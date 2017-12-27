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الرئيسية | مجتمع | "شهيدا الفحم" ينفضان الغبار عن مطاب التنمية بالجوهرة السوداء

"شهيدا الفحم" ينفضان الغبار عن مطاب التنمية بالجوهرة السوداء

"شهيدا الفحم" ينفضان الغبار عن مطاب التنمية بالجوهرة السوداء
هسبريس – محمد بلقاسم
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:00

أعادت حادثة مصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم في مدينة جرادة، تطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة، المشاكل التي يعاني منها الإقليم إلى الواجهتين البرلمانية والحكومية في تعاطيهما مع فواجع المغاربة.

وفي الوقت الذي تستعد فيه العديد من الفرق البرلمانية للقيام بالعديد من المبادرات التشريعية، منها مهمة استطلاعية إلى إقليم جرادة للوقوف على مشاكل "الساندريات"، واستدعاء وزيري الطاقة والمعادن والداخلية، يطرح التساؤل حول قدرة السياسة العمومية على توفير العيش الكريم للمغاربة في المناطق المهمشة.

ياسين دغو، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن دائرة جرادة، قال إن مطالب ساكنة جرادة "هي حقوق دستورية مشروعة وبسيطة لا تتجاوز سقف التوزيع العادل للتنمية"، مضيفا أن "إقليم جرادة ظل دائما خارج الخطط التنموية الكبرى للحكومة؛ ما جعل شبابنا عرضة للبطالة الإجبارية المستمرة في ظل غياب بنية تحتية تشجع على الاستثمار، خاصة بعد تخلي الحكومة عن تنفيذ الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية التي تلت إغلاق شركة المفاحم".

واعتبر البرلماني الاستقلالي، في تصريح لهسبريس، أنه "من غير المعقول ولا المقبول أن تصل فواتير الماء والكهرباء أرقاما قياسية وكأننا في الدار البيضاء أو الرباط"، داعيا "وزير الطاقة والمعادن إلى أن يزور مستعجلا الإقليم رفقة أعضاء الحكومة للاطلاع عن قرب عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم والقدرة الشرائية المتدهورة لساكنته التي عانت في صمت وصبر حتى وصلت حدا لا يطاق".

دغو قال في هذا الصدد إنه "لا جواب شاف وكاف على هذا الحراك الذي جاء بعد أن وصلت الأزمة حد الاختناق إلا ببرامج حكومية مستعجلة وأفقية للنهوض بالإقليم"، داعيا إلى "تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل للشباب الذي نخرته البطالة التي تعتبر الأعلى وطنيا".

"ننتظر لقاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، خاصة الطاقة والمعادن والاستثمار والصحة، لمدارسة سبل تسريع وتيرة التنمية بالإقليم"، يقول البرلماني دغو الذي أعلن أن "الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع"، موردا أن "دور المنتخبين حول ما يعيشه الإقليم قاموا به ونبهوا الحكومة مرارا عبر الآليات القانونية المتاحة إلى خطورة الأوضاع".

وأكد المتحدث في هذا السياق أن "وفاة شهيدي لقمة الخبز المر تحت عمق 80 مترا في الساندرية، مدعاة لخجل الحكومة والتصريح بفشلها في تنمية جزء من الوطن في إطار تحقيق العدالة المجالية التي دعا إليها الملك"، محذرا من "غياب فرص العمل الكريم لشباب الإقليم مثل باقي شباب المغرب؛ وهو الأمر الذي يسائل الحكومة التي تترك أبناءنا يخاطرون بأنفسهم من أجل تحصيل لقمة العيش، فجرادة إقليم مغربي كطنجة والرباط، ومواطنوه مسالمون يحبون وطنهم وملكهم إلا أن أوضاعهم تصل حد الحكرة"، بتعبير البرلماني الاستقلالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - هشام الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:20
أين رئيس الحكومة من كل هذا الذي يحدث في جرادة؟! لماذا لم يكلف نفسه زيارة الإقليم بعد الفاجعة التي ألمت به؟!
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29
2 - عبد الحق الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:21
وتستمر معانات الشعب المغربي مصيبة تتبع أختها الريف صويرة جرادة والمسؤولين في سبات عميق مشغولون بالتقاعد المريح وعطايا الدولة لشراء صمتهم ألا لعنة الله على الظالمين
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43
3 - Amine الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:25
إن لم تتحرك الدولة لتفعيل مشاريع تنموية في كافة الجهات بشكل متساو ويلبي حاجيات المواطنين، وينقص من البطالة، فسوف تستمر الاحتجاجات البارحة سيدي افني والحسيمة واليوم جرادة وربما غدا مكناس أو سيدي قاسم أو آسفي ...

