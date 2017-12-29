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كُتّاب وآراء
مطعم يقدم لحم الكلاب لسكان فاس .. والخراطي يطالب بتطبيق الإعدام
صدم سكان حي المصلى بفاس بضبط وحجز السلطات يوم أمس الأربعاء للحوم كلاب معدة لتقديمها لهم بمحل كائن بالقرب من الملحقة الإدارية اللويزات، التابعة ترابيا لمقاطعة جنان الورد، الأمر الذي يفتح عدة تساؤلات حول منح التراخيص لمثل هذه المحلات التي تتفانى في المتاجرة بصحة وسلامة المغاربة في غياب تام للمراقبة المستمرة.
وتنتشر تلك المحلات والعربات الخاصة بتقديم الوجبات السريعة حسب بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، بكل المدن الكبرى التي تعرف كثافة سكانية، مثل سلا والدار البيضاء ومراكش، "التي تنتشر فيها محلات تقدم الجيفة والكلاب والحمير للمغاربة"، وفق تعبيره.
وأضاف رئيس الجمعية ذاتها لهسبريس: "أينما وجد الاستهلاك يرافقه أناس يستغلون القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين، ويستغلون أيضا ضعف المستهلك ويطعمونه لحوم الكلاب والحمير في غياب تام للمراقبة".
وعن إمكانية تعرف المستهلك على تلك اللحوم الخطيرة والمحرمة يقول الخراطي: "لا يمكن للمستهلك أن يتعرف على نوع ذلك اللحم أو مصدره..الباعة المتجولون وأصحاب "الكروسات" تكاثروا في الشوارع؛ ناهيك المحلات التي تفتح بالمساء خفية".
ويشدد الخراطي على أن "المستهلك يتحمل مسؤولية كبيرة في لجوئه إلى تلك المحلات، ظنا منه أنها حاصلة على الترخيص وعلى المراقبة، مع العلم أن أغلب المحلات التي تقدم الوجبات السريعة مرخصة من طرف الجماعات التي تستعمل تلك التراخيص لأغراض سياسية".
وإلى جانب تحريم الدين الإسلامي استهلاك لحوم الكلاب والحمير، يؤكد المتحدث أن "هؤلاء يتاجرون به بثمن اللحوم العادية، متجاهلين الأمراض المنقولة من تلك الحيوانات المصابة بأمراض خطيرة معدية، من بينها داء السعار؛ ناهيك عن الطفيليات التي تنتقل منها، لكون تلك الكلاب تقتات على الجيفة".
وطالب الخراطي بتنزيل "أقصى العقوبات الصارمة التي تصل إلى الإعدام في حق هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون بسلامة المواطنين ويعرضون صحة المواطن البريء للخطر، لكونهم لا يختلفون عن الأشخاص الذين يقومون بعمليات إرهابية".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حق هؤلاء بالقول: "نحن مع تطبيق عقوبة الإعدام لأن هذه الظاهرة تتكاثر، والدليل هو عدد السرطانات التي تنخر أجساد المغاربة القابعين بالمستشفيات، وأيضا الأوبئة التي استفحلت في بعض المناطق".
وخلص بوعزة الخراطي إلى القول: "الوقاية خير من العلاج، والعلاج يأتي من الغذاء، لهذا ننصح كافة المواطنين بالعدول عن اقتناء الأغذية من الباعة المتجولين ومن محلات الوجبات السريعة، من قبيل "السناكات"، غير المرخصة من المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (138)
كيف يمكنه بيع سندويتشات ب ثمن بخس
و كلنا نعرف ان ثمن الكبد و القلب غالي جدا
و بدون تردد قال لي ان يشتري لحوم فاسدة
من بيطري مجزرة البيضاء نفسه و غريب ان اغلب
زبناء هذا مجرم من شرطة و مستشفى و مركز
حفظ الصحة بإحدى اكبر عمالات البيضاء
يخدشون لصورة الوطن. ولا من يتدخل
فحتى المطاعم المصنفة تحتاج للكثير من المراقبة
المسؤولية تتحملها جمعية حقوق المستهلك . لانها بغيابها الشبه التام تعتبر متواطئة مع هؤلاء المنعدمي الضمير.
