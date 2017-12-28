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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تتبنى توصيات المجلس الأعلى للتربية وتنهي مجانية التعليم

الحكومة تتبنى توصيات المجلس الأعلى للتربية وتنهي مجانية التعليم

الحكومة تتبنى توصيات المجلس الأعلى للتربية وتنهي مجانية التعليم
هسبريس – محمد بلقاسم
الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:00

تبنت حكومة سعد الدين العثماني التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص إلغاء مجانية التعليم؛ إذ تضمن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي مقتضيات تنهي تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل التعليم.

مشروع القانون الجديد أعلن فرض مجموعة من "رسوم الأداء" في مجال التعليم العمومي تضمنها الرأي الاستشاري المقدم من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، إلى الحكومة، والذي سينهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليمين العالي والثانوي التأهيلي.

المشروع الجديد الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا، تضمن موادا مرتبطة بتنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين في التعليمين العالي والتأهيلي، وفقا لمراحل سيتم تحديدها بنصوص تنظيمية ستصدرها السلطة التنظيمية بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الإطار.

وتبعا لما سبق أن أعلن عنه مجلس التعليم، فإن المشروع الحكومي الذي يرتقب أن يثير غضبا سياسيا ومجتمعيا، قرر في هذا الصدد أن تؤدي الأسر المغربية مساهمات الدراسية على المدى القريب حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي في مرحلة أولى، وعلى المدى المتوسط بالنسبة إلى التعليم التأهيلي كمرحلة ثانية.

وسيتم الأداء عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء، مضيفا إلى ذلك تخصيص نسبة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالجماعات والأقاليم والعمالات للمنظومة التربوية، بالإضافة إلى نسبة من مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وكانت التوصيات التي ستنهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليم العالي والتأهيلي، مدعمة للقطاع الخاص؛ وذلك بمنحه تسهيلات جبائية، مع التأكيد على ضرورة "ضمان استمرارية مجانية التعليم الإلزامي".

ودعت التوصيات إلى "منح تحفيزات جبائية لفائدة التعليم الخاص، ولاسيما المسهم في مجهود تعميم التعليم الإلزامي"، مؤكدة على "ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي".

من جهة ثانية، يرتقب أن يحدد مشروع قانون الإطار مساهمة اجتماعية للتضامن من أجل إدماج الساكنة المعوزة في المنظومة التعليمية، سيتم تحصيلها على "أساس اقتطاع مداخيل ضريبية على الدخل وعلى الشركات، والمتوفرة من عائدات صندوق المقاصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (149)

