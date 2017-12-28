مرض "الليشمانيا" يأكل جلد الفقراء في إقليم زاكورة

هسبريس - خديجة تشوت

استفحلت معاناة ساكنة زاكورة مع مرض "الليشمانيا"، الذي يأكل جلد الفقراء وانتشر بشكل كبير إثر شح المياه الذي عرفته المنطقة، ليتضاعف عدد المصابين به في وقت قصير.

جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، قال إن "الداء غير متحكم فيه بسبب غياب إرادة حقيقية وإستراتيجية لمحاصرته، بعد أن انتشر في كل جماعات الإقليم الـ25 بما يناهز 1000 حالة، بالرغم من الحملات العلاجية من قبل مصالح وزارة الصحة".

وأكد الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح صحافي، أن "أغلب المصابين في تينزولين وبوزروال وتمكروت وجماعة زاكورة الحضرية لا يلجون المستوصفات القروية، بسبب إغلاقها أو قلة الموارد البشرية".

ودقت عدة فعاليات جمعوية ناقوس الخطر للتصدي لمرض يعود بالأساس إلى التلوث البيئي الذي يعرفه الإقليم، إلى جانب شح المياه، وانعدام قنوات الصرف الصحي للمياه العادمة.

وأوضح بعض أبناء الإقليم في "تدوينات فيسبوكية" أن حالات الإصابة بداء "الليشمانيا" بالجهة بلغت 3500 حالة خلال السنة الجارية.

وفي السياق ذاته وجهت البرلمانية سمية وعلال عن زاكورة ملتمسا إلى العثماني، نهاية الأسبوع الجاري، لمطالبته بالتدخل العاجل لإحداث خلية تضم مجموع القطاعات الوزارية المختصة، من أجل وضع تصور متكامل ومندمج بتنسيق تام في ما بينهما والأطراف المعنية في الإقليم للقضاء على مسببات المرض.

ونظم يوم إعلامي بالإقليم تحت شعار "أية إستراتيجية لمحاربة داء الليشمانيا بزاكورة؟"، تطرق لإعداد وتنفيذ خطة إستراتيجية مجالية على مستوى كل الجماعات الترابية، وبشكل مواز العمل على علاج المصابين من قبل وزارة الصحة، فيما تتولى الجماعات الترابية والسلطات جمع الأزبال والغبار. أما وزارة الفلاحة فستتولى محاربة الفأر الغابوي الذي يتنقل لأكثر من 30 كيلومترا، وعلى مستوى جميع الجماعات الترابية.