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الرئيسية | مجتمع | المغرب والنيجر يتفقان على تكوين أطر القطاع العام

المغرب والنيجر يتفقان على تكوين أطر القطاع العام

المغرب والنيجر يتفقان على تكوين أطر القطاع العام
هسبريس - طارق بنهدا
الخميس 28 دجنبر 2017 - 17:05

ضمن 16 اتفاقية تم توقيعها ضمن اللجنة المختلطة المغربية النيجرية بالرباط، بغرض تقوية التعاون الثنائي في عدة مجالات، وقعت الوكالة المغربية للتعاون الدولي اتفاقية إطار ثلاثية مع المكتب الوطني للتكوين المهني، تهم تكوين أطر القطاع العام في النيجر لتقوية قدراتها في المجال التقني.

السفير محمد مثقال، مدير عام الوكالة المغربية للتعاون الدولي، أوضح خلال لقائه بوزير الخارجية والاندماج الأفريقي لدولة النيجر، إبراهيم يوكوبو، خلال زيارة العمل لوفده بالرباط، أن الوكالة تعمل على "مواكبة التعليمات الملكية السامية بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لإعطاء مدلول ملموس للتعاون جنوب جنوب"، عبر مجال تكوين الأطر، خاصة الإفريقية.

وكشف المسؤول المغربي أن الوكالة أشرفت منذ تأسيسها على تكوين 25 ألف طالب أفريقي، وتضم حاليا 10 آلاف طالب أفريقي، منهم 8 آلاف طالب حاصلون على منح بموجب الكوطا الرسمية التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية، بجانب تأطير الآلاف من الأطر الإفريقية في مجالات الصحة والإدارة والطاقات المتجددة والصحة والبيئة، عبر مؤسسات التكوين المهني والتقني بالمغرب، مع التكوين الدبلوماسي عبر الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

أما إبراهيم يوكوبو، وزير خارجية النيجر، الذي يعد أحد الأطر العليا التي درست بالمغرب في سلك تكوين الأطر العليا الإفريقية في المجال الجمركي، عبر الوكالة المغربية للتعاون الدولي، فثمن جهود المملكة في تقوية التعاون المشترك مع بلاده، و"الدور الذي تلعبه الوكالة في مجال تكوين الطلبة الأفارقة"، كاشفا ضرورة استفادة بلاده من الخبرات المغربية في مجالات متعددة لتقوية قدراتها وتكوين أطرها .

إلى ذلك، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تجمع بين القطاعات المعنية للبلدين، تحت إشراف الوكالة المغربية للتعاون الدولي، لتحديد حاجيات النيجر من تكوين أطر القطاع العام، إضافة إلى وضع برامج خاصة ومحدد الأجل للتكوين وتأهيل مؤسسات التكوين، وتأطير المكونين بدولة النيجر .

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسن الخميس 28 دجنبر 2017 - 18:44
التكوين النظري تبقى نتائجه محدودة جدا اذا لم تتم دعمه بما هو عملي ،،،يجب اعطاؤهم مقاطعة كاملة بالقايد ديالها و جميع موظفيها!
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