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الرئيسية | مجتمع | حملة تمد يد المساعدة للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بالمغرب

حملة تمد يد المساعدة للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بالمغرب

حملة تمد يد المساعدة للقاصرين الأجانب غير المصحوبين بالمغرب
هسبريس - يوسف لخضر
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:00

من بين عشرات الآلاف من المهاجرين المتواجدين في المغرب، هناك الآلاف من القاصرين الأجانب غير المصحوبين، وهم فئة تُعاني الهشاشة والحرمان اليومي، خصوصاً إذا كانوا لا يتوفرون على بطائق إقامة.

ولمواكبة هذه الفئة الهشة، أصدر المنبر الوطني لحماية المهاجرين بالمغرب نشرة خاصة موجهة إلى الجمعيات العاملة في مجال الهجرة تروم توفير معلومات لها لمساعدة القاصرين الأجانب غير المصحوبين في المغرب.

والمنبر الوطني لحماية المهاجرين هو عبارة عن شبكة من المنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بالمغرب، التي تعمل في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين وتواكبهم من أجل الاستفادة من حقوقهم.

وتقصد الشبكة بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم الأجانب أولئك الأطفال دون سن الثامنة عشر الذين يقيمون في بلد دون أحد الوالدين أو الوصي، وتقدر نسبة هؤلاء بحوالي 10 في المائة من مجموعة المهاجرين المقيمين في المغرب.

جاء ذلك في نشرته أصدرها الفريق العامل المعني بحماية الطفل، التابع لشبكة المنبر الوطني لحماية المهاجرين، بعنوان "الوضع الإداري والتعرف على القاصرين الأجانب غير المصحوبين في المغرب".

وقال المنبر الوطني لحماية المهاجرين إن هذه الفئة تعاني التهميش اليومي، ويتجلى ذلك أساساً في العزلة القوية بسبب غياب أسرهم وأيضاً ضعف الروابط مع السكان المحليين؛ ما يعوق اندماجهم في المجتمع المُضيف.

وأشارت الشبكة إلى أن هؤلاء القاصرين يعيشون ظروفاً مزرية؛ إذ يعتبر التسول مصدر دخلهم الرئيسي، كما أن فرص حصولهم على الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والعدالة، تبقى محدودة جداً.

ويرجع سبب عدم استفادة هؤلاء القاصرين الأجانب من الخدمات الأساسية، بحسب الشبكة، إلى نقص المعلومات لديهم. ودعت الشبكة منظمات المجتمع المدني إلى لعب دور الوسيط بين هؤلاء والخدمات العامة، وطالبت السلطات المغربية بالتنازل عن أية شروط للحصول على تصريح إقامة للقاصرين الأجانب.

وقالت الشبكة إن القاصرين الأجانب بالمغرب لا يتوفرون على هوية، كما أن إجراءات الحصول على الوثائق لإثبات ذلك من قبل السلطات الدبلوماسية في بلدهم تستغرق وقتاً طويلاً ومعقداً؛ ما يعرضهم للحرمان من الحقوق الأساسية في البلد المستضيف.

ومن شأن الحصول على تصريح الإقامة لهذه الفئة أن يمكنهم من الولوج إلى برامج التدريب المهني التي تخضع لإشراف وزارة التربية الوطنية، وضمان حماية إضافية لهم، لاسيما في حالة التهجير القسري، إضافة إلى الاستفادة من الحقوق الأساسية.

ودعت الشبكة المغربية الجمعيات العاملة في مجال الهجرة إلى مواكبة هؤلاء القاصرين، والتواصل مع اللجان الإقليمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مختلف جهات المغرب، من أجل الحصول على التسوية القانونية لوضعية هذه الفئة الهشة.

وكان المغرب قد أطلق العام الجاري عملية استثنائية جديدة لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين في المغرب، بعد عملية أولى تمت قبل سنوات في إطار السياسة الجديدة للهجرة واللجوء استفاد منها عشرات الآلاف من المهاجرين، خصوصاً من دول جنوب الصحراء.

