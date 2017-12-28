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الرئيسية | مجتمع | مرض "الليشمانيا" يأكل جلد الفقراء في إقليم زاكورة

مرض "الليشمانيا" يأكل جلد الفقراء في إقليم زاكورة

مرض "الليشمانيا" يأكل جلد الفقراء في إقليم زاكورة
هسبريس - خديجة تشوت
الخميس 28 دجنبر 2017 - 10:10

استفحلت معاناة ساكنة زاكورة مع مرض "الليشمانيا"، الذي يأكل جلد الفقراء وانتشر بشكل كبير إثر شح المياه الذي عرفته المنطقة، ليتضاعف عدد المصابين به في وقت قصير.

جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، قال إن "الداء غير متحكم فيه بسبب غياب إرادة حقيقية وإستراتيجية لمحاصرته، بعد أن انتشر في كل جماعات الإقليم الـ25 بما يناهز 1000 حالة، بالرغم من الحملات العلاجية من قبل مصالح وزارة الصحة".

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح صحافي، أن "أغلب المصابين في تينزولين وبوزروال وتمكروت وجماعة زاكورة الحضرية لا يلجون المستوصفات القروية، بسبب إغلاقها أو قلة الموارد البشرية".

ودقت عدة فعاليات جمعوية ناقوس الخطر للتصدي لمرض يعود بالأساس إلى التلوث البيئي الذي يعرفه الإقليم، إلى جانب شح المياه، وانعدام قنوات الصرف الصحي للمياه العادمة.

وأوضح بعض أبناء الإقليم في "تدوينات فيسبوكية" أن حالات الإصابة بداء "الليشمانيا" بالجهة بلغت 3500 حالة خلال السنة الجارية.

وفي السياق ذاته وجهت البرلمانية سمية وعلال عن زاكورة ملتمسا إلى العثماني، نهاية الأسبوع الجاري، لمطالبته بالتدخل العاجل لإحداث خلية تضم مجموع القطاعات الوزارية المختصة، من أجل وضع تصور متكامل ومندمج بتنسيق تام في ما بينهما والأطراف المعنية في الإقليم للقضاء على مسببات المرض.

