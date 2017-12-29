مجلس اليزمي يصرف مليار درهم لضحايا "انتهاكات سنوات الرصاص"

هسبريس - طارق بنهدا

في نحو 6 آلاف كلمة و24 صفحة، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا شبه مفصل عن اشتغاله طيلة السنوات الست الأخيرة، منذ تعيين الملك لإدريس اليزمي رئيسا له في مارس 2011؛ فيما تضمنت الوثيقة إشادة بـ"التفاعل الإيجابي" لرئاسة الحكومة الحالية والسابقة مع مذكرات المجلس حول السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ومن أبرز الأرقام التي قدمها CNDH، أو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا، تلك المرتبطة بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أحدثت في العام 2004، مشيرا إلى توزيع ما يقارب مليار درهم من التعويضات لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما سمي "سنوات الجمر والرصاص"، مقسمة بين جبر الضرر الفردي، بتعويضات تجاوزت 980 مليون درهم لصالح 19 ألفا و476 ضحية، والجماعي الذي طال 149 مشروعا مدرا للدخل بقيمة قاربت 160 مليون درهم.

وفي التفاصيل المتصلة بجبر الضرر الفردي، يشير التقرير إلى أنه، بجانب التعويضات المالية المذكورة التي استفاد منها ضحايا الانتهاكات وذوي حقوقهم، فإن ألفا و335 استفادوا أيضا من الإدماج الاجتماعي، وأزيد من 18 ألفا نالوا التغطية الصحية؛ فيما تطالب توصيات المجلس الحكومة بتفعيل تسوية 540 ضحية لأوضاعها الإدارية والمالية.

وبلُغَة الأرقام دائما، تم كشف مصير 803 حالات من ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة خلال عقود "سنوات الجمر والرصاص"، مع تحديد أماكن دفن رفات 385 حالة، واستخراج رفات 185 متوفى، واستخراج الحمض النووي بالنسبة لـ 44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005 وماي 2012.

وفيما أشار المجلس إلى ما وصفها بـ"تعبئة موارده بتعاون مع بعض الشركاء لإنجاز متحفين للذاكرة بكل من الحسيمة والداخلة"، أورد في هذا السياق إعادة الاعتبار لمقبرتين حيث ترقد جثامين ضحايا الأحداث الاجتماعية للدار البيضاء (1981) والناظور (1984)، بجانب مقبرتين اثنتين في كل من أگدز ومگونة، حيث رفات ضحايا الاختفاء القسري.

في جانب آخر، وعلى مستوى "حماية حقوق الإنسان والرصد"، قال التقرير إن المجلس توصل عبر مديرياته الوطنية والجهوية منذ سنة 2011 بأزيد من 62 ألفا و600 شكاية، منها نحو 9 آلاف و416 شكاية واردة من السجون، بما يعادل سنويا 1800 شكاية، سواء من لدن السجناء أو أفراد من أسرهم، كاشفا أن 1.5% من الشكايات تتعلق بادعاءات التعرض للتعذيب، ومشيرا إلى تنفيذ المجلس ولجانه الجهوية لـ300 زيارة سنويا داخل المؤسسات السجنية.

وفي جانب الاعتقال دائما وأوضاع الأشخاص المحرومين من حق الحرية، قالت الوثيقة إن CNDH قدم أربعة تقارير موضوعاتية، همت "الصحة العقلية وحقوق الإنسان" و"أزمة السجون، مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات"، وأيضا "الأطفال في مراكز الحماية: طفولة في خطر"، بجانب "أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل"؛ فيما كشف تقديم مذكرة حول العقوبات البديلة كـ"ضرورة مستعجلة"، ضمن تفعيل التوصيات الصادرة عن التقرير المتعلق بالسجون.

وشدد المجلس الوطني على جعل موضوع المساواة ومناهضة التمييز المبني على الجنس ضمن أولوياته، مشيرا في هذا السياق إلى دراسة همت التجارب الدولية لمأسسة مكافحة التمييز في أفق إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، مع إصداره رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بناء على طلب إبداء رأي موجه إليه من لدن رئيس مجلس النواب.

وتابع التقرير بأن أبرز التوصيات همت بشكل خاص "اعتبار العنف القائم على أساس الجنس شكلا من أشكال التمييز"، و"إعمال مفهوم «العناية الواجبة» كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف والتحقيق في مختلف حالاته وزجر هذه الحالات وجبر أضرار ضحايا العنف"، و"انسجام الإطار القانوني والسياسات العمومية المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء"، بالإضافة إلى "تيسير سبل الانتصاف القضائية أو غير القضائية للنساء ضحايا العنف".

وسجل مجلس اليزمي ما وصفه بـ"التفاعل الإيجابي" الذي تبديه رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية في سياق تقدميه بمقتضى القانون المساعدة والمشورة للحكومة، إذ "يولي في علاقته معها أهمية كبيرة للحوار والنقاش"، مشيرا في هذا الجانب إلى توجيه مذكرات لرئاسة الحكومة في ثلاث مناسبات، قبيل تقديم البرامج الحكومية أمام البرلمان، والتي يورد فيها أولويات السياسة العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان في إطار التزامات المغرب الدولية.

وفيما ثمن التقرير تجاوب رئيس الحكومة الحالي، سعد الدن العثماني، وخلفه، عبد الإله بنكيران، مع مبادرات CNDH، موضحا ذلك بالقول إنه "حرص على عقد جلسات عمل مع رئيسي الحكومة (السابق والحالي) من أجل عرض رؤية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبرامجه، وكذا متابعة تنفيذ الالتزامات المشتركة، ولاسيما تلك المتعلقة بمعالجة ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة المتبقية".

دوليا، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه يبقى معتمدا في الفئة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، "ما يعني أنه يعمل باستقلالية وفعالية في تناغم تام مع المعايير الدولية، المعروفة بمبادئ باريس التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1993"، مضيفا أنه يرتبط بعلاقات الشراكة لتعزيز مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر، وفق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكات مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والمفوضية السامية للاجئين، وجمعية منع التعذيب بجنيف، ومنظمة كرامة الدانماركية، والمنظمة الأمريكية Open Society وسفارتي فرنسا والمملكة المتحدة، كاشفا أنه يزود البعثات الدبلوماسية المغربية في الخارج، وباقي الشركاء والفاعلين الدوليين، بالمعلومات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان في المملكة عبر "قاعدة بيانات أنشئت لهذا الغرض".