ويواجه المغرب تحديات كبيرة بشأن عمليات التسوية التي اعتمدها في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل عدم استفادة نسبة من المهاجرين من العملية، كما يعتبر عدد من الجمعيات الحقوقية أن استفادتهم من التسوية لا تعني بالضرورة تمتعهم بكامل الحقوق التي تكفلها الاتفاقيات الدولية للمهاجرين واللاجئين.

ويحاول المغرب الانتقال من بلد مصدر للهجرة إلى بلد استقبال في ظل استمرار موجة الهجرة من دول جنوب الصحراء؛ إذ أصبحت مختلف المدن المغربية تعرف تجمعات عشوائية لهؤلاء المهاجرين الذين ينتظرون فرصة للعبور إلى الضفة الأوروبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - تمغربيت الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:14
مزيان والقاصرين دالمغرب في هما ماشي مرمين في بلدان الناس يستغلوا فيهم وديك شي لوقع هنا في كتالونيا.. أودي لا حول ولا قوة الا بالله هدو في المغرب ودالمغرب عند ناس وحنا ماشين..
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9
2 - بوتقموت الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:18
ولماذا هذه الجمعيات لا تساعد المغاربة القاصرين ايضا الئ جانب الاجانب القاصرين.ام ليس لدينا مغاربة قاصرين في الشوارع.المغربي غريب في بلده لا الدولة اهتمت به لا الجمعيات الوطنية ايضا.الدولة والجمعيات يتملقون للغرب. الاطفال القاصرين سواسية سوائ كانو مغاربة او اجانب
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9
3 - عابر سبيل الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:21
هذا ما يصطلح عليه بالدارجة المغربية "الطنز" او بتعبير آخر "العكر على الخنونة"
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12
4 - PureMinded الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:21
في انتظار تجميعهم مع القصر المغاربة المرحلين من اوروبا و تجميعهم في مركز ميركل الذي سيقام ضواحي الحسيمة لكي يلدوا لنا جيلا جديدا من الافارقة الذي سيكون جدهم الاكبر هو الشارع.
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9
5 - عبد المجيد القلعي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:26
على حسب ما قرأت في وسائل الاعلام ءن هناك مئات من المغاربة القاصرين. يعيشون حياة التشرد في سبتة ومليلة وفرنسا وألماانيا وان ألمانيا ستبني مركزين لايوائهم بشمال المغرب ،السؤال الذي ليس له جواب كيف لبلد ءن يسمح في أطفاله مشردين في الدول ويولي عناية خاصة لاطفال الاخرين من له جواب يوضح لنا مشكورا . دون أن نتحدث عن القصر المشردين داخل المغرب الذين تمتلئ بهم محطات نقل المسافرين في المدن أليس هؤلاء هم أولى بالرعاية من الاجانب الذين كان من المفروض في سنهم أن يرحلوا الى بلدانهم ، من يرى مثل هذه التصرفات يعتقد أن المغرب يضاهي ألمانيا في الرعاية البشرية في حين أنه منذ أسبوع فقدمات شابين في بئر التنقيب عن الفحم نظرا. للفقر المدقع. ، اهتموا بالمواطنين ءولا فانتم مسؤولين عنهم وليس عن أطفال افريقيا
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6 - toufik الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:30
بربكم ماهذا الهراء لم نستطع التعامل حتى مع ابنائنا المغاربة ماهذه الكصيبة الدهماء اين تريدون بنا
نعلم جيدا قيمة المساعدات التي نحصل عليها من المنتظم الدولي على اختلاف هيئاته مقابل هذه الخطوات لكن ابناء البلد مازالو يعانون ,,,ان استعطنا الكذب على العالم فلن نستطيع ذلك امام المغاربة الذين بدأ صبرهم بالنــــــفاذ !!
انشري يا هسبريس
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6
7 - ساعدهم بما اتيتم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:45
اخواني رجاءا ساعدهم بما اتيتم
تصور ان منهم ابنك كيف سيكون قلبك
هولاء هاجروا بلدانهم لانها ليس فيها امن و لا ماء و لا غداء ولا اي شيء
اعلموا ان الدنيا دوارة
انظروا الى السوريين لمن ارادا العبرة
اليوم لك و غدا عليك
اللهم ادم على بلدنا الخير و الامان و الهناء
