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الرئيسية | مجتمع | رجال سلطة يتوجسون من تأثير الإعفاءات على أداء وزارة الداخلية

رجال سلطة يتوجسون من تأثير الإعفاءات على أداء وزارة الداخلية

رجال سلطة يتوجسون من تأثير الإعفاءات على أداء وزارة الداخلية
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:00

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من رجال السلطة "انتفضوا" خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية رفقتهم، الأسبوع الماضي عبر تقنية "الكاميرا"، وذلك عقب الإعفاءات والتوقيفات والتأديب الذي طال عمالا وباشوات وقيادا مؤخرا.

وحسب مصادر موثوقة فإن أحد رجال السلطة، التابعين لوزير الداخلية، فاجأ الأخير في الاجتماع المذكور، حين أكد أن الباشوات والقياد باتوا يتوجسون من توقيع المحاضر والوثائق عقب هاته الإعفاءات.

وشددت مصادر هسبريس على أن أحد رجال السلطة برتبة عامل كان يحضر اجتماعا تم بثه بطريقة "فيديو كونفيرونس"، وخاطب وزير الداخلية بأن العمال والولاة لم يعد بإمكانهم ضبط القياد والباشوات، بسبب تخوف هؤلاء من الإعفاءات، وهو ما سيؤثر على مسار العمل.

وبعد أن تفاجأ الوزير بهذا الأمر الذي لم يكن ينتظره، بعد إلقائه كلمة توجيهية، اضطر لفتيت، حسب مصادرنا، إلى محاولة التخفيف من هذا التخوف الذي بات يعم رجالات "أم الوزارات"، وشدد على أن هذا الأمر "لا يدعو إلى التخوف بقدر ما هو تحفيز واعتراف بمجهودات من يشتغل بالسير على النهج نفسه".

وأربكت الإعفاءات التي طالت عددا من رجال السلطة مختلف المسؤولين، الذين باتوا يتحسسون رؤوسهم بسبب التحقيقات التي تجريها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وأكد عبد الوافي لفتيت، في الاجتماع المذكور، حسب ما أكدته مصادر الجريدة في وقت سابق، أن هذه الإجراءات لا يمكن تأويلها إلا "من كنه التطور الدستوري والمؤسساتي الذي تعرفه المملكة المغربية، لاسيما مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل موضوع تعليمات ملكية سامية متواصلة، بحكم مكانته الرمزية المعبرة كواحد من المبادئ الأساسية التي تضمنها الفصل الأول من الدستور".

ولفت الوزير، حسب المصادر نفسها، إلى أن الإعفاءات تأتي في سياق يجعل منها "محطة للقطع مع مرحلة والتأسيس لمرحلة جديدة في أداء وزارة الداخلية، تنبني أساساً على العمل الجاد لاستيعاب المتغيرات المستقبلية".

وأشار الوزير إلى أن الدولة وفرت "الحماية القانونية لرجال السلطة أثناء تأدية مهامهم، خاصة في ظل طبيعة هذه المهام وخصوصيتها، وكذا الإشكالات التي تطرحها الممارسة والوضعيات الصعبة التي تتم مواجهتها بشكل يومي بكل تفاني ونكران للذات".