1 - مغربية كاعية الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:07
إنهم يبحثون عن ثورة تأتي على الاخضر واليابس.
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761
2 - محمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:07
لك الله يا وطني
الدول تدعم التعليم و الصحة و نحن نلغي مجانية التعليم
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628
3 - مواطنة الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:07
انا في.رايي ديرو الموت الرحيم للفقراء و هنيوهم .مابقاش عندكم علاش تحشمو
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644
4 - مراد مراكش الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:08
نحن نعيش في المغرب فقط لتسديد الفواتير. هل من مزيد ننتظره
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582
5 - زهير بومية الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:08
لك الله يا مغرب !!! في انتظار المصادقة على الغاء مجانية الاوكسجين
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594
6 - wald cha3b الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:08
والله انه افضل حل، نعم خوصصة التعليم سيعطي نتيجة افضل، يجب فقط مراعات الفقراء والمساكين وكذلك اليتامى.
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-649
7 - رأي وليس إلا الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:09
هذا هو المعقول هكذا سنضرب يد من حديد هؤلاء الأساتذة عديمي الضمير ومستواهم الرديء
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-640
8 - Omar الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:09
قريبا سيتم استخلاص قيمة كمية الاكسجين التى سوف نستهلكها.حسبنا الله ونعم الوكيل.
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402
9 - العباس الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:09
وييي ويي وي
مبروووك علينا هادي البداية ومازال مازال,
اووه وي مبروك التعليم تم اعدامه بشكل رسمي وتحت قبة البرلمان.
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350
10 - شوف تشوف الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:09
هاد 2017 الله يعطينا براكتوا وخلاص كارثي لملك الفقراء بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولمن تقول سنة سعيدة ف 2018
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234
11 - مواطن الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:10
والسميك فكرتو تزيدو فيه ولا نهجين غير سياسة الاغراق.
راه حنا غارقين بما فيه الكفاية كلشي تقلب راسا على عقب.بقا غير التعليم صافي وتكمل الباهية.
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238
12 - ريف إي نو الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:10
أعتقد أن بهذه القرارات المقصودة الرامية بقتل ودهس الطبقة الكادحة هي من ستجر الدولة إلى طريق مضلم فإن لمستم مجانية التعليم فسيعيش المغرب في جحيم لا يحمد عقباه ، فشكرا لكم يا حكومة المصباح على مثل هذه القرارات كنتم فقط حكومة للتصدي لحركة 20 فبراير أما إن تم تطبيق هذا القرار فسنعيش و إياكم أياما كلها سوداء ، ليس لأبنائي شيئا في هذا الوطن المغتصب
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291
13 - بنت المملكة الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:10
واش ناس مكتخلص ومقدراتش تقري ولادها كيفاش غيديرو دابا انا كنت ضد الحراك لكن دابا انا كن طالب جميع المغاربة ينوضو يطالبو بحقوقهم تاواحد محاس بينا جوعتونة وعريتونا ودارت بغيتو حتى ولادنا يخرجو مكلخين باش تبقاو تحكمو هدشي بزاااااف
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298
14 - يوسف الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:10
الحكومة التي لاتستطيع يسيير وتيسير حياة المواطنين لا يحق لها ان تحكم.
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192
15 - wlofin الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:10
ههههه معرفش نضحك الا نبكي........تنفسو مزيان الأوكسجين محدو فابور
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203
16 - غيور الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:12
ما قدو فيل،زادوه فيلة.لاتعليم لا صحة.لك الله يا وطني.حسبنا الله و نعم الوكيل
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170
17 - Rif iy nou الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:12
قريبا سنسمع قانونا جديدا وهو الضريبة على الأكسجين شكرا لكم يا حكام هذا الوطن لأنكم تأدون الأمانة كما ينبغي ، شكرا لكونكم تطبقون وعودكم في الحملات الإنتخابية السالفة ....
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148
18 - ساخط على الوضعية الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:12
محدها تقاقي و هي تزيد في البيض
حسبنا الله ونعم الوكيل
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141
19 - الفيافي الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:13
لا بأس ولا ضير ,لكن بما ان الدولة تخلت عن العديد من الخدمات المجانية التي هي ملزمة بتقديمها لكل المواطنين بدون استثناء لكون كل المواطنين يساهمون بشكل مباشر وغير مباشر ,كل حسب مستواه المعيشي ,يساهمون في ميزانية هده المؤسسة السياسية التي تحكمهم .
وبما ان هده الاخيرة لم تعد تقدم اية خدمة بالمجان ادن بالتالي عليها الغاء العديد من الضرائب والرسوم وتخفيض أخرى ,غير دالك فالواقع والوضع تحول من دولة سياسية تدير الناس الى اقطاعية تستعبد البشر .
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165
20 - hicham الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:14
لن أقول أن هذا القرار يعتبر آخر مسمار يدق في نعش التعليم. بل أتساءل: هل ما زال في هذا النعش مكان لمسمار كهذا؟؟؟؟
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163
21 - المستقبل المظلم الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:14
الهاوية هي ما يسير اليه مجتمعنا ما دمنا اخترنا هذه القرارات،اصلا لا تعليم ولا صحة ولا قطاع فيه الخير.وفي الأخير نخلصو مقابل تعليم!!!??? لا علاقة اللهم اجعل حياتنا في هذا البلد شفاعة لنا يوم القيامة
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123
22 - حاميدو الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:15
شر البلية ما يضحك...ايوا دابا عاد كملات الباهية...ما نايضش ما نايضش.
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93
23 - Citizen الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:15
quand on est payé généreusement et assuré de recevoir un montant respectable après l exercice ministériel et/ou parlementaire, il est facile d adopter se telles décisions qui vont flamber les générations à venir...
comme l histoire des mesures d accompagnement pour la libéralisation des prix du pétrole notre gouvernement sera assez présent pour éviter tout dérapage en assurant à la population une bonne éducation à prix raisonnable!!
Bonjour les dégâts
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41
24 - le dernier clou الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:17
chers marocains je dis les moyens et les pauvres desormes vos enfant n irons nul part meme avec le bac ils peuvent faire tekouine et finir avec la fac et les grandes ecoles et les classes prepa .c le dernier clou dans la tombe des pauvres comme ca vous n irez nul part les grandes familles iront tous seuls sans encombre .le pjd la honte de la politique au maroc .bien-sûr ceci sans dialogue social ni augmentations de salaires et un smic dépassé par vos augmentations eccecives des impots et tax tax tax tax .dieu est gand .
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44
