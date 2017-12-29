عملية جراحية تنهي حياة نزيل في سجن العرجات 1

هسبريس - و.م.ع

أعلنت إدارة السجن المحلي العرجات-1، أن سجينا وافته المنية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية، على إثر انتفاخ زائد وقبض حاد في الأمعاء.

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه كان قد تم ترحيل السجين المسمى قيد حياته (ا.ا)، والذي وافته المنية أول أمس الأربعاء ليلا، من السجن المركزي بالقنيطرة إلى هذه المؤسسة قصد الاستشفاء، حيث أودع مباشرة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط بتاريخ 26 دجنبر2017.

كما سبق أن تم إخراجه، يضيف المصدر، إلى مستشفى الإدريسي للاستشفاء بتاريخ 17 دجنبر 2017 أثناء تواجده بالسجن المركزي بالقنيطرة، بالإضافة إلى متابعة علاجه مع الأخصائي النفسي منذ سنة 2001.

تجدر الإشارة إلى أن السجين المتوفى كان محكوما بالمؤبد من أجل القتل العمد.