وكان وزير الداخلية رفع إلى الملك محمد السادس نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، والتي رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة المنتمين إلى مختلف درجات هذه الهيئة، ويتعلق الأمر بـ: والي واحد، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد، حسب ما ورد في بلاغ سابق للديوان الملكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - مناظل الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:18
بعد جرادة .. ازمور تنتفض الان ومسيرة حاشدة في هذه الليلة تعبير عن غضبهم من التهميش والبطالة وبالاساس عدم توفر مستشفى محترم للمنطقة ..! المخزن باراكا من الامن والبوليس واحتكار الثورة الطبقة الشعبية راه كتغلي
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76
2 - ليلى الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:30
والله ثم والله ان أصل الداء في هاد البلاد هما هاد السلطة واش عقلتو على العصا الي كلاو الأساتذة في مركز انزكان إسرائيل أو مديراش هاد الهمجية انا تعرض للعنف من طرف الأمن هادو خاصهم الحبس ماشي الإعفاء
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59
3 - مولا عمر الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:31
من كثرة فساد السلطة أصبح كل واحد منهم يستيقظ ولا هم له سوى الفوز بأكثر ما يستطيع من مال هذا الشعب المغلوب على أمره بذلا من بذل الجهد في أجد الحلول المناسبة لمشروعات المتوقفة والتي لم تتجاوز الأشهار في التلفزيون
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57
4 - عبد الخالق صدور وزان الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:32
المسؤولون المغاربة قد فا جا هم القرار الكلكي الرامي الى ىبط المحاسبة بالمسؤولية الامر الذي جعلهم يتوجسون خيغة من العواقب الو خيمة التي تنتظر الكثير من المسؤولين الذين كانو يعتبرون انفسهم فوق القانون بدون حسيب ولا رقيب اتمنى ان يعم قانون المحاسبة جميع قطاعات الدولة حتى نرى بن كيران والعثماني يحا سبان على ما خلفته سياستهما من خساير في حق الشعب المغربي المظلوم فبعد ما وعدحزبهم المغاربة بمحاربة الفساد اصبح هذان المسؤولان يحميان المفسدين ويشجعان على الفساد حيث قال بن كيران عفا الله عما سلف ظنا منه ان الشعب سيعفو عنه هو كذلك اليوم الشعب المغربي يطالب بمحاسبة العثماني وبن كيران لا نهما ليسا فوق القانون
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15
5 - أكباش فذاء لا غير الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:35
نريد ل"رجال السلطة " من عمال و باشاوات و قياد أن ينضموا إلى جانب الشعب و لا يكونوا من آليات " السلطة " التي تنفذ الأوامر و لو كانت في غير صالح الشعب لأن الأخطاء التي يقترفها " كبار السلطة " تمسح في العمال و الباشاوات و القياد و بالتالي تلوث سمعتهم أمام الشعب من خلال العزل فيصبحون أكباش فذاء لا غير ..
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36
6 - amine الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:36
راه الى بغيتو الاصلاح للبلاد خاص حكومة تكنوقراط اما هاد الوزراء لي كاينين دابا راه المجلس البلدي و بزاف عليهم. والى كاين ما احسن فيدونا
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34
7 - الله اشافي الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:36
لا نريد اعفاءات ولكن نريد المحاسبة الحقيقية والعقاب فالاعفاء بالنسبة لوزراء وكبار الموظفين ليس بعقاب لماذا يتم اعفاء ومحاكمة موظفين صغار فيما يثم الاكتفاء بالاعفاء او تغيير الدواءر للمفسدين الكبار
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43
8 - wood الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:37
