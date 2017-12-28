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كُتّاب وآراء
مرض "الليشمانيا" يأكل جلد الفقراء في إقليم زاكورة
استفحلت معاناة ساكنة زاكورة مع مرض "الليشمانيا"، الذي يأكل جلد الفقراء وانتشر بشكل كبير إثر شح المياه الذي عرفته المنطقة، ليتضاعف عدد المصابين به في وقت قصير.
جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، قال إن "الداء غير متحكم فيه بسبب غياب إرادة حقيقية وإستراتيجية لمحاصرته، بعد أن انتشر في كل جماعات الإقليم الـ25 بما يناهز 1000 حالة، بالرغم من الحملات العلاجية من قبل مصالح وزارة الصحة".
وأكد الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح صحافي، أن "أغلب المصابين في تينزولين وبوزروال وتمكروت وجماعة زاكورة الحضرية لا يلجون المستوصفات القروية، بسبب إغلاقها أو قلة الموارد البشرية".
ودقت عدة فعاليات جمعوية ناقوس الخطر للتصدي لمرض يعود بالأساس إلى التلوث البيئي الذي يعرفه الإقليم، إلى جانب شح المياه، وانعدام قنوات الصرف الصحي للمياه العادمة.
وأوضح بعض أبناء الإقليم في "تدوينات فيسبوكية" أن حالات الإصابة بداء "الليشمانيا" بالجهة بلغت 3500 حالة خلال السنة الجارية.
وفي السياق ذاته وجهت البرلمانية سمية وعلال عن زاكورة ملتمسا إلى العثماني، نهاية الأسبوع الجاري، لمطالبته بالتدخل العاجل لإحداث خلية تضم مجموع القطاعات الوزارية المختصة، من أجل وضع تصور متكامل ومندمج بتنسيق تام في ما بينهما والأطراف المعنية في الإقليم للقضاء على مسببات المرض.
ونظم يوم إعلامي بالإقليم تحت شعار "أية إستراتيجية لمحاربة داء الليشمانيا بزاكورة؟"، تطرق لإعداد وتنفيذ خطة إستراتيجية مجالية على مستوى كل الجماعات الترابية، وبشكل مواز العمل على علاج المصابين من قبل وزارة الصحة، فيما تتولى الجماعات الترابية والسلطات جمع الأزبال والغبار. أما وزارة الفلاحة فستتولى محاربة الفأر الغابوي الذي يتنقل لأكثر من 30 كيلومترا، وعلى مستوى جميع الجماعات الترابية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
والمسؤولين الله غالب ، أين الوعود أين للشفافية أين بلد المساوات أين ثم أين
واعلمو أن الله يمهل ولا يمهل ،ولا تحسبن الله غافل ،واتقو الله في عباده إنكم محاسبون
الغريب في الأمر أنه عندما تطالب الساكنة سلميا بتوفير الماء، هذه المادة الحيوية والضرورية للحياة، يزج بأبنائها في السجون!!
عندما يتجاوز عدد المصابين 3500 حالة، فيمكن اعتبار الأمر وباء وعلى الجهات المعنية التحرك بسرعة وإنقاد مايمكن إنقاده.
إن إيلاء قليل من الأهمية لهذه المناطق بدلا من تهميشها واعتبارها مغربا غير نافع هو الكفيل برفع الغبن والحكرة عن ساكنتها الأصيلة.