فلتتحركوا قليلا أيها المسؤولون .
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21
4 - محمد بوزبيطة تطاون الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:25
في البرلمان المغربي الدفاع عن حقوق المواطن غالبا ما ياتي بعد الفاجعة وبعد فواة الاوان وبمجرد ان يتناسى الشعب الكارثة التي كرت بالمواطني ينسى البرلمانيون وجود مواطنين بهذا الوطن ويعودون الى جمع المال والصراع على المراكز اللهم اغثتا الشعب اليوم يعيش على صفيح ساخن فالكل يعاني من البطالة والفقر وضياع حقوق المواطنة حذاري من انفجار القنبلة الموقوتة حينعا لن ينفع الندم
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13
5 - جريء الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:28
الحكومة غير مهتمة. و لقد وجدت الحل في الرفع من اجور البوليس لمرات متتالية.
انا لست ضد رجال الامن، بصحتهوم، لكن الزيادات المتسارعة ليس لسود عيونهم، لكن لتركيع الشعب بالهراوات فقط.
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15
6 - رشيد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:31
تحية لصاحب الرسم الساخر...
تعبير قاسي جدا جدا
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16
7 - khalid oueld abdellah الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:45
la mine de Jerada a tué et continue de tuer les travailleurs depuis des décennies

que l'argent gagné sur cette terre pendant des années et des années soit reparti équitablement sur le peuple qui mérite : construire des projets faire travailler la population locale...

le décors a changé mais les acteurs sont les memes, les suceurs de sang sont toujours dans les commandes...

