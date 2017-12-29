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الرئيسية | مجتمع | عملية جراحية تنهي حياة نزيل في سجن العرجات 1

عملية جراحية تنهي حياة نزيل في سجن العرجات 1

عملية جراحية تنهي حياة نزيل في سجن العرجات 1
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:35

أعلنت إدارة السجن المحلي العرجات-1، أن سجينا وافته المنية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية، على إثر انتفاخ زائد وقبض حاد في الأمعاء.

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه كان قد تم ترحيل السجين المسمى قيد حياته (ا.ا)، والذي وافته المنية أول أمس الأربعاء ليلا، من السجن المركزي بالقنيطرة إلى هذه المؤسسة قصد الاستشفاء، حيث أودع مباشرة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط بتاريخ 26 دجنبر2017.

كما سبق أن تم إخراجه، يضيف المصدر، إلى مستشفى الإدريسي للاستشفاء بتاريخ 17 دجنبر 2017 أثناء تواجده بالسجن المركزي بالقنيطرة، بالإضافة إلى متابعة علاجه مع الأخصائي النفسي منذ سنة 2001.

تجدر الإشارة إلى أن السجين المتوفى كان محكوما بالمؤبد من أجل القتل العمد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عبد الله الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:52
العدالة الالاهية سبحان الله!!!
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23
2 - hafid الجمعة 29 دجنبر 2017 - 15:53
لا يوجد طب في المغرب ولا يوجد أطباء دو كفائة عالية والكل يقصر في عمله الناس تموت وهم لا يأبهون بكل برودة .يجب محاسبة الكل
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2
3 - حكيمة الجمعة 29 دجنبر 2017 - 16:35
اطباء فاشلون الكثير من العمليات الجراحية لم تنجح والسبب هو قلة الخبرة .اطباء بالاسم فقط .اما الاطباء العباقرة القدمى لم يبقى منهم إلا القليل ....
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17
4 - مصطفى الجمعة 29 دجنبر 2017 - 17:16
انا لله وان اليه راجعون اللهم ارحمه بافضلك واحسانك وجودك وكرمك يا رب العالمين.
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7
5 - عمليه طبية الجمعة 29 دجنبر 2017 - 18:10
رحم الله الفقيد. أتمنى أن يكون الطبيب المشرف قد قام بكل ما يلزم وأن لا يكون هناك إهمال متعمد. فالأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
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