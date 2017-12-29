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مجلس اليزمي يصرف مليار درهم لضحايا "انتهاكات سنوات الرصاص"

مجلس اليزمي يصرف مليار درهم لضحايا "انتهاكات سنوات الرصاص"
هسبريس - طارق بنهدا
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:00

في نحو 6 آلاف كلمة و24 صفحة، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا شبه مفصل عن اشتغاله طيلة السنوات الست الأخيرة، منذ تعيين الملك لإدريس اليزمي رئيسا له في مارس 2011؛ فيما تضمنت الوثيقة إشادة بـ"التفاعل الإيجابي" لرئاسة الحكومة الحالية والسابقة مع مذكرات المجلس حول السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومن أبرز الأرقام التي قدمها CNDH، أو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، تلك المرتبطة بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أحدثت في العام 2004، مشيرا إلى توزيع ما يقارب مليار درهم من التعويضات لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما سمي "سنوات الجمر والرصاص"، مقسمة بين جبر الضرر الفردي، بتعويضات تجاوزت 980 مليون درهم لصالح 19 ألفا و476 ضحية، والجماعي الذي طال 149 مشروعا مدرا للدخل بقيمة قاربت 160 مليون درهم.

وفي التفاصيل المتصلة بجبر الضرر الفردي، يشير التقرير إلى أنه، بجانب التعويضات المالية المذكورة التي استفاد منها ضحايا الانتهاكات وذوي حقوقهم، فإن ألفا و335 استفادوا أيضا من الإدماج الاجتماعي، وأزيد من 18 ألفا نالوا التغطية الصحية؛ فيما تطالب توصيات المجلس الحكومة بتفعيل تسوية 540 ضحية لأوضاعها الإدارية والمالية.

وبلُغَة الأرقام دائما، تم كشف مصير 803 حالات من ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة خلال عقود "سنوات الجمر والرصاص"، مع تحديد أماكن دفن رفات 385 حالة، واستخراج رفات 185 متوفى، واستخراج الحمض النووي بالنسبة لـ 44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005 وماي 2012.

وفيما أشار المجلس إلى ما وصفها بـ"تعبئة موارده بتعاون مع بعض الشركاء لإنجاز متحفين للذاكرة بكل من الحسيمة والداخلة"، أورد في هذا السياق إعادة الاعتبار لمقبرتين حيث ترقد جثامين ضحايا الأحداث الاجتماعية للدار البيضاء (1981) والناظور (1984)، بجانب مقبرتين اثنتين في كل من أگدز ومگونة، حيث رفات ضحايا الاختفاء القسري.

في جانب آخر، وعلى مستوى "حماية حقوق الإنسان والرصد"، قال التقرير إن المجلس توصل عبر مديرياته الوطنية والجهوية منذ سنة 2011 بأزيد من 62 ألفا و600 شكاية، منها نحو 9 آلاف و416 شكاية واردة من السجون، بما يعادل سنويا 1800 شكاية، سواء من لدن السجناء أو أفراد من أسرهم، كاشفا أن 1.5% من الشكايات تتعلق بادعاءات التعرض للتعذيب، ومشيرا إلى تنفيذ المجلس ولجانه الجهوية لـ300 زيارة سنويا داخل المؤسسات السجنية.

وفي جانب الاعتقال دائما وأوضاع الأشخاص المحرومين من حق الحرية، قالت الوثيقة إن CNDH قدم أربعة تقارير موضوعاتية، همت "الصحة العقلية وحقوق الإنسان" و"أزمة السجون، مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات"، وأيضا "الأطفال في مراكز الحماية: طفولة في خطر"، بجانب "أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل"؛ فيما كشف تقديم مذكرة حول العقوبات البديلة كـ"ضرورة مستعجلة"، ضمن تفعيل التوصيات الصادرة عن التقرير المتعلق بالسجون.

وشدد المجلس الوطني على جعل موضوع المساواة ومناهضة التمييز المبني على الجنس ضمن أولوياته، مشيرا في هذا السياق إلى دراسة همت التجارب الدولية لمأسسة مكافحة التمييز في أفق إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، مع إصداره رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بناء على طلب إبداء رأي موجه إليه من لدن رئيس مجلس النواب.