الاعفاءات لا علاقة لها بعمل وزارة الداخلية فهي موجهة لتضليل العامة بأن المخزن ليس مسؤول عن شطط و تجاوزات اعوانه مع انه في الحقيقة هو الراعي للفساد في البلاد ، فأغلب الظن انها عشواءية او تصفية حسابات او ربما حتى وهمية ، فالمخزن بكل بساطة كان و ما يزال يتهرب من اي اصلاح حقيقي الذي يضع حدا للفساد و ينتقل بالبلد الى وضع تكون فيه القوانين واضحة بحيث يعرف الكل ما له و ما عليه و يكون عمل الادارة شفاف و تكون حقوق المواطنين ملزمة للادارة و مسؤولة عن تلبيتها في اجال محددة .
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44
9 - اليماني الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:37
لماذا يتوجسون اللي فكرشو العجينة هو من يتوجس ويخاف اما من يؤدي واجبه بكل امانة محافظا ومستذكرا القسم الدي اداه قبل ولوجه وظيفته فإنه يشتغل بطريقة عادية وظميره مرتاح
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27
10 - تامسنا 1النور الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:38
تحية عالية للسيد الوزير والسيدة زينب العدوي حيت ان مند قدومكم الى وزارة الداخلية هناك جهود كبيرة بدلت في عدة ملفات كانت بالمس القريب لاتراوح مكنها منها التقصير في المهام وكدالك بعض ملفات مرتبطة بالفساد وهدا يحسب لكم بالنسبة لربط المسؤلية بالمحاسبة يجب ان تتابع الى خطوة اخرى وهي تقديم كل متورط في ملفات فساد او ماشابه دالك ان تحجز ممتلاكاته وتجميد ارصدته المهم وفقكم الله لما فيه الصالح العام للبلاد والعباد
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-21
11 - مواطن مغترب الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:39
كما يقول المثل مول الفز تيقفز. لو كان هؤلاء الامسؤولون ذوي كفاءة منذ البدء لما تحسسو رؤوسهم و لما وقعو قرارات كانت السبب في مأسات المواطنين منذ البداية، الأن فقط بدؤو يخافون التوقيعات، ولكن صعيب تفطم الامسؤول من السيبة.
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17
12 - عبد العزيز الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:46
وزير الداخلية قام بواجبه وبمرونة كبيرة ؛ وعلى رجال السلطة بمختلف درجاتهم عدم الخلط بين العمل في اطار احترام القانون وتطبيق القانون وبين خرق القانون وتجاوز القانون ؟ فالقسم المؤدى والظهير الشريف المسلم لرجال السلطة يقتضي حسن الاخلاق والقيام بالواجب والسهر ليل نهار على طمانينة وسكينة رعايا جلالة الملك وتقتضي احترام القانون والاخلاص لله والوطن والملك بالقلب والقول والعمل .
فمن يقوم بذلك فلاخوف عليهم ومن اراد العكس فسيلقى حسابا عسيرا ؛ قال تعالى : ( وماربك بظلام للعبيد ) فاتقوا الله في عباد الله وسترون الا الخير في كل شيئ .
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5
13 - محمود الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:49
الحل ليس في اعفاء رجال السلطة او تهديدهم بالإعفاء المشكل هو ان إدارة وزارة الداخلية لازالت تتعامل بعقلية تقليدية متحجرة استمدتها من القرون الوسطى تحشر انفها في كل شاذة و فاذة اعطيكم مثلا :النقل الحضري و توزيع الماء الصالح للشرب لابد ان تحشر انفها "بالمصادقة"على تفويض المرفق العام لماذا لا تراقبه الوزارات الأقرب للقطاع تكون ادرى من وزارة الداخلية لماذا لا نكون كجارتها اسبانيا حتى هي دولة عريقة ليس لها لا قايد و لا باشا لها مندوب الحكومة "داخل جواه" لا يتدخل في التسيير الاقتصادي و الثقافي للشاءن العام اما وزارة داخلية وطننا تتدخل من الولادة الى الوفاة
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20
14 - نبيل الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:52
هدا مغرب آخر له رجلاته وشبابه . فحدار أيها المسؤولين. من هدا الشعب المقهور.
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19
15 - ali الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:53
A tetouan aucun changement au.niveau des agents toujours les mêmes qui ont utilisé baltajia contre des manfestants pacifiques et preuve à l appui ont arraché le drapeau marocain des mains de ces manifestants.
