24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:29
|12:34
|15:09
|17:31
|18:51
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- اعتقالات وقوانين تُقيد حرية "صاحبة الجلالة" بالمغرب في 2017
- عمر الزيدي يتذكر .. الاعتقالات والاحتجاجات في سنوات الثمانينات
- المدخل التربوي أساس تنمية المجتمعات
- مغربي يشرح اللاهوت المسيحي
- الوزير الأعرج يترأس اجتماع مجلس المكتبة الوطنية
اعتقالات وقوانين تُقيد حرية "صاحبة الجلالة" بالمغرب في 2017 (5.00)
نشطاء "حراك جرادة" يحذرون من إشعال الفتنة في "جمعة الغضب" (5.00)
- الحكومة تتبنى توصيات المجلس الأعلى للتربية وتنهي مجانية التعليم - (184)
- الجزائر تقرّ رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا .. وخيبة أمل في المغرب - (137)
- مجلس الحكومة يتجاهل أحداث مدينة جرادة .. والخلفي: جاري التنفيذ - (53)
- سيارات الأجرة تلج عالم التطبيقات الذكية وتُحَسن خدمة البيضاويين - (45)
- رسالة خولة إلى سارق دراجتها - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهرجان تضامني يدعو المغاربة إلى مقاطعة أمريكا دعما للقدس
رغم الانقسام المثير في الشعارات، التي رفعها داعمون للقضية الفلسطينية داخل مسرح محمد الخامس، مساء الخميس بالرباط، حول هوية القدس بين "العربية" و"الإسلامية"، فإن المهرجان الحاشد، الذي عرف حضور وفد فلسطيني يترأسه عيسى قراقع، وزير الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وأسرى محررين، كان ناجحا وبعث أكثر من رسالة سياسية داخلية وخارجية.
وكان أبرز موقف عبرت عنه فعاليات المهرجان الخطابي، الذي نظمته مجموعة العمل الوطنية لأجل فلسطين تحت شعار "القدس عاصمتنا والأسرى عنوان قضيتنا"، هو الدعوة إلى مقاطعة المؤسسات الأمريكية الرسمية بالمغرب، تماشيا مع موقف السلطة الفلسطينية القاضي بعدم استقبال أي مسؤول أمريكي، ردا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة وحيدة لإسرائيل.
وكالعادة في كل شكل تضامني مع فلسطين، رفع الحاضرون بالمهرجان، الذين غصت بهم القاعة الكبرى والطابق العلوي لمسرح محمد الخامس، شعارات غاضبة من أمريكا وإسرائيل والأنظمة العربية، من قبيل: "الموت لإسرائيل، عدوة الشعوب، مثيرة الحروب"، "الأنظمة تساوم، والشعوب تقاوم"، و"عالقدس رايحين، شهداء بالملايين"، و"يكفينا من الحروب، أمريكا عدوة الشعوب".
ولم تخل الهتافات من عبارات قومية وإسلامية، كالهتاف بـ"القدس عربية" وتارة "القدس إسلامية"، إلى جانب "سيري يا حماس، انت المدفع وحنا رصاص"، مع شعارات تهتف باسم الوحدة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية، قبل أن تطالب شعارات بوقف التطبيع مع إسرائيل، من خلال شعار: "فلسطين أمانة، والتطبيع خيانة".
اللقاء الجماهيري، الذي حضره أسرى فلسطينيون محررون من سجون الاحتلال، وضمنهم قادة من حركتي "فتح" و"حماس"، استهله خالد السفياني، الناشط المغربي والمنسق العام للمؤتمر القومي العربي الإسلامي، بالدعوة إلى مقاطعة السفارة والقنصلية الأمريكية بالمملكة، "وكل المؤسسات الأمريكية"، مؤكدا أن من لم يفعل ذلك "خائن"، حيث قال السفياني: "سنقاطعها مقاطعة شاملة، وليذهب إليها الخونة إن أرادوا ذلك".
وأضاف أن هذه الخطوة سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة بشكل رسمي من طرف هيئات ومنظمات مغربية، مستطردا: "سنفعل ذلك لتعلم أمريكا أننا إذا طالبنا في السابق بقطع العلاقات مع الصهاينة، بما فيها الدول العربية والإسلامية، فسنقاطعها مقاطعة شاملة". وقال إن "الكيان الصهيوني يعيش على سرير إكلينيكي وهو في أضعف حالاته، بينما تعيش المقاومة أحسن حالاتها، والشعب الفلسطيني كذلك لأنه شعب جبار".