25 - زيدان الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:17
هذه الحكومة لن تتوقف عن إرهاق الضعيف حتى ينزل الله عليها غضبها من السماء, استجابة لدعوات المظلومين المقهورين .
يقول الله للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولوبعد حين
دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
الحكومة الغاشمة
أتمنى أن يكون فيكم رجل واحد في قلبه مثقال ذرة من الخير.
ويعد دراسة حو ل أجور الفقراء.....وكيفية عيشهم...
الله الله في هذا الشعب
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102
26 - HAMID الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:17
المغرب يبني مدن ومدارس في افريقيا
وفي نفس الوقت ينهي مجانية التعليم لشعبه
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160
27 - جوا منجل الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:18
غادي تبقا تزغنوا حتى تجيبوها حساب رام كلشي مأزم و ما بغيتوش تعيقوا راه هاد الشعب يلا ناض ما غاديش تلاقاو معاه الراحة هنا . وخا تهربو تلقاوهم تما . يلا كاين شي معقول بينوه . راه ممكن ترون فأي لحظة و ردوا بالكم من المدن الكبرى . الله ياخد الحق فاللي مأزمين العيشة علينا
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106
28 - مصطفى أغادير الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:18
المستشار الملكي عمر عزيمان عازم يقربلها فالجامعات و الثانويات بحال إلى هذا هو الوقت المناسب للإعلان عن هذ المصيبة أصلا اللي عندهم الفلوس فالمغرب كيقريو ولادهم فالمدارس الخاصة، الطبقة الفقيرة يالله مكافين مع المصروف و الكراء لولادهم اللي كايقراو فالمدن اللي فيها الجامعات بحال أغادير. وزيادة بالضرائب و على الشركات و الضريبة دالدخل غرقوهم للإفلاس و تشريد العمال و العائلات. سؤال: واش هد القانون ساري من طنجة تال الكويرة ولا حدو تزنيت بحال الضرائب؟
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86
29 - ما قاريش الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:18
شي نهار غادي تسماع الأكسجين والشمس تاهيا بلفلوس فهاد لبلاد ما عرفتش هاد الطريق لي غاديين فيها واش كاتخرج ولا لا هاد شي بزاااااااف والله تا بزاف (لله الأمر من قبل ومن بعد)
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57
30 - سعيد الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:18
مالم تقم به كل الحكومات السابقة وكانت تعتبره خطأ أحمر جاء حزب العدالة والتنمية بقيادة البطلين بنكيران ثم العثماني ليطبقه على الفئات الفقيرة بذريعة الإصلاح على حساب الشعب هدا هو الحزب الذي كان يراهن عليه الشعب ولكن الذنب ليس دنبهم ولكن من صوت عليه و ووضع فيهم الثقة
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100
31 - حلال المشاكل الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:19
حكومة العدالة والتنمية تمرر قوانين وأنظمة لا تستطيع باقي المكونات السياسية تبنيها.
في عهدها عرفنا الزيادة في المحروقات. في السكر.في الماء والكهرباء وسنعرفها في الغاز وفي رخصة السياقة واخيرا إلغاء مجانية التعليم بمباركة وزير مبتدئ يسمى الصمدي..
فإلى متى؟؟؟؟
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76
32 - حسن المغترب الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:19
اقوله الف مرة، انه بعد ان اقترض المغرب من البنك الدولي فالتعليم المجاني سيتم الغاءه، و سيتم تعويم الدرهم،و سيأتي دور الصحة قريبا، اي لابد و ان تدفع مقابل العلاج و هكدا ....
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66
33 - ايوب الناصري الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:19
صافي كملات فوقاش هايحسبو الاكسجين؟ لقد وضعتم الأن المسمار الأخير للتعليم اصلا ميت ان لله وان اليه راجعون ...... المغرب للأغنياء....
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52
34 - Hhhh الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:19
تعتبر الدولة في مفهوم الناس العقلاء هي أب كل انسان فوق ارضها توفر له العيش الكريم الدراسة والعمل والسكن هل نحن حقا في دولة ام نحن ام اننا ابناء بدون دولة
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51
35 - صديق الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:20
شكرا للحكومة على هذه المبادرة انه لتقدم رائع في مجال حقوق الانسان
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49
36 - zamori1 الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:20
متى سيصدر قرار الأداء عن الهواء الذي نتنفسه.
حكومة الذل والمهانة تستقوي على فقراء الشعب وتخشى الإقتراب من العفاريت والتماسيح حسب زعيمهم الوهمي.
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53
37 - محمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:21
قرار صاءب المجانية لا تخدم التعليم .تخيلو لو كان الاباء يدفعون المال من اجل تمدرس ابناءهم لكانت النيجة احسن .الاسرة في هده الحالة ستراقب الابناء و الابناء بدورهم سجتهدون..لمادا لان الاسرة عندما تدفع المال تريد النتيجة .اما المجانية لا تخدم الاجتهاد سواء من الاسرة او الابناء بل هي تجعل الاسرة و التلاميد غير مكثرين بالدرسة لمادا لانها مجانية...وفي هدا الصدد ستكون الدولة ملزمة بتجهيز و توفير جميع وساءل التمدرس للابناء بفضل الاموال الاسر....و اللي بغا يعرف هدشي يشوف التعليم الخصوصي علاش فيه الجودة حيث الفلوس....المجانية في التعليم و الصحة تساوي لاشيء...
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-124
38 - مغربي الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:22
انها الضربة القاضية ومساس بالسلم الأجتماعي وسحق الطبقة الوسطى هذه الخطوة بداية حقيقية لما هوقادم ولا يبشر بالخير
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64
39 - عبدو الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:22
احد اسباب التراجع الكبير التعليمي ، راجع الى المجانية المقنعة . والتي تتخر مزانية الاسر المتوسطة قبل الضعيفة .الشيء الذي اضعف المستوى الدراسي ؛ وارهق الدولة بالكامل . وحتى لو ضاعفت الميزانية اضعافا .اما المجانية فقد كانت محطة الانظار ابان اول طلب تصحيح من 30 سنة : على هذا النحو ؛ لولا الاشتراكية الايباحية المعتمدة والنقبات السخية الانتهازية .
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-60
40 - ABDOU الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:22
حسبنا الله ونعم الوكيل في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفي الحكومة وفي الغرفتين. على زين هاد التعليم اصبح المواطن مجبر على الآداء لتكليخ ابنائه.
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37
41 - Abderrahman الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:23
هذا هو آخر مسمار في نعش التعليم في المغرب. هذه هي نتيجة حكومة فاشلة همها الوحيد هو انتزاع ما تبقى من دراهم في جيوب المواطنين...فكما سنت قوانين لمعاقبة الراجلين دون أن تتحمل مسؤوليتها في توفير ممرات آمنة هاهي الآن تفرض عليهم الأداء مقابل التعليم دون توفير حد أدنى للدخل الفردى.
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37
42 - wood الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:24
الاداء على التعليم هو عبث و تسويق لبضاعة فاسدة ،فالهدف منه نهب المواطنين او دفعهم الى التعليم الخصوصي الذي بدوره يعيش فوضى و تخبط . فالمخزن يتميز بالمكر و الخداع فهو ترك التعليم الابتدائي و الاعدادي مجاني لعلمه ان اغلب القادرين يتوجهون الى التعليم الخصوصي لصغر سن المتمدرسين حرصا على سلامتهم الجسدية ،بينما اقلية التي تختار الثانوي لان في هذه الحالة يكون المتمدرس معتمدا نسبيا على نفسه !!! و السؤال المطروح بعد هذه الخطوة لماذا سيدفع المغاربة الضرائب للدولة مع ان كل شيء مؤدى عنه مرة او مرتين او اكثر من صحة تعليم سكن طرق ماء كهرباء امن حراسة !!!
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34
43 - لحظات قبل الكارثة الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:24
- رفع الدعم عن المحروقات

