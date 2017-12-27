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الرئيسية | مجتمع | نشطاء يدعون إلى "جمعة غضب" في الرباط وجرادة

نشطاء يدعون إلى "جمعة غضب" في الرباط وجرادة

نشطاء يدعون إلى "جمعة غضب" في الرباط وجرادة
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 17:47

لا تزال التفاعلات بشأن قضية "شهيدي الفحم" بجرادة مستمرة؛ إذ أطلق حقوقيون ونقابيون وسياسيون نداءات ليكون يوم الجمعة المقبل يوم "غضب" تخرج فيه الاحتجاجات بكل من جرادة والعاصمة الرباط، ومن المنتظر أن تشمل مناطق أخرى من ربوع المملكة.

وفي هذا الإطار، دعت الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية بجرادة إلى الانخراط الواسع في الحراك والمشاركة في الإضراب العام الإقليمي ليوم الجمعة، قائلة إنها تضع "ثقتها في شباب الحراك لقيادة التظاهرات والأشكال النضالية والتنظيمية".

الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية بجرادة انتقدت في بيان لها ما وصفته بـ "الأوضاع الكارثية التي يجتازها الإقليم بعد إغلاق عدة مناجم وبعد سقوط شهيدين آخرين في آبار الفحم العشوائية بتواطؤ مكشوف بين السلطات الإقليمية وأباطرة الدم والفحم؛ مما فجر احتقانا غير مسبوق بالمدينة تمثل في خروج الساكنة في مسيرات جماهيرية ضخمة تعد بالآلاف".

وطالبت بضرورة "فتح تحقيق مع المتورطين من وزارة الطاقة والمعادن والسلطات الإقليمية ومندوبية المياه والغابات في ما آلت إليه الأوضاع بالمناجم"، وبـ"بديل اقتصادي وطرح تنمية حقيقية مع فك العزلة عن الإقليم وجبر الضرر الجماعي".

من جانبه، عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن تضامنه مع "الحركات الاحتجاجية"، مدينا القمع الذي تواجه به مطالب المواطنين والمواطنات، ومعلنا عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع كافة الاحتجاجات المطلبية في الريف وزاكورة وجرادة ومناطق أخرى يوم الجمعة أمام البرلمان.

وقال الائتلاف ضمن بيان له إنه "يتابع باستنكار شديد الاعتداءات المتكررة الذي تتعرض لها ساكنة عدد من مناطق المغرب، بسبب ممارستها لحقها في التجمع والتظاهر السلمي لمطالبة المسؤولين بضرورة وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمدنية والسياسية".

وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات تتمثل في "إفراط القوات العمومية في استعمال القوة لتفريق المتظاهرين، وما ينتج عن ذلك من المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين، ومن اعتقالات ومتابعات بملفات تعتمد في مجملها على أبحاث كلها خروقات مسطرية، وليتم تقديم الموقوفين أمام القضاء في محاكمات مشوبة بانتهاكات للقانون، ومساس بحقوق الدفاع".

وعبر البيان عن إدانته "لكافة أشكال القمع التي تواجه بها احتجاجات المواطنين والمواطنات في سائر المناطق، ووقف الاعتقالات والمحاكمات وإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية، وضمنهم الأطفال القاصرون، وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا".

