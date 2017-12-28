24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/12/2017
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2912:3415:0817:3018:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. رسالة خولة إلى سارق دراجتها (5.00)

  2. اعتقالات وقوانين تُقيد حرية "صاحبة الجلالة" بالمغرب في 2017 (5.00)

  3. "فيسبوكيون" يوصلون أربعينيا مفقودا بعائلته (5.00)

  4. الصين تجرب استخدام الهواتف النقالة كبطاقة هوية (5.00)

  5. نقابة "ميدي1 تيفي" تدعو إلى حل مشاكل القناة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "العدل والإحسان" تقارب الواقع الحقوقي من الجديدة

"العدل والإحسان" تقارب الواقع الحقوقي من الجديدة

"العدل والإحسان" تقارب الواقع الحقوقي من الجديدة
صالح الخزاعي
الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:07

أكدت الناشطة الحقوقية سعاد لبراهمة، أستاذة بهيئة المحامين بسطات قيادية بحزب النهج الديمقراطي، أن "التنازلات التي أبداها النظام إبان الحراك لم تكن سوى انحناءة خفيفة للعاصفة سرعان ما تراجع عنها مع خفوت هذا الحراك وتوفر سياقات محلية ودولية ساعدت على ذلك".

ووقفت لبراهمة، خلال مشاركتها في ندوة حقوقية بعنوان "الواقع الحقوقي بالمغرب بعد الربيع، هل من مكتسبات ومن تراجعات؟"، على ما اعتبرتها "انتهاكات وردة خطيرة في مختلف المجالات المتعلقة بالحقوق، من خلال استمرار الاعتقال السياسي، والتضييق على حرية الصحافة والتعبير والتنظيم، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

أما الأستاذ محمد أغناج، من هيئة المحامين بالدار البيضاء عضو الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان عضو المجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة، فقال خلال مداخلته، بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيل عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، إن "النظام يستهدف بشكل ممنهج الحركة الحقوقية عموما".

وأضاف المتحدث ذاته، خلال الندوة المنظمة من طرف جماعة العدل والإحسان بمدينة الجديدة، بحضور فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية وإعلامية، أن "الاستهداف يتم عبر تمييع كل القضايا التي تشكل حركة تماس بين الحركة الحقوقية والمجتمع، واستهداف الحقوقيين والمساهمة في التفرقة بينهم"، داعيا في الوقت ذاته الحركة الحقوقية إلى ضرورة التآزر والعمل المشترك، واستيعاب الاختلاف والنقد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ميساء الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:18
يطالبون بالدمقراطية وحقوق الانسان وهم أول من لايؤمن بها ولا يحترم الحريات الفردية,يريدون فرض نمط عيش على المغاربة والشريعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
2 - سعدون الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:26
تحية للجماعة المناضلة شكرا على وقوفكم في خندق الطبقة الكادحة من منطلق الهوية الدينية التي اختطفها الدجالون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - rachid الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:32
الذكرى الخامسة لمةت عبد السلام ياسين حلال
ذكرى المولد النبوي الشريف بدعة
ما هاذا التناقض يا جماعة الخدل


اذكرو موتاكم بخير اللهم ارحمه وارحم جميع اموات المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.