريس إلى أن "الحكومة منذ ست سنوات وهي تبحث عن منهجية للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين"، وأكد أن نقابته ستقاطع جميع الجلسات والمبادرات التي تروم "التلاعب وربح الوقت وفقط".

من جهته، استجاب الاتحاد المغربي للشغل، بشروط، لدعوة وزير الشغل والإدماج المهني، وقال الميلودي موخاريق في تصريح لهسبريس إن نقابته أرسلت ممثلين لحضور اللقاء "حتى لا يقال إن النقابات تعرقل حل قضايا الشغيلة".

وأورد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن "الحكومة منذ شهر أكتوبر الماضي وهي تناور في موضوع التفاوض حول الحوار الاجتماعي، وعندما استفاقت من سباتها ومررت قانون المالية، ارتأت الجلوس مع النقابات"، وأكد أن نقابته "لن توقع شيكاً على بياض للحكومة من أجل تحديد جدول أعمال على هواها".

وأضاف موخاريق أن النقابات تتشبث بجميع مطالبها و"لن تتنازل عن حماية الحريات النقابية وسحب أو تجميد مشروع قانون الإضراب الذي تريد الحكومة تمريره بطرق ملتوية، بالإضافة إلى التصدي للمطلب المشؤوم لأرباب العمل القاضي بمراجعة مدونة الشغل من أجل إدخال الهشاشة وتسهيل طرد العمال تحت يافطة المرونة"، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - بدون ش الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:14
سبحان الله هد الوزير شعبيته عند المغاربة اقل من1%
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
104
2 - أيوب المغربي الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:15
ناس عاد قطر بهم السقف يضحكون على جهابدة المناضلين في النقابات
يلعبون بكم ويحتقرونكم لأنكم أصبحتم مثلهم تنشدون رضى النظام عنكم وتقفون طوابير على موائده علكم تفوزون ببعض الفتات من بقايا طعامه
الطبقة الشغيلة كفرت بكم كما كفرت بأحزابكم وحكومتكم ونظامكم الذي تعبدون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
3 - كاره المنافقين الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:25
عنداك ما تصرفوش بحال هدا الاسلوب ملي تبدل الحكومة. ليس في المغرب احزاب و لا حكومات. هناك فيية مستفيدة و عايلات تحكم في كل شيي و متواجدة حتي في النقابات.... ما تعولوش علي الديموقراطية. كل واحد ايعول علي راسو. راسو... في دولة الامتيازات و العايلات... كل واحد ايضرب علي راسو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
4 - عبدو الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:30
منذ ان وعيت على الدنيا وهاته اللعبة بين وزير الشغل و النقابات العمالية مستمرة و بدون حلول تغيرت الوجوه راح من راح و أتى من أتى ومازال الوضع كما هو عليه حتى لو غيرنا الكراسي يعني لو راح وزير الشغل لمكاتب النقابات و أتينا بفرد من النقابة ليصبح وزير الشغل ستبقى دار لقمان على حالها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
5 - Ossama الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:35
لا فائدة ترجى من النقابات المتواطءة ..ولا من زعيم الباجدة يتيم الدي باع نضاله بدراهم معدودة ونسي أنه كان بالامس القريب يرافع عن البروليتاريا المغبونة في هدا البلد المنافق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
6 - سعد الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:40
لقدوصل السيل الزبى الفقراصبح هو سيد الموقف نحن اصحاب السلاليم الدنيا اقسم بالله اننا اصبحنا محتارين كيف لاجر كافي لاسبوع و نتحدث عن الكرامة و عزة النفس؟؟؟ كيف ستكون نفسية هذاالموظف ؟؟؟ الحصول الله ادير شيتويل دالخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
7 - حاميدو الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:47
لا الحكومة ولا النقابات كلهم قنافذ بأشواك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
8 - مواطن الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:51
هناك أناس حينما كانوا طلبة او أساتذة كانوا يظهرون رغبة كبيرة في الدفاع على حقوق العمال والمواطنين بشكل عام لكنهم لما أصبحوا وزراء نسوا المبادي ء والقمار التقدمية التي كانوا يظهرونها وتلددوا بحلاوة السلطة والجلوس على الكراسي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