- رفع الدعم عن البوطاغاز

- رفع الدعم عن الدقيق

- إلغاء مجانية التعليم

- غلاء في الاسعار للمواد الغدائية بشكل صاروخي

- الإقتطاع من أجور الموظفين

- دعم أجور البرلمانيين

إذن ماذا سنستفيد من كل هذا ؟ هل رفعتم اجور الموظفين ؟ لا

هل دعمتم الطبقات الفقيرة ؟ لا



إلى أين أنتم ذاهبون ؟؟
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64
44 - فهم الهم الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:24
أصلا ما كاين لا تربية لا تعليم وحتي أوﻻئك الذين اكملوا دراستهم الجامعية وفي المدارس العليا لم يجدوا شغل وهاهم عاطلين.مساكين أغلبة المواظفين تيضيعوا فلوسهم في المدارس الخصوصية ودروس الدعم التي تنهب اموالهم بدون مستقبل ولا آفاق. حاليا إن جل الدكاتر الجامعيون ومهندسون اكبر المدارس في البلاد بذون شغل وأصبحوا يهاجرون للبحت عن شغل.غير الله يفرجها معندوا.
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31
45 - محمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:24
كل يوم كنسمعو غير الزيادات فالاسعار والضرائب بقى ليهم غير التعليم يولي بمقابل الله يرحمنا و يرحم الأجيال الاحقة لي مصيرها المجهول والأمية
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33
46 - نسرين الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:24
التربية والتعليم والتعلم حق كل إنسان و أساس بناء الأوطان والشعوب وتعتبر التربية هي المؤثرات من الأفعال والخبرة التي تتعامل مع العقل والقدرة الجسدية للفرد وتكون هي العامل الرئيسي في الطابع التكويني لة ، أما التعليم فهو عملية التخاطب مع العقل البشري لتوصيل المعرفة والمهارات والقيم والعادات المجتمعية الناتجة من جيل الى أخر ويقوم بهذا الدور المؤسسات التعليمية بتعليم الفرد العديد من الموضوعات مثل القراءة والكتابة والرياضيات والتاريخ وهذا المفهوم الأكبر لعملية التدريس ، أما التعلم فهو أكتساب الخبرة الناتجة عن التعليم بمرور الوقت، ولهذة القيمة الكبيرة للتعليم أهتمت الكثير من الدول بهذا القطاع وتم رصد وتوفير كل من  الأموال والدراسات للتطوير فية،كي تعتمد بعد ذلك على القوة التعليمية في النهوض بجميع مؤسساتها الأخري منها الأقتصادية والأجتماعية والسياسية والقضائية وغيرها،و لكن للأسف لا يحظى جميع المواطنين في دول العالم نفس الفرصة لتلقي التعليم تحديدا في دول العالم الثالث.
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23
47 - مهندس امي الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:24
تخيل ان الاسرة المغربية ستدفع مقابل تعليم يمجد النظام (او بالاحرى شخصا واحدا)! لو كان تعليما في مستوى جيد لقلنا مرحبا و لكن تعليم صومالي لا ابدا. ههههه والله هزلت، تخيل تعليما ينتج مهندسا أميا (أنا مثلا) يدفع الطالب لكي "يستفيد" منه. هههههه قمة الاستهتار
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28
48 - سماحة البيجيدي الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:24
سمحونا راه حنا لصوتنا على بيجيدي
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32
49 - موسى نضاو الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:25
حسبي الله ونعم الوكيل. هادشي بززاف والله عيقتو راكم قهرتونا عاد لبلاد والله المسكين ما بقا قادر يعيش فيها. كلشي زدتو فيه كلشي غلا حتى الأرض ديال الله لللي كنتمشاو فوقها درتولها 25 درهم بقالكم غير الهواء اللي كنستنشقو ديروه بالفلوس باش كلشي يموت. الله ياخذ فيكم الحق. قهرتونا الله يقهركم. حسبي الله ونعم الوميل.
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32
50 - نور الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:25
فين غادين بالبلاد واش باغين اولاد المواطنين ما يقاوش اشمن الغاء مجانية التعليم واش كتشجعو على الهدر المدرسي و لا بغيتو الطلبة يقراوو غير حتى الاعدادي و تقولو له يلى الباب . و على قبل دوك جوج فرانك ديالولنا ماشي ديال الوزيرة تعطيوو للطالب جوج ريالات و تقولو خلص اربع ريالات اتقو الله اش غادين تقولو لله غدا يوم الحساب كنا كنقريوو اولادنا على حساب الناس الدراوش حسبي الله و نعم الوكيل
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28
51 - Mohizk الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:27
كان شعار هذه الحكومة هو محاربة الفساد لكن اكتشفنا كل هذا كءب في كذب بحيث لاحظنا فقط تفقيرا للفقراء و اغناءا للاغنياء انهم يدعون الاسلام و الاسلام بريء منهم حسبي الله و نعم الوكيل vive izk
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27
52 - الدكالي الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:28
لماذا يلزموا المواطنين بالأداء مع انه يمكن توفير الملايير لو الغوا سيارات الدولة التي نجد احسن سيارات الرباعية الدفع تشترى لموظفين لهم اجر ما لا أفهمه كيف لدولة فقيرة ان تشتري لموظف سيارة مع توابعها لكي يقوم بوظيفته التي يتقاضى عنها اجرا فلو تم الغاء كل هذا فكم ستوفر الحكومة من الميزانية العامة التي تعاني دائما من العجز
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29
53 - robyo الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:28
هل منضومة التعليم موجودة لكي تكون بالاداء
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22
54 - نقصو من الولادات أفضل لكم الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:28
خبر يبكي صراحة فما دور حكومة لا تقر بمجانية التعليم و إجباره و هل تريد خيرا للبلاد أم الأفضل شعب مكلخ؟ أتساءل عن الأفارقة اللتي تم إغراق البلاد بهم و بأبناءهم و سيزيد عددهم لكثرة نسبة الولادة بينهم فين غاديين يقراو و هوما باغيين يقراو في مدارس المغاربة فابور؟ سمحو ليا أخوتي المغاربة تساءلت عن الأفارقة أولا لأن الدولة تفضلهم و هم لهم الأولوية قبل المغاربة... الأفضل أن لا يتجاوز الإنسان المغربي ولادة ابن واحد حتى تتمكن من تربيته و تعليمه أما غير ذلك فيصبح ظلما في حق الأبناء أنفسهم خصوصا إذا ما تم رفع اليد عن مجانية التعليم
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29
55 - االمصطفى الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:31
السلام عليكم .يقولون بان التعليم انهك ميزاانية الدولة ولهذا وجب خوصصته .بالله عليكم من ينهك ميزانية الدولة غيركم يااصحاب الوظائف السامية .المواطن البسيط يدفع الضرائب وانتم تستفيدون منها .حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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34
56 - امودو الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:31
قراو ع تما و ولادكم ولاد شعب يبقاو خماسا
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33
57 - حاميدو الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:33
دبا واحد له أربع نساء وله 18 من الأبناء كلهم يدرسون بسلك الثانوي التأهيلي الى غير ما قطعوش فممر الراجلين كم عليه أن يدفع للشرطة قبل أن يدفع للمؤسسات التعليمية؟
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22
58 - مغربية الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:33
اليوم الي يطبق فيه هاد القانون غيقلب شعب طاولة و يدير ليكم كيف ليبيا و تونس الخ....
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34
59 - مغترب الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:36
ماذا عساني أن أقول أمام هذا الانتقام ،ندمان الدولة لي قرات الجيل الحاضر الذي أصبح يفهم القليل في اللعب السياسي وبالتالي يحاولون عرقلة الأجيال القادمة أو توقيفهم عن التمدرس بالله عليكم باقيين الناس تيموتوا على خناشي ديال طحين ونتوما باغيير تحيدوا المجانية إذا كان أبناء شهداء خناشي طحين ماتوا على خنشا فكيف سيدرسون أبناءهم ويؤدون فولتير التمدرس لايسمح لكم باتخاذ هذا القرار حتى تدرسوا القدرة الشرائية للمواطنين و وتوفروا للمواطن حاجاته الأولية اولا.
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28
60 - موسى نضاو الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:37
حسبي الله ونعم الوكيل . والله حتى عيقتوكلشي زدتو فيه بزززاف الحكرة هادي اعباد الله. كلش زدتو غيه المسكين اصبح واجب عليه يغادر هاد لبلاد صافي العيش فيها اصبح مستحيلا. حتى الطريق ديال الله دارولها 25 درهم .بقالهم غي الهواء اللي كنستنشقو يديروه بالفلوس باش كلشي يموت. قهرتونا الله يقهركم. الله ياخذ فيكم الحق.-
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19
61 - انا متقل بمغربيتي الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:37
عمري ماندمت في حياتي بالقدر الذي ندمت علي ان حزب النذالة والتفقير سيكون هو الحل للشعب المغربي علي السير نحوتحقيق العدالة الاجتماعية.....!!!!
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25
62 - رضا الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:43
أين تذهب أموال الضرائب إن لم تكن تنفق على التعليم والصحة
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25
63 - السوسي الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:45
عندما خرجت حركة عشرين فبراير تقولون فتنة انفصالين وكدالك الرفين انفصالين كل من يطلب حقه تقلون انفصالي فتنة فقو المغاربة راه هدشي بزااااف علينا فينكم العياشة اصحاب كروش الحرام الله اخليها بلاد
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31
64 - متتبع الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:45