que Dieu yarham aljami3

Salam ma ville natale
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7
8 - مرتن بري دو كيس الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:48
هذي غي جرادة آ السي دغو...وفين تيولي.تويسيت. احفير.عين بني مطهر.تندرارة.بوعرفة فجيج....ااشرق منطقة منسية...المغرب هو طنجة الدار اابيضاء .والقنيطرة...منطقة الشرق كانت خدامة مزيان .وشبابها عايش مليح مع التراباندو مع الجزاءريين..ومليلية. كاشي تسد..و اليوم كثرت السرقة والتشرميل.بسبب كذب حكومة التوالي..غادي نديرو لكم ..غاديي نخدموا لكم..غي الهدرة وبلا ....بﻻ والكذب ..لما كان صاحب الجلالة يزور وجدة من الوقت للوقت كانوا يبينوا شوية حنة يدهم ...ملي مبقاش يجي صاحب الجلالة
حتى اامشاريع اللي اعطى الانطلاقة اديالهم ميكو عليهم.....ورجعت المنطقة الشرقية كما كانت تسمى "المغرب الغير النافع" واخة ولادها رجال ويخدموا فاش اما كان.
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16
9 - ال الرقم 3 الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:00
هدا ما نتمناه!!! الغضب و الثورة الحقيقية للشعب المغربي .... رَآه لا شي سوف تاخدوه هبائا .... لابد من ثورة لإزالة النضام و طرد خارج الوطن جميع المفسدين
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4
10 - كريم من جرادة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:04
الطنز هذا . الأباطرة ديال الشاربون فالمدينة والمسؤولين على الكارثة راهم يدافعو على الشعب .... سبحان الله لا يسعني الا أن أقول : ان لم تستحي فقل ما شئت.
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3
11 - ossama الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:06
"يقتل القتيل ويسير في جنازته" للعلم لهذا العضو وعائلته ابار للفحم "سندريات" في مدينة جرادة ...العمال ينقبون على الفحم بوسائلهم البدائية و يستخرجونه وينقلوه ويغربلونه ثم يضعونه في اكياس خاصة كل هذا اعتمادا على انفسهم لياتي في الاخير هذا البرلماني ليشتري هذه الاكياس ويبيعها الى الشركات والخواص لانه يمتلك رخصة بينما العامل الذي استخرج الفحم وعرض نفسه للموت ليس له الحق في تسويق بضاعته مباشرة الى الشركات .
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5
12 - اجي انقول لك الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:12
Jaimerai dire au n0 7 que la mine de jerada n a jamais éte beneficiere et pour cause des greves et des voleurs depuis la direction jusqu aux
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0
13 - قرابين الكرامةولقمةالعيش الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:36
‎بل إن شهيدي الفحم و قبلهما شهيدات الدقيق في الصويرة و الشهيد محسن فكري لم ينفضوا الغبار عن مطالب الشعب المغربي الكادح في التنمية بل أصبحوا مثل القرابين إن صح هذا التعبير يقدمون على مدبح الحرية و الكرامة و العزة و العدالة الاجتماعية المهدورة في المغرب الأبي و المغتصبة حقوق أبناءه من كبار الجلادين و المستبدين و الفاسدين و المفسدين و حيتانهم و ديناصوراتهم مصاصي قوت الشعب و ناهبي المال العام و ألمعطلين (بكسر الطاء و اللام) لقطار التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و الحقوقية في مغرب الألفية الثالثة و المثقلين لكواهل الكادحين المغاربة بسياسات التفقير و التجويع و القهر و التراجع اللاشعبية. ‎
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1
14 - جرادي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:39
كنت تلميذا في الثانوي حين كنت اسمع عن مخطط التنمية لمدينة جرادة الذي كنت اسمع انه صُودق عليه وانتضر الإنجاز فافاجأ بعد سنين بدراسة مخطط التنمية والمصادقة عليه فتوالت السنين وخرجنا من مدينتنا وحصلنا على عمل وتزوجنا واطفالنا الْيَوْمَ سيسمعون نفس الموال عن مدينة آبائهم وأجدادهم
كانت حياتنا في جرادة في انتضار الْيَوْمَ الموعود الذي لم يكتب ان يوجد أصلا فعلمت بعد سنين ان هاته المسرحية كانت خطة ممنهجة لتخريب المدينة التي أحببناها كثيرا ويألمنا كثيرا وضعها الحالي بعد كل الامجاد
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15 - حناق الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:44
دولة طحن مو اش بغيتو مزال
وعيق يا راس لبريق
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16 - جرادة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:53
السي دغو اعلاش متكونش صريح مع ناس جرادة واتقولهم اسماء الاباطرة اللي جمعو ثروة من وراء دماء الشباب ؟؟؟؟؟
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17 - محلل فوق العادة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:56
ما اثار غضبي واشمازازي هو تصريح سيادة الوزير الاول بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث الماساوي . تقرير هذه اللجنة سينتهي الى هذه النقط.
1 الشابين يعملا بدون ترخيص
2 الشابين يعملان في منجم مقفول
3 الشابين يعملان بدون وسائل الحماية الامنية الضرورية
4 الدولة غير مسؤولة عن وفاتهما
هذه هي الاستنتاجات وبالتالي يطوى الملف . اما في الدول التي تحترم نفسها تشكل خلية ازمة في اول حادث ويعهد اليها كشف الاسباب و بلورة الحلول لتفادي وقوع حوادث مماثلة ولو تطلب الامر حراسة المناجم ليلا ونهارا ...هذا فضلا عن ايجاد فرص للعمل بديلة ......
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18 - Tanzanien الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:57
Tout LR Maroc est jarada nom de dieu vous attendez vos droit qui descend du ciel ou quoi.
Demandez hurlait et si il le faut tapez pour avoir vos droit car le makhzen a peur quand il vol les marocains comme un seul hommes et comme en 2012taza avant ghaza
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19 - Chahlal n الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:01
اخواني ليكن في علمكم انه بينكم اناس ذكرتهم هذه الفاجعة في ذويهم . اننا نعدب من جديد.
لما فقدت اخي في 1991 ،جاءت الشرطة" المخزن" وهددتنا لنقول من قتل اخي في الساندرية ، كان عمري 16 ربيعا، اتركونا اليوم نصدح ونقول انتم من قتلتموهم.
اذن ورءفا بشابابنا لا تشتتو امركم بكثرة المطالب حتى يذهب حراككم هباءا، نحن لا نريد لا تعويض ولا شيء .
طالبوا ببديل اقتصادي ومحاسبة الفاسدين ليطبق قانون من اين لك هذا .
مطلبين لا غير ، نحن رزينا ولا نريد لاحد من اليوم ان يعيش ما عشناه هذه امنيتي .
حافظوا على الامن لا نريد تكسير ولو زجاجة.
كونوا حظاريين .فالعالم ينظر اليكم .
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20 - سعيد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:05
مابقا مايتقال مني وصلت لهذا الحد ،ماعدنا لا حرب ولا والو وصلنا المجاعا الله يستر وصافي
أين الملك من كل هذا الذي يحدث في جرادة؟!؟!؟! لماذا لم يكلف نفسه زيارة الإقليم ؟!؟!؟!؟!
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21 - مفكر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:07
المغرب ليس فقط طنجة الدار البيضاء مراكش، انظروا لحال فاس ومكناس، آسفي القنيطرة، الراشيدية تنغير، البير الجديد أزمور، الصويرة سيدي قاسم، اصبحت التنمية غير متساوية البثة. تمشي لمدينة يجيبلك الله راك في أوروبا وتمشي للثانية كتبان ليك راك في غينيا.
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22 - مواطن فقير الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:25
حتى يموت الميت ويطوالووووو رجليه ....
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