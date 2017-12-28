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الرئيسية | مجتمع | جمعية تنادي بإلغاء التمييز في الإرث وحصره في الأصول والأزواج

جمعية تنادي بإلغاء التمييز في الإرث وحصره في الأصول والأزواج

جمعية تنادي بإلغاء التمييز في الإرث وحصره في الأصول والأزواج
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:35

فتحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب النقاش من جديد حول قضية المساواة في الإرث، من خلال طرحها مذكرة جديدة تُسلط الضوء على منظومة المواريث الضامنة للمساواة والعدل.

ربيعة الناصري، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قالت في لقاء صحفي عقد بالرباط إن "مسار الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والسياسية، التي يعيشها المغرب، لا يُمكن أن يكون لها مغزى إذا لم تشمل منظومة المواريث، باعتبارها منظومة هيكلية وأساسية"، مبرزة أنّ تحقيق المصلحة الأساسية لأي تشريع يقتضي تحقيق المساواة والعدل.

ومن أجل تحقيق المساواة القانونية وعدم التمييز، دعت الجمعية في مذكرتها إلى إلغاء التعصيب وحصر الورثة في الأزواج والأصول والفروع دون غيرهم، وإسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث، وإلغاء التمييز على أساس الجنس، وإقرار المساواة في الأنصبة في درجة القرابة نفسها.

وأوضحت الناصري أنّ التعصيب يُؤسس لنموذج العائلة القائمة على الروابط العائلية المُمتدة، التي أصبحت سائرة في طريق التلاشي، مشيرة إلى أنّ مدونة الأسرة لا تفرض أي واجبات مادية أو معنوية على الحواشي تجاه الزوجة وبنات المتوفى، في مقابل ذلك تمنحهم حقوقاً في الإرث دون أدنى مقابل.

وفسّرت الناصري مطلب حصر الورثة في الأزواج والأصول والفروع بأنّ منع التوارث بين المسلم وغير المسلم يخرق عدداً من مبادئ ومعايير الإطار القانوني الوطني وكذا الدولي، وقانونية الآثار المترتبة عن الزواج وعن البنوة المنصوص عليها في مدونة الأسرة.

وأضافت أنّ "فلسفة منظومة المواريث لم تكن تهدف إلى التمييز ضد المرأة، بل تحقيق نوع من التوازن بين واجبات وحقوق النساء في مرحلة تاريخية تميزت بعدم توفر غالبية النساء على موارد من أجل الاستجابة لحاجاتهن وحاجات أفراد الأسرة، واختلاف البنيات والعلاقات الأسرية عن الواقع السوسيو ديمغرافي وواقع الأسر والعلاقات العائلية حالياً".

في مُقابل ذلك، أوضحت مذكرة الجمعية أنّ مدونة الأسرة خلقت مسؤوليات جديدة وواجبات للنساء دون أن تعترف لهن بحقوق جديدة. وعلقت الناصري على ذلك قائلة: "إضافة إلى العبء المالي الموكول إلى النساء من طرف المدونة، فهن يتحملن بشكل تام كل المهام غير المؤدى عنها، من قبيل الاعتناء بالمنزل، وتربية الأطفال، والتكفل بأفراد الأسرة المرضى والمسنين".