حسبي الله ونعم الوكيل على كل حاكم جبار،يخون بلاده.
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22
65 - عبوز الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:46
إنها الكارثة العظمى التي ما كانت ولا ستكون وهي الزوبعة التي ستهب بالمغرب في مهب الريح.
هذه استفزازات فاقت جميع التصورات
انهم يمتحنون صبر المغاربة.
والنتيجة ستجري أودية من الدمار و الخراب.
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22
66 - marocain الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:47
بغيت غي نفهم، واش احنا الطبقة المقتولة حتى شي حكومة ما تشوف من حالنا ومن حال المغاربة المقهورين. اللي وصل لشي منصب يدير فينا مابغا.واش احنا مغاربة ولا صهاينة؟ رفع الدعم عن البوطاغاز إلغاء مجانية التعليم التطبيب لأصحاب الفلوس الغلاء الفاحش في فواتير الماء والكهرباء كثرة البطالة ضعف مستوى الأجور والتهميش للفئة الثالثة السائرة في طريق الإنقراض. ماذا بقي لكم ما درتوهش فينا بالله عليكم ونحن ساكتين. ثم إذا قامت جهة ما بالتعبير عن مطالبها والتنديد بالتهميش والحكرة وسلب الحقوق تصفونهم بالمتطرفين والمؤجورين وووو....بالله عليكم هادي ثلاثمئة سنة وأنتم تدرسون وتخططون لعدالة اجتماعية ومساوات في العيش الكريم لكل مغربي ،ومازال ما لقيتوها؟
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23
67 - المزيد الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:49
ا؟؟؟؟؟ بداية العزوف عن الدراسة ديال بالصح
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21
68 - عابر سبيل الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:49
هنيئا لمن صوت لهذه الأحزاب، مازال ماشفتو والوا، فانتضروا إني معكم من المنتصرين، لك الله يا وطني.
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19
69 - كريم الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:49
معظم المعلقين كتبوا تعليقات سلبية دون فهم المشروع لبغات طبق الحكومة قاضي عليهم العاطفة
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-40
70 - abdou الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:50
هذا و ستدعم الحكومة التعليم المجاني في افريقيا
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29
71 - Said الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:50
ليست يد الحكومة وحدها في هده الزيادات بل هناك آخرون وراء الستار وكأنهم ليس لهم دخل في الموضوع . نرجوا من الدولة أن تسحب الجنسية من الفقراء ..
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27
72 - عالي عمر الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:51
ألاحظ بأن هناك من يعمل جادا على دفع البلاد إلى ما لا تحمد عقباه. فمن حراك الريف الذي تسببت فيه الحكومة السابقة إلى حراك مدينة جرادة الذي لم تحرك بسببه الحكومة الحالية ساكنا لحد الساعة... إلى حراك شعبي وطني ستكون السياسات الظالمة و القرارات العشوائية للحكومة ستكون الحطب الذي سيشعلها نارا ستأتي على الأخضر و اليابس... لا قدر الله.
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26
73 - ساخط الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:56
اييه اهل الريف خونة ونوضو تدافعوا على حقكم ياشعب الهدرة
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26
74 - عابر سبيل الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:57
استسمح من كل المغاربة لأني صوتت على الندالة وربعمية في انتخابات 2011 ظنا مني أنهم الأصلح لكنني ادركت أنني أخطأت بعد 6 أشهر من تسلمهم زمام الأمور.
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28
75 - سينتي فينتي الخميس 28 دجنبر 2017 - 16:59
إلغاء مجانية التعليم. هو من اصلو ليس بتعليم
نصيحة كيف يكون لون باص النقل حينها اصفر أم أحمر
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12
76 - ابو سهيل الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:00
ياك بغيتو غير خزينة التعليم تكبر ... نقصوا علينا من عدد لي تسميو ريوسهم نواب الامة و حيدو علينا مجلس المستشارين و نقصوا شوية المصروف ديال الوزارات.. و ديروا الضريبة على الناس الغنية و قيلوا عليكم الفقير لي معندوش..
ولا تعرفوا حيدو علينا و خويو البلاد خليو الناس تعيش ستكثر ليكم الشيطان فمخاخكم و ستحود عليكم الطمع ...
حسبي الله و نعم الوكيل
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20
77 - NO BODY الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:00
de mon côté les familles avec enfants doivent quitter le Maroc et on laisse ce pays rose juste pour eux. on a
plus besoin de ce pays qui s’appelle le Maroc.et le gouvernement nous arrive avec des décisions surprises comme l'état d’Israël.
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10
78 - مغربي غيور الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:01
حسبي الله ونعم الوكيل، لك الله يا وطني الموت البطئ لأبناء الطبقة الفقيرة، سياسة التكليخ لأبناء الشعب باراكا باراكا باركا راكم دمرتونا و غدزيدو دمرو هاد الوطن الحبيب
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17
79 - amazigh الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:03
C'est vous qui a voté pour le PJD, hhhhhhh
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19
80 - عبدو الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:04
المغرب تلميذ نجيب لصندوق النقد الدولي.
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22
81 - مهاجر الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:07
الى كل مغربي فيه ذرة من الروح الوطنية عليكم من الان فصاعدا ان تحاسب هده الحكومة على أفعالها الانتقامية ضد المواطن المقهور الدول المتقدمة تقوم بتشجيع التعليم بدونه لا لتقدم و لا حتى استقرار حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من صوت على هده الحكومة الفاشية الغبية
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17
82 - يتيم الوطن الودزامي الحر الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:08
ىنه اخر مسمار تغرسه حكومة الاسلماوية في نعش الشعب الطيب،والله ان ساعة الحسم قريبة،فلن تجدوا من يسمعكم،الشعب يئن،يستغيت،يبكي،سوف تندمون من قراراتطم المئوومة،انها افشل الحكومات،انتهازية،لا شعبية،محدودة،عيانة،في عهدها سيكون الصيف العربي الحارق،سنطالب بدميس الكارطة ونعود اللعب من الاول،وةلله لن تفوت الفرصة لنقتلع الفساد من رقابنا،سوف تندمون حيث لا ينفع الندم
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14
83 - لطيفي عبد الكريم الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:11
قتلوا ونهبو كل قطاعات وجاء دور تعليم ابناءنا علما أن ابناءهم يدرسون في الخارج حسبنا الله ونعم الوكيل. .....
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15
84 - مغربي الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:12
مصيبة تلو الأخرى،ارحموا هذا الوطن،هذا لا يبشر بالخير نهائيا،الله يستر و صافي.
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11
85 - rachid الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:13
انهاء مجانية التعليم والقضاء على صندوق المقاصة والمستوى الرديء لقطاع الصحة وغلاء الاسعار واستفحال الجريمة بشتى انواعها وانتشار المخدرات وارتفاع مستوى البطالة......الى اين نحن ذاهبون ...اللهم احفظ وطننا من كل سوء يارب.
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15
86 - مواطن حر الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:14
فتيل الربيع العربي في نسخته الثانية قادم لا محالة وسيكون اشد قوة والدليل احداث الحسيمة جرادة وشهيدات الرغيف والماء والمقاصة والبنزين والخضر والتقاعد والتعاقد والتعليم والصحة واللائحة طويلة لقد استطاعت حكومة الاجرام ان توفر كل التوابل لتفجير الوضع ببلادنا
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22
87 - صالح الرحماني الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:18
لفقيه اللي نترجاو براكتو لقينه في الجامع يشطح بي بلغتو
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11
88 - noor الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:18
عندما تكون عاجزا عن ابتكار الحلول الناجعة لتدبير الشان العام فانت لست سياسيا وادا لم يكن لديك استعداد فطري لخلق افكار منتجة ونافعة للمجتمع فﻻ نصيب لك في السياسة انما تطفلت عليها وضلمت المجتمع اوﻻ ونفسك ثانيا .أقول هدا وانا متاكد ان اغلب من تولى المسؤولية لم يكن سياسيا بالفطرة انما دفعه لدلك غاية غير شريفة اﻻنادرا.
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19
89 - Adilusa الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:18
قليلة هي الدول التي فيها التعليم مجاني..
أنا مع إنهائية مجانية التعليم لكن بشرط أن يكون تعليمنا ينافس الجامعات الكبرى في الجودة..
كذلك إصدار منح للطلبة الفقراء المتفوقين.
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-23
90 - أمازيغي باعمراني عبدالله الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:26
كنت أقولها لكم منذ سنتين أن التعليم والصحة باعهما النذالة وشيخهما الماكر والجبان الذي ليست له الدرة على التكلم في مناجم الذهب والفضة والمعاذن الأخرى الثمينة ..
