24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:29
|12:34
|15:09
|17:31
|18:51
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- "الطرق السيارة" تتوقع حركة مهمة مع نهاية السنة
- رصيف الصحافة: "بلوكاج" يفتح الحكومة على سيناريوهات جديدة
- نشطاء "حراك جرادة" يحذرون من إشعال الفتنة في "جمعة الغضب"
- الملك يترأس حفلا دينيا في ذكرى وفاة الحسن الثاني
- المغرب يعتبر تلويح البوليساريو بشن الحرب بداية لتفكك الانفصاليين
نشطاء "حراك جرادة" يحذرون من إشعال الفتنة في "جمعة الغضب" (5.00)
- مطعم يقدم لحم الكلاب لسكان فاس .. والخراطي يطالب بتطبيق الإعدام - (138)
- أخنوش يزيح عثمان بنجلون من رأس لائحة فوربس لأثرياء المملكة - (133)
- "البام" يخطط لنزع الجنسية عن المغاربة في المستوطنات الإسرائيلية - (70)
- مبروكي: احتجاجات جرادة دليل دخول المجتمع في "أزمة مراهقة" - (65)
- عمرو خالد: القرآن يتحدى الإلحاد بنظرية النسبية وأينْشتاين - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عملية جراحية تنهي حياة نزيل في سجن العرجات 1
أعلنت إدارة السجن المحلي العرجات-1، أن سجينا وافته المنية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية، على إثر انتفاخ زائد وقبض حاد في الأمعاء.
وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه كان قد تم ترحيل السجين المسمى قيد حياته (ا.ا)، والذي وافته المنية أول أمس الأربعاء ليلا، من السجن المركزي بالقنيطرة إلى هذه المؤسسة قصد الاستشفاء، حيث أودع مباشرة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط بتاريخ 26 دجنبر2017.
كما سبق أن تم إخراجه، يضيف المصدر، إلى مستشفى الإدريسي للاستشفاء بتاريخ 17 دجنبر 2017 أثناء تواجده بالسجن المركزي بالقنيطرة، بالإضافة إلى متابعة علاجه مع الأخصائي النفسي منذ سنة 2001.
تجدر الإشارة إلى أن السجين المتوفى كان محكوما بالمؤبد من أجل القتل العمد.