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كُتّاب وآراء
نشطاء يدعون إلى "جمعة غضب" في الرباط وجرادة
لا تزال التفاعلات بشأن قضية "شهيدي الفحم" بجرادة مستمرة؛ إذ أطلق حقوقيون ونقابيون وسياسيون نداءات ليكون يوم الجمعة المقبل يوم "غضب" تخرج فيه الاحتجاجات بكل من جرادة والعاصمة الرباط، ومن المنتظر أن تشمل مناطق أخرى من ربوع المملكة.
وفي هذا الإطار، دعت الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية بجرادة إلى الانخراط الواسع في الحراك والمشاركة في الإضراب العام الإقليمي ليوم الجمعة، قائلة إنها تضع "ثقتها في شباب الحراك لقيادة التظاهرات والأشكال النضالية والتنظيمية".
الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية بجرادة انتقدت في بيان لها ما وصفته بـ "الأوضاع الكارثية التي يجتازها الإقليم بعد إغلاق عدة مناجم وبعد سقوط شهيدين آخرين في آبار الفحم العشوائية بتواطؤ مكشوف بين السلطات الإقليمية وأباطرة الدم والفحم؛ مما فجر احتقانا غير مسبوق بالمدينة تمثل في خروج الساكنة في مسيرات جماهيرية ضخمة تعد بالآلاف".
وطالبت بضرورة "فتح تحقيق مع المتورطين من وزارة الطاقة والمعادن والسلطات الإقليمية ومندوبية المياه والغابات في ما آلت إليه الأوضاع بالمناجم"، وبـ"بديل اقتصادي وطرح تنمية حقيقية مع فك العزلة عن الإقليم وجبر الضرر الجماعي".
من جانبه، عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن تضامنه مع "الحركات الاحتجاجية"، مدينا القمع الذي تواجه به مطالب المواطنين والمواطنات، ومعلنا عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع كافة الاحتجاجات المطلبية في الريف وزاكورة وجرادة ومناطق أخرى يوم الجمعة أمام البرلمان.
وقال الائتلاف ضمن بيان له إنه "يتابع باستنكار شديد الاعتداءات المتكررة الذي تتعرض لها ساكنة عدد من مناطق المغرب، بسبب ممارستها لحقها في التجمع والتظاهر السلمي لمطالبة المسؤولين بضرورة وفاء الدولة المغربية بالتزاماتها الوطنية والدولية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمدنية والسياسية".
وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات تتمثل في "إفراط القوات العمومية في استعمال القوة لتفريق المتظاهرين، وما ينتج عن ذلك من المس بالسلامة البدنية والأمان الشخصي للمواطنات والمواطنين، ومن اعتقالات ومتابعات بملفات تعتمد في مجملها على أبحاث كلها خروقات مسطرية، وليتم تقديم الموقوفين أمام القضاء في محاكمات مشوبة بانتهاكات للقانون، ومساس بحقوق الدفاع".
وعبر البيان عن إدانته "لكافة أشكال القمع التي تواجه بها احتجاجات المواطنين والمواطنات في سائر المناطق، ووقف الاعتقالات والمحاكمات وإطلاق سراح معتقلي الحراكات الشعبية، وضمنهم الأطفال القاصرون، وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا".
ودعا البيان "كل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان، سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، من أجل التحرك العاجل وإبداع كافة الأشكال التضامنية مع مختلف الشرائح المجتمعية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
الان اما حصل في تونس وسوريا يستوجب اخد العبر لان الجيوش لاتقهر الشعوب وتدارك الامر باصلاحات وتقديم المفسدين الى العدالة ادا كانت هناك عدالة اصلا.
ابحتو عن ما هو مستور وكونو السباقين لاظهاره للعلن هدا هو عمل الحقوقيون وليس ركوب الامواج
عاش الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة
اللهم أحفظ وطننا من كل فتنة والله يفرجها على كل واحد ويرحم لمات
c'est maintenant que vous lancez vos slogans agauche et a droite soyez raisonnables ou etiez vous avant
pour les cendriers çaexiste mame avant lafermeture del'usine
creer des investissements a 10 km de la frontiere avec l'algerie je pense que l'etat ne jette pas l'argent pat la fenetre
comprend qui veux ou qui peut
#je suis de la reqion"
سجن عكاشة اتبث بالفعل انه المكان المناسب لمكافحة الادمان على الفايسبوك والانترنيت ومن يدخله ينسى الانترنيت جملة وتفصيلا ويتذكر ان الواقع شيء والوهم شيء اخر
comment à 22ans un jeune homme ayant vécu dans une famille nombreuse et misérable n a pas pu finir sa scolarité correctement ni appris un métier,avec un avenir incertain sans emploi fixe,ni logement ,il va tout de même se marier ,engendrer un enfant ,dédoubler les situations de misère ainsi à l infini.??? quelle abberation !!! ennemi de notre société c est ALJAHL ( l ignorance).à savoir j ai rencontré des gens diplômés de Jerada Touissit et environs qui ont les mêmes symptômes d ignorance.
لماذا تختبؤون وراء شباب الحراك؟ لماذا لا تظهرون من البداية؟ ان نجحت التظاهرات قلتم انا كنا معكم، وان فشلت قلتم للمخزن انا لم نكن معهم !!! انتم منافقون ايها الاوغاد