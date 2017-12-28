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رابطة العلماء تنتشل عشرينية بتطوان من مستنقع الدعارة والإدمان

رابطة العلماء تنتشل عشرينية بتطوان من مستنقع الدعارة والإدمان
هسبريس - طارق بنهدا
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:00

بعد ظهورها المُثير في مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فيديو" هاوٍ، يظهرها وهي تطلب ممارسة الجنس وسط شبان مراهقين مقابل 10 دراهم، لدفع قيمة كمية من المخدرات، تعيش الشابة زينب، ذات 24 ربيعاً، حياة جديدة بعد انتشالها من مستنقع الدعارة والإدمان إلى حياة العلاج داخل مركز "أجيال للتكوين والوقاية الاجتماعية"، التابع للرابطة المحمدية للعلماء.

وحضرت الشابة التطوانية منذ يوم السبت الماضي، وإلى غاية اليوم الأربعاء، ثلاث حصص للعلاج من الإدمان على تناول المخدرات داخل المركز النموذجي الذي افتتح في 26 يوليوز الماضي بمدينة تطوان.

ويقول عبد الخالق بدري، الباحث في المركز، إن أطر الجهة ذاتها توجهت إلى أسرة الشابة زينب مباشرة بعد انتشار "الفيديو" الأول "الذي قالت إنه أساء إليها كثيرا، إذ لم تكن على دراية بأن أحد الشبان يقوم بتصويرها خلسة".

وأشار بدري، في تصريح لهسبريس، إلى أنه بعد إقناع الوالدين وترحيبهما بفكرة خضوع ابنتهما للعلاج المتدرج، على يد طبيب متخصص، "لم تمانع زينب من الوهلة الأولى، خاصة أنها خضعت لعلاجات سابقة على مستوى بعض المراكز، لكنها لم تكن مفيدة لها ولا فعالة، وفقا لشهادتها"، مضيفا أنها أبدت أيضا رغبتها في مساعدة المركز على استقدام عدد من المدمنين من أجل الخروج من ورطتهم بطريقة سليمة.

وتقول زينب إنها دخلت عالم الإدمان والدعارة بعد تعرفها على فتاة في أحد الأحياء الشعبية بتطوان، إذ كانت تتناول دواء على أنه لعلاج صداع الرأس، قبل أن تكتشف أنه مخدر، وترتمي في عالم المخدرات، وخاصة الهdروين، وتجد نفسها غير قادرة على الخروج من مصيبتها، ما حدا بها إلى ولوج عالم الدعارة في الشوارع من أجل تأمين تناول المخدرات مادياً، بعدما أدمنتها بشكل سريع ورهيب.

ويتكفل مركز "أجيال للتكوين والوقاية الاجتماعية" بحالة الشابة زينب، عبر توفير حصص علاج من الإدمان تحت إشراف طبيب متخصص، وأيضا شراء الأدوية اللازمة لمواكبة العلاج، إلى جانب التكفل الكامل بالمصاحبة الاجتماعية والمادية، من أجل هدف واحد، هو "إنقاذ الشابة من عالم الإدمان والدعارة والعودة إلى حياتها الطبيعية وسط أسرتها ومجتمعها".

وكان الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أحمد عبادي، افتتح في يوليوز الماضي مركز "أجيال للتكوين والوقاية الاجتماعية" بتطوان، وسط حضور كل من حذيفة أمزيان، رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ومحمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ودينا القاديري، مديرة المركز، والذي يهدف إلى "بناء القدرات والكفايات عبر مقاربة التثقيف بالنظير"، بالاعتماد على "العلماء الوسطاء"، و"العلماء الرواد"، الذين تعمل الرابطة المحمدية على تكوينهم.

وتشير الرابطة إلى أن المركز، بغاية تحقيق أهدافه المتمثلة في الجمع بين التكوين والوقاية، سيعمل على عقد شراكات عملية تثقيفية مع كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الشباب والرياضة، وجامعة عبد المالك السعدي، من أجل "تحصين المجتمع من التطرف العنيف والسلوكيات الخطرة المهددة لاستقرار المجتمع، والمستهدفة لأمنه الروحي"؛ وهي المؤسسة التي تنضم إلى قائمة المراكز العلمية البحثية والوحدات المتخصصة التي تتوفر عليها الرابطة المحمدية للعلماء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - etudient الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:54
ليس هناك علاج للمخدرات او الادمان او الدعارة او السجائر او العادات السيئة التي يحملها الشخص

افضل علاج هو تغير الحياة الشخص ,, خاص يبدل المكان ديالو ويلقى خدمة ويبدا يقرا كتب اجنبية تعليمية هادفه ويبدا يتعلم شي لغه يغير الحياة ديالو للافضل هدشي لي كيديرو في برنامج في امريكا وكندا وكيحديو بيه البليه بنسبه 80-100 ام الدواء غير مجدي وهو اكثر تدمير
وهاديك الهضره د توبه والدين راه مصلحاش ,,