وتابع التقرير بأن أبرز التوصيات همت بشكل خاص "اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز"، و"إعمال مفهوم «العناية الواجبة» كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف"، و"انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء"، بالإضافة إلى "تيسير سبل الانتصاف القضائية أو غير القضائية للنساء ضحايا العنف".

وسجل مجلس اليزمي ما وصفه بـ"التفاعل الإيجابي" الذي تبديه رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية في سياق تقدميه بمقتضى القانون المساعدة والمشورة للحكومة، إذ "يولي في علاقته معها أهمية كبيرة للحوار والنقاش"، مشيرا في هذا الجانب إلى توجيه مذكرات لرئاسة الحكومة في ثلاث مناسبات، قبيل تقديم البرامج الحكومية أمام البرلمان، والتي يورد فيها أولويات السياسة العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار التزامات المغرب الدولية.

وفيما ثمن التقرير تجاوب رئيس الحكومة الحالي، سعد الدن العثماني، وخلفه، عبد الإله بنكيران، مع مبادرات CNDH، موضحا ذلك بالقول إنه "حرص على عقد جلسات عمل مع رئيسي الحكومة (السابق والحالي) من أجل عرض رؤية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبرامجه، وكذا متابعة تنفيذ الالتزامات المشتركة، ولاسيما تلك المتعلقة بمعالجة ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة المتبقية".