وفيما يخص إحقاق المساواة الفعلية بين الجنسين، أبرزت المذكرة أنّ مدونة الأسرة تُلزم الزوج بالنفقة والتكفل بكل حاجيات الزوجة، إلا أنّ هذه الأخيرة تجد نفسها بعد وفاته في وضعية هشاشة كبرى، إن لم تكن تتوفر على موارد ذاتية. وأضافت أن مسكن الأسرة يعود، في غالب الأحيان، ملكا للزوج، وأنه في حالة وفاته يصبح من حقوق الورثة، ومن ضمنهم الأرملة، التي لا تملك سوى الربع أو الثمن منه، وهو نصيب لا يمكنها من اقتناء السكن، في حين أنّ الزوج الذي يبقى على قيد الحياة يظل بمنزل الزوجية إلى حين زواجه أو وفاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - ناصح الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:48
يكفي أن تنظر إلى صورتهم و تعرف من هم و من ورائهم.
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297
2 - خالد الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:52
وا الجمعيات و الله أهديكم والجمعيات را كم عيقتو (اتكلم عن الاغلبية الساحقة)
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126
3 - adil الأربعاء 27 دجنبر 2017 - 23:58
لا يمكن شرعا المساواة في الارث بين الذكر والانثى .لان الرجل يتحمل المسؤولية نحو اسرته , الرجل ينفق على امه وابيه وزوجته وابنائه ويتحمل المسؤولية في الدراسة لابنائه من التغذية والصحة والسكن والتكاليف فالزواج والاعياد والمناسبات.... اما الزوجة فتضل في البيت مع التلفاز طول النهار.
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131
4 - أم .. الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:01
لو أن كل امرأة أدت مهامها كأم و كزوجة...ما وجدنا عشرات الشباب تائهين ضائعين. ...
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153
5 - عادل الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:02
صورة ديالهم تجوبك على هاد سؤال اومزال مبغاوش إحشمو كيدخل في الدين ديال الله حسبنا الله ونعم الوكيل
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182
6 - عبد الرحيم الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:02
إذا فرضت المساواة في الميراث، فإن ذلك سيلغي نظام الإنفاق وسيلغي المهر
نظام الميراث في الإسلام هو جزء من منظومة إسلامية متكاملة يجب أن نأخذها بكلها وليس بجزئية من جزئياتها
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141
7 - bouchra f boston الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:02
This is crazy ,it s allah sobhanaho who made this rules,and now this bunch of women wants to change it.Go discuss something else ,like take care of u kids .....
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53
8 - wood الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:03
مسألة الارث هي فقط زوبعة في فنجان ، و الهدف منها استفزاز عدد كبير من المواطنين في معتقاداتهم و عادتهم مع انها على ارض الواقع لا تقدم و لا تؤخر سواء في تحسين وضعية المرأة او غيرها .فشريحة كبيرة من المغاربة ليس لهم شيء يرثوه من ابائهم او على الاقل شيء له قيمة ، كما ان التحايل على قواعد الارث مسألة جاري بها العمل من زمان حيث يوصي الاب او الام بجزء من تركته لمن يريد ،دون ان ننسى الاراضي و العقارات التي لا يتمكن الورثة من اقتسامها سواء بالطريقة الاسلامية او غيرها لكثرة الورثة و الفروع و تعقيد المسطرة !!!
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73
9 - من امريكا الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:03
اذا كنتم دينقراطيين وتؤمنون بالاغلبية
فكيف ترضون لاتفسكم وانتم لاتتجاوزون اصابع اليدين ان تفرضو على المغاربة
المسلمين الذي يتجاوز نسبتهم خمسة وثلا ثين مليونا كلهم مسلمين سنيين
ان يحكمو بغير تعاليم دينهم اوصولا وفروعا عقيدة وشريعة .قرانا وسنة.؟ المنطق يقول غير هذا

