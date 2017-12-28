24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:29
|12:34
|15:08
|17:30
|18:50
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- اعتقالات وقوانين تُقيد حرية "صاحبة الجلالة" بالمغرب في 2017
- هذه اتجاهات تطور الدولة بين نمطي "الإنتاج الفيودالي والرأسمالي"
- عمر الزيدي يتذكر .. الاعتقالات والاحتجاجات في سنوات الثمانينات
- بنك التمويل والإنماء التشاركي
- الجوهري يتسلح بـ"السينما الحلزونية" لتفكيك مخلفات سنوات الرصاص
اعتقالات وقوانين تُقيد حرية "صاحبة الجلالة" بالمغرب في 2017 (5.00)
- الحكومة تتبنى توصيات المجلس الأعلى للتربية وتنهي مجانية التعليم - (149)
- الجزائر تقرّ رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا .. وخيبة أمل في المغرب - (101)
- جمعية تنادي بإلغاء التمييز في الإرث وحصره في الأصول والأزواج - (83)
- احتجاج حاشد يهز مدينة جرادة .. ودعوات الإضراب تستنفر الأمن - (75)
- سيارات الأجرة تلج عالم التطبيقات الذكية وتُحَسن خدمة البيضاويين - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحكومة تتبنى توصيات المجلس الأعلى للتربية وتنهي مجانية التعليم
تبنت حكومة سعد الدين العثماني التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص إلغاء مجانية التعليم؛ إذ تضمن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي مقتضيات تنهي تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل التعليم.
مشروع القانون الجديد أعلن فرض مجموعة من "رسوم الأداء" في مجال التعليم العمومي تضمنها الرأي الاستشاري المقدم من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، إلى الحكومة، والذي سينهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليمين العالي والثانوي التأهيلي.
المشروع الجديد الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا، تضمن موادا مرتبطة بتنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين في التعليمين العالي والتأهيلي، وفقا لمراحل سيتم تحديدها بنصوص تنظيمية ستصدرها السلطة التنظيمية بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الإطار.
وتبعا لما سبق أن أعلن عنه مجلس التعليم، فإن المشروع الحكومي الذي يرتقب أن يثير غضبا سياسيا ومجتمعيا، قرر في هذا الصدد أن تؤدي الأسر المغربية مساهمات الدراسية على المدى القريب حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي في مرحلة أولى، وعلى المدى المتوسط بالنسبة إلى التعليم التأهيلي كمرحلة ثانية.
وسيتم الأداء عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء، مضيفا إلى ذلك تخصيص نسبة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالجماعات والأقاليم والعمالات للمنظومة التربوية، بالإضافة إلى نسبة من مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وكانت التوصيات التي ستنهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليم العالي والتأهيلي، مدعمة للقطاع الخاص؛ وذلك بمنحه تسهيلات جبائية، مع التأكيد على ضرورة "ضمان استمرارية مجانية التعليم الإلزامي".
ودعت التوصيات إلى "منح تحفيزات جبائية لفائدة التعليم الخاص، ولاسيما المسهم في مجهود تعميم التعليم الإلزامي"، مؤكدة على "ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي".
من جهة ثانية، يرتقب أن يحدد مشروع قانون الإطار مساهمة اجتماعية للتضامن من أجل إدماج الساكنة المعوزة في المنظومة التعليمية، سيتم تحصيلها على "أساس اقتطاع مداخيل ضريبية على الدخل وعلى الشركات، والمتوفرة من عائدات صندوق المقاصة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (149)
الدول تدعم التعليم و الصحة و نحن نلغي مجانية التعليم
مبروووك علينا هادي البداية ومازال مازال,
اووه وي مبروك التعليم تم اعدامه بشكل رسمي وتحت قبة البرلمان.
راه حنا غارقين بما فيه الكفاية كلشي تقلب راسا على عقب.بقا غير التعليم صافي وتكمل الباهية.
حسبنا الله ونعم الوكيل
وبما ان هده الاخيرة لم تعد تقدم اية خدمة بالمجان ادن بالتالي عليها الغاء العديد من الضرائب والرسوم وتخفيض أخرى ,غير دالك فالواقع والوضع تحول من دولة سياسية تدير الناس الى اقطاعية تستعبد البشر .
comme l histoire des mesures d accompagnement pour la libéralisation des prix du pétrole notre gouvernement sera assez présent pour éviter tout dérapage en assurant à la population une bonne éducation à prix raisonnable!!
Bonjour les dégâts
يقول الله للمظلوم: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولوبعد حين
دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.
الحكومة الغاشمة
أتمنى أن يكون فيكم رجل واحد في قلبه مثقال ذرة من الخير.
ويعد دراسة حو ل أجور الفقراء.....وكيفية عيشهم...
الله الله في هذا الشعب
وفي نفس الوقت ينهي مجانية التعليم لشعبه
في عهدها عرفنا الزيادة في المحروقات. في السكر.في الماء والكهرباء وسنعرفها في الغاز وفي رخصة السياقة واخيرا إلغاء مجانية التعليم بمباركة وزير مبتدئ يسمى الصمدي..
