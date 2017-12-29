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"الطرق السيارة" تتوقع حركة مهمة مع نهاية السنة
الخميس 28 دجنبر 2017 - 20:55
دعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية.
وأوضح بلاغ للشركة، اليوم الخميس، أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة يوم الجمعة 29 دجنبر 2017 ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، ويوم السبت 30 دجنبر 2017 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال.
وأضاف البلاغ أن الشبكة ستعرف كذلك حركة سير مهمة خلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا يوم الاثنين فاتح يناير 2018، الذي يصادف يوم الرجوع من عطلة رأس السنة الميلادية.
ودعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبائنها إلى حسن تفهم ظروف حركة السير خلال هذه المناسبة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Abou majd الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:09
الشركة مدعوة إلى مراجعة تسعرة المقطع بني ملال الدار البيضاء الى الانخفاض لا يعقل أن تضل الطريق السيار فارغة بعد المجهود التمويلي الجبار وبعد ذلك لا تلعب هذه الطريق دورها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالجهة بسبب التسعرة المجحفة فهل يستجيبب المدير العام لهذا النداء
من جهة اخرى يجب تنفيذ مشاريع جديدة للذهاب الى الرباط من بني ملال عبر الرماني مثلا ومن برشيد مديونية ومن مراكش فاس ومن تادلة الراشدية ومن الراشدية ورززات ومن مراكش ورززات الخ الخ
من جهة اخرى يجب تنفيذ مشاريع جديدة للذهاب الى الرباط من بني ملال عبر الرماني مثلا ومن برشيد مديونية ومن مراكش فاس ومن تادلة الراشدية ومن الراشدية ورززات ومن مراكش ورززات الخ الخ
2 - اعصيم سمير الخميس 28 دجنبر 2017 - 21:57
اتمنى لكل المغاربة سنة سعيدة كلها افراح ومسرات.والسلامة للجميع.وحفظ الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالسبع المثاني والقرآن الكريم .ويحفظ الامير ولي العهد مولاي الحسن.ويحفظ كل الاسرة العلوية الملكية الشريفة.عاش الملك محمد السادس وعاش الشعب المغربي الكريم من طنجة إلى الكويرة.كل عام وانتم بالف خير.
تعليق غير لائق
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3 - رشيد الخميس 28 دجنبر 2017 - 23:31
من الأفضل السفر في أوقات تكون الطريق مخففة أو البقاء في المنزل احسن
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