كنعرف اشخاص خصرو 1400يورو غير باش يحيدو السجائر ولكن بدون فائدة ,, الحل لي قاليهم طبيب هو تبدل الحياة باش تمسح هاديك
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-187
2 - Deeptruth الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:57
انتشال شابة عمل محمود لكن كم من شاب وشابة لازالو بحاجة للانقاد ،وحسب تصريكم فان الشابة كانت بحاجة الى ١٠ دراهم وانتم يااصحاب الرابطة كم من ملايين الدراهم تدخلون الى جيوبكم، فلو انفقتم انتم العلماء من اموالكم والساسة وذوي الامال لما بقي عندنا ممن يحتاجون الى العلاج والدعم النفسي الا الحالات الشاذة ،فانتبهوا لعيوبكم يارابطقي الاعناق
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51
3 - Monir الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 21:57
عمل نبيل يستحق الاشادة ... تأسفت لحالها عند مشاهدتي للفيديو التاني الذي تشرح فيه حالتها مع الادمان ... للأسف مدينة تطوان تعج بأمثالها من الشابات و ايضا من الذكور الذين يمارسون الشذوذ الجنسي مقابل المخذرات رغم ان هيئتهم رجال غير مخنثين ... من هذا المنبر اود ان احيي والي الامن بتطوان الوليدي الذي نظف تطوان بصورة كبيرة من بائعي المخذرات
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96
4 - ميمون الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:00
مثلها اعداد...
لو توجهنا الى الكاباريات لوجدنا حالات اجتماعية غزيرة تبكي القلب...
ليس كل من هن في الدعارة حقيرات...
هناك نساء ظروفهن صعبة...
بطبيعة الحال هناك الفاسدات اختياريا...
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69
5 - socialllllllllllll الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:01
انا احمل الدولة والحكومة على ما يقعون شباب وشابات مغربة غي الإدمان بهذه المصيبة لأن الدولة لا تحارب من يدخلون هذه المصيبة الى بلدنا الحبيب والله يأخذ الحق في من يبيع هذه المصيبة
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68
6 - مواطن من ألمانيا الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:04
أقول للرابطة المحمدية للعلماء جزاكم الله خيرا على هذه المبادرة الطيبة