فإلى متى؟؟؟؟
حكومة الذل والمهانة تستقوي على فقراء الشعب وتخشى الإقتراب من العفاريت والتماسيح حسب زعيمهم الوهمي.
- رفع الدعم عن البوطاغاز
- رفع الدعم عن الدقيق
- إلغاء مجانية التعليم
- غلاء في الاسعار للمواد الغدائية بشكل صاروخي
- الإقتطاع من أجور الموظفين
- دعم أجور البرلمانيين
إذن ماذا سنستفيد من كل هذا ؟ هل رفعتم اجور الموظفين ؟ لا
هل دعمتم الطبقات الفقيرة ؟ لا
إلى أين أنتم ذاهبون ؟؟
هذه استفزازات فاقت جميع التصورات
انهم يمتحنون صبر المغاربة.
والنتيجة ستجري أودية من الدمار و الخراب.
نصيحة كيف يكون لون باص النقل حينها اصفر أم أحمر
ولا تعرفوا حيدو علينا و خويو البلاد خليو الناس تعيش ستكثر ليكم الشيطان فمخاخكم و ستحود عليكم الطمع ...
حسبي الله و نعم الوكيل
plus besoin de ce pays qui s’appelle le Maroc.et le gouvernement nous arrive avec des décisions surprises comme l'état d’Israël.
أنا مع إنهائية مجانية التعليم لكن بشرط أن يكون تعليمنا ينافس الجامعات الكبرى في الجودة..
كذلك إصدار منح للطلبة الفقراء المتفوقين.
.ماشي باش يخلصوا الوزراء زالبرلمانيين والمجلس التربوي و
لا تعتدوا على مواطنتي
.ونجي نخلص مرة اخرى بالمباشر
اللهم ان هذا ظلم الدوام لله
راه المزاليط لي كيقرو في العمومي
نسول اي وزير وبرلماني اوعضو في المجلس التربوب واش تيقري ولادو في العمومي
باغين نعرفوا فين تقريو ولادهم
ما غاديش يقراوا الناس من هنا القدام او زايدون راه دابا 50٪ ديال الأمية بنادم ما تاي يعرف لا يكتب اولا يقرى
مهم أتولي شي 70 أولا 80٪ معا هادشي
او سبحان الله هير الدول المتقدمة لي دايرة قراية فابور بحال ألمانيا او السويد ما شي بحال قراية ديال الكوري لي داروا لينا ما عارفش واش قراية اولا حبس من الصباح حتى الليل اونحا نقراو او فأخر العام نساو كولشي.
بخرو ا بالقرية متاعكم وشكراً
تلعبون بالنار و ستكويكم بإذن الجبار القهار
اما اذا كانت لسد الخصاص فهناك طرق اخرى لسد الخصاص بدون إيقاع المواطنين من الطبقة المعوزة ومحدودي الدخل وما شابه ذلك. نظام المنح المدرسية لا يستثني طالبا مهما كانت وضعية اوليائة الاقتصادية. هده المنظومة يجب ان تراجع وان تقر باستثناء الطلبة ذوي الامكانيات المادية للحصول على منح. اضافة الى دلك يجب فرض شروط للحصول على منحة . ومن بين هده الشروط ان تعتبر المنحة كاقترض (سلف) . بعد انهاء الدراسة والحصول على عمل يئدي المقترض نسبة مئوية من راتبه للدولة كتسديد للسلف. بعد اداء ثلثي المقدار المقترض يعفى من اداء الثلث الباقي.
ومادا عن من لو يتم ولوجهم الى سوق الشغل؟ يتبع
إلا أن الفضيع هو تواطؤ كل الأحزاب المخزنية و النقابات و كل الهيئات الأخرى في هدا العمل الاجرامي ....و الافضع منه هو السكوت المشبوه و الغياب المقيت للنخبة المثقفة الهجينة و الخائنة من كتاب و أدباء و مثقفين و صحافة و أطباء و مهندسين و محامين و أساتذة جامعيين عما يجري في هدا الوطن البائس. .!!!! أنه العار و العار و العار ...!!!!
الكرامة توخذ ولاتعطى
1- كيفما تكونوا يولى عليكم
2- لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ولتحقيق هدا الاقتراح على الحكومة ان تقوم بادء دي بدئ
- بتحديد مفاهيم معوز، فقير، محدود الدخل
- ان تضع نظاما اداريا عصريا مبني على التكنلوجيا الرقمية لدا البلديات او القيادات
- ان تقرر قانونا يحث على تسجيل كل مولاطن في هدا النظام الاداريي وتفرض على كل مواطن تغيير عنوانه لدى البلدية او القيادة
- عند رحيله من مسكن الى اخر او من مدينة الى اخرى
بهده الطريقة ستتمكن الحكومة من الغاء مناصب لمقدم ولشيخ وهدا يوفر دلك مبالغ هام قد تضخها الدولة في التعليم.
اما المعلقين وما اكثرهم من يهاجمون الحكومة وفكرة الاداء فهوم قوم فابور. وليس هناك فابور الا طلوع الشمس. انشروا من فضلكم