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8 - أيمن الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:45
السلام عليكم
لاحول ولاقوة إلا بالله
ألاف المغاربة المشردين قاصرين وغير قاصرين مند عقود ولم يلتفت إليهم أحد .والآن لما سلط الإتحاد الأروبي الضوء على الأفارقة المهاجرون الكل أصبح يتسابق عليهم ويهتف بحقوق الإنسان لنيل رضا الإتحاد والضفر ببعض الأرواة .
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9 - كفى من الاستغباء . الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:56
بلد الخيرات و الثروات البشرية و الطبيعية المختلفة و المتنوعة يعاني من " مرض السلطة " العبثية التي لا تشيع في البلد إلا عبارة " التسول " .. مساعدة الفقراء .. تقديم المساعدة للقرى النائية .. مساعدة التلاميذ الذين يعانون من " الهشاشة " و " التهميش " ... إلخ ؛؛ علما أن الملايير الممليرة من أموال الشعب تذهب إلى حيث لا رجعة ، تصرف على " الكبار " الذين يعيشون البذخ و العيش الرغيد داخل البلد و خارجه دون رقيب و لا حسيب و يصورون للشعب المقهور أن بلادنا من البلدان الفقيرة الهشة التي لا تملك شييئا ... كفى من استغباء الشعب و الاستهانة بعقول الناس ..
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10 - paris الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:07
هنا في باريس يوجد الكثير من القاصرين المغاربة يشمون السلسيون في غياب تام للسفارة ومحمد 6 الذي يزور كثيرا باريس اما وزارة الاسرة المغربية فاخر من يعلم رغم حديث الصحافة الفرنسية
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11 - Hamid الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:08
Le maroc elle peut pas ramassé la misère de monde
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12 - anoir الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:10
الاف الاطفال المغاربة مشردين باوربا لا احد يهتم الاف الاطفال المغاربة مشردين بسبتة ومليلية لا احد يتدخل عشرات الاف الاطفال دكورا واناتا مشردين بالمغرب لا احد يتدخل الاف الشباب وكبار السن والمرضى مشردون في المغرب ويقضون فصل الشتاء في العراء لا احد يتدخل الاف المتسولين من معاقين ومرضى ونساء ارامل واطفال لا احد يتدخل النساء يمتن بالصويرة من اجل كيس دقيق لا احد يتدخل الشباب يموت في المناجم بجرادة لا احد يتدخل ناس الحسيمة طالبو بالعيش الكريم تم وصفهم بالانفصال ولكن ادا تعلق الامر بالافارقة فجمعيات المهاجرين التي تتلقى تمويلا اجنبيا وجمعيات المراة والطفل والمجلس الوطني لحقوق الانسان والعياشة يقيمون الدنيا من اجل هؤلاء الافارقة بل حتى الملك يوليهم اهمية كبرى عكس المغاربة قبل مساعدة الافارقة خصكوم تكونو وفرتو لجميع المشردين فالمغرب الماوى والماوى والتكوين للاطفال ساعدو سكان المناطق النائية والجبال والفقراء وبعد دلك شوفو الافارقة اما جمعيات الاسترزاق بالوطن والشعب التي لا تهمها سوى التويل ااجنبي فنحن لا نرغب بكم اصبحت جمعيات المهاجرين الافارقة تتكاتر كالفطر كفى كفى كفى
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13 - ahmed الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:11
و من ثم مادا مادا هل انتم فعلا تكتسبون عقلا ام مادا جل المدن المغربية تعيش احتقانات متعددة و تريدون اغراقنا يا هيسبريس نريدك او تلعبي الوسيط بيننا و بين هده الجمعيات ابلغيها ان اغلب الشعب ضدهم الاولى هم المغاربة الشعب مقهور لا نستطيع تلبية جاجيات حتى ابنائنا فما بالكم بالاجانب الغريب لا اراهم بتاتا يدافعون عن حقوق المغاربة
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14 - ماكدونالدر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 20:17
يهتم المسوءلون بما تدفع المنضمات والاتحاد الاوربي للمغرب كمعونة شهرية ...ولاتهتم بما تذر هاتة المصيبة من مهاجرين افارقة علي المجتمع المغربي...قنبلة من المهاجرين ستنفجر يوما من الايام...لكم الله ...
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