وأتمنى أن تكون هذه المبادة قدوة لكل المدن لأنقاذ الشبان والشابات

وتتكون في كل المدن مراكز مثل هذا المركز

ومن هذا المنبر أنادي رجال الأمن أن يتابعوا من يسبب في هده المشاكل

وعلى سبيل المثال الشاب الذي تعرفت عليه هذه الشابة وأوصلها لهذه الحالة

يجب على الشرطة أن تلقي عليه القبض بما أن الشابة تعرفه
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59
7 - المهم الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:10
هذه مبادرة طيبة تستحق الشكر و نتمنى للفتاة الشفاء العاجل و العودة الى حياتها الطبيعية و ان تعود الى الطريق المستقيم و ان تلتزم بشرع الله و سنة رسولنا ( ص) ان شاء الله كما أتمنى لشبابنا الهداية
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42
8 - هاهوهي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:11
كم من زينب بين الأزقة وكم من متشرد و كم من متسول و كم و كم
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35
9 - لهبيل الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:14
هادي بادرة مزيانة ولكن آش درتو باش تنقدو آلاف التلاميذ و التلميذات لي القرقرقوبي و الحشيش كايتباع ليهوم فباب المدرسة ؟
كاتسناوهم حتى يتبلاو و يبانو فيوتوب عاد تديوهوم يتعالجو
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36
10 - said الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:14
جميل جدا, ويجب تعميم هته البادرة التي تحسب لرابطة العلماء على باقي الجهات وباقي المهمشين..
المغرب للاسف اصبح مرتعا لاطفال الشوارع وممتهني الدعارة والمدمنين والشحادين والمعتوهين يلا ماوى ولا معين
لاحول ولا قوة الا بالله
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14
11 - دفنا الماضي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:18
وا حسرتاه..كل هذا يقع في بلاد المسلمين. الفقر الى حد بيع الجسد. استغلال المسلم لاخيه المسلم وأخته المسلمة. المخدرات. انتشار الامراض كالسيدا اللتي تريدون علاجها ب"استر ماستر الله". وتقولون لنا الحمد لله على نعمة الاسلام. هذه الاشياء لا تقع في السويد اللتي تظنون بأن بناتها سهلة المنال. في السويد، شراء الخدمات الجنسية وتعريض حياة الآخر للخطر يعاقب عليها القانون.
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-8
12 - خسارة للاقتصادالوطني! الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:19
الدعارة و الادمان من التجارات والعوامل المساهمة في ورقة التوازن للمؤسسة الربحية التي تسمى المغرب و التي يشرف عليها اللوبي فرانكوبربري
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-15
13 - زعيم الاطلس الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:26
على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه مثل هذه الامور التي تخل بأخلاق المواطنين . فعوض إيجاد حلول لهذه الآفات تقوم هذه الدولة بتدمير أخلاق المجتمع ، الحل هو في تطوير البحث العلمي وإيجاد وخلق مناصب للشغل لفائدة الشباب العاطل . وتشجيعه على الزواج لمحاربة العنوسة .هذا بالإضافة إلى العناية بالأخلاق لان الاخلاق ركن من اركان استقرار المجتمع ، وايضا لا ننسى محاربة المهرجانات الخليعة كمهرجان موازين ووووو .
فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. "إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق " . وهذا يبين مدى اهمية الأخلاق الإستراتيجية . لكونها منبعا لاستقرار المجتمع .
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12
14 - عبد الله بومباي الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:47
هذه هي نتيجة و عواقب الحرية الاقتصادية المغربية الصهيونية
انهم تاجروا بابناء شعبهم في كل الميادين الفاسدة للربح الشخصي ورنحن على أبواب اخطار كبيرة تحيط هذا الشعب الذي جرد من أدنى شيء من حقوقه بل و استباحوا أعراضه و دمه و ووووو و الهضرةً كثيرة
حسبنا الله و نعم الوكيل. حسبنا الله و نعم الوكيل
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7
15 - shakir الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 22:48
هذه المراكز جيدة جداً لأن لها مرجعية روحيتة تعالج الفراغ الداخلي للمدمن وتربطه بخالقه سبحانه وتعالى...
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9
16 - الفساد أ البلاد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:23
انقدوا ايضا مراكش من كبت الخايجيين واكادير من السياحة الجنسية .....انقدوا الوداد من الهزائم المتتالية وتطوان من السقوط الى الدرجة الثانية.
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5
17 - غيور على هاذا البلد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:46
و اللّٰه العظيم أرى،والله أعلم أن المسؤولين في هاذا البلد العزيز مقصرين في حماية شبابهم،من أعلى سلطة في البلاد إلى اخر مسؤول،من القوانين التي تساعد و تشجع على بيع الحبو المهلوسة و الكوكاين والمخدرات...الخ.بالعكس تماما في بعظ الدول العربية و الإسلامية تطبق عقوبة الإعدام لأنه يستحق أكثر من الإعدام يهدم جيلا ويشتت اسرا......بالإضافة نشاهد دوريات للشرطة تجمع النقود من أصحاب بائعي السجائر و المخدرات بالتقسيط حاميها حراميها،العقاب و العقاب و المسؤلية بالمحاسبة وردع كل من سولت له نفسه تذمير شباب المغرب،و إلا فحاليا أرى أن الدولة بكل مكوناتها تشجع على فساد المجتمع والله هم هذا منكر
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4
18 - ملاحظ الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:48
"قص رأس الافعى"بمعنى العمل وبكل جدية على محاربة وتعقب تلك المواد المخدرة وإنزال عقوبات جزرية رادعة واستتناؤهم من "العفو"لأنه اذا تم انتشال هذه الفتاة أو أي شخص كان فإن المروج والذي بحوزته هذه المخدرات سيبحث وينقب عن ضحايا جدد لبيع سمومه وآغراء فئة الشباب تبداء بالمجانية ثم يتدرج....قبل استفحال الأمر والتباكي على شبابنا يجب تقوية وتكثيف مهام شرطة مكافحة المخدرات وتحسينها بالمهمة المنوطة بها....
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2
19 - mariem الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:49
ما أحوجنا إلى مثل هذه المبادرات في وسط الشباب يجب على كل الفعاليات المدنية أن تتحرك وأن يساهم كل من موقعه ولو بالقليل لإنقاذ شبابنا من شبح المخدرات.. تحية لمركز أجيال وللرابطة المحمدية للعلماء على هذا العمل النبيل ونتمنى الاستمرارية في استقطاب ضحايا هذه الآفة
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4
20 - المختار الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:58
على الاقل يقومون بشيء و او كان قليلا .لم اسمع منذ سنين ان مجلسا للفقهاء ( ما بسمونه بالمجلس العلمي ) قام باي عمل جدي مباشر مفيد للمجتمع ما عدى الافتاء في الامور التافهة.
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10
21 - مهتم الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:26
قرأت جيدا الخبر، كما قرأت نفس المضمون في منابر أخرى، لكن اتأسف لهذه البهرجة الإعلامية، فالسيدة زينب التي تعتبر ضحية للإدمان اولا يحق لها ان تستفيد من العلاج بالبديل وهذا حقها حسب الخطة الوطنية التقليص من المخاطر المحددة من طرف وزارة الصحة، تانيا ان ادمانها على الهيروين، لين ينفع معه ثلاثة حصص لأنها ليست مريضة بالسرطان لتكون حصص مثل حصص الأشعة، فالعلاج بالبديل الوحيد هو الميطادون، اما الحصص فقد تكون علاجا نفسيا بعيدا عن علاج الإدمان والمونو
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