وفي كلمة له باسم مجموعة العمل الوطنية لأجل فلسطين، قال عبد القادر العلمي إن تنظيم المسيرات الحاشدة والمهرجانات الخطابية "تدعم معنويا الفلسطينيين، لكنها لا تكفي ولا تحقق التأثير المطلوب"، داعيا إلى "مواقف عملية"، وخص بالذكر "وضع حد لأشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي يعني التنكر لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وأرضه".
وأكد العلمي أن التعامل مع إسرائيل مرفوض "لأنه كيان غاصب وهم مجرمون وإرهابيون وعنصريون سرقوا فلسطين من أهلها"، مشيرا إلى أن الأصوات الرافضة لتطبيع العلاقة مع إسرائيل "يجب أن تصل إلى من يهمهم الأمر"، مطالبا في هذا السياق بضرورة الإسراع بإخراج مقترح القانون المغربي القاضي بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
من جانبه، أشار جمال الشوبكي، سفير فلسطين بالمغرب، إلى أن حلول الوفد الفلسطيني بالمملكة يأتي في سياق "نقل صورة النضال في فلسطين والدفاع عن عن القدس ورفض القرار الجائر للإدارة الأمريكية بجعل القدس عاصمة لإسرائيل"، مضيفا أن "الزيارة تأتي أيضا لتقديم الشكر للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا وأحزابا وبرلمانا وجمعيات.. فلا ننسى أن المغرب وقف منذ الوهلة الأولى رافضا القرار الأمريكي الظالم، الذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية".
عيسى قراقع، وزير الأسرى والمحررين بالسلطة الوطنية الفلسطينية، توجه بالشكر إلى "جلالة الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، والشعب المغربي أحزابا ومؤسسات وأحرارا وثوارا"، مضيفا: "أحمل إليكم رسالة وتحية من الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية وأسرانا وشعبنا الصامد على أرضه وفي قدسه، عاصمة دولتنا المستقلة والحرة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
هذه هي الحقيقة و الكل يعرفها لكن يمنعهم التعصب الإقرار بذلك.
و أما ما يسمى ب خالد السفياني فمن مصلحة القدس مقاطعة خالد السفياني نفسه.
هل أميركا ستتضرر بمقاطعتنى لها
هل سنتوقف عن إرسال المساعدات الءنسانية لها
افيدونا يا باعة الكلام كيف نقاطع أمريكا
أقل مايمكن فعله من اجل القدس
أنا سأسجيب للنداء من الان
غادي نرمي فالزبل
الكمبيوتر ديالي وهو من ماركة التفاحة المعضوضة و كدلك الأي باد و الأيفون
غادي نشري نفس الاجهزة لكن تكون فلسطينية
غادي نبدل سيارتي من نوع فورد تا هي صناعة امريكية
غادي نشري وحدة جديدة لكن تكون فلسطينية
غادي نقاطع
youtube
غادي نتواصل عبر مواقع فلسطينية
أنا خدام مع شركة
ِErnst & young أمريكية فرع ستوكهولم
نستقل من غدا
غادي نخدم مستقبلا مع شركة من نفس الحجم و بنفس المواصفات و بنفس الإمتيازات لكن تكون فلسطينية
غادي نتاصل مع الدار فالمغرب نطلب منهم إرميو الدقيق لي عندهوم فالدار لانه منتوج أمريكي
إشريو دقيق من فلسطين
خويا عندو الصاكا فلبلاد غادي نوصيه مايبيعش داك التبغ الزعر المعفون لانه منتوج أمريكي
نوصيه مايبيعش داك المشروب الغازي لكحل
...................................................................................
واش كضحكو علينا يا رباعت الانتهازيين الوصوليين تتاجرون في مأسي الشعب الفلسطيني مند عقود واش ما بغيتوش تحشمو
قاطعو امريكا !!!!! هههههههههههههههه
The land of the free home of the brave
الفقر ينهش جسمكم. امريكا تساعدكم الأطنان من البضائع والمواد الغذائية سنويا وتكرهونها من أجل شعب أغلبهم يعيشون في امريكا.