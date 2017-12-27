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كُتّاب وآراء
"شهيدا الفحم" ينفضان الغبار عن مطاب التنمية بالجوهرة السوداء
أعادت حادثة مصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم في مدينة جرادة، تطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة، المشاكل التي يعاني منها الإقليم إلى الواجهتين البرلمانية والحكومية في تعاطيهما مع فواجع المغاربة.
وفي الوقت الذي تستعد فيه العديد من الفرق البرلمانية للقيام بالعديد من المبادرات التشريعية، منها مهمة استطلاعية إلى إقليم جرادة للوقوف على مشاكل "الساندريات"، واستدعاء وزيري الطاقة والمعادن والداخلية، يطرح التساؤل حول قدرة السياسة العمومية على توفير العيش الكريم للمغاربة في المناطق المهمشة.
ياسين دغو، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن دائرة جرادة، قال إن مطالب ساكنة جرادة "هي حقوق دستورية مشروعة وبسيطة لا تتجاوز سقف التوزيع العادل للتنمية"، مضيفا أن "إقليم جرادة ظل دائما خارج الخطط التنموية الكبرى للحكومة؛ ما جعل شبابنا عرضة للبطالة الإجبارية المستمرة في ظل غياب بنية تحتية تشجع على الاستثمار، خاصة بعد تخلي الحكومة عن تنفيذ الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية التي تلت إغلاق شركة المفاحم".
واعتبر البرلماني الاستقلالي، في تصريح لهسبريس، أنه "من غير المعقول ولا المقبول أن تصل فواتير الماء والكهرباء أرقاما قياسية وكأننا في الدار البيضاء أو الرباط"، داعيا "وزير الطاقة والمعادن إلى أن يزور مستعجلا الإقليم رفقة أعضاء الحكومة للاطلاع عن قرب عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم والقدرة الشرائية المتدهورة لساكنته التي عانت في صمت وصبر حتى وصلت حدا لا يطاق".
دغو قال في هذا الصدد إنه "لا جواب شاف وكاف على هذا الحراك الذي جاء بعد أن وصلت الأزمة حد الاختناق إلا ببرامج حكومية مستعجلة وأفقية للنهوض بالإقليم"، داعيا إلى "تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل للشباب الذي نخرته البطالة التي تعتبر الأعلى وطنيا".
"ننتظر لقاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، خاصة الطاقة والمعادن والاستثمار والصحة، لمدارسة سبل تسريع وتيرة التنمية بالإقليم"، يقول البرلماني دغو الذي أعلن أن "الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع"، موردا أن "دور المنتخبين حول ما يعيشه الإقليم قاموا به ونبهوا الحكومة مرارا عبر الآليات القانونية المتاحة إلى خطورة الأوضاع".
وأكد المتحدث في هذا السياق أن "وفاة شهيدي لقمة الخبز المر تحت عمق 80 مترا في الساندرية، مدعاة لخجل الحكومة والتصريح بفشلها في تنمية جزء من الوطن في إطار تحقيق العدالة المجالية التي دعا إليها الملك"، محذرا من "غياب فرص العمل الكريم لشباب الإقليم مثل باقي شباب المغرب؛ وهو الأمر الذي يسائل الحكومة التي تترك أبناءنا يخاطرون بأنفسهم من أجل تحصيل لقمة العيش، فجرادة إقليم مغربي كطنجة والرباط، ومواطنوه مسالمون يحبون وطنهم وملكهم إلا أن أوضاعهم تصل حد الحكرة"، بتعبير البرلماني الاستقلالي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
فلتتحركوا قليلا أيها المسؤولون .
انا لست ضد رجال الامن، بصحتهوم، لكن الزيادات المتسارعة ليس لسود عيونهم، لكن لتركيع الشعب بالهراوات فقط.
تعبير قاسي جدا جدا
que l'argent gagné sur cette terre pendant des années et des années soit reparti équitablement sur le peuple qui mérite : construire des projets faire travailler la population locale...
le décors a changé mais les acteurs sont les memes, les suceurs de sang sont toujours dans les commandes...
que Dieu yarham aljami3
Salam ma ville natale
حتى اامشاريع اللي اعطى الانطلاقة اديالهم ميكو عليهم.....ورجعت المنطقة الشرقية كما كانت تسمى "المغرب الغير النافع" واخة ولادها رجال ويخدموا فاش اما كان.
كانت حياتنا في جرادة في انتضار الْيَوْمَ الموعود الذي لم يكتب ان يوجد أصلا فعلمت بعد سنين ان هاته المسرحية كانت خطة ممنهجة لتخريب المدينة التي أحببناها كثيرا ويألمنا كثيرا وضعها الحالي بعد كل الامجاد
وعيق يا راس لبريق
1 الشابين يعملا بدون ترخيص
2 الشابين يعملان في منجم مقفول
3 الشابين يعملان بدون وسائل الحماية الامنية الضرورية
4 الدولة غير مسؤولة عن وفاتهما
هذه هي الاستنتاجات وبالتالي يطوى الملف . اما في الدول التي تحترم نفسها تشكل خلية ازمة في اول حادث ويعهد اليها كشف الاسباب و بلورة الحلول لتفادي وقوع حوادث مماثلة ولو تطلب الامر حراسة المناجم ليلا ونهارا ...هذا فضلا عن ايجاد فرص للعمل بديلة ......
Demandez hurlait et si il le faut tapez pour avoir vos droit car le makhzen a peur quand il vol les marocains comme un seul hommes et comme en 2012taza avant ghaza
لما فقدت اخي في 1991 ،جاءت الشرطة" المخزن" وهددتنا لنقول من قتل اخي في الساندرية ، كان عمري 16 ربيعا، اتركونا اليوم نصدح ونقول انتم من قتلتموهم.
اذن ورءفا بشابابنا لا تشتتو امركم بكثرة المطالب حتى يذهب حراككم هباءا، نحن لا نريد لا تعويض ولا شيء .
طالبوا ببديل اقتصادي ومحاسبة الفاسدين ليطبق قانون من اين لك هذا .
مطلبين لا غير ، نحن رزينا ولا نريد لاحد من اليوم ان يعيش ما عشناه هذه امنيتي .
حافظوا على الامن لا نريد تكسير ولو زجاجة.
كونوا حظاريين .فالعالم ينظر اليكم .
أين الملك من كل هذا الذي يحدث في جرادة؟!؟!؟! لماذا لم يكلف نفسه زيارة الإقليم ؟!؟!؟!؟!