ضبط قاصر مغربي اختبأ في حافلة لدخول إسبانيا

مُتابعة من خالد ملوك

قامت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، المرابطة بميناء طريفة جنوب إسبانيا، بإنقاذ قاصر مغربي كان متخفيا أسفل حافلة للنقل الدولي كانت قادمة من مدينة طنجة بهدف الهجرة السرية، ضمن عملية معقدة تطلبت وقتا ليس بالقصير لاستخراجه.

وذكرت منابر إعلامية إسبانية، أنه تم العثور على القاصر المغربي متخفيا أسفل الحافلة أثناء القيام بعمليات تفتيش روتينية للعربات القادمة من المغرب على مستوى النقطة الحدودية البحرية المذكورة، مشيرة إلى أنه ظل عالقا في مكان صعب الولوج بالقرب من محاور الحافلة.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن "عناصر الأمن الإسباني حاولت طمأنة المعني بالأمر، ذو البنية الجسمانية النحيفة، وإعطائه تعليمات قصد التمكن من الوصول إليه واستخراجه"، مبرزة في السياق ذاته أنها تمكنت في الأخير من إنقاذه، وأنه "تلقى العناية اللازمة من فريق الصليب الأحمر الإسباني"، وفق تعبيرها.