اللهم اذا كنتم تخاطبون الشعب السويدي او دنمارك. اما المغاربة لاتمثلونهم .
هسبريس انشري من فضلك الراي والراي الاخر.
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115
10 - Abouzineb الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:05
ان لم تستحيين فقلن ما شئتن
تردن تغيير شريعة ربانية لانكن بعيدات كل البعد عن الدين
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102
11 - اللهم نسألك الثبات على دينك الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:12
يتحدثن عن العدل وكأنهن اعدل من الله اللذي خلقهن !! يالعيلات سيرو ديرو خدمتكم في الدار وخرجو لينا ابناء صالحين لبناء مجتمع متطور و واعي احسن لكن من مواجه الخالق العالم بما يصلح لخلقه وكفاكن من تضييع وقتكن في الاوهام
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88
12 - Boston Sindibade الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:12
الله سبحانه يعرف ما كان وما سيكون. هذه الجمعيات اليسارية تهدف الى زعزعة الأسس الإسلامية و المغربية. الله كفيل بحماية دينه من هؤلاء.
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78
13 - ولد الفشوش الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:14
لقد مللنا من هذه الأسطوانة. كل من هب ودب يريد يفتح فمه للخوض في قطعيات الدين من أجل الإسترزاق من الجمعيات الصهيونية التي تود هدم قيم المجتمع المغربي وتنفير الشباب من الزواج.
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84
14 - حسبي الله الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:14
لا حول و لا قوة الا بالله
الله ياخد فيكم الحق
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66
15 - saad الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:15
وهل الله ليس بعادل؟ أتسبدلون ما هو خير بما هو ادنى ؟ أم انكم من الجاهلين ؟
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77
16 - مسلم الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:17
للذكر مثل حظ الأنثيين لا يعني عدم المساواة إلا في ذهن الجهلة الذين تخندقوا كلهم يحاربون شرع الله...من تكونين أنت في فهمك للدين حتى تتطاولي عن شرع فرضه الله لتوهمي نفسك أنك تصلحين .... شرع الله كامل ولا نقصان فيه " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"
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71
17 - سفيان الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:21
لو ان مسلما ارتكب جميع المعاصي كالزنى، السرقة، اكل الحرام ... لا يخرجه عن ملة الاسلام، ولو أنه صلى جميع الصلوات وصام وأدى الزكاة ... وأنه لم يرضى بحكم من احكام الله او سعى في تبديلها فهذا حكمه كافر بإجماع العلماء وسيخلد مع ابو جهل
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55
18 - mustapha الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:21
سيماهن على وجوههن

