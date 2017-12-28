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كُتّاب وآراء
ولادة منتدى يدعم الشراكة بين المغرب والصين
بمبادرة من مجموعة من الكفاءات والأطر المغربية والصينية، تأسست بالرباط جمعية مغربية صينية حملت اسم "منتدى الشراكة المغربية الصينية".
وتسعى الجمعية، وفق بلاغ صادر عنها، "إلى أن تكون مركزا للأبحاث في العلاقات المغربية الصينية وتقويتها، والإسهام والمشاركة في خلق نفس جديد في المجالات المختلفة من خلال إقامة ندوات ومؤتمرات ثقافية واقتصادية وتجارية وتكنولوجية وأكاديمية وعروض فنية، وتنظيم المعارض بغرض تنمية وتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تحفيز مسؤولي البلدين، رسميا ووديا، على المزيد من التعاون في مختلف الميادين وكل المجالات الكفيلة بتعزيز العلاقات المغربية الصينية".
كما تبتغي الهيئة المدنية ذاتها، التي انتخب نور الدين فاسي رئيسا لها وأمين الزعكوني كاتبا عاما، "إبراز الإمكانيات والطاقات الاقتصادية للبلدين، وتشجيع رجال الأعمال المغاربة والصينيين على الاستثمار فيهما، وتبادل الخبراء في مجال التسويق التجاري والاقتصادي والسياحي، وتشجيع عقد الشراكات والتوأمة بين المدن والجهات، وتنظيم رحلات سياحية وثقافية بين البلدين"، وفق البلاغ ذاته.
يذكر أن سنة 2018 ستكون، وفق الوثيقة عينها، "سنة الذكرى الستين لإقامة العلاقات المغربية الصينية، التي تسير في الاتجاه الصحيح، وقد تتوج السنة المقبلة بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المغرب".