دوليا، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه يبقى معتمدا في الفئة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، "ما يعني أنه يعمل باستقلالية وفعالية في تناغم تام مع المعايير الدولية، المعروفة بمبادئ باريس التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1993"، مضيفا أنه يرتبط بعلاقات الشراكة لتعزيز مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر، وفق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكات مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والمفوضية السامية للاجئين، وجمعية منع التعذيب بجنيف، ومنظمة كرامة الدانماركية، والمنظمة الأمريكية Open Society وسفارتي فرنسا والمملكة المتحدة، كاشفا أنه يزود البعثات الدبلوماسية المغربية في الخارج، وباقي الشركاء والفاعلين الدوليين، بالمعلومات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة عبر "قاعدة بيانات أنشئت لهذا الغرض".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - wood الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:15
هذه الاموال التي صرفت لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في سنوات الرصاص يجب استخلاصها من جيوب المنتهكين و الجلادين و المسؤولين في تلك الفترة بمصادرة اموالهم في الداخل و الخارج و بيع ممتلكاتهم و عقاراتهم و ليس من اموال دافعي الضرائب . فما يحدث يصدق عليه المثل المغربي : ( لقم ليه من لحيته) !!!
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63
2 - Ossama الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:17
ما معايير الصرف يا ايها السادة ..الفنا في المغرب أن تسند الأمور لغير اهلها فكم من مقاوم طوته سنوات النسيان وكم من خاءن ومتواطء نال اكثر من حقه وأصبح رمزا النظال وهو من النظال بعيد بعد المشرق من المغرب ...فسيروا في تسويق الفشل لان المغاربة قاطبة تعرضوا للرصاص والجمر
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26
3 - Hhhh الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:18
لجرح وخا كيتداوا كتبقا بلاصتو شاهدة .... وكل واحد حسابوو عند الي خلقو
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20
4 - كريم الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:19
من اين ستصرف هذه الأموال ؟ لا شك انها ستأخذ من خزينة الشعب المغربي. ومن بديهيات القضاء العادل ان المعتدي هو من يدفع للضحايا لا غيره ولا ارى باي حق ندفع فاتورة باهضا مثل هذه لقاء اعتداءات لم نقم بها بل كنّا نحن ضحاياها
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38
5 - Karim الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:25
انتهاكات سنوات الرصاص لم تنتهي بعد ... اكثر من 1000 معتقل من الحسيمة حكم عليهم باكثر من 3000 سنة ?? تعذيب, شتم, .... و قتل ... عادل لبداحي و جواد كرتومي و ..................
الاولى من هذا المجلس توقيف هذا الضلم حينءذن تعويض ما يمكن تعويضه.
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26
6 - رياض الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:31
فلوس اليزمي هذوا؟ ولا فلوس المواطنين... للي انتهك يخلص... فلوسنا يمشي للطرق المستشفيات... مشي وحدين يزبلوها وحنا نكوتيزيوا!!!
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23
7 - كبور الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:38
كان أولى ان يستفيد من هدا المبلغ القابعين في الجبال تحت رحمة البرد القارس و في الأرياف وجميع المناطق التي تعرف الهشاشة ،لماذا نشتغل دائما على الماضي وننسى الحاضر او نغض الأبصار عن محنة الفقراء والمعوزين .....
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15
8 - amine lehilali الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:38
حبدا لو ثم صرف هاذا المبلغ الكبير على إنشاء مصنع أو ميناء صيد صغير أو مستشفى إقليمي ، أو أي قطاع لينعكس على المواطن البسيط بطريقة أو أخرى
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11
9 - mohamed tadelaoui الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:41
بصفتي مواطن بسيط ، أريد التعذيب و من ورائه سأتلقى التعويض ، حتى أضمن لنفسي و لأبنائي عيشا كريما
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11
10 - شوف تشوف الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:42
