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كُتّاب وآراء
عضة قطة مسعورة تقتل طفلا تطوانيا في الرباط
توفي، مساء الثلاثاء، طفل ينحدر من مدينة تطوان كان قد تعرض، بحر الأسبوع الماضي، لعضة قطة مسعورة بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بالحمامة البيضاء، وجرى نقله في حالة حرجة إلى إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الإدارية للمملكة دون أن تفلح التدخلات الطبية في إنقاذ حياته.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الضحية، في ربيعه السادس، فارق الحياة متأثرا بفيروس السعار الذي يعتبر مميتا في غالبية الحالات، مشيرة إلى كون أعراض هذا المرض تظهر متأخرة؛ ما يعطي إحساسا وانطباعا بالأمان ويدفع الضحايا إلى التخلي عن اللقاح المضاد.
وشدد المصدر ذاته على أن "المرض ينتج عنه التهاب في الدماغ ويظهر على شكل سعار هيجاني مع صراخ وحركية كبيرة وتشنجات وحالات صرع في بعض الحالات، إلى جانب ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتعرق شديد"، وزاد: "كلما كانت العضة أو الخدوش قريبة من الجهاز العصبي في الوجه أو العنق، ظهرت أعراض المرض بسرعة".
في سياق متصل، أفادت مصادرنا بقيام مكتب حفظ الصحة بجماعة تطوان باتخاذ تدابير احترازية من خلال تلقيح أزيد من 40 طفلا بالمؤسسة التربوية التي سجلت فيها حالة السعار.
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تعليقات الزوّار (11)
والمؤسسة ما فيهاش حراس عمال الى جانب الاساتذة والمدير !!!!
امر غريب !!!!!
هذه المأساة لم تكن لتحدث لو أن الدولة قامت باستئصال الكلاب والقطط الضالة من الشوارع. في أوروبا لن تجد كلبا أو قطا ضالا يسير في الشوارع. في فرنسا سجن شخص بعلة أنه تخلى عن كلبه ورماه في الشارع لعدم قدرته الإنفاق عليه بسبب الأزمة الإقتصادية.
على وزير الداخلية أن يأمر جميع العمال بتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن وذلك بتطهير مدننا من هذا الخطر المحدق.
كما ينبغي إلزام جميع مربي الكلاب والقطط بتطعيم حيواناتهم باللقاحات اللازمة، كما هو الحال في جميع الدول المتحضرة.
إني أجزم أن هذا النداء لن يجد آذانا صاغية لأن أصحاب المسؤولية على مستوى الحكومة أو العمالات أو النواب أو الجماعات يعيشون في كوكب آخر منفصل عن ما يعانيه الشعب.
وفي إنتظار أن يفيقوا من سباتهم العميق. يجب علينا كمواطنين أن ننتبه كثيرا نزولا عند قول المرحوم الحسين السلاوي " احضي راسك يا فلان"