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24
91 - مواطن الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:26
علاش انا كنخلص الضرائب TAXES TVA باش يخلصوا الاساتذة
.ماشي باش يخلصوا الوزراء زالبرلمانيين والمجلس التربوي و
لا تعتدوا على مواطنتي
.ونجي نخلص مرة اخرى بالمباشر
اللهم ان هذا ظلم الدوام لله
راه المزاليط لي كيقرو في العمومي
نسول اي وزير وبرلماني اوعضو في المجلس التربوب واش تيقري ولادو في العمومي
باغين نعرفوا فين تقريو ولادهم
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21
92 - Gala الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:28
هذا عيب. الصحة بالفلوس والتعليم بالفلوس والبوليس بالفلوس ووو. ماذا ستؤدي عنا هذه الدولة ؟ وأين تتجه مداخيلها ؟ هناك من يقول بناء الطرق والسدود. فهي كذلك نؤدي عنها.
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18
93 - شوف تشوف الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:29
ألي غادي نفهموا من هاد القرار ديال إلغاء إلزامية التعليم المجاني وهو تلاميذ التعليم العالي هوما ألي غاديين يبقاو يعطيو المنحة للدولة وتقلبات الأية دابا هادوا ألي جايين جداد وباغيين يقريو وليداتهم خاصهم يخلصوا التريتات ديال المنحات لقدام 60 عام ديال لكريدي واش فهمتوا شي حاجة حكومة الكوپل قرقبات عالمزاليط قبل راس العام .
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16
94 - الله المستعان الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:29
وديرو بعدا عالرميد في التعليم تاهو لبغيتو ولمبغيتوش شغلكم هذاك
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8
95 - ahmed الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:30
الحزب الذي يعطي الاولوية لالغاء هذا القرار سندعمه بقوة في الانتخابات المقبلة.
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16
96 - Abderrahim الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:32
في انتظار وضع عدادات في انوف المزاليط لتأدية ثمن الهواء
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18
97 - هند الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:40
قريبا بعد تنفيذ هذا القرار,ترقبو قرار الزيادة في أجور خدام الدولة على رأسهم السادة البرلمانيين.
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14
98 - شوف تشوف الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:42
واش الملك ميقدرش يتدخل ويعاقب هاد الوزراء علا هاد القرار الظالم والجائر وأكثر من الطامة العظمى لمنارة الحسيمة المتوسط والتعليم قطعوا عليه الضو ومتى كان بمنارة المغرب وسيرو ضويو بشمع باش تقريو ولادكم.
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3
99 - الوطنية الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:47
واش هذه الحكومة غير حكومة الخسارة والزيادة الله ياخذ حق المسكين المغلوب على امره
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7
100 - كاعي على أمهوم الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:47
إجتمع مجلس الذئاب المسمى المجلس المجلس الأعلى للتعليم ووجد الحل في اداء الرسوم على التعليم التانوي والعالي لأن عقولهم مليئة بالغائط فقط أعز الله مقام القرّاء ليعلم الجميع في هدا البلد أن المخزن كي يستمر في الحكم وينهب لسنوات طوال بل عقود له اختيار واحد وهو تدمير التعليم وجعله محصورا بينهم حتى يتسنى للدئاب الانفراد بالنعاج لكن الله لن يوفقهم واللهم خلصنا منهم
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14
101 - BOURAZZOUM الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:48
طبعا هم يدخلون أولادهم في مؤسسات البعثات الأجنبية لتلقي تعليم راق ، وآخرون يدرسون أولادهم في مدارس مولوية وهلم جرا ، ومع ذلك نتغنى بالديمقراطية وبالإسلام الوسطي المعتدل ،وبالمساواة الإنصاف ، وأولاد بوزبال يدرسونهم الخرايف كما قال وزير التعليم المغضوب عليه الشكيلي / في دول متقدمة كألمانيا واليابان و... تلقي التعليم فيه مساواة بين الغني والفقير ـ بل بين ابن ميركل والمواطن الألماني العادي، وحين نقول ميركل وتيريزا ماي وغيرهما فإننا ندرك قيمة الدول التي يسيرونها . فليدرك من لا يريد الإدراك أن تجهيل الشعب سيجر ويلات خطيرة في المستقبل .
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14
102 - simple opinion الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:48
كلام في الصميم قد يغير تفكيرك في الحياة كله تقوئ وايمان للامام ( ابن القيم ) رحمه الله..............: لن يقاسمك الوجع صديق ولن يتحمل عنك الالم حبيب ولن يسهر بدلا منك قريب اعتني بنفسك واحميها ودللها لاتعطي للاحذات فوق ماتستحق تاكد انك حين تنكس لن يرممك سوس نفسك وحين تنهزم لن تنصرك سوئ ارادتك فقدرتك للوقوف مرة اخرئ لايملكها سواك لاتبحت عن قيمتك في اعين الناس ...................................................................يتبع !
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7
103 - جواد الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:49
الغاء مجانية التعليم..ستكون كارثة...قد يتولد عن ذلك ما لا يحمد عقباه....أغلب التلاميذ في المؤسسات التعليمية التابعة للدولة ..فقراء...بل هناك من هو تحت عتبة الفقر...الى من يقول أن التعليم الخصوصي مستوى التلاميذ مرتفع...أقول..له لا ..بعض المؤسسات تختار التلاميذ اذا كان ضعيف ترفضه...و تركز على بعض المواد دون أخرى...الفرنسية..و العلوم. ولا تعطي أهمية لمواد بما فيها اللغة العربية ..و ترفع النقط ..في المراقبة المستمرة....و الأباء الذين يأخذون أولادهم للتعليم الخصوصي جلهم متعلمون و مثقفون...و يراقبون أباءهم و يوجهونهم..أما التعليم العمومي ...فيه جميع الفئات...و الأغلبية فقراء ....
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15
104 - ابو ايوب الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:52
هده الحكومة لم نرى منها سوى الويل
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10
105 - صافي كملت الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:57
هذا ماتبقى هههه التعليم الى الخوصصة باش الشعب ابقى مكلخ لبوه ومايبقاش بنادم أولد بزاف الا كثر واحد ههههه وبزاف ولا أدير بناقص. من الزواج
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12
106 - kadiri الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:09
أريدكم أن تأتوا معي إلى أبواب بعض مؤسسات التعليم العالي العمومي لتشاهـدوا بأم أعينكم العدد الهـائل للسيارات التي يمتلكهـا الطلاب الذين يستفيدون من المجانية ، إنه مشهـد يدعو إلى القول لماذا لا يساهـم هـؤلاء الطلبة في تأدية واجبات التعليم ولو بنسب متواضعة ، قبل التعقيب اذهـب وشاهـد parc السيارات أمام المدرسة الوطنية للتجارة بفاس و كلية الطب والمدرسة الوطنية للهـندسة المعمارية وووووووو
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-10
107 - بعض الأرقام الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:10
إلى من ينعتون دائما الجزائر بالتخلف وأسوء النعوت هذه بعض الأرقام للمقارنة مع المغرب الذي يقاربها في عدد السكان وهي فقط عن قطاع التربية حيث يوجد في الجزائر أزيد من 9 ملايين تلميذ يدرسون في 27 ألف مؤسسة تعليمية مع طبع 65 مليون كتاب مدرسي هذه السنة وتوفير 15500 مطعم مدرسي يقدم وجبات ساخنة مجانا. وكذلك وجود ما يقارب 1 مليون متربص في التعليم المهني مع توفير كل العتاد اللازم ودراسة مجانية مع منحة للجميع. وأيضا وجود أكثر من 1.7 مليون طالب في 106 جامعة ومدرسة عليا مع توفير منحة للجميع وأحياء جامعية للإيواء والنقل بسعر رمزي ومطاعم جامعية في كل الأحياء والمجمعات وسعر الوجبة الكاملة لا يتعدى ثمن ربع خبزة. دون ذكر عدد الأساتذة والباحثين والمخابر والمكتبات والمرافق الثقافية والرياضية. ومع هذا ما زال المشوار طويل.
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3
108 - simple opinion الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:11
لا تبحث عن قيمتك في اعين الناس بل ابحث عنها في ظميرك انت فادا ارتاح الظمير ارتفع المقام فادا عرفت نفسك فلا يضرك ماقيل فيك لاتحمل هم الدنيا فانها لله ولا تحمل هم الرزق فانه من الله ولاتحمل هم المستقبل فانه بيد الله فقط احمل هما واحدا كيف ترضيي الله لانك لو ارضيت الله رضي عنك وارضاك وكفاك واغناك انه بالفعل كلام الايمان والتقوئ..........................................................!
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6
109 - Abdou الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:12
Othmani veut se montrer plus fidèle que benkirane dans l appauvrissement du peuple
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10
110 - مهاجر الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:13
هذه الحكومة لا شعبية ولا وطنية تنفذ فقط املاءات صندوق النقد الدولي. الغاء مجانية التعليم سيزيد من الفوارق الطبقية والجيوش من الجهلة والاميون والبطالة والتطرف والارهاب. هذه الحكومة والدولة فتحوا بوعي او لا وعي ابواب جهنم. اللهم هذا منكر. نحن نجني الى حد الان تداعيات التقويم الهيكلي لاعوام الثمانينات ونحن لم نتعلم شيءا من الكوارث التي اصابتنا.
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111 - Youssef الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:17
شنو المشكل؟