9 - زكرياء اءيت الطالبي الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:25
منذ وصولها الحكومة في نهاية سنة ٢٠١١ عقب اءحداث الربيع العربي التي عصفت بالرءييس التونسي زين العابدين بن علي والرءييس المصري حسني مبارك وبعدهم العقيد معمر القذافي و الرءييس اليمني علي عبد الله صالح اللذان تم اغتيالهما بنفس الطريقة واءلى حدود كتابة هذه السطور، لم تقم حكومة عبد الاءله اءبن كيران وبعده سعد الدين العثماني اءلا بضرب القدرة الشراءية للمواطن المغربي البسيط عبر تخليها عن دعم البنزين والغازوال اللذان كانا يدعمان من طرف La Caisse de Compensation صندوق المقاصة..هذا بالاءضافة اءلى اللجوء اءلى اقتطاع مبالغ مهمة من اءجور الموظفين تحت ذريعة اءنقاذ صندوق التقاعد....وفي نفس الوقت قامت حكومة حزب العدالة والتنمية بمراكمة الثروة وخصوصا الوزراء والبرلمانيين واءعضاء المكتب السياسي وحتى اءفراد العاءلة.....لا تنتظروا اءخواني المغاربة اءية زيادة في الاءجور من حكومة لا تفكر اءلا في نفسها و يبقى المواطن البسيط يصارع من اءجل البقاء وتوفير لقمة العيش......والاءمثلة كثيرة على فشل هذه الحكومة واءخرها المعتقلون السياسيون للحسيمة الذين يقبعون في السجون ظلما وعدوانا + اءمراءة ماتت في الصويرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
10 - marocain الخميس 28 دجنبر 2017 - 13:36
واش النقابة لي تشد المنحة من الدولة غتدافع على الاجير؟ نفس السيناريو مند عقود خلت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
11 - يوسف الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:07
اي حوار وأي اجتماع تتحدثون عنه الحكومة بارعة في الاستطلاعات ونهب جيوب الفقراء متواطئ مع خونة النقابات، قد احدثكم إذا كنتم تتحدثون عن حوار تفكيري مجتمعي يؤدي إلى مزيد من البؤس والحرمان. لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
12 - مستخدم سلاوي الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:09
كلام موزون لموخاريق هاذ الحكومة تغني الغني و تفقر الفقير الله ييخد الحق فيهم و نحن معك و الناضل الشهم القوي يا موخاريق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
13 - ميمون الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:18
المغربي مازال ما بغاش يفهم...
يخص نزول قوي للشارع...
نزول واضح الاهداف...
بعيد عن السياسة...
اجتماعي محض...
نريد زيادات هامة في الاجور توازي قراراتكم الكارثية...
النزول يكون محدد التاريخ...
غير محدد التوقف عنه بتاريخ وإنما بتحقق الاهداف...
المطالب جامعة ولا تهم فئات خاصة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
14 - ABC الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:39
غريب عندما ارى ملامح وجه هد المخلوق اشعر بالغثيان مامرتاحش ليه لا اعرف لماد؟ زعما هد غايضبر ويدافع على فرص الشغل للمواطنين ؟ هو شاد بلا صطو والتقاعد صحيحة عندو مضمونة الباقي ياكل الهرمكة في الشارع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - حلاق بن احمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:40
ان الشغل فيه اليتيم والحق
ففي محكمة بن احمد الابتدائية جميع القضايا تخضع لرشوة من طرف المحامين الى القضاة و المحكمة من كبيرها لصغيرها وحرمان اصحاب الحق من حقهم
اين وزير العدل اولا قبل وزير الشغل ..............................................................................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - عبد الله الخميس 28 دجنبر 2017 - 14:56
ليس هناك نية لاصلاح عيش المواطن البسيط، لا من جهة الحكومة ولا من جهة النقابات، انهم وجهان لنفس العملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - مواطن الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:17
مدا.ينتضر.الموضف.او.الاجير
منحكومت.للباجدا.انهم.قد.زادو.في.البترول.