وضحايا الحسيمة والصويرة وجرادة واللذين يموتون يوميا في أعالي الأطلس وصقيع الثلوج وثغور القرى النائية كلهم معزولين عن العالم ألا يمثلون سنوات الرصاص مادام الموت واحدة منهم الفقراء والأميون جوع ما بعده جوع وتشرد وضياع فبطالة فكيف لمجلس الأزمي بأن لا يدافع عن ضحاياه وهو واحد من المستفيدين وكلكم مثقفون وتعرفون من أين تأكل الكتف فمن يدافع عن هاته الجحافل من الحشود شوهن صورة المغرب ولم تجد ما تأكل ولا من يأخذ بيدها لتعمل وتكسب قوت يومها فهنيئا لنا بحقوق الإنسان في شخص الإنسان
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13
11 - هماندوزي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:44
لا يقبلها العقل مجموعة من المرتزقة تعاملوا مع مخابرات أجنبية لزعزعة استقرار البلد وفي الاخير حصلوا على مكافئة مالية مهمة وأطلقوا على انفسهم مناضلين فعلا هناك بعض الأبرياء الذين طالهم الاعتقال لأنهم وجدوا في أمكنة وفي توقيت غير مناسبين لان في تلك المرحلة النار تأتي على الأخضر واليابس حبذا لو صرفت تلك الملايين على المجاهدين وأولاد المجاهدين الذين استشهدوا في سبيل الوطن والعرض والدين حينما حاربوا المستعمر بكل بسالة وبسلاح بداءي ليأتي في الأخير من أرادوا الشر للبلد واستولوا على أموال الشعب كما فعلوا الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين الكبار الذين يتوفر أغلبهم على الجنسية المزدوجة اي رجل في المغرب ورجل خارجه.
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-12
12 - نبيل... الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:45
اوكي مزيان .. ولكن لماذا مازال بعض المغاربة يمجدون ويفتخرون بحقبة الحسن الثاني ويعترونه رمزا لفخرهم مع انه افرغ كل الرصاص فيهم وفي كل من يعارض سياسته السلطوية المطلقة !!! المخزن نفسه اعترف بانتهاكات حقبة الحسن الثاني وبعض المغاربة يصرون على انه رمز لفخرهم!!! يا للهذيان!
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22
13 - مقهور الجمعة 29 دجنبر 2017 - 13:51
ومتى يصلنا نحن الشعب المقهور حقنا من الوزيعة ?
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6
14 - لا مشكل الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:01
مليار درهم تنفق على من أرادوا بربرة المغرب بالانقلابات ضد الشرعية اتباع اعبابو المدبوح اوفقير بوكرين كويرة وزيد وزيد
اتركوهم يفعلوا ما يشاؤون او سنوات الرصاص
لو نجحت عنصرياتهم القبلية فتلك سنوات الرصاص
لا حول ولا قوة إلا بالله
و الفقير يؤدي
حسبنا الله ونعم الوكيل
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-19
15 - عباس الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:08
ومن بين هؤلاء الضحايا اميناتو حيدر التي استفادت من مئات الملايين المهم هاد التعويضات خصها تخرج من ميزانية القصر او البرلمان او السفريات ماشي من ميزانية اقطاعات الحيوية التي تهم الشعب او من ميزاني هدا المجلس التافه صاحب الميزانية الضخمة والبناية الفخمة والسيارات الفارهة والتعويضات الخيالية ولا يفعل اي شئء سوى المطالبة باغراق المغرب بالمهاجرين
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12
16 - الوطنية الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:18
من هم ضحايا الرصاص هؤلاء الا اصدقاؤكم الذين يستفيدون بشتى الطرق اما ضحايا سنوات الرساص ملفاتهم تم تسويتها في عهد بن زكري رحمه الله
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2
17 - مغربي الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:26
الشعب لم يجلد ولم يشجن ولم يقتل ضحايا سنوات الرصاص فلماذا يتم توعيضهم من امواله .وانما يجب محاكمة المسؤولين ومن كانوا سببا فان تفوفوا فيجب استخلاص التعويضات من جيوب ورثتهم وابنائهم الذين توارثوا الثروة بطرق غير مشروعة ومن هم على قيد الحياة وجب محاكمتهم ومعاقبتهم ماديا عن ابشع الجرائم التي قترفوها في حق المغاربة وفي حق حقوق الانسان التي داسوا عليها
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9
18 - عادل القنيطرة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:30
لن نترككم تستغفلوننا ... مسكين هاد المخزن شحال حنين و كيراعي للمواطننين...
من الواضح و الجلي اليوم ان المخزن في ورطة كبيرة و يريد اللعب مرة اخرى علينا بخرجاته المضحة و شطحاته البليدة باش يلهينا على المهم و الاهم ...ها 25 درهم الى قطعتوا الطريق ها تحرير الملك العمومي ها الافارقة دخلوهم علينا فخال الى حنا زريبة ها تعويض الناس مساكن ل تكرفسو عليهم بعد ان نسوهم كل هاد السنين منذ وفاة المناضل الفذ الانساني الوطني بنزكري الله يرحمو الخ...
مجلس اليزمي احدث في و السي اليزمي دارلينا تقرير ديال 24 صفحة ف 6 سنين...

