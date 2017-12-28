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كُتّاب وآراء
رابطة العلماء تنتشل عشرينية بتطوان من مستنقع الدعارة والإدمان
بعد ظهورها المُثير في مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فيديو" هاوٍ، يظهرها وهي تطلب ممارسة الجنس وسط شبان مراهقين مقابل 10 دراهم، لدفع قيمة كمية من المخدرات، تعيش الشابة زينب، ذات 24 ربيعاً، حياة جديدة بعد انتشالها من مستنقع الدعارة والإدمان إلى حياة العلاج داخل مركز "أجيال للتكوين والوقاية الاجتماعية"، التابع للرابطة المحمدية للعلماء.
وحضرت الشابة التطوانية منذ يوم السبت الماضي، وإلى غاية اليوم الأربعاء، ثلاث حصص للعلاج من الإدمان على تناول المخدرات داخل المركز النموذجي الذي افتتح في 26 يوليوز الماضي بمدينة تطوان.
ويقول عبد الخالق بدري، الباحث في المركز، إن أطر الجهة ذاتها توجهت إلى أسرة الشابة زينب مباشرة بعد انتشار "الفيديو" الأول "الذي قالت إنه أساء إليها كثيرا، إذ لم تكن على دراية بأن أحد الشبان يقوم بتصويرها خلسة".
وأشار بدري، في تصريح لهسبريس، إلى أنه بعد إقناع الوالدين وترحيبهما بفكرة خضوع ابنتهما للعلاج المتدرج، على يد طبيب متخصص، "لم تمانع زينب من الوهلة الأولى، خاصة أنها خضعت لعلاجات سابقة على مستوى بعض المراكز، لكنها لم تكن مفيدة لها ولا فعالة، وفقا لشهادتها"، مضيفا أنها أبدت أيضا رغبتها في مساعدة المركز على استقدام عدد من المدمنين من أجل الخروج من ورطتهم بطريقة سليمة.
وتقول زينب إنها دخلت عالم الإدمان والدعارة بعد تعرفها على فتاة في أحد الأحياء الشعبية بتطوان، إذ كانت تتناول دواء على أنه لعلاج صداع الرأس، قبل أن تكتشف أنه مخدر، وترتمي في عالم المخدرات، وخاصة الهdروين، وتجد نفسها غير قادرة على الخروج من مصيبتها، ما حدا بها إلى ولوج عالم الدعارة في الشوارع من أجل تأمين تناول المخدرات مادياً، بعدما أدمنتها بشكل سريع ورهيب.
ويتكفل مركز "أجيال للتكوين والوقاية الاجتماعية" بحالة الشابة زينب، عبر توفير حصص علاج من الإدمان تحت إشراف طبيب متخصص، وأيضا شراء الأدوية اللازمة لمواكبة العلاج، إلى جانب التكفل الكامل بالمصاحبة الاجتماعية والمادية، من أجل هدف واحد، هو "إنقاذ الشابة من عالم الإدمان والدعارة والعودة إلى حياتها الطبيعية وسط أسرتها ومجتمعها".
وكان الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، افتتح في يوليوز الماضي مركز "أجيال للتكوين والوقاية الاجتماعية" بتطوان، وسط حضور كل من حذيفة أمزيان، رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ودينا القاديري، مديرة المركز، والذي يهدف إلى "بناء القدرات والكفايات عبر مقاربة التثقيف بالنظير"، بالاعتماد على "العلماء الوسطاء"، و"العلماء الرواد"، الذين تعمل الرابطة المحمدية على تكوينهم.
وتشير الرابطة إلى أن المركز، بغاية تحقيق أهدافه المتمثلة في الجمع بين التكوين والوقاية، سيعمل على عقد شراكات عملية تثقيفية مع كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الشباب والرياضة، وجامعة عبد المالك السعدي، من أجل "تحصين المجتمع من التطرف العنيف والسلوكيات الخطرة المهددة لاستقرار المجتمع، والمستهدفة لأمنه الروحي"؛ وهي المؤسسة التي تنضم إلى قائمة المراكز العلمية البحثية والوحدات المتخصصة التي تتوفر عليها الرابطة المحمدية للعلماء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
افضل علاج هو تغير الحياة الشخص ,, خاص يبدل المكان ديالو ويلقى خدمة ويبدا يقرا كتب اجنبية تعليمية هادفه ويبدا يتعلم شي لغه يغير الحياة ديالو للافضل هدشي لي كيديرو في برنامج في امريكا وكندا وكيحديو بيه البليه بنسبه 80-100 ام الدواء غير مجدي وهو اكثر تدمير
وهاديك الهضره د توبه والدين راه مصلحاش ,,
كنعرف اشخاص خصرو 1400يورو غير باش يحيدو السجائر ولكن بدون فائدة ,, الحل لي قاليهم طبيب هو تبدل الحياة باش تمسح هاديك
لو توجهنا الى الكاباريات لوجدنا حالات اجتماعية غزيرة تبكي القلب...
ليس كل من هن في الدعارة حقيرات...
هناك نساء ظروفهن صعبة...
بطبيعة الحال هناك الفاسدات اختياريا...
وأتمنى أن تكون هذه المبادة قدوة لكل المدن لأنقاذ الشبان والشابات
وتتكون في كل المدن مراكز مثل هذا المركز
ومن هذا المنبر أنادي رجال الأمن أن يتابعوا من يسبب في هده المشاكل
وعلى سبيل المثال الشاب الذي تعرفت عليه هذه الشابة وأوصلها لهذه الحالة
يجب على الشرطة أن تلقي عليه القبض بما أن الشابة تعرفه
كاتسناوهم حتى يتبلاو و يبانو فيوتوب عاد تديوهوم يتعالجو
المغرب للاسف اصبح مرتعا لاطفال الشوارع وممتهني الدعارة والمدمنين والشحادين والمعتوهين يلا ماوى ولا معين
لاحول ولا قوة الا بالله
فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. "إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق " . وهذا يبين مدى اهمية الأخلاق الإستراتيجية . لكونها منبعا لاستقرار المجتمع .
انهم تاجروا بابناء شعبهم في كل الميادين الفاسدة للربح الشخصي ورنحن على أبواب اخطار كبيرة تحيط هذا الشعب الذي جرد من أدنى شيء من حقوقه بل و استباحوا أعراضه و دمه و ووووو و الهضرةً كثيرة
حسبنا الله و نعم الوكيل. حسبنا الله و نعم الوكيل