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11
16 - مغربي الخميس 28 دجنبر 2017 - 22:17
لماذا نجد محاكمة لموظف بسيط كاتب او مقدم او شيخ واعفاء كبار المسؤولين من له اكثر ضررا على المجتمع اين العدل؟؟؟؟؟!!!
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8
17 - جرادة الخميس 28 دجنبر 2017 - 22:23
باغين ميطبقش عليهم القانون باغين السيبة ياكلو و يبتزو الي بغاو المقدم تلقا عندو الدار أو الطومبيلا فما بالك بالعامل الفيلات أو الفيرمات فلوس المبادرة الوطنية أين الثروة هههه
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7
18 - ريفي الخميس 28 دجنبر 2017 - 22:41
تأديب يعني مكين لا عقوبة لا والو بغينا الي شفرة ادخل الحبس بغينا الشفافية في مباراة رجال السلطة باركا من المحسوبية ديال الأغلبية الي كينجحو خاص زلزال و تحقيق مع العمال السابقين في ترواتهم التي راكموها على ظهر مآسي الشعب عاش المغرب
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8
19 - علي التفرسيتي الخميس 28 دجنبر 2017 - 22:49
الله اشافي الشعب المغربي .....وليس كل المغاربة.
لماذا يلوموا الحكومة فقط.
هل الشعب المغربي مسلم....
انا ارى كل الاغلاط ومعاملة السوء من الشعب وثم بعض المسؤولين من السلطة.
العالم يضحك على المغاربة.
لانهم يقلدون النصارى باللباس والموسيقى ومشط الشعور.
الحل هو خلق حزب التوحيد وتطبيق الشريعة الاسلامية.....وبدون التقليد الاعمى؟
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-2
20 - PYONGYANG الخميس 28 دجنبر 2017 - 22:52
المخزن كياكل ويمسح في كمامو ههههههه.الماكلة للمخزن والدسام لكمام.
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6
21 - الإصلاح اولا الخميس 28 دجنبر 2017 - 23:12
نتمني أن يطال هذا التغيير جميع الإدارات
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0
22 - محمد الخميس 28 دجنبر 2017 - 23:27
بارك الله السيد لفتيت واعانه الله وجزاه عنا خيرا لان جل هولاء هم فعلا مفسدين ومرتشين ويجب محاسبتهم لانهم ادنبوا في حق الوطن وفي حق المواطنين فقد كان همهم هو النهب
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2
23 - مصطفى الجمعة 29 دجنبر 2017 - 00:08
اللي فيه الفز كيقفز لو كُنتُم رجالا حقيقيين تخدمون مصالح الوطن ماقفزتم وتحسستم رؤوسكم ، ولكنتم سعيدين بتلك الاعفاءات التي جرت الغير منضبطين والمرتشين
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5
24 - الركراكي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 02:20
متى اصبح قائدا ؟يا رب يا سامع الدعاء اجب دعائي فحلمي ان اصبح قائدا. لطالما اجتهدت وصبرت وثابرت من اجل تحقيق حلم عائلة بأكملها. فالعبد لله تخرج الاول على دفعته ب 14:84 مع بحث تناول تحليل الخطاب السياسي من 7 جوانب . ياااااارب اجب دعائي ، ياااااارب
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-2
25 - saood الجمعة 29 دجنبر 2017 - 03:42
والله لن يتقدم هذا الوطن في الامد القريب او المتوسط ما دام هناك من يفكر بالطريقة التي نقرؤها في الكثير من التعليقات الاغلبية تطالب بالمحاكمة للاشخاص المعفيين وهذا هو قمة الغباء والجهل هل يعلم المعلقون ان كل رجال السلطة المعفيين يطالبون بالمحاكمة العادلة عوض قرارات الاعفاء الادارية التي عصفت بمستقبلهم ومستقبل ابنائهم وعرضهم على مجلس تاديبي معين من طرف الوزارة على المقاس .ادن ما هي هذه الواجبات التي لم يقم بها دلك الباشا او القائد تستدعي طرده من الوظيفة فلاخلال بالواجب هو عنوان فضفاض ولو حوكموا لاستطاعوا الدفاع عن انفسهم مثل اي متهم ومجمل القول يا معلقين فان عدم اسكات الضعفاء المحتجين وعدم قمع الوقفات الاحتجاجية والمسيرات وطرد الفراشة وهدم البراريك يعتبر اخلالا بالمهام بمفهوم الوزارة وهل موظفي الجمارك والشرطة والدرك والممرضين والنقل والتعمير والجماعات والضرائب ملائكة
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