ونظم يوم إعلامي بالإقليم تحت شعار "أية إستراتيجية لمحاربة داء الليشمانيا بزاكورة؟"، تطرق لإعداد وتنفيذ خطة إستراتيجية مجالية على مستوى كل الجماعات الترابية، وبشكل مواز العمل على علاج المصابين من قبل وزارة الصحة، فيما تتولى الجماعات الترابية والسلطات جمع الأزبال والغبار. أما وزارة الفلاحة فستتولى محاربة الفأر الغابوي الذي يتنقل لأكثر من 30 كيلومترا، وعلى مستوى جميع الجماعات الترابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سعيد الخميس 28 دجنبر 2017 - 10:20
مرة آخرى هذا الشي ولا كيخلع ، فمابالك بالاخبار كتوصل مباشرة
والمسؤولين الله غالب ، أين الوعود أين للشفافية أين بلد المساوات أين ثم أين
واعلمو أن الله يمهل ولا يمهل ،ولا تحسبن الله غافل ،واتقو الله في عباده إنكم محاسبون
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21
2 - الوردي الخميس 28 دجنبر 2017 - 10:24
لاحول ولاقوة الا بالله. قلوبنا معكم. نحن في القرن 21 ودولة بامكانياتها لاتستطيع القضاء على وباء خطير يسبب تشوهات وازمات نفسية للمصابين ونقتصر على تنظيم ايام دراسية. لان هذه الرقعة من المغرب معروفة بطيبوبة سكانها وحجم كبير من التهميش المقصود.
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18
3 - عمر الخميس 28 دجنبر 2017 - 10:32
من المعلوم أن الليشمانيا مرتبط أساسا بتلوث المحيط وبالنظافة، ولأن الإقليم يعاني من ندرة في مياه الشرب وبالأحرى النظافة، فطبيعي أن ينتشر به هذا الداء بهذا العدد المخيف.
الغريب في الأمر أنه عندما تطالب الساكنة سلميا بتوفير الماء، هذه المادة الحيوية والضرورية للحياة، يزج بأبنائها في السجون!!
عندما يتجاوز عدد المصابين 3500 حالة، فيمكن اعتبار الأمر وباء وعلى الجهات المعنية التحرك بسرعة وإنقاد مايمكن إنقاده.
إن إيلاء قليل من الأهمية لهذه المناطق بدلا من تهميشها واعتبارها مغربا غير نافع هو الكفيل برفع الغبن والحكرة عن ساكنتها الأصيلة.
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17
4 - المجيب الخميس 28 دجنبر 2017 - 12:06
المغرب له تضاريس متعددة، والليشمانيا هي كذلك انواع، والحيوانات التي تحمل جرثومتها قد تختلف ايضا. والمغرب فيه مناطق متنوعة بنباتها ووحيشها نتيجة للتنوع المناخي والطوبوغرافي الذي يؤثر بدوره على توزيع بعوض الليشمانيا ( الفليبوطوم) وكذلك على الانواع الطفيلية الثلاثة التي ينقلها هذا البعوض عندنا ( الانفانتوم، الماجور، الاستوائي). وليشمانيا الماجور هو الذي يكون مسؤولا بالاساس عن الانفجارات الوبائية غير المتوقعة في الجنوب الشرقي المغربي في فصل الخريف وخاصة في اواخره. والحيوان الذي يحمل طفيليات ليشمانيا ماجور هو جربوع الشاوي ( Meriones shawi)، وهو من فصيلة القوارض يشبه الفأر ويترعرع في حقول الزرع. والسنوات التي يتكاثر فيها الجربوع تتزامن مع حالة انفجار الوباء. اتمنى من المسؤولون عن مختلف القطاعات المختصة التصرف بسرعة لمحاولة الحد من آثار هذا الوباء وارجو ايضا من الساكنة المحلية عدم محاربة وقتل الثعابين والافاعي بدون مبرر، لانها هي التي تحد بشكل طبيعي من تكاثر وانتشار حيوان الجربوع.
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11
5 - zaidessouti الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:50
تجاهل الواقع ورءي المواطن المغلوب علئ امره,شخصا لم اترك بابا اونقوس الخطر لم ادقه ,سوءا علئ الصعيض الوزاري او علئ الصعيض الاقليمي ,حيت حدرت من وجود كوارت في الاقليم التي سوف تؤدي الئ مالا يحمد عقبه,حيت الروائح الكارهة والكوارت البيئية الناجمة عن مصلحة تكرير المياه,حيت يصب في نهر درعة ولوت جميع المنطقة ,نهيك عن الشاريكة التي يتم من خلالها تلويتا كارتيا وهي المسؤول التاني حيت يتم كسر الحجارة ,اي الكنكسور ,علئ بعد امتار من السكان وادت الئ تلويت ودفن الساكنة ناهيك عن الممتلكات وهي غير قنونية,ويتم اسغلال النفود من طرف المالك لها,غير ان هاد الوباء ناجم من هاد كله,اما هاد المراض فلا يحتاج الا علئ الادوية وليس له علاقة بالتوعية
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6 - zaidessouti الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:05
تانيا,من يتحمل ايضا المسؤولية الكبيرة ,فهو رئيس المجلس الاقليمي حيت خاب امل سكان الاقليم حيت علمنا ترشيحه للمنصب,اد تبينا ان الاقليم سوف يواجه مشاكل كبيرة لان هاد الشخص لا يقدر تلبية حاجية الساكنة,وايضا اعضاء البلادية التينالوا هاد المناصب مند فترة,والمجتمع المدني الدي لا يساهم في اي شيء
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