السبب واضح هو:
انعدام المراقبة الصحية ويتحمل المسؤولية في ذلك رجال السلطة
الذين تركوا البائع يوقف عربته ويبني خيمته ويشعل مصابيحه ويطلق دخانه.
وتركه يبيع دون مراقبة سلعته أخطر بكثير.
ويتحمل المسؤولية أيضا الطبيب أو الجهاز الطبي المشرف على السلامة الصحية في البلدية أو الجماعة.
سبب ثالث هو ترك الكلاب تتجول في الشوارع .
المواطن المغربي لا يساوي شيء هذه هي الخلاصة.
اللهم اننا نرجوا افدح العق بات
الم يسمعوا قول الله (س ت) حرمت عليكم الميتة والدم... الاية
نرجوا لهم اقصى العقوبات و افدحها فناس فاس لا يستحقون منهم ذلك(اللهم ان هذا منكر اللهم اكف الناس شرهم) اميييييييييييين
إخواني وأخواتي يجب علينا مقاطعة اللحوم بكل أصنافها و هي في الواقع ثمنها مرتفع جدا جدا جدا هناك البديل القطاني ثم القطاني ثم القطاني
يا للعقلية الرجعية ...
يا للحيوانية الوحشية المتخلفة...!!
هل انسانية المغاربة الشامخين...هبطت الى هذا المستوى المتدني الممسوخ والملعون من الله تعالى ومن البشر..؟؟
هل الهلع والطمع الاعمى ...اوصلت بعض البشر في بلادنا ان يتخلوا عن بشريتهم وانسانيتهم ...؟؟؟!!
لا اكاد اصدق ذلك .....ولا ادري ما المعمول....!!!
الاعدام ثم الاعدام.....انه حق المغاربة...حق بني البشر
واجب ومفروض على الدولة ان تحمي الناس والبلاد من هؤلاء الحيوانات المفترسة التي تدعي انها بشر
هنا في اوروبا لن تسمع بذلك ابدا ابدا ابدا ولو تعرض السكان لمجاعة عظمى...ولو لم يجظوا ما ياكلون...لن يقدموا على هذه الفعلة الشنيعة ابد الابدين...!!!
اين هي عقيدتنا ..شخصيتنا.....عنفوانتا..؟؟؟!!!
ولا يراعي صحة المواطنين
انا مع إعدام المتورطين الحقيقيين فقط
la prison ou autre n est pas la solution
solution et person n a le droit de vendre la viande ou alimentaire sans license et controle provenance de produit,et la licence et produit une seul fois s il y a in danger la persone n a plus droit d avoir la license ou travaille ds l industrie alimentaire car il est in danger publique
ect ect
l etat et absente et veulent expose la vie de publique on danger
le parlement discute juste leur retraite et leur vie politique
les lois sont faite par in seul personne sans publique opinion ect
كثرت الموبيقات في هاذا البلد السعيد .....
الناس لم تعد لها اخلاق ولا مرجعيات ....
الكل يريد الاغتناء السريع .....
أين نحن من النظافة ؟
أين نحن من المحاسبة ؟
أين نحن من من المراقبة ؟
الكل في سبات عميق ؟؟؟؟؟
الله ألطف بهده الأمة او صافي
ولا اله الا الله وصافي
نطالب بالمراقبة اليومية والمفاجءة لجميع هذه المحلات. وعدم التساهل مع المخالفين والمرتشين.
مع اصدار عقوبات تصل اقصاها الاعدام.
الوقاية خير من العلاج.
رد بالك ماتيقش
لما قتلت تسمن
ما يقتل عالعمر
ما يقتل عالجوع الخ......
