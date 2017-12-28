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كُتّاب وآراء
مطالب باستفادة 20 ألف معاق ذهنيا من "الكنوبس"
حذر مسؤولون في جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا من التبعات السلبية لاستمرار حرمان ما يناهز 20 ألفا من المعاقين ذهنيا، الذين تفوق أعمارهم 21 سنة، من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس).
وقال علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، إن كل المسؤولين على وعي تام بأهمية تمديد التغطية التي يوفرها صندوق "كنوبس" لفائدة هذه الشريحة من المجتمع، وطالب بضرورة تعديل القانون لفسح المجال أمامها للولوج إلى هذه الخدمات.
وأضاف رضوان في تصريح لهسبريس: "لقد لمسنا تفهما واضحا من طرف وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، بشأن هذا الإشكال المطروح، والذي يهم أزيد من 20 ألفا من أبناء الموظفين في سلك الوظيفة العمومية الخاضعين لنظام الكنوبس".
وقال مصدر من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في تصريح لهسبؤيس، إن "القانون هو الذي حدد السن الأقصى لاستفادة المعاقين ذهنيا من تغطية الكنوبس، لكنه ترك المجال مفتوحا أمامهم لمواصلة استفادتهم من هذه التغطية، شريطة تقديم تقرير طبي يثبت عجزهم عن العمل".
وأضاف المصدر نفسه أن تجاوز هذا الإشكال يتطلب تعديلا قانونيا لتجاوز هذه العراقيل المسطرية التي قد تعيق استفادة هذه الشريحة من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ويؤكد مسؤولو الجمعية، التي تتوفر على خمسة مراكز بالدار البيضاء، تستقبل 480 مستفيدا، أنهم يعملون سويا مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن من أجل تجاوز مجموعة من المشاكل الأخرى المرتبطة بغياب العمل بنظام بطائق المعاقين، وأضافوا أنهم تلقوا تطمينات من وزارة الحقاوي بقرب إصدارها لفائدة مستحقيها.
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تعليقات الزوّار (2)
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