ما غاديش يقراوا الناس من هنا القدام او زايدون راه دابا 50٪ ديال الأمية بنادم ما تاي يعرف لا يكتب اولا يقرى

مهم أتولي شي 70 أولا 80٪ معا هادشي

او سبحان الله هير الدول المتقدمة لي دايرة قراية فابور بحال ألمانيا او السويد ما شي بحال قراية ديال الكوري لي داروا لينا ما عارفش واش قراية اولا حبس من الصباح حتى الليل اونحا نقراو او فأخر العام نساو كولشي.

بخرو ا بالقرية متاعكم وشكراً
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112 - hassan الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:19
هذا قرار الشعب ولن يتخذه أحد ، و يجب اجراء استفتاء لاخذ رأي شعب و إلا فنحن مستعمرون و لا نعرف
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113 - sami الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:23
اضن ان هده الحكومة ستجر الوطن الى ما لا تحمد عقباه
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114 - مراكشي اصيل الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:24
وداك شي لي تتعطو لدوزيم والافلام الخاوية واصلاح الملاعب و العشب والمهرجنات و غلعراضات على البرلمانيين والمؤتمرات عطوه التعليم ولا الشعب خصكم تخلوه زيرو درهم.
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115 - Mohammed الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:31
حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله
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116 - عبدو الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:56
اتبعوا جيب المسكين حتى آخر دينار
تلعبون بالنار و ستكويكم بإذن الجبار القهار
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117 - مغربي اصيل الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:57
يجب على جميع المغاربة طلب اللجوء السياسي لدى الامم المتحدة لكي تساعدنا الدول الدائمة العظوية لتجد لنى مكانا في بلدانها لنعيش فيها. فلم يبقا لنا مكان في هاده الارد.
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118 - Marroqui الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:58
اتحدي كل من يعتقد انه امازيغي ان ينظر جيدا الي وجهه وشكله في المرآة ثم يهرول الي المختبرات البيولوجية لتوكد له انه عربي و المرآة كانت صادقة معه ولم تكذب عليه
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119 - paradis الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:00
راه عيب او عار نسمعوا بحال هاد القرارات او منردوش عليهم هما طبق عليهم قول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة هما غير شوية غالبين شعب كبير راه الفقراء فهاد البلاد كتر من 90 فالمئة راه جوع كيعمي العنين اوا ردو بالكم نهار انتما جعتوا خرجتوا عينكم حتى وصلتو ليبغتو راه حتى شعب قادر يدير لي درتو واكثر اتقو الله فهاد البلاد شعبها
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120 - مغربي الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:03
لا يا عثماني لا تلعب بنار، فالفقراء لا يستطعون دفع سنتا واحد للدولة المغربية التي نخرها الفساد والمفسديين، الذين يزدادون غناء كل سنة.
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121 - MOGADORISTE الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:03
بركوا يكلخو فالشعب حتى تشلل بالكلاخ من الإستقلال ليومنا هذا، والآن جالسين يغرقون الأمة بالزيادات والمصاريف بدون مقابل ولا منتوج جيد. و الشعب حال فمو و غادي مgدم
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122 - مواطن الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:04
إلى صاحب التعليق رقم 7فقط اذا لم تسمح لك وطنيتك و غيرتك على ضعفاء و فقراء هذا الوطن أن تقول كلمة حق ودفاع عليهم فالأجدر بك أن تصمت بدل أن تنطق كفرا
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123 - عممار الدجبلي الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:07
على حسب فهمي من المقال سيبقى التعليم الابتداي. مجانا وهدا امر جيد . الاعدادي والعالي سيكلف الاولياء مساهمة لم تحدد.قيمتها لان الامر يتعلق بمشرون لابد من تعميق البحث فيه والاثار التي يمكن ان يخلفها على القدرة الشرائية للمواطن والاهم هل ستئدي مساهمة. الاولياء الى رفع من مستوى جودة التعليم ام مساهمتهم قط للنقص من الخصاص في ميزانية التعليم؟ ادا كانت مساهمة الاولياء سترفع من جودة التعليم فالنبارك هده الخطوة.
اما اذا كانت لسد الخصاص فهناك طرق اخرى لسد الخصاص بدون إيقاع المواطنين من الطبقة المعوزة ومحدودي الدخل وما شابه ذلك. نظام المنح المدرسية لا يستثني طالبا مهما كانت وضعية اوليائة الاقتصادية. هده المنظومة يجب ان تراجع وان تقر باستثناء الطلبة ذوي الامكانيات المادية للحصول على منح. اضافة الى دلك يجب فرض شروط للحصول على منحة . ومن بين هده الشروط ان تعتبر المنحة كاقترض (سلف) . بعد انهاء الدراسة والحصول على عمل يئدي المقترض نسبة مئوية من راتبه للدولة كتسديد للسلف. بعد اداء ثلثي المقدار المقترض يعفى من اداء الثلث الباقي.
ومادا عن من لو يتم ولوجهم الى سوق الشغل؟ يتبع
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124 - عبد الرحيم الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:08
كان المغاربة جميعهم ينتظرون من الحكومات ذات المنهجية الاسلامية كما يزعمون، أن تقف لجانبهم وتفتح لهم باب الرخاء والسؤدد والعيش الكريم، لكن أملهم خاب، بل اسود أمامهم كل مسؤول يدعي الاسلام. بقي الأمل الوحيد للمستضعفين في هذا البلد هو الله ولا أحد سواه.
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125 - حاقد على الوضع الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:11
حان الوقت للثورة حقيقية . قبل فوات الآوان . لم يعد آحد يستحمل هؤلاء الأوغاد
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126 - مارة الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:12
آه يلا سمعنا حقا دوزيم دارت الإفلاس و الميزانية لا تكفيها لعرض أفلام الحب و الغرام, خصنا نتعاون باش نمولوها.ضروري نكمل مسلسل منار. لاحول ولاقوه إلا بالله,كثرة الهم كضحك.
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127 - انتم السبب الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:14
اليوم ندفع الثمن باهضا بسبب كل السفهاء اللذين صوتوا ولا زالوا يصوتون على حزب الظلام و الكذب. انا شخصيا لا أفهم انك تجد أكثر الذين يدافعون على هذا الحزب الكارثي هم الطبقة الكديحة و كذلك الموظفين و هم في نفس الوقت أول ضحايا هذه الحكومة الفتاكة. كل من صوت على هذا الحزب و دافع عنه تسبب في عناء و ضيق و حزن كبير للعديد من الناس الضعفاء و كذلك الطبقة المتوسطة التي تتراجع إلى الخلف. والله سوف تندمون يوم لا ينفع الندم أمام الله
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128 - احمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:18
غير كولو للناس سيرو فحالكم.حتى محاربة الامية مبقات.الى الحضيض سر.
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129 - Ishlohino الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:24
Let s be honest those gouvernement witch WE survive they are going to kill the poor peopple pleas WE will consider as red Line if they touch it will be à mess for whole cuntry
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130 - طالب جامعي الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:26
هاته عواقب من صوت لصالح حزب العدالة و التنمية و ساعدها على إغراقنا ؛ شكرا جزيلا لكم بففف
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131 - تنشك وش انا مغربي الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:28
ان لم تستحي فافعل ما شئت. انتما عرفنا غرضكم بغيتوها تنوض و تخربق بش تلقاو الفرصة للفرار الى جهة معينة بارصدة معينة. و لكن الشعب صبار بزاف وبغاش يعيق
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132 - بودواهي الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:28
لقد جاءت هده الحكومة المشؤومة عدوة الشعب عميلة المخزن و الباطرونا لتقوم بدورها كاملا في ضرب كل مقومات الحياة لطبقات الشعب الفقيرة و العاملة و المتوسطة و للاجهاز على كل الحقوق و لتصفية التعليم و الصحة و لتمرير التقاعد و التعاقد و لرفع الأسعار و لتجميد الأجور ...و هي التوصيات التي اوصت بها مؤسسات المال الدولية الامبريالية ...