فاتكم القطار...
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4
19 - مواطن2 الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:32
انا مع التعليق 11 هما ندوزي = فقد قال كلاما فيه الكثير من الصواب...وكان الاجدر ان يعاقب من اعتدى على المواطنين الابرياء ومن اموالهم يؤدى جبر الضرر...اما من كان يسير ضد التيار فعليه ان يتحمل مسؤوليته لانه كان يدرك انه سائر الى الهلاك....ولا يمكن باي حال من الاحوال تعويض اشخاص دخلوا في معارك يعرفون خطورتها مسبقا وعوقبوا من اجلها وبعد مرور حقبة من الزمن يطالبون بتعويض....نعم لكل من ناضل ضد الاستعمار.....نعم لكل من ناضل للقضية الوطنية ....الصحراء مثلا....ولكن لا لما سوى دلك.
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1
20 - abdenasser abdoun الجمعة 29 دجنبر 2017 - 14:42
ما مشكلة هذه الحكومة المشلولة فيما يخص مستحقات الموظفين العموميين وعددهم لا يتجاوز 10. بخلاف رجال الامن وعددهم يتجاوز 8 الاف وغيهم من رجال السلطة ترقياتهم منتضمة بشكل يجعلك تؤمن بدولة الحق والقانون .
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-4
21 - Noureddine الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:06
الى صاحب التعليق رقم 7.
980 مليون درهم مقسومة على 19 الف اي 5 مليون سنتيم. حلل و ناقش. يلاه يحيد الكريدي لعليه. او طلعات الكتبة.
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4
22 - لوكيلي عبد الله الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:08
أُعتِقلت بوجدة سنة 1968بدون سبب لمدة 45 يوماً من التعذيب وراسلت جميع الهيئات منذ 2003 عبر القنصلية ببروكسيل بما فيهم إدريس الضحاك،بن زكري،اليازمي إلى يومنا هذا ليس هناك أي رد.
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4
23 - عبد الله الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:55
كان الاولى ان تصرف التعويضات من جيوب الذين ظلموهم والذين يعيشون بيننا لحد الساعة. وليس من اموال الشعب
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5
24 - محمد بن احمد 108 الجمعة 29 دجنبر 2017 - 16:09
في الحقيقة يجب ان يستفيذ كل سكان المناطق التي طواها النسيان في عهد الملك الحسن الثاني من مشاريع التنمية التي اقامتها هيئة الانصاف و المصالحة A.A.R.و ليس فقط الاشخاص الذين شاركوا في الانقلابات او غيرها ... لاننا كمواطنين عزل تعرضنا في المناطق الشرقية المغربية لكل انواع الاهانة من طرف القوات الامنية المختلفة بل هناك من سرقت ارزاقه نتيجة للاقتحامات الليلية و التسلط ةالشطط في استعمال السلطة ...الخ
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3
25 - Chenthaf الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:13
مبلغ ضخم: 100 مليار سنتيم. والغريب هو ان جزء كبير من هذا المبلغ صرف لأشخاص تامروا ضد الشعب المغربي بتاطير من طرف المخابرات الا جنوبية
السؤال الذي يطرح هو اذا قام الان بنفس الا فعال ماذا سيكون رد فعل الدولة. بدون اَي شك ستعاقبهم أشد عقاب.
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-1
26 - مواطنحر الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:23
نتهت سنوا الرصاص وعادت سنوات الجمرفي نتيجة ومكاسب تحقق بعدكل هذه السنن. من الذي تغير في البلد ؟ لاشء.هو نفس الزمن. هو نفس الظلم. هو نفس الاستعباد..نفس الحكرة..هو نفس البلد الذي يحكمه الطغاة والمتجبرين رغم ماقيلعن عهد جديد. استسمحك يا من بيده هذا العهد ان لم المس اي تغيير مادام نفس العقلية المخزنية هي من تتحكم ف شؤوننا.
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0
27 - midelt الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:26
كاين شي سنوات الرصاص اكتر من هادي تريش المواطن البريء باش تعطي لملاين لواحد الخائن الله ارحمك ويسكنك فسيح جنانه يا باني السدود ويا مبدع المسيرة الخضراء
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-2
28 - Wardi Wassim الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:29
هـنـاك الـكـثـيـر مـن ذوي الـحـقـوق ( أبـنـاء الـضـحـايـا ) أو مـا يـسـمـى الـضـحـايـا الـغـيـر الـمـبـاشـريـن ولـكـن مـن نـظـري هـم مـبـاشـريـن لآنـهـم هـم مـن يـؤدون الـفـاتـورة إلـى يـومـنـا هذا ويـعـانـون مـن تـبـعـات تـلـك الـسـنـوات الـعـصـيـبـة مـن إقـصـاء وتـهـمـيـش وبـطـالـة ولـم يـتـم إنـصـافـهـم لا مـن خـلال هـيـئـة الإنـصـاف والـمـصـالـحـة بـإقـصـائـهـم مـن تـوصـيـة بـالإدمـاج الإجـتـمـاعـي ولا حـتـى مـن الـمـجـلـس الإسـتـشـاري لـحـقـوق الإنـسـان سـابـقـا والـمـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان حـالـيـا وفـي إنـتـظـار مـن يـرفـع هـذا الـحـيـف عـن ذوي الـحـقـوق ( أبـنـاء الـضـحـايـا ) سـتـظـل طـلـبـاتـهـم وإسـتـفـسـاراتـهـم حـبـيـسـة تـلـك الـرفـوف بـالـمـجـلـس الـوطـنـي لـحـقـوق الإنـسـان وهـم مـعـهـا ...
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1
29 - khallok الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:20
أين هادا مال أنا أبي من هاد ناس مزال مشد ولو مني كعيت لمجلس الحقوق إنسان .........مكين والو......؟!
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