ودعا البيان "كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان، سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، من أجل التحرك العاجل وإبداع كافة الأشكال التضامنية مع مختلف الشرائح المجتمعية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - عبدو الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 17:59
هناك ناس يضحون و هناك ناس يستثمرون من تضحية الاخرين وهكذا ستظهر على ساحة ناس يحاولون اقتناء نصف فرصة للظهور في الاعلام و هم في الحقيقة لا يعرفون حتى الموقع الجغرافي لمدينة جرادة
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56
2 - الصراحة على عين ميكا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:01
الان في ضل هذه الاوضاع المزرية لاحت في الافق بوادر بداية الربيع المغربي في ضل عدم تغير الوضع مند ما يسمى تغيير الدستور2011 وتولي حكومة اسلامية لتهدءة.
الان اما حصل في تونس وسوريا يستوجب اخد العبر لان الجيوش لاتقهر الشعوب وتدارك الامر باصلاحات وتقديم المفسدين الى العدالة ادا كانت هناك عدالة اصلا.
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35
3 - البعل العضيم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:05
اهل جرادة اناس طيبون يحبون الفحم الحجرى مند ثمانين سنة. رئاتهم اصبحت مفحمة سوداء حتى اشعةRoentgen الطبية لا تستطيع ان ترى ما بداخلها.
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39
4 - الرباط و جرادة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:09
حقوقيون فليظهرو للعلن ويقولون نحن مؤسسة كدا و كدا ونريد مساندة الشعب المغربي في كدا و كدا وليس من وراء الجدران واصلا ما ادرانا ماهية خلفياتهم هل اصلا اجماعية ام سياسية ام شيء اخر ادعو من المغاربودة الاحرار ان لا يقتادو وراء اي مطالب اصحابها غير معروفين او مختبئين و ينتظرون مأسي الناس ليركبو عليها اد كنتم حقوقيون اين انتم قبل وقوع الواقعة اين انتم قبل ظهور المشكلة لمدا تختبؤون في جحوركم وتتهافتون على اشعال الفتن اقول لكم ان مل مشكلة ظهرة للعلن لاداعي للحديت عنها لان هناك اناس شرفاء يبحتون عن حل دائم لها انشاء الله .
ابحتو عن ما هو مستور وكونو السباقين لاظهاره للعلن هدا هو عمل الحقوقيون وليس ركوب الامواج
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34
5 - الوطنية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:11
تريدون اشعال النار وتزجون بالشباب في السجون مقابل شهرتكم أنتم
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16
6 - مغاربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:27
لا للفتنة ....لا لجمعيات الارتزاق السياسي
عاش الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة
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16
7 - ابن جرادة الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:31
أموال الشعب تهدر في المهرجانات الراقصة والماجنة ويغتني بها التماسيح والعفاريت ومقدرات البلاد وثرواتها في أيدي قلة يكدسونها وأبناء المغرب المغرب غير النافع والمنسي يعيشون أوضاعا كارثية البطالة والتهميش والاقصاء فهل سمع المسؤولون عن مناطق ومدن مثل تندرارة ..كفايت ..لمريجة.. مستفركي.. تيولي..سيدي بوبكر..تويسيت ...كنفودة...وادي الحيمر...معتركة..وهلم جرا فسكان هاته المناطق يموتون في صمت فيا أيها المسؤولون بادروا إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تنفلت منكم زمام الامور وتصير إلى ما لا تحمد عقباه.
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18
8 - مواطنة وجدية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:36
الى كل مغرب محب للوطن ان يتخد الحدر لأ هناك من يريد ان يزعزع الأستقرار الدي نعيش فيه فهناك بعض القنوات عندما أسمعها أشعر انها تريد إشعال النار
اللهم أحفظ وطننا من كل فتنة والله يفرجها على كل واحد ويرحم لمات
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4
9 - حر أبي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:44
مجتمع متخلف يبحث عن فوضى عارمة لا تبقي ولا تذر ولن يسلم منها أحد إلا الأغنياء فهم سيتحولون إلى وجهة أخرى أما الفقراء فهم الذين سيدفعون الثمن نتيجة تخلفهم وسوء عقليتهم.
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-6
10 - oujdi الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:01
aceux qui ne savent pas ou est situé la ville de jerada
c'est maintenant que vous lancez vos slogans agauche et a droite soyez raisonnables ou etiez vous avant
pour les cendriers çaexiste mame avant lafermeture del'usine
creer des investissements a 10 km de la frontiere avec l'algerie je pense que l'etat ne jette pas l'argent pat la fenetre
comprend qui veux ou qui peut
#je suis de la reqion"
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0
11 - حر أبي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:03