إلا أن الفضيع هو تواطؤ كل الأحزاب المخزنية و النقابات و كل الهيئات الأخرى في هدا العمل الاجرامي ....و الافضع منه هو السكوت المشبوه و الغياب المقيت للنخبة المثقفة الهجينة و الخائنة من كتاب و أدباء و مثقفين و صحافة و أطباء و مهندسين و محامين و أساتذة جامعيين عما يجري في هدا الوطن البائس. .!!!! أنه العار و العار و العار ...!!!!
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133 - محمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:30
كتستاهلو المغاربى هاد شي وكثر!... لحقاش بقيتو وباقين خانعين ساكتين سامحين فحقوقكم وما دايرينش واجبكم! لو كنت بلاصة الحكام كنت غا نسود عليكم حياتكم لعل وعسى تفيقو من سباتكم وتترجلو راه الجبن ديالكم عطى الريحة! أو وليتو كتتاطحنو على كيلو د الدقيق!
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134 - مصطفى الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:37
كاع داك شي اللي ماقدرتش عليه الحكومات السابقة : صندوق المقاصة . الزيادة في سن التقاعد الخ كلفو بيه الباجدة .و بقا التعليم تاهو عطيوه ليهم يخرجو عليه ويتمسح فيهم قبل ما يتحرق ليهم الفيزيبل ويتﻻحو في سلة المهمﻻت .
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135 - رسالة الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:38
مزال يوريونا الزنبع فين تيتباع ان لم ننهض للدفاع عن انفسنا وكرامتنا
الكرامة توخذ ولاتعطى
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136 - مغربي اصبح مرتزق الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:38
هل يعلمون اننا لم نستطع توفير الاكل لابناءنا وجاءوا بدفع للمدرسة فقط ظرائب التي ناديها في كل شيء والبحار زالفوسفاط والدهب والفضة وغيرها لا تاتي بشيء لا صحة ولا تعليم ولا والوا انكم تحفرون قبوركم بايديكم فلقد بلغ في هدا الشعب الصبور ان يقول لكم كفا استهتارا كم من الملايير تنهب وكم من ديون لم نرى سوى اننا سناءدي فوائدها اظن ان المغرب سينفجر وانا اقولها بجد فاتقوا الله يا اجزاب الكارتون ملنا منكم انشري من فضلك هسبريس
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137 - محكور الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:43
شحال الثمن الي درتو المادة اولا على حساب واش علمية اولا ادبية ؟؟؟
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138 - عبدألله اكادير الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:47
يا شعب المغربي الحر فيقو من النعاس راه هدو تيطحنو فينا قالو مجانية التعليم اين هوا التعليم عاد نخلصوه اولفلوس ديال التروات المغرب فيمن تتمشي دوخونا بالسياسة .حسبنا الله ونعم الوكيل
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139 - Abdellatif الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:54
قضت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش البارحة 27دجنبر2017 بالغاء قرار فرض رسوم على الطلبة الدكاترة الموظفين المسجلين بجامعة القاضي عياض وهذا الحكم جاء ليبرهن مكانة القضاء الاداري المغربي الشامخ في مجال حماية الحقوق و الحريات الاساسية ومنها مجانية التعليم لكل المواطنين و المواطنات على السواء و الذي كان قرار رئيس جامعة القاضي عياض يريد القضاء عليه فتم الدفع بالغاءه و عدم دستوريته و عدم مشروعيته فالحمدلله الذي من علينا بقضاء اداري شامخ و نزيه و مواطن يساهم في بناء دولة الحق و القانون. تحية لكل الاحرار و المدافعين عن مجانية التعليم و التي تعد نعمة في هذا الوطن الحبيب ...
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140 - مواطن الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:54
قال رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم:
1- كيفما تكونوا يولى عليكم
2- لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
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141 - احمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:54
كنا نأمل القضاء على التعليم الخصوصي و تقنينه اذا بالحكومة تريد رفع مجانية التعليم العمومي. لماذا لا نتبع خطى ماما فرنسا في منهجية التعليم و الرقي بالتعليم العمومي لكل أبناء الشعب!؟ اهكذا نريد بلادنا أن تتقدم؟ اتريد إقصاء اولاد الشعب ؟
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142 - ifrani الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:57
وفينكم المصوتين للعدالة والتنمية ؟ بصحتكم، العقبة للمزيد.
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143 - Rox الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:57
عن اي تعليم يتكلمون مدارسنا تخرج الاميون والجهلة لايوجد تعليم في المغرب الحمومة تريد الغاء مجانية الامية في المغرب وليس التعليم . مجانية التعليم توجد في المانيا و سويسرا وليس في بلاد الجهلة
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144 - Abouzaki الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:59
Que cherche au juste le gouvernemt avec cette nouvelle mesure anti citoyenne.? Créer une nouvelle tension et un mécontentement dont les conséquences seraient dramatiques pour la stabilité et la paix sociale sans le moindre doute. Les pauvres citoyens sont les seuls à en patir ,car les enfants des familles nanties poursuivent quant à six leurs études dans des écoles et instituts privés étrangers et à des prix exorbitants que l'on peut comparer à des budgets de fonctionnement de certaines communes rurales.
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145 - عممار الدجبلي الخميس 28 دجنبر 2017 - 19:59
؟ ادا لم يتمكن احد من الحصول على عمل يعفون من هدا الاقتراض بعد 15 سنة من انهاء الدراسة.
ولتحقيق هدا الاقتراح على الحكومة ان تقوم بادء دي بدئ
- بتحديد مفاهيم معوز، فقير، محدود الدخل
- ان تضع نظاما اداريا عصريا مبني على التكنلوجيا الرقمية لدا البلديات او القيادات
- ان تقرر قانونا يحث على تسجيل كل مولاطن في هدا النظام الاداريي وتفرض على كل مواطن تغيير عنوانه لدى البلدية او القيادة
- عند رحيله من مسكن الى اخر او من مدينة الى اخرى
بهده الطريقة ستتمكن الحكومة من الغاء مناصب لمقدم ولشيخ وهدا يوفر دلك مبالغ هام قد تضخها الدولة في التعليم.
اما المعلقين وما اكثرهم من يهاجمون الحكومة وفكرة الاداء فهوم قوم فابور. وليس هناك فابور الا طلوع الشمس. انشروا من فضلكم
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146 - راي الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:10
تأسفت لسماع هذا الخبر لأنه سيشعل مزيدا من الإحتقان الإجتماعي . و لا أعتقد الدولة ستربح من وراء هذا القرار التراجعي ، لأن تكلفة إخماد المظاهرات و الإحتجاجات سيكلفها أضعاف عائدات هذا القرار . و قد رأينا كم عانت الدولة و كم كلفها إخماد حراك الريف . رغم أن المغاربة لم يكونوا يساندون هذا الحراك . و لكن الأن أعتقد أن جل المغاربة سيغضبون و ستزداد الأمور سوءا . لا أجد الكلمات المعبرة إلا الأسف على ما ستؤول إليه الأوضاع إثر هذا القرار غير المحسوب .
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147 - مغربي حر الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:16
لازلتم لم توصلوا بعد ربما تنقصكم أقل من 0.000000001 لتشتعل ولن تجدوا مايطفؤها نار على نار وقودها أنتم فاحدروا المغاربة فهم ليسوا أغبياء حسب تصوركم لأن الفتنة نائمة ولعن الله من ايقضها .
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148 - راي الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:20
ماذا يقول اهل العدالة والتنمية عن هذه المصيبة التي ترتبها حكومتهم.؟هل انتم موافقون ؟هل تقبلون أن تصبحوا فقراء مع العلم ان اغلبكم من المتوسطين او اقل.هل ترضون شراء المناصب بتفقير الاخرين.انصحوا اولياءكم بالعدول عن هذه المصيبة والتوقف عن تخريب البيوت وتمزيق الجيوب وتجهيل الناس.اين انتم ذاهبون بهذا الوطن.ستمنحون كل خيراته وثرواته لاثرياء.على اية حال انتم اذا وافقتم من يتحمل المسؤولية لانكم لا تعرفون قول لا.
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149 - karim الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:25
تنتمنى نوضو نتقاتلو معا هاد المسؤولين نحيحو نديرو اضراب وطني
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