هادا مكاين والسلام على من إتبع الهدى.
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77
19 - farid الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:53
لا حول و لا قوة الا بالله
الله ياخد فيكم الحق
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46
20 - متتبع الخميس 28 دجنبر 2017 - 00:55
مرة اخرى تظهر مجموعة يظهر انها مدفوعة من جهات معروفة . المغاربة عاقوا باصحاب الدساءس، وشرع الله لا تبديل فيه فهو سبحانه اعلم بمصلحة عباده المسلمين المخلصين ، سينكشف الوجه الحقيقي للذين يصطادون في الماء العكر.
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45
21 - Abdeslam from usa الخميس 28 دجنبر 2017 - 01:15
بارك اللّٰه فيك يا صاحب التعليق الأول. لم تترك لي شيئا أضيفه.
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22
22 - سليم المغربي الخميس 28 دجنبر 2017 - 01:29
سبحان الله سيماهم في وجوههم ،،،ولو ذرة حشمة بكل وقاحة ،والله ما همهم امر المرأة في شيء ،هادو كيقلبو على الصرف من الخارج من يدعمهم ليخربو امتنا ،من نتوما كدافعو على حقوق المرأة سيرو شوفو نساء الاطلس وكتير من نساء المغرب فقيرات اميات يعانون كل انواع الضلم والهوان والسبب بكل بساطة هاته الجمعيات التي تسترزق على معاناتهم ،بقا ليكم غير الارث ،صحيح ان لم تستحيي ففعل ما شئت.
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24
23 - saood الخميس 28 دجنبر 2017 - 01:37
اذا اردتم تغيير شرع الله والغاء احكامه في المواريث في المغرب عليكم اولا الغاء شيئ اسمه امارة المؤمنين والغاء وزارة الاقاف والشؤون الاسلامية والغاء كل المجالس العلمية وهدم كل المساجد والزوايا واحراق كل المصاحف وكل كتب الشريعة الاسلامية لانها لن تبقى لها جدوى فلاسلام هو شيئ متكامل ولا يمكن تجزيئه هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا كنتن وكنتم غير مسلمين وغير مقتنعين باحكام هذا الدين من فرض عليكم تطبيق احكامه كل واحد وواحدة توزع ممتلكاتها على من تريد وبالكيفية التي تريد وتوثق القسمة التي ترتضي وانتهى المشكل وتترك المسلمين يطبقون شريعتهم بحرية فلكم دينكم و لنا دين فالعديد من له سوى البنات سجل ممتلكاته بيعا لبناته وقطع الطريق امام باقي الورثة ولم يمنعه اي احد
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16
24 - Barnoussi الخميس 28 دجنبر 2017 - 01:40
إضافة إلى العبء المالي الموكول إلى النساء من طرف المدونة، فهن يتحملن بشكل تام كل المهام غير المؤدى عنها، من قبيل الاعتناء بالمنزل، وتربية الأطفال، والتكفل بأفراد الأسرة المرضى والمسنين".
أوا زولوا العبء المالي من المدونة أصافي وتربية الأبناء واشغول في الدار راجله يعطيها شهرية ولا الدولة كالدول المتقدمة ياك انتن تردن أن نطبق ما هو متداول في الغرب :المرأة (الجالسة) في البيت لها شهرية ولها الحق في التقاعد . ولا انتن مباين ليكوم غير الورث .
أما المنزل بعد وفاة الزوج فما يجمع الزوج وزوجته يسمى عقد وبما انه كذالك بإمكان المرأة أن تشترط فيه انه إن كان لهما بيت ؛فمن يبقى على قيد الحياة
بعد وفاة أحدهما ؛يستغل البيت حتى وفاته ومن بعد ذالك يوزع الإرث.
والسلام
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8
25 - محمد الشرنوبي الخميس 28 دجنبر 2017 - 02:27
في الحقيقة أن ما تطالب به هذه الجمعية يجب تطبيقه منذ 14 قرنا،أي منذ نزول سورة النساء،فالفقهاء و الشيوخ أساؤوا (حسن نية أو عن سوء نية) آية المواريث فالله سبحانه يقول ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين،فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك،و إن كانت واحدة فلها النصف)) الآية واضحة،الحالة الوحيدة التي تأخذ الأنثى أقل من الذكر هي حين تكون أختان و لهما أخ واحد..أما في حال وجود ثلاث أخوات و عشرين أخا..فالأخوات الثلاث يقتسمن الثلثان و العشرون ذكرا يقتسمون الثلث الباقي،و إن كانت واحدة و لها عشرة إخوة فهي تأخذ النصف و العشرة الذكور يقتسمون النصف المتبقي.
الشيوخ اضطهدوا المرأة و قد كرمها الله،من يعقب عليه بتفسير الفقهاء،أقول له أن كلام الله هو الأعلى و كلام البشر لا يأخذ منه!
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-19
26 - fouad الخميس 28 دجنبر 2017 - 02:45
ناصح رقم ١ والله أنت دكي ماشاء الله أول شيء جاء في ضميري غندما رءيت صورهم قبل أن أقرءتعليقك وقلت لاحول ولا قوة إلا بلله العلي العضيم
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13
27 - ayman الخميس 28 دجنبر 2017 - 02:53