العلمانيون ليس لهم أي شعبية ولذالك يسعون إلى الفتنة والفوضى حتى يصلوا إلى الحكم دون إذن الشعب ليعيثوا فسادا في الأمة.
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3
12 - البعمراني الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:11
اين كانوا هؤلاء الحقوقيون قبل وقوع الكارثة ام ينتظرون حتى تحل ليظهروا في الصورة ربما سنرى عبدالحميد امين هو وخديجة رياضي لانهم ينتظرون مثل هذه الفرص للظهور بحيث لم نر لهم اثرا في احتجاجات القدس لأن أمر المسلمين لا يهمهم ولا يهم جمعيتهم
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0
13 - كاره المظاهرات الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:16
هؤلاء يحاولون الاصطياد في المياه العكرة عليهم أن يتقواالله في هذا البلد
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2
14 - بتصرف الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:31
أتمنى ان يتصرف الامن بحزم ويضع كل هولاء النشطاء في عكاشة لان كثرت الانترنيت والفايسبوك تجعل البعض يعيش في عالم من الأحلام والخزعبلات والكثيرون هم من يظنون انهم تشيكيفارا زمانهم
سجن عكاشة اتبث بالفعل انه المكان المناسب لمكافحة الادمان على الفايسبوك والانترنيت ومن يدخله ينسى الانترنيت جملة وتفصيلا ويتذكر ان الواقع شيء والوهم شيء اخر
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-2
15 - abdou الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:32
آش هاد شي ولينا نسمعو ،الاتنين الاسود ،الخميس الاحمر ....جمعة ...حاشا لله ان يكون يوم الجمعة للغضب والغضب من الشيطان عدو الله المطرود من رحمته الى يوم الدين.المرتقة في الجنوب ،بقايا 20 فبراير والربيع ...الريف ،اللهطة في اسفي ،دابا جرادة ويعلم الله اشنو مخبي.الان جاءت احسن فرصة لتوحيد و تطهير النفوس من الحسابات و الفردانيات .انه بيت المقدس القدس الشريف ليست كتامة او واحات الرمل او جبال الحجر الاسود مع كامل الاحترام لكل المناطق.
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0
16 - levoyageur الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:38
نتمنى ان تكون في بلادي جمعيات تساعد على ايجاد الحلول للمواطن اما الفتنة فالخاصر فيها هو الفقير واللهم ارحم جميع اموات المسلمين
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4
17 - مومو الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:48
الى صاحب التعليق رقم 1 تعليق في الصميم لقد سبق لزميل لي في العمل سألني أين ثم انتقالي فأخبرته بوعرفة ففاجئني كونه يعرفها و مدينة جميلة و توجد قرب تطوان (مستوى باك)
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2
18 - Zagoura الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:52
كل من يطالب بحقوقه في هذا البلد سوف يلاحقه المخزن دار دار، بيت بيت، زنقة زنقة.
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-2
19 - حسن الغيني الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:01
صراحة تعبنا من هذه الاحتجاجات الاعتباطية. المسألة كلها قضاء و قدر، و على رأي المثل الدارج" طاحت الصومعة علقوا الحجام". صارت الاوضاع مثل اوضاع مصر ما بعد مبارك. كل اليوم الناس مجتمعين في ساحة التحرير متظاهرين من أجل التظاهر لا لشيء جدي حتى جاء الفرج بالحادثة الشهيرة احداث ربيعة عندها حمدت الناس ربها و لزمت بيوتها. اعتقد اننا كذلك بحاجة لربيعة وننحني ونتجه لبناء الوطن والتنمية
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0
20 - moussa الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:02
j'aimerais comprendre,est ce que quelqu'un veut m expliquer ?
comment à 22ans un jeune homme ayant vécu dans une famille nombreuse et misérable n a pas pu finir sa scolarité correctement ni appris un métier,avec un avenir incertain sans emploi fixe,ni logement ,il va tout de même se marier ,engendrer un enfant ,dédoubler les situations de misère ainsi à l infini.??? quelle abberation !!! ennemi de notre société c est ALJAHL ( l ignorance).à savoir j ai rencontré des gens diplômés de Jerada Touissit et environs qui ont les mêmes symptômes d ignorance.
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21 - مغترب الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:22
وفي هذا الإطار، دعت الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية بجرادة إلى الانخراط الواسع في الحراك والمشاركة في الإضراب العام الإقليمي ليوم الجمعة، قائلة إنها تضع "ثقتها في شباب الحراك لقيادة التظاهرات والأشكال النضالية والتنظيمية".
لماذا تختبؤون وراء شباب الحراك؟ لماذا لا تظهرون من البداية؟ ان نجحت التظاهرات قلتم انا كنا معكم، وان فشلت قلتم للمخزن انا لم نكن معهم !!! انتم منافقون ايها الاوغاد
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