وبه.زادوا.في.كل.المواد.وحتى.الطريق.ها.انت.
سوف.تادي.عنها.رغما.عنك.مدا.تريد.بعد.
انهم.يفهمون.جيدا.العبة.من.الواجب.ان.توزع.
الاضوار.بين.النقابة.والحكومة.حتى.تقول.
الدول.بان.حكومت.المغرب.لها.خيال.يتبعها.
يسما.النقبة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - Nizar الخميس 28 دجنبر 2017 - 15:36
سبق ان قلتها واقولها الف مرة فاقد الشئ لا يعطيه نقابات اليوم اسود بلا انياب فقط الزهير يجب ان تعرف كل المركزيات النقابية فقدت قواعدها نتيجة لسوء التدبير واقصاء قواعدها من الاطلاع على مايدور من الحوارات مع الحكومة كان ايجابيا او سلبيا ويفضلون الصمت تم ان مجمل المركزيات يناقشون من منطق ضعف نحن في ولاية الحكومة الثانية ولا شئ تحقق الى حد هده السطور اساليب الحكومة فقط اليات الحوار واسلوب الحوار ومنهج الحوار وتقافة الحوار وطريقة الحوار مند الحكومات السابقة ولم تتحقق هده الاليات ههههه بحال شيواحد مربي القرد اكضحك عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - إخ ثم إخ الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:04
اصبح الحوار الاجتماعي عرس لتفريخ لجن يتم اعادة تقسيمها للبحث عن مشاكل الطبقة العاملة وبعده تكون لجن جديدة تقسم الى لجينات تقوم باعادة النظر بما قامت به اللجن الام ومن اجل ذلك تشكل لجينات مصغرة. وهكذا حتى تنتهي ولاية الحكومة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - chouaib الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:41
النقابات اكبر مخرب لطبقة العاملة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - عبدالحق الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:45
جميع النقابات بالمغرب ليس لها اي دور ماهي إلا مسرحية كوميدية لا تغني ولا تشبع من جوع ونحن نعلم أن النقابة النزيهة و الحرة تكون مثل الفأر مع القط
ونحن لا حضنا في الحكومة السابقة كانوا يأكلون الحلوى فيما بينهم
هنا يتضح أنها مسرحية بعنوان الضحية هي الطبقةالعاملة
ولا ننسى اعمار النقابيين التي تجاوزت 70 و80 على ما أظن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - مواطن غيور على دينه ووطنه الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:31
اين هو النضال والتعبئة الشاملة والاضراب المفتوح ام انكم تخليتم عن كل هذا حتى اصبحتم اضحوكة بمبارزتكم الحكومة عبر الصحافة . لقد فقدتم كل شئ بدءا من روح النضال والشعبية حتى اصبحنا نشك في صدقيتكم ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - بودواهي الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:44
لقد وصل الوضع الإجتماعي للمغاربة إلى أقصى الحضيض حيث اتسعت رقعة الفقر و الحاجة لتشمل أغلب فئات الطبقة الوسطى و لتصبح الحياة عند الغالبية الكبرى للمغاربة قاسية جدا و على كل المستويات ....
أن المسؤول الأول و الأخير على هكذا وضع مقيت و فضيع هي الحكومة الأولى و الثانية لحزب العار العدالة و التنمية. ...دون أن ننسى هدا الموقف اللامسؤول و هدا الاجترار اللامعقول للنقابات و سكوتها المشبوه اتجاه الوضع و في تعاطيها الخياني التراجعي مع قضايا الشغيلة .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - ريان ارفود الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:45
المتضررالاول من كل هذه التلاعبات هم عمال الجماعات المحلية اصحاب السلاليم الدنيا فعلى هذه الفئة ان تنتفض ضد الحكرة ضد التهميش ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.