هكاك دروكا الارث فاش بقات واخا قبل التساوي في الارث ارا نتقادو فالنفقة سواء اثناء الزواج ولا بعد الطلاق ونتقادو فالمهر ونتقادو فحقوق الرجل بغينا تا حنا الجمعيات الذكورية ياك عندكم النسوية وزيد وزيد وزيد ,,, قوم عجب
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7
28 - مواطن صريح الخميس 28 دجنبر 2017 - 03:10
هل فقدن هؤلاء العجائز صوابهن ما الدي يحاولن قوله ؟ هل يردن القول انهن اكثر رحمة و عدلا بالنساء من الدي خلقهن ما هدا الهراء الايعلمن ان هدا شرع الله وان المغرب دولة اسلامية وانه لا يمكن تغيير ثوابت الدين هل اصبح كل من هب ودب يريد تغيير الدين على نحو يخدم اهوائه حسبي الله ونعم الوكيل.
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11
29 - مواطن مغربي حر الخميس 28 دجنبر 2017 - 03:26
لو افترضنا مات الابوين و تركا ابن و فتاتين و تركا بقرتين
للذكر بقرة و الفتاتان مشتركتان في بقرة
ولكن هن صغيرتان و الاخ اكبر منهن ،ستبيع الفتاتين البقرة و تشتريان ذهبا و سيبيع الابن البقرة و من صباح اليوم سينفق على الاختين ،بعد مرور زمن ستنفذ نقود بقرة الابن سيضطر الابن للعمل من اجل النفقة على الفتاتين الى ان يتقدم لهما عريسان لكن منهن مهر كريم
انظرن الى حكمة الشارع الحكيم من خلال هذا المثال البسيط.....تبن إلى الله قبل فوات الآوان
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2
30 - عبد الوهاب الخميس 28 دجنبر 2017 - 03:40
ليست مدونة الأسرة هي التي تمنح الأنصبة بل الله يفعل ذلك.فان كان لكن عتاب فعاتبوه هو(استغفر الله العظيم) و لا تتستروا وراء المدونة.
جمعيات و صالونات و ندوات تهدم ليل نهار شرع الله، الذي لا يطبق أصلا،ولا أحد يرد ولا متابعات ولا أحكام فهذا يريد أن يتزوج صديقه و هذه تتزوج صديقتها،و هؤلاء يريدون الإفطار العلني في رمضان و أولئك يريدون علاقات خارج الزواج لا يحاسبون عليها و هذا يعطي الحق لأمه و اخته أن يكون لهما عشاق و الاخرين يريدون منع التعدد بل و أحدهم هاجم رسول الله صلى الله عليه و سلم في صالونات مشبوهة تنظم في بلاد الإسلام و بلاد إمارة المؤمنين و كل هذا دون أن يحرك المسؤولون عن الشأن الديني ساكنا
ما شاء الله نحن فعلا في تقدم...إلى الهاوية.
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7
31 - من فرنسا الخميس 28 دجنبر 2017 - 04:11
مجتمعنا سيضل يدفع الجرائم الا اخلاقية و الا انسانية التي يقترفها في حق المرأة بإسم دين عفا عليه الزمن ولكنه مرسخ في العقول الفارغة، لو كان الاسلام عادل لكان الميراث عادل لو كان الاسلام عادل لكانت الحقوق والواجبات عادلة بين الرجل والمراة
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-25
32 - الحسين ايت مالك الخميس 28 دجنبر 2017 - 04:17
راه ماكاين لي خرج على نساء وفتيات المغرب قد هاد الجمعيات ديال عيلات اصحاباتcoupe de garçon شوفو العنوسة فين وصلات! شوفو التزيار ديالكم الرجال فين وصل المغربيات!رخفوا علينا الله يرحم ليكم الوالدين.
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11
33 - Fouad USA الخميس 28 دجنبر 2017 - 04:37
إذا ما تم إلغاء الشريعة في مجال الإرث، يجب أن يلغى الصداق الذي يعطيه الرجل للمرأة أثناء إبرام العقد وكذلك إلغاء التعويض عن المتعة والنفقة في حالة الطلاق. وهذه هي المساواة أم أنهم يريدون المساواة التي هي في صالحهم فقط. وشكرا.
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6
34 - توفيق الخميس 28 دجنبر 2017 - 04:39
نسوة متواضعات الجمال، حاقدات على الرجال، وجوههن شؤم وكلماتهن سم. أغلبهن مطلقات أو عوانس.
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25
35 - لحنين75 الخميس 28 دجنبر 2017 - 04:46
تمنيت لو ناقشوا تعدد الزوجات للرجل أحسن لحل مشكل الفتيات العانسات و الأمهات العازبات الآتي تردن أن تستر نفسها ..! هذه الجمعية دخلية على مجتمعنا و تقادنا و ديننا الحليف نعم الصورة تضهر ذالك و لا احدهن محجبة ..اتمنى أن لا نحدوا حدو حكومة" قايد السيسي و من قبله بورقيبة الملحد ".! قلتها مرار و تكرارا : الله الوطن الملك خطوط حمراء ..و من تعدى حدود الله فلقد ظلم إلا نفسه..الأمم تتقدم لما فيه الخير و نحن ننبش و نناقش الماضي ولا سيما الشؤون الدينية ! هذة الجمعية البرجوازيات خاءفات على انفسهن من الخليلات او صديقات أزواجهن فقط ..! "الحلال بين و الحرام " الله سبحانه و تعالى و نبيه الكريم "صلى الله عليه و سلم شرع لنا كل شيء..! كفى من الاستهزاء في الدين ! ماذا ستريث المراة من رجل فقير ؟ إلى كثرة الأبناء و المشاكل و ديون متراكمة عليه ؟ صراحة تردن ان تدافعن عن وضعيتكن ! أما الآن أصبح عزوف الشباب عن الزواج ! و السلام عليكم شكرا هسبرس.
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