كان الله في عون الجميع
اتذكر كلما ذهبت الى الدار البيضاء لزياره عمتي كانت دائما توصيني بعدم اكل اللحم خارج المنزل. كتقول ضاحكه ما كيبيعو غير لكلاب. والسلام
يجب العودة الى النظام الغدائي النباتي واحترام الحيوانات
فاس : نشهد ان هذه المدينة تشهد فوضى اللانسانية في حق الساكنة في عدة مجالات على راسها ما يباع للناس من ماكولات في المحلات الشعبية وغيرها !!! دون التعميم طبعا ، ولكن الظاهرة منتشرة بشكل كثيف .
فكيف يعقل مثلا ان يباع سندويش ما يسمى ( الصوصيط ) بكامل مكوناته بقيمة 3دراهم او حتى 6 دراهم !! فاذا كانت قطعة لحم جيدة التي تكغي لسندويش واحد تتعدى 12درهم على الاقل !! فكيف يباع سندويش بكامله ب5 دراهم !! .. ويلتف الناس على دخان الشي امام تلك الاكشاك والمحلات كالنحل !! ...
الامر واضح ان اللحم المستعمل لا يمت بلحم سليم بصلة !! فهو لحم جيفة او قطط او كلاب او حمير !!!! ..... اللهم ان هذا لمنكر .
كيف يتم التخلص من هذا الاجرام الخطير في حق الناس !! اذا ثم فرض على تلك الاكشاك ( صك ) يوضح الجهة التي اشترى منها اللحم او المواد المستعملة فيه ؟ فكيف يضمن لنا ان ذلك البائع استعمل تلك المواد الاصلية فعلا !!
يطلبون من الحكومات ان يعم عليهم الرخاء والنعم وهم ابعد الى نعم الله من افعالهم و اخلاقهم !!
اللهم ان هذا لمنكر .
السلام
وربي ينتقم منهم وربي يأديهم فصحتهم كيف ما بيأديو ناس لمساكين
اللهم هذا منكر
القضية فيها طبعا اكثر من ' إن' ...!
اصلا حيت تلقا سندويش باللحم ثمنه 10 دراهم فيه ما يقارب 150جرام اكيد هذا ماشي لحم عادي..
........
نعم اخي الفاضل ، كلامك صحيح مائة بالمائة
شكرا ،
وأخشى أن يأتي فيه يوم يتم فيه إخراج جثث موتى المسلمين من القبور لبيعها نقانق وبروشيت للناس
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
انها وجهة نظر موجهة للسادة القضاة لاستعمال سلطتهم التقديرية مقابل حياة المواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة .
ايوا ايلا كان ديال الحمار ... الله يعزكم ماعندي مندير ليكوم
لكن المشكل في البيئة التي تعيش فيها هاته الحيوانات في المغرب التي اغلبها يقتات على القمامة وهذا يشكل خطر عليها وعلى صحة من يستهلكها
على الدولة ممثلة في السلطات الحضرية القيام بحملة صارمة ضد كل اصحاب الماكولات العشوائية فوق المنصات المتحركة او في المتاجر التي لا تتوفر على رخصة ولا على إثبات المراقبة الصحية
لايجب التهاون في حماية صحة المواطن والا سيدمر شعب باكمله لان الفيروسات المعدية لا ترحم ولنأخذ العبرة من حمى الخنازير وماذا فعلت في اسيا والعالم |
مولاي انا في صف الجوع الكافر مادام الصف الاخر يسجد من تقل الاوزار.
مقتطف من احدى قصاءد مظفر النواب.
على أجهزة الدولة ان تقوم بواجبها كذلك....فلا يعقل منع استخدام البلاستيك في الوقت الذي تستفيد بعض المافيا من تهريبه،ولا يعقل منع حليب اطفال في اوروبا في الوقت الذي ماتزال المملكة تسمح باستيراده. ولا يعقل أن نشتري زيت الزيتون(واد سوس)بثمن اغلى من ثمنه في باريس.....
المواطن بين مطرقة الغشاشين وسندان شجع الدولة.
ارحمونا يا ناس....اليس فيكن من يملك جينات يوسف بن تاشفين؟