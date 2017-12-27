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الرئيسية | مجتمع | عضة قطة مسعورة تقتل طفلا تطوانيا في الرباط

عضة قطة مسعورة تقتل طفلا تطوانيا في الرباط

عضة قطة مسعورة تقتل طفلا تطوانيا في الرباط
أيوب صدور
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 15:35

توفي، مساء الثلاثاء، طفل ينحدر من مدينة تطوان كان قد تعرض، بحر الأسبوع الماضي، لعضة قطة مسعورة بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بالحمامة البيضاء، وجرى نقله في حالة حرجة إلى إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الإدارية للمملكة دون أن تفلح التدخلات الطبية في إنقاذ حياته.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الضحية، في ربيعه السادس، فارق الحياة متأثرا بفيروس السعار الذي يعتبر مميتا في غالبية الحالات، مشيرة إلى كون أعراض هذا المرض تظهر متأخرة؛ ما يعطي إحساسا وانطباعا بالأمان ويدفع الضحايا إلى التخلي عن اللقاح المضاد.

وشدد المصدر ذاته على أن "المرض ينتج عنه التهاب في الدماغ ويظهر على شكل سعار هيجاني مع صراخ وحركية كبيرة وتشنجات وحالات صرع في بعض الحالات، إلى جانب ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتعرق شديد"، وزاد: "كلما كانت العضة أو الخدوش قريبة من الجهاز العصبي في الوجه أو العنق، ظهرت أعراض المرض بسرعة".

في سياق متصل، أفادت مصادرنا بقيام مكتب حفظ الصحة بجماعة تطوان باتخاذ تدابير احترازية من خلال تلقيح أزيد من 40 طفلا بالمؤسسة التربوية التي سجلت فيها حالة السعار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عمر الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 16:26
وهاذ القطة مين جات للمؤسسة ؟
والمؤسسة ما فيهاش حراس عمال الى جانب الاساتذة والمدير !!!!
امر غريب !!!!!
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-8
2 - يا طائرا من طيور الجنة! الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 16:47
اللهم ارحمه و اجعله من طيور الجنة و شافعا لوالديه يوم القيامة و ارزقهما الصبر و السلوان .
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73
3 - العربي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 17:02
نقل إلى الرباط ولم يستطع الطاقم الطبي هناك انقاذه في العاصمة يا للعار
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33
4 - salah eddine الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 17:03
مزيدا من الحدر ايها المؤسسات التعليمية انا لله وانا اليه راجعون
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24
5 - amjid الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 17:39
اللهم ارحمه و اجعله من طيور الجنة امين اوا دابا فين هي الجمعيات اديال الشلاهبية لي انهارالمسؤولين ابداو احاربوا الكلاب الضالة ناضوا الشلاهبية كيتاصلوا بامهم فرانس24 يشتكون
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26
6 - simo الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 17:44
احضيوا اولادكوم اوصيوهوم ميلعبوش مع القطط والكلاب راه السعار ليس له علاج.يارب تحفظ الجميع
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24
7 - SAMIA AUX YEUX VERTS الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:53
أحر التعازي لأسرة الفقيد وإنا لله وإنا راجعون.
هذه المأساة لم تكن لتحدث لو أن الدولة قامت باستئصال الكلاب والقطط الضالة من الشوارع. في أوروبا لن تجد كلبا أو قطا ضالا يسير في الشوارع. في فرنسا سجن شخص بعلة أنه تخلى عن كلبه ورماه في الشارع لعدم قدرته الإنفاق عليه بسبب الأزمة الإقتصادية.
على وزير الداخلية أن يأمر جميع العمال بتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن وذلك بتطهير مدننا من هذا الخطر المحدق.
كما ينبغي إلزام جميع مربي الكلاب والقطط بتطعيم حيواناتهم باللقاحات اللازمة، كما هو الحال في جميع الدول المتحضرة.
إني أجزم أن هذا النداء لن يجد آذانا صاغية لأن أصحاب المسؤولية على مستوى الحكومة أو العمالات أو النواب أو الجماعات يعيشون في كوكب آخر منفصل عن ما يعانيه الشعب.
وفي إنتظار أن يفيقوا من سباتهم العميق. يجب علينا كمواطنين أن ننتبه كثيرا نزولا عند قول المرحوم الحسين السلاوي " احضي راسك يا فلان"
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12
8 - تطوانية الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:54
انا لله و انا اليه راجعون. الله يصبر والديه
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11
9 - achchorafaa الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:57
السعار لا زال يعالج بطرق تقليدية في المغرب منذ سنين بدون أي مضاعفات. رغم أنه أخطر فيروس، حيث أن شرفاء لمعاشات يعالجون المصابين في دورة علاجية تستمر أربعين يوما ، وهي دورة الفيروس التي تنتهي بتفاقم الأعراض بشكل خطير كما ثبت للأطباء فيما بعد اكتشاف الفيروس من طرف باستور.و كان الفنان عطير قد استظاف شيوخ هؤلاء الشرفاء في عدة حلقات بكل من حد الدرى نواحي الصويرة و قرب سد معاشو ....لا زال البياطرة يوصون بالتخلص من بهائم مصابة...لكنها تعالج عندهم بنفس الطرق المتوارثة....
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7
10 - خليلوفيتش الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 18:59
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم إرحمه و غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من هذا المنبر أطلب من عائلة التلميذ أن تطالب المؤسسة التعليمية بالاستفادة من حقها في التأمين لأنه واجب التأمين يفرض علينا عند كل دخول مدرسي إذن من حقهم الإستفادة منه.
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1
11 - البعمراني الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 19:20
اذا ظهرت اعراض السعار لا يشفى لدا كل خبش من طرف اي حيوان مشكوك فيه عليه ان يطعم بالمصل في اليومين الاول بعد العض او الخبش
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