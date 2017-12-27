"شهيدا الفحم" ينفضان الغبار عن مطاب التنمية بالجوهرة السوداء

هسبريس – محمد بلقاسم

أعادت حادثة مصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم في مدينة جرادة، تطلب انتشال جثتيهما أكثر من 36 ساعة، المشاكل التي يعاني منها الإقليم إلى الواجهتين البرلمانية والحكومية في تعاطيهما مع فواجع المغاربة.

وفي الوقت الذي تستعد فيه العديد من الفرق البرلمانية للقيام بالعديد من المبادرات التشريعية، منها مهمة استطلاعية إلى إقليم جرادة للوقوف على مشاكل "الساندريات"، واستدعاء وزيري الطاقة والمعادن والداخلية، يطرح التساؤل حول قدرة السياسة العمومية على توفير العيش الكريم للمغاربة في المناطق المهمشة.

ياسين دغو، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن دائرة جرادة، قال إن مطالب ساكنة جرادة "هي حقوق دستورية مشروعة وبسيطة لا تتجاوز سقف التوزيع العادل للتنمية"، مضيفا أن "إقليم جرادة ظل دائما خارج الخطط التنموية الكبرى للحكومة؛ ما جعل شبابنا عرضة للبطالة الإجبارية المستمرة في ظل غياب بنية تحتية تشجع على الاستثمار، خاصة بعد تخلي الحكومة عن تنفيذ الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية التي تلت إغلاق شركة المفاحم".

واعتبر البرلماني الاستقلالي، في تصريح لهسبريس، أنه "من غير المعقول ولا المقبول أن تصل فواتير الماء والكهرباء أرقاما قياسية وكأننا في الدار البيضاء أو الرباط"، داعيا "وزير الطاقة والمعادن إلى أن يزور مستعجلا الإقليم رفقة أعضاء الحكومة للاطلاع عن قرب عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم والقدرة الشرائية المتدهورة لساكنته التي عانت في صمت وصبر حتى وصلت حدا لا يطاق".

دغو قال في هذا الصدد إنه "لا جواب شاف وكاف على هذا الحراك الذي جاء بعد أن وصلت الأزمة حد الاختناق إلا ببرامج حكومية مستعجلة وأفقية للنهوض بالإقليم"، داعيا إلى "تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل للشباب الذي نخرته البطالة التي تعتبر الأعلى وطنيا".

"ننتظر لقاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، خاصة الطاقة والمعادن والاستثمار والصحة، لمدارسة سبل تسريع وتيرة التنمية بالإقليم"، يقول البرلماني دغو الذي أعلن أن "الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع"، موردا أن "دور المنتخبين حول ما يعيشه الإقليم قاموا به ونبهوا الحكومة مرارا عبر الآليات القانونية المتاحة إلى خطورة الأوضاع".

وأكد المتحدث في هذا السياق أن "وفاة شهيدي لقمة الخبز المر تحت عمق 80 مترا في الساندرية، مدعاة لخجل الحكومة والتصريح بفشلها في تنمية جزء من الوطن في إطار تحقيق العدالة المجالية التي دعا إليها الملك"، محذرا من "غياب فرص العمل الكريم لشباب الإقليم مثل باقي شباب المغرب؛ وهو الأمر الذي يسائل الحكومة التي تترك أبناءنا يخاطرون بأنفسهم من أجل تحصيل لقمة العيش، فجرادة إقليم مغربي كطنجة والرباط، ومواطنوه مسالمون يحبون وطنهم وملكهم إلا أن أوضاعهم تصل حد الحكرة"، بتعبير البرلماني الاستقلالي.